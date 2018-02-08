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Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Придите и помешайте продлению власти Путина
Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие — демобилизацией протестного…
Татьяна Мармазова
экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке
Почему Донбасс
На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…
Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию»
Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием
Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…
гость:
Максим Шевченко
журналист
Нафига этим людям какая-то демократическая процедура, при которой какие-то партии в парламенте могут задавать им вопросы: А куда вы переводите деньги? А откуда вы берете деньги?..
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ
В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…
Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста
Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию
Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Генпрокуратура РФ: Никита Белых осужден за получение взятки в особо крупном размере
Суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решён в установленный законом срок…
Илья Яшин
политик
Конкуренция теперь выше — а предложение «Яблока» стало слабее
Путин принял решение допустить Явлинского на президентские выборы в качестве своего спаринг-партнера, потому что он безопасен, заранее обречен…
Подписи за Явлинского и «страшная тайна» Навального
Навальный, заявивший о 60% якобы поддельных подписей за Явлинского, обязан объяснить, что именно привело его к этому выводу…
Григорий Явлинский
политик
О возможном участии в переговорах по Украине
Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…
Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда
«Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...
Боевик, взявший ответственность за сбитый в Сирии Су-25 утверждает, что атаковал самолёт с помощью зенитной установки
«Если бы у нас были ПЗРК, то мы бы уже были в России», — сказал Махмуд Хадж Исмаил…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…
Евгений Чичваркин
бизнесмен
Никто по списку не приедет
Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…
Антон Орехъ
обозреватель
Золотой параш…пистолет
Когда Путин назначил генерал-губернатором Дагестана чужака Васильева, многие покрутили пальцем у виска. Чужак он и есть чужак. Не знает местной специфики, традиций, переплетений… Но Путин кто угодно, а не дурак…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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