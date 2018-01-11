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e_nexoma
11 января 2018 | 19:08
Опять этот Махмуд! Как уже задолбали эти черно…ротые агрессивные мусульманы, везде трясут своими полу-бородами!
shplint_02
11 января 2018 | 19:25
Смешно смотреть, как эта грузинская гусеница пыжится, стараясь уесть Шевченко.
vezdehod
11 января 2018 | 19:32
shplint_02:
Смешно смотреть, как эта грузинская гусеница пыжится, стараясь уесть Шевченко.
===================================================================================
На этого дебила уже не стали допускать Ольгу Бычкову - вот кто Уделывает его под Грецкий орех.
vasil61
11 января 2018 | 20:43
vezdehod: это не та дебильная гопница которая всех перебивает? Уделывает Шевченко? Уже смешно
vezdehod
11 января 2018 | 19:08
Ну вот нарисовался "журналист" Максим Леопольдович - теперь жарко на сайте станет. Сразу начал защищать Кадыра Рамзановича.
e_nexoma
11 января 2018 | 19:15
vezdehod: Я бы постеснялся из уважения к профессии называть его так. Пропагаднон - даже без пропа - и то да. А журналист из него...
vezdehod
11 января 2018 | 19:17
Дебил...Как он достал своей "простотой" - несёт такую Пургу. что несёт и ведь на полном серьёзе.
zs588
11 января 2018 | 20:33
vezdehod: Макся он такой: в Чечне - чечен, в Иране - перс, в Израиле - ашкенак, в России - подстилка... Внезапный такой :=)
ivmi
11 января 2018 | 20:43
zs588:
Не поддавайтесь зависти. Попытайтесь стать похожим на Максима Леонардовича.
Если Вы ежедневно станете работать над собой, Вы, несомненно, добьётесь результатов. И станете Личностью.
ansh
11 января 2018 | 19:10
Максим, ну как же можно с уважением относиться к головорезам?
Этим заявлением вы себя расчехляете...
e_nexoma
11 января 2018 | 19:19
ansh: И как ему к ним относиться, если он сам из них? Во всяком случае - идеологически.
vezdehod
11 января 2018 | 19:22
ansh:
Максим, ну как же можно с уважением относиться к головорезам?
Этим заявлением вы себя расчехляете...
=============================================================================
Он не только с уважением относится к этому Головорезу - он от него в Экстазе.
akustik57
11 января 2018 | 19:10
Эти все пропагандоны и откровенные лгуны пока не получат методичку от ботксного ... не знают всегда детали случившегося а свою оценку эти ... дать не способны никогда !
akustik57
11 января 2018 | 19:17
рамзанка дыров ... если ещё не понял , то скоро поймёт ... площадь имени Бориса или разрушение в инете кадырки - акадэмика и многое другое ( от саудов ещё прилетит ) ... это только слабое начало ! Слово СОЛ пишется с мягким знаком , а слово ТАРЕЛЬКА без мягкого знака !
kriko
11 января 2018 | 19:18
Если Максуд считает ,что "большинство слушателей "Эха"-граждане Израиля " , зачем он выступает на этом радио ? Это ПЕРВЫЙ вопрос , который должен быть задан ведущей гостю !
e_nexoma
11 января 2018 | 19:21
kriko: Исключительно из-за любви к гражданам Израиля, ведь он же православнутый мусульман, несет свет любви и терпимости по всей земле - ажно в глазах рябит.
zolingen
11 января 2018 | 19:21
Какие-то призывы к анархии по национальному признаку
aleks_72
11 января 2018 | 19:29
Чувак явно в неадеквате. Распад мозга. :)
e_nexoma
11 января 2018 | 19:35
aleks_72: Это явный поклеп. Для того, чтобы мозг начал распадаться, ему надо сначала сформироваться. А в случае с ним этого процесса отмечено не было.
aleks_72
11 января 2018 | 19:40
e_nexoma: Это вряд ли. На "Эхо Москвы" без сформировавшегося мозга не приглашают. (С распадом - могут, без формирования, "по нулям" - вряд ли). :)
vezdehod
11 января 2018 | 19:35
aleks_72:
Чувак явно в неадеквате. Распад мозга. :)
========================================================================
После посещения Ирана. его пора запускать в Северную Корею - тоже много хорошего расскажет про "демократический" режим пухленького Ына.
aleks_72
11 января 2018 | 19:46
vezdehod: Я думал, что он уже у "пухленького" побывал. Даже странно, что он там (в Северной Корее) еще не был. Таким, как он, там самое место для ПМЖ. :)
lelikhaifski
11 января 2018 | 19:37
С удовольствием слушаю враньё этого клинического антисемита.Врет как дышит.Правильно думает что в России все слушатели-хомячки))Щас Трамп проедет на танке по его друзьям -наркоторговцам из Хизбаллы. Вот визгу -то будет!Берём попкорн и смотрим!
vezdehod
11 января 2018 | 19:43
Мваксимушка...Кончится Зимняя Олимпиада и всё вернётся на круги своя.- санкции благополучно вернутся к пухленькому Ыну.-
shtirlitz77
11 января 2018 | 19:38
Вот и МШ договорился до того, что Конституция не обязательна для всех, в частности до кадырки.
vezdehod
11 января 2018 | 19:48
Максимушка...Грудинин закончится после 18 марта 2018 года и - вновь он станет Хозяином своего Совхоза и будет снабжать Москву добротной продукцией.
kriko
11 января 2018 | 19:48
Очередной перл Максима : " Путин особенно СИЛЁН в международной политике " ! ! !
Следовало бы привести ещё примеры успехов нашей страны на этой ниве....
shtirlitz77
11 января 2018 | 19:50
Сколько бы МШ ни ругал власть, он всегда это делает очень "аккуратно".
Вот и сейчас пнул Собянина и силовиков, возмутился коррупцией, но Путина обошел стороной.
shtirlitz77
11 января 2018 | 19:55
Интересно послушать еще одного свидетеля событий в Иране и сравнить.
А то какую-то благостную картину, которая не соответствует тому, что передавали СМИ, нарисовал МШ.
verlioka
11 января 2018 | 20:03
shtirlitz77: Ага! Ну такая там свобода, такая свобода. Вот только с девушкой за ручку гулять в парке низзя!
topotuschkin
11 января 2018 | 20:39
shtirlitz77: Похоже, ядовитый отставной криминальный репортер А. Невзоров все же ближе к пониманию истинной картины происходящего в Иране, нежели этот уважаемый защитник угнетенных ахмедов-махмудов М. Шевченко. Куда-то еще и уважаемый эксперт Восточного мира О. Джемаль внезапно запропал, стесняется выступать со своими оценками, характеристиками, прогнозами и резюме...
ivmi
11 января 2018 | 20:14
Шевченко о Северной Корее
.........
Всё верно говорит Максим.
США со своими вассалами (Израиль, СА, Катар) дестабилизировали Ирак, Ливию, Сирию.
Теперь США пытаются дестабиизировать Северную Корею.
kva54
11 января 2018 | 20:26
авторы коментов, как вы умудряетесь слушать, этого! Где берете терпение на эту пургу?
lyiza
11 января 2018 | 20:39
Опять брешет взахлёб...
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Комментарии34
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e_nexoma 11 января 2018 | 19:08
Опять этот Махмуд! Как уже задолбали эти черно…ротые агрессивные мусульманы, везде трясут своими полу-бородами!
shplint_02 11 января 2018 | 19:25
Смешно смотреть, как эта грузинская гусеница пыжится, стараясь уесть Шевченко.
vezdehod 11 января 2018 | 19:32
shplint_02:
Смешно смотреть, как эта грузинская гусеница пыжится, стараясь уесть Шевченко.
===================================================================================
На этого дебила уже не стали допускать Ольгу Бычкову - вот кто Уделывает его под Грецкий орех.
vasil61 11 января 2018 | 20:43
vezdehod: это не та дебильная гопница которая всех перебивает? Уделывает Шевченко? Уже смешно
vezdehod 11 января 2018 | 19:08
Ну вот нарисовался "журналист" Максим Леопольдович - теперь жарко на сайте станет. Сразу начал защищать Кадыра Рамзановича.
e_nexoma 11 января 2018 | 19:15
vezdehod: Я бы постеснялся из уважения к профессии называть его так. Пропагаднон - даже без пропа - и то да. А журналист из него...
vezdehod 11 января 2018 | 19:17
Дебил...Как он достал своей "простотой" - несёт такую Пургу. что несёт и ведь на полном серьёзе.
zs588 11 января 2018 | 20:33
vezdehod: Макся он такой: в Чечне - чечен, в Иране - перс, в Израиле - ашкенак, в России - подстилка... Внезапный такой :=)
ivmi 11 января 2018 | 20:43
zs588:
Не поддавайтесь зависти. Попытайтесь стать похожим на Максима Леонардовича.
Если Вы ежедневно станете работать над собой, Вы, несомненно, добьётесь результатов. И станете Личностью.
ansh 11 января 2018 | 19:10
Максим, ну как же можно с уважением относиться к головорезам?
Этим заявлением вы себя расчехляете...
e_nexoma 11 января 2018 | 19:19
ansh: И как ему к ним относиться, если он сам из них? Во всяком случае - идеологически.
vezdehod 11 января 2018 | 19:22
ansh:
Максим, ну как же можно с уважением относиться к головорезам?
Этим заявлением вы себя расчехляете...
=============================================================================
Он не только с уважением относится к этому Головорезу - он от него в Экстазе.
akustik57 11 января 2018 | 19:10
Эти все пропагандоны и откровенные лгуны пока не получат методичку от ботксного ... не знают всегда детали случившегося а свою оценку эти ... дать не способны никогда !
akustik57 11 января 2018 | 19:17
рамзанка дыров ... если ещё не понял , то скоро поймёт ... площадь имени Бориса или разрушение в инете кадырки - акадэмика и многое другое ( от саудов ещё прилетит ) ... это только слабое начало ! Слово СОЛ пишется с мягким знаком , а слово ТАРЕЛЬКА без мягкого знака !
kriko 11 января 2018 | 19:18
Если Максуд считает ,что "большинство слушателей "Эха"-граждане Израиля " , зачем он выступает на этом радио ? Это ПЕРВЫЙ вопрос , который должен быть задан ведущей гостю !
e_nexoma 11 января 2018 | 19:21
kriko: Исключительно из-за любви к гражданам Израиля, ведь он же православнутый мусульман, несет свет любви и терпимости по всей земле - ажно в глазах рябит.
zolingen 11 января 2018 | 19:21
Какие-то призывы к анархии по национальному признаку
aleks_72 11 января 2018 | 19:29
Чувак явно в неадеквате. Распад мозга. :)
e_nexoma 11 января 2018 | 19:35
aleks_72: Это явный поклеп. Для того, чтобы мозг начал распадаться, ему надо сначала сформироваться. А в случае с ним этого процесса отмечено не было.
aleks_72 11 января 2018 | 19:40
e_nexoma: Это вряд ли. На "Эхо Москвы" без сформировавшегося мозга не приглашают. (С распадом - могут, без формирования, "по нулям" - вряд ли). :)
vezdehod 11 января 2018 | 19:35
aleks_72:
Чувак явно в неадеквате. Распад мозга. :)
========================================================================
После посещения Ирана. его пора запускать в Северную Корею - тоже много хорошего расскажет про "демократический" режим пухленького Ына.
aleks_72 11 января 2018 | 19:46
vezdehod: Я думал, что он уже у "пухленького" побывал. Даже странно, что он там (в Северной Корее) еще не был. Таким, как он, там самое место для ПМЖ. :)
lelikhaifski 11 января 2018 | 19:37
С удовольствием слушаю враньё этого клинического антисемита.Врет как дышит.Правильно думает что в России все слушатели-хомячки))Щас Трамп проедет на танке по его друзьям -наркоторговцам из Хизбаллы. Вот визгу -то будет!Берём попкорн и смотрим!
vezdehod 11 января 2018 | 19:43
Мваксимушка...Кончится Зимняя Олимпиада и всё вернётся на круги своя.- санкции благополучно вернутся к пухленькому Ыну.-
shtirlitz77 11 января 2018 | 19:38
Вот и МШ договорился до того, что Конституция не обязательна для всех, в частности до кадырки.
vezdehod 11 января 2018 | 19:48
Максимушка...Грудинин закончится после 18 марта 2018 года и - вновь он станет Хозяином своего Совхоза и будет снабжать Москву добротной продукцией.
kriko 11 января 2018 | 19:48
Очередной перл Максима : " Путин особенно СИЛЁН в международной политике " ! ! !
Следовало бы привести ещё примеры успехов нашей страны на этой ниве....
shtirlitz77 11 января 2018 | 19:50
Сколько бы МШ ни ругал власть, он всегда это делает очень "аккуратно".
Вот и сейчас пнул Собянина и силовиков, возмутился коррупцией, но Путина обошел стороной.
shtirlitz77 11 января 2018 | 19:55
Интересно послушать еще одного свидетеля событий в Иране и сравнить.
А то какую-то благостную картину, которая не соответствует тому, что передавали СМИ, нарисовал МШ.
verlioka 11 января 2018 | 20:03
shtirlitz77: Ага! Ну такая там свобода, такая свобода. Вот только с девушкой за ручку гулять в парке низзя!
topotuschkin 11 января 2018 | 20:39
shtirlitz77: Похоже, ядовитый отставной криминальный репортер А. Невзоров все же ближе к пониманию истинной картины происходящего в Иране, нежели этот уважаемый защитник угнетенных ахмедов-махмудов М. Шевченко. Куда-то еще и уважаемый эксперт Восточного мира О. Джемаль внезапно запропал, стесняется выступать со своими оценками, характеристиками, прогнозами и резюме...
ivmi 11 января 2018 | 20:14
Шевченко о Северной Корее
.........
Всё верно говорит Максим.
США со своими вассалами (Израиль, СА, Катар) дестабилизировали Ирак, Ливию, Сирию.
Теперь США пытаются дестабиизировать Северную Корею.
kva54 11 января 2018 | 20:26
авторы коментов, как вы умудряетесь слушать, этого! Где берете терпение на эту пургу?
lyiza 11 января 2018 | 20:39
Опять брешет взахлёб...