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О. Пашина― Я приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Здравствуйте.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Оксана.
О. Пашина― Николай Карлович, вы входите в состав рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов.
Н. Сванидзе― Да.
О. Пашина― СПЧ вас направил в ЦИК.
Н. Сванидзе― Да.
О. Пашина― Как на ваш взгляд, один кандидат и мы все его знаем, действительно получает преимущество в освещении своей предвыборной кампании в телеэфире и что с этим делать. Или ничего не надо делать.
Н. Сванидзе― Что делать – не знаю. Что он получает преимущество – это, несомненно. Другой вопрос, что это не уверен, что выходит за рамки нашего официального законодательства.
О. Пашина― То есть он ничего не нарушает.
Н. Сванидзе― Сам лично он наверное точно ничего не нарушает. Он же президент РФ. Вы, наверное, его имеете виду, не кого-то другого.
О. Пашина― Конечно.
Н.Сванидзе: Весь негатив загоняется вглубь, он спускается по верстке в самый низ. Желательно чтобы вообще его не былоН. Сванидзе― И поэтому он, естественным образом, не предпринимая для этого ровно ничего, он каждый день с утра до вечера дает огромное количество информационных поводов.
О. Пашина― Работает президентом.
Н. Сванидзе― Которые благодарные СМИ используют немедленно. Поэтому с утра до вечера, да, действительно то он ныряет, то принимает, то что-то выражает. То он что-то подписывает, кого-то принимает и так далее. Да, это так. Поэтому ощущение, что действительно человек не сходит с экранов телевидения. Что, в общем, соответствует действительности.
О. Пашина― А нельзя как-то рекомендовать ему может быть пойти в отпуск.
Н. Сванидзе― Рекомендовать?
О. Пашина― Хотя бы. Чтобы уделять больше времени предвыборной кампании.
Н. Сванидзе― Если бы вы мне рекомендовали человека, который ему порекомендует. Вот я бы к вашей рекомендации прислушался. Я не знаю, как Владимир Владимирович. Интересно, кто же ему будет…
О. Пашина― А рабочая группа по информационным спорам…
Н. Сванидзе― Пока не собиралась. Недавно я в нее попал действительно, но пока что еще не собиралась. Я не думаю, что это будет первое ее решение.
О. Пашина― И первая рекомендация. Она же и последняя.
Н. Сванидзе― Да, поэтому не думаю.
О. Пашина― Хорошо. Еще вопрос как к телевизионному человеку. Когда произошла трагедия в школе в Улан-Удэ, все федеральные каналы практически ничего об этом не сказали, потом один из каналов на 25-й минуте после купания в проруби, поездок кандидата по стране, еще что-то рассказали. Рассказали о событиях в Улан-Удэ. Почему так строится информационный выпуск?
Н. Сванидзе― Это не сегодня началось. Это началось очень давно. Весь негатив загоняется вглубь, он спускается по верстке в самый низ. А желательно чтобы вообще его не было.
О. Пашина― Но это не негатив, это событие, трагедия, кошмар.
Н. Сванидзе― Это негатив. Негатив это не то, что связано с плохим поведением кого-то из высших должностных лиц государства, не дай бог первого лица. Нет, негатив это просто то, что не улучшает настроение телезрителям. Вот так мы скажем.
О. Пашина― То есть цель новостей – не портить настроение телезрителям.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. Главная, скажем так, как сказал бы Станиславский сверхзадача – улучшать настроения граждан, которые смотрят телевизор. Чтобы просмотр телевидения ассоциировался с чем-нибудь приятным. О соответственно чтобы все остальное и то, что они видят по телевизору ассоциировалось с приятным. И тот же президент чтобы ассоциировался с приятным. Чтобы это все вызвало позитив. У нас в стране хо-ро-шо. Поэтому вот такие вещи не приветствуются. Если уж деваться некуда, то о них рассказывают.
О. Пашина― Ближе к концу.
Н. Сванидзе― Ближе к концу. Тем более что потом же, если произошло что-то, значит, кто-то должен нести за это ответственность. А если решение еще не принято о том, кто должен нести ответственность за это, тогда вообще как показывать. Ну а кто будет наказан-то. Кто виноват. А еще не решено, кто виноват. Но самое главное я повторяю – не портить настроения гражданам.
О. Пашина― Хорошо.
Н. Сванидзе― И граждане, кстати, к этому относятся с полным пониманием.
О. Пашина― Они и не хотят, чтобы им портили настроение.
Н. Сванидзе― Дорогая передача — да, вот вспомним это. Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор. Что-нибудь такое позитивное люди хотят.
О. Пашина― Хорошо. Мы про ситуацию в школах, там Пермь, Челябинск, не только Улан-Удэ поговорим чуть позже. Давайте о приятном продолжим. Вот Путин искупался, окунулся в прорубь на Селигере. При этом неправильно перекрестился. Это показательные православные купания все зачем? Ярославский губернатор, который очень смешно призывал глав всяких администраций в обязательном порядке окунаться в проруби.
Н. Сванидзе― Ярославский губернатор уважаемый абсолютно напомнил артиста Винокура на эстраде. Те же паузы, очень… Артист Винокур на эстраде. А уважаемый ярославский губернатор он в жизни, так сказать, при исполнении. Вообще, если возвращаться к истокам этого обычая, то этот обычай к христианству, в том числе к православию имеет очень косвенное отношение. Нигде не написано, что все граждане верующие должны в минусовую температуру нырять в прорубь.
Н.Сванидзе: Главная, скажем так вский сверхзадача – улучшать настроения граждан, которые смотрят телевизорО. Пашина― Крещение произошло в реке Иордан. Там в принципе проруби быть не могло.
Н. Сванидзе― Там другая температура немножко. Во-первых, давно было дело, во-вторых, там совершенно другая температура по Цельсию наблюдалась тогда и наблюдается сейчас. А чтобы в прорубь нырять с большим риском для здоровья, в общем, это мракобесие какое-то по моему глубокому убеждению. Которое не имеет к реальному христианству никакого отношения. То есть хочешь – ныряй. Хочешь – с крыш прыгай. Бога ради, кто же тебе помешает-то. Если ты здоровый человек очень и к тому же закаленный, если ты моржуешь, ну ныряй. А если ты не моржуешь, то извини, то есть большой риск получить двустороннее воспаление легких.
О. Пашина― Мы тут ошиблись, он мэр Ярославля. Не губернатор. Владимир Слепцов. Я неправильно сказала.
Н. Сванидзе― Мэр. Но мы его повысили в звании.
О. Пашина― Он теперь повысится после того, как подчиненные все окунулись.
Н. Сванидзе― Не повод для обиды. Это все равно что полковника называть генералом. Вряд ли он обидится. Так что если все или значительная часть тех, кто ныряет, они даже насморк схватят, хорошо ли будет от этого народному хозяйству, я не уверен. Довольно ли будет этим наша родная РПЦ я тоже не уверен. Потому что зачем ей нужно множить ряды больных.
О. Пашина― А может быть они не православные, он говорит, мы все православные люди, своим подчиненным, а может быть они не все.
Н. Сванидзе― Это, несомненно, я не верю, что весь Ярославль состоит из одних православных людей.
О. Пашина― Ну хотя бы руководство.
Н. Сванидзе― Там наверняка есть и инаковерующие. Наверняка есть и неверующие. Но видимо, считается, что сейчас прилично быть всем православным. Что касается вашего вопроса о том, кто как крестится. Ну, когда-то это было очень важно.
О. Пашина― Времена-то изменились.
Н. Сванидзе― Справа налево или слева направо, двумя пальцами, двумя перстами или тремя – это существенно. Я думаю, что для воцерковленных людей это и сейчас существенно. Для меня это большого значения не имеет. Мне кажется, что вообще отношения человека со Всевышним это очень интимно. И как уж он там крестится и как к нему обращается и о чем он с ним говорит, это все равно обсуждать отношения человека с женой. Это очень интимно.
О. Пашина― То есть получается прокол пиарщиков, которые мало того, что показали интимный момент, еще и показали, что президент не знает, как правильно креститься. А может быть он католик, я не знаю.
Н. Сванидзе― Если слева направо – это католический крест. Православный – справа налево. Но повторяю, это личное благородное дело любого верующего человека, как он крестится. На мой взгляд.
О. Пашина― А зачем нам это показывают?
Н.Сванидзе: Любого можно у нас сменить в стране, кроме Путина и КадыроваН. Сванидзе― Потому что это президент. Потому что все, что делает Владимир Владимирович, всегда, а во время предвыборной кампании особенно должно подлежать всеобщей демонстрации. Дабы народ увидел, умилился, восхитился. Повелся и соответствующим образом голосовал.
О. Пашина― Хорошо. Возвращаясь к ситуации в школе. Вспоминая Пермь и Челябинск. Что вообще в школах сейчас происходит. Почему началась эта волна. Резня, насилие, какой-то ужас.
Н. Сванидзе― Я не знаю, что сейчас происходит в школах, честно говоря. У меня сейчас, так получилось, что одни уже давно не ходят в школу, а другие еще не ходят в школу. Поэтому по собственному опыту нынешнему ничего не могу сказать. Но это жизнь. Если мы думали, что мы живем на Луне и только в других странах отвратительных, аморальных, бездуховных происходит какое-то насилие, в том числе и в школах. То жизнь показывает, что это не вполне так. У нас тоже оно происходит.
О. Пашина― Что делать с этим? Говорят усилить безопасность в школах. А как усилить? Посадить охранников в каждый класс.
Н. Сванидзе― Это из серии борьбы с терроризмом. В конечном счете, такие смежные темы. Очень неприятные и трагические. Вот что делать. На каждый угол поставить по полицейскому с автоматом – не поможет. В каждую школу действительно направить роту охраны, это нелепо, наверное. Хотя когда я узнал, что в той школе, где произошла резня с подростками, там женщина охранник, на мой взгляд, это тоже нелепо. Потому что не женское это дело нести служу по охране чего бы то ни было. Это уже напоминает просто «Операцию Ы», где бабушка божий одуванчик с берданкой. Если ситуация сейчас достаточно жесткая, то если возможны такие инциденты, то все-таки, наверное, охранниками должны работать достаточно крепкие мужчины как минимум. Так мне кажется.
О. Пашина― Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже сказал нам, что это все из Интернета, Интернет — зло. Я вот не знаю, почему, когда школьник пишет в соцсетях про Навального что-нибудь, это немедленно видят, школьника немедленно вызывает директор или классный руководитель. Начинает его прорабатывать. А когда школьник пишет о национализме. Ведь дети они же не скрывали своих убеждений. У них у всех бывали страницы в соцсетях. Этого никто не видит, не замечает и мало того, националистических сайтов полно в Интернете. Они не заблокированы. Роскомнадзор не видит в этом ничего опасного.
Н.Сванидзе: Нигде не написано, что все граждане верующие должны в минусовую температуру нырять в прорубьН. Сванидзе― Ой, мы с вами сейчас договоримся, Оксана. Потому что наше родное государство должно же щурить глаз на Интернет и считает, что в нем корень многих наших несчастий. Потому что он неконтролируем. И начнут с ультранационалистических сайтов или с порносайтов, а закончат всем остальным. Поэтому тут я думаю, что сейчас мы с вами говорим то, что очень многие рады были бы от нас слышать.
О. Пашина― Тем не менее, за Навальным следят в Интернете.
Н. Сванидзе― За Навальным везде следят, я думаю не только в Интернете.
О. Пашина― Он же опаснее вообще национализма и чего угодно.
Н. Сванидзе― У нас политика всегда была опаснее, чем все, что связано с бытовыми преступлениями. У нас даже в наиболее страшные периоды нашей истории советской уголовники считались социально близкими и сотрудничали с охраной лагерей. А политические нет, не сотрудничали и считались социально далекими. Их гнобили. Это всегда так. Советская «малина» врагу сказала «нет».
О. Пашина― Наш слушатель Стас из Курска напоминает, что депутаты в ГД заявили, что тотальные запреты для детей в Интернете не решат проблемы насилия в школах. «Неужели есть еще здравый смысл», — спрашивает Стас.
Н. Сванидзе― Ну конечно, потому что раньше, когда еще Интернет не был в таком ходу, грешили на кино. Говорили, вот в кино показывают насилие и поэтому дети дерутся. И поэтому они вырастают преступниками. Это старая песня. Всегда кто-то виноват. На самом деле по моему глубокому убеждению воспитательный субъект, скажем так, то место или то, откуда выносит ребенок свои представления о жизни и во многом где формируется его психика – это семья.
О. Пашина― А в семье почему не знают, какие страницы ведет сын или дочь. Что она там пишет.
Н. Сванидзе― В семье сложно тоже все контролировать. И не нужно, наверное. Это может вызвать обратную реакцию. Но вот скажем то, что связано с разрешением насилия семейного, что у нас столь противоречивое выражение получило в нашем законодательстве не так давно, когда фактически под знаменем наших традиций и так далее таких патриархальных фактически разрешено семейное насилие. Считается, что это ничего себе. Вот Интернет это плохо, а лупануть лишний раз…
О. Пашина― Один раз можно.
Н. Сванидзе― Ну один раз можно, конечно. Я думаю, что это гораздо опаснее, чем кино и может быть даже и чем Интернет.
О. Пашина― Возвращаясь к националистическим идеям, тут Анатолий Чубайс дал интервью РБК. Я не знаю, как это понимать, может быть, вы мне объясните. Он сказал в частности: «20 лет назад национализм воспринимался как нечто позорное, омерзительное и фашистское. Но он за это время в Европе и России национализм прошёл колоссальный путь. Если мы, либералы, собираемся предлагать России какие-то рецепты, мы не можем этого не понимать». Он что имел в виду? О чем?
Н. Сванидзе― Я не знаю. Во-первых, нужно прочитать А. Б. Чубайса целиком. Потому что вы прочитали одну фразу из того, что он сказал и эту фразу трудно даже истолковать в том или ином смысле.
О. Пашина― По-моему, все прозрачно. 20 лет назад национализм был один сейчас другой.
Н. Сванидзе― Это можно истолковать как оправдание национализма, что вы, наверное, имеете в виду, задавая мне этот вопрос.
О. Пашина― Да.
Н. Сванидзе― А можно истолковать как предупреждение о том, что национализм сейчас гораздо более опытен, гораздо более виртуозен. И к нему нужно подходить осторожнее, потому что бороться с ним уже не так просто. Я не знаю, что имел в виду Чубайс. Поэтому я сейчас не готов вам сказать. Я никогда, честно говоря, А. Б. Чубайса не замечал в симпатиях к национализму.
Н.Сванидзе: Справа налево или слева направо, двумя пальцами, двумя перстами или тремя – это существенноО. Пашина― Я тоже, поэтому я была удивлена.
Н. Сванидзе― Поэтому, честно говоря, я просто должен почитать, что он сказал.
О. Пашина― Хорошо. С национализмом у нас не борются, на сайты ходить можно. Зато вот тверк танцевать нельзя и записывать ролики. Я Ульяновское летное училище…
Н. Сванидзе― Ой, ну это кайф. Это кайф.
О. Пашина― Есть хорошая новость – их решили не отчислять. Зато решили наказать преподавателей.
Н. Сванидзе― Слава богу. Но так же как, по-моему, с этим мальчиком бедным, который выступил в Бундестаге. Его по-моему тоже решили не трогать, не подвергать телесным наказаниям. Зато там все руководство школы, РОНО, города, все получило по мозгам.
О. Пашина― Почему нельзя снимать ролики, танцевать тверк в фуражке.
Н. Сванидзе― Абсолютно я не знаю, почему.
О. Пашина― Или без фуражки можно.
Н. Сванидзе― Самое интересное, что кому-то это показалось будирующим какие-то эротические струны. Там элементы эротики нашли.
О. Пашина― И что?
Н. Сванидзе― Во-первых, что. Во-вторых, по-моему, в этом комическом совершенно ролике там элементов эротики столько же, сколько в мультфильме «Ну, погоди!» Если у кого-то это будит эротические фантазии, ему нужно к доктору идти на мой взгляд. Мальчишки в трусах, в сапогах и фуражках валяют дурака. Какая эротика.
О. Пашина― Знаете, о вкусах не спорят.
Н. Сванидзе― Это правда. Это мне напоминает старый анекдот, как человек вызвал полицию нравов или чего-то там и сказал, что у него из окна видна женская баня. Пришли и сказали: да вы знаете, ничего не видно. – А если на шкаф залезть.
О. Пашина― Понятно. Нам зато показывают правильное кино. Вы тут говорили, что кино развращает. Смотрят всякие фильмы заграничные. Вместо заграничных «Приключений Паддингтона» и «Бегущего в лабиринте» нам еще будут подольше показывать «Движение вверх» и будет премьера фильма «Скифы». Министерство культуры так распорядилось. Мне кажется странный протекционизм. Потому что кино это не выборы. Если в кинотеатре нет фильма, который мне интересен, то у меня нет вопроса, идти или не идти. Я просто не пойду. Хоть месяц его будут показывать. Хоть два, три. Или прийти купить билет, разорвать и не пойти.
Н. Сванидзе― Вы неправильно рассуждаете. Не выборы. Все выборы. Сегодня носит Адидас, завтра родину продаст.
О. Пашина― То есть, есть такие варианты, пойти посмотреть фильм, который мне не нравится, чтобы поддержать кинопрокат, прийти купить билет и разорвать.
Н. Сванидзе― Если вас понуждают есть сыр на пальмовом масле только для того, чтобы поддержать отечественного производителя.
О. Пашина― Я его не ем.
Н. Сванидзе― Вы его не едите, а кто-то вынужден есть. И не думает о том, что он на пальмовом масле. Он говорит: зато наш. Вот смотрите кино наше. В данном случае это, по-моему, бессмысленное решение помимо прочего. Потому что «Паддингтон» совершенно не монтируется что называется с фильмом про…
О. Пашина― Скифов.
Н. Сванидзе― И про скифов. И про наше героическое спортивное прошлое. Потому что это детское кино. Это сказка очаровательная, я не видел фильм, я видел первую часть. Первая часть — очаровательный милый добрый фильм про медвежонка. Причем здесь наше патриотическое кино. Те, кто идут смотреть про скифа, они не пойдут, но на Паддингтона может быть с детьми пойдут. В любом случае это детский сеанс. Утренние дневные. Совершенно другая аудитория. Поэтому я здесь не вижу никакого смысла, даже какого-то, который мы могли критиковать. Он просто отсутствует.
О. Пашина― В ситуации теперь будет разбираться правительство.
Н. Сванидзе― Я не понимаю, с чем связано это решение. Теперь лично премьер-министр Медведев…
О. Пашина― А почему Медведев?
Н. Сванидзе― Ну конечно, потому что Паддингтон.
О. Пашина― То есть ему эта тема должна быть близка. У нас же Путину обычно пишут, а тут написали Медведеву.
Н. Сванидзе― Путин к медведям не имеет отношения, а решили, что премьер-министр имеет.
О. Пашина― Но вообще как-то должно вмешиваться в эту ситуацию?
Н. Сванидзе― В какую? Вот оно и вмешалось.
О. Пашина― Министерство культуры вмешалось. А правительство теперь должно разъяснить.
Н. Сванидзе― А Министерство культуры, что не государство?
О. Пашина― Государство. Но правительство главнее. Они должны теперь разъяснить, правы они, не правы.
Н. Сванидзе― Министерство культуры это ровно та часть правительства, которая занимается культурой. Я бы его, честно вам скажу, будь моя воля, я, наверное, скажу что-нибудь совершенно крамольное, ужасное и вы меня не слушайте. Я бы Министерство культуры вообще отменил на фиг. Как таковое. Зачем оно нужно? Культура, если есть – зачем ей министерство. Объясните мне. Министерство что ли делает фильмы. Министерство пишет картины? Министерство пишет музыку? Нет.
О. Пашина― Министерство распоряжается тем, кому давать деньги, прокатные удостоверения, время в прокате.
Н. Сванидзе― Вот мы видим, как оно этим распоряжается.
О. Пашина― Оно же патриотичное.
Н. Сванидзе― Ну вот, пусть занимается патриотизмом ночью дома…
О. Пашина― Переименовать в министерство патриотизма.
Н. Сванидзе― Ночью дома пусть занимается патриотизмом. Под одеялом.
О. Пашина― Понятно. Так и запишем. Серьезную тему я хочу начать. О правозащитниках на Кавказе, что там происходит, почему начались такие преследования в последнее время. Да, их там не любили всегда власти я имею в виду. Но поджигать отделения «Мемориала», сажать правозащитников в Чечне. Это какая-то линия, давление?
Н.Сванидзе: У нас политика всегда была опаснее, чем все, что связано с бытовыми преступлениямиН. Сванидзе― Мы знаем, что Рамзан Ахматович Кадыров правозащитников не любит. Никогда не любил. Он их я бы сказал, терпит. До поры до времени терпел, поскольку к правозащитникам вроде как мирволил и не давал их в обиду и не дает в лице президента Путина Владимира Владимировича. А поскольку Рамзан Ахматович Кадыров он пехотинец Путина, то он вынужден тоже терпеть правозащитников. Был. Теперь, по-видимому, он уже не пехотинец Путина, а может быть даже какой-то офицер Путина. Может быть даже кавалерист Путина. Я не знаю, кто он. Но в любом случае его влияние Кадырова, несомненно, за последнее время очень сильно выросло. За последние годы. Он сам повзрослел, заматерел. Он стал фигурой несомненно федерального масштаба. Он один из самых влиятельных людей в стране. Он единственный в нашей стране реально несменяемый руководитель региона, любого можно сменить кроме Кадырова. Это так. Я бы сказал, вообще любого можно у нас сменить в стране, кроме Путина и Кадырова. Следовательно, если исходить из этого критерия, он мне представляется существенным, то Кадыров второй человек как минимум в нашей стране по силе, по крепости, по твердости и стабильности своего положения и своих позиций. Поэтому он может позволить себе теперь делать то, что он хочет делать. А поскольку повторяю, правозащитников он не любит, он теперь может позволить себе им это отношение демонстрировать. Что он и делает. Всё. Ну, зачем ему там правозащитники подумайте.
О. Пашина― Ему совершенно не нужно.
Н. Сванидзе― Зачем ему там правозащитники.
О. Пашина― Там все очень хорошо и без них.
Н. Сванидзе― Зачем нам кузнец, как говорилось в известном фильме. Нам кузнец не нужен. Рамзану Кадырову не нужны там правозащитники. Вообще правозащитник на Северном Кавказе, я бы сказал правозащитник в квадрате. Это совершенно героические люди, перед которыми я снимаю шляпу и вообще кланяюсь им до земли. Это люди абсолютно героические. И им сейчас приходится очень туго.
О. Пашина― Можно ли понимать это так, что эта линия будет продолжена и выйдет за пределы Кавказа. То есть правозащитникам дают понять, что вот так…
Н. Сванидзе― Пока что это локальная линия поведения. Но что будет дальше – не знаю.
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Мы вернемся в студию после небольшого перерыва.
НОВОСТИ
О. Пашина― Это «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Я вот что еще хочу сказать вдогонку нашей теме про Кавказ и правозащитников. Про Ксению Собчак можно думать все, что угодно. Но говорит она очень правильные вещи и достаточно резкими словами. Она же написала обращение к Кадырову: «И вам, я уверена, когда-нибудь понадобится помощь правозащитников», — пишет она. Как вы считаете, она сама по себе такая дерзкая или Путин через нее дает понять Кадырову, что чего-то ты опять зарвался.
Н. Сванидзе― Я вас умоляю, у Путина есть возможность дать Кадырову что-то понять без Ксении Собчак. Я думаю, что там все-таки каналы существуют. Во-первых, прямой канал, я думаю, что он может просто трубку снять. И позвонить ему напрямую. Вряд ли Ксения Собчак работает при Путине офицером связи с Кадыровым.
О. Пашина― То есть она не боится Кадырову такое писать.
Н. Сванидзе― Не боится. Я не думаю, что она должна бояться именно Кадырова, но в принципе она человек…
О. Пашина― Мне кажется, Кадырова все должны бояться. И потом извиняться.
Н. Сванидзе― Кадыров, конечно человек серьезный. Но не настолько, чтобы его прям все боялись. Я не думаю, что боится Ксения Анатольевна Собчак. Потом она вообще производит на меня впечатление человека, в общем, не трусливого.
О. Пашина― Она в этом же обращении призывает российских политиков и других кандидатов в президенты объединиться. Там же и Навальный, и Явлинский, Грудинин, Титов. Объединиться, оставив свои разногласия, когда такая важная тема и тяжелая ситуация.
Н. Сванидзе― Объединиться — в смысле…
О. Пашина― Объединиться, добиваясь освобождения Титиева, прекращения преследования правозащитников на Кавказе.
Н. Сванидзе― Она правильные вещи говорит. Хотя это, конечно, романтический призыв, который не имеет отношения к реальности.
О. Пашина― А почему оппозиция не хочет и не может объединиться. Про это много вопросов у слушателей.
Н. Сванидзе― Вокруг Титиева?
О. Пашина― Вокруг какой-то идеи.
Н.Сванидзе: Керимову трудно будет здесь затеряться где-нибудь в лесах. И не вернуться во ФранциюН. Сванидзе― У нас столько идей, вокруг которых могла бы объединиться оппозиция, но она такая разная эта оппозиция, что ей объединиться очень сложно. Потому что Грудинин, Собчак это две совершенно разных…
О. Пашина― Хорошо. Собчак и Навальный – практически об одном.
Н. Сванидзе― Собчак и Навальный об одном…
О. Пашина― И вот эти последние скандалы совершенно отвратительные и совершенно непонятно, зачем.
Н. Сванидзе― Но именно это в данном случае не дает им сблизиться. Потому что они делят одну поляну и поэтому делить ее всегда очень сложно. Самые злобные враги это всегда родственники и соседи по коммунальной квартире. Это как раз тот случай.
О. Пашина― Андрей Илларионов написал о том, что политика оппозиции может быть вождистской, а может быть коалиционной. Он склоняется к мысли, что у нас вождистская. Так оно и есть. Почему? Это просто ближе нашему сознанию?
Н. Сванидзе― Ну да, конечно.
О. Пашина― Коалиция в принципе невозможна.
Н. Сванидзе― Почему в принципе нельзя сказать. Никогда не говори «никогда». Но вообще у нас, конечно, политика очень персоналистская. Очень. И у нас…
О. Пашина― Обязательно должен быть один.
Н. Сванидзе― Возьмем главного человека. Есть у него партия, ну, как бы есть «Единая Россия». Какая идеология «Единой России», вы могли бы сформулировать? Я, например, нет.
О. Пашина― За все хорошее против всего плохого.
Н. Сванидзе― Не за все хорошее. За все хорошее в лице президента Путина Владимира Владимировича. Всё. Точка. Если сегодня что-то говорит Путин, это написано на лозунгах «Единой России». Если он завтра скажет что-нибудь диаметрально противоположное…
О. Пашина― Они перепишут лозунги.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. Они перепишут.
О. Пашина― Тем не менее, он дистанцировался от них и не пошел от них на выборы.
Н. Сванидзе― Да, потому что он уже значительно шире по своей опоре социальной. Чем эта партия. Партия от него берет рейтинг, а не он от партии. Поэтому ему это невыгодно. Зачем он просто будет делиться за собственный счет. Пусть они расстараются ради него, а не он ради них. Но мы сейчас говорим о другом. Это пример с первым лицом и самой влиятельной нашей партией. А если мы возьмем партию Жириновского. Представьте себе ЛДПР без Жириновского. Этого просто не может быть. Просто ее нет. Вот представим себе, нет Жириновского – нет партии. Очень большие сложности будут и у «Яблока». Хотя не такие, конечно, как у Жириновского. Но очень большие сложности, мы понимаем. Потому что в значительной мере это тоже Григорий Алексеевич Явлинский. Разумеется. Вот все так. Навальный у нас сейчас персонифицирует фактически радикальный протест. Поэтому, естественно, появление на арене Собчак его очень сильно разозлило и у них сейчас как я наблюдаю, я не в курсе каких-то деталей, но как я наблюдаю, у них сейчас достаточно жесткие отношения.
О. Пашина― Хорошо. Оппозиция не может объединиться за какую-то идею. Пусть она объединится против. Против кого они все выступают.
Н. Сванидзе― Против Путина. Но дело в том, что так называемая системная, легальная или официальная оппозиция, то есть та так называемая оппозиция, которая представлена фракциями в ГД, она не может пойти против Путина. Потому что тогда ей заткнут рот просто. Ей не дадут возможность дышать. Не дадут возможность избираться. Они могут избираться только потому, что они в хороших отношениях с Кремлем. Как же они против Кремля пойдут. Как же они будут кусать руку, которая их кормит.
О. Пашина― Хорошо. Эти не могут. Но «Яблоко» может. Навальный может, Собчак может.
Н. Сванидзе― Так они в той или иной степени и идут против. В той или иной степени.
О. Пашина― Но каждый сам по себе. Почему они не могут объединиться?
Н. Сванидзе― Я вам только что сказал. Почему Явлинский долгие годы не мог объединиться с Гайдаром. Они делили во многом схожую поляну, но у них были разные представления о прекрасном. И сейчас у них разные несколько представления о том, что нужно делать и главное – они не могут поделить лидерство. Потому что они все, ну представьте себе, как Навальный и Явлинский, скажем, или мы видим, как Навальный и Собчак и знаем, как Навальный и Явлинский могут делить одну оппозиционную поляну. А кто там будет главным. Ну, хорошо, давайте объединяться. А кто будет главный? И всё, на этом объединение заканчивается. Разумеется.
О. Пашина― То есть обязательно должен быть кто-то главный.
Н. Сванидзе― Конечно, должен быть кто-то главный. У нас должен быть. Хотя, на мой взгляд, да, вы абсолютно правы в своей постановке вопроса, конечно, здесь, на мой взгляд, принципы и стратегия гораздо важнее. Но жизнь берет свое.
О. Пашина― Должна еще сообщить одну новость. Сталин добрался до США. Я имею в виду выступление американского сенатора Джеффа Флэйка, который сравнил риторику Трампа с высказываниями Сталина «враги народа» и все такое. В США вообще знают, кто такой Сталин?
Н. Сванидзе― Ну кто-то знает, кто-то нет. Естественно. Я думаю, что фермер из Айовы может быть он толком и не представляет себе, кто такой Сталин.
О. Пашина― А кто это – подумает рядовой американец. Зачем сенатор сделал это сравнение.
Н. Сванидзе― Но он же не для фермера из Айовы это говорит. Он это говорит для элит, для СМИ. Он говорит для своих коллег по конгрессу США. Они-то знают, кто такой Сталин.
О. Пашина― Или это опять опосредованная попытка связать Трампа с Россией.
Н. Сванидзе― Ну может быть на уровне подкорки головного мозга. Но главное не это. Главное – он сравнивает психотипы. Ну, в общем, Трамп человек действительно, он не традиционный американский политик, скажем так. В этом смысле он действительно ближе, он политик авторитарного типа. Несомненно. И в этом смысле он да, ближе к нашим привычным персонажам, чем к американским.
О. Пашина― Американцам получается тоже нравится такой типаж.
Н. Сванидзе― Он всем нравится.
О. Пашина― То есть Сталин нравится всем.
Н. Сванидзе― Он брутален. Пока он не начинает всех косить косой, он конечно всем нравится. Потому что он брутален он мачо. От него исходит запах тестостерона вроде бы как. Это часто очень ложное, обманчиво. Потому что тот, кто больше всех шевелит усами, вовсе необязательно главный мачо. Главный мачо может быть вовсе человек другого облика. И может быть даже не мужчина вовсе. А, тем не менее, представления такие, что вот он должен быть именно похож на молодца. Ну, конечно, нравится людям. Вот такой сильный мужик нам и нужен. Это сильная рука. Вот он-то придавит в данном случае мексиканцев, латиносов, черных, которые сели нам на голову.
О. Пашина― И в Штаты поедут сплошные граждане Норвегии.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. В Штаты поедут граждане Норвегии, Америка снова станет великой. Как будто она переставала ей быть. Ну да, на него возлагают определенные надежды определенные слои населения. До сих пор.
О. Пашина― То есть получается, что сенатор сделал Трампу скорее пиар.
Н. Сванидзе― В глазах его поклонников он ничего, вообще там с этим сложно. Потому что те, кто выбирал Трампа, в основном в подавляющей массе продолжают быть уверены в том, что сделали правильный выбор.
О. Пашина― Что им ни говори.
Н. Сванидзе― Потому что он демонстрирует те самые качества, за которые они его выбрали.
О. Пашина― За это его и любим.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. А те, кто его не любили тогда, те его не любят и сейчас.
О. Пашина― Сенатора Сулеймана Керимова из Франции отпустили на выходные в Россию. Это что, дело Керимова разваливается. Это просто такая гуманная французская система, которая по таким обвинениям, тем не менее, разрешает человеку повидаться с семьей.
Н. Сванидзе― Я, честно говоря, не знаю, о чем они там договорились. Я не присутствовал. Что там они предложили Керимову, и что он им обещал. Но думаю, что в случае чего, они ему предложили вернуться обратно, если он будет востребован.
О. Пашина― Они его отпустили вообще только на несколько дней.
Н. Сванидзе― Да, и ему трудно будет здесь затеряться где-нибудь в лесах. И не вернуться во Францию. Я думаю, что его с Францией связывают очень многие вещи. И просто так заблудиться здесь, сказать «а я к вам обратно не приду, вы злые».
О. Пашина― А почему он так не сможет? Не захочет и не поедет.
Н. Сванидзе― Не захочет, конечно, не поедет. Но я думаю, что ему после этого, он перестанет быть тем Керимовым, которым он себя считал и, видимо, был до сих пор. С Францией связаны, видимо, настолько значительные его деловые политические и прочие интересы, что вряд ли он…
О. Пашина― То есть все равно вернется.
Н. Сванидзе― Я думаю, что да.
О. Пашина― На Украине впервые на законодательном уровне назвали Россию агрессором и оккупантом за действия в Крыму и Донбассе. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Украина идет на обострение? Россия пока молчит. Невыгодно поднимать эту тему перед выборами? Что вокруг Украины там происходит.
Н. Сванидзе― Украина назвала вещи во многом своими именами.
О. Пашина― Да.
Н. Сванидзе― Так, как считает значительная часть окружающего нас мира. И так, как считает значительная часть той же Украины.
О. Пашина― Тем не менее, она долгое время этого не делала.
Н. Сванидзе― Долгое время не делала, потому что, наверное, боялась оказаться в двусмысленном положении. Она сейчас оказалась в значительной степени в нем. Потому что если Россия агрессор, ну они рассуждают логически. Ну, простите, вы у нас Крым взяли? – взяли. ДНР и ЛНР без вас могли бы существовать? — не могли бы. Вы ведете с нами гибридную войну. Следовательно, вы агрессоры. Следовательно, это агрессивный анклав ДНР и ЛНР, а вы страна-агрессор. Логично? – логично. Но тогда если мы страна-агрессор, с нами нужно рвать отношения. Дипломатические, торговые, экономические. Всякие. Ну, если мы страна-агрессор и ведем войну с Украиной, тогда с нами надо рвать отношения. А рвать отношения они не готовы. Я думаю, что поэтому они долго тянули. Я думаю, что сейчас…
О. Пашина― А теперь готовы.
Н. Сванидзе― Нет, я думаю, что не готовы. Я думаю, что отношения они не порвут. Я думаю, что теперь Порошенко вот оказывается в таком двусмысленном положении, потому что «ястребы», которые, в общем, очень сильны сейчас, несомненно, как и всегда бывает в таком состоянии политическом. Конечно, когда страна находится под таким огромным давлением, под которым находится Украина, люди радикально и «по-ястребиному» настроенные, берут верх. У нас же тоже на самом деле сейчас фактически «ястребиная» линия политическая. Только в отношении скажем, США. Только у нас главный наш оппонент – США, а для Украины главный оппонент – мы. И там и там «ястребы». И они сейчас будут давить на Порошенко. Ну, Порошенко, это агрессор, давай рвать с ними отношения. А он к этому не готов.
О. Пашина― Это было «Особое мнение» журналиста Николая Сванидзе. Спасибо, всего доброго и до свидания.
Н. Сванидзе― До свидания.
Комментарии98
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e_nexoma 19 января 2018 | 17:08
Слава богу, искупался плешивый. А то был грязный-грязный. Надолго ли хватит?
mongol_9 19 января 2018 | 17:08
Николай Карлыч, когда Трамп сказал, что Мексика самая опасная страна в мире, я сразу про Меркадера вспомнил. Подумайте, Николай Карлыч, к чему это Трамп намекает…
Вот вы говорите: - Трамп – агент Путина! Трамп – агент Путина!
А он заботится о вас. Предупреждает…
e_nexoma 19 января 2018 | 17:11
mongol_9: А кому достанется ледоруб - большой вопрос. Может, и по монголам пройдется на этот раз.
mongol_9 19 января 2018 | 17:11
Николай Карлыч, тут недавно Явлинский выдал: «Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие как он, будут в тюрьме» (с).
Николай Карлыч, вы наверное и сам догадываетесь, какой результат будет у Явлинского, да? А что это означает?
Перспективы для вас нет, ваш дом – турма!
Опасность!
e_nexoma 19 января 2018 | 17:17
mongol_9: Крепка тюрьма, да черт ей рад. В смысле - перспективы у вас крепки, как тюремные стены...
mongol_9 19 января 2018 | 17:17
Николай Карлыч, вы Яшина знаете? Ну маленький такой, вспомнили?
Он предупредил всех: «Я зол!».
Маленький Яшин зол – это же страшная сила… кошмар!
Кстати, Николай Карлыч, вы не знаете почему все оппозиты такие маленькие? Потому-что злые?
lybinec_putina 19 января 2018 | 17:35
mongol_9:
Кардыча на мыло!
Надоел, примудрок, мля.
mongol_9 19 января 2018 | 17:38
lybinec_putina: Привет, Мить. Рад тебя видеть.
romashka__ 19 января 2018 | 17:45
Солнцеликий явно мракобес и неадекват.
mongol_9 19 января 2018 | 17:47
Ведущая: - А в США знают кто такой Сталин?
Карлыч: - Ну кто-то знает, кто-то нет.
Безобразие! Карлычу срочно надо отправиться в США и запропагандировать американских незнаек как положено, по либеральному…
Сталина они не знают… вон Карлыч всю жизнь от него терпит репрессии.))
duch_nic 19 января 2018 | 18:59
mongol_9: Сегодня утром с прискорбием узнал, что Веник с Пархомом агенты Путина.
А днём узнал, что и Навальный агент Путина. Не, не так... ТОЖЕ агент Путина.
Один Карлыч остался. Хотя сомневаюсь. Учитывая его строение позвоночника, вполне себе можно заподозрить в агентстве и него.
Куда ни плюнь...
Опасно стало ходить по улицам и разговаривать по телефону - вдруг кто-то заподозрит тебя в том, что и ты агент? Эмиграция не спасёт - там везде пропутинцы.
Что делать?
yraman 19 января 2018 | 19:06
duch_nic: Матрицу помнишь???
Не тешь себя иллюзиями - агент может быть в каждом! Главное - отличать каждого от агента.....)))
duch_nic 19 января 2018 | 19:20
yraman: Да как же их отличишь? Вона Серёга Пархом... весь такой из себя, таблички правильные вешал.
А оказался замаскированным мистером смиттом.
yraman 19 января 2018 | 19:28
duch_nic: Да всё просто, камрад!!!
Настоящие Агенты (не путать с агЕнтами) - они особенные.
Спериди - они подходят....
А сзади - появляются!!!
Ну и дальше все просто - если видишь впереди и не к тебе - это каждый.
Чувствуешь кто-то сзади - тут 50 на 50, либо появится, либо нет. Поймешь когда повернешься лицом, всё буудет четко по писаному - либо Агент подойдет, либо каждый мимо.....)))
topotushkinn 19 января 2018 | 17:52
romashka__: Весь Путинский Держи-Мордор-20.18 - типичная Царь-Утопия, беспросветное царство полнейшего абсурда, вакханалия Царь-Мракобесия, Царь-Кретинизма и Державно-Идиотизма.
Не более того.
Все нынешнее кремлевское горе-руководство оказалось чудовищно трусливым, тупым и безумным, не понимающим, что с головой выдает себя и свою виновность всеми этими своими тупыми ослиными запретами, упрямствами, разорением всенародных мемориалов "Немцов Мост" и "Немцов Дом".
Тот самый классический случай, когда на них шапка горит.
Нет, с этим неменяемым горе-клоуном каши не сваришь, отнюдь, да ни за что.
Только всенародное единство и солидарность всех протестных сил на общей платформе "НАДОЕЛ!!!" может переломить общую безрадостную ситуацию.
В этом отношении всеобщая забастовка избирателей на платформе всенародного бойкота (типа, срыв всенародной явки и всенародного вотума доверия и мандата на очередное царствование) недостаточно эффективна и действена.
Только всеобщей голодовки протеста и самосожжений на Манежке не хватает...
groza002 19 января 2018 | 19:27
topotushkinn: //...Только всенародное единство и солидарность всех протестных сил на общей платформе "НАДОЕЛ!!!" может переломить общую безрадостную ситуацию. //
тупотушкин, как же ты НАДОЕЛ!!! Кышь на свою Украину!
wjdigr 19 января 2018 | 18:01
Любительница мериканских котлет сдристнула, а чесночная вонь в студии только набирает обороты.
Неужто Калыч в хасиды - ортодоксы подался....
lybinec_putina 19 января 2018 | 18:28
mongol_9:
Привет, Коль, взаимно!
Я теперь на руководящей, пишу мало, сам понимаешь, некогда...
Мне тут намекнули, что если на выборах все нормально пройдёт, то может дадут генерала.
О как, чуешь какой знаменитой пьянкой запахло? ))
mongol_9 19 января 2018 | 18:39
lybinec_putina: О как, чуешь какой знаменитой пьянкой запахло? ))
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Нормуль!
Кстати, если у вас в Москве с боярышником проблема, подвезу. У меня заначка. А то знаешь, у меня от этих хранцузсках коньяков, да вискарей разных, изжога. И не берёт.
Гульнём, короче.
lybinec_putina 19 января 2018 | 18:49
mongol_9:
Ну какой нах боярышник, мы что, больные что ли...
Только стекломой!!!
mongol_9 19 января 2018 | 18:53
lybinec_putina:
Ещё лучше!
Гульнём на славу. ))
duch_nic 19 января 2018 | 19:03
mongol_9: Коль, ты бояры привези, только сразу заныкай.
С утряка, как нормальные люди, боярой опохмелятся будем.
mongol_9 19 января 2018 | 19:21
duch_nic: Коль, ты бояры привези, только сразу заныкай.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
А я думал, чтобы думающих лЮдей не травануть. Слабенькие они…
Потом правозащитники знаешь какой вой подымут.
Когда опохмелимся, даже дышать в их сторону не буду. Думаю, что всё обойдётся без жертв.
mongol_9 19 января 2018 | 19:26
Да, спросишь, откуда возьмутся думающие лЮди, на празднике жизни?
Так мы пару-тройку возьмём для веселья, помучить. Я такие монгольские пытки знаю, обалдеть!
duch_nic 19 января 2018 | 19:54
mongol_9: Вон Топотуш с Пехтурой и Вездесрачем вокруг крутятся.. Давай так.. мы их щас с Митричем поймаем и подержим до твоего приезда, Топотуш лично твой, а ты нам с Митричем за это свои пытки на Вездесраче и Пехтуре покажешь.
Ты только скажи, ним их кормить или лучше на голодный желудок?
mongol_9 19 января 2018 | 20:18
duch_nic: Пытки канешна покажу. Гарантирую, признаются что агенты Путина.
Накормим потом. Пока пусть пост блюдут. Так для них лучше будет, чо ж мы садисты штоль.
Потом накормим и напоим. Скажем: пей топотун-покалеченный, и не плачь. Пей и возрадуйся!
duch_nic 19 января 2018 | 20:23
mongol_9: //Пока пусть пост блюдут.//
Ну значит в холодную... там только вода и листовки Навального. Любой человек за три дня ломается.
good__world 19 января 2018 | 19:53
lybinec_putina:
Для большего шика
В стекломой дихлофоса надо добавить два пшика!
mordechai_blinchikov 19 января 2018 | 20:20
lybinec_putina:- то может дадут генерала
...посмертно †
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:50
lybinec_putina:
Митрич ,как же вы правы!!!)))) Но,вы же у нас ,портянок, живой памятник!!!! Ну, прямо ,как Чубайс у либерастов. Тот тоже памятник, но со знаком минус....Кстати, как там ваш отпуск в жарких странах???
lybinec_putina 19 января 2018 | 18:37
n_a_t_a7777777:
Привет, Тата!
Отпуск? Ну как отпуск... Вошебно! До сих пор никак не отойду. ))
duch_nic 19 января 2018 | 19:05
lybinec_putina: //До сих пор никак не отойду. ))//
Тут бы тебе колькиной бояры... ;))
Вот кто его за язык тянул? Я теперь в предвкушении глаз не сомкну. ;)
mordechai_blinchikov 19 января 2018 | 20:24
lybinec_putina: -Вошебно! Собчaк !!!
topotushkinn 19 января 2018 | 17:54
lybinec_putina: Да все запутинские постоянно витают под мутковатыми мильтониевскими транками в своей запутинской альтернативной гибридной параллельно-попендикулярной Вселенной.
Да, ладно.
Все путинское правление - сплошная Царь-Ошибка, Царь-Катастрофа и Царь-Кретинизьма.
Да изначально, еще с 1999 г., товарищ умом не блистал, а его абсолютно ватно-неадекватно-истерическая и параноидальная реакция на выступления 2011 - 2012 гг. - прямо как из учебника списаны по синильному психозу.
Цензура и полицейский произвол по старинке.
По ленинско-сталинским рецептам, плагиаторы-двоичники-второгодники.
Первым делом пытаются захватить телефон, телеграф, телевизор, электростанции, мосты, тоннели и типографии.
Интернет тоже пытаются захватить, запретить и арестовать, во, клоуны-то!..
lybinec_putina 19 января 2018 | 18:39
topotushkinn:
Пш. нх.
duch_nic 19 января 2018 | 20:00
lybinec_putina: Эх, поспешил ты, Митрич!
Такой кадр!...
Николай обещал на празднике свои монгольские пытки показать... подопытные нужны...
Может ещё недалеко ушёл?..
Если появится где, стреляй только по ногам!
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:35
mongol_9: Ой, этот Яшин, бывший бой - френд Собчак. Если нашёл себе такую подружку, значит и сам из Дурдома 2.
elis1411 19 января 2018 | 18:05
mongol_9: у меня простой вопрос-почему вы такой скучный ,однообразный,и,наконец,просто тупой,как пробка?Вы сами себе не надоели?
mongol_9 19 января 2018 | 18:21
elis1411: Самое испытанное средство от скуки – сходить на митинг неЛёхи и поорать: «Мыздесьвласть!»
Дождитесь пока у него закончится забастовка, профессиональные бездельники сейчас отдыхают.
elina11 19 января 2018 | 21:30
mongol_9: В смысле по сравнению с нашим "царем" и председателем правительства маленькие или с Вами???
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:32
mongol_9:
Нудная передача, никакого драйва. Совсем Николай Карлович скис без подруги Лариной.
patrik41 19 января 2018 | 17:35
Ни одного нового сюжета, ни одной новой темы, О.Пашина и Н.Сванидзе не затронули. Всё уже много раз тёрто-перетёрто в утренних и дневных разворотах. Вот что бывает на радиостанциях, из-за многолетней несменяемости власти.
satt 19 января 2018 | 17:44
Читал её историю и плакал.
Дождёмся ли при жизни перемен?
При всех вождях страну сажали на кол,
Но утверждали, что "встаёт с колен".
Никто её не меряет аршином.
Не верит ей, не силится понять.
Почти никто не борется с режимом,
Но слово "блин" все пишут через "ять"!
topotushkinn 19 января 2018 | 18:03
satt: Да уж миллионы раз об этом писали.
Пока путохунта у власти - никаких выборов, окромя балагана.
Нет, нормальной честной прозрачной демократической законной процедурой их не сковырнуть.
Даже при 100% неявке в случае тотального всенародного бойкота все равно будут объявлены официально все заранее заготовленные и спущенные сверху показатели по всенародной явке и повальном всенародном одобрямсе-ободрямсе-поддержамсе и запредельно активно позитивном голосовании в 86%, а местами и в 146%, исключительно за Царь-Кандидата.
Силам протеста надо сосредоточитться на двух задачах: консолидация сил протеста на первом этапе, прежде всего.
И обязательно добиваться проведения второго тура голосования с участием единого протестного кандидата.
Чисто юмор и сарказм.
Даже здесь изоврались эти запутинские ишаки мангалы_ишаковичи двухсотые.
Никого и ничего Путин не устраивает на самом деле.
За такую пургу народ от сохи любого запутинского брехуна только сохой по его сохатой плешивой башке настучит, грязно сквернословя и сокрушаясь при этом,
Никуда это путинский караван не идет.
Только глину месит и тину пучит, захлебываясь из последних сил, как такса в сероводороде.
Так и потонул с 1999 г. в путинском едином помете по самое некуда.
Корпоратив "О! Зеро!" - это та самая трясина, в которой Путин сотоварищи утопили Россию по самое некуда...
wjdigr 19 января 2018 | 18:12
satt: Удет ли Меркель при твоей жизни, интересуешься? Очень сомнительно.
Ещё срок она себе считай выдрочила, а дальше ты все равно не узнаешь
mordechai_blinchikov 19 января 2018 | 20:32
wjdigr: -Merkel ? а что плохого?
good__world 19 января 2018 | 20:09
satt:
Жизнь в Германии видать не сложилась у тебя, старый пень
Вот и вспоминаешь Россию каждый Божий день!
topotushkinn 19 января 2018 | 17:59
patrik41: Во, чепушилу петушильного петрика на свежатинку потянуло, стал требовать новых тем и оригинальных сюжетов с куплетами.
Для начала тогда прежде всего надо обновить весь путинский балаган с этими унылыми клоунами-колунами.
Вся официальная статистика, неловко манипулируемая этими жуликами, полнейший фуфел и липа.
Все достижения путинской шайки неуклюже подтасованы и в основном зиждятся на раскручивании маховика инфляции, только-то и всего.
Эти дебилоиды полные даже не смогли толком использовать период ажиотажно ненормальных сверх-высоких цен на нефтегаз и перегретого спроса на сырье.
Только накручивают цены, налоги прямые и косвенные, навязывают монополизацию, удушают конкуренцию, давят людей и всю социалку вконец, начиная с образования и здравоохранения.
Вот и все успехи с достиижениями.
Безусловно, все (ВСЕ!!!) налоги, как прямые, так и косвенные, будут резко повышены, причем аккурат с 18.03.2018 г., а затем еще и ужесточены с 19.05.2018 г. после очередной всенародной зачистки "Жан-Жака" по случаю очередной торжественной всенародной инаугурации Царь-Триумфатора, который на самом деле Царь-Самозванец...
topotushkinn 19 января 2018 | 17:44
mongol_9: На самом деле имеет полное право требовать перспектив.
Ведь за уважаемым политиком-педантом Г. Явлинским стоят реальные сторонники и конкретные принципиальные оппоненты нынешнего горе-режима, в отличие от этих системных парламентских лже-партизанских якобы партий, а на самом деле очередных филиалов ФСБ и "ЕдРосии", типа, Лже-ДПР, "Справедливый ВыхуХайль-Путин!", а также продавшихся с потрохами руководств политических проституток и престарелых ренегатов-коммунистов "Рабоче-крестьянский Хайль-Путин!".
Поэтому партии "Яблоко" принудительно в разы занижают их и без того достаточно хлипкие результаты и показатели...
topotushkinn 19 января 2018 | 17:46
mongol_9: Достаточно спорный вопрос с этим ушибленным сенатором и жертвой ДТП С. Керимовым.
Просто нищие продажные французики решили деньжат срубить влегкую. Отпустили за ну очень огромаднейший залог.
Думаю, уважаемый безнадежно больной и сильно ушибленный сенатор-инвалид С. Керимов не скоро сможет вернуться на гостеприимные душные-радушные Лазурные берега по причине серьезнейших проблем и недомоганий.
Уже и всеми справками запасся от чеченского Минздрава, болезный...
topotuschkin 19 января 2018 | 17:22
mongol_9: Согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе: несомненно, все погружения-выныривания на каналах ГосТВ, ФедяТВ и ВасяТВ лунноликого дучезарного Царь-Кандидата в Царь-Самозванцы проводятся исключительно в рамках этой отчетно-предвыборной выборно-перевыборной кампании и все прочие настоящие и картонные персонажи кандидаты в претенденты просто обязаны ставить ребром вопрос о равноправном круглосуточном представительстве на экранах ТВ и прочих СМИ прочих кандидатов в претенденты.
Чем нынешний цирк с клоунадой якобы выборов-перевыборов реально отличается от латиносовско-банановой диктатуры, произвола абсолютистской монархии и гнета самодурства самодержавия?..
mongol_9 19 января 2018 | 17:31
Карлыч: - я бы отменил Министерство культуры нафиг!
Ведущая начинает объяснять сталиноненавистнику чем занимается Министерство (вполне здраво и логично).
Карлыч: - Пусть занимаются у себя дома под одеялом!
Прямо беда с этими правозащитниками.))
Ничего не поделаешь, особое мнение правозащитника…
shtirlitz77 19 января 2018 | 18:17
topotuschkin: "...претенденты просто обязаны ставить ребром вопрос о равноправном круглосуточном представительстве на экранах ТВ и прочих СМИ прочих кандидатов в претенденты."
Лунноликий дучезарный Царь-Кандидат уже объявил, что не собирается уходить в отпуск. И то, на кого он оставит нас, детей малых, неразумных. Вдруг шалить начнем. Да и бояре не дюже надежны стали.
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:26
mongol_9:
А Познеру Движение вверх очень понравился. Раздрай среди либералов.... Господин Сванидзе ратует за чернуху???
shplint_03 19 января 2018 | 20:00
Старый лжец и мымра помоложе, визгливо прихихикивая, доказывают друг другу, какая она, Рашка, говняшка. Сталинские лагеря с нетерпением ждут, когда их заново откроют.
satt 19 января 2018 | 21:43
shplint_03:
Похоже, Россия осталась не на второй год,
а на второй век.
И всё-таки:
Третий Рим,
Вторая Норвегия,
или Первый Пария
на деревне?
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:14
e_nexoma:
Николай , но что же хорошего может быть в зомбоящике.... Если только программы по кулинарии.... А так скубёжка и сплошной ор 24 часа! Про крещенское купание... Здесь главное воля и сила духа....
e_nexoma 19 января 2018 | 17:21
n_a_t_a7777777: Мне это глубоко по-хрен, я включал телевизор в последний раз полгода назад, только это и позволяет сохранять психическое здоровье и незагаженные мозги.
duch_nic 19 января 2018 | 19:10
e_nexoma: //Мне это глубоко по-хрен, я включал телевизор в последний раз полгода назад//
А на какие ж шиши ты пил после того, как пропил зомбоящик? Шифоньер продал? ;)
vezdehod 19 января 2018 | 17:15
Царь батюшка Володя "очистил" себя к подогретой освещённой Купели - теперь может с чистой православной совестью продолжать свой предвыборный пиар. по всем каналам "Кисель-ТВ"
topotuschkin 19 января 2018 | 17:16
e_nexoma: Да неужто просто так искупался???
Не поймал щукарика? Белочку не словил? Так больше ни одной сакральной амфоры Пресвятаго Равноапостольнаго Александра Невскаго попутно не выловил? Не улетелв вместе со всеми альфа-, бета- и омега-стерхами? Не потушил пожар на нефтепроводе площадью во много тыщ квадратных километров? Не спас утопающих младенчиков на льдинке из-под непрестанно обрушивающихся на них сосуль? Не оберег объятых смертельным ужасом четвероклассников-шестиклассников с их отважной учительницей от ножей и топоров распоясавшихся одурманенных подростков из социальных сетей-убийц?
Жаль, такой агитационный материал Царь-Кандидата пропадает...
satt 19 января 2018 | 17:51
Хочет сам страны нащупать дно,
Для того и в прорубь опускается.
Так уже давно заведено,
Но без без амфор подвиг не считается.
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 18:07
satt:
Ой, сегодня Сатик нас порадовал нетленкой. Какая рифма!!! Опускается-считается. Шедеврально. Браво)))))
shtirlitz77 19 января 2018 | 21:17
n_a_t_a7777777: "Ой, сегодня Сатик нас порадовал нетленкой. Какая рифма!"
Да куда там "Сатику" до good__world!
Старый пень - божий день.
Так слух и ласкает!
Прямо Александр Сергеевич!
satt 19 января 2018 | 20:21
satt:
Есть народу на кого молиться,
На того, чьи помыслы чисты.
Путин лучше знает, как креститься,
И вообще, он с Господом на ты!
shtirlitz77 19 января 2018 | 18:01
topotuschkin: "Белочку не словил?"
На что намекаете?
topotushkinn 19 января 2018 | 18:07
shtirlitz77: На явные признаки наличия весьма и весьма серьезных проблем с психикой у Царь-Параноика.
Это никакими прорубями и фотами вяловатых обнаженных торсов очаровательных художественных гимнасток прима-балерин и оперных певичек не лечится, однако...
nina_hagen 19 января 2018 | 17:16
e_nexoma:
ха! то, что перекрестился по-католическому только подтверждает, что это резидент пресловутого "запада" - как ни крути - наш агент :)
vezdehod 19 января 2018 | 17:22
nina_hagen:
ха! то, что перекрестился по-католическому только подтверждает, что это резидент пресловутого "запада" - как ни крути - наш агент :)
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Настоящему ЧЕКИСТУ по хрену как креститься- лишь бы на его дряблом пузе висел крест. а в под кожаной курткой торчал маузер.
nina_hagen 19 января 2018 | 17:28
vezdehod:
Ja, согласна - настоящий чекист не имеет национальности - главное - это давить всех, для чего в 2019 году будет создана Система Исправительных Центров (рабочее название), в которую будут направляться неправильные граждане РФ - для исправления мозгов, разумеется :)
если россияне думают, что "владимир владимирович" пошутил, то зря.
Es ist unabwendbar - это неотвратимо для стабильности ситуации в РФ.
olezha 19 января 2018 | 21:32
e_nexoma: А сколько долей процента получил бы великий Сванидзе на выборах в президенты РФ?
topotuschkin 19 января 2018 | 17:08
Руки прочь от организации "Мемориал"!
Руки прочь от чеченского отделения организации "Мемориал"!
Нет и не было никогда в этой уважаемой достойной организации никаких драг-дилеров, таскающих с собой мешки с травкой для своего любимого ишака.
Только очень сильная монолитная оппозиция может заставить эту горе-власть считаться с собой.
Только очень сильная монолитная оппозиция способна своими мощными массовыми несанкционированными, но согласованными и скоординированными организованными акциями сотрясти этот давно уже насквозь прогнивший горе-режим до самого основания.
Только очень сильная монолитная оппозиция достойна захвата власти во имя спасения страны.
Все равно при всех недостатках, упущениях, ошибках и просчетах кандидата в кандидаты Г. Явлинского он нааамного поприличнее из всего прочего мусора, особенно нашего драгоценного В. Путина и его шоу-герл К. Собчак...
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:55
topotuschkin: Да этот Мемориал давно превратился в агента западного влияния.... У меня дед умер в Гулаге, но я не желаю , чтобы на трагедии тех людей кто -то карьеры делал, таблички ,как Пархоменко , вешал....
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:08
Да... Любимица Николая Карловича ,Ксения Анатольевна Собчак, набирает 1 % голосов, полное фиаско.... А результат -уныние в политической и остальной жизни России , ужас ужасный, Пермь, Бурятия. Страшнее фильмов ужаса. В голове не укладывается, что это происходит реально!
e_nexoma 19 января 2018 | 17:14
n_a_t_a7777777: Еще немного порулит одобряемая вами банда - и останутся от России рожки да ножки. Но вам-то что? Вы же патриоты, вам насрать, что будет со страной и народом. Развалили Российскую империю, развалили СССР, вам и Россию развалить - пара пальцев об асфальт, опыта не занимать.
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:21
e_nexoma:
Я левых взглядов,нацбол на пенсии. никогда за власть не голосовала, и к власти всегда в оппозиции. Вы столько лет за мной по сайту бегаете, а элементарных вещей не знаете......
e_nexoma 19 января 2018 | 17:31
n_a_t_a7777777: Что у тебя головка влево болит я давно знаю, именно об этом и пишу - вы уже намереваетесь в третий раз вставить стране по самую дзындзалу и никак не угомонитесь. Вы сначала что-то делаете, потом ломаете, потом снова опять - такие способные патриоты. А бегать за тобой - не много чести? Я леваков и за людей-то не считаю, просто предупреждаю народ - внимание - опасность.
n_a_t_a7777777 19 января 2018 | 17:45
e_nexoma: Зато вас либералов, так любят, что ваш же Гарри Каспаров и написал:
" Либералы не любят и боятся свой народ... За это и народ дал им громкое имя - ЛИБЕРАСТ"
mordechai_blinchikov 19 января 2018 | 20:28
n_a_t_a7777777: -нацбол на пенсии--так они же деда вашего того!
mordechai_blinchikov 19 января 2018 | 20:40
n_a_t_a7777777: В голове не укладывается, что это происходит реально!
-тебе усы приделать -вылетая сестра Грудилина, вы-ле-тая !٩(●̮̮̃●̃)۶
казачка, то есть чумичка!
vezdehod 19 января 2018 | 17:09
Элпа Памфилова до сих пор не Возбудилась, по поводу царя батюшки и - спокойно смотрит на его Шалости, по пиару себя по "Кисвель-ТВ".
e_nexoma 19 января 2018 | 17:19
vezdehod: За ней Кадырка присматривает - чуть что не так, - сразу извиняться заставит, а с ним кремлевские шлюхи шутить боятся.
vezdehod 19 января 2018 | 17:26
Пока ВСЕ не посмотрят очередной шедевр Никиты Михалкова "Прыжок вниз" - ни одного пиндосовского фильма мы не увидим, даже детских.
shtirlitz77 19 января 2018 | 17:28
vezdehod: "...Элпа Памфилова до сих пор не Возбудилась..."
Не для того ВВП поставил Эллу Панфилову, чтобы она возбуждалась по поводу царя-батюшки.
shtirlitz77 19 января 2018 | 17:21
НС: Ярославский губернатор напомнил мне Винокура, но Винокур на эстраде....
А разве вся страна не похожа на большую эстраду?
Вот и "конферансье" окунулся в прорубь на Селигере.
smerdyakow 19 января 2018 | 17:23
Николай Карлыч,наверняка при Сталине в школах топорами ,каждый божий день, школьников "угощали", расскажите как специалист, историк и просто благородный человек
vezdehod 19 января 2018 | 17:32
smerdyakow:
Николай Карлыч,наверняка при Сталине в школах топорами ,каждый божий день, школьников "угощали", расскажите как специалист, историк и просто благородный человек
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При товарище Сталине, только, за то что ты переведёшь его портрет на лист бумаги, или случайно уронишь его Бюст на переменке - "Десяточка" школяру обеспечена.
e_nexoma 19 января 2018 | 17:34
smerdyakow: Нет, там начиная с 12 лет топорами награждали, а чтобы не махали ими попусту, отправляли в места не столь отдаленные - полезными делами заниматься, лес валить. Правда, там случалось всякое, топорами не только лес рубили, но об этом тогдашняя пресса предпочитала не распространяться, ей положето было трубить о достижениях, которых не было.
vezdehod 19 января 2018 | 17:39
"Против всех" молчала в тряпочку про генерал-академика, пока не стала кандидатом в президенты РФ - только и всего.
vezdehod 19 января 2018 | 17:45
Алексей Навальный создавал свою Поляну не один год и он реально Борется с этим режимом. а остальные, кремлёвские мурзилки.- о какой Коалиции может идти речь?
topotushkinn 19 января 2018 | 18:22
smerdyakow: Не надо идеализировать идиллию сталинской эпохи.
Как раз тогда, особенно в 30-е - 40-е годы, да и в начале 50-х по всей стране повсеместно, во всех городах и весях, царила жуткая бытовая и приблатненная поножовщина.
До сих пор все поминают эти "черные кошки", "три дня в Одессе", ваську-черепа...
ppoommaann2008 19 января 2018 | 17:31
Приятно, когда Оксана без нижнего белья)
shtirlitz77 19 января 2018 | 17:45
О.Пашина: почему несистемная оппозиция не может объединиться?
Да потому, что для Яблока Навальный бОльший враг, чем Путин, судя по частоте критики со стороны яблочников.
vezdehod 19 января 2018 | 17:49
Украина перебросила "мячик" России - пусть она предпринимает какие-то решения. а она будет посмотреть.
shtirlitz77 19 января 2018 | 17:53
Вот теперь можно сравнить отношение французского правосудия и нашего к подследственным.
Французы отпускают Керимова в другую страну, а наши "шемяки " боятся отпустить Серебренникова с одной улицы на другую!!! Кроме того, у Серебренникова старые больные родители, которым он помогал постоянно, а не "седьмая вода на киселе", как у Керимова.
Почувствуйте разницу!!!
dddggg666 19 января 2018 | 18:38
Николай Карлович! разрешите поздравить Вас с праздником Крещения!
Мы верим что под маской мерзавца и негодяя которую Вы вынуждены носить в нынешнее подлое время скрывается порядочный и честный Человек!
kalkush 19 января 2018 | 19:41
dddggg666: Тем не менее, Вы внимательно слушаете журналиста. Не потому ли, что сами чувствуете правду в его словах. Внутри возможно и вы порядочный. Смею надеяться.
ban_19 19 января 2018 | 20:02
.
о школе:
http://maxpark.com/user/632656317/content/662784