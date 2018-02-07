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Владимир Путин: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить»
«Мы очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры», — заявил президент на встрече с членами российской олимпийской сборной…
гость:
Орхан Джемаль
журналист
Ты должен показывать истории людей не только здесь, но и там. А с другой стороны, приходят к тебе спецслужбы и говорят: нет, остановись, дорогой, это называется героизация…
Александр Мельман
телекритик, МК
Пощёчина Сталину
Опять Сталин явился яблоком раздора. На самом деле в дуэли Шевченко и Сванидзе выиграл только он, вождь народов…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием
Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…
Татьяна Мармазова
экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке
Почему Донбасс
На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…
Григорий Явлинский
политик
О возможном участии в переговорах по Украине
Если Путин захочет налаживать отношения с Украиной, и это будет серьезно и искренне, то тогда можно обсуждать и обдумывать, как этому процессу помогать…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ
В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…
Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста
Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию
Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…
Игорь Шувалов: Русский народ более талантливый, чем американский
Этим утром в Сочи он открывал финал конкурса «Лидеры России»...
Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию»
Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Вы против Путина или против Явлинского?
Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…
Антон Орехъ
обозреватель
«Радио-рубка» и Сам Самыч
Если из-за Сталина даже культурные люди дерутся, давайте запретим кино него. А давайте футбол запретим! Там дерутся вообще непрерывно…
Сирийские ВВС атаковали израильские ракеты и воздушные силы
Таким образом Дамаск ответил на авиаудар со стороны Израиля…
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Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Выкатили этот абсолютно пустой список. Настоящий – продолжает висеть над Кремлем дамокловым мечом, что совершенно правильно…
Евгений Чичваркин
бизнесмен
Никто по списку не приедет
Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждём нового притока эмиграции…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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