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О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях — политолог Сергей Марков. Здравствуйте, Сергей Александрович!

С.Марков― Здравствуйте!

О.Журавлева― И, как он сам анонсировал в свое Фейсбуке, «наступает час правды».

С.Марков― О да! Час правды.

О.Журавлева― Сейчас нам Сергей Александрович откроет все секреты.

С.Марков― Это просто отдушина – на «Эхе Москвы».

О.Журавлева― Действительно. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, почему вы считаете, что акции, проходившие в эти выходные, провалились?

С.Марков― Так все считают. Потому что все, так сказать пишет. Я открываю… Я там не был сам, знаете, но я открываю: там пишут про это…

О.Журавлева― Это ваши как бы знакомые или френды?

С.Марков― Да нет, оппозиционеры тоже, все-все-все. Все говорят, что 26 марта было вроде бы, одни говорят, в 5, другие – в 10 раз больше. Сейчас значительно меньше людей, около тысячи человек где-то в Москве. В общем, слабенько, практически провал.

О.Журавлева― Некоторые слушатели наши говорят, что, может быть, больше 2, а, может быть, и 3. Для вас серьезная акция, от какого количества?

С.Марков― Да нет, суть в тенденции, в тренде. Значительно меньше стало, чем было раньше. Очевидно, что все критикуют Навального, все оппозиционеры критикуют его, считают, что это безумная стратегия. Получилось, что Навальный все больше сейчас попадает в политическую изоляцию. Раньше у него были союзники. Они были такие… не оптимистические союзники, но все-таки союзники его по оппозиции. Сейчас он попадает в изоляцию по нескольким причинам.

C.Марков: Очевидно, что все критикуют Навального, все оппозиционеры критикуют его

Первая, и самая главная: все и раньше говорили, что у него фюрерские наклонности, они наиболее ярко проявились 12 июня, когда все планировали на Сахарова что-то демонстрировать, когда он взял и в последний момент, ночью практически как настоящий фюрер, так сказать, вождь, переломил, сказал: «Нет, все пойдут, куда я хочу».

И они, действительно, пошли. Потому что у Навального поддержки вроде бы больше, как оказалось, среди активных бойцов, тех, кто готов сражаться на улице – у него больше таких людей, чем у всех остальных оппозиционеров вместе взятых. Он тем самым утверждает свое лидерство. Он говорит: «Как я сказал, так и будет, а вы все – рабы у меня. Назовем вас младшими союзниками». Те вовсе не восторге от этого.

Он, вообще, сомнительная личность, мутный достаточно человек. Все знают, что он мутный. Ну вот, такие фюрерские замашки — это первая причина его такой изоляции, в которую он попадает.

Вторая причина – это его стратегия: бойкот выборов. Все говорят: Слушайте, какой бойкот? Если будет бойкот выборов, то от этого противники Путина не придут, а только увеличится тем самым пропорция сторонников Путина, и у него будет больше процентов. И Путин и вся его команда скажут: «Посмотрите, какие огромные проценты он получил».

«Чего ты, — говорят они, — Леха задумал за ерундень?» А он с ними еще и не разговаривает. Он говорит: «Вы чего, забыли, — так он намекает им, — я фюрер, а вы кто здесь? Младшие союзники. Замолкли! И слушайте, чего вам скажут». А они от этого еще больше не в восторге.

Ну, почитайте. В переводе на нормальный язык так звучат эти перебранки сейчас в оппозиционных СМИ, в Фейсбуке и так далее.

О.Журавлева― Интересно. Просто я от вас первый раз слышу такое изложение, поэтому мне интересно. Я запомню.

С.Марков― Я же сказал, правду скажу.

О.Журавлева― Вся правда в этом.

С.Марков― Но они многие забывают… Просто Навальный, он, может, и сам понимает, что это такая… Он на другое работает. Оппозиционер работает на то, что затеять постепенно оппозицию какую-то Путина, и что народ одумается, будет поддерживать не Путина, а каких-то других людей, которые не как Путин и будут другую политику проводить.

О.Журавлева― А так ли это плохо?

С.Марков― Молодцы, нормально. Никто не мешает мечтать. И это нормальная логика оппозиционера. Они искренне верят в то, что они делают и так далее. Алексей Навальный, он транслирует позицию людей, которые искренне не верят. Навальный транслирует позицию людей, которые прекрасно знают, что Путин очень хорош для России!

О.Журавлева― Да?

С.Марков― Да. И именно это им и не нравится, что Путин хорош для России.

О.Журавлева― Сергей Александрович, Навальный – это проект Кремля, я правильно понимаю?

С.Марков― Нет, Алексей Навальный – это проект иностранных разведок, которые… но не только разведок…

О.Журавлева― Хотят сыграть на руку Путину тем самым…

С.Марков― Хотят сделать «русский майдан», осуществить государственный переворот по типу украинского. Ну, все знают… Для этого и нужно, не чтобы вырастить какую-то оппозицию. Они понимают, что невозможно демократическим путем, чтобы победил антипутинский человекю, не только на этих выборах, но и на следующих. Потому что Путин делает слишком хорошо для России, он делает Россию сильной. И поэтому всегда народ России будет за него, ну, или за его какого-то человека типа из его команды.

Поэтому они не готовятся к демократии. Наши оппозиционеры большей частью, они хотят демократических выборов и демократически победить Путина. А Навальный транслирует политику людей, которые не хотят никакого демократии, потому что они понимают, что демократия – против них; которые хотят осуществить государственный переворот типа украинского и навязать хунту типа бандеровской хунты – вот их стратегия.

О.Журавлева― Сергей Александрович, один момент. Можно уточнить? Очень важно…

С.Марков― Сейчас… Для этого важно просто подорвать легитимность выборов. Для этого они организовывают какие-то беспорядки и так далее.

О.Журавлева― Как эти беспорядки могут подорвать легитимность выборов, вот честно не понимаю? И беспорядков никаких не было.

С.Марков― Я объясню. Так они же рассказывают… Я включаю Евроньюс сегодня утром, и что я вижу? В Германии, я знаю, были серьезные демонстрации курдов. И там разогнали эту демонстрацию значительно более жестко, чем у нас. Молчат. Хотя Германия входит в Евросоюз. Расскажите про эти демонстрации. Нет. Там все про Навального и так далее.

У них готовится такая стратегия. Они скажут: «Выборы без Навального нечестные. Народ России их не принимает. Вот эти беспорядки…». А тут что? Народ Украины за хунту… Они же всем доказали, они уже так все считают: «Ну, за хунту, конечно, за этих баднеровцев» и так далее. Так это же все не так. Никаких не было свободных выборов. Был государственный переворот.

C.Марков: Фюрерские замашки — это первая причина такой изоляции Навального

Готовы на любую ложь. Вот смотрите, какие преступления был готов совершить Киев: сто человек убили на Майдане организаторы этого Майдана, собственно и все остальное…

О.Журавлева― Своих же и убили, да?

С.Марков― Своих… Хорошо известно, доказано, господи! Хотите, могу рассказать, но все это доказано уже сто раз.

О.Журавлева― Вы уже рассказывали много раз, да.

С.Марков― Совершенно верно. У нас будут готовы убить значительно больше. А как вы думаете? Ну, куш-то значительно больше.

О.Журавлева― А какой куш? Вот расскажите, какой куш? Какая выгода от майдана в России?

С.Марков― Хороший вопрос. Я, кстати, сейчас статью пишу. А, собственно, почему против России так идут? Вроде, казалось бы, там были коммунисты раньше, в Кремле сидели – сейчас миллиардеры.

О.Журавлева― Вам миллиардеры все-таки больше нравятся, я чувствую.

С.Марков― Да нет.

О.Журавлева― Нет?

С.Марков― Я политолог. Я ко всем именно отношусь как энтомолог к насекомым.

О.Журавлева― К бабочкам.

С.Марков― Для энтомолога что бабочка, что таракан – одно и то же. Это для девушек бабочка – ах, как мило! А таракан – ах, как ужасно! А для энтомолога и бабочка и таракан – это примерно одинаковая вещь. Ну, чуть-чуть отличающаяся…

О.Журавлева― Так. Прекрасно! Давайте в этой концепции и останемся. Расскажите мне про червячков.

С.Марков― В чем причина? Это же загадка. НРЗБ Блин, чего же они к нам привязались-то? Чего им от нас надо-то? Мы вроде буржуины, такие же, как все, готовы играть вроде бы в общие игры и так далее, глобализироваться, интегрироваться. Чего они к нам пристали?

И главная причина заключается в том, что Россия является, во-первых, носителем суверенитета. Вот Сноудена взяли приютили себе. Все страны в мире испугались, а они взяли и приютили себе.

О.Журавлева― А посольство Эквадора, которое Ассанжа держит?

С.Марков― Посольство Эквадора Ассанжа, действительно… Но, извините меня, все-таки Сноуден-то покруче будет. Ассанж-то, он чужое печатал, а Сноуден – свое, так сказать. Он с этой точки зрения поважнее, покруче будет. То есть Ассандж – пособник, а Сноуден реальный нанес ущерб США, вообще, всем этим разведкам.

Значит, вот сломить этот суверенитет. Плюс Россия, кроме того, что является носителем суверенитета, она еще является как бы страной-экспортером суверенитета: мы даем другим странам суверенитет. Вот Сирии мы дали суверенитет, безусловно. Конечно…

О.Журавлева― Вот как?

С.Марков― Да. Белоруссии мы даем суверенитет.

О.Журавлева― А Лукашенко в курсе?

С.Марков― Мы даем оружие. Мы готовы продавать оружие не американское. Если бы мы продавали свое оружие, а только американцы и их союзники, то приходилось бы тоже подстраиваться всем другим странам. Нет, всегда у них есть альтернатива. Зачем американцам такая альтернатива? Не нужна. Мы сейчас еще Russia Today – альтернативную точку зрения даем в информационном пространстве, начали давать.

Плюс вот Сирию хотели сломать – обломали зубы-то. А чего обломали зубы-то, об кого? А российские ВКС. Россия свой железный кулак сунула. Они – клац-клац! – хряп! – ничего не получается. Таким образом, Россия является страной, экспортирующей суверенитет.

Плюс еще энергоносители позволяют свой энергетический суверенитет как бы поддерживать.

О.Журавлева― Сергей Александрович, здесь мы должны сделать небольшой перерыв.

С.Марков― Поэтому Путин как символ этого сопротивления Pax Americana и так далее. Поэтому и хотят сломать.

О.Журавлева― Мы продолжим этот разговор. У нас в студии политолог Сергей Марков. Меня зовут Ольга Журавлева. Идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». +7 985 970 45 45 – номер для связи, аккаунт vyzvon в Твиттере. Всё к вашим услугам. Мы вернемся через несколько секунд.

О.Журавлева― И снова с вами «Особое мнение» Сергея Маркова. Меня зовут Ольга Журавлева. И мы продолжаем.

И мы разобрались, что против нас, как против экспортера суверенитета…

С.Марков― Носителя суверенитета и экспортера суверенитета. Соответственно, отобрать хотят то, что дает этот суверенитет. Что дает этот суверенитет? Первое: это независимость правительства. То есть независимого президента заменить на марионеточную фигуру типа киевской хунты, что-то такое…

О.Журавлева― Или во Франции, или в Германии, или в Италии, или в Испании, или где-то еще.

С.Марков― Да-да-да. Такие зависимые… Хотя не мечтайте о том, что вам достанется правительство как во Франции и в Германии – не мечтайте! Вам дадут типа бандеровской хунты или даже хуже.

О.Журавлева― А откуда возьмут?

С.Марков― Откуда возьмут? Да вот Навальный – главный претендент.

О.Журавлева― Ну, Сергей Александрович, мне кажется, что вы здесь еще чего-то недодумали.

С.Марков― Что еще хотят забрать? Что еще дает суверенитет? Ядерное оружие. Поэтому заберут ядерное оружие.

C.Марков: Навальный транслирует позицию людей, которые прекрасно знают, что Путин очень хорош для России

―

А чего до сих пор-то не забрали?

С.Марков― Не смогли.

О.Журавлева― То есть наша мощь образца 92-го года была такова, что не могли. Да?

С.Марков― Да. Нет, у нас не было мощи. Но у американцы тогда не хотели полностью разделаться, отобрать ядерное оружие, потому что они как бы надеялись, что Россия станет такой большой Польшей, зависимой во многом от американцев…

О.Журавлева― А вы считаете, что Польша сейчас зависима от американцев очень сильно?

С.Марков― Ну, конечно. Посмотрите, как Трамп туда съездил. Но не будем отвлекаться. Они, короче, хотели, чтобы это была такая Польша и не решили этот вопрос окончательно с Россией. И вот российское общество, российское государство смогло выдвинуть из своей среды такого человека, как Путин, который восстановил, казалось бы, слабую, распадающуюся страну и слабый, казалось бы, утраченный суверенитет.

Вы знаете, мне говорят так: Вот если американцы в 90-е годы ничего не сделали, почему боитесь, что они сейчас сделают? Точно так же ничего и не сделают. Логично?

О.Журавлева― Да.

С.Марков― Америка стала другая. В 90-е года, извините меня, там была свобода слова. Сейчас, где эта свобода слова? Нет ее.

О.Журавлева― А там же Трамп наш любимый.

С.Марков― Вы знаете, я сейчас скажу жесткую такую вещь, которая меня самого – кто-то сказал – меня самого поразила: не нужно допускать ошибку, которую допустили некоторые евреи в 41-м году в Киеве.

О.Журавлева― Думали, что это те же немцы, что во время Первой мировой.

С.Марков― Правильно. Они думали: немцы – культурная нация… Все же помнят, как немцы вошли в Киев в 18-м году, обеспечивали порядок, защиту людей, убрали криминал этот петлюровский, отчистили Киев, так сказать. И жили люди нормально под немецкой властью и молились только: Слава богу, что немцы пришли!

Казалось бы, немцы – культурная нация. А они другие оказались, понимаете? И была же возможность уехать из Киева. И многие считали: Ну, как это?

О.Журавлева― И американцы тоже другие?

С.Марков― И помните… Вот сейчас мы как раз отмечаем трагедию холокоста. Чудовищная катастрофа, которая постигла немецкий народ в Европе. И вот уроки-то… Мы же говорим: не забывайте уроков холокоста. Вот один из уроков холокоста: Не надо думать, что никто не меняется. Меняются. Немцы изменились. И в 41-м году они были совсем другие, чем в 18-м.

И американцы сейчас изменились. Они сейчас другие. Я работал с американцами в 90-е годы. Я могу сказать.

О.Журавлева― Помню: печеньки, Госдеп – помню-помню.

С.Марков― Я могу сказать, да, это были прекрасные отношения, настоящие идеалисты, которые приехали продвинуть сюда демократию, свободу и так далее…

О.Журавлева― А что с ними произошло за 20 лет?

С.Марков― Это большой, так сказать, вопрос. Но самое главное, мне кажется, сейчас, знаете, все говорят: глубинное государство. Это глубинное государство во многом поставило под свой контроль демократические институты. Сейчас американский народ пытается вырываться. Он избрал Трампа таким американским Путиным, можно сказать: восстановить суверенитет, величие Америки…

О.Журавлева― Но он оказался против нашего-то — слабоват.

С.Марков― Не знаю, посмотрим.

О.Журавлева― Вы же говорите: свободы слова нет, все пропало, конец демократии.

С.Марков― Он борется. Тоже у Путина не сразу все получилось. Трамп борется. Не все получается.

C.Марков: Алексей Навальный – это проект иностранных разведок

―

Но Трампу-то 18 лет никто не разрешит оставаться.

С.Марков― Кто его знает. По-разному может быть.

О.Журавлева― Вы так считаете?

С.Марков― Ну, конечно. Сидел же почти столько же Рузвельт.

О.Журавлева― После этого кое-что изменилось.

С.Марков― Меркель сидит, так сказать, больше, чем Путин и Брежнев сидел…

О.Журавлева― У нее другое законодательство.

С.Марков― И там тоже может быть… Но сейчас я про другое. Проблема в том, что такие вещи, как ЦРУ, Разведывательное управление Министерство обороны и другие – у них там 16 разведок – они вышли из-под контроля народа Америки — вот в чем проблема, понимаете?

О.Журавлева― А с нашими силовиками этого не произошло?

С.Марков― Они ведут свою собственную политику. А наши силовики находятся под контролем президента Владимира Владимировича Путина.

О.Журавлева― То есть если они кого-то ловят, бьют, пытают и делают всякие нехорошие вещи, то это все под контролем президента?

С.Марков― Знаете, не путайте разные вещи. Можно сделать глупые ошибки… Я, например, считаю, что у Навального какие-то обыски делали перед этим – это глупости. Это не нужно ничего. Придрались: якобы бомбу там какую-то ищут. Это всё глупость. Президент не может контролировать все мелочи.

Но в большом стратегическом смысле есть главное: американские спецслужбы сотрудничают с террористами в лице Джабхат ан-Нусры, отчасти чуть-чуть с исламским… там каким-то государство типа оно что-то такое…

О.Журавлева― У вас достоверные сведения?

С.Марков― Много достаточно фактов. Я не сторонник того, что американцы создали «Исламское государство», совсем не сторонник этой теории заговора.

О.Журавлева― А башни-то они сами себе взорвали?

С.Марков― Ничего они… Взорвали… вполне как всё оно есть, на самом деле. Как сказано, так, я считаю, и было. Нет, я не сторонник такой теории заговора. Но то, что Джабхат ан-Нусра – террористы, и спецслужбы с ними сотрудничают, — это факт. То, что в киевской хунте сидят террористы – не Порошенко – Турчинов, Аваков, Порубий – очевидные террористы. И они очевидно сотрудничают со спецслужбами США. Поэтому спецслужбы США точно сотрудничают с террористами.

Сейчас, кстати, появились данные – я у себя тоже публиковал их, — как один там… кто сотрудничал с британской разведкой, он расстреливает прямо пленных в затылок, публично выставляет эти вещи. Ну, очевидными террористами… Заигрались они. «Белые каски» известные тоже. Это, собственно, британская разведка, такой совместный проект британской разведки, насколько я понимаю, Джабахт ан-Нусры.

О.Журавлева― А зачем им нужно сотрудничать с террористами? Чтобы Россию погубить?

С.Марков― Одна из причин, между прочим. А киевскую хунту зачем поддерживать, террористов?

О.Журавлева― Чтобы Россию погубить.

С.Марков― Очевидно, террористы, неонацисты. Там клейма ставить негде. Зло стопроцентное. Нет, сотрудничают, в том числе, против России. А вот другой вопрос: Зачем в Сирии они сотрудничают? Казалось бы, что делать американцам в Сирии? Знаете, у меня довольно много друзей американцев высокопоставленных интересных. Я их время от времени спрашиваю: «Ваши интересы в Сирии? Что вы хотите в Сирии?» Нестолько лет спрашиваю! Внятных ответов нет.

О.Журавлева― А что мы хотим в Сирии?

С.Марков― Мы хотели в Сирии… Первое: чтобы террористы не захватили территорию Сирии, с которой устраивают террористические атаки на Европу, на Сирию. Если бы мы не помогли, то сейчас бы были взрывы массовые в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Берлина, Парижа, Лондона.

О.Журавлева― Ну, взрывы все равно, конечно, есть кое-где.

С.Марков― Но было бы значительно всё это больше. Мы предотвратили. Во-вторых, мы обломали этот американский марш по свержению режима. Для нас же тоже важно. Мы же в этом списке там дальше стояли, наши союзники: Белоруссия, Казахстан, Россия. Для нас тоже важно было обломать.

О.Журавлева― Так, стоп, подождите! Если в Сирии у них не получилось, значит ли это, что в вашей концепции остальные цели пока защищены? То есть они не будут сейчас сбрасывать Лукашенко, Путина и Назарбаева.

С.Марков― Ну, не совсем. Они же могут работать в нескольких одновременно. И по нам тоже работают… Во всяком случае такой марш по свержению режима важно было как-то приостановить. Его приостановили. Эту задачу решили. Плюс, знаете, нужно было показать мощь наших вооруженных сил для того, чтобы не было искушения проверить эту мощь.

О.Журавлева― А раньше – бывало, да?

С.Марков― Они же сами себя во много уговаривают. Люди склонны верить своей собственной пропаганде, вы, наверное, знаете, да? Такой феномен психологический. И они себя часто уговаривают: «Россия слабая, слабая, у нее слабые Вооруженные Силы…». Возникает искушение: «А давайте проверим, слабые они? Давайте мы немножко где-нибудь что-нибудь такое…».

О.Журавлева― И что же они сделали?

С.Марков― А мы показали, что сильная. И теперь никто не хочет проверять мощь Российских Вооруженных Сил. Ну, и слава богу! Мы защитили себя от провокации какого-то военного конфликта. Это тоже одна из задач, которая была решена.

О.Журавлева― Прекрасно! То есть все задачи решены…

С.Марков― Не все. Одна из задач была тоже — как бы выступить военными союзниками в борьбе с международным терроризмом, чтобы американцы, Евросоюз почувствовали, что мы союзники. Нет, они сказали, нам сказали: «Джабхат ан-Нусра нам ближе, чем вы, русские».

О.Журавлева― Вот как они сказали…

С.Марков― Ну, мы хотели выйти из этого кризиса по санкциям и так далее…

О.Журавлева― Скажите, а зачем нам нужно было с ними дружить и сотрудничать, я тогда не понимаю?

C.Марков: Я политолог. Я ко всем именно отношусь как энтомолог к насекомым

―

Общая стратегия такая. Стратегия Петра I.

О.Журавлева― Если дружить и сотрудничать – это одно. А если противостоять им в Сирии – это немножко другое. Как можно делать все одновременно. Это немножко шизофрения – нет?

С.Марков― Нет. Мы решили противостоять ИГИЛ вместе с ними…

О.Журавлева― ВЫ только что говорили, что мы американцам там противостоим…

С.Марков― Это американцы нам противостояли, там решили… Понимаете? Вот в чем проблема-то. Мы не хотели…

О.Журавлева― То есть мы случайно зашли – а тут американцы.

С.Марков― Мы хотели задружиться с ними. Мы сейчас хотим задружиться. Наша стратегия: интеграция России в глобальное сообщество. Наши миллиардеры, их миллиардеры все вместе друг с другом, развивать глобальную экономику …

О.Журавлева― А как же нам тогда это удалось-то?

С.Марков― Что?

О.Журавлева― Встать в противостояние, если мы всё хотели с ними дружить?

С.Марков― Так наши-то хотели, говорят: «Давайте мы дружить с вами типа как французы, немцы…». Они говорят: «Вы тогда подчинитесь, как французы, немцы… Выполняйте наши приказы. Президенту это не нравится – уберите».

О.Журавлева― Какие приказы надо выполнять.

С.Марков― Приехал же Джо Байден.

О.Журавлева― «Путин, на выход!» — сказал Джо Байден.

С.Марков― Он сказал, когда путинский премьерский срок заканчивался: «Владимир, не надо тебе идти в президенты». Это же известно. У него воспоминания есть даже…

О.Журавлева― А что ему Владимир сказал? Нецензурно?

С.Марков― Он не согласился, как мы видели.

О.Журавлева― Ушел от ответа.

С.Марков― И вот это как бы… нашим предлагали роль младшего партнера, сказали: «Глобализируйтесь, интегрируйтесь, но младшим партнером». Наши не согласились, говорят: «Как так? Мы великая Россия…» и так далее. Они говорят: «Не по Сеньке шапка вам – величие!» Наши говорят: «Да нет, по Сеньке. Мы здесь такие крутые, Россия встает с колен. Россия – энергетическая сверхдержава!» Помните вот это бла-бла-бла?

О.Журавлева― Но вы с этим согласны?

С.Марков― Американцы говорят: «Ага, не согласны, что не по Сеньке? Сейчас мы вам по шапке-то и заедем. И вы тогда увидите». И дали нам оплеуху хорошенько — по хунте: совершили госпереворот откровенно, на глазах у всех, привели к власти неонацистскую террористическую банду.

О.Журавлева― А Крым как-то случайно мимо проходил там, да? Здесь нужно опять сделать перерыв, простите, Сергей Александрович. У нас в студии – политолог Сергей Марков. Меня зовут Ольга Журавлева. Прямо заслушалась, и вам еще предстоит послушать в следующей части. Отвлечемся буквально на пять минут. Никуда не уходите.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Сергей Марков, политолог, которые неотрывно следит за происходящим в мире. Меня зовут Ольга Журавлева.

Вас тут спрашивает Олеся из Москвы: «Вы боитесь попасть под санкции? Вот вы лично?» Сейчас как раз скоро-скоро обнародуют списки.

С.Марков― Вы знаете, да не особо. Во-первых, я являюсь сторонником хороших отношений с США, чтобы вы знали.

О.Журавлева― То есть вы противник какой политической силы?

С.Марков― Я, конечно, противник тех, кто ведет гибридную войну с Россией – это, прежде всего, спецслужбы эти и так далее. Он, кстати, во многом санкции и составляют. В то же время в Штатах довольно много людей, которые ко мне позитивно относятся. Я им говорю так, американцам: «Знаете, если вы со мной поругаетесь, то это значит, что у вас в России не будет друзей вообще никого – только рабы и холуи». Не потому, что я единственный…

О.Журавлева― А похоже…

С.Марков― …А потому что я являюсь таким как бы патриотом России – и одновременно, действительно, мне нравится Америка. Я люблю Америку, хорошо отношусь к американскому народу, к той системе, которую им удалось построить. Великолепная система, надо сказать. Очень много, чему надо у американцев учиться. Я же твержу всё время, нашим говорю властям: Берите пример с американцев, но не делайте никогда, как они говорят.

О.Журавлева― Ай, как хитро!

С.Марков― А делайте всегда, как они делают, понимаете? Вот если бы госпереворот сделали китайцы в Мексике, привели к власти президента… или в Канаде еще больше – привели к власти президента, который бы стал запрещать английский язык и так далее? Чего бы сделали американцы? Немедленно ввели войска в Канаду, правильно? Освободили, так сказать, канадский народ и так далее.

О.Журавлева― А британцы бы не шелохнулись, да?

С.Марков― Не про это сейчас.

О.Журавлева― Я так, на всякий случай.

С.Марков― Я действительно… И они знаю, многие американцы, совсем не рядовые, о том, что я действительно хорошо отношусь к Америке. Но я хотел, чтобы Россия и Америка дружили, но не путем уничтожения России, понимаете? То же самое и Путин говорит. «Мы, — говорит, — рады дружить, но не путем нашего самоубийства». Понимаете?

О.Журавлева― А по-другому не получается?

С.Марков― Если у вас по-другому не получается… Если вы со мной поссоритесь… Это значит, что человека, который патриот России, одновременно был бы другом Америки, не будет вообще! Останутся только холуи, которые будут согласны навредить России, чтобы сделать хорошо Америке. Многие это прекрасно понимают, американцы, очень хорошо понимают.

О.Журавлева― Но продолжают, по-вашему, подкармливать всякие ужасные структуры.

С.Марков― Другие подкармливают. Америка же разнообразная.

О.Журавлева― А в России только Марков… Тяжело, да.

С.Марков― НРЗБ когда я говорил Госдепартаменту США, жаловался на украинского министра иностранных дел. Она его вызывала – тогда еще при Ющенке – она его вызывала, говорила: «Чего вы там Маркову ставите палки в колеса? Ну-ка там давайте, сделайте все правильно…».

О.Журавлева – А―а! Сергей Александрович, я всё поняла: дружить надо с вами в первую очередь!

С.Марков― Чего со мной? Ко мне надо просто хорошо относиться и восторгаться просто и всё.

О.Журавлева― Все понятно. Вопросов нет.

С.Марков― Но дружить нужно с российской властью – это самое правильное решение.

О.Журавлева― Так вот, кто с ней дружит, может под санкции попасть.

С.Марков― Может попасть под санкции. Поэтому я особо не волнуюсь. Там же за миллиардеров взялись. Я же не миллиардер, поэтому в этом смысле как бы…

О.Журавлева― А вам жаль, что вы не миллиардер?

С.Марков― Иногда жаль. Иногда нет. Знаете, я очень много знаю миллиардеров. Я не могу сказать, что нет среди них счастливых людей. Есть некоторые довольно гармоничные люди. Но, понимаете, у них такая нагрузка. Они же свои миллиарды должны защищать каждую минуту, понимаете? Быть готовы загрызть своих врагов, которые их атакуют и так далее. У них очень сложная и очень тяжелая жизнь.

C.Марков: Россия свой железный кулак сунула. Они – клац-клац! – хряп! – ничего не получается

Лучшее положение для любого человека – доказано всеми социологами — upper middle class, высший middle class, ну, чуть-чуть выше среднего класса. Это как бы нормально.

Совсем миллиардер… Ну, есть своя прелесть тоже, ну есть. Признаем, так сказать…

О.Журавлева― Не знаю, не пробовала, но готова с вами согласиться.

С.Марков― Лучше всего быть другом миллиардера.

О.Журавлева― О! Тоже прекрасный совет от политолога Сергея Маркова. А скажите мне, пожалуйста, где в вашей системе координат, в вашей этнологической табличке находится Владимир Владимирович? Он кто: он миллиардер скрытый, друг США – кто он?

С.Марков― Я согласен здесь с народом Российской Федерации и с американским сенатом. У них одинаковая примерно позиция по Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Путин – великий российский политик, который спас Россию как античный герой…

О.Журавлева― Кстати, на Олимпе он один, как сказал Песков. Да, правильно же он сказал?

С.Марков― Не, не один, почему?

О.Журавлева― А кто еще на Олимпе?

С.Марков― На Олимпе, например, я считаю, Меркель. Она обеспечила великолепное развитие Германии. Дэн Сяопин, к сожалению, умер, как известно. Обеспечивал возрождение Китая. Кстати, Эрдоган обеспечивал в огромной степени возрождение Турции. У нас так незаметен опыт чужих стран, а надо изучать. Вот это, действительно, яркие, талантливые люди. Но их не много таких.

Владимир Путин обеспечил такое возрождение. Прекратил русскую смуту и вывел Россию как бы опять в нормальную страну.

О.Журавлева― Так к вам тогда вопрос: если уже все сделано, если главное…

С.Марков― Секундочку. Просто народ Российской Федерации его за это любит, а сенат США его точно за это же ненавидит, но признает его величие.

О.Журавлева― Так, хорошо. Вот величие, значит. Человек сделал определенную работу. Все ему за это очень признательны или, наоборот, его за это ненавидят. Хорошо. Как быть дальше? Надо как-то подготовить переход к дальнейшей жизни. Как вы это видите?

Вот вы только что упомянули в перерыве Грудинина. Чем вам не новое лицо?

С.Марков― Не-не, я поясню. Может быть, НРЗБ надо поработать еще, послужить там и так далее. Я думаю, что нужно, конечно, и готовиться… И, кстати, есть и у Владимира Владимировича недостатки, ошибки…

О.Журавлева― Да вы что?!

С.Марков― Безусловно. Конечно, промышленную политику надо более активно проводить. И дорог надо строить больше. И из оффшоров-то забрать… Это не дело, когда крупнейшие российские предприятия в оффшорной собственности находятся. Здравоохранение нужно финансировать значительно больше. Ввести нужно монополию государственную на водку. Значительно поднять акцизы на табак.

О.Журавлева― А всё времени как-то не хватало на это, да?

С.Марков― Выгнать из правительства лоббистов водки и табака, которых там просто как тараканов понабилось. Они отличаются от бабочек, совсем не бабочки.

О.Журавлева― А Владимир Владимирович, простите, у вас какое насекомое? Жук-рогач?

С.Марков― Даже не знаю. Я как-то должен сказать, что я настолько люблю Владимира Владимировича, что не ассоциирую его…

О.Журавлева― Ну как энтомолог.

С.Марков― Вот в этот момент энтомолог дает трещину, понимаете?

О.Журавлева― Энтомолог с трещиной, политолог цельно покроенный Сергей Марков.

С.Марков― Я чисто искренне говорю.

О.Журавлева― Я знаю. Я ценю вас за искренность, конечно. Так что?

С.Марков― Так вот. Но здесь случилась война. На Россию напали. В 13-м году, кстати, до Крыма еще. Санкции не ответ на Крым. Этот Крым – ответ на санкции, важнейшей из которых был госпереворот в Украине и приход к власти террористической русофобской хунты.

О.Журавлева― А почему то, что происходит в пределах другой страны, является нападением на Россию?

С.Марков― Потому что главная цель, ради чего был совершен госпереворот и приведена к власти хунта, — это нанесение ущерба России.

О.Журавлева― Когда в Африке военные переворот и смещают президента, это не с целью, чтобы Россию принизить?

С.Марков― Это в Африке. Смотрите, вот если бы в Канаде произвели китайцы переворот и начали запрещать английский язык…

О.Журавлева― Или канадцы в Китае.

С.Марков― Вы думаете, много людей в Америке так задавались вопросом: «А, действительно, так ли это против Америки – запрещают в Канаде английский язык? Или что-нибудь другое?» Да нет, все прекрасно понимают, что цель – сделать из Украины – анти-Россию, для этого привели к власти террористов, исключая Порошенко, который все-таки не террорист.

C.Марков: Лучше всего быть другом миллиардера.

―

Кстати, интересно, что Порошенко как раз стоит особняком.

С.Марков― Хотя он не побеждал на честных, свободных выборов. Их не было никаких.

О.Журавлева― А у нас вот всегда честные и свободные. И в Белоруссии, кстати, тоже.

С.Марков― У нас свободные, между прочим.

О.Журавлева― Но нечестные.

С.Марков― Секундочку. Свободные у нас выборы, поскольку у нас все практически могут принять участие…

О.Журавлева― Кроме тех, кого мы не любим.

С.Марков― Кроме типа уголовных преступников. Хотя я, честно говоря, считаю, Навальному нужно придумать… дать поучаствовать в выборах и получить свои 3%. У нас они честные, потому что главный смысл выборов: они должны выразить волю народа. А у кого-то есть сомнения, что воля народа – чтобы Владимир Владимирович Путин остался у власти?

О.Журавлева― То есть вы не верите в эти «карусели», в этих «мертвых проголосовавших»?

С.Марков― «Карусели» тоже бывают и довольно много. Я вот верю, когда были тогда демонстрации 11-го, 12-го годов, они, действительно, основывались на реальной вещи… Ну, где-то преувеличили, но, в принципе, были многочисленные нарушения. Это обнаглевшие безнаказанные региональные начальники для того, чтобы выслужиться перед федеральным начальством, они занимаются этими «каруселями», всё это делают…

О.Журавлева― Вам не кажется, что эта система порочна, когда нужно всё время выслуживаться перед начальством?

С.Марков― Согласен.

О.Журавлева― Плохо работает всё.

С.Марков― Вы знаете, чем ее заменить? Губернатор, я считаю, должен выслуживаться и перед населением своим и перед начальством.

О.Журавлева― В самую первую очередь – перед населением.

С.Марков― И перед тем и перед другим. Должна быть обеспечена и демократическая легитимность перед своим народом, конечно, должны быть свободные, демократические выборы. Но одновременно это должна быть легитимность и общая система власти.

О.Журавлева― Зачем?

С.Марков― Для того, чтобы сохранить единство страны. На наших глазах… мы пережили чудовищную катастрофу: распад Советского Союза. И не должны повторить ее уже в отношении Российской Федерации.

О.Журавлева― Скажите, а, может быть, это вообще не должно быть федеративным государством? У нас федеративное государство?

С.Марков― У нас, я бы сказал так: юридически федеративное государство, де-факто унитарное государство.

О.Журавлева― Это хорошо или плохо?

С.Марков― С точки зрения политолога, скажу: это абсолютно неизбежно. Федеративное государство – это, вообще, очень хорошо, в то же время в периоды внешних вызовов федеративные государства, у них происходит очень жесткое укрепление унитарной власти. У нас был вызов один: катастрофа 90-х. Мы ограничили федеративность для того, чтобы консолидировать систему…

О.Журавлева― А потом, в 13-м на нас напали.

С.Марков – В 13―м году против России началась гибридная война, против которой мы вынуждены тоже как-то…

О.Журавлева― Но мы уже победили – главное-то скажите?

С.Марков― Пока нет.

О.Журавлева― Будем надеяться и будем наблюдать.

С.Марков― Будем участвовать!

О.Журавлева― Не дай бог! Типун вам на язык.

С.Марков― Участвовать, но в гибридной гуманитарной войне XXI века, понимаете? Мы никого не убивали. А чтоб бомбили нас телевизионными программами…

О.Журавлева― Политолог, энтомолог с трещиной Сергей Марков был сегодня гостем «Особого мнения». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!