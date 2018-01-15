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vezdehod
15 января 2018 | 19:10
ГУГЛ никогда не врёт - Путин уже наш президент и он сам этого не скрывает. Так тому и быть - на то он и Кощей "Бессмертный"
vezdehod
15 января 2018 | 19:14
Константин...А, разве Ксения Собчак не поппулист. как и Паша Грудинин - они Два сапога пара, но на разные ноги.
e_nexoma
15 января 2018 | 19:23
vezdehod: Развели вокруг популизма пустую болтовню - никакой политик не может не быть популистом, его задача - заставить полюбить себя, а любят слушать именно то, что хотят услышать.
topotuschkin
15 января 2018 | 20:49
vezdehod: Достаточно вспомнить хотя бы те самые горе-Выборы 2011 - 2012, когда в рамках массового протестного вотума недоверия все честно пошли и дружно массово проголосовали за оказавшихся совершенно несправедливыми справедливороссов-спасо-выхухолей левичевых, совсем зачуханных вконец продажных коммуняк, тоскливых клоунов ЛжеДПР и т.д.
Но вот удалось тогда протащить в Горе-Думу парочку-троечку приличных товарищей, организовать парочку итальянских забастовок, парламентских акций и демонстраций.
Но сотрясти до основания Систему, до истерики, до припадков и родимчиков, до апоплексических ударов, удалось только массовыми выступлениями недовольных и несогласных явными фальсификациями ВСЕХ итогов этого фарса горе-перевыборов.
Как итог - мощнейшая акция 06.05.2012 г., когда только народ дрогнул и не поддержал своим миллионом передовую армию (150 тыс. протестующих граждан на площади - это уже самая настоящая армия, причем только от Москвы и Подмосковья).
И эта чудовищная прежде всего для самого Царь-Крысеныша (или Царь-Самозванца, как угодно) зачистка ВСЕЙ столицы в День Инаугурации 07.05.2012 г.
А бойкотов так или иначе всегда хватало, даже в самые невыносимо советские времена, когда в день всенародного празднования комедии советских выборов довольно многих избирателей было абсолютно невозможно отыскать по месту их прописки или проживания и принудить к исполнению своего гражданского долга.
Все равно во всей отчетности рисовались все заданные сверху показатели всенародной явки и ликования, переходящего в овацию. Все встают. Звучат здравицы в честь Ленинского Политбюро, пламенных ленинцев, Правительства, передового отряда революционного пролетариата и трудящихся и примкнувших к ним сознательных беспартийных в едином порыве...
topotuschkin
15 января 2018 | 20:47
vezdehod: Силам протеста надо сосредоточитться на двух задачах: консолидация сил протеста на первом этапе, прежде всего.
И обязательно добиваться проведения второго тура голосования с участием единого протестного кандидата...
e_nexoma
15 января 2018 | 19:10
Мне кажется, что Грудинин вряд ли займет и второе место. Да он и сам практически ничего не делает для этого.
vezdehod
15 января 2018 | 19:18
e_nexoma:
Мне кажется, что Грудинин вряд ли займет и второе место. Да он и сам практически ничего не делает для этого.
==================================================================================================
Жирик всегда был вторым и будет им и в этот раз - он заслужил его потом и кровью на протяжении всех его счастливых лет.
vezdehod
15 января 2018 | 19:26
Путин никогда не будет леветь - он будет только БОРЗЕТЬ и мы увидим это после 18 марта с.г..
e_nexoma
15 января 2018 | 19:42
vezdehod: На самом деле нет никакого запроса налево, это наши марксистские романтики никак не угомонятся тешить себя иллюзиями. Теперь мало дураков верить в сказки.
decency
15 января 2018 | 19:53
e_nexoma:Если Вы говорите о романтика с форума,то лично я не могу за время активного функционирования форума определить никак➖реальные они заблудшие души или идиоты❓Левым направлением они считают тоталитарное,остальные вообще непонятно какими.⛺☝
ban_19
15 января 2018 | 19:18
.
НЕ "упрощённую" картину мира
дают школа и институт
за полтора десятка лет !
Что ты хочешь за два месяца
предвыборной кампании ?!
.
art_
15 января 2018 | 19:23
Ремчукову удобно при Путине. Что и требовалось доказать.
vezdehod
15 января 2018 | 19:32
art_:
Ремчукову удобно при Путине. Что и требовалось доказать.
===============================================================================================
У Константина, как и у Николая Сванидзе, "Гибкий позвоночник" и так ему легче пресмыкаться перед Кремлёвской стеной.и быть на плаву со своей "Независимой газетой".
vezdehod
15 января 2018 | 19:39
Мизулина здесь права...Дети совершенно утратили интерес к ТАКОЙ школе - моя внучка-пятиклассница подтверждает это. своим поведением и очень неохотно посещает её.
gavrikoff2007
15 января 2018 | 19:25
То есть - да здравствует чекистская оккупация страны?
art_
15 января 2018 | 19:33
gavrikoff2007: Бизнес-крупняк и силовики - они в одной упряжке. Обеспечивают безбедное существование друг друга.
vezdehod
15 января 2018 | 19:43
Константин...Когда будет ПАДАТЬ Россия, то и её никто не выйдет поддержать, а лишь помогут ей упасть.
ivmi
15 января 2018 | 19:27
Либералы, в данном случае Ремчуков, мочат Грудинина.
Поражает бездарность Ремчукова.
Ремчуков с первой минуты начал передёргивать программу Грудинина и стал критиковать собственное, извращенное, толкование идей отсутствующего оппонента.
Заочное утверждение, будто команда Грудинина глупее великого Ремчукова, совершенно необосновано. В каждом слове Ремчукова звучит высокомерное убеждение в собственной непогрешимости и глупости тех, кого он критикует.
Просто поразительно...
Такой подход господина Ремчукова вызывает глубочайшее к нему презрение.
art_
15 января 2018 | 19:31
ivmi: Это называется политическая борьба - когда мочат конкурентов.
ivmi
15 января 2018 | 19:51
art_:
Большевики утверждали, что олигархат никогда не отдаст власть народу в результате выборов.
Вот и проверим на деле.
art_
15 января 2018 | 19:58
ivmi: Почему-же только большевики? Вон Трамп взял вроде как власть для народа, а сделать для него мало, что может из того, что обещал. Зато самые богатые продолжают богатеть еще быстрее.
ivmi
15 января 2018 | 20:12
art_:
На мой непросвещенный взгляд, Трамп - выдвиженец промышленного капитала. До него в президентах были ставленники финансового капитала.
Так что за Трампом стоят серьёзные силы. Но финансовый капитал нынче намного сильнее промышленного. И в этом трудности Трампа.
Т.е., реально Трамп выступает не за народ, а за промышленный капитал
Значит, в США схватка внутри одного класса - класса капиталистов. Народ США (простой народ), как всегда, не при чем.
art_
15 января 2018 | 20:26
ivmi: То, что его поддерживают часть крупного капитала - это факт. Но их пара процентов, а выбирает все же человека не из истеблишмента народ. По-видимому, проблема в том, что народ отстранен от принятия решений в любом обществе. А решение принимают люди из истеблишмента. Вопрос в том, чтобы по-возможности разбавить его и чаще менять.
decency
15 января 2018 | 19:50
ivmi:Нет никакого подхода.Ремчуков выстраивает позицию.Год-два тому назад она была несколько радикальнее.Выступления Ремчукова➖что-то вроде барометра,главреды➖люди ненезависимые.⛔☕
ivmi
15 января 2018 | 20:01
decency:
Как я понимаю, Вы говорите о том, что Ремчуков озвучивает не собственную позицию, а излагает согласованную схему критики Грудинина со стороны правящего класса?
Вполне возможно. С высокой степенью вероятности Вы правы.
rvg
15 января 2018 | 19:34
Дядя нефть будут америкосы добывать на шельфе а не в ОФШОРАХ Не знаете вопроса не трекайте Лучше про макроэкономику гоните всякий бред
zemlianin
15 января 2018 | 19:35
При путине все превращаются в ублюдков...
ban_19
15 января 2018 | 19:47
.
Вот истина НЕ "на одно поколение" !!!
«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »
.
vasil61
15 января 2018 | 20:14
начал читать и бросил- и так знаю что будет дальше. Ремчук как ярый ненавистник всех леваков - как он сам их называет- будет изо всех сил мочить левого Грудинина и хвалить собчачку. Ну это к гадалке не ходи. Я уже как то читал - один 22 года проработал руководителем крупного агрохолдинга - это популист и ни хрена ни чем не разбирается. А другая телеведущая и пять минут как политик- талантище и супер просто. Ну очень примитивно для ремчука.
(none)
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Комментарии29
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vezdehod 15 января 2018 | 19:10
ГУГЛ никогда не врёт - Путин уже наш президент и он сам этого не скрывает. Так тому и быть - на то он и Кощей "Бессмертный"
vezdehod 15 января 2018 | 19:14
Константин...А, разве Ксения Собчак не поппулист. как и Паша Грудинин - они Два сапога пара, но на разные ноги.
e_nexoma 15 января 2018 | 19:23
vezdehod: Развели вокруг популизма пустую болтовню - никакой политик не может не быть популистом, его задача - заставить полюбить себя, а любят слушать именно то, что хотят услышать.
topotuschkin 15 января 2018 | 20:49
vezdehod: Достаточно вспомнить хотя бы те самые горе-Выборы 2011 - 2012, когда в рамках массового протестного вотума недоверия все честно пошли и дружно массово проголосовали за оказавшихся совершенно несправедливыми справедливороссов-спасо-выхухолей левичевых, совсем зачуханных вконец продажных коммуняк, тоскливых клоунов ЛжеДПР и т.д.
Но вот удалось тогда протащить в Горе-Думу парочку-троечку приличных товарищей, организовать парочку итальянских забастовок, парламентских акций и демонстраций.
Но сотрясти до основания Систему, до истерики, до припадков и родимчиков, до апоплексических ударов, удалось только массовыми выступлениями недовольных и несогласных явными фальсификациями ВСЕХ итогов этого фарса горе-перевыборов.
Как итог - мощнейшая акция 06.05.2012 г., когда только народ дрогнул и не поддержал своим миллионом передовую армию (150 тыс. протестующих граждан на площади - это уже самая настоящая армия, причем только от Москвы и Подмосковья).
И эта чудовищная прежде всего для самого Царь-Крысеныша (или Царь-Самозванца, как угодно) зачистка ВСЕЙ столицы в День Инаугурации 07.05.2012 г.
А бойкотов так или иначе всегда хватало, даже в самые невыносимо советские времена, когда в день всенародного празднования комедии советских выборов довольно многих избирателей было абсолютно невозможно отыскать по месту их прописки или проживания и принудить к исполнению своего гражданского долга.
Все равно во всей отчетности рисовались все заданные сверху показатели всенародной явки и ликования, переходящего в овацию. Все встают. Звучат здравицы в честь Ленинского Политбюро, пламенных ленинцев, Правительства, передового отряда революционного пролетариата и трудящихся и примкнувших к ним сознательных беспартийных в едином порыве...
topotuschkin 15 января 2018 | 20:47
vezdehod: Силам протеста надо сосредоточитться на двух задачах: консолидация сил протеста на первом этапе, прежде всего.
И обязательно добиваться проведения второго тура голосования с участием единого протестного кандидата...
e_nexoma 15 января 2018 | 19:10
Мне кажется, что Грудинин вряд ли займет и второе место. Да он и сам практически ничего не делает для этого.
vezdehod 15 января 2018 | 19:18
e_nexoma:
Мне кажется, что Грудинин вряд ли займет и второе место. Да он и сам практически ничего не делает для этого.
==================================================================================================
Жирик всегда был вторым и будет им и в этот раз - он заслужил его потом и кровью на протяжении всех его счастливых лет.
vezdehod 15 января 2018 | 19:26
Путин никогда не будет леветь - он будет только БОРЗЕТЬ и мы увидим это после 18 марта с.г..
e_nexoma 15 января 2018 | 19:42
vezdehod: На самом деле нет никакого запроса налево, это наши марксистские романтики никак не угомонятся тешить себя иллюзиями. Теперь мало дураков верить в сказки.
decency 15 января 2018 | 19:53
e_nexoma:Если Вы говорите о романтика с форума,то лично я не могу за время активного функционирования форума определить никак➖реальные они заблудшие души или идиоты❓Левым направлением они считают тоталитарное,остальные вообще непонятно какими.⛺☝
ban_19 15 января 2018 | 19:18
.
НЕ "упрощённую" картину мира
дают школа и институт
за полтора десятка лет !
Что ты хочешь за два месяца
предвыборной кампании ?!
.
art_ 15 января 2018 | 19:23
Ремчукову удобно при Путине. Что и требовалось доказать.
vezdehod 15 января 2018 | 19:32
art_:
Ремчукову удобно при Путине. Что и требовалось доказать.
===============================================================================================
У Константина, как и у Николая Сванидзе, "Гибкий позвоночник" и так ему легче пресмыкаться перед Кремлёвской стеной.и быть на плаву со своей "Независимой газетой".
vezdehod 15 января 2018 | 19:39
Мизулина здесь права...Дети совершенно утратили интерес к ТАКОЙ школе - моя внучка-пятиклассница подтверждает это. своим поведением и очень неохотно посещает её.
gavrikoff2007 15 января 2018 | 19:25
То есть - да здравствует чекистская оккупация страны?
art_ 15 января 2018 | 19:33
gavrikoff2007: Бизнес-крупняк и силовики - они в одной упряжке. Обеспечивают безбедное существование друг друга.
vezdehod 15 января 2018 | 19:43
Константин...Когда будет ПАДАТЬ Россия, то и её никто не выйдет поддержать, а лишь помогут ей упасть.
ivmi 15 января 2018 | 19:27
Либералы, в данном случае Ремчуков, мочат Грудинина.
Поражает бездарность Ремчукова.
Ремчуков с первой минуты начал передёргивать программу Грудинина и стал критиковать собственное, извращенное, толкование идей отсутствующего оппонента.
Заочное утверждение, будто команда Грудинина глупее великого Ремчукова, совершенно необосновано. В каждом слове Ремчукова звучит высокомерное убеждение в собственной непогрешимости и глупости тех, кого он критикует.
Просто поразительно...
Такой подход господина Ремчукова вызывает глубочайшее к нему презрение.
art_ 15 января 2018 | 19:31
ivmi: Это называется политическая борьба - когда мочат конкурентов.
ivmi 15 января 2018 | 19:51
art_:
Большевики утверждали, что олигархат никогда не отдаст власть народу в результате выборов.
Вот и проверим на деле.
art_ 15 января 2018 | 19:58
ivmi: Почему-же только большевики? Вон Трамп взял вроде как власть для народа, а сделать для него мало, что может из того, что обещал. Зато самые богатые продолжают богатеть еще быстрее.
ivmi 15 января 2018 | 20:12
art_:
На мой непросвещенный взгляд, Трамп - выдвиженец промышленного капитала. До него в президентах были ставленники финансового капитала.
Так что за Трампом стоят серьёзные силы. Но финансовый капитал нынче намного сильнее промышленного. И в этом трудности Трампа.
Т.е., реально Трамп выступает не за народ, а за промышленный капитал
Значит, в США схватка внутри одного класса - класса капиталистов. Народ США (простой народ), как всегда, не при чем.
art_ 15 января 2018 | 20:26
ivmi: То, что его поддерживают часть крупного капитала - это факт. Но их пара процентов, а выбирает все же человека не из истеблишмента народ. По-видимому, проблема в том, что народ отстранен от принятия решений в любом обществе. А решение принимают люди из истеблишмента. Вопрос в том, чтобы по-возможности разбавить его и чаще менять.
decency 15 января 2018 | 19:50
ivmi:Нет никакого подхода.Ремчуков выстраивает позицию.Год-два тому назад она была несколько радикальнее.Выступления Ремчукова➖что-то вроде барометра,главреды➖люди ненезависимые.⛔☕
ivmi 15 января 2018 | 20:01
decency:
Как я понимаю, Вы говорите о том, что Ремчуков озвучивает не собственную позицию, а излагает согласованную схему критики Грудинина со стороны правящего класса?
Вполне возможно. С высокой степенью вероятности Вы правы.
rvg 15 января 2018 | 19:34
Дядя нефть будут америкосы добывать на шельфе а не в ОФШОРАХ Не знаете вопроса не трекайте Лучше про макроэкономику гоните всякий бред
zemlianin 15 января 2018 | 19:35
При путине все превращаются в ублюдков...
ban_19 15 января 2018 | 19:47
.
Вот истина НЕ "на одно поколение" !!!
«"КАЖДОМУ РАВНУЮ ДОЛЮ В КАЖДОМ ПРИРОДНОМ РЕСУРСЕ" ©. »
.
vasil61 15 января 2018 | 20:14
начал читать и бросил- и так знаю что будет дальше. Ремчук как ярый ненавистник всех леваков - как он сам их называет- будет изо всех сил мочить левого Грудинина и хвалить собчачку. Ну это к гадалке не ходи. Я уже как то читал - один 22 года проработал руководителем крупного агрохолдинга - это популист и ни хрена ни чем не разбирается. А другая телеведущая и пять минут как политик- талантище и супер просто. Ну очень примитивно для ремчука.