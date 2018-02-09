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topotuschkin
09 февраля 2018 | 17:08
Мы - чужие на этом празднике жизни в Пьончанге...
sfjtd
09 февраля 2018 | 17:09
Ну как , Кока, сошёл отёк штруля и фофаны , что под глазками на верёвочках?
Это хорошо.
Во первых, ты снова внешне напоминаешь какого никакого, а человечка.
Во вторых, это тебе бесценный урок. Твоё дело метлой мести и пургу гнать, а ветками размахивать, дело бесперспективное , при твоём субтильном телосложении и ссыкливой душонке.
Давай ка по новой в Сталина плеваться, он мертвый , он не ответит.....
mongol_9
09 февраля 2018 | 17:10
Николай Карлыч, недавно Путин сказал: «Всё, что мешает, должно быть зачищено!». (с)
Опасность!
P.S.
Кто знает, быль может, вспоминая тот вечер, когда вы улетели в угол прямо на грязный пол от удара Шевченко, вы будете с тоскою говорить: “А не плохой был вечерок”.
mongol_9
09 февраля 2018 | 17:14
Вот чем выделяется Николой Карлыч, так это своей сталинофобией. Сталинофобия Карлыча несравненна, за ней не видно даже русофобии и прочих вредных свойств – они меркнут на фоне этого великого ужаса.
Сумел таки развить!
Она (сталинофобия) взращивалась Карлычем с раннего детства.
Если других соседских детей пугали, как положено, бабайкой, то маленького Карлыча – товарищем Сталиным.
Так и говорили маленькому Карлычу:
– Ешь кашку, Карлыч, а то Сталин придёт и съест твою кашку, а тебя расстреляет.
Или:
– Спи, Карлыч, спи, а то Сталин придёт и ляжет в твою кроватку, а тебя расстреляет.
Ну нельзя же было так над ребёнком издеваться. Вон полюбуйтесь, что получилось :(
mongol_9
09 февраля 2018 | 17:23
Карлычу вопрос про Сирию.
– Зачем мы скрываем, что мы по прежнему воюем в Сирии?
Что за вопрос? Кто скрывает??? ))
Кстати, Карлыч с умным лицом начал объяснять почему СКРЫВАЕМ.
Короче, на эхе придумывают странные вещи, а потом стараются их обосновать. Ох и аналитики… ))
e_nexoma
09 февраля 2018 | 17:11
sfjtd: Расскай мир в своем репертуаре - брызжет слюной от радости, что хоть кому-то врезали. А врезали не Карлычу, ему схамили в духе русскага мира, а врезал сам Карлыч гаденышу русскага мира - и поделом.
noxepy_1488
09 февраля 2018 | 17:19
e_nexoma: Котик, я смотрю, ты уже и в повседневной речи на древнегреческий перешёл? Что дальше? Лошадиный?!!
topotuschkin
09 февраля 2018 | 17:12
sfjtd: Кока - это фамильярное обращение к сотоварищу-подельнику мангалу_ишаковичу?
Скорее всего, не исключено, клиенты из бригад, подобных группировке "Дерипаска - Приходько"и иже с ними, отныне и впредь вовеки веков будут прибегать только к услугам одноразовых эскорт-бэби, молчаливых, как рыбка.
Можно надеяться, что Настя-Рыбка еще не скоро будет кормить рыбок норвежского побережья.
Каждому свое, как говорится.
Царь-Самозванец пымал Царь-Щуку с Царь-Амфорой.
Уважаемый активист-оптимист пымал Секси-Рыбку.
Интересное противостояние затеивается, однако...
e_nexoma
09 февраля 2018 | 17:14
topotuschkin: У нашего Царя теперь новый титул - Царь лябединого озера.
topotuschkin
09 февраля 2018 | 17:25
e_nexoma: Само собой, разумеется.
Карла-колдун Черномор, Великий Обледенитель Лебединого О-Зеро...
matsa
09 февраля 2018 | 17:17
sfjtd: николя при вашем протоизраильском правлении ущерб экономике оказался в 8 раз больше чем от нападения гитлера.. вы горды этим ??
romashka__
09 февраля 2018 | 17:24
Чиновники от спорта подставили спортсменов.
Объединение Южной и Северной Кореи - КЛАСС !
А Россия - изгой.
Дерипаска и Приходько - ПОЗОР.
Алексей Навальный МОЛОДЕЦ.
mongol_9
09 февраля 2018 | 17:08
Николай Карлыч, недавно Путин сказал: «Всё, что мешает, должно быть зачищено!». (с)
Опасность!
P.S.
Кто знает, быль может, вспоминая тот вечер, когда вы улетели в угол прямо на грязный пол от удара Шевченко, вы будете с тоскою говорить: “А не плохой был вечерок”.
e_nexoma
09 февраля 2018 | 17:09
mongol_9: Опять ты тупишь, Монгол - он имел ввиду американскую помощь по выводу наших войск из Сирии.
vezdehod
09 февраля 2018 | 17:14
Алексей Навальный подцепил Дерибаску и Приходько за яйца - пусть теперь они вырываются из его цепких рук. Первый уже задёргался, но - второй. пока. сопит в тряпочку.
vezdehod
09 февраля 2018 | 17:09
Николай Карлович приветствую на сайте - приступайте к своим прямым обязанностям.
e_nexoma
09 февраля 2018 | 17:17
vezdehod: Прямая обязанность любого порядочного человека - дать пощечину мерзавцу и негодяю, особенно если он из русскага мира. Скоро этих скотов будут оплевывать везде, где они ни появятся - они много поработали, чтобы заслужить эту "честь".
matsa
09 февраля 2018 | 17:13
Николя приветствую вас.
vezdehod
09 февраля 2018 | 17:18
Американцам по барабану кого долбить в Сирии - местных асадовцев. или гвардейцев маршала Шойгу.
noxepy_1488
09 февраля 2018 | 17:16
Николай Карлович, чу!!! А что это за шаги такие на лестнице?
vezdehod
09 февраля 2018 | 17:26
Николай Карлович...Всех в России, конечно. не перевешаешь, но - обитателей за Кремлёвской стеной не помешало бы.
noxepy_1488
09 февраля 2018 | 17:21
Николай Карлыч, шахер-махер!!!! То есть, тьфу, наоборот, шухер!!! Максим Леонардович идёт по коридору!
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Комментарии22
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topotuschkin 09 февраля 2018 | 17:08
Мы - чужие на этом празднике жизни в Пьончанге...
sfjtd 09 февраля 2018 | 17:09
Ну как , Кока, сошёл отёк штруля и фофаны , что под глазками на верёвочках?
Это хорошо.
Во первых, ты снова внешне напоминаешь какого никакого, а человечка.
Во вторых, это тебе бесценный урок. Твоё дело метлой мести и пургу гнать, а ветками размахивать, дело бесперспективное , при твоём субтильном телосложении и ссыкливой душонке.
Давай ка по новой в Сталина плеваться, он мертвый , он не ответит.....
mongol_9 09 февраля 2018 | 17:10
Николай Карлыч, недавно Путин сказал: «Всё, что мешает, должно быть зачищено!». (с)
Опасность!
P.S.
Кто знает, быль может, вспоминая тот вечер, когда вы улетели в угол прямо на грязный пол от удара Шевченко, вы будете с тоскою говорить: “А не плохой был вечерок”.
mongol_9 09 февраля 2018 | 17:14
Вот чем выделяется Николой Карлыч, так это своей сталинофобией. Сталинофобия Карлыча несравненна, за ней не видно даже русофобии и прочих вредных свойств – они меркнут на фоне этого великого ужаса.
Сумел таки развить!
Она (сталинофобия) взращивалась Карлычем с раннего детства.
Если других соседских детей пугали, как положено, бабайкой, то маленького Карлыча – товарищем Сталиным.
Так и говорили маленькому Карлычу:
– Ешь кашку, Карлыч, а то Сталин придёт и съест твою кашку, а тебя расстреляет.
Или:
– Спи, Карлыч, спи, а то Сталин придёт и ляжет в твою кроватку, а тебя расстреляет.
Ну нельзя же было так над ребёнком издеваться. Вон полюбуйтесь, что получилось :(
mongol_9 09 февраля 2018 | 17:23
Карлычу вопрос про Сирию.
– Зачем мы скрываем, что мы по прежнему воюем в Сирии?
Что за вопрос? Кто скрывает??? ))
Кстати, Карлыч с умным лицом начал объяснять почему СКРЫВАЕМ.
Короче, на эхе придумывают странные вещи, а потом стараются их обосновать. Ох и аналитики… ))
e_nexoma 09 февраля 2018 | 17:11
sfjtd: Расскай мир в своем репертуаре - брызжет слюной от радости, что хоть кому-то врезали. А врезали не Карлычу, ему схамили в духе русскага мира, а врезал сам Карлыч гаденышу русскага мира - и поделом.
noxepy_1488 09 февраля 2018 | 17:19
e_nexoma: Котик, я смотрю, ты уже и в повседневной речи на древнегреческий перешёл? Что дальше? Лошадиный?!!
topotuschkin 09 февраля 2018 | 17:12
sfjtd: Кока - это фамильярное обращение к сотоварищу-подельнику мангалу_ишаковичу?
Скорее всего, не исключено, клиенты из бригад, подобных группировке "Дерипаска - Приходько"и иже с ними, отныне и впредь вовеки веков будут прибегать только к услугам одноразовых эскорт-бэби, молчаливых, как рыбка.
Можно надеяться, что Настя-Рыбка еще не скоро будет кормить рыбок норвежского побережья.
Каждому свое, как говорится.
Царь-Самозванец пымал Царь-Щуку с Царь-Амфорой.
Уважаемый активист-оптимист пымал Секси-Рыбку.
Интересное противостояние затеивается, однако...
e_nexoma 09 февраля 2018 | 17:14
topotuschkin: У нашего Царя теперь новый титул - Царь лябединого озера.
topotuschkin 09 февраля 2018 | 17:25
e_nexoma: Само собой, разумеется.
Карла-колдун Черномор, Великий Обледенитель Лебединого О-Зеро...
matsa 09 февраля 2018 | 17:17
sfjtd: николя при вашем протоизраильском правлении ущерб экономике оказался в 8 раз больше чем от нападения гитлера.. вы горды этим ??
romashka__ 09 февраля 2018 | 17:24
Чиновники от спорта подставили спортсменов.
Объединение Южной и Северной Кореи - КЛАСС !
А Россия - изгой.
Дерипаска и Приходько - ПОЗОР.
Алексей Навальный МОЛОДЕЦ.
mongol_9 09 февраля 2018 | 17:08
Николай Карлыч, недавно Путин сказал: «Всё, что мешает, должно быть зачищено!». (с)
Опасность!
P.S.
Кто знает, быль может, вспоминая тот вечер, когда вы улетели в угол прямо на грязный пол от удара Шевченко, вы будете с тоскою говорить: “А не плохой был вечерок”.
e_nexoma 09 февраля 2018 | 17:09
mongol_9: Опять ты тупишь, Монгол - он имел ввиду американскую помощь по выводу наших войск из Сирии.
vezdehod 09 февраля 2018 | 17:14
Алексей Навальный подцепил Дерибаску и Приходько за яйца - пусть теперь они вырываются из его цепких рук. Первый уже задёргался, но - второй. пока. сопит в тряпочку.
vezdehod 09 февраля 2018 | 17:09
Николай Карлович приветствую на сайте - приступайте к своим прямым обязанностям.
e_nexoma 09 февраля 2018 | 17:17
vezdehod: Прямая обязанность любого порядочного человека - дать пощечину мерзавцу и негодяю, особенно если он из русскага мира. Скоро этих скотов будут оплевывать везде, где они ни появятся - они много поработали, чтобы заслужить эту "честь".
matsa 09 февраля 2018 | 17:13
Николя приветствую вас.
vezdehod 09 февраля 2018 | 17:18
Американцам по барабану кого долбить в Сирии - местных асадовцев. или гвардейцев маршала Шойгу.
noxepy_1488 09 февраля 2018 | 17:16
Николай Карлович, чу!!! А что это за шаги такие на лестнице?
vezdehod 09 февраля 2018 | 17:26
Николай Карлович...Всех в России, конечно. не перевешаешь, но - обитателей за Кремлёвской стеной не помешало бы.
noxepy_1488 09 февраля 2018 | 17:21
Николай Карлыч, шахер-махер!!!! То есть, тьфу, наоборот, шухер!!! Максим Леонардович идёт по коридору!