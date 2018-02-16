'Вопросы к интервью
16 февраля 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 16 февраля 2018, 19:07
Ведущий: Майкл Наки
Самое обсуждаемое
Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
e_nexoma 16 февраля 2018 | 19:07
Какие Выборы? Помилуй!
Всё подтасуют и замнут!
И снова будет царь постылый,
А недовольным рот заткнут.
Идёт разгул вранья, обмана,
Вокруг мошенники снуют,
Чтобы набить свои карманы -
Страну и совесть продают,
Им кое-кто бездумно верит,
За них свой голос отдают.
Сбылось старинное поверье-
Обман как правду подают. (с)
sfjtd 16 февраля 2018 | 19:07
Видел Артёмона года полтора назад выходящим из аэроэкспресса Домодедово - Павелецкий.
Господя, дядя, что с тобой сделал порошок! Эдакая глиста в скафандре землистого цвета с расфокусированным взглядом.
А был то красавец, бонвиван, Борька Эйдельман номер 2.
Завязывай с этим делом дед, моторчик не железный. Я в сорок соскочил, курю траву, потягиваю коньячок и выгляжу в полтора раза моложе тебя, революционер обдолбанный....