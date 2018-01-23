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О.Журавлева― Добрый вечер! Меня зовут Ольга Журавлева. И у нас редкий гость для этой передачи — Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. Здравствуйте, Геннадий Андреевич!

Г.Зюганов― Здравствуйте, Оля!

О.Журавлева― Хотелось сразу вас спросить: вы человек современный, динамичный – как вам кажется самому?

Г.Зюганов― Я человек, рожденный своей эпохой. Я родился в селе, и колхоз назывался «Красный Октябрь». Жил в Орле, разбитом фашистами и восстанавливал его. Свой первый орден получил за «орловскую непрерывку». Жил на улице 7 ноября и Комсомольской. Поэтому я человек, который впитал, на мой взгляд, все лучшее из советской эпохи. Но я все последние годы путешествовал по миру, выступал во всех ведущих университетах. У меня издано 150 работ за рубежом…

О.Журавлева― А современные технологии вы освоили?

Г.Зюганов― Насчет современных технологий: осваивал… Но я доверяю своим внуков. У меня 8 внуков, из них 7 мужиков. Великолепно владеют современными технологиями и активно мне помогают.

О.Журавлева― А Твиттер, кстати, вы сами ведете?

Г.Зюганов― Мне помогают, у меня хорошая служба, сам веду. И, кстати, должен сказать, что политик обязан сам владеть этой технологией. Я считаю, что наша партия и команда запаздывает. Можно было более активно трудиться в сетях. Я сейчас вижу, как они откликнулись на нашу программу, на нашего кандидата Грудинина. И я очень рад, что получил мощную общенародную поддержку молодежи.

Когда я участвовал в передаче «Имя Россия», то трижды ставили вопрос о том, какие великие политики проявили себя лучше в истории. Я порадовался, что ленинско-сталинская эпоха всегда попадала в первую тройку.

О.Журавлева― Но, тем не менее, современность и технологии с Лениным и Сталиным, они у вас прекрасно уживаются.

Г.Зюганов― А я считаю, мы наследники великой эпохи. Наша задача – взять всё лучшее из истории, а у нас для этого есть все основания. Мы все во многом родились в 18. Империя сгорела. Ее создали на съезде, но в новой форме советского государства. Ленинско-сталинская модернизация дала средние темпы: 15-17% за 20 лет. Ее никто не перешагнул. Китайская дала 10-12 % по реформам Дэн Сяопина.

Мы из полуграмотной страны превратились в самую читающую, самую космическую, самую храбрую, самую достойную. Американцы, когда увидели наш первый спутник, первого космонавта, к нам прислали делегацию. Я доклад их читал. Там была глава: «Что знает Иван и чего не знает Джонни». Они пришли к выводу, что мы их обогнали, прежде всего, в школе, на студенческой скамье.

У меня в семье 10 педагогов. В трех поколениях это 320 лет общий стаж. И я горжусь этим. На мой взгляд, чтобы быть современным, надо знать глубоко свою историю и объединить прошлое, настоящее и будущее.

Вот чем хорош наш кандидат Грудинин: он сумел объединить прошлое – он устоял и выдержал и взял все лучшее, в этом году его хозяйству 100 лет исполняется; настоящее – он сумел, несмотря на рейдерские захваты, бандитские налеты, создать лучшее в стране и во многом в Европе предприятие и хозяйство. И одновременно там можно прийти и посмотреть. Когда говорят, какое будущее – то можно прийти у него и посмотреть. У него школа, которая признана лучшей в Европе, у него детские сады, которые признаны лучшими в стране, у него лучшая ферма, у него лучшие сады, у него лучшие технологии. Он взял всё, в том числе, и путешествуя по Европе…

О.Журавлева― А он разве не кулак по старым понятиям, крепкий хозяйственник?

Г.Зюганов― Он настоящий современный деловой человек, который не отказался ни от чего лучшего из российской, русской, советской эпохи и одновременно взял все лучшее, что есть в передовых странах. Чтобы создать эту школу будущего с полным циклом производственного обучения от столярной мастерской до ракетно-космической техники – свой космодром есть, — он объехал пять стран вместе с лучшими педагогами, увидел, посмотрел, многое прочитал, обобщил… Я вас приглашаю, давайте приедем и посмотрим. Вы ахнете.

О.Журавлева― Это очень важно. Нас лично Павел Николаевич тоже приглашал. Спасибо большое!

Г.Зюганов: Если вы не научитесь в этом мире защищать такой материк от Балтики от Черного моря до Тихого океана…

Г.Зюганов― Я очень вас прошу. Потому что, когда я сейчас слушаю всякую чушь… Ведь создано уникальное учебное заведение. Мы сегодня выпустили у себя на сайте 5-минутный ролик «Школа будущего». Посмотрите.

О.Журавлева― Прекрасно! Вот, кстати, и технология пригодилась. Замечательно. Геннадий Андреевич, я хотела вас еще спросить о такой вещи. Очень многие слушатели вас спрашивают: «Как же так? Почему раньше коммунисты отрицали бога и прессовали церковь, а сейчас все стоят со свечками. Где вы настоящие? Вы же еще в прорубь окунаетесь, но только на Крещенье?» А, может быть, вы просто морж?

Г.Зюганов― Я моржевал, но я пришел к выводу, что это небезопасно.

О.Журавлева― Да?

Г.Зюганов― Да. Я занимаюсь спортом. Я начинал в 17 лет преподавателем математики, физкультуры и военного дела в сельской школе. Многие даже не представляют. Что касается веры. Вера, надежда, любовь – это то, на чем зиждется наша душа.

Я долго доказывал у себя на съезде, что надо дать право свободно каждому чувствовать, веровать и это и есть свобода совести. Партия приняла это решения, и я считаю, очень правильно. Это личное дело каждого.

О.Журавлева― То есть у вас в партии есть православные, а есть атеисты и кто угодно.

Г.Зюганов― У нас много верующих, а, кстати, не просто верующих… Кстати, у Грудинина построили прекрасный храм… с купелью. Великолепный. Не только школу, не только чудо — детские сады, не только уникальные парки и фермы. Там великолепный храм для верующих. Эта потребность у человека всегда была и существовала…

О.Журавлева― Ну, как же? 70 лет справляли…

Г.Зюганов― Оля, вы же умный человек. Я, например, один из немногих, кто изучал Библию. Я когда увидел Нагорную проповедь Иисуса Христа и послание Апостола Павла фессалоникийцам, ахнул: там написаны и моральный кодекс строителя коммунизма, который мы активно использовали и главный лозунг коммунизма: «Кто не работает, тот не ест». Должен сказать, я изучал Коран, когда мирил враждующие тейпы в Чечне. Я изучал Тору и Бхагавад-Гиту.

О.Журавлева― Что вам больше всего полюбилось?

Г.Зюганов― Знаете, что мне больше всего и потрясло и понравилось? Во-первых, я вдруг понял, что половина пословиц, которую я знаю, оттуда. Но во всех религиозных трактатах от Заратустры есть общий постулат. Это меня потрясло и как человека и как философа, и как математика. Связи не было, не общались. Поездов, самолетов – ничего не было. А вдруг все родили один общий постулат, везде есть: «Возлюби ближнего своего, как себя самого». Я размышлял долго, почему…

О.Журавлева― А как же «ненависть к врагам»?..

Г.Зюганов― Ну вот насчет ненависти к врагам. Запомните: ненависть, злость нельзя победить злостью и ненавистью, наверное. Можно победить любовью, доверием, диалогом. Любая война, любая вражда заканчивается столом и переговорами.

Поэтому я за переговоры, за уважение личности, языка, культуры, верований, традиций. Это многообразие мира меня вдохновляет сегодня, и я борюсь за справедливость. Есть четыре опоры, на которых зиждется наша тысячелетняя держава. Я на эту тему написал много работ.

У каждого народа, у каждой страны, у каждой веры есть какие-то главные опоры. Мы их выстрадали. Я когда молодежи рассказываю, что в мире более 200 стран, но все десяток стран имеет тысячелетнюю историю, на меня с изумлением смотрят. Когда я им доказываю, что всего несколько стран и народов, которые за свою историю создали все виды технического и художественного творческого…

Г.Зюганов: Я все делаю для того, чтобы молодежи дать дорогу и в партии, и в политике

О.Журавлева― Эти народы, по-вашему, лучше?

Г.Зюганов― Дело не в этом. Понимаете, у каждого народа есть свое своеобразие, язык, культура – в этом красота мира. Но никто не сумеет отрицать, что мы тысячу лет просуществовали, из них вынуждены были 700 лет отбиваться с оружием. Мы никого не звали, мы сохранили язык, традиции. Русские вокруг себя собрали 190 народов и народностей…

О.Журавлева― Но некоторых, кстати, силой.

Г.Зюганов― Кстати, это было редким исключением, я бы так сказал.

О.Журавлева― А покорение Чечни и Дагестана тоже было исключением?

Г.Зюганов― Кстати, это было. Но с юга набеги до Москвы докатывались несколько столетий.

О.Журавлева― То есть из соображений безопасности.

Г.Зюганов― И это тоже принципиально важно. Вы должны прекрасно понимать, что если вы не научитесь в этом мире защищать такой материк от Балтики от Черного моря до Тихого океана…

О.Журавлева― А материк-то наш, Геннадий Андреевич?

Г.Зюганов― Я извиняюсь, материк наш, и это очень важно. Это ваше главное наследство, знаете об этом? Вас, ваших детей, ваших близких. Это наше главное достояние. Так вот я закончу мысль. Нам очень важно понимать, что в современном мире идет борьба за ресурсы. У нас – основные ресурсы. Идет борьба за транспортные магистрали.

Через нас будет пролегать не просто шелковый путь. Основной путь между «мастерской мира», в которую превратился Китай и Азией и объединенной Европой, где 500 миллионов живет. Если мы будем умно вести, мы будем нужны и тем, и другим, и третьим. И это даст нам благополучную жизнь для каждого. Вот давайте так мудро вести политику и с Западом и Востоком, и Югом – и мы получим результат.

Наша программа, с которой мы идем на выборы, у Грудинина Павла Николаевича «20 шагов к достойной жизни» каждого — программа предусматривает, прежде всего, такую политику.

О.Журавлева― Это Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ в нашем сегодняшнем эфире. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы уйдем на несколько секунд, но мы обязательно вернемся.

О.Журавлева― И снова с вами Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. Ольга Журавлева. Не забывайте, что можно задавать ваши вопросы, присылать свои реплики на номер +7 985 970 45 45, аккаунт vyzvon в Твиттере. YouTube работает, естественно, там есть чат тоже.

По поводу Павла Грудинина вопросов очень много. Почему вы решили оставить лидерство в этой, как бы сказать, ипостаси, почему вы решили передать другому свое, в общем, законное место претендента на президентских выборах?

Г.Зюганов― В принципе, это не так. Я один из опытнейших политиков. Я знаю советскую эпоху. Я видел, как трудятся Брежнев и Косыгин, которые нам оставили и ракетно-ядерный паритет и многое другое. Я знаю правление Горбачева и предательство Ельцина. Я видел «90-е лихие», когда пришлось спасаться и спасать своих…

Мы воссоздали организацию и работаем в сегодняшних условиях. Мне удалось поработать в Совете Европы, и я знаю практику всех ведущих партий в мире. Я знаю великолепно опыт Китая. В данном случае, когда требуется широкое объединение государственно-патриотических сил и опыт создания в нынешних кризисных условиях уникального производства народного типа, приоритет отдали Павлу Николаевичу. Почему? Потому что он успешный, грамотный, современный; он знает мировой опыт и практику, он добился результата вопреки.

Вокруг Москвы кольцо 108 километров. Там не осталось, не уцелело ни одного хозяйства, распродали и растащили. Тут давали по 50 тысяч долларов за сотку – не предали, ни продали, построили, освоили, показали, доказали.

Что касается политического управления, меня избрали руководителем Высшего совета, который будет…

О.Журавлева― А кто будет лидером партии?

Г.Зюганов― Я извиняюсь, лидером партии работаю я сегодня. Вопрос стоит в том, как объединить все силы. Так вот мы демократично… Я обратился год назад с посланием ко всем патриотическим силам – левым, правым, национально патриотическим – с просьбой рассмотреть нашу программу «10 шагов к достойной жизни», и назвал 21 кандидатуру. Попросил всех проголосовать. Все проголосовали. И когда я увидел, что Грудинин является консолидирующей фигурой, он объединяет, на него откликнулись и деловые люди, и ученые, и специалисты, и академики, и журналисты, и писатели, и молодежь… Я в это хозяйство – мы его создавали 15 лет – отвозил всех своих молодежных лидеров, они там проходили стажировку. Там работал пол-Москвы на уборке. Они в восторге. Там отдыхают москвичи из целых районов, школы и семьи. Они увидели, что это реальность…

О.Журавлева― То есть это модель будущей России.

Г.Зюганов― По крайней мере , если это сделать, мы все будем довольны и счастливы. Там средняя зарплата самая высокая – 78 тысяч. Там дети в уникальной школе, в потрясающем детском саду. Там лучший сад в стране. Там лучшая роботизированная ферма в стране, где нет доярок. Вы, понимаете, когда люди приходят, это видят, а дети могут пройти весь цикл обучения, — что вам сегодня нужно посреди того беспредела, воровства и хамства, в которое катится всё? Лучший аргумент.

О.Журавлева― Геннадий Андреевич, возникает вопрос. Почему консолидирующая фигура Грудинина на выборах, я понимаю, а скажите, пожалуйста, когда вы говорите об объединении всех сил, КПРФ не собирается ни с кем слиться официально уже?

Г.Зюганов― Понимаете, чтобы кого-то объединять или сливаться, надо подготовить условия.

О.Журавлева― Так. Они еще не готовы?

Г.Зюганов― …На который вы готовы к этому. Мы подготовили вначале «10 шагов к достойной жизни» — моя программа. Мы ее обсуждали на Орловском международном форуме. Участвовала Торгово-промышленная палата. Царствие небесное Примакова – талантливый человек, гениальный. Маслюков. Мы вместе с ними отрабатывали закон о народных предприятиях. Закон работает у Грудинина. У Казанкова в Марий Эл, у Богачева на Ставрополье. На Урале, в Белгородской области. 200 лучших предприятий. Это можно завтра внедрить, и мы будем кормить полмира, а не сами завозить паршивую чужую низкого качества продукцию. Давайте мы решим эту проблему.

О.Журавлева― Я просто сейчас про партийное строительство спрашиваю, а вы как-то к кризису переходите…

Г.Зюганов― Наша партия впитала и собрала вокруг себя практически все патриотические силы. НРЗБ. Мы по октябрьскому призыву, посвященному 100-летию приняли в партию более 30 тысяч. В основном молодые люди. Вы посмотрите, какие лица…

О.Журавлева― Замечательно! Молодежи у вас много…

Г.Зюганов― Пионерская организация, комсомольская… Вы знаете, что у нас спортивный клуб стал чемпионом страны по мини-футболу. У нас сто команд стоит…

О.Журавлева― Не знала. А вам не хочется, чтобы молодежи дать дорогу и в партии, и в политике.

Г.Зюганов― Не просто хочется, я все делаю для этого. Мы подготовили 800 молодежных лидеров, они прошли учебу и подготовку потрясающую…

О.Журавлева― Ну и что, они будут в думу избираться?

Г.Зюганов― Вот посмотрите, кто у меня занимается… Мой зам по кадрам Афонин, 40 лет. Блестяще прошел школу в Туле, сам пробился в депутаты, прошел. Сейчас возглавляет штабную работу по регионам. Был в 60 регионах России, своими глазами все видел. Растет молодежная смена рядом с ним: Володя Исаков, Маша Дробот, Ярослав Листов. Посмотрите, какие лица!

Наша команда на мировом фестивале выиграла все основные конкурсы. Мы были на молодежных встречах «Территория смысла» во Владимирской области. Мы там фору давали всем соседям. Мой зам Новиков – великолепный идеолог, один из грамотных теоретиков современной партии. То есть занимается по линии союза коммунистов. Калашников блестяще выступает на телевидении. Я с удовольствием посылаю… Открыл все дороги, тропы… Но запомните, в кризисных условиях, если нет в стране или в партии, авторитетных людей, к которым прислушиваются, будет беда. Крайне важно, чтобы были люди даже в условиях чрезвычайной ситуации, к слову которых прислушиваются.

Г.Зюганов: Я призываю к честным выборам, соперничеству, уйти от грязи. Итак страну обложили со всех сторон

Я ездил помогал Фиделю Кастро, когда после предательства Горбачева там забурлила ситуация. Он сам вышел на Малекон, выше и возглавил это шествие. Он выступал несколько часов. Я видел, как его слушала вся планета, все депутаты, представители парламентов.

О.Журавлева― Ну, Кастро никогда коротко не выступал.

Г.Зюганов – Э―э, если бы вы знали, как он влиял своим словом и делом… Ведь устоять рядом с такой акулой как США, удержаться, уберечь и создать образец для Латинской Америки…

О.Журавлева― А вы считаете, что Куба – образец?

Г.Зюганов― Морально-политически не просто образец. И учителя, врачи… Там средний возраст жизни на 10 лет больше, чем у нас, и медицина гораздо эффективней нашей. Его педагоги являются примером. Я видел отношение к нему во всей Латинской Америке: в Бразилии, в Аргентине, в Мексике, в Венесуэле… Я лично это видел.

О.Журавлева― Простите, я ужасную вещь скажу: но лидеры-то уходят.

Г.Зюганов― Вот очень важно, чтобы рядом росли… Мы чаще всего спотыкались на смене эпох и на смене лидеров. У нас не отработан этот механизм. Сейчас очень важно – я и Путину говорил, и для него очень важно – честные, эффективные, нормальные выборы, нормальное соперничество. Стыдно выигрывать у демагогии Жириновского, у болтовни дамы из «Дома-2», стыдно выигрывать у своего советника, который у него в кабинете – стыдно!

Вопрос выдвижения Грудинина, нашей программы – это вопрос и явки избирателей, это вопрос поддержки реального суверенитета страны, ее авторитета…

О.Журавлева― Грудинин может победить Путина.

Г.Зюганов― Дело не в этом.

О.Журавлева― Как?

Г.Зюганов― Не в этом. Наша программа в любом случае победит ту программу, которую реализует правительство Медведева. Она завела страну в тупик. Она провалила из 11 указов президента 10.

О.Журавлева― Президент хвалил. Он говорил, что правительство прекрасно работало.

Г.Зюганов― Я считаю, что это его самая большая ошибка. Он привержен своей команды. Это хорошее качество, когда командир не сдает своих подчиненных, но это превращается в беду и трагедию, если они не тянут, не выполняют, не в состоянии, а продолжают сидеть на должностях, от которых зависит судьба нашей страны.

Вот нынешние выборы и призваны представить программу и организовать такие дебаты и обсуждения, которые помогли бы стране найти решение проблем. Они есть. Мы предлагаем наполнить бюджет развития до 25 триллионов, а не как сейчас – 15-16. Мы можем это решить. Мы под это подготовили весь пакет законов и документов. У нас готов закон «Образования для каждого», готов закон о прогрессивной шкале налогов.

О.Журавлева― Послушайте, но вы же в парламенте. У вас законы, вы законотворчеством могли бы заниматься все эти годы. Что мешало?

Г.Зюганов― Мешало то, что «Единая Россия» сидит и жмет на другую кнопку. Мы пять раз вносили, допустим, закон о детях войны. Ведь у них фашисты отняли детство, а нынешняя жизнь отнимает старость. Средняя пенсия у детей войны в деревне 8-9 тысяч, а в городе 10-13 тысяч. Вы представляете, что это нищенство?..

О.Журавлева― Очень хорошо представляю. Геннадий Андреевич, но ведь КПРФ голосует за все остальное, что предлагает «Единая Россия».

Г.Зюганов― Одну минуточку. Я извиняюсь, если честные выборы будут, то нам с вами надо подумать над национальной формой контроля над выборами. Я вот у вас официально призываю всех своих сторонников, друзей, помощников, всех, кто готов нам помогать, максимально представить программу. Мы сейчас ее опубликовали 10-миллионным тиражом. Взяли и в Новосибирске арестовали 200 тысяч…

О.Журавлева― Кто?

Г.Зюганов― Под надуманным предлогом. Я разбирался. Самое удивительное: оказывается, приехала полиция и арестовала. Я спрашиваю: «Откуда у вас ордер на арест?» Нет его. Решение есть комитета Избирательной комиссии? Нет. Значит, по звонку.

Я тогда обратился в Министерство внутренних дел. Колокольцев профессиональный, грамотный, сильный человек. Его на месте не было – Горовой ответил. Я говорю: Разберитесь, на каком основании арестовывают газету. Арестовывали последний раз «Правду» в царское время и после расстрела Ельциным парламента. С тех пор не было арестов. — «Вот пропагандистский материал…». Я говорю, какой пропагандистский?..

Г.Зюганов: Путин вполне готов к дебатам. А его команда боится. Правда, она давно на три фракции разбилась

Там программа Грудинина, его короткое интервью и ни одного призыва голосовать за него, и даже не написано, что 18 марта выборы. Я проезжаю: везде висят портреты Путина: 18 марта. «Сильный президент – сильная Россия». Я за сильную, но умную, образованную, достойную и благополучную Россию. Для этого нужны нормальные, честные выборы.

О.Журавлева― Скажите, а вы-то призываете голосовать, — когда можно будет голосовать, — против Путина?

Г.Зюганов― Одну минуточку. Мы зарегистрировали, мы предоставляем своего кандидата. Он уже работает. Мы счет открыли. Мы реально участвуем в этом. Это главная задача, это по закону о партиях… С другой стороны, я категорически против черных, грязных технологий, категорически против. Против меня 46 спецопераций…

О.Журавлева― Вас политика Путина не устраивает…

Г.Зюганов― Дело не в политике. Я призываю к честным, достойным выборам, к соперничеству, уйти от грязи, от мерзостей, от провокаций, от подлости. И так страну обложили со всех сторон… Мы должны после выборов прийти с реальной программой вывода ее из кризиса, а не со скандалами, грязью и мерзостью.

О.Журавлева― Это важно. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ сегодня в эфире «Особого мнения». Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.

НОВОСТИ

О.Журавлева― И снова с вами Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы сейчас в перерыве бурно и интересно обсуждали перспективы выборов. Понятно, с одной стороны, вот Павел Николаевич тоже говорит, что идти на выборы, если не собираешься победить, бессмысленно. Вы согласны с ним?

Г.Зюганов― Абсолютно согласен. Кстати, победа – это, прежде всего, коллективный мощный труд большой команды. Идеи, которые он несет, его образ, его опыт, его уникальные школы, сады, его уверенность в том, что можно создать настоящие народные предприятия повсеместно, — это неизбежно победит, какой бы результат в этой урне не оказался. Это то, без чего мы не вылезем.

О.Журавлева― Но результат урны – это все-таки наше будущее.

Г.Зюганов― Это не только наше будущее. Это может быть и нашей бедой, поэтому надо идти на выборы, надо приглашать соседей, друзей, близких, надо голосовать, надо идти на полноценные дебаты. Мы приглашаем и Путина активно принять в этом участие.

О.Журавлева― Но Путин никогда не соглашался.

Г.Зюганов― Он с вами, журналистами по четыре часа… Он умеет вести, он знает обстановку, он знает сильные и слабые стороны…

О.Журавлева― А вот вы понимаете? Вы знаете его тоже уже сто лет. Вы знаете, почему он всегда отказывается от дебатов?

Г.Зюганов― В свое время отказывались, потому что Ельцину было сложно вести, а Путин в данном случае вполне готов к дебатам. Его команда боится дебатов. У него, правда, команда давно на три фракции давно разбилась. У него есть государственники-патриоты. Тот же Лавров блестяще ведет международную жизнь. Тот же Шойгу думает об армии и все делает для ее укрепления.

О.Журавлева― То есть у вас к ним нет претензий?

Г.Зюганов― Дело не в этом. Кстати, это грамотные люди, очень эффективные люди. Если бы они профессионально не вели дело, мы бы не справились с ситуацией, которую довольно эффективно провели в той же Сирии. На международной арене мы создали БРИКС…

О.Журавлева― А мы же за мир и дружбу должны быть.

Г.Зюганов― Дело не в этом. А есть это либеральное крыло, которое как талдычило: распродать последнее…

О.Журавлева― Кто конкретно сказал, что надо распродать последнее?

Г.Зюганов― Тот же Дворкович, тот же Кудрин. Я думал, Орешкин молодой посовременнее – он по-прежнему несет ту же ахинею, которая была в 90-е годы. Ну, распродали всё. 15 карманов захватили все нефтегазовые прииски и природные ресурсы и не хотят платить нормальные налоги. Ну, где вы это видели?

Американцы нагнули банки Германии, Швейцарии, Франции за то, что там недоплатили. 30 миллиардов долларов с них содрали. Сейчас решили раскулачить богатых иностранцев по всему свету, собрать себе почти 4 триллиона, обновить всё производство.

Но у нас то… вкладывайте в наше производство, вкладывайте, развивайте.

О.Журавлева― Геннадий Андреевич, я все-таки не могу понять, вы сейчас в оппозиции к нынешнему режиму?

Г.Зюганов― Я считаю, что нынешний экономический курс абсолютно разрушителен. У нас ни один депутат… Главный документ – это послание президента и бюджет. Ни один депутат за эти 6 лет ни разу не голосовал за этот бюджет. Мы предлагали свой бюджет развития, мы предлагали целый пакет законов. Мы настаивали на этом, мы объясняли, что это позволит решить… и так далее.

О.Журавлева― Получается, бессильна ваша партия?

Г.Зюганов― Дело не в этом. Нет, так не надо говорить. Без нашей партии давно бы «гражданка» была. Если бы я не принял решение в 96-м и в 2003-м верное, ситуация пошла бы по совсем другой колее. Мы уберегли страну один, второй и третий раз. И сейчас мы все сделаем, чтобы страна без разора, без «оранжевого российского майдана» вышла из этого тяжелого тупика. Потому что нынешняя финансово-экономическая политика для страны опасна и разрушительна. Нынешняя политика в социальной сфере не позволяет вылезти.

Васильева – грамотный человек в образовании. Она прекрасно понимают, что чтобы образование развивалось, надо 7% расходной части бюджета. Наш Сергеев понимает, что надо в науку минимум столько же вкладывать. Наша Скворцова знает, что медицина за рубежом получает примерно 6-8%. У нас – в 2-3 раза меньше.

О.Журавлева― Так и правительство, получается, бессильно.

Г.Зюганов: Нынешний экономический курс абсолютно разрушителен. Ни один депутат за 6 лет ни разу не голосовал за бюджет

Г.Зюганов― Абсолютно. Оно не просто бессильно. Оно проводит финансово-экономическую политику, где нет роста. За 5 лет потеряли 8% валового производства.

О.Журавлева― Хорошие профессионалы, с которыми вы полностью согласны…

Г.Зюганов― Я бы на месте Путина их давно бы выгнал.

О.Журавлева― Так, может быть, Путину уже нужно уходить.

Г.Зюганов― Вот, кстати, он сейчас пошел на выборы. Вот выходи и соперничай, представь программу, покажи свои решения, покажи, кто может быть новые лица. Устрой дебаты со своей партией власти. Мы готовы с партией власти завтра сесть, обсудить проблемы. Но они же боятся.

Поэтому мы и обращаемся со своей программой к своим кандидатам, поэтому выезжаем на места. Вот сейчас Грудинин вернулся из Питера. Кировский завод. Я ездил отбивать его от бандитов. Мы его спасли. Это лучшее предприятие Ленинграда. Оно сейчас освоило трактор, который будет конкурентен в мировом плане. Он сел за этот трактор: великолепная машина. Ее надо ставить на конвейер и выпускать в массовом порядке. Она потеснит на мировом рынке и John Deere и Case и так далее.

Но вместо того, чтобы рассказать, показать, вам рассказывают о том, что кто-то 7,5 миллиардов, то ли 5 миллиардов куда-то умыкнул… Ведь это, во-первых, провокация…

О.Журавлева― Нет, нам показывают Владимира Владимировича, который встречается с кем-нибудь…

Г.Зюганов― Во-вторых, это несусветная дурь, потому что нормальный человек понимает прекрасно. Но когда на государственном телевидении ночью собираются и начинают обсуждать, как они будут раскалывать КПРФ, как они будут бороться против Грудинина, как они будут искать… Там за 15 лет все обыскали, всё просмотрели, пять рейдерских атак отбили.

Вместо того, чтобы приехать, поучиться, собрать там губернаторов. Губернатору пригласить и показать главам районов, что можно и решать. — вместо этого становятся в позу и начинают играть на чернуху. Это полное безобразие!

О.Журавлева― Кто эти вот ваши противники? Кто инспирирует всё.

Г.Зюганов― В данном случае в Кремле есть три башни. Я считаю, одна башня НРЗБ в 90-м году и начинает гнать эту пургу. Пока черные технологии берут вверх. Я уверен, что там есть абсолютно грамотные люди, я знаю, которые понимают, что надо менять курс, надо наполнять бюджет, надо развивать новые технологии, надо поддерживать талантливых людей, надо все сделать… За кордон убежало полтора миллиона самых талантливых, крупных, выдающихся специалистов. Чего их не вернуть?

О.Журавлева― У Путина не получается.

Г.Зюганов― Я извиняюсь, у нас получится. Поэтому голосуйте за нас, поддерживайте. И Путин увидит, услышит, что его правительство никуда не годное…

О.Журавлева― Путин услышит… Вот вы голосуйте — а Путин услышит. Вы хотите какой-то процент, который при победе Путина его несколько напугает, да?

Г.Зюганов― Мы желаем, чтобы наша программа, наш кандидат и наша команда показала всем, что есть мирный, демократичный достойный выбор, что бюллетенем можно решить, а не булыжником; что никакой не нужен российский майдан, что завтра отвалятся все санкции; что будем проводить политику, когда будем сильные, умные, успешные. А если мы за 5 лет теряем 8% валового производства и 40-й месяц подряд население нищает, то при этом нет никакой перспективы на будущее. Вот это население должно понять и прийти дружно, поддержать. И результат будет эффективный и очень важный для всех. Я смотрю, я вас убедил прийти и проголосовать.

О.Журавлева― Почти. Скажите, пожалуйста, Геннадий Андреевич по текущим темам. Потому что я все-таки не могу понять: вас в целом теперешняя политика не устраивает или устраивает в целом?

Г.Зюганов― Категорически не устраивает. Финансово-экономическая политика абсолютно. Внешнеполитическая, связанная с безопасностью, с некоторыми ситуациями, с поддержкой… Если бы мы в Сирию вовремя не вмешались, уже бы банда захватила бы от Гималаев до Кипра, и у нас бы полыхала Средняя Азия и Кавказ. У нас уже бы полыхали… Я ходил и говорил, кричал: «Немедленно, иначе будет беда». Когда в Абхазии Саакашвили расстрелял все 50 школ, я сказал, еще мы промедлим 2-3 часа, если возьмет он Рокский тоннель, завтра вспыхнет весь Кавказ. В политике надо уметь принимать решения.

Вот, кстати, Крым показал и доказал. Там 30 тысяч украинских военных было, и ни одна пушка, ни один автомат не выстрелил. Почему? Потому что они увидели, что граждане Крыма хотят мирно решить этот вопрос.

О.Журавлева― А, может быть, они просто людей увидели без опознавательных знаков.

Г.Зюганов― У них 30 тысяч было своих войск.

О.Журавлева― У нас, наверное, побольше.

Г.Зюганов― Они увидели по 2-3 человека, которые стояли и охраняли объекты, чтобы можно было что-то провести… Крым – это было гениальное решение, которое спасло нас от Косово, спасло от второй Сирии, спасло от трагедии, которая пролыхала по многим странам. Это нас спасло. Это спасло и Украину.

Когда нацистско-бандеровская банда туда рванула, мои люди были на Крещатике, они видели всю эту ситуцию, они видели, кто дирижировал, сколько платил, откуда стреляли – они видели всё это прекрасно.

Я это видел в 93-м году у нас в стране, я своими глазами видел.

О.Журавлева― В целом курс правильный.

Г.Зюганов― Внешнеполитический курс во многом верный. Но нельзя дожидаться, когда у тебя бундесвер уже окопался в Прибалтике, когда уже нацисты захватывают Украину, и завтра под Харьковом будут стоять натовские ракеты. Вы не сумеете пиджак одеть… пока вам обесточат всё… Вы должны прекрасно понимать военно-политическую обстановку. Надо принимать меры.

Г.Зюганов: Мы все сделаем, чтобы она без «оранжевого российского майдана» вышла из тяжелого тупика

О.Журавлева― Геннадий Андреевич, у нас минута до конца.

Г.Зюганов― Так вот, минута… хоть две. Так вот у вас хороший выбор есть. Я приглашаю очень активно ознакомиться с нашей реальной программой, ознакомиться с кандидатом, с опытом народных предприятий. Мы сейчас у себя на сайте выкладываем опыт многих ведущих предприятий, лучших школ. Посмотрите. Посадите рядом семью, убедите, расскажите. Не отсиживайтесь. Есть возможность поправить ситуацию, дружно прядя к урнам и поддержав народно-патриотический курс.

О.Журавлева― А если эти люди посмотрят, а потом сразу поддержат Путина – такое может быть?

Г.Зюганов― У людей есть сейчас реальный выбор и свой собственный опыт. У них есть уже. Они девять из десяти нищают четвертый год подряд.

О.Журавлева― Хорошо. Спасибо большое. Геннадий Зюганов, лидер партии КПРФ, остающийся на своем посту лидер этой партии, но рекламирующий уже другого кандидата в президенты от этой партии.

Г.Зюганов― Рекламирующий молодежь, кандидата, готовый создать Высший совет, помочь талантливым людям свои программы. Подготовили проекты законов. У Геннадия Зюганова великолепные руководители: Мельников, Кашин, Афонин, Новиков. Сильная команда: Смолин, Харитонов. Есть те, кто в состоянии решить назревшие проблемы.

О.Журавлева― Это замечательно. Это особое мнение Геннадия Зюганова. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго!