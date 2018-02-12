'Вопросы к интервью
12 февраля 2018
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Время выхода в эфир: 12 февраля 2018, 17:08
в гостях: Яков Уринсон Яков Уринсон бывший министр экономики, советник председателя правления «Роснано»
Ведущий: Ольга Бычкова
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Комментарии

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saraza30 12 февраля 2018 | 17:08

Светлячок и моль. https://muzynet.blogspot.ru/

e_nexoma 12 февраля 2018 | 17:11

saraza30: Ну, понятно, моль - это ты, а кто светлячок?

vezdehod 12 февраля 2018 | 17:19

Настя Рыбка не глупенькая девочка, так как она прекрасно понимает куда она вляпалась, но спокойно продолжает троллить, даже самого российского Пахана.

topotuschkin 12 февраля 2018 | 17:44

e_nexoma: Уважаемый бывший министр Я. Уринсон старается изъясняться крайне аккуратно и обтекаемо, особенно на тему подзатянувшейся стагнации российской экономики и реально опасного падения реального уровня жизни подавляющего большинства простых россиян.
Можно предположить лишь явные признаки гораздо более крутого провала окончательно прогнившей путиномики, если даже эти придворные фокусники статистики-экономистики при всем их желании услужить-облизнуть поглубже и нижайшем раболепии перед горе-режимом, все никак не могут нарисовать липовую картину фиктивного улучшения общего состояния экономики страны. Они все тужатся-пыжатся, но им никак не удается и не удастся никогда и ни за что обмануть народ.
Вот и рисуют эти свои насквозь фиктивные "около нуля %" развития страны.
Нет, фигушки, картина маслом "около нуля" - это реальная картина поющих романсы финансов в карманах и дырявых портмоне сотен миллионов простых россиян...

vezdehod 12 февраля 2018 | 17:15

В Сирии тишь да гладь и за неё нечего волноваться - Владимир Владимирович "Зуб" за это у себя выдернет.

e_nexoma 12 февраля 2018 | 17:30

vezdehod: Нам не стать - привыкать - замирили Афганистан, замирим и Сирию. Чем бы отечественные патриоты не развлекались, лишь бы не пропускали получить по сусалам.

topotuschkin 12 февраля 2018 | 17:49

vezdehod: Все же под конец уважаемый обтекаемый г-н бывший министра Я. Уринсон откровенно не выдержал и посоветовал всем хорошенько подумать и обязательно сходить на выборы, проголосовав за гораздо более достойного соперника, нежели наш драгоценный Царь-Кандидат Владимир Владимирович.
Только путевый НеПутин спасет страну от непутевого...

naxal3333 12 февраля 2018 | 17:23

Жиденькая Бычкова подвела Уринсона к произраильской мысли: НУЖНО ЛИ РОССИИ СРОЧНО УХОДИТЬ ИЗ СИРИИ (Мол, РФ мешает США и Израилю творить там разбой!). И жиденький Яша поспешно согласился, де-скать обязательно нужно уходить!

e_nexoma 12 февраля 2018 | 17:27

naxal3333: Конечно, нам бы еще в Австралии или в Новой Зеландии себе на задницу приключений поискать - вот это было бы мило русскому патриоту. Своей нефти, ему - патриоту - конечно же, не хватает, поэтому ради "заработков" отечественных олигархов он охотно готов жертвовать жизнями дурней, которые по воле природы уродились безголовыми искателями приключений. А чем еще заняться русскому патриоту, ну не работать же ему вместо того, чтобы юродствовать.

vezdehod 12 февраля 2018 | 17:51

Яков...Вы можете голосовать за кого угодно, но я не собираюсь доставлять удовольствие царю батюшке. своим посещением порог Избирательной школы.- только БОЙКОТ.

income 12 февраля 2018 | 17:24

Это просто урок обтекаемости какой-то.

e_nexoma 12 февраля 2018 | 17:35

income: Так разговор о рыбке - хочется и ее съесть и на елку влезть, не уколовшись. Просто очень осторожный парень, соблюдает технику безопасности.

shtirlitz77 12 февраля 2018 | 17:45

e_nexoma: "Просто очень осторожный парень, соблюдает технику безопасности."

Точно, прямо только что на свет родился.
Даже про закон о пикетировании не слышал.
Еще бы, с таким злободневным лозунгом!

armageddon 12 февраля 2018 | 17:53

Плохо закончил передачу Уринсон. Совет идти голосовать за наименее рвотного кандидата в президенты – это технологический провал пенсионера - бывшего министра экономики Уринсона…

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