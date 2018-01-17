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topotuschkin
17 января 2018 | 19:11
Солидный сенатор-разоблачитель А. Пушков - обрзцово гневный обличитель негодного гнилого западного образа жизни, пламенный путриот, выдающийся образчик высоконравственного цельного неподдельного путинского странного агента с холодной головой, чистыми руками и пылающим огромным погромным и любящим Родину и обездоленный голодающий отощщавший россиянский народец сердцем.
Как же честному уважаемому сенатору-публицисту нелегко, больно, горько и одиноко безумно, там, в этих сугубо враждебных и опасных чужих, бесконечно чуждых, токсичных и заразных для истинного путриота краях всеобщей продажности, тотальной коррупции и беззастенчиво оголтелого чистогана с погоней за Золотым Тельцом...
e_nexoma
17 января 2018 | 19:14
topotuschkin: Прав Рыжков -- сидя на печи никуда не придешь.
cmyjg
17 января 2018 | 19:16
Козявки катает и дрочит наш Володька куда интереснее , чем когда пытается умничать...
topotuschkin
17 января 2018 | 19:20
cmyjg: Да, не повезло вам с вашим Володькой Владимир-Владимирычем....
e_nexoma
17 января 2018 | 19:22
cmyjg: Да, Емель, ваш Володька в квадрате дрочит и катает вас гораздо интереснее, чем вы даже и представить себе можете. Да еще и глыбокомысленно моршшите свои звонкие лбы - вот это мы, вот это вата - развалили СССР, развалим и Россию. Господь вам навстречу - вам вообще везет с Володьками, что с Ильичами, что с Владимировачами.
vezdehod
17 января 2018 | 19:23
cmyjg:
Козявки катает и дрочит наш Володька куда интереснее , чем когда пытается умничать..
=========================================================================
Свалился "емеля" с печи и сильно ударился головкой - совсем хреновым стал.
vezdehod
17 января 2018 | 19:20
e_nexoma:
Прав Рыжков -- сидя на печи никуда не придешь.
========================================================================================
Опять не соглашусь с вами - на печи сидеть нельзя, но мне "выводы" Рыжкова не убеждают.
Ни Грудинин, ни Явлинский Не будут проводить Жёсткую компанию против Путина, как и "Против всех" - это исключено.
zs588
17 января 2018 | 19:26
vezdehod: Когда такие кремлёвские слизняки, как Рыжков, балаболят, хочется плюнуть в его кандидата! Отрабатывает пайку за явку, москвич алтайский!
vezdehod
17 января 2018 | 19:34
zs588:
Когда такие кремлёвские слизняки, как Рыжков, балаболят, хочется плюнуть в его кандидата! Отрабатывает пайку за явку, москвич алтайский!
========================================================================
Это точно...Он и Гудков окончательно подключились к Само.назначению Владимира Владимировича на очередное Шестилетнее царствование.
hryunmorzgov
17 января 2018 | 20:55
vezdehod: Рыжков: Г.Явлинский с моей помощью может поднять результат...
-- - - - - - - - - -
Ага, Володя, так он с твоей помощью поднимет, что поискать..)))
Тут ещё и Гудков-мл. поднимает чего-то.
Уфф...
После выборов, когда поднимальщики зафиксируют свои 1,5%, они отважно заявят, что все кругом виноваты, а более всех - пораженец Навальный, что не слез с печки и не пошёл голосовать за Григорь-Сеича, что внёс враг Навальный раздор и шатание в неокрепшие умы..., что 1,5 процента - это 1,5 миллиона голосов, что ради этих полутора миллионов избирателей мы будем смело готовиться к следующим выборам, где опять отважно наберём...
Ну, эту сказку про белого бычка я слышу лет 20...
З.Ы. Пока вижу, что политика Серёжи Владиленовича на тему разделяй и властвуй - работает, эт не экономику спасать...((
e_nexoma
17 января 2018 | 19:47
vezdehod: "Ни Грудинин, ни Явлинский Не будут проводить Жёсткую компанию против Путина"
Любим мы громкий треск и барабанный бой - пусть толку не будет ни от того, ни от этого, зато сколько грохота! Разве в том смысл, чтобы громче всех полаять в сторону Пукина? По мне, так лучше молча свалить его - меньше вони будет. Ясно как ясный пень - забастовкой ничего не решить, призыв к забастовке - это призыв на баррикады (Навальный пока не осмеливается назвать вещи своими именами). Готов на баррикады? А много еще таких? То-то и оно.
hryunmorzgov
17 января 2018 | 21:08
e_nexoma: Готов на баррикады?
=====================
Зачем сразу на баррикады? Это созреть должно, не всё сразу.
Момент должен настать такой: помните, как у Кулича - ""вчера было рано, а завтра может быть поздно...
Для начала неплохо бы оставить Царя Горы соревноваться с верным жириком - нехай набирает свои 99.
Как в ""Джентльменах удачи Леонов предложил Косому с Хмырём в картишки на даче сыграть: - Дураков нашёл, Доцент, у тебя ж в колоде восемь тузов...
(потом, правда, его в ковёр закатали)
Вспомнилось ещё отчего-то, как в Австралии, кажется, кто-то завтракал в одиночестве на саммите.
Холодный душ, он иногда трезвит лучше...
tsp
17 января 2018 | 21:07
vezdehod: ни Грудинин, ни Явлинский...// - слушайте, ну что Вы все такое знаете про Явлинского, чего я не знаю? Вот почему не будет, если в программе у него в первых строчках написано: "Наша задача – законная конституционная смена власти в России. Мы – против политического курса нынешнего руководства, ведущего страну по пути произвола к застою и деградации.". Вы бы программу-то почитали. Между тем, у Навального в программе этого-то и нет. Там все начинается с борьбы с коррупцией, а о смене власти - ни слова.
nagato
17 января 2018 | 21:15
tsp: что Вы все такое знаете про Явлинского, чего я не знаю? ///
ХорошЫй он (ГАЯ), наверно. Но - не орёл.
А история с "отрубленными пальцами сына-пианиста" - та отвратительна своим цинизмом и лживостью.
(Напоминаю - 1996 год)
chmo_nagato
17 января 2018 | 21:19
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.
Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.
Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.
Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.
Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.
Раззявил "takao"своё поганое ХАЙЛО
И ясно стало:"takao"- БЕЗМОЗГЛОЕ ХУЙЛО.
Публично тешился нарцисс - "takao" ОНАНИЗМОМ,
Поскольку обладал НЕПОЛНОЦЕННЫМ организмом
Эксбиционистка ДЕБИЛЬНАЯ "toma"
От ПСИХА давно пребывала в ИСТОМЕ.
Остальные ж еховские "дамы" и "тёти"
У парочки ентой НЕ были в почёте.
ДЕБИЛ оскорблял их по полной программе:
На каждую ОСОБЬ - говна наложИл килограммы.
Замутил БОРЩЕВИК - "takao" на "Ехе" ЭССЕ
Его дебилизм здесь,на сайте заметили ВСЕ!
Поскольку девизом служила "Лживая мораль"
Получилось: такава сам себя ОБОСРАЛЬ.
КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ В ПАХОВоЙ МОТИВАЦИИ (?)
Замутил здесь ДЕБИЛ, пребывая в ПРОСТРАЦИИ.
Не пора ли подвергнуть ПИСАКУ-дебила КАСТРАЦИИ,
За попытки здесь втюхать продукты своей МАСТУРБАЦИИ?
vezdehod
17 января 2018 | 19:14
Владимир...Пустые ваши хлопоты и это не Мантры и флаг вам "Яблоко" в руки и вперёд на Владимира Владимировича.
e_nexoma
17 января 2018 | 19:25
vezdehod: Не стоит тешить себя иллюзиями, тут с кем ни пойдешь, хоть и с Навальным - все равно в плешивого упрешься - у него такая мощная поддержка окончательно одураченных дураков, что не пробиться ни с чем и ни с кем, пока он добровольно не сдохнет.
vezdehod
17 января 2018 | 19:28
Послушайте Владимир...не гоните Пургу честному народу - Путин добивается ЯВКИ и только ЯВКИ и он сделает ВСЁ чтобы она была выше 50%. Так что не кидайся своим Дерьмом на вентилятор - он попадёт и на вас.
topotuschkin
17 января 2018 | 19:33
vezdehod: Даже при 100% неявке в случае тотального всенародного бойкота все равно будут объявлены официально все заранее заготовленные и спущенные сверху показатели по всенародной явке и повальном всенародном одобрямсе-ободрямсе-поддержамсе и запредельно активно позитивном голосовании в 86%, а местами и в 146%, исключительно за Царь-Кандидата...
hryunmorzgov
17 января 2018 | 21:12
topotuschkin: ...будут объявлены официально все заранее заготовленные ...
=====================
И это тоже верно, Алекс...
ban_19
17 января 2018 | 19:15
.
Я ещё в прошлом веке дал Явлинскому шанс -
«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »
http://maxpark.com/community/7668/content/5123807
он отказался .
.
pitbull
17 января 2018 | 19:28
Рыжков сам себя обманывает и от этого выглядит смешным.
vezdehod
17 января 2018 | 19:39
pitbull:
Рыжков сам себя обманывает и от этого выглядит смешным.
===============================================================================================
Путин не давал ему команду топить Навального - он это делает добровольно и со смаком. а ведь казался порядочным человеком.
vise1
17 января 2018 | 19:38
На следующий день ,
после выборов ,
прибежит Явлинский и тряся бородой ,
будет обвинять электорат в своём поражении .
К Ванге не пойду .
vezdehod
17 января 2018 | 19:43
Владимир...А не ниже пояса называть Алексея Навального "Кировлесом" неким соратником Явлинского?
shtirlitz77
17 января 2018 | 19:39
Рыжков нагло врет, что Яблоко проиграло думские выборы из-за призывов к бойкоту.
Яблоко проиграло те выборы только из-за своей импотентности.
Оно не вело никакой агитации во время избирательной кампании.
И никак себя не проявило до этого.
Многие о партии просто-напросто забыли и очень удивлялись, когда узнавали, что она еще существует.
Знаю из своего опыта, т.к. голосовала за Я. и старалась сагитировать свое окружение.
Тоже происходит и сейчас.
vlabumur
17 января 2018 | 20:15
shtirlitz77: Яблоко проиграло те выборы только из-за своей импотентности.
+++++++++++++++++++++++++++++
У нас Перми было НОЛЬ агитации Яблока кстати и Партия народной свободы тоже..
Если думские выборы они провалили смешно идти на президентские..
Явлинский идет думаю без Кремля тут не обошлось.
olga_andr
17 января 2018 | 19:39
Рыжков, поговорите с учителями. Они вам расскажут, что протокол в УИК пишется "как надо". За ЕР голосуют меньше, чем за КПРФ. Ну и что ходить на это воровское мероприятие? Кто вам сказал, что кто-то посчитает правильно? А явку легко проконтролировать! Пример: последние выборы в Саратовской обл. - 62% везде и всегда. Так вот и будет.
topotuschkin
17 января 2018 | 19:50
olga_andr: Да, был такой казус, когда сразу по всем ТИК и УИК в Саратовской обл. бодренько так вполне официально отрапортовали с указанием совершенно идентичных показателей явки и результатов сразу по всем участкам то ли в 62.2%, то ли в 62.3%, не важно, главное - что на всех участках эти даннные были показаны абсолютно идентичными...
svetla_ya
17 января 2018 | 19:52
olga_andr: ВСЕ Рыжков знает не хуже никого. Но отрабатывает кабалу Явлинскому и нагло врет про "выборы". И это самое противное, что врет не краснея, все зная и понимая.
zemljanka
17 января 2018 | 19:48
Картина темных времен.
vip1707
17 января 2018 | 19:51
Сученок Соломин не на того нарвался.
Нервы у Рыжкова - сталь.
Но всё равно - мерзко, что ААВ натравливает "пацанов" на серьезных людей.
ansh
17 января 2018 | 19:53
Уважаемый Рыжков говорит - Никита не брал. Всучили пакет, измазанный дрянью, потом набежали...
Ё-моё. Как же не брал? Когда брал.
shtirlitz77
17 января 2018 | 20:08
В.Р.: "Кампанию надо проводить" (про избирательную кампанию).
Так кто же спорит?!
Вот и скажите это ГАЯ!
А то, что Вы будете ездить и агитировать за ГАЯ, мало толку.
А сам-то "виновник торжества" ЧТО?
Так и будет блоги писать да интервью СМИ давать и считать это агитацией?!
aleks50
Алексей Клубников
17 января 2018 | 20:16
Рыжков- никто в партиях не сменяется. Это плохо. И идёт голосовать за Гришу. Вот такой когнитивный диссонанс от историка.
juju11
17 января 2018 | 21:04
"Рвать в клочья эту власть, у Явлинского прекрасная программа" - нет возражений.
Но что сделал Явлинский, чтобы мобилизовать массы на полную смену режима?
vasil61
17 января 2018 | 21:06
в силку своего зашкаливающего эгоцентризма навальный не саакашвили и не путин. он скорее ельцин-2.0 на позднем своем реакционном этапе. Только у того все-таки была межрегиснальная депутатская группа соратников . он умел доовариваться и был слабый президент горбачев. У навального ничего этого нет и рыжков правильно сказал- есть готовность и неготовность человека к президентству. Дал понять что навальный по своим качествам не президент. Чего только стоит забастовка вопреки здравому смыслу но ради амбиций себя любимого. Дави всех несогласных- узнаем борю ельцина. Как итог- война в чечне и расстрел верховного совета. Мы хотим повторения? Тогда голосуем за навального. СЕЙЧАС СТОРОННИКИ ЛЁШИНЫ БУДУТ КИДАТЬ ДЕРЬМО В ВЕНТИЛЯТОР
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Рожденные 11 января
Поздравить…
Рожденные 16 января
Поздравить…
гость:
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лидер партии «Яблоко»
Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких, как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие, как он, будут в тюрьме…
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председатель Комитета СФ по международным делам
Крым — это люди
Для Киева, как выясняется — «материальная ценность» из разряда «с баланса на баланс». А для нас в России — самая большая ценность в этой сложнейшей ситуации. Не земли, а человеческие судьбы и человеческие жизни…
Наталья Поклонская: Невозможно продолжать делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе
Надеюсь, Генпрокурор Украины сможет показать людям, что у него хватит мужества соблюсти требование закона, за исполнением которого надзирает…
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политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»
США и Россия: почему мы обречены на конфронтацию?
США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, все меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене все громче…
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Дмитрий Быков
писатель, журналист
Алексей Мельников
публицист
На смерть товарища Анпилова
Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему
внимающих постаревших лиц
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США из последних сил пытается расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа…
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пенсионер
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Комментарии39
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topotuschkin 17 января 2018 | 19:11
Солидный сенатор-разоблачитель А. Пушков - обрзцово гневный обличитель негодного гнилого западного образа жизни, пламенный путриот, выдающийся образчик высоконравственного цельного неподдельного путинского странного агента с холодной головой, чистыми руками и пылающим огромным погромным и любящим Родину и обездоленный голодающий отощщавший россиянский народец сердцем.
Как же честному уважаемому сенатору-публицисту нелегко, больно, горько и одиноко безумно, там, в этих сугубо враждебных и опасных чужих, бесконечно чуждых, токсичных и заразных для истинного путриота краях всеобщей продажности, тотальной коррупции и беззастенчиво оголтелого чистогана с погоней за Золотым Тельцом...
e_nexoma 17 января 2018 | 19:14
topotuschkin: Прав Рыжков -- сидя на печи никуда не придешь.
cmyjg 17 января 2018 | 19:16
Козявки катает и дрочит наш Володька куда интереснее , чем когда пытается умничать...
topotuschkin 17 января 2018 | 19:20
cmyjg: Да, не повезло вам с вашим Володькой Владимир-Владимирычем....
e_nexoma 17 января 2018 | 19:22
cmyjg: Да, Емель, ваш Володька в квадрате дрочит и катает вас гораздо интереснее, чем вы даже и представить себе можете. Да еще и глыбокомысленно моршшите свои звонкие лбы - вот это мы, вот это вата - развалили СССР, развалим и Россию. Господь вам навстречу - вам вообще везет с Володьками, что с Ильичами, что с Владимировачами.
vezdehod 17 января 2018 | 19:23
cmyjg:
Козявки катает и дрочит наш Володька куда интереснее , чем когда пытается умничать..
=========================================================================
Свалился "емеля" с печи и сильно ударился головкой - совсем хреновым стал.
vezdehod 17 января 2018 | 19:20
e_nexoma:
Прав Рыжков -- сидя на печи никуда не придешь.
========================================================================================
Опять не соглашусь с вами - на печи сидеть нельзя, но мне "выводы" Рыжкова не убеждают.
Ни Грудинин, ни Явлинский Не будут проводить Жёсткую компанию против Путина, как и "Против всех" - это исключено.
zs588 17 января 2018 | 19:26
vezdehod: Когда такие кремлёвские слизняки, как Рыжков, балаболят, хочется плюнуть в его кандидата! Отрабатывает пайку за явку, москвич алтайский!
vezdehod 17 января 2018 | 19:34
zs588:
Когда такие кремлёвские слизняки, как Рыжков, балаболят, хочется плюнуть в его кандидата! Отрабатывает пайку за явку, москвич алтайский!
========================================================================
Это точно...Он и Гудков окончательно подключились к Само.назначению Владимира Владимировича на очередное Шестилетнее царствование.
hryunmorzgov 17 января 2018 | 20:55
vezdehod: Рыжков: Г.Явлинский с моей помощью может поднять результат...
-- - - - - - - - - -
Ага, Володя, так он с твоей помощью поднимет, что поискать..)))
Тут ещё и Гудков-мл. поднимает чего-то.
Уфф...
После выборов, когда поднимальщики зафиксируют свои 1,5%, они отважно заявят, что все кругом виноваты, а более всех - пораженец Навальный, что не слез с печки и не пошёл голосовать за Григорь-Сеича, что внёс враг Навальный раздор и шатание в неокрепшие умы..., что 1,5 процента - это 1,5 миллиона голосов, что ради этих полутора миллионов избирателей мы будем смело готовиться к следующим выборам, где опять отважно наберём...
Ну, эту сказку про белого бычка я слышу лет 20...
З.Ы. Пока вижу, что политика Серёжи Владиленовича на тему разделяй и властвуй - работает, эт не экономику спасать...((
e_nexoma 17 января 2018 | 19:47
vezdehod: "Ни Грудинин, ни Явлинский Не будут проводить Жёсткую компанию против Путина"
Любим мы громкий треск и барабанный бой - пусть толку не будет ни от того, ни от этого, зато сколько грохота! Разве в том смысл, чтобы громче всех полаять в сторону Пукина? По мне, так лучше молча свалить его - меньше вони будет. Ясно как ясный пень - забастовкой ничего не решить, призыв к забастовке - это призыв на баррикады (Навальный пока не осмеливается назвать вещи своими именами). Готов на баррикады? А много еще таких? То-то и оно.
hryunmorzgov 17 января 2018 | 21:08
e_nexoma: Готов на баррикады?
=====================
Зачем сразу на баррикады? Это созреть должно, не всё сразу.
Момент должен настать такой: помните, как у Кулича - ""вчера было рано, а завтра может быть поздно...
Для начала неплохо бы оставить Царя Горы соревноваться с верным жириком - нехай набирает свои 99.
Как в ""Джентльменах удачи Леонов предложил Косому с Хмырём в картишки на даче сыграть: - Дураков нашёл, Доцент, у тебя ж в колоде восемь тузов...
(потом, правда, его в ковёр закатали)
Вспомнилось ещё отчего-то, как в Австралии, кажется, кто-то завтракал в одиночестве на саммите.
Холодный душ, он иногда трезвит лучше...
tsp 17 января 2018 | 21:07
vezdehod: ни Грудинин, ни Явлинский...// - слушайте, ну что Вы все такое знаете про Явлинского, чего я не знаю? Вот почему не будет, если в программе у него в первых строчках написано: "Наша задача – законная конституционная смена власти в России. Мы – против политического курса нынешнего руководства, ведущего страну по пути произвола к застою и деградации.". Вы бы программу-то почитали. Между тем, у Навального в программе этого-то и нет. Там все начинается с борьбы с коррупцией, а о смене власти - ни слова.
nagato 17 января 2018 | 21:15
tsp: что Вы все такое знаете про Явлинского, чего я не знаю? ///
ХорошЫй он (ГАЯ), наверно. Но - не орёл.
А история с "отрубленными пальцами сына-пианиста" - та отвратительна своим цинизмом и лживостью.
(Напоминаю - 1996 год)
chmo_nagato 17 января 2018 | 21:19
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.
Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.
Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.
Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.
Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.
Раззявил "takao"своё поганое ХАЙЛО
И ясно стало:"takao"- БЕЗМОЗГЛОЕ ХУЙЛО.
Публично тешился нарцисс - "takao" ОНАНИЗМОМ,
Поскольку обладал НЕПОЛНОЦЕННЫМ организмом
Эксбиционистка ДЕБИЛЬНАЯ "toma"
От ПСИХА давно пребывала в ИСТОМЕ.
Остальные ж еховские "дамы" и "тёти"
У парочки ентой НЕ были в почёте.
ДЕБИЛ оскорблял их по полной программе:
На каждую ОСОБЬ - говна наложИл килограммы.
Замутил БОРЩЕВИК - "takao" на "Ехе" ЭССЕ
Его дебилизм здесь,на сайте заметили ВСЕ!
Поскольку девизом служила "Лживая мораль"
Получилось: такава сам себя ОБОСРАЛЬ.
КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ В ПАХОВоЙ МОТИВАЦИИ (?)
Замутил здесь ДЕБИЛ, пребывая в ПРОСТРАЦИИ.
Не пора ли подвергнуть ПИСАКУ-дебила КАСТРАЦИИ,
За попытки здесь втюхать продукты своей МАСТУРБАЦИИ?
vezdehod 17 января 2018 | 19:14
Владимир...Пустые ваши хлопоты и это не Мантры и флаг вам "Яблоко" в руки и вперёд на Владимира Владимировича.
e_nexoma 17 января 2018 | 19:25
vezdehod: Не стоит тешить себя иллюзиями, тут с кем ни пойдешь, хоть и с Навальным - все равно в плешивого упрешься - у него такая мощная поддержка окончательно одураченных дураков, что не пробиться ни с чем и ни с кем, пока он добровольно не сдохнет.
vezdehod 17 января 2018 | 19:28
Послушайте Владимир...не гоните Пургу честному народу - Путин добивается ЯВКИ и только ЯВКИ и он сделает ВСЁ чтобы она была выше 50%. Так что не кидайся своим Дерьмом на вентилятор - он попадёт и на вас.
topotuschkin 17 января 2018 | 19:33
vezdehod: Даже при 100% неявке в случае тотального всенародного бойкота все равно будут объявлены официально все заранее заготовленные и спущенные сверху показатели по всенародной явке и повальном всенародном одобрямсе-ободрямсе-поддержамсе и запредельно активно позитивном голосовании в 86%, а местами и в 146%, исключительно за Царь-Кандидата...
hryunmorzgov 17 января 2018 | 21:12
topotuschkin: ...будут объявлены официально все заранее заготовленные ...
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И это тоже верно, Алекс...
ban_19 17 января 2018 | 19:15
.
Я ещё в прошлом веке дал Явлинскому шанс -
«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »
http://maxpark.com/community/7668/content/5123807
он отказался .
.
pitbull 17 января 2018 | 19:28
Рыжков сам себя обманывает и от этого выглядит смешным.
vezdehod 17 января 2018 | 19:39
pitbull:
Рыжков сам себя обманывает и от этого выглядит смешным.
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Путин не давал ему команду топить Навального - он это делает добровольно и со смаком. а ведь казался порядочным человеком.
vise1 17 января 2018 | 19:38
На следующий день ,
после выборов ,
прибежит Явлинский и тряся бородой ,
будет обвинять электорат в своём поражении .
К Ванге не пойду .
vezdehod 17 января 2018 | 19:43
Владимир...А не ниже пояса называть Алексея Навального "Кировлесом" неким соратником Явлинского?
shtirlitz77 17 января 2018 | 19:39
Рыжков нагло врет, что Яблоко проиграло думские выборы из-за призывов к бойкоту.
Яблоко проиграло те выборы только из-за своей импотентности.
Оно не вело никакой агитации во время избирательной кампании.
И никак себя не проявило до этого.
Многие о партии просто-напросто забыли и очень удивлялись, когда узнавали, что она еще существует.
Знаю из своего опыта, т.к. голосовала за Я. и старалась сагитировать свое окружение.
Тоже происходит и сейчас.
vlabumur 17 января 2018 | 20:15
shtirlitz77: Яблоко проиграло те выборы только из-за своей импотентности.
+++++++++++++++++++++++++++++
У нас Перми было НОЛЬ агитации Яблока кстати и Партия народной свободы тоже..
Если думские выборы они провалили смешно идти на президентские..
Явлинский идет думаю без Кремля тут не обошлось.
olga_andr 17 января 2018 | 19:39
Рыжков, поговорите с учителями. Они вам расскажут, что протокол в УИК пишется "как надо". За ЕР голосуют меньше, чем за КПРФ. Ну и что ходить на это воровское мероприятие? Кто вам сказал, что кто-то посчитает правильно? А явку легко проконтролировать! Пример: последние выборы в Саратовской обл. - 62% везде и всегда. Так вот и будет.
topotuschkin 17 января 2018 | 19:50
olga_andr: Да, был такой казус, когда сразу по всем ТИК и УИК в Саратовской обл. бодренько так вполне официально отрапортовали с указанием совершенно идентичных показателей явки и результатов сразу по всем участкам то ли в 62.2%, то ли в 62.3%, не важно, главное - что на всех участках эти даннные были показаны абсолютно идентичными...
svetla_ya 17 января 2018 | 19:52
olga_andr: ВСЕ Рыжков знает не хуже никого. Но отрабатывает кабалу Явлинскому и нагло врет про "выборы". И это самое противное, что врет не краснея, все зная и понимая.
zemljanka 17 января 2018 | 19:48
Картина темных времен.
vip1707 17 января 2018 | 19:51
Сученок Соломин не на того нарвался.
Нервы у Рыжкова - сталь.
Но всё равно - мерзко, что ААВ натравливает "пацанов" на серьезных людей.
ansh 17 января 2018 | 19:53
Уважаемый Рыжков говорит - Никита не брал. Всучили пакет, измазанный дрянью, потом набежали...
Ё-моё. Как же не брал? Когда брал.
shtirlitz77 17 января 2018 | 20:08
В.Р.: "Кампанию надо проводить" (про избирательную кампанию).
Так кто же спорит?!
Вот и скажите это ГАЯ!
А то, что Вы будете ездить и агитировать за ГАЯ, мало толку.
А сам-то "виновник торжества" ЧТО?
Так и будет блоги писать да интервью СМИ давать и считать это агитацией?!
aleks50 Алексей Клубников 17 января 2018 | 20:16
Рыжков- никто в партиях не сменяется. Это плохо. И идёт голосовать за Гришу. Вот такой когнитивный диссонанс от историка.
aleks50 Алексей Клубников 17 января 2018 | 20:16
Рыжков- никто в партиях не сменяется. Это плохо. И идёт голосовать за Гришу. Вот такой когнитивный диссонанс от историка.
aleks50 Алексей Клубников 17 января 2018 | 20:16
Рыжков- никто в партиях не сменяется. Это плохо. И идёт голосовать за Гришу. Вот такой когнитивный диссонанс от историка.
juju11 17 января 2018 | 21:04
"Рвать в клочья эту власть, у Явлинского прекрасная программа" - нет возражений.
Но что сделал Явлинский, чтобы мобилизовать массы на полную смену режима?
vasil61 17 января 2018 | 21:06
в силку своего зашкаливающего эгоцентризма навальный не саакашвили и не путин. он скорее ельцин-2.0 на позднем своем реакционном этапе. Только у того все-таки была межрегиснальная депутатская группа соратников . он умел доовариваться и был слабый президент горбачев. У навального ничего этого нет и рыжков правильно сказал- есть готовность и неготовность человека к президентству. Дал понять что навальный по своим качествам не президент. Чего только стоит забастовка вопреки здравому смыслу но ради амбиций себя любимого. Дави всех несогласных- узнаем борю ельцина. Как итог- война в чечне и расстрел верховного совета. Мы хотим повторения? Тогда голосуем за навального. СЕЙЧАС СТОРОННИКИ ЛЁШИНЫ БУДУТ КИДАТЬ ДЕРЬМО В ВЕНТИЛЯТОР