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vezdehod
10 января 2018 | 19:09
Старый Новый год - мой любимый праздник, ведь меня угораздило родится 13 января и плавно встречаю его с бокалом шампанского.
vezdehod
10 января 2018 | 19:21
Интересное кино...Если я лежу на Нудистком пляже и откровенно разглядываю обнажённую особу,. то - она может обвинить меня в домогательстве?
topotuschkin
10 января 2018 | 19:24
vezdehod: Любой здравомыслящий товарищ всегда будет категорически против обвинения мини-юбок и декольте в провоцировании сексуальной агрессии, приставаний, харрасмента и женоненавистничества...
shtirlitz77
10 января 2018 | 20:09
topotuschkin: "Любой здравомыслящий товарищ всегда будет категорически против обвинения мини-юбок..."
Ещё бы!!!!!!!!
topotuschkin
10 января 2018 | 20:23
shtirlitz77: А мне ужасно нравятся симпатичные девушки в мини, на каблучках и с декольте почему-то...
e_nexoma
10 января 2018 | 19:16
Торможение агрессивности - что-то я с трудом представляю этот процесс у нас и чтобы государство стимулировало движение в этом направлении - скорее наоборот, ставка делается на ожесточение плоть до оскотинения. Недалеко мы уйдем на этом пути.
vezdehod
10 января 2018 | 19:29
В лохматые годы Секса не было, но зато было много "Домов отдыха", где за 7.20 можно за неделю, можно было его поиметь.
e_nexoma
10 января 2018 | 19:47
vezdehod: Я не думаю, что открою страшную военную тайну, если скажу откровенно - чем и как при совке женщина могла хоть как-то хоть куда-то продвинуться по партийной и советской лини и что именно комсомол и был настоящей школой коммунизма. И до сих пор что-то не слышно запоздалых вздохов и охов и обвинений. Оно и понятно, с тех пор мало что изменилось.
Мы отстаем в своем развитии от Америки и Европы лет на пятьсот, веков через пять и у нас начнут писать мемуары о харасментах и прочих чудесах.
malgorzata
10 января 2018 | 20:25
vezdehod: Когда я слышу речи Вик.Ерофеева о сексе, я вспоминаю ответ Анны Ахматовой на вопрос Лидии Чуковской: "Любите ли вы Розанова?". Ахматова ответила:"Люблю все, кроме антисемитизма и половой проблемы". Примерно то же со мной. В целом, я знаю заслуги этого писателя, отдаю должное его гражданскому мужеству, его уровню как литературоведа (оставим сейчас в стороне проблему Керимова), но не люблю, когда он говорит о сексе. Есть что-то в его манере, еще со времен "Русской красавицы" глубоко неприятное. Есть актеры, которым нельзя играть любовь. Так и Ерофееву - нельзя говорить о сексе. Я знаю, он себя считает большим специалистом по этой части, но я его сужу как читатель - есть в нем какая-то подростковая ушибленность сексом, которая так и не переросла в сексуальную зрелость. Кроме того, сегодня он вообще путанно говорил: протест американских актрис - перебор, но на Глобус в черном они вышли правильно. Русская крестьянская культура женоненавистническая - тоже тезис под вопросом. Все сложнее, исследователи народной культуры с ним бы вряд ли согласились. Про Чехова неправда. Никого он не домогался, хотя и был то, что мы сейчас называем мачистом. Уважение к женщине у него росло по мере того, как он выдавливал из себя раба.
irdo
10 января 2018 | 19:22
Смотрю, желающих комментировать личного товарища господина Керимова что-то не очень...
vezdehod
10 января 2018 | 19:35
irdo:
Смотрю, желающих комментировать личного товарища господина Керимова что-то не очень...
============================================================================================
Он за Керимова своё получил и теперь не будет упоминать о нём, при условии - если его не спросят.
vezdehod
10 января 2018 | 19:42
Виктор...Дело не в нытье - дело в Системе, в которой оказался российский народ и не он в этом виноват. Китай и Индия, нам не в пример.
shtirlitz77
10 января 2018 | 19:47
vezdehod: "...при условии - если его не спросят."
А если спросят, не расслышит.
fedora2
10 января 2018 | 20:29
vezdehod: Он, будет косвенно и долго оправдываться. Тов. Ерофеев стал часто приходить на Эхо о говорить о компромиссах в связи с тем, что жизнь одна. И заодно проклинать ненависть, которая вокруг. Все это очень красноречиво и не умно.
shtirlitz77
10 января 2018 | 19:44
irdo: "Смотрю, желающих комментировать личного товарища господина Керимова..."
Зато сам очень лихо о лизании власти рассуждает!
doctor63rus
10 января 2018 | 19:38
Слушать и читать не буду, но подписанта все равно осуждаю.
К тому же, да - как-то тихо и забыли про своего протеже, не удалось PR дивидендов в нужном кол-ве и качестве сорвать - пора по щелям и в тину от греха подальше.
shtirlitz77
10 января 2018 | 19:42
Очень печально, что ушел такой замечательный человек и артист Михаил Михайлович Державин.
Добрая ему память.
zemljanka
10 января 2018 | 19:49
Молодец.
Сил, здоровья.
shtirlitz77
10 января 2018 | 19:52
Не могу не согласиться ВЕ, что зеркальным ответом на "Площадь Б.Немцова" в США было бы официальное переименование Москворецкого моста в "Мост Б.Немцова."
И опять же согласна с ним, что не при этой власти.
topotuschkin
10 января 2018 | 20:15
shtirlitz77: Нынешнее кремлевское горе-руководство оказалось чудовищно трусливым, тупым и безумным, не понимающим, что с головой выдает себя и свою виновность всеми этими своими тупыми ослиными запретами, упрямствами, разорением всенародных мемориалов "Немцов Мост" и "Немцов Дом".
Тот самый классический случай, когда на них шапка горит...
dalnyak
10 января 2018 | 19:52
За слова о Б.Немцове , спасибо большое.
marchuk
10 января 2018 | 19:59
Ну, за это!
pavel_lomov
10 января 2018 | 20:05
Мало комментов не из-за приятельства с Керимовым, а из-за неактуальности разговора на ОМ. Какой к черту секшуал харрасмент в РФ! До этих ли тонкостей! У нас лидер парламентской партии в парламенте ж таскает за волосы даму-депутатку - и нормалёк.
Поэтому у нас поистине больная тема - политический харрасмент подонков во власти.
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Комментарии23
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vezdehod 10 января 2018 | 19:09
Старый Новый год - мой любимый праздник, ведь меня угораздило родится 13 января и плавно встречаю его с бокалом шампанского.
vezdehod 10 января 2018 | 19:21
Интересное кино...Если я лежу на Нудистком пляже и откровенно разглядываю обнажённую особу,. то - она может обвинить меня в домогательстве?
topotuschkin 10 января 2018 | 19:24
vezdehod: Любой здравомыслящий товарищ всегда будет категорически против обвинения мини-юбок и декольте в провоцировании сексуальной агрессии, приставаний, харрасмента и женоненавистничества...
shtirlitz77 10 января 2018 | 20:09
topotuschkin: "Любой здравомыслящий товарищ всегда будет категорически против обвинения мини-юбок..."
Ещё бы!!!!!!!!
topotuschkin 10 января 2018 | 20:23
shtirlitz77: А мне ужасно нравятся симпатичные девушки в мини, на каблучках и с декольте почему-то...
e_nexoma 10 января 2018 | 19:16
Торможение агрессивности - что-то я с трудом представляю этот процесс у нас и чтобы государство стимулировало движение в этом направлении - скорее наоборот, ставка делается на ожесточение плоть до оскотинения. Недалеко мы уйдем на этом пути.
vezdehod 10 января 2018 | 19:29
В лохматые годы Секса не было, но зато было много "Домов отдыха", где за 7.20 можно за неделю, можно было его поиметь.
e_nexoma 10 января 2018 | 19:47
vezdehod: Я не думаю, что открою страшную военную тайну, если скажу откровенно - чем и как при совке женщина могла хоть как-то хоть куда-то продвинуться по партийной и советской лини и что именно комсомол и был настоящей школой коммунизма. И до сих пор что-то не слышно запоздалых вздохов и охов и обвинений. Оно и понятно, с тех пор мало что изменилось.
Мы отстаем в своем развитии от Америки и Европы лет на пятьсот, веков через пять и у нас начнут писать мемуары о харасментах и прочих чудесах.
malgorzata 10 января 2018 | 20:25
vezdehod: Когда я слышу речи Вик.Ерофеева о сексе, я вспоминаю ответ Анны Ахматовой на вопрос Лидии Чуковской: "Любите ли вы Розанова?". Ахматова ответила:"Люблю все, кроме антисемитизма и половой проблемы". Примерно то же со мной. В целом, я знаю заслуги этого писателя, отдаю должное его гражданскому мужеству, его уровню как литературоведа (оставим сейчас в стороне проблему Керимова), но не люблю, когда он говорит о сексе. Есть что-то в его манере, еще со времен "Русской красавицы" глубоко неприятное. Есть актеры, которым нельзя играть любовь. Так и Ерофееву - нельзя говорить о сексе. Я знаю, он себя считает большим специалистом по этой части, но я его сужу как читатель - есть в нем какая-то подростковая ушибленность сексом, которая так и не переросла в сексуальную зрелость. Кроме того, сегодня он вообще путанно говорил: протест американских актрис - перебор, но на Глобус в черном они вышли правильно. Русская крестьянская культура женоненавистническая - тоже тезис под вопросом. Все сложнее, исследователи народной культуры с ним бы вряд ли согласились. Про Чехова неправда. Никого он не домогался, хотя и был то, что мы сейчас называем мачистом. Уважение к женщине у него росло по мере того, как он выдавливал из себя раба.
irdo 10 января 2018 | 19:22
Смотрю, желающих комментировать личного товарища господина Керимова что-то не очень...
vezdehod 10 января 2018 | 19:35
irdo:
Смотрю, желающих комментировать личного товарища господина Керимова что-то не очень...
============================================================================================
Он за Керимова своё получил и теперь не будет упоминать о нём, при условии - если его не спросят.
vezdehod 10 января 2018 | 19:42
Виктор...Дело не в нытье - дело в Системе, в которой оказался российский народ и не он в этом виноват. Китай и Индия, нам не в пример.
shtirlitz77 10 января 2018 | 19:47
vezdehod: "...при условии - если его не спросят."
А если спросят, не расслышит.
fedora2 10 января 2018 | 20:29
vezdehod: Он, будет косвенно и долго оправдываться. Тов. Ерофеев стал часто приходить на Эхо о говорить о компромиссах в связи с тем, что жизнь одна. И заодно проклинать ненависть, которая вокруг. Все это очень красноречиво и не умно.
shtirlitz77 10 января 2018 | 19:44
irdo: "Смотрю, желающих комментировать личного товарища господина Керимова..."
Зато сам очень лихо о лизании власти рассуждает!
doctor63rus 10 января 2018 | 19:38
Слушать и читать не буду, но подписанта все равно осуждаю.
К тому же, да - как-то тихо и забыли про своего протеже, не удалось PR дивидендов в нужном кол-ве и качестве сорвать - пора по щелям и в тину от греха подальше.
shtirlitz77 10 января 2018 | 19:42
Очень печально, что ушел такой замечательный человек и артист Михаил Михайлович Державин.
Добрая ему память.
zemljanka 10 января 2018 | 19:49
Молодец.
Сил, здоровья.
shtirlitz77 10 января 2018 | 19:52
Не могу не согласиться ВЕ, что зеркальным ответом на "Площадь Б.Немцова" в США было бы официальное переименование Москворецкого моста в "Мост Б.Немцова."
И опять же согласна с ним, что не при этой власти.
topotuschkin 10 января 2018 | 20:15
shtirlitz77: Нынешнее кремлевское горе-руководство оказалось чудовищно трусливым, тупым и безумным, не понимающим, что с головой выдает себя и свою виновность всеми этими своими тупыми ослиными запретами, упрямствами, разорением всенародных мемориалов "Немцов Мост" и "Немцов Дом".
Тот самый классический случай, когда на них шапка горит...
dalnyak 10 января 2018 | 19:52
За слова о Б.Немцове , спасибо большое.
marchuk 10 января 2018 | 19:59
Ну, за это!
pavel_lomov 10 января 2018 | 20:05
Мало комментов не из-за приятельства с Керимовым, а из-за неактуальности разговора на ОМ. Какой к черту секшуал харрасмент в РФ! До этих ли тонкостей! У нас лидер парламентской партии в парламенте ж таскает за волосы даму-депутатку - и нормалёк.
Поэтому у нас поистине больная тема - политический харрасмент подонков во власти.