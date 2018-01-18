'Вопросы к интервью
18 января 2018
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5 41 6 3782
Время выхода в эфир: 18 января 2018, 19:08
в гостях: Максим Шевченко Максим Шевченко журналист
Ведущий: Ольга Бычкова
8читать #слушать 35:59 $ Cкачать 8.2 МБ ;смотреть

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Комментарии

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e_nexoma 18 января 2018 | 19:08

Как там звезды сложились на этот раз в голове Максима? Какую пургу он будет нести сегодня? Интересно, он сам уверен перед передачей, о чем будет молоть в этот раз?
Это вроде склероза - каждый день свежие новости. Неизменно лишь то, что нормальному человеку переварить все это просто невозможно.
Вот горе-то...

vezdehod 18 января 2018 | 19:14

Максимушка...Ну ты и дебил - при чё здесь Москва. когда в том Регионе правит генерал-академик, о котором ты даже не упоминаешь.Имя его Рамзан и он твой хороший друг.

wjdigr 18 января 2018 | 19:16

Тупица Цуцик при Максиме ещё и хабалку включает.
Два в одном....

e_nexoma 18 января 2018 | 19:28

wjdigr: Первый хам из левого фронта на месте - бдит.

zs588 18 января 2018 | 19:35

e_nexoma: Макся карбонарий? Ну прям, как Горный, на лету переобувается! Говорил же - враль!

mirandas 18 января 2018 | 19:38

Максим!
Да не объясняйте вы этим уродам ничего!!!
Они просто хотят жить при Путине!
Хотят!

Пусть рты свои заткнут и живут еще 6 лет в этом дерьме!
У меня хоть совесть чиста будет, что я ТОЧНО за этих воров не голосовала!

mirandas 18 января 2018 | 19:42

Максим, да этим путинским навальнятам очень хочется чтобы он получил свои 98%!
Пусть их и получают.

mirandas 18 января 2018 | 19:44

Ахахаха))
Прессуют навального!
Путинскую игрушку не могут прессовать!

vezdehod 18 января 2018 | 19:52

mirandas:
Максим, да этим путинским навальнятам очень хочется чтобы он получил свои 98%!
Пусть их и получают.
========================================================================
Ну ты и недоумок однако...Как же тогда быть со "Вторым туром" с участием продавца Импортной клубники Грудинина?

mirandas 18 января 2018 | 19:58

vezdehod:
Дядя Петя, ты дурак?(с)

Ты же глотку рвешь, чтобы не ходить на выборы!
Вот и получишь свои 98% , путинский навальнёнок, если не пойдешь.

Ты же, тупица, не понимаешь, что если ты даже просто напишешь голубым фламастером - Я люблю Навального, то уже твой голос не пойдет Путину, а процентик у него уменьшится.

zs588 18 января 2018 | 19:40

zs588: Не, не карбонарий - за явку топит, кремлядь!

vezdehod 18 января 2018 | 19:22

Дебил...Если бы он не вышел из машины. то его там же Уложили на месте, за неподчинение - это Чечня. так что не гони Пургу и не пудри нам мозги.

shtirlitz77 18 января 2018 | 19:58

vezdehod: "Если бы он не вышел из машины..."

Если бы Ольга вовремя не остановила этого "борца" с несправедливостью, то Татиев оказался бы еще и виноватым.

topotuschkin 18 января 2018 | 19:31

vezdehod: Зря уважаемый журналист-публицист, ярый глашатай "Левого Фронта", М. Шевченко так яростно льстит уважаемому кандидату в кандидаты П. Грудинину, распевая панегирики "Клубничному Корольку".
В настоящее время появление Грудинина ничего не означает.
Мистер "Клубничка" и нахрен никому не упал и не сдался.
Никудышная из него получилась пародия на коммуниста.
Просто такой эрзац-заменитель истинного твердокаменного православного сталиниста-реваншиста, путинского пособника-коллаборациониста, дешевого наймита Кремля, соглашателя-двурушника, ренегата-дегенерата, политической проститутки Иудушки папы Зю.
Трудно спорить с уважаемыми журналистами-публицистами: тут одного наблюдательства или гордого игнора с бойкотом далеко не достаточно.
Тут всю систему менять надо, увы.
Бесспорно, для солидного кандидата в претендента одного эффектного шевеления усами отнюдь не достаточно.
Но от давно уж зашкаливающего передоза Царь-Кандидатом в Царь-Самозванцы поневоле поведешься даже и на шевеление усами, ушами, бровями, лишь бы только хоть ненадолго передохнуть от нынешнего безусого безголового беспрестанного кошмара без конца
Давно пора заняться внутренней политикой и экономикой. Да ни с чем Путин уже не справляется. А такие как двурушник, соглашатель, политическая проститутка, коллаборационист, ренегат и дегенерат Зюганов, предавшие выбор российских трудящихся работать в России и жить достойно, достойны только политического игнора со стороны большинства избирателей. Сейчас России нужен мудрый честный порядочный политик во главе страны. Пора подумать о нуждах народа. Хватит набивать карманы только путинских друзей...

mirandas 18 января 2018 | 19:40

topotuschkin:
Путинский навальненок, ты задолбал уже своими простынями.

ansh 18 января 2018 | 19:09

О "Мемориале" достойно сказал.

e_nexoma 18 января 2018 | 19:35

ansh: Да он неплохо говорит и о Путине и о Кадырове, только вот несогласен с тем бардаком, который они творят. Как-то все странно у него получается - причина есть, а все последствия наносит из-за бугра. Тоже и с Мемориалом - в его устах похвалы больше похожи на оскорбления.

ansh 18 января 2018 | 19:51

e_nexoma: Не будем валить всё в одну кучу.
Он о "Мемориале", о Махно, хорошего мнения.
Зачем отталкивать, настраивать против?
Неразумно.

shtirlitz77 18 января 2018 | 19:54

ansh: "О "Мемориале" достойно сказал."

А что толку?
Если бы он не струсил и сказал, что виноват в этом кадырка, вот это было бы достойно.
А то делает вид будто не знает, что творится в Чечне.
Все ходит вокруг да около.
То на каких-то террористов ссылается, то на Москву.
Кого обмануть хочет, когда и слепому с Чечней все ясно.

ansh 18 января 2018 | 20:09

shtirlitz77: А что, лучше - если бы он их обзывал иностранными агентами, плевался...?
Нет.
О "Мемориале", об убийствах, о нерасследованных убийствах журналистов и правозащитников, он говорит не только на радио, но и президенту.
Он делает то, что большинство лишено возможности.
Вы снова спросите, а что толку?
Вы хотите, что бы он взял трехлинейку и пошел на Кремль?
Нет.
Если мы где-то пересекаемся даже с оппонентами, нужно общую площадь пересечения использовать для достижения своей цели.
А не отталкивать возможных союзников в каком либо вопросе.

yvl45 18 января 2018 | 20:08

ansh: У Максима часто бывает раздвоение личности...

vezdehod 18 января 2018 | 19:09

Ольга..."Врежь" этому самодовольному Хлыщу по его роже - на вас большая надежда.

vezdehod 18 января 2018 | 19:31

Максимушка...Грудинин такая же Подставная утка, как и "Против всех" и они активно продвигают Владимира Владимировича на очередной Шестилетний срок. "Левый фронт" здорово ударил его по его кумполу и у него поехала крыша.и "Второй тур" товарища Грудиина яркое тому подтверждение.

vezdehod 18 января 2018 | 19:40

Максимушка ...ты совсем стал плох своей головкой - сравнил Алексея Навального с Грудилиным, ведь на выборах мэра Москвы шли на Навального, а кто пойдёт за этого усатого "капиталиста" и обеспечит ему явку в 82%?

vezdehod 18 января 2018 | 19:45

Ты прав Максимушка...Политика - это тебе не Заграничную клубнику продавать - выдавая его за свою.

topotuschkin 18 января 2018 | 19:09

Руки прочь от организации "Мемориал"!
Руки прочь от чеченского отделения организации "Мемориал"!
Нет и не было никогда в этой уважаемой достойной организации никаких драг-дилеров, таскающих с собой мешки с травкой для своего любимого ишака.
Только очень сильная монолитная оппозиция может заставить эту горе-власть считаться с собой.
Только очень сильная монолитная оппозиция способна своими мощными массовыми несанкционированными, но согласованными и скоординированными организованными акциями сотрясти этот давно уже насквозь прогнивший горе-режим до самого основания.
Только очень сильная монолитная оппозиция достойна захвата власти во имя спасения страны.
Все равно при всех недостатках, упущениях, ошибках и просчетах кандидата в кандидаты Г. Явлинского он нааамного поприличнее из всего прочего мусора, особенно нашего драгоценного В. Путина и его шоу-герл К. Собчак...

ahfs 18 января 2018 | 19:18

Ну выведите его уже на конкретику, сколько можно говорить о неких незаконных ситуациях, некоторых заинтересованных лиц, и тут же разглагольствовать, цитировать и соглашаться с Владимиром Владимировичем и Рамзаном Ахматовичем, ну кто эти лица в России из-за которых у нас правовой беспредел, спросите Максима напрямую? Царь хороший, опять некоторые бояре беспредельничают?!

e_nexoma 18 января 2018 | 19:31

ahfs: Максим уникальный мыслитель - он может скрестить ужа и ежа, легко доказать, что черное - это белое и наоборот. Просто удивительно - как в нем уживается эта редкая способность. Его давно поставили бы в ряд с Прохановым, Марковым, Федоровым и иже с ними, если бы он не тупил так откровенно и бездарно.

shtirlitz77 18 января 2018 | 19:28

М.Ш. боится назвать Кадырова, хотя совершенно очевидно, что это он виновник всех репрессий.
Опять кое-кто у нас порой, какие-то террористы.
Вон оно как даже: Рамзан Ахматович с придыханием.
Но кто его задержал, да еще дважды, МШ не догадывается.

e_nexoma 18 января 2018 | 19:37

shtirlitz77: Плюрализм в отдельно взятой голове на медицинском языке обозначается как шизофрения - расщепление личности.

vlabumur 18 января 2018 | 19:37

17 января 1982 года умер Варлам Шаламов.
Страшная судьба — неизбежная: должен был явиться очевидец, который бы от первого лица поведал миру об ужасе советского ГУЛАГа, и Шаламову выпал жребий стать бытописцем сталинской Колымы

vlabumur 18 января 2018 | 19:46

Выборы.

Прикрытие тоталитарного содержания псевдодемократической формой.

zolingen 18 января 2018 | 19:47

Короче за Грудинина точно не голосуем)

vezdehod 18 января 2018 | 19:56

zolingen:
Короче за Грудинина точно не голосуем)
==================================================
Да. хоть бы и длиннее - 18 марта в цирк не идём.

shtirlitz77 18 января 2018 | 20:03

Все агитаторы за явку, против бойкота выборов (вчера Рыжков) приводят пример выборов мэра Москвы.
Мол, чуть-чуть не состоялся второй тур.
Как будто не понимают, что это чуть-чуть будет всегда, когда это надобно власти.

yvl45 18 января 2018 | 20:04

Надо же как повеселил нас сегодня Максим, вершина возможного.
Вдруг, как черт из табакерки, выскочил Грудинин. Лидер левого крыла, борец за возврат социализма, с долларами за рубежом. Человек, управляющий совхозом, не видящий разницы в управлении государством и нанасовхозом, претендует на поддержку населения?
Эти новые "социалисты" сдадут на следующий день после выборов. Не надо нам Ленина и Сталина, проходили. Вспомните 1996 год, как лихо "настоящий полковник" Зюганов сдал всех нас Ельцину. Так и теперь можно спокойно поздравить Путина с победой.

oriento 18 января 2018 | 20:47

Позволю себе повторить свой комментарий ещё в 2011г, в котором предсказывал агрессию путина на Украину и пагубность комидеи, как таковой.
Раньше можно было писать без контроля кол-ва знаков, поэтому, если интересно, можете найти мою личную страницу Valeri oriento

"Два вопроса к Максиму Шевченко. "Эхо Москвы", "Особое мнение" 08.12.2012
08 декабря 2011 | 03:02

oriento 18 января 2018 | 20:51

Два вопроса к Максиму Шевченко. "Эхо Москвы", "Особое мнение" 08.12.2012
08 декабря 2011 | 03:02
Вопрос 1 к М. Шевченко: Чего ожидать от Царь-Мачо Всея Руси?
При таком оглушительном провале едросов и переходе от массовой и ВСЁ объемлющей любви россиян к ВВП в нарастающий цунами ненависти - что может предпринять ЦАРЬ-МАЧО ВСЕЯ РУСИ для спасения и удержания былого авторитета? Несомненно, защитные действия с его стороны проявятся в самое ближайшее время; тянуть некогда - через три месяца президентские выборы... Есть уже проверенные ходы и приёмы - способ душевного друга Барлусконе, например. Но, наверное, для ВВП не подходит: во-первых, метод чисто специфичен для Италии, во-вторых, он уже частично использован (см. интрижка, а только ли интрижка??...) с Кабаевой. Создавшаяся ситуация требует от Царя-Мачо действий покруче, чего-то вроде войнушки с Грузией. Таких возможностей на ошмётках Совдепии - пруд пруди! Например, не навести ли нам порядок на границе с Украиной в Тузлах и Керченском проливе? А, может быть, (что там Тузлы, что там пролив?) не восстновить ли нам статус-кво с Крымом в целом? То-есть, не возвернуть ли Рассее Тмутараканское царство? (стоп: Тмутаракань отвоевал у Батыя Святослав, и владел ею Владимир-Красное солнышко из Киева...

oriento 18 января 2018 | 21:05

При чём тут Московиты? Или Киевской Руси не было ва-а-ще?) Впрочем, если это не подойдёт - можно найти в современной Российской истории прецеденты не хуже. Можно раскрутить конфликт за сероводороды в Чукотском море Северного Ледовитого океана. Тут много заинтересованных: и Норвегия, и Америка, и Голландия - всех не перечесть. Есть где попиариться! Это только двойка-тройка версий себя показать. Какие будут в действительности - ждать осталось недолго. А то,что они будут - к гадалке не ходить. И к разведённой чете Глобов тоже. Судя по претензиям, торсу и распальцовке Царю-Мачо искать нужно не мельче, чем в катренах Нострадамуса... Да и год-то - 2012-тый!!!
А что скажет Максим?
Вопрос 2: Что нам дала и что оставила Советская власть?
Меня уже много лет удивляет отсутствие только одного аспекта критики
коммунистической идеи. Именно этот довод об её грубой ошибочности и даже
пагубности, по-моему, является основным. Основной принцип коммунистического отношения к труду - это работа В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА.
Поработать с энтузиазмом на субботнике пару раз в году, конечно, не
грех. Возможно даже, что бесплатный общественный труд, и выпитое, как
правило, после субботника, коллектив сплачивает. Но это может быть
ДВА-ТРИ РАЗА В ГОД - И НЕ БОЛЕЕ!

oriento 18 января 2018 | 21:18

При работе в коллективе с
коммунистическими принципами оплаты труда КАЧЕСТВО И ОБЪЁМ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТЕМ, КАК РАБОТАЕТ ХУДШИЙ, или, в крайнем случае, средний работник. НО! - НЕ БОЛЬШЕ И НЕ ЛУЧШЕ! Это аксиома для homo sapiens. Именно поэтому коммунистическая идея не прошла ни в одной стране, вне зависимости от начального уровня развития промышленности, сельского хозяйства, нау
ки, культуры и т.д. Не прошла коммидея в России, в Германии, в Югославии, в Венгрии в Китае. Не прошла в Чехословакии, Польше, Болгарии, Румынии, Кубе, Вьетнаме, Корее, Чили. И это всё, повторяю, при различных уровнях науки, промышленности, культуры и
при различной ментальности народов!
В 1918г. после первых
коммунистических субботников во время всероссийского голода Ленин высоко оценил "ростки коммунистического труда".. Пройдёт всего лишь пять лет и действительность заставит его кардинально изменить взгляды на коммунистический труд. Политика военного коммунизма была отменена, вместо продразвёрстки вводится продналог - и аграрный вопрос решается в кратчайшие сроки. В промышленности работа "на энтузиазме" тоже не прошла: работяга получал продовольственные карточки, сапоги, спецодежду, и, постелив под голову полученную на заводе фуфайку, заваливался спать около станка. Срочно начало вводиться нормирование труда. В своих последних работах В.И.Ленин пишет, что новая экономическая политика вводится всерьёз и надолго, лет на тридцать и более.


oriento 18 января 2018 | 21:26

Заранее представляю себе скрежет зубовный Максима Шевченко и брызги
слюны (близко не подходить!!) Сергея Кургиняна после моей гиперболы. Имею смелость сравнить коммунистический (читай коллективный) труд с групповым сексом (как в анекдоте: Вопрос: " - В чём преимущество группового секса? Ответ: " - Можно и сачкануть.")...
В СССР коммунисты три или четыре поколения отбивали у людей охоту и
стремление к работе; чтобы "вылечить" это и приучить народ работать
эффективно, с постоянной концентрацией и самоотдачей, нужно время на
рождение и перевоспитание ещё не меньше 3-4 поколений.
Как коммунисты ломали психологию людей, можно четко увидеть на примере Германии. Я в 70-80-тые годы был в ГДР и видел, как 10 утра, во время короткого перерыва работяги распивали шнапс. Точно так, как в эти же 10 утра работяги в России распивали водку, а работяги в Ровно на Украине опорожняли "слоик" (трёхлитровую банку) самогонки. Всего-то лет 40 правили коммунисты в ГДР, а как успели "опустить" Восточную Германию по сравнению с Западной! По сей день к немцам восточного происхождения в ФРГ относятся как к работникам второго сорта. И они стоят того, это - факт!
P.S. А если к этому добавить десятки миллионов погибших в лагерях, в
голодоморе, то это уже будет, что называется, "картина маслом" -
ЧТО СДЕЛАЛИ КОММУНИСТЫ, ЧТО НАМ ДАЛА И ЧТО ОСТАВИЛА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ?
batonos"

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