Запомнить меня
Забыли пароль?
На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля
Войти через соцсети:
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
(none)
Рожденные 1 февраля
Поздравить…
Рожденные 31 января
Поздравить…
Заявление Совета ЛГБТ о том, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский покинули Россию
Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Америка разрешает себе «ответить» ядерным оружием
Теперь понятно, почему все последние годы США так усердно «раскручивали» тему киберугроз и кибератак…
Борис Титов
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии роста
Передал Путину список бизнесменов, желающих вернуться в Россию
Некоторые уже 20 лет живут вне России, и даже Интерпол уже исключил их розыска, в на Родине дело продолжает висеть…
Роман Филиппов – пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25, будет представлен к высокой государственной награде
Возможно и даже к званию Героя России посмертно…
гость:
Сергей Марков
политолог
Навальный транслирует позицию людей, которые прекрасно знают, что Путин очень хорош для России…
К Алексею Навальному сегодня рано утром пришли полицейские
Как пишет в Твиттере сам Навальный, «доставили две повестки на допрос в СК»...
Василий Головнин
журналист, Токио
Надежды молодого вождя
Папины деньги молодой Ким практически целиком кинул на форсирование программы создания ядерного оружия и баллистических ракет, способных врезать по Штатам…
Татьяна Мармазова
экс-депутат Донецкого горсовета, один из организаторов референдума в Донецке
Почему Донбасс
На колени Донбасс может встать только в двух случаях и только осознанно и самостоятельно — в шахтном забое и в молитве к Господу…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Уголовная ответственность для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ
В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения…
Сергей Собянин
мэр Москвы
На Западе Россию не любили во все времена
До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…
Перезаписывая историю, не победить «бандеровскую идеологию»
Запретительные меры, наказания и преследования мало чем помогут, если и дальше будет проводиться агрессивная зарубежная политика в отношении тех, кто спас мир от фашизма…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Вы против Путина или против Явлинского?
Однажды уже получили «свежего» кандидата в президенты, молодого и с «новым лицом». Его звали Владимир Путин…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Тина Канделаки
телеведущая, продюсер
Проверка на адекватность
Зная стереотипы, которые все ещё сидят в мозгах западных политиков, мы тут все олигархи, сторожащие реактор в ушанках, с пузырем водки и с канистрой нефти за пазухой…
Борис Титов утверждает, что передал президенту список бизнесменов, якобы желающих вернуться на родину
У себя в ФБ Уполномоченный по правам предпринимателей пишет, что в списке более десяти фамилий, и обращения продолжают поступать…
гость:
Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»
О «Кремлевском докладе»
Этих людей как бы загнали в комнату. Американцы сказали: «Вот вы как бы тут посидите. Мы сейчас четверых расстреляем из секретного списка. Если вам будет непонятно, мы еще четверых расстреляем». То есть внесем в санкционный…
+
Сванидзе и Шевченко подрались в эфире радио «Комсомольская правда»
Оппоненты обсуждали вопрос «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить»...
гость:
Александр Невзоров
публицист
Какая глупость – долбить откровенно полицейское государство в его самую защищенную, закрепленную часть – в так называемую улицу, которую режим уже перекрыл дуболомами Нацгвардии, миллионами и триллионами…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт