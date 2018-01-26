О.Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит и слушает нас, меня зовут Оксана Пашина, это особое мнение главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Здравствуйте.

П.Гусев― Здравствуйте.

О.Пашина― У меня первый вопрос к вам как к доверенному лицу Владимира Путина. Вы доверенное лицо и вы главный редактор крупного, популярного и либерального издания. Как вы чувствуете себя в этой позиции, в этом положении?

П.Гусев― Нормально. Так же, как и на прошлых выборах. Дело в том, что доверенное лицо – это не политическая фигура. Я не рассматриваю ее как политическую фигуру. Плюс я считаю, что главный редактор не должен состоять ни в какой политической партии, не быть приверженным основным каким-либо политическим идеям. Он может высказывать свою симпатию. Я бóльшую часть своей жизни в демократической России высказывал сначала симпатии Ельцину и очень сильные симпатии Ельцину, но не вступал ни в какие партии ельцинского содержания. Но после убийства моего журналиста Холодова и ряда высказываний Ельцина и отказа разбираться в этом деле с Грачевым, я полностью отошел от Ельцина. В это время появился активный Явлинский, и я очень после этого, вот, все годы для меня он был определенным политическим, ну, таким лидером, который мог бы, на мой взгляд, осуществить определенные изменения в политической структуре нашего общества. И я никогда членом «Яблока», конечно, не был, потому что я еще раз повторяю, я считаю, что главный редактор не должен быть политически ангажирован, никакой партии, чтобы там быть членом партии или быть активным участником движения какого-либо политического.

Поэтому я всегда голосовал за Явлинского, всегда его поддерживал. И более хочу сказать, что вот там мы в СМИ какие-то там деньги берем с политиков за те или иные выступления в период выборов. Я никогда старался с Явлинского этого не делать. Ну, только там есть определенные счета, ты должен представить. Я считал, что Явлинский очень много может сделать. К сожалению, он, к сожалению, на мой взгляд, он допустил ряд существенных политических, организационных ошибок, которые повлияли в целом на «Яблоко» и на эту политическую структуру. Думаю, что сейчас у него никаких шансов нету.

Но это не значит, что это в противовес я становлюсь каким-то доверенным лицом. Ко мне обратились, я поддерживаю и дело в том, что я не вижу других кандидатур на сегодняшний день, к сожалению.

О.Пашина― А если ваши журналисты пишут что-то нелицеприятное о президенте? Вон, Александр Минкин пишет письма президенту.

П.Гусев― Очень хорошо. А его как я?..

О.Пашина― А вы доверенное лицо президента.

П.Гусев― Ну и что?

П.Гусев: Главный редактор не должен состоять ни в какой политической партии

О.Пашина― И в то же время главный редактор и начальник этого журналиста.

П.Гусев― А я, если честно, я могу и сейчас высказать ряд соображений, которые, наверное, не понравятся сторонникам Владимира Владимировича или кого-то еще. Мне не нравится то, что у нас происходит со свободой слова. Мне не нравится то, что у нас больше 80% газет и журналов, и СМИ принадлежит государству или аффилированным с государством структурам. И мне это очень не нравится.

Мне не нравится подготовка журналистов (система). Мне не нравится то, что сейчас происходит с пропагандой и а-ля таким, залихватским патриотизмом. Мне не нравится, что запрещают фильмы. Мне не нравится, что запрещают спектакли и что существует министр, который это делает. Мне очень не нравится, что в правительстве сидит человек, повинный в том, что мы потерпели жуткую катастрофу, аварию, страшную катастрофу в спорте. И то, что Мутко там продолжает находиться, я считаю, что это пощечина всем спортсменам, нашему обществу.

Мне многое не нравится. Вот, поэтому я и стал доверенным лицом, что я теперь могу говорить в обществе и от общества, от гражданского общества (а я член Совета по правам человека при президенте, председатель Союза журналистов), я могу высказать свои позиции непосредственно прямо президенту как доверенное лицо.

О.Пашина― А президент встречается вот так с доверенными лицами, спрашивает их «Что вы думаете?»?

П.Гусев― Президент встречается с доверенными лицами, и там можно высказывать свою позицию. Потому что вы поймите правильно: это неправильное понятие, что доверенные лица – это толпа, которая улюлюкает и кричит «Ура, президент!» Доверенные лица – это прежде всего разъяснение позиции президента и доведение до президента тех или иных проблем, которые сегодня существуют в обществе. Он кандидат, он сегодня идет на новые выборы и он должен знать плюсы и минусы, которые сегодня существуют в обществе. И те доверенные лица, которые представляют те или иные структуры, общественные структуры или представители гражданского общества, которые борются за права…

Вот, я занимаюсь уже 20 с лишним лет защитой журналистов, и я, естественно, не могу не говорить и президенту, и в своих выступлениях о том, что нужно менять в этой области.

О.Пашина― А как вы считаете, по вашим наблюдениям, он хочет это всё слышать? Хочет это всё воспринимать?

П.Гусев― Я думаю, что да. По крайней мере, на тех встречах с президентом, где… А это несколько раз в год главные редактора присутствуют. И он очень внимательно выслушивает, и по нашим предложениям, по нашим критическим замечаниям, по нашим каким-либо, ну так скажем, совершенно тупиковым ситуациям в СМИ прямо непосредственно раздаются, ну, задания, фиксируется, сидят соответствующие работники администрации президента, которые этим занимаются. Кое-что меняется быстро, кое-что очень медленно. И это тоже вызывает определенное недоумение зачастую.

О.Пашина― То есть не правы те наши слушатели, которые пишут и считают, что доверенные лица призваны пиарить своего кандидата и не более того?

П.Гусев― Я считаю, что они должны выступать в поддержку кандидата, но они и должны до кандидата доводить те проблемы, которые существуют сегодня в тех или иных структурах области, где специалистами являются доверенные лица. Вот, я являюсь (и я этого не скрываю, и пусть кто-то мне это скажет, что это не так), я 35 лет главный редактор газеты и издательского дома. Я знаю СМИ от и до. Поэтому я могу говорить и говорю о тех проблемах, которые есть и нужно решать для следующего президентского срока. И если президент это учитывает, то он в своих выступлениях перед избирателями на встречах, он как раз может и доводить до сведения своих избирателей, что существует та или иная проблема. И, кстати говоря, на встрече со многими избирателями уже там на предприятиях, на заводах, на каких-то других мероприятиях, он как раз очень много, как бы, предлагает изменений и в законодательных, и в финансовых, и в бюджетных, и так далее, и тому подобное.

О.Пашина― А вот интересно, как информация из первых рук. На заводах с ним настоящие рабочие встречаются или как нам рассказывают?

П.Гусев: Мне многое не нравится. Вот, поэтому я и стал доверенным лицом

П.Гусев― Ну, я не присутствовал, я не начальник отдела кадров этих заводов.

О.Пашина― Понятно, хорошо.

П.Гусев― Я, честно, не могу сказать.

О.Пашина― Тогда вопрос еще как к доверенному лицу и как к журналисту. Наши слушатели интересуются, почему Путин никогда не участвует в дебатах? Ему нечего нам сказать как избирателям? Он боится дискуссий? Это не царское дело?

П.Гусев― Хороший вопрос. Я тоже задумываюсь над этим вопросом. Если б я был кандидатом и был президентом, я бы участвовал. Ну, значит, есть какие-то соображения. Но наблюдая за нынешним президентом, наблюдая, в общем-то, как он умеет вести дискуссию, разговоры, часто шутит (когда-то удачно, когда-то нет), но тем не менее, вот в его разговорах очень видно, что он, в общем-то, ну, мастер вести дискуссию и диалог.

О.Пашина― Но мы, опять-таки, не знаем, насколько много там импровизации, потому что, опять-таки, есть слухи, что это всё подготовлено, всё заранее известно, отрепетировано, там перелопачен массив информации. А дебаты – это, все-таки, момент неожиданности.

П.Гусев― Нет-нет. Что-то подготовлено, наверное. Но есть очень много неподготовленного. Если взять его пресс-конференции с журналистами, то, ну, наверное, какие-то заготовки существуют, но процентов 80-85 – это абсолютно, так сказать, непредсказуемые вопросы. И он достаточно, ну, на мой взгляд, нормально ориентируются в этих сложных моментах.

О.Пашина― Вы как доверенное лицо, если б была такая возможность, скорее посоветовали бы ему, все-таки, участвовать в дебатах или?..

П.Гусев― Я бы посоветовал. Я бы посоветовал, что дебаты нужны, что это очень важно для общества понять его позицию, его оценку и его предложения.

Другое дело, здесь вот, ведь, в чем дело. Знаете… Я никого не хочу обижать, но я бы, например, вот я бы, вот, я… Мне почти 68 лет, я бы например, отказался бы участвовать в дебатах с Собчак, например. Мне это не интересно, мне это скучно.

О.Пашина― Скучно?

П.Гусев― Да.

О.Пашина― Она как раз, по-моему, тот самый элемент неожиданности, которого так не хватает у нас на телевидении.

П.Гусев― Да нет! Мне это шоу не нравится.

О.Пашина― Давайте прервемся на секунду и затем продолжим.

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О.Пашина― Это главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Я напомню телефон для ваших SMS-сообщений +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon. Присылайте ваши вопросы – будем их читать и задавать. Не интересно шоу?

П.Гусев― Нет.

О.Пашина― А интересен формат «вопрос-ответ», когда всё заранее известно и понятно?

П.Гусев― Нет. Дело в том, что, понимаете, или мы с вами занимаемся избранием президента России, или мы участвуем в предвыборном шоу, которое всегда сопутствует тем или иным политическим мероприятиям. Я бы не стал никогда бы встречаться при всем с Гордон там, хотя она уже отказалась, уже с ней бессмысленно встречаться. А, вот, например, с Явлинским мне бы было очень интересно провести дискуссию. Я считаю, что это очень интересная была бы дискуссия. Но видите, как? Я не знаю, насколько сейчас силен Явлинский, я давно его не слышал где-то в прямом эфире. Так, какие-то в интернете появляются его высказывания. А так это очень интересно, на мой взгляд.

О.Пашина― Кстати о Явлинском. Вы говорили в начале программы, что всегда его поддерживали, но он допустил ряд ошибок. Каких?

П.Гусев― Первая, на мой взгляд, главная ошибка – это то, что он лидер своих сторонников в Санкт-Петербурге и Москве, ну, может быть, еще 2-3 города. Он абсолютно не занимаемся регионами, он абсолютно не притягивает регионы и в регионах его плохо знают. Хотя, отделения партии существуют, но это достаточно слабенькая и мелкая, так сказать, вот такая страница в его партийной жизни.

И есть еще один, на мой взгляд, существеннейший элемент. Он настолько увлекся, ну, своей персоной и настолько увлекся своей партией, что не хочет и отказывался неоднократно провести объединение демократических сил. Здесь я считаю это огромнейшей ошибкой. Она, наверное, связана с его таким авторитарным немножко, так сказать, пониманием своей личности в деле «Яблока» (и я это не отрицаю). Я еще раз повторяю, я очень к нему хорошо отношусь, с огромным уважением, но вот эти две, на мой взгляд, существеннейших ошибки – они, конечно, подкосили «Яблоко» за последние годы.

П.Гусев: Мне не нравится то, что сейчас происходит с пропагандой и а-ля таким, залихватским патриотизмом

О.Пашина― Возвращаясь к Ксении Собчак, там можно как угодно к ней относиться, но вопросы, которые она поднимает, о которых она говорит, они же, действительно, важные. Она говорит об оппозиции, о правозащитниках, о тех темах, которых мы не слышим и с экранов телевизоров, не видим на страницах многих газет.

П.Гусев― Вы знаете, она иногда поднимает такие вопросы, от которых мне противно становится. Поэтому я…

О.Пашина― Не знаю. По-моему, она очень корректно относится к Путину, и любые попытки вывести ее на какую-то лишнюю критику…

П.Гусев― Да нет! Я ж не про Путина, господи! Я не про Путина. Я о том, какие они вопросы поднимают. Да я не про Путина в данном случае. Собчак и Путин – это две разных, так сказать, составляющих.

Дело в том, что, понимаете, ведь здесь какая история? Мы с вами сейчас говорим о лидерах возможных, а должны прекрасно осознавать: ведь, вот, я это застал, я был одним из тех, кто был постоянно рядом, это Ельцин, предположим. И вы знаете, ведь, он невероятного обожания и стопроцентного, почти стопроцентной поддержки в течение нескольких лет, а, может быть, и месяцев он потерял почти всё. Нет идеальных людей, нет идеальных руководителей, нет идеальных дел и нет идеальных помощников. Везде существуют и братские, и панибратские, дружественные попойки, еще какие-то там посиделки. Где-то договоренности, которые, так сказать, публика даже и не представляет, что какие ужасные могут быть договоренности за спиной, так скажем, тех, кто голосовал за людей, а потом узнают, что договоренности такие, от которых волосы дыбом встают. И ты понимаешь, что твой кумир политический оказался, ну, достаточно приземленной личностью, если не обижать.

Вот яркий пример с Ельциным. Пожалуйста. Ельцин полностью до 2% потерял всё, что только было. И если бы не страх и опасения Зюганова и прихода коммунистов, и вот то, что была семибанкирщина, и то, что все собрались и собрали все СМИ, нас поставили, как бы, не на колени, нас поставили в ситуацию к стенке: «Или, так сказать, у вас исчезнет свобода слова, демократические всякие ваши преобразования в прессе, или давайте поддерживать Ельцина».

И абсолютное большинство СМИ пошло в тот момент, критикуя беспощадно… Если посмотреть 1995-й год, «МК», другие все издания и «Эхо», и всё, ну, большего, так сказать, что мы выливали на Ельцина и его команду, вообще представить сложно. А с 1996 года мы все начали такую пропаганду за Ельцина, что он в течение нескольких месяцев набрал то, чего никто даже предположить не мог. Хотя, говорят, что победили коммунисты, была подтасовка, но это, опять же, это опять та система, о которой мы с вами говорим. Идеальных не бывает систем.

Придет Навальный – через год ненависть к Навальному у населения и у тех людей, кто сегодня его поддерживает, будет еще больше, потому что Навальный – человек, который никогда даже райкомом комсомола не руководил или, там я не знаю, департаментом какого-нибудь имущества.

О.Пашина― Вы знаете, а, может быть, это неплохо. По крайней мере, будет какая-то сменяемость. Ушел Путин, пришел Навальный, побыл Навальный, не понравился, возненавидели, на следующий срок избрали, может быть, опять Путина.

П.Гусев― Нет. Я же не говорю о том, что, понимаете, должна быть какая-то… Должна. Я тоже за это. Но! Я еще раз повторяю, когда приходит некомпетентный человек, то он наломает дров гораздо больше. Когда человек ни разу даже не руководил ничем вот таким вот, маленьким городом, поселком, это такие вещи!.. Ведь, не политика определяет лидера, а то, как он убирает какашки…

О.Пашина― Тогда получается, что Грудинин – идеальный кандидат, который руководит…

П.Гусев― Да. Вот, Грудинин – может быть идеальным в чем-то. В чем-то да. Только ему надо подтянуть, ну, как бы, так сказать, если ты идешь в президенты, позаботиться о том, чтобы у тебя были карманы чистые и бумажник в нормальном состоянии.

Так вот. Да, да, да, Грудинин в чем-то идеален для своего региона по вопросам, связанным с хозяйствованием. И это прекрасно совершенно. Но! Я еще раз повторяю, убирать какашки, чтоб вода была горячая, а не холодная, чтобы был вовремя газ, чтобы было это, пятое, чтобы ямы на дороге и массу других вещей. Это уже не политика, это уже не говорить о том, что об этом пятое… Это всё надо делать!

О.Пашина― Спрашивает наш слушатель: «Павел Николаевич, во всех СМИ с утра до вечера, как вот про Ельцина вспоминали, теперь Путин. Чтоб победить, ему больше ничего делать не нужно. О каких равных условиях можно говорить? И поездки предвыборные разных кандидатов освещаются по-разному». Как с этим быть?

П.Гусев― Ну, а как с этим? Я считаю, что это перебор. Я бы так не делал. Если вы откроете «Московский комсомолец», вы этого не увидите. Мы очень, ну, освещаем, естественно (почему не освещать, если президент там или в другом месте?), но никакого там, так сказать, брависсимо или, так сказать, ура не кричим.

Есть переборы. Ну, об этом, кстати говоря, в ЦИКе 2 или 3 дня назад (я член там комиссии по информационным спорам в ЦИКе), мы как раз обсуждали эти вопросы. И мы там вынесли предупреждение Коммунистической партии за то, что они там выпустили соответствующее издание неправильно. Но в то же время мы и высказали претензии, они записаны в ЦИКе, особенно к телевизионным СМИ о том, что они должны уделять равное внимание и другим кандидатам в президенты.

О.Пашина― Именно внимание? Потому что в том же Центризбиркоме сказали, что это не нарушение: возможности-то всем предоставляются равные, просто у Путина возможностей больше, потому что он президент, вот он везде поэтому каждую минуту каждый час.

П.Гусев: Я бы отказался бы участвовать в дебатах с Собчак, например. Мне это не интересно

П.Гусев― Ну, вы ответили за меня.

О.Пашина― То есть это нормально и ничего сделать с этим невозможно?

П.Гусев― Я вам в самом начале сказал, что я считаю, что перебор по некоторым вопросам есть, но это не значит, что он нарушает что-то.

О.Пашина― Раз уж мы про выборы. 28-го числа Навальный, забастовка избирателей. У меня к вам вопрос как к бывшему члену Общественного совета при МВД. Тут такой казус, Навальный нашел с этим митингом возле посольства Мьянмы. В полиции сказали, что митинг был несанкционированный и вообще там никаких нарушений нет, потому что не было подачи заявки, люди просто вышли на улицу, выразили свое мнение, собрались. Это нормально, никто не виноват. Из чего Навальный делает вывод, что, значит, не надо подавать заявки, нужно просто выходить на улицу и выражать свое мнение, и тогда никто не будет виноват.

П.Гусев― Ну, не надо нарушать законы. Дело в том, что у полиции тоже есть свои казусы и свои нарушения. И я, например, очень часто критикую полицию и в своей газете, и в других СМИ выступая. У них есть очень много недостатков, переборов. Есть переборы и в политическом аспекте по тем или иным людям. Навальный не кандидат.

Я вам хочу так сказать, что я, вот… Я к Навальному отношусь очень сдержанно и в большей степени отрицательно. Один его призыв не ходить на выборы – я считаю, что это, ну, просто… Вот это гадость, которую он делает другим демократическим лидерам. Понимаете?

О.Пашина― Почему?

П.Гусев― Да потому что он должен был призвать «Все, кто за меня, голосуйте за Собчак, за Явлинского, за этого, пятого…»

О.Пашина― Почему? Они все слишком разные.

П.Гусев― Ну вот видите?

О.Пашина― Грудинин – это не Навальный.

П.Гусев― Так нет. Он может не говорить…

О.Пашина― И Жириновский – это не Навальный.

П.Гусев― Дело в том, что, отрицая и убирая с арены избирателей, он говорит, что я – единственный оппозиционер, а вы все, вы все дерьмо, вы все низшего уровня. Вот, если меня нету на выборах, значит, и не за кого голосовать.

О.Пашина― Но вы знаете, отчасти-то похоже, что он и прав.

П.Гусев― Нет, он не прав.

О.Пашина― Нет, а кто? Жириновский – оппозиционер?

П.Гусев― Он не лидер всех лидеров…

О.Пашина― Титов – оппозиционер?

П.Гусев― ...в оппозиции.

О.Пашина― Собчак – оппозиционер?

П.Гусев― Да причем здесь Собчак?

О.Пашина― Ну, а кто? Вот, кто из нынешних кандидатов?

П.Гусев― Явлинский. Я еще раз говорю, Явлинский. Да, Явлинский. А почему нет? А почему нет? Для меня Явлинский. Сдержанный, нормальный, абсолютно человек, который имеет прекрасную программу экономическую и прочее-прочее-прочее.

Но я еще раз повторяю, он совершил ряд ошибок за последнее десятилетие, которые не дадут ему возможности набрать даже там дай бог…

О.Пашина― Так, может быть, опять здесь не Навальный виноват? Может быть, Явлинский должен был сказать до выборов «Алексей, давайте с вами как-то, вот, решим этот вопрос?»

П.Гусев― Я об этом только что и сказал. Пять минут назад я вам об этом сказал.

О.Пашина― Так не Навальный тогда, получается, вредитель.

П.Гусев― Так Навальный должен тоже был к нему прийти и сказать «Вы знаете, у вас демократическая программа».

О.Пашина― Да Навальный ходил к нему. Тогда еще, до думских выборов.

П.Гусев― Нет. Нет. Нет, он ходил с другими вопросами – сдвинуть лидеров, «Дайте я встану во главе». Навальному нужно быть везде во главе. А я считаю, что это абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильно. Ты добейся того, чтобы тебя признали лидером оппозиции. Его никто не признает лидером оппозиции. У него есть достаточно узко специализированная группа его поклонников, и дай бог, чтобы она существовала.

О.Пашина― Это особое мнение главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Мы вернемся после небольшого перерыва.

НОВОСТИ

О.Пашина― И это особое мнение главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Номер для ваших SMS-сообщений +7 985 970-45-45, Twitter-аккаунт @vyzvon. Александр пишет: «Навальный выступает не против кандидатов и не за себя, а против избирательной системы, которая превращает выборы в безальтернативные переназначения».

П.Гусев: Собчак и Путин – это две разных, так сказать, составляющих

П.Гусев― Это неправильно. Если бы мы в Москве, когда вот, в частности, в Москве голосовали бы на последних выборах в Государственную Думу, пришли бы все голосовать, не 30, как было процентов, сколько там было у нас, а пришло бы 80%, «Единая Россия» не прошла бы. Вот и всё. Вот ответ вашему оппоненту.

О.Пашина― То есть если мы сейчас все придем на выборы…

П.Гусев― То Путин получит на 5-7...

О.Пашина― Так всё равно Путин победит.

П.Гусев― Да. Потому что он пользуется авторитетом.

О.Пашина― Потому что на выборах победитель должен быть всё равно один.

П.Гусев― Естественно.

О.Пашина― Ну?

П.Гусев― Естественно. У него сейчас…

О.Пашина― Здесь не идет речь о пропорциональном количестве голосов каких-то партий. Один кандидатов.

П.Гусев― У него сейчас уровень и доверие населения такой, что он совершенно точно выиграет. А почему уровень такой? Потому что он достаточно стабильно пока еще держит страну на нормальном плаву. Понимаете? Да, есть проблемы с экономикой, есть проблемы с санкциями, есть проблемы и так далее, и тому подобное. Но! Люди видят определенную стабильность, вот и всё. Вот и всё.

А разговор о том, что он получит там на 3, 4, 5, 6 процентов меньше… Да, если придет больше людей, он получит меньше процентов, это, действительно, так.

О.Пашина― Геннадий из Москвы, возвращаясь к началу нашей программы, когда вы говорили о том, что вам не нравится: «Все перечисленные проблемы – отсутствие справедливых судов, цензура, проблема с работой СМИ и так далее – напрямую связаны с нарушением клятвы президента как гаранта Конституции. Как можно поддерживать такого кандидата?» — пишет Геннадий.

П.Гусев― Дело в том, что если бы Путин изменил Конституцию в области свободы слова, в области прав журналистов и свободы получения информации, это был бы один эпизод. Тогда бы я никогда бы…

О.Пашина― А он ее не меняет. Просто у нас ее никто не соблюдает.

П.Гусев― Стоп-стоп. Ну, дайте мне тогда сказать. Вы же мне задаете вопрос? Или кто там задавал вопрос?

О.Пашина― Геннадий.

П.Гусев― Вот. Геннадий. Тем более. Вот, я очень уважаю его.

Так вот. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, как в царской России, как при Ленине, как и при Сталине, как и при многих других правителях, у нас правит чиновник. У нас с вами какой-то залихватский там губернатор или помощник губернатора, что он делает? Он делает то, что нельзя делать. Они сегодня подкармливают журналистов, они сегодня полностью на содержание берут СМИ в регионах и, естественно, никто ничего не запрещает, а просто они переводят на счет деньги, чтобы существовали журналисты и СМИ. И как результат что делают журналисты и СМИ? Они сегодня пишут и говорят то, что хотят те местные чиновники.

Это не Путин приказывает им. Сегодня экономика СМИ находится в ужасном положении. А почему это находится? Потому что 6 или 7 лет назад один из, ну, так, лидеров движений политических в «Единой России», они пошли по мудрому пути в кавычках – они начали уничтожать, внося правки в закон о рекламе, в закон о СМИ, всю экономику СМИ. В результате экономика СМИ… Не свобода слова, не право получения информации, а именно экономика уничтожила самостоятельность СМИ в регионах.

Сегодня мы поставили этот ряд вопросов, в частности, я перед президентом, начиная с прошлого года. В результате очень многие вещи изменились. Изменились вещи, возвращаются дотации на подписку. У нас сегодня вопрос идет там о НДС, сегодня снизили цены на бумагу (я имею в виду прежде всего печатную). Сегодня разговор идет об отмене ряда положений по рекламе, в которой был нанесен урон. 60% рекламного рынка мы лишились в результате поправок по рекламе. Вот и всё.

О.Пашина― Хорошо. Значит, всё понятно: чиновники плохие, президент хороший и он пытается исправить ситуацию.

П.Гусев― Да я не говорю это.

О.Пашина― Ну, смотрите, Вы говорите, переписывать Конституцию, Конституцию никто не переписывает, она прекрасная, она хорошо написана. Но ее никто не выполняет. С тем же недопуском Навального на выборы.

П.Гусев: Придет Навальный – через год ненависть к Навальному у тех, кто сегодня его поддерживает, будет еще больше

П.Гусев― Стоп. Стоп, стоп, стоп! Стоп!

О.Пашина― Ну вот смотрите, какая ситуация?

П.Гусев― Стоп, стоп!

О.Пашина― По Конституции он имеет право участвовать в выборах.

П.Гусев― Не, подождите.

О.Пашина― Его не допускают. Все суды не хотят с ним иметь никакого дела. И что делать?

П.Гусев― Да причем здесь это?

О.Пашина― Может быть, здесь гарант должен вмешаться и сказать «ребята, а вы нарушаете Конституцию. Я гарант. Что вы творите?»

П.Гусев― Нет. Это ваше особое мнение или мое?

О.Пашина― Нет, это вопрос.

П.Гусев― Какой же это вопрос? Вы высказали свою позицию, а теперь я должен ее подтверждать или нет? Я в такие игры не играю.

Я еще раз повторяю: вы задали вопрос – я на него ответил. Я ответил, что сегодня Конституция находится без изменения, но у нас есть чиновники. Они были при царе плохие, они и сейчас плохие чиновники. Самая большая проблема сегодняшней России не Путин, а кадровая политика и система, которая выстраивается на уровне регионов. Путин не может каждого главу местного управления знать, менять или еще кого-то. Но система сегодня очень плохая, и это тоже один из предметов критики будущей и нынешней власти. Плохая сегодня система.

Сегодня чиновники… Я вам уже, вот, при вас говорил про Мутко. Ну, как можно такого министра вообще (сейчас он уже вице-премьером) держать? Да это вообще позорище!

Сегодня есть большие проблемы кадровых решений. Я думаю, что на следующий срок президентский, если всё будет благополучно, какие-то очень интересные существенные перестановки, которые помогут в какой-то степени избавиться… Но понимаете, в чем дело? Но это, вот, общая проблема. Ведь, понимаете, почитайте «Ревизора». Ревизор пишет то, о чем вы сейчас меня спрашиваете. Это, вот, всё то же самое.

О.Пашина― Хорошо.

П.Гусев― Не Ревизор пишет, а Гоголь.

О.Пашина― Гоголь, да. Свежая история. Один такой министр не очень хороший взял и запретил фильм. Это цензура? Цензура.

П.Гусев― Это ужасно. Но понимаете, в чем дело? Это опять чиновник. Чиновник, сообразуясь со своей точкой зрения о сталинизме, о патриотизме, об истории нашей России, совершил этот акт. Это ужасно.

О.Пашина― А он вообще имеет право на это?

П.Гусев― Конечно, имеет право.

О.Пашина― Насколько я понимаю, выдача прокатного удостоверения – это чистая формальность. Там не нужна какая-то оценка общественности, можно ли или нельзя смотреть тот или иной фильм.

П.Гусев― Ну, это не совсем чистая формальность. Это не чистая формально. Дело в том, что вот сегодня пришли полицейские там в кинотеатр «Пионер», и начали что-то там говорить или делать. А кинотеатр «Пионер», ведь, директор поступил абсолютно правильно: на момент показа фильма никаких отзывов прокатного удостоверения на сайте Минкульта не было, был только разговор, что будет отзываться. Он висел. Она имела полное право… Она должна была всё это дело, скриншот, время и полицейским показать «Вот ребята».

О.Пашина― В реестре, вы имеете в виду?

П.Гусев: Cамая большая проблема сегодняшней России не Путин, а кадровая политика и система

П.Гусев― Да. И, пожалуйста, вот дверь и вперед. Вот и всё, что она должна была сделать смело, спокойно. «Какие у вас ко мне претензии? Вот, если бы на сайте или там где-то там в этой висело, что ликвидировано, тогда приходите и говорите «Что вы натворили?»»

О.Пашина― А если Министерство культуры говорит «Мы разослали уведомления», прокатчик говорит…

П.Гусев― Ничего она не получала. Если висит на сайте…

О.Пашина― «Мы разослали уведомления».

П.Гусев― Да мало ли, что вы разослали. Вы должны заменить то, что вы информируете, чем информируете людей или структуры. Тогда есть нарушение. Но другой вопрос, нужно ли так было делать Мединскому? Хорошее ли это дело было? Это уже второй вопрос. Но если вы не убрали, если всё это висит, кинотеатр «Пионер» так же, как и другие, могут показывать этот фильм.

О.Пашина― Президент…

П.Гусев― А то, что слова, слова ничего не стоят. Мединского слова – ну, это слово министра, оно должно быть подкреплено документами, которые должны быть незамедлительно вывешены соответствующим информационным бюллетенем министерства. Оттуда должны убираться соответствующие, то, что не нужно. Тогда он вступает в силу.

О.Пашина― А если документально всё оформлено правильно, то фильмы запрещать можно?

П.Гусев― Я даже такого слова не говорил, я сказал, что это… Давайте… У вас, значит, пленка есть, давайте перемотаем. Я сказал, что это ужасно то, что сделали.

О.Пашина― М.

П.Гусев― Что я еще вам могу сказать? Ну, что? Биться головой об микрофон?

О.Пашина― Хорошо. Мы возвращаемся тогда к избирательной кампании. Мединский и возмущенная общественность очень много говорили о том, что неуместно показывать этот фильм в годовщину Сталинградской битвы и во время избирательной кампании. Как вы думаете, почему?

П.Гусев― Глупость полная. Чушь, глупость и дурость. Я считаю, что ничего в этом фильме… Есть фильмы, ну так, гротеск с чуть-чуть комиксами. Ничего страшного, если историю так трактуют.

Если вы вспомните, и в советское время такие фильмы выпускали с гротеском, со смехом и с прочим, которые касались истории чуть раньше, конечно. Не на Ленина выпускалось, а на, там, на царский период или на какие-то другие. Гротеск существует. Ну и что? Ну и что тут такого-то, господи! Не привлекать?..

Этот бы фильм в кинотеатрах посмотрело бы 1,5%...

О.Пашина― Мы это проходили с «Матильдой».

П.Гусев― Ну, на уровне «Матильды», да. Но скандал… Теперь, вот, я не хотел смотреть, сейчас я скачаю, буду смотреть. Ну, что делать? Мне хочется посмотреть, как в гротеске выглядит там Маленков, Молотов и кто там еще, Берия, Сталин, лежащий на полу, и что там еще. Да, я говорю честно, я скачаю и буду смотреть, мне это теперь интересно. До этого в жизни бы не смотрел, потому что мне это не интересно.

О.Пашина― Сделали рекламу.

П.Гусев― Конечно. Так же, как и «Матильде», которая не стоит ломаного гроша. Но «Матильда» — это, так сказать, вот, юродство, так сказать, одного из депутатов. Есть такая… Вот, юродство, которое, так сказать, привело к тому, что вот такая ситуация сложилась с «Матильдой».

О.Пашина― У нас остается пара минут до конца программы. Издание «Деловой Петербург» сменило руководство, там теперь будут руководить бывшие чиновники из Ленобласти. Это произошло сразу после того, как мы узнали, что ректор Горного университета в Петербурге и сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против Transparency International и против издания «Деловой Петербург» в том числе. Как вы считаете, совпадение?

П.Гусев― Вы знаете, я просто не в курсе этого, мне сложно трактовать чего-то. Я просто этого вопроса не знаю.

О.Пашина― «Деловой Петербург» опубликовал расследование о деятельности Литвиненко.

П.Гусев― Я просто не знаю. Для того, чтобы мне говорить… Вот, я знаю про этот фильм, знаю там про «Матильду», знаю какие-то еще вещи. Я просто не знаю этого, вообще ничего не знаю. Я просто пропустил. Мне это не очень интересно.

О.Пашина― Хорошо. Тогда вот еще вопрос, который интересует слушатель. Как главного редактора они спрашивают: «На ваш взгляд, такое замалчивание событий, вот этих последних трагедий в российских школах – это правильно или это тоже цензура?»

П.Гусев― Нет, это никакой цензуры нету. Дело в том, что есть, я думаю, недостаточно правильное восприятие чиновников некоторых, ну, чиновников, которые прежде всего занимаются вопросами… Ну, телевидение – ведь, это такая, знаете, структура, там работают сотни тысяч людей. Я думаю, что существует такая вот позиция у некоторых, что если показывать всё то, что произошло с этими ребятами, что это может привести к новым трагедиям.

Всё зависит от того, как показывать, с каким акцентом и что показывать. Я считаю, что здесь очень важно сейчас будет прежде всего, какое будет наказание по всем этим делам, для того чтобы ребята поняли, что они могут лишиться очень многого в своей жизни в результате вот таких вот дел.

О.Пашина― Это особое мнение главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Всего вам доброго. До свидания.