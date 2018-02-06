Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
(none)
Рожденные 2 февраля
Поздравить…
Рожденные 5 февраля
Рожденные 1 февраля
Поздравить…
Рожденные 31 января
Поздравить…
Родственники погибших при крушении MH17 выиграли судебный иск против Игоря Гиркина
Коллективный иск 25-ти человек был подан в суд Иллинойса…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием
Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…
Татьяна Мармазова
экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке
Почему Донбасс
На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…
Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста
Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию
Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ
В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…
Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию»
Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Вы против Путина или против Явлинского?
Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…
Дмитрий Медведев: МОК принял постыдное решение
А допинг здесь вообще ни при чем, об этом говорить уже просто смешно. Можно было еще как-то терпеть ангажированное расследование по допингу, ведущееся направленно против одного государства – России…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Антон Шипулин: Putin Team — это моя команда
«Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды»...
+
Владимир Путин: «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить»
«Мы очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры», — заявил президент на встрече с членами российской олимпийской сборной…
Роман Абрамович пытался получить вид на жительство в Швейцарии.
Как сообщают местные издания, в 2016 году миллиардер, живущий в Великобритании уже подвал аналогичное заявление в кантоне Вале и даже получил положительный ответ. Однако на следующий год он отозвал свое прошение.
гость:
Александр Невзоров
публицист
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…
+
Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда»
Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...
гость:
Виктор Шендерович
писатель, журналист
Они очень боялись массового остракизма. Они боялись ощущения нелегитимности. Они его помнят в 11-12 годах. Когда сотня тысяч людей вышла, когда в воздухе висело ясное понимание, что они воры…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт