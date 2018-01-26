Подписывайтесь на YouTube-канал «Эхо Москвы»
О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. У меня первый вопрос к вам как члену совета по правам человека при президенте. Запрет показа фильма «Смерть Сталина» — это цензура?
Н. Сванидзе― На мой взгляд, да. На мой взгляд, чистая цензура. У меня просто нет других объяснений. Потому что ясно, что причины чисто идеологические, которые нигде к тому же не прописаны. Потому что это все такой шепот, робкое дыхание. Все эти объяснения, которые были даны. Причем здесь Сталинградская битва. Какая Сталинградская… Сталинградская битва 1942-43, причем здесь 53-й год, март 1953-го года, когда помер Сталин. Какое отношение имеет одно к другому. Совершенно никакого. Причем здесь президентская кампания. Какая президентская кампания. 53-й год. У нас сейчас 2018. Какое отношение имеет президентская кампания с ее участниками, известными нам и в том числе главным участником к смерти Сталина в 53-м году. То есть это все совершенно надуманные объяснения абсолютно. И конечно это проявление, несомненно, об этом никто не говорит, что это цензура. Но мало ли кто о чем не говорит. Тем не менее, конечно это цензура. Это чистая совершенно цензура.
О. Пашина― А как с этим бороться и как донести до того, кто должен услышать, что российские зрители должны иметь возможность самостоятельно посмотреть и оценить этот фильм.
Н. Сванидзе― Да, действительно странно, что какие-то люди, в том числе талантливые, в том числе в разной степени уважаемые, они пытаются вместо многомиллионного зрителя определить, что хорошо, что плохо. Что нравственно, что безнравственно. То есть нас держат как детей в детсаду, за которых воспитательница или мама с папой решают…
О. Пашина― Что смотреть, что нет.
Н. Сванидзе― То есть условный Никита Сергеевич Михалков или писатель Юрий Поляков, они претендуют на роль нашей мамы, которая вместо нас решает, что нам можно, а до чего мы не доросли. Нам это не нужно видеть. Им можно. По их нравственности они вынесут, они ребята крепкие. Они ходят и смотрят и ничего, выносят свой вердикт. А нам рановато. Еще надо подрасти. Я, честно говоря, этого не понимаю. Что с этим делать – нужна просто достаточно активная позиция гражданская и все. Причем к тому это еще идиотизм. Потому что все же посмотрят, все посмотрят в Интернете. Реклама делается совершенно безумная как фильму «Матильда». Так бы посмотрело несколько сот человек, ну несколько тысяч, кто-то бы похихикал, кто-то поплевался. Кто-то бы остался равнодушным. И все. И этим бы дело кончилось. Такой был бы арьергардный показ. А так теперь просто предмет я считаю первой необходимости, дело чести посмотреть это кино. Здесь есть несомненно причины для такой позиции, в частности Минкульта. Одна причина – то, что есть некоторые группы активные, которые пытаются забегать впереди паровоза и показать, что они могут запретить больше, чем кто бы то ни было другой. Что они самые нравственные. Самые кристально моральные. А еще бы хорошо запретить целоваться во время президентской кампании, а еще бы хорошо запретить ходить в туалет. Вот вы терпите, нечего, пока не отметим годовщину некую или кампания закончится – терпите. Не дело это, вы оскорбите память фронтовиков. Почему они, какое право они имеют говорить от имени оставшихся в живых фронтовиков, младшим из которых по 90 лет. Какое право, почему они всех фронтовиков приписывают к сталинистам. Вот кто им дал, я не знаю. Почему они говорят от их имени – я не знаю. И вторая, конечно, причина – действительно очень сильный сталинистский, просталинский тренд в стране. Несомненно. Причем он в массах и у начальства и в том числе среди достаточно образованных людей. Никто, конечно, не будет говорить, что я за террор, я за кровищу, которую эту упыри проливали, которые перерезали своего народа столько, что с Гитлером сопоставимо. Говорят, нет, вы знаете, надо вписать их действия Сталина и его банды в исторический контекст. Надо понять социальную ситуацию. Я знаете, кого цитирую? Я цитирую Максима Шевченко, который вчера в этой студии на вашей радиостанции ровно эти слова произнес. Человек, который, на самом деле давно я его знаю, он никогда вроде не пытался выглядеть сталинистом. А вчера он сравнивал Сталина последовательно с Цезарем, Наполеоном, с Елизаветой английской, с Жанной Д’Арк, потом рванул рубаху на груди и сравнил с Иисусом Христом. Вот, Максим, ты про социальную ситуацию и про исторический контекст, ты же себя позиционируешь как мусульманина. Извини, как православного верующего человека, но мусульман ты защищаешь. Вот ты расскажи про исторический контекст чеченцам, балкарцам, ингушам, крымским татарам. Это все депортированные народы. Их Сталин располовинил ножом, он от них половину оставил. Это был фактически геноцид. Им расскажи ты, какой был хороший Сталин. Я не знаю, как у тебя это получится. Вот в том учебнике Вдовина и Барсенкова, который ты теперь 8 лет спустя после того, как он был не либералами, как ты говоришь, Максим, а высококвалифицированной комиссией исторического факультета МГУ не рекомендован к распространению, ты тогда я не помню, чтобы ты поднимал активно голос в его защиту. Не было этого. Не припомню. Может быть, потому что была тогда другая политическая конъюнктура. Или ты тогда не работал на КПРФ, не знаю. А сейчас ты возвысил свой голос. Так ты знаешь, я тебе напомню, почему он был не рекомендован к распространению этот учебник. Потому что помимо всего другого там был действительно и сталинизм, и антисемитизм, там все было. Но помимо всего прочего, там было оправдание депортации чеченцев. Потому что там утверждалось, что более 60% чеченцев мужчин дезертировали с фронта. Ты с этим согласен, Максим? Вот тогда ты с этим особенно сильно не спорил. С тем, что этот учебник нельзя распространять. Что он вредный. А сейчас ты почему-то решил взять его под защиту. Восемь лет спустя. Не знаю, почему. Может быть, потому что сейчас работаешь на КПРФ. Может быть, потому что ветер дует в другую сторону. Но, во всяком случае, сейчас ты решил защитить Сталина и подлизнуть отца народов. Вот не знаю, по какой причине. На самом деле конечно, людей колбасит, Оксана.
О. Пашина― Максим Шевченко возможно ответит.
Н. Сванидзе― Это его личное дело.
О. Пашина― И может быть в этой студии, может быть где-то еще. Но наши слушатели тоже считают, Таня, например, пишет, что про диктаторов, упырей, людоедов нельзя снимать ни комедии, ни пародии, это умаляет ужас жертв этих людей, заставляет забыть этот ужас.
Н. Сванидзе― Ничего подобного. Всегда все страшное люди и это психологический естественный синдром, все страшное люди готовы были всегда превратить в смех. Высмеивать, вышучивать. Это всегда спасало от страха. Вообще мне кажется, что сейчас если говорить об образе Сталина, не бояться того, что он будет изображен страшным, свирепым, кровавым, неадекватным, сумасшедшим. Только не жалким и смешным. Вот когда он изображается жалким и смешным, это десакрализует власть. И это воспринимают как удар по власти любой, в том числе по нынешней.
О. Пашина― То есть любого правителя нельзя показывать смешным.
Н. Сванидзе― Нельзя власть показывать смешной. Она может быть страшной, грозной, но не смешной. Вот когда он лежит в луже собственных физиологических отправлений, и вокруг него толпится шобла, которая не знает, боится к нему зайти, потому что вдруг он как дракон еще откроет мутный глаз и кому-нибудь еще башку снесет. И только убеждаются в том, что он уже не откроет, только тогда сносят и над его телом начинают выяснять отношения. Это конечно никуда не годится. Это десакрализует власть.
О. Пашина― Наш слушатель Грегор свою версию приводит того, почему запретили фильм: «Может быть Путин, посмотрев этот фильм, поймет, что это не про Сталина, а про его окружение лизоблюдов, про него самого».
Н. Сванидзе― Не знаю, что подумает президент Путин, посмотрев этот фильм. Мне кажется, что Путин не сталинист. И не фигурировал в этом качестве. Я думаю, что ему, честно говоря, все равно, Сталин, не Сталин.
О. Пашина― Но лизоблюды и прихлебатели окружают любого правителя.
Н. Сванидзе― Он интересуется историей и знает, сколько людей уничтожил Сталин. Своих граждан, граждан Советского Союза. Но с другой стороны я думаю, что Сталин ассоциируется с властью. А всякий повторяю, наезд на власть сейчас Кремлю неприятен в принципе. На любую власть пусть даже на такую страшную.
О. Пашина― Кинотеатр «Пионер», который единственный, похоже, в стране все-таки показал этот фильм. Он зачем это сделал?
Н. Сванидзе― Я думаю, по двум причинам возможным. Я не знаю, какая из них правильная. Может быть обе. Во-первых, из соображений просто независимости своей. Просто чтобы отстоять свою независимость. Имеем право – сделаем. Всё. А другой — из чисто коммерческих соображений. Потому что ну, этот отзыв лицензии бьет по карману кинотеатра.
О. Пашина― А почему тогда крупнейшие сети…
Н. Сванидзе― Испугались, не хотят ссориться с властью. Почему кто-то не боится ссориться, а кто-то боится, это не ко мне вопрос.
О. Пашина― Телефон для ваших sms +7-985-970-45-45. Твиттер аккаунт @vyzvon. В самом начале вы сказали, что не видите никакой связи между Сталиным, Сталинградской битвой, показом этого фильма. Тем не менее, президентская кампания отчасти строится на этой военной теме. Потому что 3 февраля намечены патриотические митинги, приуроченные к годовщине Сталинградской битвы. Путин приедет. Будет где-то выступать возможно.
Н. Сванидзе― Нет, я не вижу связи между фильмом и всем остальным. Между президентской кампанией и Сталинградской битвой я вижу связь. Действительно Великая Отечественная война уже долгие годы используется в значительной степени как подкрепление власти. Как главное наше историческое событие, главная наша историческая победа. Которая исторически легитимизирует власть. Вообще история у нас уже давно воспринимается не как наука, а как некая бездонная емкость, из которой черпается все время подтверждение легитимности власти. Так или иначе. В этом смысле, конечно, победа в Великой Отечественной войне это очень важный аргумент здесь. Другого такого равного я не могу найти. И поэтому да, конечно, я понимаю прекрасно, что в президентской кампании все, что связано с войной великой будет использоваться. Но причем здесь английский комикс я не знаю.
Н.Сванидзе: Белых больной человек и совершенно очевидно, что это смертный приговор
О. Пашина― Про историю, но уже которая ближе к нам, спрашивает Илья: «18 марта – день выборов. Присоединение Крыма. Это совпадение или это голосование, своего рода российский референдум о признании присоединения Крыма».
Н. Сванидзе― Разумеется, это не совпадение. Случайностей такого рода не бывает. Что прям день в день. Что в этот день отмечается присоединение Крыма и все думают именно об этом, и телевидение говорит об этом. Ведь нельзя будет говорить в день выборов про выборы. Нельзя будет агитировать за того или иного кандидата. Запрещено законом. Но само по себе отмечание годовщины присоединения Крыма будет, естественно, агитация за вполне понятного одного кандидата. А именно за действующего президента Путина. Это абсолютно очевидно. Если это будет день именно этот, конечно, присоединение ассоциируется с Владимиром Путиным. Конечно, это будет именно так. Разумеется. Здесь, на мой взгляд, даже как говорил Киса Воробьянинов «спор здесь неуместен».
О. Пашина― В ближайшее воскресенье митинг Навального, забастовка избирателей. И тут интересный прецедент выяснился. Помните, был летом митинг мусульман возле посольства Мьянмы. Он был несанкционированный, незаявленный, они просто пришли, якобы просто пришли по своему желанию там помитинговать. Как выяснилось, так можно. Они ничего не нарушили, полиция не обязана обеспечивать безопасность и никого не накажут. Никто не виноват. То есть это прецедент, как пишет Навальный, значит, получается, что для того чтобы выходить на улицу, просто не нужно подавать заявки.
Н. Сванидзе― Смотря, кто выходит. Это всем понятно. И Навальному это понятно. Алексею. И власти это понятно. Всем это понятно. Смотря, кто выходит. Поскольку этот митинг мусульманский имел, как я понимаю прямое отношение к руководству Чеченской республики, то это было можно. Тема, кстати, потом очень быстро ушла. Кто теперь помнит про эту Мьянму. Кто такая Мьянма, где она находится. Кому она нужна. Но тогда это было именно в этот день, это был просто писк моды. И тогда вышли и действительно их не тронули. Но Алексей Навальный не Рамзан Кадыров.
О. Пашина― Мне просто странно и я не могу себе представить, что будет, если выйдут на улицу люди, не будут подавать заявку. Навальный сошлется на этот митинг несчастный в защиту Мьянмы. Ему что, прям так и скажут, что, смотря, кто организовал. Им можно, а вам нельзя.
Н. Сванидзе― Нет, ему ничего не будут говорить. Кто организовал. Просто не дадут и все. Ссылаясь на ту или иную статью закона.
О. Пашина― То есть был бы Навальный, а статья найдется.
Н. Сванидзе― …или какой-нибудь подзаконный акт, конечно. Потому что у нас согласно Конституции разрешены мирные выступления граждан. Без призывов к войне, к насильственному свержению власти. Без призывов к национальной розни. Они разрешены. Поэтому, в принципе любой вправе. Навальный, не Навальный, кто угодно может выходить.
О. Пашина― И без подачи заявок.
Н. Сванидзе― Тем не менее, практически это не так. Без подачи заявок.
О. Пашина― Выйти, собрать подписи, что-то заявить.
Н. Сванидзе― Нет, нужно согласовывать место и время по чисто техническим причинам. Но ты на это всегда получаешь добро. В принципе. Так положено. Это в результате практически эта ситуация не такая, она очень сложная.
Н.Сванидзе: Мы понимаем, что Рамзан Кадыров в Чечне может все.
О. Пашина― По поводу забастовки избирателей Лев Шлосберг написал: «Альтернативой выборам является революция. Больше ничего. Выбор у нас все тот же: выборы или вилы, привычка к неголосованию – родная сестра привычки к революции». Вы согласны с этим?
Н. Сванидзе― Есть несколько способов, как известно смены власти. Наиболее известных три: легитимный путь через выборы; та или иная форма народного восстания или возмущения, это революция; верхушечный переворот, смена элит. В той или иной форме. Это может быть так называемый вариант табакерки, то есть насильственная смена первого лица. Это может быть просто перемена настроения элит, это может быть естественная смерть действующего лидера и ему на смену приходит другой, который, оказывается, мыслит в другом направлении. Скажем, так было, когда пришел Горбачев у нас. Так было, когда пришел Хрущев у нас после естественной смерти Сталина. Кстати, возвращаясь. Так было в Испании, когда Хуан Карлос наследовал диктатору, фашистскому диктатору Франко, и он был преемником Франко, тем не менее, Франко его поставил на этот пост после себя. Король Хуан Карлсон взял и либерализовал Испанию, превратил ее в демократическую страну. Современную. Это наиболее такой, в общем, как мне кажется в нашей стране наиболее вероятный способ.
О. Пашина― Акции гражданского неповиновения в нашей стране не работают. Это никак не наш вариант. Или выборы или революция.
Н. Сванидзе― Они могут привести к чему угодно. Но сами по себе акции гражданского неповиновения не могут сменить режим в стране. Они могут повлиять на смену режима. Они могут вызвать тот или иной вариант смены режима. Но сами по себе сменить режим они не могут.
О. Пашина― Как вы думаете, власти уже решили, как вести себя в это воскресенье. Вчера в МВД сказали, что будут жестко пресекать акции всяких псевдополитиков и интересантов. Это такие эвфемизмы для оппозиции теперь у нас, которые раскачивают ситуацию перед выборами. То есть это предупреждение. Думаете, жестко будут действовать, так же как действовали летом.
Н. Сванидзе― Я не хочу говорить вещи, которые могут негативно повлиять на ситуацию.
О. Пашина― И, тем не менее.
Н.Сванидзе: Шли в атаку солдаты с именем Сталина на устах. Что вранье
Н. Сванидзе― И, тем не менее, не буду.
О. Пашина― Хорошо. Никита Белых сегодня выступил в суде с последним словом. Ждали от него каких-то политических заявлений, он сразу сказал что те, кто ждал услышать от меня что-то о политике, простите, я не буду об этом говорить. Вы слышали, читали?
Н. Сванидзе― Да.
О. Пашина― В основном он пытается изложить то, что, видимо, не дали сказать его защите и видимо не услышали, когда это говорила его защита. О свидетелях, о доказательствах. Такое жесткое требование со стороны обвинения – 10 лет колонии строгого режима для человека, который практически находится при смерти в СИЗО.
Н. Сванидзе― Срока огромные, как пел Высоцкий в свое время. Я не понимаю, что такое 10 лет, действительно, по-моему, его жена сказала, что за убийство меньше дают. Он больной человек и совершенно очевидно, что это смертный приговор. Если он будет реализован именно такой срок или близкий. Причем непонятно, за что. Потому что так же как в случае с Алексеем Улюкаевым…
О. Пашина― Такой же срок и тоже строгий режим требовало гособвинение.
Н. Сванидзе― Это все выглядит крайне неубедительно. Крайне неубедительно. А срок просто страшный. Такого сталинского, в общем, типа срок.
О. Пашина― Почему Никита Белых не захотел делать никаких политических заявлений?
Н. Сванидзе― Не знаю.
О. Пашина― Ведь мог бы.
Н. Сванидзе― Не знаю, человек сейчас в такой ситуации, я не готов высказывать какие-то предположения вместо него.
О. Пашина― Он действительно рассчитывает на то, что суд его услышит, что-то изменится в подходе суда.
Н. Сванидзе― Я думаю, он просто делает сейчас то, что считает нужным. Потому что он сейчас в очень сложной ситуации, с одной стороны он человек, насколько я его знаю вполне себе твердый. И он говорит то, что считает нужным. С другой стороны он понимает, какие угрозы перед ним. Жизненные в прямом смысле. Поэтому между Сциллой и Харибдой он говорит то, что говорит.
О. Пашина― Ситуация с правозащитниками на Кавказе, последний можно сказать разговор между Ксенией Собчак и Рамзаном Кадыровым. Человека, не осужденного еще, а просто подозреваемого называет наркоманом. Что происходит там?
Н. Сванидзе― Мы понимаем, что происходит конкретно в Чеченской республике. Там очень жесткая вертикаль власти и я считаю, что правозащитники, которые там работают или которые уже не работают, потому что они погибли. Или те не работают, потому что их вынудили уехать оттуда, это, в общем, герои. Я считаю, что для того чтобы сейчас работать в Чеченской республике и заниматься правозащитой, я просто преклоняюсь перед этими людьми. И в частности я преклоняюсь перед Оюбом Титиевым.
О. Пашина― Что может повлиять или как можно повлиять на ситуацию. Вот то, что делает Ксения Собчак, по крайней мере, откровенно, открыто задает вопросы, поднимает эту тему. Это не замалчивается. Но Кадыров мы видим, отвечает ей в стиле Владимира Путина. Я не суд, я не МВД, я ничего не могу сделать. Это вопрос не ко мне.
Н.Сванидзе: Сталин ассоциируется с властью. С жесткой, непререкаемой властью. Это сегодняшней власти выгодно
Н. Сванидзе― Мы понимаем, что Рамзан Кадыров в Чечне может все.
О. Пашина― Так же как Владимир Владимирович в России может все.
Н. Сванидзе― Я бы даже сказал больше. Потому что Чечня меньше, чем Россия и вертикаль там жестче, чем в России. Я бы так сказал: проще и определеннее. Там просто все виднее. Чем в России. По причине других масштабов. И поэтому там абсолютно, там между словом первого лица и делом дистанция гораздо меньше, чем в России в целом. Поэтому, конечно, когда Рамзан Кадыров говорит, что он не может влиять на суд и так далее, это все фигура речи. Мы это совершенно прекрасно понимаем.
О. Пашина― То есть, иначе интерпретируя его слова, он хочет сказать, что правозащитников здесь мы видеть не хотим.
Н. Сванидзе― Он хочет сказать «отвяжитесь». Он хочет сказать, что все равно все будет так, как я сказал. Здесь в Чеченской республике все будет так, как я сказал.
О. Пашина― А если не отвяжутся.
Н. Сванидзе― Не отвяжутся, нельзя отвязываться. Потому что в любом случае, конечно, Рамзан Кадыров говорит правду в том смысле, что действительно все будет так, как он сказал. Но он же может и сказать по-другому. Если давление будет достаточно сильным, настолько сильным, что будет нервировать Кремль, тогда возможно он получит рекомендацию сказать что-то другое. И ситуация изменится. В каком-то конкретном случае. В частности в том, я считаю, что то, что сразу поднялся шум вокруг Титиева, это великое благо, потому что я просто не уверен, что вся эта тема была бы актуальной, если бы шума не было сейчас. Может быть, уже и все было бы гораздо хуже.
О. Пашина― Все бы закончилось тихо и быстро. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Мы вернемся после небольшого перерыва.
НОВОСТИ
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Про случай в Архангельске хочу поговорить. Там 59-летнего местного жителя оштрафовали за публикацию в социальной сети знаменитого хрестоматийного фото парада победы 45-го года с фашистскими знаменами. Обвинили в демонстрации фашистской символики. Это еще один случай в этом потоке абсурда. Перестраховались.
Н. Сванидзе― Я даже не знаю, можно ли назвать перестраховкой. Это абсурд в чистом виде. Просто в таком дистиллированном виде. Тогда нужно классический случай – фильм «Семнадцать мгновений весны» или «Подвиг разведчика», где они все ходят в черной красивой эсесовской форме. С соответствующими знаками. «Хроника пикирующего бомбардировщика», половина наших фронтовых фильмов, естественно, показаны самолеты с крестами немецкие. Где немцы показаны со свастиками.
О. Пашина― Где показаны нацисты с их нацистской символикой.
Н. Сванидзе― Потому что странно, если бы нацисты ходили с красными звездами.
О. Пашина― Вот именно.
Н. Сванидзе― Значит нужно вообще тогда в кино не показывать нацистов и на фотографиях не показывать. Не показывать ни в коем случае парад победы. Ну, бред сивой кобылы. Я думаю тут не только бред. Хотя бред, конечно, несомненный и абсурд имеет место. Но опять-таки здесь зависит от того, кто этот человек, насколько я понимаю, этот человек известен своими оппозиционными взглядами.
О. Пашина― Он заявляет, что да. Меня преследуют, потому что я сторонник Навального.
Н. Сванидзе― Ну вот, пожалуйста. Тогда действительно к нему придрались из-за этого. И если это правда, не знаю, может быть этот человек и сторонник Навального, но никто об этом не знает кроме него. Я не в курсе. Но если он говорит правду, мотив ясен. Помимо абсурда, конечно. Хотя абсурд все равно не может быть выведен за скобки. Потому что он остается абсурдом.
О. Пашина― Наши слушатели интересуются темой предвыборной кампании и пиар-поводами для нее. Наталья спрашивает: «Великая Отечественная война – понятно, почему не используют 1812 год? Ведь круто – Париж, все быстро, красиво. Наполеон».
Н. Сванидзе― Я тоже не знаю, честно говоря, и тоже кстати Отечественная война. И все действительно очень красиво и совершенно блистательная с этим связанная красивая в хорошем смысле мифология историческая. И я всегда, когда приезжаю в Питер, иду в Эрмитаж, в галерею портретов героев 12-го года и оторваться не могу от лиц этих людей. Это генералы русские, победившие Наполеона. Потрясающие совершенно. Да, великая война, великая победа, великая слава, великий роман Толстого на эту тему написан. Все великое. Комедия кстати, на эту тему поставлена знаменитая рязановская. «Гусарская баллада», где великий русский полководец Кутузов, которого играет комический актер. И ничего. И нормально. И никого от этого не воротит, и ветераны войны 1812 года как-то я думаю спокойно бы на это реагировали.
Н.Сванидзе: В «Гусарской балладе», великого русского полководца Кутузова играет комический актер. И нормально
О. Пашина― Не оскорбляются.
Н. Сванидзе― Не оскорблялись бы, да. Но дело в том, что тогда если мы готовы, под «мы» я имею в виду не нас с вами, Оксана, а те люди, которые готовы приподнять роль Сталина и сказать, что он герой победы в Великой Отечественной войне, автор победы и отец победы. Тогда автор победы в войне 12-го года это Александр Первый. Император. Никогда, тем не менее, никто этого не говорил. И Пушкин, который не любил Александра, писал о нем с ненавистью. Не любил он его. Он к Николаю относился неплохо. К его младшему брату, который потом вступил на престол. Хотя он был победитель. Он был то, что называется лидер победившего народа. А считалось, что отец победы Кутузов. Почему? Ну, тогда давайте считать отцами победы в Великой Отечественной войне Жукова, Конева, Рокоссовского. Сталина тоже выведем за скобки. Давно было дело, понимаете. 1812 год был больно давно и при советской власти, а мы сейчас во многом унаследовали историческую мифологию сталинскую, советскую, при советской власти все-таки не очень поднимали то, что было до 1917 года. Потому что в основном все-таки советская историческая мифология сводилась к тому, что все до 1917 года это была подготовка к Великой Октябрьской революции. Наша история началась в 17-м. Недаром мы день защитника отечества отмечаем 23 февраля. Кстати на самом деле это связано с именем Троцкого. Естественно. Который был отцом Красной армии. Это имя тоже удалялось из всех учебников. Потому что он был врагом Сталина. Но это другой вопрос. Хотя он создатель Красной армии, он победитель в Гражданской войне, за что я лично ему не очень благодарен, совсем даже нет. Но факт остается фактом. И можно подумать, что до 18-го года у нас не было армии, не защищали отечество, не было ни Куликовской битвы, ни Ледового побоища. Ни Бородинского сражения. Ничего. Вот история началась после революции.
О. Пашина― В ноябре избавление от поляков тоже как-то не пошло. Патриотический дух не поднимает.
Н. Сванидзе― Вообще сама по себе дата дня защитника отечества она, мягко говоря, условная. Но уже отмечаем и отмечаем. Но давно было дело, Александра Первого никому не хотелось поднимать. Ну, забыли. А вот Великая Отечественная война это, конечно, тем более что в этом всегда были заинтересованы коммунисты и бывшие советские, которые были у власти, и те нынешние фракция КПРФ, для них это тоже их они считают победа. Потому что они считают, что шли в атаку солдаты с именем Сталина на устах. Что вранье. Потому что «За Родину! За Сталина!» кричали политруки, как известно, им это было положено. Они должны были так поднимать солдат. А солдаты, которые шли, для советского солдата времен Великой Отечественной войны по статистике полторы-две атаки красная цена. После этого либо госпиталь, либо смерть. И поэтому человек шел на смерть в атаку, когда поднимался. Какой к чертовой бабушке Сталин. Да в гробу он его видал. Он вспоминал маму, вспоминал те выражения, которые он знал с детства. Он просто кричал что-то, чтобы победить свой страх. И шел в атаку. Поэтому эти все легенды, но, тем не менее, эти легенды существуют.
О. Пашина― Но тогда получается, что сейчас, говоря о неуместности показа фильма «Смерть Сталина» накануне годовщины Сталинградской битвы нам опять внушают идею о том, что Сталин здесь причем. Что он творец этой победы. Он великий полководец. Он выиграл эту войну.
Н. Сванидзе― Да, конечно, внушают. И самим по себе отказом от демонстрации этого фильма, да еще и угрозами привлечь к ответственности людей, которые этот фильм разрешили к показу, дали ему лицензию, нет, это святое, это сакральное. Сталин, он что, теперь у нас Владимир Святой, кто он. Но вот к этому идет. Потому что он популярен, эту популярность еще и пропагандистски просто ежедневно увеличивают. Я повторяю еще раз, Сталин ассоциируется с властью. С жесткой властью, непререкаемой властью. И это в значительной степени сегодняшней власти выгодно. При всем отношении к Сталину лично.
О. Пашина― Не про власть, а про людей у Тани вопрос: «Любая власть хочет быть абсолютной. Вопрос – почему наш народ любит такую власть и такую систему».
Н.Сванидзе: Любая власть хочет, не любая власть может быть абсолютной
Н. Сванидзе― Любая власть хочет, не любая власть может быть абсолютной. На этот счет есть определенные преграды. Как правило, они носят законодательный и конституционный характер. У нас они в Конституции предусмотрены, но только Конституция не выполняется. Есть такая штука, которая называется разделение властей. Есть такая штука, которая называется регулярные настоящие выборы. Прозрачные. Есть такая штука, которая называется свободная пресса. Которая говорит всю правду про власть людям. А не только власти говорит то, что ей приятно. Есть много разных институций, которые предусмотрены в нашей Конституции, но не работают.
О. Пашина― Но есть еще и народ, который соглашается с таким положением вещей. Который говорит, нельзя смотреть этот фильм — хорошо, спасибо, мы не будем. Нельзя есть определенные продукты – хорошо, спасибо, мы не будем. Нельзя ходить в этот театр – спасибо, мы не будем.
Н. Сванидзе― Народ убеждаем, вполне естественно. И сейчас он убеждается, причем безальтернативно именно в определенных вещах. Я помню времена, и вы даже помните, Оксана, хотя вы несопоставимо моложе, когда само не то что оправдание, а даже какое-то нейтральное упоминание Сталина считалось неприличным. Это как воздух публично испортить. Просто считалось в нормальном обществе неприлично. А сейчас просто за милую душу. Что изменилось? Изменилось направление государственной пропаганды. Естественно. Она последнее время и информационных, и общественно-политических программах и в кинопоказе. Везде оно, в общем, в конечном счете, оправдывает и даже выражает восхищение Сталиным. Ну, чего-то, собака, суров был, ох, суров. И народу нравится. Но плюс к этому здесь есть элемент, конечно, протестного голосования. Такого народного за Сталина. «Ужо тебе», — говорит Сталин тому ворью, которое как народ считает, в значительной степени имеется близко к власти. Вот придет Сталин, вот он вам всем бошки-то поотрывает. Это такая мечта, здесь не поймешь, то ли Сталина хотят, то ли Пугачева. Что-то среднее.
О. Пашина― Здесь работает легенда о Сталине, который ходил всю жизнь в одном френче. И расправлялся со своим окружением, которое зарывалось.
Н. Сванидзе― Да, но дело в том, что этим людям, у них не было джакузи. Они в крови купались вместо джакузи. Потому что упырям эта роскошь не нужна. Им нужна кровушка. Это совершенно другая вещь. Они не были ворами, но они были кровопийцами. Кто-то был и ворами, конечно.
О. Пашина― Остается меньше минуты. Личный вопрос к вам от нашего слушателя из Москвы: «Вы как публичный человек выйдете на улицу 28-го января?»
Н. Сванидзе― Не знаю, еще не решил. Я в принципе, когда выхожу на улицу, я руководствуюсь своими собственными соображениями, а не тем, кто меня куда зовет.
О. Пашина― То есть решение пока не принято.
Н. Сванидзе― Не принял. Думаю, что не выйду. Если выйду, то от совета по правам человека. Как наблюдатель.
О. Пашина― Это было «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Всего доброго и до свидания.
Комментарии87
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
e_nexoma 26 января 2018 | 17:06
Ну наконец-то!
В России запретили смерть Сталина.
В качестве прелюдии к запрещению смерти Путина.
Цель эксперимента – выяснить, насколько послушна смерть.
Посмотрим.
mongol_9 26 января 2018 | 17:06
Сёдни Карлыч наверняка не сможет не затронуть тему фильма «Смерть Сталина», да не в жизнь.
Не верю!
Теперь это “великое кино” станет любимой картиной заслуженного сталиноненавистника. Он будет пересматривать это “великое произведение” каждый день.
И в процессе многомиллионных просмотров Карлыч канешна не будет вспоминать, что совсем недавно он (Карлыч) был членом КПСС и пропагандистом коммунистических идей. А значит был агентом Сталина. Карлыч не будет вспоминать о своём великом предательстве. Ведь как любят говорить либералы: «Вовремя предать – это значит предвидеть».
Так сколько раз ещё сумеет предать Карлыч?
Как сказал однажды его гибкий позвоночник: «Я устроюсь при любой власти».
И кто знает, быть может он уже устраивается, доносы с его подписью, на ближайших соратников, имеют гриф «Секретно. Для служебного пользования».
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 17:12
mongol_9:
А почему господин Сванидзе что - то заявляет от имени фронтовиков7 Шевченко впрягся за Грудинина. Теперь его съедят на Йехе....
mongol_9 26 января 2018 | 17:13
Карлыч уже высказался о фильме «Смерть Сталина».
Он сказал: «Не стоит запрещать фильм «по критерию соответствия исторической правде» - лишний раз Карлыч подтвердил, что ложь для него всегда будет сладкой.
Тут уже многие предлагали снять комедию про холокост, очень интересно по каким критериям многочисленные карлычи подняли бы вселенский вой.
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 17:17
mongol_9:
Как господин Сванидзе перевозбудился от Максима Шевченко.... Однако.
mongol_9 26 января 2018 | 17:19
n_a_t_a7777777:
Ведущая: Может быть Путин, посмотрев этот фильм, поймёт, что этот фильм про него?
Во как! ))
Путина приплели… действительно, сколько можно репрессировать карлычей!))
patrik41 26 января 2018 | 17:20
Небось если бы запретили к показу ирландскую комедию "Мокрые штаны в Дублинском аэропорту", про то как обоссанный Борис Ельцин валялся в проходе самолёта и никто из его окружения к нему не подходил, чтобы не спровоцировать алкогольную рвоту и непроизвольное опорожнение кишечника, то никто бы из русофобской мрази не протестовал.
topotuschkin 26 января 2018 | 17:30
patrik41: Небось, если бы запретили к показу шотландскую комедию "Мокрые штаны в Кремлинском аэропорту", про то как Царь-Клоун целую неделю с 04.12.2011 г. обоссанный в обмоченных со страху портках прятался под Кремлевским плинтусом в Грановитой палате и никто из его окружения к нему не подходил, чтобы не спровоцировать алкогольную рвоту и непроизвольное опорожнение кишечника, то никто бы из путофильской мрази не протестовал...
mongol_9 26 января 2018 | 17:32
Ведущая: - 10 лет дали Белых.
Карлыч: - Я не понимаю, что такое 10 лет. Сталинское решение.
Видали, господа, он не понимает. ))
Кривозащитники они такие… здесь – понимаю, здесь – не понимаю, а здесь рыбу заворачиваю.
Кстати, по логике Карлыча, любую страну, где существует УК, захватил Сталин.
И эти лЮди нам что-то вещают про коррупцию.))
mongol_9 26 января 2018 | 17:45
Карлыч: - 1812 год, тоже Отечественная война. Комедия «Гусарская баллада» - никто не протестует!
А против чего протестовать? ))
Неужели этот кривозащитник не понимает, что несёт несусветную нелепицу? Видимо он думает: - Как лихо я извернулся.
Николай таки Карлыч, мы хорошо видим как вы извернулись и передёрнули, надо сказать, очень глупо выглядело.))
nagato 26 января 2018 | 18:24
В России арестовали бывшего президента «ЛНР» Плотницкого
Опаньки. Интересно, за что.
....
«Сейчас Игорь Плотницкий содержится под стражей на территории России. Основания – сотрудничество со Службой безопасности Украины и попытка сдачи Донбасса Киеву. Более того, его обвиняют в излишней растрате средств, превышении власти и должностных полномочий»
kmamonov_2 26 января 2018 | 18:52
nagato: Куликов! А зачем ты, аки Гошо ходишь по помойкам ?! Ставлю на видЪ.
mordechai_blinchikov 26 января 2018 | 21:35
Запад пытается навязать свои ценности (свобода,честные выборы,разделение властей),
чтобы поработить Россию! Не выйдет!
nagato1_grydlo 26 января 2018 | 19:25
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Дебильный "takao" по горло накачан ГОВНОМ...
Почти 90 кило поместилось спокойненько в НЁМ...
НО, это ДЕБИЛУ - УРОДУ совсем НЕ предел...
На фоне безделья в деревне добавить ПОНОСУ сумел.....
"takao", любивший колдырить ШМУРДЯК с БОРМОТУХОЙ,
О " Хенесси" часто мечтал, пребывая "ПОД МУХОЙ"...
Но, этот напиток НЕ был "по-карману" и ЧИНУ ему...
Поэтому здесь он, на "Ехе", говном исходил на слюну...
Сдвинул "takao" мозги борщевик НАБЕКРЕНЬ...
В этом помог Куликову безрогий АЛЕНЬ...
Ну,а ШурОк Бальчунас преподнёс дебилёнку "сУрприз"...
Даже с "Емайлом" Омерики рейтинг такавы обрушился вниз.....
takao прекрасно "владел" молотком и серпом...
На деле ж, он просто на "Ехе"... молол языком...
Рекламой лопат подработал takao на "Ехе"...
Борщевник помог ему в ентом "успехе"...
Теперь ожидаем, ЧЕМ он одолеет треклятый ОСОТ...
Какой инструмент огородный он нам "рекламнёт"...
И скучно,и грустно и некому руку пожать...
"Мыслишки" изложишь, сбегается стая-ПОРЖАТЬ...
Уныло и тупо-постыло и хочется просто БУХНуТЬ...
А,может,забраться в родной БОРЩЕВИК и навеки УСНУТЬ?
"ПсихоАНАЛитик - takao", увязший по горло в своём же вонючем ГОВНЕ,
Рассуждает о "лживой морали", копаясь в чужом, либеральном ДЕРЬМЕ...
Поднял мятёж "takao" супротив своей maman...
(Хотела mutter, шоб шарманку в балаганах он крутил)
Дебилу ж больше нравился БОРЩЕВИКА дурман...
А потому заместо клавиш он ЛОПАТУ "fiskars" прикупил....
Из всех "ароматных-амброзий" любого ГОВНА
Лишь вонь от блядищи Violki для takao ГОДНА.....
alex_374 26 января 2018 | 17:49
patrik41: mongol_9: sfjreg: LOL:)) всe приЖопинские инвалиды тут:))) с ночи ждут чтобы запостить очередной тупой "экспромт" заготовленный заранее:((( шли бы полы драить штоле или марки клеить раз языками владеете:))) а так просто сосете с причмоком на Эхе...по несколько тысяч мессаджей у каждого - фу, какой отстой:((((
patrik41 26 января 2018 | 17:54
alex_374:
Полизал бы мокрые штаны Бориса Ельцина, а девственно нестираные штаны Коли Карлова?
e_nexoma 26 января 2018 | 17:31
patrik41: mongol_9: Вся свора шавок сбежал за Монголом - как они могут пропустить сеанс разоблачения сатанистов-сталинистов в виртуозном исполнении Сванидзе!
Нойте, ребята, прохоит ваше время и немного вам уже осталось скулить. Весь мир смеется над ублюдком Сталиным и только Россия традиционно плетется в хвосте развития событий. Слава русским дуракам" Они самые дурные дураки в мире.
kmamonov_2 26 января 2018 | 17:20
mongol_9:
Достаточно посмотреть на плешивый череп режиссёра "Смерти Сталина" Иануччи, чтобы понять почему он свою гнусь создал. В советских фильмах такими предателей и проходимцев изображали
Э. Лимонов
sfjreg 26 января 2018 | 17:24
Калыч, есть билетик в Пионэр на откидное сидение.
Душу продашь?
vezdehod 26 января 2018 | 17:34
Это надо же...Полицаи покинули кинотеатр "Пионер" и ни хрена там не сделали.
Кинокомедия "Смерть Щербатого"БЛАГОПОЛУЧНО продолжает развлекать зрителей.
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 17:31
kmamonov_2:
Издеваться над покойным Сталиным очень просто. Для этого большого ума не надо.
rihard 26 января 2018 | 17:35
n_a_t_a7777777: Сталин мразь и гнида, заслужил чтобы его могилу вообще с землей сравняли.
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 17:42
rihard:
Интересно , а вот в 1941 году как бы повёл себя господин Сванидзе . Мне нехорошие мысли приходят в голову....
kmamonov_2 26 января 2018 | 17:59
n_a_t_a7777777: Тата! Зная Вашу любофф к премьеру, вот жЫрным с забора Гайд -Парка про любимца:
Забор Гайд-Парка
Услышав Дворковича, утверждающего, что олипархов у нас нет, старый наперсточник из 90-х изумляется: «М-да… Век живи, век учись!»
Придворкович.
Придуркович.
Сказка про то, как один вице двух олигархов отменил.
Сказка про то, как один Бах ОКР отменил.
Бах всосал русофобию с млеком матки и яйками курки!
Город Бахмут бандеровцы переименуют в Бах-Мутко.
Россия становится все более убыточным и все менее необходимым филиалом Газпрома.
Премьер Медведев на совещании правительства жестко поставил вопрос о необходимости перехода от сырьевой экономики к обсуждению сегодняшнего меню.
Премьер Медведев жестко поставил вопрос, но потом забыл, куда он его поставил.
Ничто так не удивляет народ после выборов, как свой же выбор.
В конце справки о доходах каждого кандидата в президенты должен стоять подмигивающий смайлик.
Жена уличила кандидата в президенты России Перова в неизвестности!
Собчак принесла в подоле предвыборную программу!
Путин знает, чего хочет. Жырик и Миронов знают, чего хочет Путин.
Самозадвиженец.
liz1310 26 января 2018 | 18:00
n_a_t_a7777777: А вам хорошие мысли в такую "голову" и не могут приходить.
nestor199 26 января 2018 | 18:50
n_a_t_a7777777: Он бы громче всех кричал уря в окопах под Ташкентом.
mordechai_blinchikov 26 января 2018 | 21:38
n_a_t_a7777777:- вам насрать на своего деда? валяйте!
irdo 26 января 2018 | 23:10
n_a_t_a7777777:
Интересно , а вот в 1941 году как бы повёл себя господин Сванидзе . Мне нехорошие мысли приходят в голову....
============
А Вы посмотрите (пока еще не запретили) Чаплинскую комедию "Великий диктатор", и нехорошие мысли исчезнут.
sfjreg 26 января 2018 | 17:36
n_a_t_a7777777: вообще, издеваться над покойным очень просто.
Но как он живой доводил их до трепета, переходящего в понос, это мы знаем отлично...
vezdehod 26 января 2018 | 17:45
sfjreg:
вообще, издеваться над покойным очень просто.
Но как он живой доводил их до трепета, переходящего в понос, это мы знаем отлично...
=========================================================================
Откуда ты "емеля" знаешь "отлично"то, что в принципе знать не можешь.
Сколько тебе лет Щенок - скажи нам откровенно?
mordechai_blinchikov 26 января 2018 | 21:40
sfjreg-: это мы знаем отлично
--всегда говорил, что бдительность и «бздительность» – вещи разные.
e_nexoma 26 января 2018 | 17:20
mongol_9: Ты хочешь доказать, что Сталин умер не обоссавшись? Так это исторический факт - при такой смерти, какую заслужил он, именно так и бывает.
mmmmmmmmm 26 января 2018 | 18:01
e_nexoma: недоумок, да любой перед смертью опорожняется, если ты не в курсе.
nestor199 26 января 2018 | 18:52
e_nexoma: Вы уверены в том, что умирая сухим останетесь?
bryansk34 26 января 2018 | 17:36
mongol_9: а ведь карлыч похрюкивает и повизгивает от нескончаемых оргазмов вызванных просмотром этой "эпохальной" киноленты
e_nexoma 26 января 2018 | 17:18
n_a_t_a7777777: Ты, старушка, глухая? Это Мудинский говорит от имени фронтовиков, а Сванидзе зашишает их от тлетворного влияния Мудинского.
Ну до чего тупа вата - слов нет!
kmamonov_2 26 января 2018 | 17:30
n_a_t_a7777777:
Опять по пятницам... 26 января 2018 года
• Сатирическая газета "Редька"
..... Так достали наезды на Грудинина, что мы, дилетанты и непрофессионалы решили его поддержать. Мы попытались устроить виртуальный флешмоб в его поддержку. Из материала по ссылке ........... вам станет ясно, в чем его суть. Как это практиковалось в эпоху царской охранки, прочитай и передай товарищу. Взорвемьте, друзья! Грудинин – побеждай! Хотя бы потому, что смертельно надоело тотальное вранье, бесконечные унижения, заискивающее аллахоискательство, режим выживания, в котором живет вся Россия, поскольку олипархов у нас после Давоса нет.
Здоровья и удачи всем хорошим людям!
Дежурный ювенал «Редьки» Нет ОЛИГАРХОВ
ЗЫ Тата! ссылка на твиттерезавтра
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 18:40
kmamonov_2:
Я иду голосовать за Грудинина и всех к этому призываю!
mordechai_blinchikov 26 января 2018 | 21:47
n_a_t_a7777777: Я иду голосовать за Грудинина и всех к этому призываю!
-во как! он же азохен вей , поэтому и богат ,, не то что босОта емелин
hryunmorzgov 26 января 2018 | 23:24
n_a_t_a7777777: Я иду голосовать за Грудинина и всех к этому призыва...
================================
Всё, Ната, ПЦ стерху, в первом туре ПЦ...))
topotuschkin 26 января 2018 | 17:17
mongol_9: Вранье.
Не согласен.
Категорически.
Да вврут все только все эти мангалы_ишаковичи с пустоемеличами_псевдомитричами.
По Путину, Патриотизм - это всенародная любовь, слепое обожание, тотальный пиетет и повальная скорбь по вождю, корчащемуся в предсмертных конвульсиях и судорогах в болоте собственной мутковатой мочи?
Все-таки все беды России не столько от Крыма, сколько от Царя-Бедоносца.
Давно уже составлены все черные проскрипционные списки запутинских пособнков, прислужников, приспешников, подручных прихлебателей кремлевского горе-режима.
Бойтесь, тряситесь, пламенные путинисты-путирасты-питерасты...
kmamonov_2 26 января 2018 | 17:17
mongol_9:
Здравствуйте, дорогой Кока Карлович! Надеюсь, что всё ОМ будет про Сталина ?!
Точно, всё о нем:
А вот Коке Карлычу ответ на фильмец от сатирической газеты «Редька»
«….Как точно выразился его рупор: «Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция…» Это по поводу грязного пасквиля на одного из самых успешных руководителей России, состряпанного какой-то забугорной гнидой-полукровкой на базе… комиксов (!). Но мало ли кто не покушался на бессмертье Сталина. Особенно усердствовала доморощенная либерасня. Достаточно вспомнить сериал о Горьком, где покойный Кваша выставил какой-то нелепый и отвратительный шарж. Реакция прессека напоминает знаменитую реплику подпоручика, которого Верещагин выкинул в окошко: «Да гранаты у него не той системы…» О Путина с его информационным личардой тут же вытерли ноги, показав гнусный фильмишко в кинотеатре с сакраментальным названием «Пионер».»
e_nexoma 26 января 2018 | 17:28
kmamonov_2: Редька - это голова!
Не бузил бы ты, Алень.
romashka__ 26 января 2018 | 17:19
Фильм "Смерть Сталина" не для детей в детском саду.
А за фильм "Смерть Путина" надо бы дать Оскара.
topotuschkin 26 января 2018 | 17:26
romashka__: От реалити-шоу "Смерть Путина" да просто вся Россия умрет от счастья...
e_nexoma 26 января 2018 | 17:37
topotuschkin: Насчет всей России я бы не стал смешить, 86% ее населения, представленное дураками и тупицами опять будут давить друг друга в очереди погоревать и рвать на себе волосы от невосполнимой утраты - дурака не учит ничего, даже свой горький опыт.
topotuschkin 26 января 2018 | 17:48
e_nexoma: Все слухи о тотальной всенародной поддержке Царь-Вождя в 86%, а местами в 146%, ну очень сильно преувеличены.
От силы, реальной поддержки не более 12% - 14%.
Как правило, подавляющее большинство из якобы активных поддержантов-одобрямтов власти поддерживают любую власть только лишь потому, что она власть, и только.
Сменится публика в Кремле - и побегут новых Царь-Клоунов поддерживать без оглядки, и снова Царь-Идеологи с Царь-Агитаторами-Пропагандистами будут верещать о тотальной повальной всенародной поддержке в 86%, а местами в 146%.
Например, ну никто и никогда так и не узнает реальных итогов выборов 1996 г., кто тогда на самом деле проголосил за Царь-Прораба Б. Ельцина...
kmamonov_2 26 января 2018 | 17:48
Какой сёдня Кока Карлыч радостный!
Вытащили благодаря тому, что «англичанка гадит» своим бездарным фильмецом, Сталина.
А Сталин, для ККС – любимая фишка, и он готов «хайпать» на эту тему сутки напролёт.
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 18:38
kmamonov_2:
А по- моему, сегодня господин Сванидзе как - то по- особенному премерзостен....
vezdehod 26 января 2018 | 17:41
Ветераны войны 1812 года и Ветераны войны 1941-1945 года. имели разную судьбу.
Первые были Героями и им играли ТУШ, а наших, отправляли на Зону - они узнали как живут люди на Западе.
topotuschkin 26 января 2018 | 17:08
e_nexoma: Пионер-ГЕРОЙ!
Никакой президентской кампнии!
Никакого очернения Сталинградской битвы!
Это - чисто ЦЕНЗУРА!
Все на "Смерть Сталина!"
Смерть Сталину!
Смерть усатому палачу!
Смерть Большому Брату!
Никогда не читайте советских газет и не слушайте чиновников минкульта, как и всех прочих запутинских Царь-Болтунов.
И будете жить долго и счастливо.
И будете петь и смеяться, как дети.
Над хорошими добрыми кинокомедиями.
Про дурацких горе-правителей, с коими так не везет великому российскому народу
Вот уж который век, однако...
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 17:10
e_nexoma:
А кинотеатр пионер господин Варфоломеев заложил,сразу блог написал, в каком кинотеатре посмотрел " Смерть Сталина."
topotuschkin 26 января 2018 | 17:14
n_a_t_a7777777: Вранье.
Все знают про кинотеатр "Пионер", про его владельца всей этой кинопрокатной сети А. Моммута, метящего на пост министра культур-мультур-макулятур.
Вся эта свора михалковых-мединских-драпеко не имеет никакого права выступать от имени и по поручению никаких оскорбленных, умиленных, восихщенных, вдохновенных фронтовиков вообще, даже и самых упертых сталинистов.
Ни фига.
Пионер - Герой!..
vezdehod 26 января 2018 | 17:24
n_a_t_a7777777:
А кинотеатр пионер господин Варфоломеев заложил,сразу блог написал, в каком кинотеатре посмотрел " Смерть Сталина."
======================================================================================
Афишу "Пионера" про фильм "Смерть Щербатого" никто не снимал и ВСЕ знали. что там его покажут. Кого заложил Варфоломеев Дура ты недоделанная?
vezdehod 26 января 2018 | 17:12
Как выразился "великий"поп Всеволод Чаплин - " Российский холоп не принадлежит самому себе его всегда нужно наставлять на путь истинный и - сделать это может только власть и РПЦ"
из передачи на "Говорит Москва".
vezdehod 26 января 2018 | 17:20
Этот, так называемый. "журналист" Максим Леопольдович Шевченко, впал в Дебилизм. до такой степени, что сам Сталин,был бы он живой. отправил его в Кащенко - так лизать ему задницу. даже он не терпел.
e_nexoma 26 января 2018 | 17:33
vezdehod: Почему Максимка впал в дебилизм? Он из него никогда и не выходил. Этот хамелеон русского мира всегда свистит в тот свисток, который сулит самую большую прибыль, но как любой отмороженный левак всегда попадает впросак.
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 17:39
e_nexoma:
Вместо Смерти Сталина всем рекомендую посмотреть Движение вверх. Очень жизне.утверждающий фильм. А из либерастов так чернуха и плывёт. Дети насмотрятся всякой гадости , а потом в школы с топорами идут.
hryunmorzgov 26 января 2018 | 18:22
n_a_t_a7777777: Дети насмотрятся всякой гадости , а потом в школы с топорами идут.
_____________________
Ната, с топором скорее Сталина можно представить, вот уж убийца так убийца.
Если посмеяться над таким, весь флёр слетает, - обычный палач, а не герой сохи и атомной бомбы...
mordechai_blinchikov 26 января 2018 | 21:55
n_a_t_a7777777: всем рекомендую посмотреть
для полноты патриотических настроений -фильм Аритмия,
персонаж бубули пенсионерки , слизали с потылицыной ൠ
irdo 26 января 2018 | 23:15
n_a_t_a7777777:
Дети насмотрятся всякой гадости , а потом в школы с топорами идут.
=============
Тогда Достоевского запретить изучать в школе, а лучше вообще изъять:
--"Тварь я дрожащая или право имею?"
captain_ 26 января 2018 | 18:22
- Владимвладимыч, а когда зарплаты и пенсии поднимете?
- А я вам про госдолг США уже рассказывал?
- Да.
- А о дельте Волги?
- Да.
- А о бабушке с дедушкой?
- Давно уже.
- А о сборе биоматериалов?
- Конечно!
- И про глисты тоже?
- Да! Да! Да!
- Тогда давайте я вас просто расцелую!
dchd49 26 января 2018 | 19:54
e_nexoma: Скорее всего,всё именно так.Фильм-намёк,что будет в стране после ухода Путина.Но тогда была КПСС.И всё как-то удержалось. А теперь - ??? И в итоге,- "Смерть Сталина" получается агитационный ролик за Путина. Потому,- фильм и запрещают,чтобы разжечь к агитке интерес.
irdo 26 января 2018 | 23:06
e_nexoma:
В России запретили смерть Сталина.
В качестве прелюдии к запрещению смерти Путина.
Цель эксперимента – выяснить, насколько послушна смерть.
Посмотрим.
=================
Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
будут твои глаза».
Бродский
topotuschkin 26 января 2018 | 17:06
Пионер-ГЕРОЙ!
Уважаемый экс-губернатор и бывший лидер СПС, бывший оппозиционер Н. Белых попал чисто под подставу.
Изначально и задумывалась именно такая комбинация для вящей углубленной дискредитации сил протеста.
Дескать, вы сами-то ничего сделать не можете, только языком шлепать горазды, а на самом деле - такие же ворюги и взяточники, как и Царь-Самозванец Путин со своей шайкой.
А могли еще и пакетики с белым порошком и таблетками подкинуть, и прочую наркоту, и патроны с оружием, и малолетних несовершеннолетних проституток, и педофильскую порно.
Отчасти не согласен с некоторыми уважаемыми политологами: зря они эту гнусную травлю, геноцид и охоту на уважаемых активистов-оптимистов, борцов за Свободу, несогласных, несистемных и просто приличных порядочных граждан и настоящих патриотов называютт политической борьбой.
Нет, это не борьба, а просто самая настоящая Холодная Гражданская война-2.018 с незаконной горе-власти с выжигаемым каленым железом под корень Гражданским Обществом России...
hre_nly 26 января 2018 | 17:27
topotuschkin:
Рано начали отмечать, товарищ мл. лейтенант.
Сейчас вы пойдёте отдыхать, а завтра постарайтесь сделать так, чтобы ваша объяснительная не огорчила старших товарищей.
Понятно?
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 17:06
А вот и сам Николай Карлович, светоч либерализЬма. Сейчас нам будет мозги промывать со своей , либералистической точки зрения. Только в России это дело безнадёжное. Все норовят сбежать от либералов , кто в коммунисты, кто в монархисты, кто в анархисты. А некоторые( страшно подумать ) в путинисты. Ксения Анатольевна так с 1% голосов и осталась. Это полный абзац....
e_nexoma 26 января 2018 | 17:26
n_a_t_a7777777: Ну да, все в России любят клубничку и всей своей толпой сейчас побегут к Грудинкину. Не рано ты бредить начала, старушка?
Да, умного народа, чтобы поддерживать либералов, в России крайне мало. Непонятно только, чего же этот самый народ удивляется, что живет гак глист в жопе, в отличие от тех народов, которые понимают, почему именно надо голосовать за либералов.
ruso__alko 26 января 2018 | 18:26
n_a_t_a7777777:Сейчас нам будет мозги промывать со своей , либералистической точки зрения. Только это дело безнадёжное
Что, что промывать??!! Откуда у портянок мозги? А вату хорошо промывает Соловьев, Киселев и пр.шейнины
n_a_t_a7777777 26 января 2018 | 18:45
ruso__alko:
Тараськин, никто - то тебя не любит и не поддерживает....
ruso__alko 26 января 2018 | 22:07
n_a_t_a7777777:никто - то тебя не любит и не поддерживает....
Мне похеру ваши портяночные игры в лайки. Вон, твой друг Емелин сам себе лайки ставит с других аккаунтов и по всем веткам одну и ту же хрень постит. Вот уж воистину "дебилы бл."
mmmmmmmmm 26 января 2018 | 17:10
А когда в Америке запретили показ фильма про северокорейского лидера это цензура или нет?
e_nexoma 26 января 2018 | 17:23
mmmmmmmmm: Ты так страдал, ты так страдал! А кстати, ты давно из Америки со своими новостями?
Снесет курица яйцо - и ну кудахтать... Думает, дура, что новость произвела.
malorus_kiev133 26 января 2018 | 17:20
Прекратите этот либеральный понос.
vezdehod 26 января 2018 | 17:27
malorus_kiev133:
Прекратите этот либеральный понос.
======================================================================================
Можешь прекратить свой понос и валить куда угодно. - лишь бы самому здесь не Смердить
shtirlitz77 26 января 2018 | 17:37
НС: "В Чечне жесткая вертикаль власти."
В Чечне БАНДИТСКАЯ вертикаль власти, Николай Карлович, и Ваше замечание по поводу рекомендации, которую может дать Путин Кадырову, лишь подтверждает, что он (ВВП) в курсе происходящего в Чечне и это его устраивает.
vlabumur 26 января 2018 | 17:39
Можно запретит фильм "Смерть Сталина"
но смерть Сталина запретить нельзя,
пока он живет в головах людей согласен и абсолютно понятно почему,
Но если не умрет Сталин умрем Мы.
shtirlitz77 26 января 2018 | 17:39
РЕСПЕКТ к/т "ПИОНЕР"!!!
malorus_kiev133 26 января 2018 | 17:40
В противодействие русофобским портянкам, разводящим чернуху здесь, буду выкладывать хорошие новости о России.
Якутия ставит «железнодорожный рекорд».
https://www.youtube.com/watch?v=Ko4FF64WBSE
В Вологодской области открыли кадетскую школу-интернат на 150 мест.
www.youtube.com/embed/dcNsWj4FdzM
Каким стал и как живёт легендарный Артек. Фильм журналиста Грэма Филлипса.
https://www.youtube.com/watch?v=gpIL33-9p5M&t=2257s
Серийное производство пяти средних Ми-38 запущено в Казани.
http://www.interfax.ru/russia/594801
vezdehod 26 января 2018 | 17:50
malorus_kiev133:
В противодействие русофобским портянкам, разводящим чернуху здесь, буду выкладывать хорошие новости о России.
===========================================================================================
А. в деревне Гадюкино замёрзли ВСЕ уличные сортиры - ходят под себя.
mmmmmmmmm 26 января 2018 | 17:51
На примере Сванидзе как под микроскопом выявляется истинное мурло нашей пятой колонны, чего-то там тявкать на Эхе Москвы или испражняться нечистотами в блогах, а конкретно выйти на митинги, ну я подумаю.
ryabihina_olga 26 января 2018 | 18:49
Удивительно,но больше чем Николай Карлович для возвеличивания фигуры и роли в истории И.Сталина не сделал никто.Такая вот загогулина.Обратный эффект в действие.
paavo_talvela 26 января 2018 | 19:41
Приходится констатировать свершившийся факт.масковская жидва победила, затюканый либермотским обнищанием и егэ- истским отуплением,долготерпивый народ.И не понимают безумные кровососы,что дело идёт к погромам.
alik1946 26 января 2018 | 20:10
paavo_talvela: .И не понимают безумные кровососы,что дело идёт к погромам, а громить то будут не дворцы, а ....
listen_up 26 января 2018 | 19:48
Хорош Коля! И необычно для него. Как врезал Максуду Ш. в прямом эфире. Давай, давай!
cukker 26 января 2018 | 21:15
Сталин вселял леденящий ужас, а вовсе не смех. Этим смеются над его невинными жертвами, над семьей Сванидзе
pavvlad 26 января 2018 | 22:22
"Чечня меньше, чем Россия и вертикаль там жестче, чем в России.
Думаю, что не выйду. Если выйду, то от совета по правам человека. Как наблюдатель."
===========================================================================
Николай Карлович своим мужеством на грани героизма вызывает восхищение!
На протяжении всей передачи с очень острыми судьбоносными вопросами обоссался всего два раза при ответе на вопрос об оценке позиции Кадырова и планах на 28.01.18
Как наверняка спел бы о нем Владимир Семенович: - Ну 3.14Zyesball, что
возьмешь!