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e_nexoma
16 января 2018 | 19:08
Этого Сократа можно и не слушать – все, о чем он способен сказать, у него довольно отчетливо написано на лбу.
Прическу поменял бы, что ли, а то Ломброзо никак не успокоится – вертится и вертится в гробу.
mirandas
16 января 2018 | 19:08
Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания 133 млн рублей на «Платформу»
Что скажем?
mirandas
16 января 2018 | 19:11
Надо уважать право каждого верить или нет!
e_nexoma
16 января 2018 | 19:19
mirandas: А тебе что - не дает кто? Чего кричишь-то?
mirandas
16 января 2018 | 19:22
e_nexoma:
Отвали!
Не тебе писала, а нормальным людям.
mirandas
16 января 2018 | 19:25
Какое позорище сегодня было на пресс-конференции Грудинина в ТАСС.(
Глушилки даже установили!
Прибежала куча Лайф-простигосподя и постоянно мусолили миллиарды Грудинина.
Заказуха явная!
e_nexoma
16 января 2018 | 19:27
mirandas: Хамло пензенское, разве у вас есть нормальные люди? Или потому так и орешь, что никак не найдешь?
awatar_001___
16 января 2018 | 19:40
e_nexoma:
Пехтура, тебе в личку или в лыч?
mirandas
16 января 2018 | 19:44
awatar_001___:
Он от щелбана сдохнет!
mirandas
16 января 2018 | 19:20
Удальцов скромничает!)
Именно он пригласил Грудинина участвовать в праймериз левых сил.
И потом настоятельно требовал всем левым силам учитывать мнения людей голосовавших за него.
e_nexoma
16 января 2018 | 19:29
mirandas: Открою тебе Омеригу - больше 6% Грудину никак не набрать, если наберет и эти - дураки хоть медленно, но переводятся и верить Удальцовым-Грудининым - проехал тот вагон.
Хочешь пари? Запомни, если жива будешь до марта, я потом спрошу тебя.
mirandas
16 января 2018 | 19:41
e_nexoma:
Ок!
Пари!
Потом я тебя заставлю сожрать эту распечатку!
Сейчас ее сделаю.
Попробуй только помереть престарелый навальнёнок!
awatar_001___
16 января 2018 | 19:49
e_nexoma:
Пехтура пиндосовская, придёт время и Путин с Чубайсом будут сидеть в одной камере, за то что он лично отдал указание посадить лидера народного фронта Сергей Удальцова и Робин Гуда, арбалетчика Квачкова!
Толкались царедворцы при дворе,
В готовности в страну чужую сдунуть…
Давно горят уж шапки на ворье…
Их надо помнить, для того чтоб плюнуть!
Гайдар причмокивающий, «…я ваш спаситель,
Гражданскую войну не дал я развязать…»
Немцов от коммунизма бесстрашный избавитель,
Потеющий под носом, возглавил деморать.
Мы помним кардинала чёрного творенья…
Советник ЕБН Россию просвещал…
Как пёс, дрожа от нетерпенья,
Он души скрадывая, врал.
От гнева всенародного спасаясь,
Имея иудейское гражданство уж давно,
Здесь Березовский хмыкал, заикаясь…
Плетя интриги, словно шулер в казино.
И ЕБН, лаская мутным и пьянящим взором
Собравшийся общак, спешил к столу упасть…
Здесь каждый чувствовал себя совсем не вором,
Показывая всю преданность и власть.
Смущённый, лёгкий вскрик, не надо драмы…
То ЕБН, балуясь, немножечко от коньячка устав,
Ища рукой опору на бедре у дамы,
Как следует, щипнул, чуть-чуть не рассчитав.
mordechai_blinchikov
16 января 2018 | 20:47
awatar_001___: и Робин Гуда, арбалетчика Квачкова!
стрелком он оказался хреновым,БАЦ!! БАЦ! и мимо (•̪●)!
awatar_001___
16 января 2018 | 19:51
e_nexoma:
Европа потешалась, удивлённым взором
Над дирижёром… пьяненького в дым,
На Армию, бегущую с позором…
Служу Отечеству!... Страну не посрамим!
Премьер вещал на странном языке, смешной такой …
Он Югославию стремился защитить, ну хоть пока…
Не получилось, ну бывает, полный упокой!
Зато как классно отмазал Козленка!
Почти ушли одни, недавно иль давно…
Радетели и слуги для народа,
Но есть одно нетленное гав…!
Которое смердит, такая уж порода…
Исполнив порученье всех врагов заклятых,
Растлив и развратив Великую Страну,
Напёрстками шуршит, от жуликов проклятых
Он хочет превзойти наверно сатану.
С Саяно-Шушенской «немножечко» проблема…
Так как насчёт «мочить в сортире»… не грозит?
«Своих, мы не сдаём…», и это есть знамения эмблема!
Наследства, груз доставшийся, хоть чёрта победит…
Нам не известны полной истины слова,
И, быть возмездию наверно всё же рано…
И неподсудно брошенное вскользь, прикрыв глаза:
«Сработано по макси, берись теперь за НАНО…»
kriimsdyk
16 января 2018 | 19:30
mirandas: да гори они огнем, краснопузые. Шведы социализм уже 50 лет назад устроили без ампиловых и удальцовых, без шариковых одним словом.
zs588
16 января 2018 | 19:32
mirandas: Осспадя, какой балабол! В совке был бы полтинформатором в армии:=)
mordechai_blinchikov
16 января 2018 | 19:40
mirandas:
сходи поплачь к Сении блаженной, пусть отпустит тебе грехи и обратно на Эхо , за новыми.
arb40
16 января 2018 | 20:00
mirandas:
Обналичивание - нормальная банковская хозяйственная операция! А Вы из банкоматов сразу сосисками получаете и еще чашечку кофэ? Вот болтуны! до 30% операции в РФ идут налом! По другому не работает! А некий местный сенатор он чем в Франции за недвижимость платил? Лягушками? Его взяли за неуплату налогов!
vlabumur
16 января 2018 | 20:12
mirandas:
Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания 133 млн рублей
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Я помню в 90 годах тоже обналичивали получку,которую выдавали велосипедами
Это ещё не криминал.
krysodav2
16 января 2018 | 20:19
mirandas: Обналичивание это не воровство и не преступление.
vezdehod
16 января 2018 | 19:15
e_nexoma:
Этого Сократа можно и не слушать – все, о чем он способен сказать, у него довольно отчетливо написано на лбу.
=================================================================================================
Зона пошла ему на "пользу" - Кум и его хорошо поработали с ним и теперь он Верный товарищ Кремля и кооператива "Озеро".
awatar_001___
16 января 2018 | 21:10
vezdehod:
Студебеккер, козёл смердячий, Тимур, ты думаешь, что не найдётся тигр Амур, который порвёт твои дряблые ляжки?
Любитель правды и свободы,
Из-за кардонья втихаря,
Нам шлёт пургу и непогоду…
Зачем стараешься ты зря?
Здесь птица Феникс поселилась,
Ушла немного погулять,
Она немного подкрепилась,
Вот-вот вернётся благодать!
И с благодатью этой божьей
Проснётся русский патриот,
Восстанет птица Феникс тоже,
С колен поднимется народ.
Любитель правды и свободы,
Зачем покинул ты страну?
Нам слать пургу и непогоду?
А может, новую войну?
Таких, мы видели немало –
Стремились где-то отсидеть…
Прими совет! Закрой еба…!
Вас, с Новом годом! Не потеть!
arifmometr
16 января 2018 | 19:54
e_nexoma: Не знаю, что на лбу написано у тебя и сомневаюсь, что есть ли у тебя лоб.
Человек сказал то, что многие хотят, да кишка тонка, а именно: Выборы для Путина Бродвеем не станут и Путин получит хорошую саечку.
topotuschkin
16 января 2018 | 20:19
e_nexoma: Хоть и кличут этого удалого Удальцова-Молодцова лево-радикалом с намеком на экстремизм, ничего такого особо рррреволюционного или леворадикально-экстремистского сегодня от него не услышалось вообще.
Нет, вполне себе такие здравые и рациональные суждения, как-то даже поинтереснее, поживее и посвежее, чем у этого ренегата-двурушника православного национал-коммуниста, запутинской подстилки и политической проститутки папы Зю.
В любом случае, сейчас защищать интересы обездоленных, ограбленных, угнетаемых и нещадно эксплуатируемых трудящихся, инвалидов, неимущих и малооплачиваемых слоев населения на левом фланге больше некому вообще.
На образованного, идейного и подкованного социаль-демократа пока еще не сильно смахивает, но тут еще надо разбираться с еще одним крайне больным вопросом - действительно ли российская социаль-демократия изначально на самом деле боролась за права угнетаемых-эксплуатируемых трудящихся, а потом, как-то заигравшись борьбой за власть, выродилась в жалкую латиноамериканскую азиатчину военно-жандармской диктатуры государственной тайной полиции гостапо, военщины, внутренних органов и прочей охранки с палачами-карателями-концлагерями.
Или именно эта задача захвата и раграбления иставилась изначально во главу угла под прикрытием борьбы за права нещадно угнетаемых-эксплуатируемых?..
awatar_001___
16 января 2018 | 21:17
topotuschkin:
Ну, что Ты клушка раскричалась,
Терпи уж боль. Яйцо уж прёт!
В любви к палачеству призналась,
Тебе б болванкой, прямо в рот…
Тогда, посмотрим, что больнее:
Яичко утром, на заре…
Иль сталь во рту, на вкус сильнее,
С мозгами вдрызг! Как в Октябре!
Сиди уж тихо в закордонье,
Побольше тужься, не спеши…
Мозги поправь, умерь зловонье –
Яичко любит, чтоб в тиши…
Конечно, жаль тебя, болезный –
Глаза потухли от тоски…
Ведь тратишь время бесполезно,
Отмой зловонные носки.
Как только ты носки замочишь,
Увидишь грязь, своё нутро!
Пока же только ты морочишь
Свой нюх и злобное чутьё.
Спросить хочу: – Какого ху…,
Ты умираешь от тоски,
И гиперчувство тренируя,
Зачем, ты нюхаешь носки?
Ты розы нюхай на рассвете,
И всем усатым поклонись,
За то, что жив на этом свете!
Челом об пол, и не ленись!
vezdehod
16 января 2018 | 19:09
Какой ты на хрен атеист товарищ из "Левого фронта" - ведь твой Шеф дедушка Зю, носит золотой нательный крест под революционной рубашкой.
e_nexoma
16 января 2018 | 19:21
vezdehod: Эти ребята происходят от хамелеона - в случае нужды перекрашиваются быстрее, чем переобуваются. Сначала Христа распнут, потом рыдают на его кресте - сами не знают, чего творят.
arb40
16 января 2018 | 20:04
vezdehod:
Журавлева хорошо вчера с Грудининым провела, он глупость говорил в ответах на вопросы!
А вот сегодня сдулась, не одного вопроса, заслушалась чепухи? Или сдули?
Но и без вопросов намолотил человек чепухи из каши! Время идет, а он не умнеет!
Вот вышел из тюрьмы, но долдонет тоже самое!
jkz_
16 января 2018 | 20:34
arb40: Вот вышел из тюрьмы, но долдонет тоже самое!
Красные неисправимы!
kriimsdyk
16 января 2018 | 19:13
Как его тяжело слушать, это какое-то дерево.
И почему всякие анпиловы все время хотят залезть в мой карман?
vezdehod
16 января 2018 | 19:21
kriimsdyk:
Как его тяжело слушать, это какое-то дерево.
============================================================================================
Этот индивид из"Левого фронта" ДУБЕЕТ с каждым днём, как и вступивший в эту контору Максим Шевченко.- хорошая компания собралась.
vezdehod
16 января 2018 | 19:26
Дебил - Холодной обработки...Здорово его Отделали на Зоне.
dokolle
16 января 2018 | 20:00
vezdehod: Максим Шевченко - это Эталонный образец как и Марков. Их надо сдать в палату мер и весов и хранить вечно.
e_nexoma
16 января 2018 | 19:24
kriimsdyk: Смысл любой идеологии не в том, чтобы самому верить в идею, а в том, чтобы заставить верить в нее тех, кто не согласен. А деньги в этом процессе - не самое последнее дело, их тоже легче всего извлекать из карманов дураков именно дурача их.
kriimsdyk
16 января 2018 | 19:25
e_nexoma: только моих денег они не увидят, пусть расстреливают. Коммунисты херовы
e_nexoma
16 января 2018 | 19:33
kriimsdyk: Так я про дураков - нормальный только в детстве в сказки верит.
vlabumur
16 января 2018 | 20:32
e_nexoma: kriimsdyk:
Человеку никогда не достичь столь головокружительных вершин мудрости,
чтобы его нельзя было провести за нос.
_ _ _ _ _
Марк Твен.
+++++++++++++++++++++++++
Если вам жалко денег Вас уже обманули.
vezdehod
16 января 2018 | 19:41
Удальцов...Ответь на прямой вопрос Ольги - что ты думаешь об Алексее Навальном и его действиях?.
Про Грудинина нам всё ясно - ему ловить в этом цирке нечего.
jkz_
16 января 2018 | 19:31
Понятно. Какие потребности разумные, а какие - нет, решать будет, конечно, компартия. Плавали, знаем.
spikeyapples
Алекс Якубсон
16 января 2018 | 19:35
ну да, конешно, Удальцов и Ко будут сидеть наверху "самого справедливого общества": и учить-лечить, какие ппотребности разумные и как людям не стоит гнаться за песональными яхтами. и не только яхтами, а и фелуками, яликами, шаландами, жангадами, набережными и прочими челнами, и прочими ботами(в водоплавательном смысле слова). сами при этом они так на яхтах плавать будут, токмо это будут яхты "народные", данные им по служебной линии как "лутчим людям" из народа. и жрать в три горла тоже будут только они, кто-то же должен на себе всю эту отраву пробовать.
Удальцов либо наивный кретин, либо сознательный политический извращенец. не знаю что хуже. надеюсь Грудинин не такой пещерный левак
vezdehod
16 января 2018 | 19:47
spikeyapples:
Удальцов либо наивный кретин, либо сознательный политический извращенец. не знаю что хуже. надеюсь Грудинин не такой пещерный левак
===============================================================================================
С хреновой компанией связался товарищ Грудинин - подведут его эти дебилы из "Левого фронта" под Кремлёвскую стену.
spikeyapples
Алекс Якубсон
16 января 2018 | 19:36
и на религию взгляды у него примитивные как у пробки. персонажи Пушкина кричали "Бунт--дело Божие!", но Удальцов видимо Пушкина не читал
slawa1940
16 января 2018 | 19:56
Справедливость в том, что все ком-сты ответственны за многомиллионные людские жертвы в период советчены в своей стране и не только
jkz_
16 января 2018 | 19:57
Какая же всё-таки пустая коммунистическпя погремушка этот отмороженный левак! Совсем надо быть дебилом, чтобы опять повестись на эти замшелые лозунги столетней давности! Всем твёрдо надо помнить, что красивые посулы большевиков очень быстро превратились в полное бесправие и ограбление народа. И эти хитрецы такие же.
tcheslav
16 января 2018 | 20:20
Существует мнение, что левые идеи очень сейчас популярны в обществе. Есть две группы этих людей, первые хотят опять все отобрать и поделить и при дикой несправедливости и пропасти между богатыми и бедными, роскошью и нищетой, дворцами и вагончиками -, да, чего уж душой кривить, хочется немного справедливости, такие люди есть. Для вторых, этот левый поворот, как сон о детстве, ностальгия по чему то теплому, ну типа парное молоко или рыбий жир., мороженное с розочкой за 19 копеек, но они прекрасно понимают, возврата нет , тот период уже прожили, нет машины времени, надо просыпаться и жить в более продвинутом мире.
krysodav2
16 января 2018 | 20:26
С 2012 года он изрядно поглупел.
evgeniy1232
16 января 2018 | 20:35
Если Удальцов говорит, и верит, что власть можно поменять честной явкой на выборах, то он, мягко говоря - большой ребёнок или провокатор. Властям нужна легитимная явка перед Мировой общественностью, а число голосов, она распределит и пропишет такие, какие ей надо для вечного воровского правления. Анекдот: Мыши тоже хорошо думали, когда хотели повесить звонок зубастому Коту, чтобы он их не смог поймать. Неужели, решение бойкотировать выборы Навальным, а это самое эффективное средство борьбы против диктатора, пришло в голову только ему?
yvl45
16 января 2018 | 20:36
Светлый человек, Сергей, очень порядочный и честный, но чересчур доверяющий людям. Вот и теперь, попали в когти дьявола (перевертыша). Я имею ввиду господина Грудинина. С какого перепуга отстранился Зюганов от своих верных рыцарей коммунистов, взяв темную лошадку и поставив во главе своей партии. Зюганов второй раз сдаст всех Вас Путину и не поперхнется. Вспомните 1996год, как всех сдал Ельцину полковник-разведки Зюганов.
Сегодня будет тоже самое, не утоните в болоте разочарования.
(none)
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Комментарии49
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e_nexoma 16 января 2018 | 19:08
Этого Сократа можно и не слушать – все, о чем он способен сказать, у него довольно отчетливо написано на лбу.
Прическу поменял бы, что ли, а то Ломброзо никак не успокоится – вертится и вертится в гробу.
mirandas 16 января 2018 | 19:08
Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания 133 млн рублей на «Платформу»
Что скажем?
mirandas 16 января 2018 | 19:11
Надо уважать право каждого верить или нет!
e_nexoma 16 января 2018 | 19:19
mirandas: А тебе что - не дает кто? Чего кричишь-то?
mirandas 16 января 2018 | 19:22
e_nexoma:
Отвали!
Не тебе писала, а нормальным людям.
mirandas 16 января 2018 | 19:25
Какое позорище сегодня было на пресс-конференции Грудинина в ТАСС.(
Глушилки даже установили!
Прибежала куча Лайф-простигосподя и постоянно мусолили миллиарды Грудинина.
Заказуха явная!
e_nexoma 16 января 2018 | 19:27
mirandas: Хамло пензенское, разве у вас есть нормальные люди? Или потому так и орешь, что никак не найдешь?
awatar_001___ 16 января 2018 | 19:40
e_nexoma:
Пехтура, тебе в личку или в лыч?
mirandas 16 января 2018 | 19:44
awatar_001___:
Он от щелбана сдохнет!
mirandas 16 января 2018 | 19:20
Удальцов скромничает!)
Именно он пригласил Грудинина участвовать в праймериз левых сил.
И потом настоятельно требовал всем левым силам учитывать мнения людей голосовавших за него.
e_nexoma 16 января 2018 | 19:29
mirandas: Открою тебе Омеригу - больше 6% Грудину никак не набрать, если наберет и эти - дураки хоть медленно, но переводятся и верить Удальцовым-Грудининым - проехал тот вагон.
Хочешь пари? Запомни, если жива будешь до марта, я потом спрошу тебя.
mirandas 16 января 2018 | 19:41
e_nexoma:
Ок!
Пари!
Потом я тебя заставлю сожрать эту распечатку!
Сейчас ее сделаю.
Попробуй только помереть престарелый навальнёнок!
awatar_001___ 16 января 2018 | 19:49
e_nexoma:
Пехтура пиндосовская, придёт время и Путин с Чубайсом будут сидеть в одной камере, за то что он лично отдал указание посадить лидера народного фронта Сергей Удальцова и Робин Гуда, арбалетчика Квачкова!
Толкались царедворцы при дворе,
В готовности в страну чужую сдунуть…
Давно горят уж шапки на ворье…
Их надо помнить, для того чтоб плюнуть!
Гайдар причмокивающий, «…я ваш спаситель,
Гражданскую войну не дал я развязать…»
Немцов от коммунизма бесстрашный избавитель,
Потеющий под носом, возглавил деморать.
Мы помним кардинала чёрного творенья…
Советник ЕБН Россию просвещал…
Как пёс, дрожа от нетерпенья,
Он души скрадывая, врал.
От гнева всенародного спасаясь,
Имея иудейское гражданство уж давно,
Здесь Березовский хмыкал, заикаясь…
Плетя интриги, словно шулер в казино.
И ЕБН, лаская мутным и пьянящим взором
Собравшийся общак, спешил к столу упасть…
Здесь каждый чувствовал себя совсем не вором,
Показывая всю преданность и власть.
Смущённый, лёгкий вскрик, не надо драмы…
То ЕБН, балуясь, немножечко от коньячка устав,
Ища рукой опору на бедре у дамы,
Как следует, щипнул, чуть-чуть не рассчитав.
mordechai_blinchikov 16 января 2018 | 20:47
awatar_001___: и Робин Гуда, арбалетчика Квачкова!
стрелком он оказался хреновым,БАЦ!! БАЦ! и мимо (•̪●)!
awatar_001___ 16 января 2018 | 19:51
e_nexoma:
Европа потешалась, удивлённым взором
Над дирижёром… пьяненького в дым,
На Армию, бегущую с позором…
Служу Отечеству!... Страну не посрамим!
Премьер вещал на странном языке, смешной такой …
Он Югославию стремился защитить, ну хоть пока…
Не получилось, ну бывает, полный упокой!
Зато как классно отмазал Козленка!
Почти ушли одни, недавно иль давно…
Радетели и слуги для народа,
Но есть одно нетленное гав…!
Которое смердит, такая уж порода…
Исполнив порученье всех врагов заклятых,
Растлив и развратив Великую Страну,
Напёрстками шуршит, от жуликов проклятых
Он хочет превзойти наверно сатану.
С Саяно-Шушенской «немножечко» проблема…
Так как насчёт «мочить в сортире»… не грозит?
«Своих, мы не сдаём…», и это есть знамения эмблема!
Наследства, груз доставшийся, хоть чёрта победит…
Нам не известны полной истины слова,
И, быть возмездию наверно всё же рано…
И неподсудно брошенное вскользь, прикрыв глаза:
«Сработано по макси, берись теперь за НАНО…»
kriimsdyk 16 января 2018 | 19:30
mirandas: да гори они огнем, краснопузые. Шведы социализм уже 50 лет назад устроили без ампиловых и удальцовых, без шариковых одним словом.
zs588 16 января 2018 | 19:32
mirandas: Осспадя, какой балабол! В совке был бы полтинформатором в армии:=)
mordechai_blinchikov 16 января 2018 | 19:40
mirandas:
сходи поплачь к Сении блаженной, пусть отпустит тебе грехи и обратно на Эхо , за новыми.
arb40 16 января 2018 | 20:00
mirandas:
Обналичивание - нормальная банковская хозяйственная операция! А Вы из банкоматов сразу сосисками получаете и еще чашечку кофэ? Вот болтуны! до 30% операции в РФ идут налом! По другому не работает! А некий местный сенатор он чем в Франции за недвижимость платил? Лягушками? Его взяли за неуплату налогов!
vlabumur 16 января 2018 | 20:12
mirandas:
Адвокат Серебренникова признал факт обналичивания 133 млн рублей
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Я помню в 90 годах тоже обналичивали получку,которую выдавали велосипедами
Это ещё не криминал.
krysodav2 16 января 2018 | 20:19
mirandas: Обналичивание это не воровство и не преступление.
vezdehod 16 января 2018 | 19:15
e_nexoma:
Этого Сократа можно и не слушать – все, о чем он способен сказать, у него довольно отчетливо написано на лбу.
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Зона пошла ему на "пользу" - Кум и его хорошо поработали с ним и теперь он Верный товарищ Кремля и кооператива "Озеро".
awatar_001___ 16 января 2018 | 21:10
vezdehod:
Студебеккер, козёл смердячий, Тимур, ты думаешь, что не найдётся тигр Амур, который порвёт твои дряблые ляжки?
Любитель правды и свободы,
Из-за кардонья втихаря,
Нам шлёт пургу и непогоду…
Зачем стараешься ты зря?
Здесь птица Феникс поселилась,
Ушла немного погулять,
Она немного подкрепилась,
Вот-вот вернётся благодать!
И с благодатью этой божьей
Проснётся русский патриот,
Восстанет птица Феникс тоже,
С колен поднимется народ.
Любитель правды и свободы,
Зачем покинул ты страну?
Нам слать пургу и непогоду?
А может, новую войну?
Таких, мы видели немало –
Стремились где-то отсидеть…
Прими совет! Закрой еба…!
Вас, с Новом годом! Не потеть!
arifmometr 16 января 2018 | 19:54
e_nexoma: Не знаю, что на лбу написано у тебя и сомневаюсь, что есть ли у тебя лоб.
Человек сказал то, что многие хотят, да кишка тонка, а именно: Выборы для Путина Бродвеем не станут и Путин получит хорошую саечку.
topotuschkin 16 января 2018 | 20:19
e_nexoma: Хоть и кличут этого удалого Удальцова-Молодцова лево-радикалом с намеком на экстремизм, ничего такого особо рррреволюционного или леворадикально-экстремистского сегодня от него не услышалось вообще.
Нет, вполне себе такие здравые и рациональные суждения, как-то даже поинтереснее, поживее и посвежее, чем у этого ренегата-двурушника православного национал-коммуниста, запутинской подстилки и политической проститутки папы Зю.
В любом случае, сейчас защищать интересы обездоленных, ограбленных, угнетаемых и нещадно эксплуатируемых трудящихся, инвалидов, неимущих и малооплачиваемых слоев населения на левом фланге больше некому вообще.
На образованного, идейного и подкованного социаль-демократа пока еще не сильно смахивает, но тут еще надо разбираться с еще одним крайне больным вопросом - действительно ли российская социаль-демократия изначально на самом деле боролась за права угнетаемых-эксплуатируемых трудящихся, а потом, как-то заигравшись борьбой за власть, выродилась в жалкую латиноамериканскую азиатчину военно-жандармской диктатуры государственной тайной полиции гостапо, военщины, внутренних органов и прочей охранки с палачами-карателями-концлагерями.
Или именно эта задача захвата и раграбления иставилась изначально во главу угла под прикрытием борьбы за права нещадно угнетаемых-эксплуатируемых?..
awatar_001___ 16 января 2018 | 21:17
topotuschkin:
Ну, что Ты клушка раскричалась,
Терпи уж боль. Яйцо уж прёт!
В любви к палачеству призналась,
Тебе б болванкой, прямо в рот…
Тогда, посмотрим, что больнее:
Яичко утром, на заре…
Иль сталь во рту, на вкус сильнее,
С мозгами вдрызг! Как в Октябре!
Сиди уж тихо в закордонье,
Побольше тужься, не спеши…
Мозги поправь, умерь зловонье –
Яичко любит, чтоб в тиши…
Конечно, жаль тебя, болезный –
Глаза потухли от тоски…
Ведь тратишь время бесполезно,
Отмой зловонные носки.
Как только ты носки замочишь,
Увидишь грязь, своё нутро!
Пока же только ты морочишь
Свой нюх и злобное чутьё.
Спросить хочу: – Какого ху…,
Ты умираешь от тоски,
И гиперчувство тренируя,
Зачем, ты нюхаешь носки?
Ты розы нюхай на рассвете,
И всем усатым поклонись,
За то, что жив на этом свете!
Челом об пол, и не ленись!
vezdehod 16 января 2018 | 19:09
Какой ты на хрен атеист товарищ из "Левого фронта" - ведь твой Шеф дедушка Зю, носит золотой нательный крест под революционной рубашкой.
e_nexoma 16 января 2018 | 19:21
vezdehod: Эти ребята происходят от хамелеона - в случае нужды перекрашиваются быстрее, чем переобуваются. Сначала Христа распнут, потом рыдают на его кресте - сами не знают, чего творят.
arb40 16 января 2018 | 20:04
vezdehod:
Журавлева хорошо вчера с Грудининым провела, он глупость говорил в ответах на вопросы!
А вот сегодня сдулась, не одного вопроса, заслушалась чепухи? Или сдули?
Но и без вопросов намолотил человек чепухи из каши! Время идет, а он не умнеет!
Вот вышел из тюрьмы, но долдонет тоже самое!
jkz_ 16 января 2018 | 20:34
arb40: Вот вышел из тюрьмы, но долдонет тоже самое!
Красные неисправимы!
kriimsdyk 16 января 2018 | 19:13
Как его тяжело слушать, это какое-то дерево.
И почему всякие анпиловы все время хотят залезть в мой карман?
vezdehod 16 января 2018 | 19:21
kriimsdyk:
Как его тяжело слушать, это какое-то дерево.
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Этот индивид из"Левого фронта" ДУБЕЕТ с каждым днём, как и вступивший в эту контору Максим Шевченко.- хорошая компания собралась.
vezdehod 16 января 2018 | 19:26
Дебил - Холодной обработки...Здорово его Отделали на Зоне.
dokolle 16 января 2018 | 20:00
vezdehod: Максим Шевченко - это Эталонный образец как и Марков. Их надо сдать в палату мер и весов и хранить вечно.
e_nexoma 16 января 2018 | 19:24
kriimsdyk: Смысл любой идеологии не в том, чтобы самому верить в идею, а в том, чтобы заставить верить в нее тех, кто не согласен. А деньги в этом процессе - не самое последнее дело, их тоже легче всего извлекать из карманов дураков именно дурача их.
kriimsdyk 16 января 2018 | 19:25
e_nexoma: только моих денег они не увидят, пусть расстреливают. Коммунисты херовы
e_nexoma 16 января 2018 | 19:33
kriimsdyk: Так я про дураков - нормальный только в детстве в сказки верит.
vlabumur 16 января 2018 | 20:32
e_nexoma: kriimsdyk:
Человеку никогда не достичь столь головокружительных вершин мудрости,
чтобы его нельзя было провести за нос.
_ _ _ _ _
Марк Твен.
+++++++++++++++++++++++++
Если вам жалко денег Вас уже обманули.
vezdehod 16 января 2018 | 19:41
Удальцов...Ответь на прямой вопрос Ольги - что ты думаешь об Алексее Навальном и его действиях?.
Про Грудинина нам всё ясно - ему ловить в этом цирке нечего.
jkz_ 16 января 2018 | 19:31
Понятно. Какие потребности разумные, а какие - нет, решать будет, конечно, компартия. Плавали, знаем.
spikeyapples Алекс Якубсон 16 января 2018 | 19:35
ну да, конешно, Удальцов и Ко будут сидеть наверху "самого справедливого общества": и учить-лечить, какие ппотребности разумные и как людям не стоит гнаться за песональными яхтами. и не только яхтами, а и фелуками, яликами, шаландами, жангадами, набережными и прочими челнами, и прочими ботами(в водоплавательном смысле слова). сами при этом они так на яхтах плавать будут, токмо это будут яхты "народные", данные им по служебной линии как "лутчим людям" из народа. и жрать в три горла тоже будут только они, кто-то же должен на себе всю эту отраву пробовать.
Удальцов либо наивный кретин, либо сознательный политический извращенец. не знаю что хуже. надеюсь Грудинин не такой пещерный левак
vezdehod 16 января 2018 | 19:47
spikeyapples:
Удальцов либо наивный кретин, либо сознательный политический извращенец. не знаю что хуже. надеюсь Грудинин не такой пещерный левак
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С хреновой компанией связался товарищ Грудинин - подведут его эти дебилы из "Левого фронта" под Кремлёвскую стену.
spikeyapples Алекс Якубсон 16 января 2018 | 19:36
и на религию взгляды у него примитивные как у пробки. персонажи Пушкина кричали "Бунт--дело Божие!", но Удальцов видимо Пушкина не читал
slawa1940 16 января 2018 | 19:56
Справедливость в том, что все ком-сты ответственны за многомиллионные людские жертвы в период советчены в своей стране и не только
jkz_ 16 января 2018 | 19:57
Какая же всё-таки пустая коммунистическпя погремушка этот отмороженный левак! Совсем надо быть дебилом, чтобы опять повестись на эти замшелые лозунги столетней давности! Всем твёрдо надо помнить, что красивые посулы большевиков очень быстро превратились в полное бесправие и ограбление народа. И эти хитрецы такие же.
tcheslav 16 января 2018 | 20:20
Существует мнение, что левые идеи очень сейчас популярны в обществе. Есть две группы этих людей, первые хотят опять все отобрать и поделить и при дикой несправедливости и пропасти между богатыми и бедными, роскошью и нищетой, дворцами и вагончиками -, да, чего уж душой кривить, хочется немного справедливости, такие люди есть. Для вторых, этот левый поворот, как сон о детстве, ностальгия по чему то теплому, ну типа парное молоко или рыбий жир., мороженное с розочкой за 19 копеек, но они прекрасно понимают, возврата нет , тот период уже прожили, нет машины времени, надо просыпаться и жить в более продвинутом мире.
krysodav2 16 января 2018 | 20:26
С 2012 года он изрядно поглупел.
evgeniy1232 16 января 2018 | 20:35
Если Удальцов говорит, и верит, что власть можно поменять честной явкой на выборах, то он, мягко говоря - большой ребёнок или провокатор. Властям нужна легитимная явка перед Мировой общественностью, а число голосов, она распределит и пропишет такие, какие ей надо для вечного воровского правления. Анекдот: Мыши тоже хорошо думали, когда хотели повесить звонок зубастому Коту, чтобы он их не смог поймать. Неужели, решение бойкотировать выборы Навальным, а это самое эффективное средство борьбы против диктатора, пришло в голову только ему?
yvl45 16 января 2018 | 20:36
Светлый человек, Сергей, очень порядочный и честный, но чересчур доверяющий людям. Вот и теперь, попали в когти дьявола (перевертыша). Я имею ввиду господина Грудинина. С какого перепуга отстранился Зюганов от своих верных рыцарей коммунистов, взяв темную лошадку и поставив во главе своей партии. Зюганов второй раз сдаст всех Вас Путину и не поперхнется. Вспомните 1996год, как всех сдал Ельцину полковник-разведки Зюганов.
Сегодня будет тоже самое, не утоните в болоте разочарования.