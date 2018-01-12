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topotuschkin
12 января 2018 | 19:08
Это такой особый вид административного искусства, спокон веку, издревле вплоть до наивысших степеней и вершин совершенства освоенный российской бюрократией: постоянно что-то радикально и самым решительным образом ВСЕ-ВСЕ менять, реально НИЧЕГО-НИЧЕГО не меняя.
Только в сторону радикального ухудшения и кардинального ужесточения зачем-то.
Самый ярчайший и нагляднейший пример: блистательная замена ярма самодержавия на комиссародержавнические расстрельные рвы и концлагеря уничтожения...
vezdehod
12 января 2018 | 19:14
дядя Трамп оказался не так прост, как казалось вначале Владимиру Владимировичу - чекистское чутьё его подвело, видимо стареет. умом, но не телом.
ltvjrhfn1
12 января 2018 | 19:58
Навальному верю!
kainarovec_
12 января 2018 | 19:14
"topotuschkin: Это такой особый вид административного искусства, спокон веку, издревле вплоть до наивысших степеней и вершин совершенства освоенный российской бюрократией: постоянно что-то радикально и самым решительным образом ВСЕ-ВСЕ менять, реально НИЧЕГО-НИЧЕГО не меняя."
Это потому, что все эти "перемены" в последние годы делаются для проформы, а реально у власти, одни и те же рожи. Ну или их дети. Расплачиваемся уже 27 лет за непроведённую люстрацию.
Всё надо доводить до конца. А иначе, всё тот же цирковой манеж - всё те же кони и медведи на нём. Вернее, гиены и шакалы ...
vezdehod
12 января 2018 | 19:30
Ксения Анатольевна отмежевалась от "Дом-2" до 18 марта. а - затем вновь вернётся туда. Ведь это не Юлия Тимошенко, которая является украинской Королевой.
shtirlitz77
12 января 2018 | 19:44
vezdehod: "Ксения Анатольевна отмежевалась от "Дом-2"..."
Вообще, не понимаю зачем Пашина спрашивает у Белковского про Собчак, ведь заранее известно, что кроме дифирамбов в ее адрес от него ничего не услышим.
ychitel_demokratii
12 января 2018 | 20:05
shtirlitz77:что кроме дифирамбов в ее адрес от него ничего не услышим.
Хотелось бы и от вас услышать аргументированный "компромат" на Ксению. Ничего кроме бабского охаивания и брюзжания от Вас не услышать.
shtirlitz77
12 января 2018 | 20:25
ychitel_demokratii: "Хотелось бы и от вас услышать аргументированный "компромат" на Ксению."
Хотелось бы от вас увидеть ссылку на мое "бабское охаивание Ксении".
Без этого ваш упрек ко мне бла-бла-бла.
kainarovec_
12 января 2018 | 20:28
"ychitel_demokratii: ... от вас услышать аргументированный "компромат" на Ксению. Ничего кроме бабского охаивания ... ".
Чем задавать тупые вопросы, "емелин", лучше посмотри пару-тройку выпусков "блондинки в шоколаде", где ясно видно, что барышня играет саму себя. И кстати, в ростовском стрип-клубе "провинция", некоторые девушки ничуть не глупее шлюши торчак - прошлой весной, сам в этом убедился. Но, им не посчастливилось родиться в номенклатурной семье и стать дорогими путанами в образе интеллектуалок. И слава Б-гу, их пока никто не выдвигает в "кандидатами в президенты" рфии. Хотя, может россия и заслужила такое вот ... По совокупности, что называется.
P. S. А от Ирины отстать со своими глупым троллингом.
shtirlitz77
12 января 2018 | 20:35
kainarovec_: "...от Ирины отстать со своими глупым троллингом."
Спасибо.
kainarovec_
12 января 2018 | 20:44
"shtirlitz77:
Не за что.
Не обращайте внимания. Это, по-моему, одна из реинкарнаций "емелина".
vezdehod
12 января 2018 | 19:08
Отставной политолог на своём посту и - теперь со с анекдотами и прибаутками будет пудрить нам мозги.
topotuschkin
12 января 2018 | 19:11
Неспроста раздались эти истошные вопли очаровательной мадам М. Захаровой: кругом враги! Одни русофобы!
Будут очернять! И топить! Все, каюк ЧМО-2018 настал!
А-а-а-а-а! Одна паранойя кругом!
Согласен с уважаемыми отставными политологами-пенсионерами и историками-публицистами: вряд ли российская футбольная дружина сможет ну хоть что-то выиграть на грядущем судьбоносном футбольном Мундиале ЧМО-2018.
Так что отрицательных поводов для очернения и русофобии и не надо искать никаких...
vezdehod
12 января 2018 | 19:23
Какой Сергей Удальцов политический лидер - это недоразвитый коммуняка с уклоном к анархизму.
Вот Алексей Анатольевич, которого так ПОЛИВАЕТ отставной политолог Белковский - им и является.
Так что мели Емеля - теперь наступила твоя неделя.
shtirlitz77
12 января 2018 | 20:09
vezdehod: "Вот Алексей Анатольевич, которого так ПОЛИВАЕТ отставной политолог Белковский .."
Так же как не надо спрашивать у него про Ксюшу, не надо спрашивать у и про А,Навального, потому что кроме негатива в его адрес мы ничего не услышим.
vezdehod
12 января 2018 | 19:39
Когда нет моего кандидата. то я, естественно. не буду участвовать в этом цирке и делать явку остальным клоунам. Никакой программы у них НЕТ и быть не может.Трепло вы пенсионер Белковский.
smerdyakow
12 января 2018 | 19:20
Почему опять трезвый!?
vezdehod
12 января 2018 | 19:26
smerdyakow:
Почему опять трезвый!?
===========================================================================
Его "закодировали" до 18 марта 2018 года.- после сорвётся и его опять понесёт.
hre_nly
12 января 2018 | 19:35
Блин, Белковский, ну сколько можно про харизму Ксюшади?!
Все видели её харизму, многие девушку жалеют из-за.. гм.. особенностей строения лицевых костей.
Ну хоть вы-то будьте джентльменом, не заостряйте и не разжигайте..
vezdehod
12 января 2018 | 19:45
hre_nly:
Блин, Белковский, ну сколько можно про харизму Ксюшади?!
=============================================================================
Работа в штабе "Против всех" - ХОРОШАЯ добавка к пенсии отставного "политолога".
kainarovec_
12 января 2018 | 19:50
"hre_nly: ... видели её харизму, многие девушку жалеют из-за.. гм.. особенностей строения лицевых костей ... ".
Причём тут её внешние данные? На вкус и цвет, как говорится ...
Дело же в другом. Она, с её неоднозначной репутацией, выдвинута, как спойлер А. Навального. Открыто ходила на приём к путину перед выдвижением ... Вот и всё. Всё с ней ясно.
Выдвижением этой "кандидатуры", чувствуется фирменный путинский троллинг несчастного населения России. Так и представляется криволицая усмешечка "гаранта", с прищуренными маленькими глазками дворового, мелкого гопника. Дескать, хотите независимых кандидатов, получите ... вот это!
shtirlitz77
12 января 2018 | 19:58
hre_nly: "Ну хоть вы-то будьте джентльменом, не заостряйте и не разжигайте..."
АЛАВЕРДЫ!
zemljanka
12 января 2018 | 19:49
Четко.
shtirlitz77
12 января 2018 | 19:54
Реакция нашего руководства и элитки на переименование в США площади перед нашим посольством в "Площадь Б.Немцова" дурацкая, у них даже не хватило ума сдержаться и промолчать. Только лишний раз подтвердили свою ненависть к Б.Н.
akademik_ugarov_56
12 января 2018 | 20:21
Белковский прав.
Необходимо идти на выборы и выполнить свой избирательный долг!
Нет бойкоту!
shtirlitz77
12 января 2018 | 20:30
akademik_ugarov_56: "Необходимо идти на выборы..."
Кому необходимо?
Только БОЙКОТ!!!
(none)
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Комментарии26
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topotuschkin 12 января 2018 | 19:08
Это такой особый вид административного искусства, спокон веку, издревле вплоть до наивысших степеней и вершин совершенства освоенный российской бюрократией: постоянно что-то радикально и самым решительным образом ВСЕ-ВСЕ менять, реально НИЧЕГО-НИЧЕГО не меняя.
Только в сторону радикального ухудшения и кардинального ужесточения зачем-то.
Самый ярчайший и нагляднейший пример: блистательная замена ярма самодержавия на комиссародержавнические расстрельные рвы и концлагеря уничтожения...
vezdehod 12 января 2018 | 19:14
дядя Трамп оказался не так прост, как казалось вначале Владимиру Владимировичу - чекистское чутьё его подвело, видимо стареет. умом, но не телом.
ltvjrhfn1 12 января 2018 | 19:58
Навальному верю!
kainarovec_ 12 января 2018 | 19:14
"topotuschkin: Это такой особый вид административного искусства, спокон веку, издревле вплоть до наивысших степеней и вершин совершенства освоенный российской бюрократией: постоянно что-то радикально и самым решительным образом ВСЕ-ВСЕ менять, реально НИЧЕГО-НИЧЕГО не меняя."
Это потому, что все эти "перемены" в последние годы делаются для проформы, а реально у власти, одни и те же рожи. Ну или их дети. Расплачиваемся уже 27 лет за непроведённую люстрацию.
Всё надо доводить до конца. А иначе, всё тот же цирковой манеж - всё те же кони и медведи на нём. Вернее, гиены и шакалы ...
vezdehod 12 января 2018 | 19:30
Ксения Анатольевна отмежевалась от "Дом-2" до 18 марта. а - затем вновь вернётся туда. Ведь это не Юлия Тимошенко, которая является украинской Королевой.
shtirlitz77 12 января 2018 | 19:44
vezdehod: "Ксения Анатольевна отмежевалась от "Дом-2"..."
Вообще, не понимаю зачем Пашина спрашивает у Белковского про Собчак, ведь заранее известно, что кроме дифирамбов в ее адрес от него ничего не услышим.
ychitel_demokratii 12 января 2018 | 20:05
shtirlitz77:что кроме дифирамбов в ее адрес от него ничего не услышим.
Хотелось бы и от вас услышать аргументированный "компромат" на Ксению. Ничего кроме бабского охаивания и брюзжания от Вас не услышать.
shtirlitz77 12 января 2018 | 20:25
ychitel_demokratii: "Хотелось бы и от вас услышать аргументированный "компромат" на Ксению."
Хотелось бы от вас увидеть ссылку на мое "бабское охаивание Ксении".
Без этого ваш упрек ко мне бла-бла-бла.
kainarovec_ 12 января 2018 | 20:28
"ychitel_demokratii: ... от вас услышать аргументированный "компромат" на Ксению. Ничего кроме бабского охаивания ... ".
Чем задавать тупые вопросы, "емелин", лучше посмотри пару-тройку выпусков "блондинки в шоколаде", где ясно видно, что барышня играет саму себя. И кстати, в ростовском стрип-клубе "провинция", некоторые девушки ничуть не глупее шлюши торчак - прошлой весной, сам в этом убедился. Но, им не посчастливилось родиться в номенклатурной семье и стать дорогими путанами в образе интеллектуалок. И слава Б-гу, их пока никто не выдвигает в "кандидатами в президенты" рфии. Хотя, может россия и заслужила такое вот ... По совокупности, что называется.
P. S. А от Ирины отстать со своими глупым троллингом.
shtirlitz77 12 января 2018 | 20:35
kainarovec_: "...от Ирины отстать со своими глупым троллингом."
Спасибо.
kainarovec_ 12 января 2018 | 20:44
"shtirlitz77:
Не за что.
Не обращайте внимания. Это, по-моему, одна из реинкарнаций "емелина".
vezdehod 12 января 2018 | 19:08
Отставной политолог на своём посту и - теперь со с анекдотами и прибаутками будет пудрить нам мозги.
topotuschkin 12 января 2018 | 19:11
Неспроста раздались эти истошные вопли очаровательной мадам М. Захаровой: кругом враги! Одни русофобы!
Будут очернять! И топить! Все, каюк ЧМО-2018 настал!
А-а-а-а-а! Одна паранойя кругом!
Согласен с уважаемыми отставными политологами-пенсионерами и историками-публицистами: вряд ли российская футбольная дружина сможет ну хоть что-то выиграть на грядущем судьбоносном футбольном Мундиале ЧМО-2018.
Так что отрицательных поводов для очернения и русофобии и не надо искать никаких...
vezdehod 12 января 2018 | 19:23
Какой Сергей Удальцов политический лидер - это недоразвитый коммуняка с уклоном к анархизму.
Вот Алексей Анатольевич, которого так ПОЛИВАЕТ отставной политолог Белковский - им и является.
Так что мели Емеля - теперь наступила твоя неделя.
shtirlitz77 12 января 2018 | 20:09
vezdehod: "Вот Алексей Анатольевич, которого так ПОЛИВАЕТ отставной политолог Белковский .."
Так же как не надо спрашивать у него про Ксюшу, не надо спрашивать у и про А,Навального, потому что кроме негатива в его адрес мы ничего не услышим.
vezdehod 12 января 2018 | 19:39
Когда нет моего кандидата. то я, естественно. не буду участвовать в этом цирке и делать явку остальным клоунам. Никакой программы у них НЕТ и быть не может.Трепло вы пенсионер Белковский.
smerdyakow 12 января 2018 | 19:20
Почему опять трезвый!?
vezdehod 12 января 2018 | 19:26
smerdyakow:
Почему опять трезвый!?
===========================================================================
Его "закодировали" до 18 марта 2018 года.- после сорвётся и его опять понесёт.
hre_nly 12 января 2018 | 19:35
Блин, Белковский, ну сколько можно про харизму Ксюшади?!
Все видели её харизму, многие девушку жалеют из-за.. гм.. особенностей строения лицевых костей.
Ну хоть вы-то будьте джентльменом, не заостряйте и не разжигайте..
vezdehod 12 января 2018 | 19:45
hre_nly:
Блин, Белковский, ну сколько можно про харизму Ксюшади?!
=============================================================================
Работа в штабе "Против всех" - ХОРОШАЯ добавка к пенсии отставного "политолога".
kainarovec_ 12 января 2018 | 19:50
"hre_nly: ... видели её харизму, многие девушку жалеют из-за.. гм.. особенностей строения лицевых костей ... ".
Причём тут её внешние данные? На вкус и цвет, как говорится ...
Дело же в другом. Она, с её неоднозначной репутацией, выдвинута, как спойлер А. Навального. Открыто ходила на приём к путину перед выдвижением ... Вот и всё. Всё с ней ясно.
Выдвижением этой "кандидатуры", чувствуется фирменный путинский троллинг несчастного населения России. Так и представляется криволицая усмешечка "гаранта", с прищуренными маленькими глазками дворового, мелкого гопника. Дескать, хотите независимых кандидатов, получите ... вот это!
shtirlitz77 12 января 2018 | 19:58
hre_nly: "Ну хоть вы-то будьте джентльменом, не заостряйте и не разжигайте..."
АЛАВЕРДЫ!
zemljanka 12 января 2018 | 19:49
Четко.
shtirlitz77 12 января 2018 | 19:54
Реакция нашего руководства и элитки на переименование в США площади перед нашим посольством в "Площадь Б.Немцова" дурацкая, у них даже не хватило ума сдержаться и промолчать. Только лишний раз подтвердили свою ненависть к Б.Н.
akademik_ugarov_56 12 января 2018 | 20:21
Белковский прав.
Необходимо идти на выборы и выполнить свой избирательный долг!
Нет бойкоту!
shtirlitz77 12 января 2018 | 20:30
akademik_ugarov_56: "Необходимо идти на выборы..."
Кому необходимо?
Только БОЙКОТ!!!