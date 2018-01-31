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А.Нарышкин― Всем здравствуйте! Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня со своим особым мнением Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики России. Приветствую вас!

А.Нечаев― Добрый вечер!

А.Нарышкин― ЦИК завершил прием подписей от кандидатов. Говорят, что, скорей всего кандидатов в бюллетене будет 8. Что вы чувствуете как человек, который помог Ксении Анатольевне выдвинуться на этих выборах?

А.Нечаев― Во-первых, я рад, что Ксения собрала реальные подписи. Говорю об этом ответственно, поскольку во многих регионах собирали как раз мои партийцы, соответственно, я получал еще дополнительную информацию. Поэтому это реальные подписи. И, собственно, штаб приглашал и журналистов и всех желающих проверить в рамках собственной проверки. Теперь дело за моей бывшей коллегой Эллой Александровной. Я надеюсь, что в данном случае никаких сюрпризов не будет, потому что подписи, действительно, собирались.

А.Нарышкин― Смысл для власти? Все-таки Памфилова – это власть. Смысл для властей – регистрировать Собчак? Вот Собчак с момента своего выдвижения, с момента, как она объявила о своих президентских амбициях, они говорит много, она появляется в телеэфире много, она говорит разные вещи политические. Зачем нужно Владимиру Путину терять свой авторитет за счет Собчак?

А.Нечаев― Во-первых, Ксения Анатольевна уже так много сказала…

А.Нарышкин― Хуже уже не будет, вы думаете…

А.Нечаев― И практически, поскольку ее все-таки медийных ресурсов, в том числе, и доступа на госканалы, в том числе, я думаю, что многие люди впервые по «Первому каналу» услышали те слова о нашей власти, в том числе, о Путине без всяких оскорблений, но честные и откровенные оценки. Я думаю, что для многих это было если не шоком, то, по крайней мере, большим удивлением, что, вообще, есть люди, которые решаются такие вещи говорить не только вслух у себя на кухне, а публично.

И в этом смысле уже в какой-то степени цели участия в выборах достигнуты. Потому что для меня главное было – донести, собственно, до людей правду и донести до людей, что есть альтернатива той политике, которая у нас сейчас проводится.

Знаете, я, конечно, не считают эти выборы ни честными, ни свободными, ни демократическими, но так совсем как бы цинично не зарегистрировать человека, который собрал подписи, это такая, скандальная история, тем более, человека, который выступает с критической позицией по отношению к власти.

Мне кажется, для власти это такая дискредитация абсолютно или самодискредитация, точнее говоря. Потому что если в случае с Навальным, хотя мы и не раз выступали за его регистрацию, но там были хотя бы какие-то серьезные формальные предлоги – можно с ними соглашаться или не соглашаться – но была аргументация. А здесь что, сейчас признавать поддельными или фальшивыми реальные подписи? Ну, это уже как-то совсем оскорбительно.

А.Нарышкин― Не жалеете, что с Собчак начали союзнические отношения? Как вы это монетизируете? Вам это что дает?

А.Нечаев― Монетизации и капитализации точно не дает, если вы про деньги. Я уже в этой студии это говорил. Для меня главный смысл участия в этих выборах – это донести нашу позицию, донести нашу программу, донести наш взгляд, как нам, простите за пафос, обустроить Россию, и как нужно кардинально поменять ту политику, которая проводится.

Поэтому, когда Ксения ко мне с этой просьбой обратилась о выдвижении – она вела переговоры с несколькими партиями, насколько я знаю, — то первое и главное условие, которое я поставил: она должна солидаризоваться с нашей программой, и она это сделала и сделала это публично.

Более того, значительная часть программы партии вошла в предвыборную программу Ксении. Там были добавлены еще некие пункты, которых у нас нет, но костяк, по крайней мере, социальной и экономической части ее программы, — это в значительной степени моя программа, скажем так.

Поэтому в этом смысле у меня нет никаких разочарований.

А.Нарышкин― То есть она послушно выполняет условия вашего с ней контракта, соглашения?

А.Нечаев― Я думаю, что здесь дело не в каком-то там послушании, а в том, что мы, действительно, оба люди либеральных, демократических взглядов. Там совершенно разные истории, с разным возрастом, но по каким-то базовым пунктам, по базовым ценностям мы сходимся.

А.Нечаев: Значительная часть программы партии вошла в предвыборную программу Ксении

А.Нарышкин― Докажите мне пожалуйста – возможно, вы в этой студии это делали, — но все равно докажите, что Собчак не проект Кремля. Опять же на федеральные каналы ходит: на 1-м, 2-м была, к Познеру недавно ходила. В Чечню съездила — никто… ну, гадости наговорили ей, но каких-то серьезных последствий для нее не было. Как это возможно? Как это так получается: откуда ни возьмись получился человек – сразу на президентские выборы идет и вот так везет во всем? И подписи даже собрала, и даже зарегистрируют, скорей всего. Это чудо.

А.Нечаев― Насколько пунктов. Во-первых, как вы знаете, она по профессии тележурналист и появлялась на всех этих каналах в качестве журналиста и раньше. И на этих же каналах, скажем — я сам с ним в передачах не раз участвовал – неоднократно появлялся Грудинин. Ни у кого не вызывает сомнения, что он не является, как вы говорите, кремлевским проектом. Я знаю как бы историю этого выдвижения от самой Ксении. Но у меня была возможность проверить это через, скажем, людей, имеющих доступ к информации.

Это ее инициатива. Она в силу наличия личных отношений по понятным причинам с Владимиром Владимировичем его об этом проинформировала. Реакция была: крайнее удивление пополам с раздражением на первом шаге. Девушка… человек очень упорный и настойчивый. Она сделала это еще раз. В конце концов, он сказал: «Хорошо. Хочешь – выдвигайся». То есть это не была инициатива администрации президента, это не был какой-то политический ход. И эту же версию мне, собственно, подтвердили достаточно высокопоставленные люди.

Но самое главное даже не это. Вот, скажем, эта поездка в Чечню, столько разговоров, в том числе, огромное количество негатива на Ксению выливается. Мне кажется, все очень просто. Там, действительно, скорей всего, абсолютно высосанное из пальца дело против этого известного правозащитника, главы «Мемориала». Почти убежден, что эти наркотики были подброшены.

Дальше вопрос: Мы делаем все возможное для того, чтобы ее спасти, для того, чтобы привлечь к этому делу внимание и мировой общественности и федеральных правоохранительных органов, и российского гражданского общества, и широкой публики и попытаться хотя бы облегчить его судьбу и дать делу какой-то другой ход, в том числе, с вмешательством федеральных органов? Мне кажется, это нужно делать.

И если Ксения это делает, причем не в благостной обстановке, не думаю, что она очень комфортно себя там чувствовала, когда стояла у этого памятника, и когда она шла по улице, ее оскорбляли… Не было насилия – спасибо, что называется и за это, но, мне кажется, она в данном случае делает нужное, важное, хорошее и полезное дело. И вот это главное, а не то, почему ей удалось это дело сделать…

А.Нарышкин― С кем она договорилась и так далее.

А.Нечаев― А кто-то уже пытался?

А.Нарышкин― Я вас так понял, что просто складываются так обстоятельства. Коротенький вопрос – коротенький ответ. Не боитесь, что Собчак после выборов вас подсидит на посту председателя партии?

А.Нечаев― Пока Ксения вступила в партию. Мы на съезде, который ее выдвигал, избрали ее в политсовет. Если она дальше будет строить, как она пока говорит, свою политическую карьеру, опираясь на нашу партию, это одна история. Если, как у нее были планы вначале, будет создавать свою собственную партию, — это другая история. Я могу сказать одно, что я, в отличие от других наших партийных лидеров…

А.Нечаев: Я не собираюсь никому дарить, а уж, тем более, продавать партию

А.Нарышкин― За власть не держитесь.

А.Нечаев― Не собираюсь быть председателем, пока меня не вынесут вперед ногами.

А.Нарышкин― Перерыв. Андрей Нечаев со своим особым мнением.

А.Нарышкин― Мы продолжаем эфир. В студии «Эха Москвы» и телеканала RTVi программа «Особое мнение». Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива» отвечает на мои ваши вопросы. В том числе, хотел вас спросить про Грудинина…

А.Нечаев― Сейчас. Две фразы просто… Поэтому я не собираюсь никому, если можно так говорить, не дарить, а уж, тем более, продавать партию. То есть для меня это точно не коммерческий проект. Но если Ксения захочет в рамках партии строить свою политическую карьеру, я думаю, что на каком-то этапе мы будем удачно работать вместе. Если на каком-то этапе партия решит, что пора как бы ей стать лидером, я буду только рад, если это будет способствовать развитию самой партии, и самое главное продвижению тех ценностей, которые для меня дороги.

А.Нарышкин― Немного про международную политику, про отношение к России. Вот опубликован этот нашумевший «кремлевский доклад». 200 фамилий: чиновники. И как то ли шутят, то ли не шутят, американцы взяли список бизнесменов просто по «Форбсу» и просто скопипастили.

А.Нечаев― Телефонную книгу администрации президента.

А.Нарышкин― Скажите, пожалуйста, как это должно работать? Ведь Минфин американский уже пообещал санкции. Но четыре года мы уже скоро живем под этими санкциями. Вот смотрите, мы с вами отлично здесь сидим. Россияне отлично проголосуют 18 марта за Путина. Специально перед эфиром посмотрел: рейтинг одобрения деятельности Путина под 84%. Почему американские санкции конкретно никак не влияют на отношение людей к Путину?

А.Нечаев― Мы с вами здесь спокойно сидим, потому что меня точно нет в списке. Про вас не знаю, кажется, тоже нет.

А.Нарышкин― В секретной части.

А.Нечаев― Да, может быть. Я, вообще, немножко удивлен, что там нет… даже как-то неловко это слово произносить в публичном пространстве, но кроме слова «пропагандон» у меня не крутится на языке… Вы понимаете, кого я имею в виду.

А.Нарышкин― Нет, нет, расскажите!

А.Нечаев― Наших замечательных, доблестных ведущих на ток-шоу.

А.Нарышкин― Назовите! Слушайте, это очень интересно.

А.Нечаев― Соловьев, Киселев, Норкин, который недавно в очередной раз звал меня к себе. Я в очередной раз был вынужден объяснять, что, с моей точки зрения, не очень прилично ходить на такие ток-шоу и принимать в них участие.

А.Нарышкин― Слушайте, вот конкретно с Норкиным. У вас, видимо, какая-то личная обида, поэтому вы хотите, чтобы он в список американский санкционный…

А.Нечаев― Нет, у меня никакой личной обиды нет, но у меня есть глубокое разочарование позицией этих людей. И у меня есть ощущение, что то, чем они занимаются, вероятно, за хорошие деньги, это неприлично, это просто неприлично.

А.Нарышкин― Ну, хорошо. Вот это список, «кремлевский доклад», он неполный.

А.Нечаев― Да. Но я не случайно начал с псевдожурналистов. Это уже давно не журналистика. Это чистая такая геббельсовская пропаганда. Потому что да, я снимаю шляпу и перед этими людьми тоже, перед другими вашими кремлевскими коллегами…

А.Нарышкин― Они мастера своего дела.

А.Нечаев― Они, действительно, люди креативные. Они абсолютно циничные, но небесталанные. И то, что делает сейчас наша пропаганда, – а мы с вами знаем, что все-таки значительная часть населения, она живет не только в интернете, в отличие от молодежи или таких политизированных персонажей, как я; она живет в мире 1-го, 2-го канала, ну, может быть, еще НТВ – и, действительно, им удается достаточно успешно морочить людям голову. И вот в этом поединке знаменитом холодильника и телевизора пока телевизор выигрывает.

Нельзя сказать, что совсем нет никаких последствий. У нас, в том числе, из-за дефицита бюджетных средств катастрофически, скажем, проходит реформа здравоохранения. У нас уже 3 года падают реальные доходы населения. Даже в минувшем году, в 17-м, когда в целом был очень скромный, но экономический рост, а реальные доходы населения падают.

А.Нарышкин― Никто не знает этих цифр, и я не знаю, в том числе, эти цифры – и все равно голосуют за Путина. Как это объяснить?

А.Нечаев― Я эти цифры знаю.

А.Нарышкин― Нет, вы можете раз в неделю, два раза в неделю здесь, на «Эхе Москвы» их озвучивать…

А.Нечаев― Реальные доходы населения только в 17-м году упали на 1,7%. А в целом за последние 3 года – где-то на 13-14%. Неважно знать цифры. Любой человек, любая семья ощущает это на собственном кармане.

А.Нечаев: С моей точки зрения, не очень прилично ходить на такие ток-шоу и принимать в них участие

И я вам скажу другую вещь по поводу рейтингов. Я согласен, что, действительно, Владимир Владимирович популярен. Но вот 86, 84… и так далее. Знаете, у нас такая генетическая память: когда вам звонят на домашний или личный мобильный телефон и спрашивают: «Вы одобряете?» или: «Вы доверяете президенту страны?»

А.Нарышкин― Вы из ФСБ, простите?

А.Нечаев― …Далеко не каждый человек, который при этом еще очень критически относится к президенту страны…

А.Нарышкин― Подождите, это вот старая песня о том, что мы не должны верить ВЦИОМ и другим социологическим службам.

А.Нечаев― Да. Поэтому, когда эти, часто употребляемые цифры данных социологических опросов – 84, 86, 90, 95… — я им не верю.

А.Нарышкин― Вы им можете не верить долго-долго, но Путин уже 18 лет в Кремле и рядом с ним.

А.Нечаев― Но мы же с вами начали с того, что выборы у нас не вполне равные, не вполне свободные и не до конца честные.

А.Нарышкин― Про санкции, если можно.

А.Нечаев― Я буквально еще одну фразу по поводу рейтинга. Я несколько раз уже приводил этот пример, но, по-моему, в этой студии еще нет. У императора Николая II после того, как Россия объявила войну Германии – тогда рейтинг не мерялся, социологии еще не было как науки, и ВЦИОМа тоже не было, — но там просто нация рыдала, женщины падали на колени, целовали полы френча, кидали к ногам букеты цветов и так далее. А через два с половиной года не защищала даже личная охрана. Даже личная охрана отказалась ехать и провожать его, когда он возвращался в Царское Село.

Поэтому рейтинг – это вещь такая условная, такая переменчивая, такая быстро проходящая, что жить в мире рейтингов очень опасно.

А.Нарышкин― Тогда объясните мне. Когда американцы составляют эти списки, санкции и так далее, они хотят внешнюю политику России изменить или внутреннюю?

А.Нечаев― В первую очередь, конечно, их интересует внешняя политика, там, где непосредственно соприкасаются интересы США и России. Но, я думаю, что они были бы не прочь, если бы у нас и власть поменялась.

А.Нарышкин― А как вы себе представляете вот санкции в отношении тех, кто оказался в списке бизнесменов? Какими они могут быть? И действия в дальнейшем бизнесменов, которые себя утром обнаружили в этих черных списках?

А.Нечаев― Ну, вам нужно пригласить кого-то из этого списка…

А.Нарышкин― Это на два года хватит, если идти по списку «Форбс».

А.Нечаев―…Чтобы он рассказал, как он провел это утро на следующий день после публикации списков. Я чуть шажок маленький в сторону сделаю по поводу санкций в целом и их влияния. Во-первых, давайте называть вещи своими именами: до этого подавляющая часть санкций носила индивидуальный характер, это были персональные санкции. То есть у конкретных людей в связи с этим возникали большие или меньшие проблемы. Для экономики в целом, действительно, последствия были не столь велики.

А.Нарышкин― В окружении Путина, кто засветился в Донбассе…

А.Нечаев― Сейчас главный вопрос: какими будут новые санкции? В частности, вопрос, который давно дискутируется: будут ли наложены новые санкции на операции с российским государственным долгом, с нашими минфиновскими облигациями, с помощью которых финансируется, в том числе, дефицит бюджета. Если да – это, конечно, будет сильный удар.

А.Нарышкин― А что американцы должны написать, чтобы заработало вот это таким образом? «Мы запрещаем…» — кому и что? Сейчас мы с вами свой составим список санкционный.

А.Нечаев― Я так предполагаю, что они должны написать примерно следующее: что запрещаются любые операции с ценными бумагами российского государственного долга. Может быть, они к этому списку добавят еще: с ценными бумагами государственных компаний, или: с ценными бумагами, далее – список кампаний, которые…

А.Нарышкин― Это они запрещают кому? Кто должен будет выполнять.

А.Нечаев― Городу и миру. Конечно, понятно, что американское законодательство распространяется только на американскую территорию, поэтому непосредственно эти санкции будут касаться только американских банков , американских инвесторов, американских компаний, американских граждан.

А.Нарышкин― Как это работает?

А.Нечаев― Но я плохо себе представляю… Может быть, какие-нибудь арабские или банки Нассау, они, может быть, рискнут. Европейские банки столько потерпели в последнее время от американцев… Штраф, исчислявшиеся десятками миллиардов долларов, когда они нарушали какие-то американские правила. Дело в том, что, скажем, все расчеты в долларах в мире, так или иначе, идут через корсчета в американских банках. И я почти уверен, что ни один серьезный европейский, что ни один серьезных европейский банк или японский… может быть, десять раз, а, может быть, сорок раз подумает, надо ли ему осуществлять эту транзакцию, или надо ли ему инвестировать в российский госдолг, которые в его активах составляет все равно какие-то десятые доли процента, рискуя перед этим нарваться на санкции США.

А.Нечаев: В этом поединке знаменитом холодильника и телевизора пока телевизор выигрывает

Поэтому, конечно, формально распространяясь только на американских граждан, на американские компании, эффект этих санкций будет гораздо шире, если они будут введены. Я не знаю, я не читал эту секретную часть доклада. А по опыту Ирана мы знаем с вами, например, запрет на импорт иранской нефти и нефтепродуктов. Ну, вот если что-то подобное не дай бог – я не желаю зла своей стране, — но если что-то подобное не дай бог, точно… Я просто один раз уже получал ее разрушенную и развалившуюся на руки. Не хочу, чтобы она еще раз попала в таком же состоянии, конечно, не мне, но кому-то другому.

А.Нарышкин― Будет второй раз разрушена – вы снова придете в правительство и почините всё. Компетенция есть.

А.Нечаев― Да, я бы, конечно, за это взялся, но лучше все-таки до этого не доводить.

А.Нарышкин― Давайте сейчас перерыв сделаем. В программе «Особое мнение» сегодня Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики. Напоминаю слушателям и зрителям «Эха Москвы», что можно смотреть этот эфир еще на канале «Эха Москвы» в YouTube. Скоро вернемся.

НОВОСТИ

А.Нарышкин― Продолжается наш эфир. «Эхо Москвы», RTVi. Меня зовут Алексей Нарышкин. И у нас в студии – Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики. Про американские санкции и тот самый «кремлевский доклад». Вот вы объясняли в прошлой части, что в первую очередь направлены они для того, чтобы внешнюю политику России скорректировать. А внутреннюю?

А.Нечаев― Есть как бы такие, сиюминутные приоритеты. В этом смысле, конечно, я полагаю – я не руководитель Госдепа, поэтому могу только гадать, — но, мне кажется, для них важно изменение внешний политики. Но, поскольку внешняя политика, в общем, неотрывно связана с внутренней, и всё это, так или иначе, генерируется достаточно узкой группой во власти и конкретно президентом Путиным, то я думаю, что американцев очень устроило, если бы на этом месте оказался какой-то человек с другими геополитическими взглядами и представлениями о национальных интересах России.

А.Нарышкин― Какой? Откуда они знают, кто России нужен?

А.Нечаев― Знаете, я, например, тоже считаю, что мы должны быть, безусловно, страной европейского выбора; что европейцы для нас являются абсолютно естественными союзниками и с точки зрения истории, и с точки зрения культуры, и с точки зрения религии, и с точки зрения менталитета. И никакой поворот на Восток… – это не значит, что не надо развивать внешнею политику по всем направлениям, — но, тем не менее, никакой разворот на Восток не может нам заменит добрые отношения с Европой. И то, что они последнее время были испорчены, хотя мы очень далеко продвинулись…

Что интересно, сам президент Путин достаточно далеко продвинул наши отношения с Европой. Мы почти приблизились к безвизовому пространству, мы почти приблизились к взаимному признанию дипломов. Я, среди прочего… вы меня все бывшим, а я еще и действующий: я президент Фонда международных молодежных обменов. Вот в рамках молодежных обменов мы после заключения межправительственных соглашений с Германией сумели в десять с лишним раз поднять молодежные обмены. Расширилось взаимное обучение. И так далее. Мы были на хорошем пути.

И дальше вот – Крым, восточная Украина – и все усилия 20-30 лет оказались перечеркнуты и выброшены в помойку. Поэтому, мне кажется, безусловно, надо возвращаться к этой политике. Безусловно, национальным интересам России отвечают в целом добрые отношения с развитыми странами, со странами БРИКС, а не поддержка диктаторских радикальных режимов типа Асада, КНДР, Мугабе и тому подобное. Мы должны быть равноправной, полноценной, не каким-то там сырьевым придатком – частью западной цивилизации. Это мое глубокое убеждение.

А.Нарышкин― Я вам хочу сейчас предложить продолжить играть в игру: «Агент Госдепа». Вот вы в прошлой части сказали, что, в принципе, если бы американцы определенные положения сформулировали в санкциях, тогда бы Россия начала бы действовать иначе. Что бы еще можно было…

А.Нечаев― Нет, я не сказал, что Россия начала бы действовать иначе… Я просто сказал, что режим персональных санкций, он касается конкретных людей и не наносит какого-то глобального ущерба экономики России в целом. Если это будут санкции, связанны с российским госдолгом или так называемые секторальные санкции, например, они расширят санкции в отношении российской нефтедобычи, — это будет, конечно, гораздо более болезненно.

А.Нечаев: Рейтинг – вещь такая условная, переменчивая, проходящая, жить в мире рейтингов опасно

А.Нарышкин― Смотрите, вы сказали, что не хотите сделать России плохо, потому что вы знаете, в каком состоянии Россия может оказаться. Но в то же время вы же хотите, чтобы Россия играла на международной арене по правилам?

А.Нечаев― Безусловно, хочу. Но я очень надеюсь, что у нашей власти нет суицидального синдрома, и, скажем, то, что наша социально-экономическая модель, на которую была сделана ставка в середине «нулевых» годов, что она зашла в тупик – это уже ясно всем; если раньше об этом говорили только эксперты, то сейчас это ясно уже и президенту. Дальше вопрос: будет ли политическая воля поменять эту политику и в какой мере? Будут это отдельные, частные, полудекоративные мероприятия, или это будут, все-таки, действительно, кардинальные изменения? Точно то же самое и во внешней политике.

А.Нарышкин― Если на вас выходят представители Госдепартамента, например, посол США Хантсман, который вчера сидел на вашем месте, и обращается он к вам: «Мистер Нечаев, помогите нам составить хорошие санкции». Что бы включили туда? И вообще, стали бы вы участвовать в этом мероприятии?

А.Нечаев― Нет, я бы не стал.

А.Нарышкин― Это же, с одной стороны, возможность сделать так, что политика России меняется, с другой стороны, это такое что-то от Иуды, по-моему…

А.Нечаев― Нет, я бы не стал в этом участвовать. Кроме одного, о чем мы уже говорили, что я бы очень рекомендовал туда включить некоторых наших пропагандистов, особенно ура-патриотов, при этом владеющих виллами в Италии, во Флориде и некоторых других…

А.Нарышкин― Новые придут. Те, кого вы упоминали, они уже старые. Молодежь их все равно рано или поздно сменит.

А.Нечаев― А вдруг не придут. А потом, такой урок, он запоминается на несколько поколений.

А.Нарышкин― Потом никто уже не рискнет.

А.Нечаев― А то вот большие денежки заработаешь свои пропагандистской деятельностью, а купить виллу в Италии не сможешь.

А.Нарышкин― Не покупать российскую нефть, не покупать российский газ — вот это реально?..

А.Нечаев― Нет, я бы не стал в этом участвовать. Но я вам скажу, что это настолько лежит на поверхности.

А.Нарышкин― Они разберутся без вас.

А.Нечаев― Не надо быть ни доктором экономических наук, ни бывшим министром экономики, ни профессором экономики, коим я являюсь, для того, чтобы понять, где очень легко можно нанести серьезный ущерб российской экономике. Поэтому я в этом бы не участвовал, но точно они справятся и без меня.

А.Нарышкин― А зачем американцы и вслед за ними Евросоюз аккуратничают? Ведь если просто сравнить с этой неприятной историей, которая произошла между Сванидзе и Шевченко, была сначала словесная полемика – ни к чему не приходили, а потом, как дело дошло до рукоприкладства – сразу как будто бы наступила какая-то ясность. Почему Америка, не знаю, с помощью своей армии не сделает какие-то решительные шаги, не поставит Россию на место? Четыре года скоро Крыму будет, отобранному у Украины.

А.Нечаев― Даже Дональд Трамп, который является, конечно, некоторой экзотикой для западной политики и, в общем, совершенно другим лицом, но, тем не менее, он человек ответственный, и он и любой западный лидер понимает, что военный конфликт стран, обладающих ядерным оружием – это пусть к катастрофе вселенского масштаба. И это, безусловно, останавливает, и, я уверен, будет останавливать от какого-то серьезного применения военной силы.

Ведь на Западе тоже есть разные силы, особенно в Европе. Ведь у нас же очень активно расширялся товарооборот. Скажем, та же Германия – один из крупнейших наших торговых партнеров. И там тоже есть компании, бизнесмены, которые заинтересованы – у них это просто личный бизнес – в отношениях с Россией.

А.Нарышкин― И Баварии даже к нам приезжает, по-моему, делегация.

А.Нечаев― По большому счету, по гамбургскому, как говорят, как-то совершенно все равно, чей Крым. У «Сименса» пока речь шла просто о миллиардах евро, всё с турбинами было в порядке. Другое дело, что сейчас есть риск. Сейчас «Сименс», по-моему – я читал недавно – 7 тысяч сотрудников сократил, потому что в связи с поставками этих турбин в Крым компания попала под санкции, и резко сократились заказы, потому что никто не хочет иметь дело. Они токсичны.

Ну, конечно, «Сименс», у которого мы были одни из крупнейших покупателей, заинтересован в восстановлении отношений с Россией, конечно, он будет это лоббировать.

И я думаю, что у той же госпожи Меркель, которую я в рамках этих молодежных российско-германских парламентов, который я открыл, много лет проводил, — они приходили туда с нашим президентом – и с Медведевым и с Путиным в разное время – у нее еще в памяти, что могут быть нормальные отношения с Россией. И это, естественно, гораздо лучше. Поэтому пока они еще все-таки, видимо, верят в эффект такой тихой силы и в некоторую разумность нашего руководства.

И знаете, я думаю, почему они идут по персональным санкциям в первую очередь? Что, несомненно, укрепляет на этом пути западное руководство? Ведь в душе подавляющая часть наших политических лидеров и наших чиновников, находящихся у власти, они люди вполне себе западно ориентированные, они люди вполне себе европейски ориентированные.

А.Нечаев: Европейцы для нас являются абсолютно естественными союзниками с точки зрения истории

Я не буду сейчас тратить время и перечислять, где чьи дочки учатся – и министров, и депутатов, и руководителей парламента и так далее. Про некоторые активы — вот сейчас, благодаря этим спискам мы, наверное, узнаем больше, в рамках «Панамагейт» мы уже кое-что узнали – выясняется, что огромное количество активов – тоже за Западе. Здесь они работают вахтовым методом. А дворцы, виллы, недвижимость – там. Дети – там. У многих жены – там. Активы – та.

Они очень европейски ориентированные люди в душе. Им очень нравится кататься на горных лыжах в Альпах. И я думаю, именно это как раз частично вводит в заблуждение западных лидеров.

А.Нарышкин― А возможности этих всех людей влиять на Путина, оказавшись под санкциями, она какова?

А.Нечаев― Знаете, я перестал ходить в Кремль в 93-м году.

А.Нарышкин― Чистосердечное признание.

А.Нечаев― Нет, понятно, что я не раз был в кабинете президента в бытность свою министром экономики. Поэтому я не знаю доподлинно, свечку не держал, какие там ветры дуют. Но я думаю, что ближайший круг оказывает, безусловно, серьезное давление на Путину с тем, чтобы каким-то образом смикшировать, скомпенсировать вот это санкционное давление, либо сняв его, либо ослабив, либо компенсировав внутри страны, что и происходит. Мы с вами знаем замечательный, фантастический пример – фантастический! При напряженности бюджета, при том, что идут жаркие дискуссии, на что тратить — на медицину или на оборону, — людям, попавшим под санкции, задним числом прощают НДФЛ.

А.Нарышкин― Время наше вышло, к сожалению. Спасибо!

А.Нечаев― Вот это с барского плеча. Вот это компенсация, это я понимаю.

А.Нарышкин― Андрей Нечаев, председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики был сегодня со своими особым мнением. Меня зовут Алексей Нарышкин. Счастливо!