Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
(none)
Рожденные 5 февраля
Рожденные 6 февраля
Поздравить…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Вносим на рассмотрение «антисталинский закон»
В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…
Александр Горный
блогер, Крым
Где за себя проголосует Путин?
Явка в Крыму очень важна, как и максимальное количество голосов в поддержку Путина. Именно поэтому, возможный визит Владимира Владимировича может быть очень важным и сподвигнуть крымчан пойти на свои избирательные участки…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ
В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…
На станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии изменили одну из фресок
После реставрации венок в волосах украинской девушки сменился на русский платок…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием
Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…
Придите и помешайте продлению власти Путина
Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие — демобилизацией протестного…
Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста
Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию
Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…
Илья Яшин
политик
Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее
Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…
Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального
Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…
Ксения Собчак
политик
+
Против бойкота выборов
Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…
Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда
«Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...
Григорий Явлинский
политик
О возможном участии в переговорах по Украине
Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…
Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение
А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…
+
SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy
По плану, личный электрокар руководителя компании Илона Маска теперь будет летать вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу…
Настя Рыбка после расследования ФБК о связях Дерипаски с вице-премьером Приходько заявила о групповом изнасиловании
И потребовала от бизнесмена на ней жениться…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…
Илья Варламов
блогер
Как Илон Маск решил обмануть весь мир, но у него ничего не вышло
Неужели американцы думали, что им кто-то поверит? Шах и мат! Пойду посмотрю сюжеты РЕН-ТВ про рептилоидов-масонов и мировой заговор!..
+
Настя Рыбка: Это было групповое изнасилование
Девушка опубликовала в Инстаграме запись в которой она признается, что раньше боялась рассказать о произошедшем на яхте….
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт