'Вопросы к интервью
19 января 2018Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 19 января 2018, 19:08
Ведущий: Оксана Пашина
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Комментарии20
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e_nexoma 19 января 2018 | 19:09
Православная нравственность в школах боком выходит. А иного и не следовало ожидать.
vezdehod 19 января 2018 | 19:12
После купания царя батюшки в освящённой купели - была взята Проба воды и она показала наличие в ней царской Мочи.
topotuschkin 19 января 2018 | 19:32
e_nexoma: Американские ученые-психологи смогли наконец провести тестирование Президента США на предмет его адекватности и способности занимать свой пост. Президент смог уверенно отличить дятла от воробья, калана от кулана, орангутанга от шимпанзе, узнать себя в зеркале, написать свое имя и фамилию, назвать город и местность своего проживания.
Российские психологи вежливо попросили Президента России назвать свой любимый карнавальный костюм. Президент России удивился и попытался переспросить, но сразу же после букв "кар... кар... карр..." беднягу отчего-то крайне сильно переклинило....
shtirlitz77 19 января 2018 | 19:49
e_nexoma: "Православная нравственность в школах боком выходит."
Потому что все это фальшь и лицемерие, и дети всегда это чувствуют.
vezdehod 19 января 2018 | 19:09
Когда школяр по горло загружен занятиями и он не имеет возможность Бесплатно заниматься в Кружках и Секциях. то он начинает Звереть, вот отсюда такой результат.
captain_ 19 января 2018 | 20:20
— Почему русские всегда так враждебны к другим народам?
— Причина в лишней хромосоме. Она провоцирует ненависть ко всем, у кого их число в норме.
ban_19 19 января 2018 | 19:11
..
В силу возраста молодым НЕ дано понять,
ЧТО(!) качать надо ?!
Вам всё-равно придётся к кому-то прислушиваться !
.
..
ДЕТИ ! ВАС ОБМАНЫВАЮТ !!.
«КАЖДЫЙ человек с МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ должен быть ВКЛЮЧЁН в общество,
экономику, государство на РАВНЫХ условиях,
путём наделения каждого
равной долей в природных ресурсах…
«КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ» ©.».
«И, само собой, каждая семья с появлением в ней ребенка приобретает дополнительный источник дохода — долю этого ребенка в каждом природном ресурсе.».
http://maxpark.com/community/7668/content/5123807
vezdehod 19 января 2018 | 19:17
товарищ Соловей...Ни Грудинин, ни Собчак не страшны Владимиру Владимировичу и - никакого Второго тура не наблюдается. Прав Навальный - нельзя иметь дело с этим Цирком. так как Оно бесперспективно.
vezdehod 19 января 2018 | 19:34
Российский холоп Слеп и Глух, как и Дмитрий Песков, когда дело касается царя батюшки, поэтому они не заметят всех его грехов и будет он грести Россией ещё Шесть лет.
satt 19 января 2018 | 20:17
Есть народу на кого молиться.
На того, чьи помыслы чисты.
Путин лучше знает, как креститься,
И вообще - он с Господом на ты!
svetla_ya 19 января 2018 | 19:19
Глупый вопрос у Пашиной: "Почему Навальный воюет с Собчак больше, чем с Путиным."
Ничего он не воюет с Собчак никак и вообще. Что то Эхо раздувает это "противостояние" как может, всех подталкивает, подзуживает. Что Соломин просто уже лбами сталкивал, что Пашина хоть словом...
e_nexoma 19 января 2018 | 19:27
svetla_ya: В нашей стране гражданская война продолжается вечно плавно переходя из скрытых форм в явные и обратно. И обусловлено это крайне низкой самооценкой, которая обусловливает враждебное отношение людей друг к другу. И увы, касается это не только темной части нашего народа, но и его элит - все воюют со всеми за личное выживание. И именно поэтому никто не может договориться ни с кем. Отсюда, кстати, и тяга к величию и избранности - банальная реакция замещения и компенсации.
vezdehod 19 января 2018 | 19:39
На побывку едет Сулейман Керим - генерал француз ему "отпуск" дал. Интересно...Отпустит его обратно наш Верховный Главком.
shtirlitz77 19 января 2018 | 19:39
svetla_ya: "Глупый вопрос у Пашиной: "Почему Навальный воюет с Собчак больше, чем с Путиным.""
Это яблочники воюют с Навальным больше, чем с Путиным.
svetla_ya 19 января 2018 | 19:44
shtirlitz77: Это точно, яблочники воюют, но Пашина об этом их не спрашивает.) А на Навального беднягу, хоть он никуда не зарегистрирован, вся "демократическая " тусовка ополчилась. Ревнуют наверное...)
vikgor 19 января 2018 | 20:55
svetla_ya: Какая ревность!? Кураторы приказали вот и ополчились.
jon 19 января 2018 | 21:05
svetla_ya: Это точно, яблочники воюют, но Пашина об этом их не спрашивает.)
Правильно делает: 2,5 яблочника, которые тут поднимают бурю в стакане - Навальному не страшны. Собчак, если ей удастся набрать значимое количество голосов - сможет реально противодействовать Навальному и в дальнейшем. Именно для этого ее создали, и в этом залог ее благополучия. Она, совершенно искренне, рвет жё.. за бабло и было бы странно ее в этом упрекать, девушка из "Дом-2" на другое не способна.
Вообще, эфир крутой: Соловей, несомненно в теме и Пашина соответствует гостю.
hryunmorzgov 19 января 2018 | 21:40
svetla_ya: Глупый вопрос у Пашиной:...
... Соломин просто уже лбами сталкивал, что Пашина хоть словом...
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Не знаю.
Мне Пашина в последнее время всё больше нравится.
Поначалу, когда только появилась в соло-интервью с гостями, казалась такой несколько косноязычной и зажатой, но за последние месяца три - пять здорово прибавила. Волнение прошло, уверенно ведёт нить беседы, имеет при этом своё мнение, речь выровнялась, и самое главное - нет этой - говнистости, что ли, характерной для известной пары ребят...
А задавать вопросы на грани провокативности - в этом и есть журналистика, главное - не переходить эту грань, ведя разговор в остром ключе. Слушать интересно.
Тем более - когда в гостях такой мэтр, как Соловей.
(Это же не приводить в студию к противнику перед эфиром обиженную светскую львицу, понимая, что будет трамвайный скандал, - вот уж где ляп...)
Так что, уважаемая Светла_я, позвольте Вам чуточку возразить, - присмотритесь и Вы к Оксане, - девочка правильная, года за два-три отшлифует профессионализм до блеска и будет не хуже, чем Оля Журавлёва...))
masha11 19 января 2018 | 20:24
Более чем уверена, что г-ну Соловью, как, кстати, и
г-ну Сванидзе, ясно и понятно, что наступательную
войну с Россией Украине вести не по силам, и что
западные союзники ее в этом не поддержат, а "смысл
её нового закона в том, что "прямые переговоры Киева
с представителями ДНР и ЛНР", на чем настаивала и
настаивает Москва, объявлены вне закона.И в вопросах,
касающихся выполнения минских соглашений, и в вопросах
относительно введения миротворцев. Смысл в том, что
статус временно оккупированных территорий означает
законодательно наложенный на себя Украиной запрет
проводить там выборы. Смысл в том, что законодательно
исключено согласие украинской стороны на участие в
миротворческой миссии России, как "страны-агрессора".
Смысл в том, что под законодательным запретом теперь
и амнистия лицам, так или иначе причастным к донецкой
и луганской власти- И.Клямкин. Но оба, к сожалению,
не пренебрегают послать реверанс нашему официозу,
толкуя вчерашний закон Украины.
klink 19 января 2018 | 21:12
Соловей рассказывает, что нападения подростков в России происходят из-за их нищеты, недоедания и безысходности. А какие же причины действую в Штатах? Там ведь ситуация ещё хуже с нападениями, там они смертельные.