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Рожденные 22 января
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«Ваша деятельность на посту Министра Культуры наносит вред развитию российской киноиндустрии»
Ассоциация владельцев кинотеатров заявила о грубом вмешательстве Минкульта в их хозяйственную деятельность…
Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней
Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…
Григорий Явлинский
политик
Точка отсчета: Учредительное собрание и современная Россия
Главное для путинского официоза — чтобы люди не поняли, что низкий уровень жизни, рост цен и тарифов, нарастание бедности и острого ощущения социальной несправедливости являются прямым следствием войны с Украиной…
Дональд Трамп: Мексика сейчас является самой опасной страной в мире
Президент США написал в Твиттере, что именно поэтому необходима стена на границе…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Побеждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца
Не верьте хору нытиков, уныло вещающему, что «от нас ничего не зависит» и «за нас все решили»...
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Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
По мнению авторов обращения, в фильме присутствуют признаки экстремизма и искажается история…
Максим Шевченко
журналист
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Второй тур Путина и Грудинина
Не слушайте провокаторов Кремля, Навального и ему подобных. Идите на выборы!..
Анна Иванова
блогер
«Нахлебницы» и «благодетели»
Если жена сняла с мужа почти все 100% обязательств по уходу за ребенком и по решению бытовых проблем, то донесение зарплаты до дома и выдача бОльшей части средств жене это прямая мужская обязанность…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Начало «антитеррористической операции» в Африне не вызывает ничего, кроме обеспокоенности
Кроме предсказуемых новых жертв, удары могут поставить под угрозу весь переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция…
Николай Воробьев
директор Центра исследований Восточной Европы в Вашингтоне
Почему бороться с Западом бесполезно ?
Стратегия Запада направлена на сдерживание и фактическое связывание рук Кремлю в первую очередь во внешней политике, которой так увлекся Путин за последние годы…
Кусок эфира
Цви Критцер: Раны Холокоста не вскрыты до конца
Все остались живы. И мама рассказывала, что после войны на них смотрели с упреком другие евреи. Как так, семья шесть человек и родители остались в живых. Мама говорит, что мы себя чувствовали неудобно…
гость:
Геннадий Зюганов
лидер КПРФ
Мы должны после выборов прийти с реальной программой вывода ее из кризиса, а не со скандалами, грязью и мерзостью…
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Студенты сельхозтехникума сняли клип в поддержку ульяновских курсантов
Директор техникума Владимир Тигин сообщил, что не будет отчислять учащихся…
Один Высоцкий
Высоцкий. Глава 94. Гамлет. 5 минут
Иннокентий Михайлович, посмотрев в этой роли Высоцкого, сказал, что можно принимать или не принимать такую трактовку, но играть по-другому отныне невозможно…
В Санкт-Петербурге сегодня утром скончалась Людмила Сенчина
Певице в декабре исполнилось 67 лет…
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Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Алексей Анатольевич, на мой взгляд, страшно прокололся. И Собчак этим воспользовалась, потому что она мастер скандала и потому что она профессиональный журналист…
План перемен
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В рамках четвёртого срока стоит ждать начала этапа самой глубокой трансформации системных политических партий, способных оказаться, вопреки ожиданиям, одной из самых существенных внутриполитических угроз Путину…
Леонид Млечин
историк, писатель
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Зачем Сталин убил Михоэлса
Постановлением правительства лишили генеральского звания «как дискредитировавшего себя за время работы в органах и недостойного в связи с этим высокого звания генерала». Этим наказание исчерпывалось…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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