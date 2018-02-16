'Вопросы к интервью
16 февраля 2018
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Время выхода в эфир: 16 февраля 2018, 19:07
в гостях: Артемий Троицкий Артемий Троицкий журналист
Ведущий: Майкл Наки
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Комментарии

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e_nexoma 16 февраля 2018 | 19:07

Какие Выборы? Помилуй!
Всё подтасуют и замнут!
И снова будет царь постылый,
А недовольным рот заткнут.
Идёт разгул вранья, обмана,
Вокруг мошенники снуют,
Чтобы набить свои карманы -
Страну и совесть продают,
Им кое-кто бездумно верит,
За них свой голос отдают.
Сбылось старинное поверье-
Обман как правду подают. (с)

sfjtd 16 февраля 2018 | 19:07

Видел Артёмона года полтора назад выходящим из аэроэкспресса Домодедово - Павелецкий.
Господя, дядя, что с тобой сделал порошок! Эдакая глиста в скафандре землистого цвета с расфокусированным взглядом.
А был то красавец, бонвиван, Борька Эйдельман номер 2.
Завязывай с этим делом дед, моторчик не железный. Я в сорок соскочил, курю траву, потягиваю коньячок и выгляжу в полтора раза моложе тебя, революционер обдолбанный....

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