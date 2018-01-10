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sgytre
10 января 2018 | 17:08
Казалось , более унылого бильжа , чем легавый в отставке Гудков старший и не придумать , однако, подрос сынуля...
nagato
10 января 2018 | 17:08
Гениальная афера с Пенсионным фондом. Печати старого образца в трудовой книжке или предприятия и компании, где вы трудились, прекратили своё существование - и уже на этом основании можно выкинуть годы работы (перестроечные и 90-е - так точно: старых фирм, СП, компаний и заводов де-юре не осталось - все закрыты, трансформированы, перерегистрированы и т.д.) из расчёта пенсионных баллов и заплатить старикам меньше - типа, облагодетельствовать их копеечной социальной пенсией...
cmacuk_xaumckuu
10 января 2018 | 17:29
Гудковы подали иск в Высокий Суд Лондона о признании своих семейных прав на названии газеты "Гудок"
nagato
10 января 2018 | 17:33
"Какие были совсем недавно времена! Когда впервые прозвучало "БРИК" в московских официальных коридорах. И все тогда понимали: это не мы сами тут лаптем придумали, что "Бразилия, Россия, Индия и Китай" - это великие, быстро идущие вверх экономики мира, а это "снаружи про нас сказали!". И всю первую половину 00-х годов этот "дискурс надежды" проникал, как божественный свет, в инертную материю нашей жизни. Мы были встроены в динамичное целое и сама мировая история "работала за нас". И это влияло на тонус.
И вот теперь все окончательно изменилось. Уже и не БРИК, и не БРИКС. Все исчезло радаров - было и нет, как мираж-фантом в пустыне. Вместо этого теперь Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Нигерия, Вьетнам, все те же Индия и Китай, но уже без нас. Мы уже отлетели в группу - "в ближайшие десятилетия - 2%".
И все это понимают. Мы больше не включены в "рамку надежды". Мы в другом фрейме. И весь официоз корёжит: показывают собак, дышащих в воде, бредят про "цифровизацию всего", гордятся "хакерами", показывают сами себе новинки вооружений и т.д..
Ничего не смогли сделать в "хорошие годы". Владимир Владимирович и Медвежка, конечно, ходили туда-сюда, очень красиво водили руками, делали воодушевленные гримаски - но НИ-ЧЕ-ГО. Ни "университетов", ни "туристической привлекательности", ни одной "передовой отрасли", ни обновления "инфраструктуры", ни "долгосрочных институтов" - НИЧЕГОШЕНЬКИ. Просто вот взял Господь и зачислил в БРИК, а потом взял - да и выкинул оттуда. "Забурлило синее море, нахмурилось небо. Подплыла к берегу золотая рыбка..."
cmacuk_xaumckuu
10 января 2018 | 17:42
- Считаете ли вы, что в семье для лучшего материального достатка, кроме мужа должна работать еще и жена?
- Пусть оба мужика работают.
nagato_1
10 января 2018 | 18:45
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Честной ПАДЛОЙ мечтал быть "такава" по дури своей
НО, не нашёл он поддержки у местных еховских БЛЯДЕЙ.
Очередная МУДОСТЬ от любителя борщевика
Гласит: у щелкопёра "умственность" НИЗКа.
За умного хотел МОЛЧКОМ сойти ДЕБИЛ "такава"
НЕ СМОГ - болезнь Альцгеймера жидку МЕШАЛА.
Зоофильный "такава" взрастил на окошке ГЕРАНЬ
"lagerkvizt" на балконе лелеял какую-то ДРЯНЬ
Гортензия росла у "sirundi" на солнечной грядке
И всё у них с ентою флорою было в АЖУРЕ-ПОРЯДКЕ!
Пришёл агроном -"putriot_" и подложил дебилам СВИНЬЮ:
"Обработал" их грядки,горшочки,балконы вреднючей СРАНЬю.
Засохли,пожухли листочки гераней-гортензий в расцвете
И лишь муравьи там гуляют при солнечном свете.
У "такавы" есть, якобы, умницы дочки
Подросли у него и дебилы-сыночки
Обладает "такава" собачьею сворой
Кобелишки и сучки - мастифы в которой
Есть ещё у него "квадроцикл - мерседес",
На коем всю "живность" вывозит он в лес.
Ведь дачей-землёю владеет ШурОк под Москвою
Хотя БОРЩЕВИК процветает там летней порою.
На рынке блошином ЛОПАТУ дебил прикупил
Поставил весною в сарае, и к лету - забыл.
И! вместо того, шоб рубить сей сорняк по-весне,
"такава" погряз щелкопёрством на "Ехе" - в ГОВНЕ!
Стоит "takava" в лучах заката
Кругом "борщевник",в руках - ЛОПАТА.
Лопата эта - из шведской стали
Друзья по блоХу с трудом достали.
Всучили Сашке и наставленье дали:
Садись на "квадрик",крути педали в родные дали,
Сорняк пиндосский корчуй с корнями,дебил "takao"
Твоё НЫТЬЁ здесь уже в печёнках, уж всх достало.
Работай в поле,борись с осотом,торгуй навозом
На ниве этой сравниться сможешь...с плохим КОЛХОЗОМ!
e_nexoma
10 января 2018 | 17:37
cmacuk_xaumckuu: В связи с этим за выдающиеся заслуги на твое имя оформлен патент на название - "свисток звенящий, но мимо".
shtirlitz77
10 января 2018 | 18:47
nagato: "Гениальная афера с Пенсионным фондом."
Там всегда сидели аферисты.
Когда я выходила на пенсию, то для расчета пенсии был изобретен коэффициент, сейчас точно не помню, по-моему, отношение среднегодовой зарплаты пенсионера к среднегодовой по стране. Максимально этот коэффициент был равен 1,2. И при расчете пенсии твоя пенсия д.б. умножаться на этот коэф. Но тогда всем, у кого коэф. был больше 1 уменьшили до 1, сказав, что это временно, а у кого был меньше 1, думаю, что до 1 не увеличили.
Так что на том стоят!
nagato_1
10 января 2018 | 18:47
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.
Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.
Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.
Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.
Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.
Раззявил "takao"своё поганое ХАЙЛО
И ясно стало:"takao"- БЕЗМОЗГЛОЕ ХУЙЛО.
Публично тешился нарцисс - "takao" ОНАНИЗМОМ,
Поскольку обладал НЕПОЛНОЦЕННЫМ организмом
Эксбиционистка ДЕБИЛЬНАЯ "toma"
От ПСИХА давно пребывала в ИСТОМЕ.
Остальные ж еховские "дамы" и "тёти"
У парочки ентой НЕ были в почёте.
ДЕБИЛ оскорблял их по полной программе:
На каждую ОСОБЬ - говна наложИл килограммы.
Замутил БОРЩЕВИК - "takao" на "Ехе" ЭССЕ
Его дебилизм здесь,на сайте заметили ВСЕ!
Поскольку девизом служила "Лживая мораль"
Получилось: такава сам себя ОБОСРАЛЬ.
КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ В ПАХОВоЙ МОТИВАЦИИ (?)
Замутил здесь ДЕБИЛ, пребывая в ПРОСТРАЦИИ.
Не пора ли подвергнуть ПИСАКУ-дебила КАСТРАЦИИ,
За попытки здесь втюхать продукты своей МАСТУРБАЦИИ?
topotuschkin
10 января 2018 | 17:11
sgytre: Да плевать на запутинских идиотов!
Повсюду принуждают добровольно собирать подписи за выдвижение Царь-Кандидата в Царь-Самозванцы.
Вот только что обсуждали созванное по всем официальным правилам инициативное собрание в Тюмени по сбору подписей за честное всенародное выдвижение Царь-Кандидата.
Вот таких честных, чтобы не сотрудников внутренних и прочих органов, и не засланцев, с очень большим скрипом приперлось аж 7 (СЕМЬ!!!) человек верных истинных запутинцев.
Из всего многосотттысячного региона.
А ведь по всем официальным данным и отчетам именно по этому важнейшему региону всегда набиралось практически за 90% поголовно радостных запутинских подписантов, поддержантов и голосистов.
Все данные о повальной всенародной поддержке Путина в 86%, а местами даже и в 146%, сильно преувеличены.
От силы, процентов 17 - 19, не больше, в реальности.
Нет, недаром вся эта путинская шайка так вусмерть, до обмоченных порток, боится проведения честных прозрачных конкурентных выборов, референдумов, плебисцитов или даже дебатов.
Они не то что опасаются реальных конкурентов выпустить на ТВ, даже трусят фамилию произнести, как зачумленные...
vezdehod
10 января 2018 | 17:20
Дмитрий...Не стройте иллюзий по поводу своего выдвижения на пост мэра Москвы - пустые хлопоты.
hryunmorzgov
10 января 2018 | 20:19
vezdehod: Дмитрий...Не стройте иллюзий по поводу своего выдвижения на пост мэра Моск...
=======================
Согласен.
Ну да, тока Гудков или не понимает, или дураком прикидывается.
Корпорация не допустит ни одного реального кандидата до выборов - мэра Мск, президента, в думу, - а допустит - победить не даст, и этот факт проверен всеми 18-ю годами. Почему осенью будет иначе?
Неужто и Гудкову не ясно?
Короче, сладкая пара - Соломин и Дмитрий - получилась...
И Дима нам опять жуёт, что он от Яблока, что если Яблоко допустят, надо голосовать, а если не допустят, то голосовать хотя бы за Ксюшу, что не беда, коли в марте пролёт, - есть выборы мэра, а нет, то в 21м году обратно будем думу выбирать...
А в 21-м не допустят - будем готовиться к 24-му...
Прям ишак и морковка перед носом. У меня начинают сомнения закрадываться, что не один Лех Валенса агентом был...
(справедливости ради замечу, что Лех одолел-таки чеку, там хоть церковь была не в лампасах...)
e_nexoma
10 января 2018 | 17:34
sgytre: "Казалось , более унылого..."
Вот насчет унылого ты, Емелюшко, прав без конца - унылее тебя сыскать вряд ли. Но хрен бы с этим - ты насилуешь свои мозги в потугах выдавить из них хоть что-то. Но как сам отставной ментяра, каковым ты являешься, употребляет это слово для опоносивания своих оппонентов - тайна сия покрыта для меня мраком. На что только не пойдешь, чтобы иметь хоть какой-то народный вид.
Ну и что ты хотел сказать своим Шедевром? Что, мол, старший был уныл, но вот родился молодой - и, судя по твоей логие, он-то не должен быть унылим? Емелька, ну когда ты начнешь дружить хоть с тем вонючим коричневым, чем набита твоя голова? Даже из это ничего вразумительного у тебя не выходит, а лезешь спасать Россию - при таких друзьях ей никакие враги не нужны - эти дураки переломают ее вдоль и поперек самостоятельно и без посторонней помощи.
liz1310
10 января 2018 | 17:56
sgytre: 11-80
captain_
10 января 2018 | 18:00
Хм. Русские не понимают, почему янки назвали площадь в честь человека, всю свою жизнь положившего за идеалы свободы и демократии.
Почему мост в Питере назвали в честь Кадырова, вопросов у русских не возникло... Рабы.
topotuschkin
10 января 2018 | 17:08
Само собой, только и остается наблюдать изо всех сил за этим путиснким балаганом "типа перевыборы".
Бесспорно, эти фокусники-клоуны запросто могут пририсовать к своим триумфальным результатам гораздо больше тех самых пресловутых 10% - 12%.
Все равно ни у кого во Вселенной нет вообще никаких средств ни проверить, ни подтверить, ни опровергнуть все эти официально объявляемые посредством этой шиш-проверишь горе-системы "ГАС Выборы" триумфальные результаты и итоги очередных путинских переизбраний.
До сих пор все тянутся эти путинские судилища по вполне обоснованно доказанному опротестованию и опровержению сплошь нарисованных результатов тех самых позорных на свете выборов 2011 - 2012 гг...
vezdehod
10 января 2018 | 17:26
Не веляй задницей Дмитрий...Выборы в Дуру ОТЛИЧАЮТСЯ от выборов в президенты - Бойкот и только Бойкот. надо добиваться, чтобы Путин получит СВОИ 70 (семьдесят) процентов при явке 20 (двадцать) процентов и подавится ими на Шесть лет.
vezdehod
10 января 2018 | 17:35
Дмитрий Гудков собирается посмотреть, какой ему делать выбор, если не допустят Явлинского и Собчак...Ну-Ну - посмотри. а лучше посоветуй им снять свои кандидатуры и не помогать Путину. очередной раз взойти на престол.
vezdehod
10 января 2018 | 17:40
Дмитрий...Когда на этих выборах ОБДЕЛАЕШЬСЯ - то мы подмывать вашу задницу не собираемся и - не ведать вам мэрского кресла. Балабол вы Однако!
shtirlitz77
10 января 2018 | 18:09
vezdehod: "Дмитрий Гудков собирается посмотреть..."
Дмитрий кокетничает.
Он прекрасно знает, что и ГАЯ, и КС допустят до выборов.
Иначе, зачем бы Башни выпустили на арену КС.
Да и ГАЯ никакой угрозы ВВП не представляет, а какую-никакую явку дает.
e_nexoma
10 января 2018 | 17:40
vezdehod: Мечты, мечты... Дураков, дед, в стране 86% и все они на выборы явятся если не самостоятельно, то они позволят пригнать себя на них просто как стадо баранов, несмотря на все твои молитвы. Так что явка в 20% может присниться нам с тобой разве что во сне. Я сочувствую этой идее, но прекрасно понимаю несбыточность ее в нашей стране.
vezdehod
10 января 2018 | 17:46
e_nexoma:
Так что явка в 20% может присниться нам с тобой разве что во сне. Я сочувствую этой идее, но прекрасно понимаю несбыточность ее в нашей стране.
======================================================================
Поймите меня правильно...Я малость утрирую - пусть будет 45%, но не за 80%. на которые расчитывает Кремль. Лично, моя совесть будет чиста.
shtirlitz77
10 января 2018 | 18:19
vezdehod: . "Лично, моя совесть будет чиста."
Согласна. А рассуждения Дмитрия о каком-то разочаровании избирателей из-за
того, что якобы неявка повышает % за ВВП, от лукавого. Ведь сам сказал, что понимает все про эти выборы. Так и все понимают, не он один такой умный. Тогда для чего тащиться на них?
hryunmorzgov
10 января 2018 | 20:29
shtirlitz77: Тогда для чего тащиться на них?
===========================================
Да, мэрские ""выборы ему мерещатся.
Вдруг не допустят, коли будет дюже топить за бойкот?
Вдруг людям бойкот понравится - не придут за него голосовать...
ПриходИте, Шура, приходИте, они настоящие (выборы).
Паниковский давно всё понял и последние пол часа водил ножовкой просто так, оттягивая час расплаты.
- Ничего не понимаю, это не золото, - сказал Шура держа в руках две половинки гири...
Разочаровал сегодня Гудков...
hryunmorzgov
10 января 2018 | 20:23
e_nexoma: ...явка в 20% может присниться нам с тобой разве что во сне. Я сочувствую этой идее, но прекрасно понимаю несбыточность ...
==========================
А ты делай что дОлжно и не оглядывайся на результат...
Бог не яшка - увидит, кому тяжко...
e_nexoma
10 января 2018 | 17:08
Тупоумие клоунов от ЛДПР уже зашкаливает. На этот раз бляснул ихний клоун-юморист Дегтярев - давайте, де, переименуем место, где расположено посольство США, в Североамериканский тупик. Это-то попендикулярный ответ на то, что в Вашингтоне, площадь, на которой названо наше посольство, собираются назвать именем героя России Бориса Немцова. Юморист, нечего сказать, только несутся от него исключительно глупости и несуразности - не знаю насчет североамериканского тупика, а русский - благодаря усилиям таких радетелей - вот он - во всей своей красе.
shtirlitz77
10 января 2018 | 17:58
Оказывается общение с Яблоком не проходит бесследно.
Вот и Д.Гудков, подобно Мельникову, сравнивает кислое с соленым.
Как можно сравнивать псевдовыборы президента с муниципальными выборами?
Правильно ему заметил Соломин, что это совершенно разные случаи.
sergey1971
10 января 2018 | 18:45
shtirlitz77: да и политика власти на этих выборах совершенно разная. На муниципальных выборах они откровенно сушили явку. Об этих выборах не было почти никакой информации. Значит им явка была не нужна. На президентских выборах они напротив из каждого утюга призывают прийти на выборы, даже Гундяев к этому подключился. Правильно сказал Ройзман: они уже победили, теперь им нужна только явка.
shtirlitz77
10 января 2018 | 18:54
sergey1971: "...они уже победили, теперь им нужна только явка."
Еще разослали губерам указивки, сделать из выборов праздник, заманивая электорат всякими "коврижками". Лично я - чужая на этом "празднике жизни"!
hryunmorzgov
10 января 2018 | 20:34
sergey1971: Правильно сказал Ройзман: они уже победили, теперь им нужна только явка.
===================================
Ройзман вообще умница, любо-дорого слушать, - сегодня в ютубе посмотрел его вчерашнее интервью Доренкову радио...
Под каждым словом можно подписаться...
hryunmorzgov
10 января 2018 | 20:31
shtirlitz77: ...и Д.Гудков, подобно Мельникову, сравнивает кислое с соленым.
Как можно сравнивать...
====================================
Кислое с ЗЕлёным, Ирина...((
kriimsdyk
10 января 2018 | 18:09
Это НЕ ВЫБОРЫ, ни один кандидат не ставит себе целью стать президентом.
sergey1971
10 января 2018 | 18:47
kriimsdyk: почему же, один кандидат такую цель ставит.
olgastep
10 января 2018 | 18:16
Cколько можно объяснять очевидное- бойкот выборов на руку власти. Их люди все равно придут и проголосуют и Путин получит максимальное число голосов. И если нет нижнего порога явки, то любые выборы будут признаны действительными!
kriimsdyk
10 января 2018 | 18:52
да хрен с ними, но есть люди, которые не любят, когда их делают дураками.
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Комментарии35
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sgytre 10 января 2018 | 17:08
Казалось , более унылого бильжа , чем легавый в отставке Гудков старший и не придумать , однако, подрос сынуля...
nagato 10 января 2018 | 17:08
Гениальная афера с Пенсионным фондом. Печати старого образца в трудовой книжке или предприятия и компании, где вы трудились, прекратили своё существование - и уже на этом основании можно выкинуть годы работы (перестроечные и 90-е - так точно: старых фирм, СП, компаний и заводов де-юре не осталось - все закрыты, трансформированы, перерегистрированы и т.д.) из расчёта пенсионных баллов и заплатить старикам меньше - типа, облагодетельствовать их копеечной социальной пенсией...
cmacuk_xaumckuu 10 января 2018 | 17:29
Гудковы подали иск в Высокий Суд Лондона о признании своих семейных прав на названии газеты "Гудок"
nagato 10 января 2018 | 17:33
"Какие были совсем недавно времена! Когда впервые прозвучало "БРИК" в московских официальных коридорах. И все тогда понимали: это не мы сами тут лаптем придумали, что "Бразилия, Россия, Индия и Китай" - это великие, быстро идущие вверх экономики мира, а это "снаружи про нас сказали!". И всю первую половину 00-х годов этот "дискурс надежды" проникал, как божественный свет, в инертную материю нашей жизни. Мы были встроены в динамичное целое и сама мировая история "работала за нас". И это влияло на тонус.
И вот теперь все окончательно изменилось. Уже и не БРИК, и не БРИКС. Все исчезло радаров - было и нет, как мираж-фантом в пустыне. Вместо этого теперь Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Нигерия, Вьетнам, все те же Индия и Китай, но уже без нас. Мы уже отлетели в группу - "в ближайшие десятилетия - 2%".
И все это понимают. Мы больше не включены в "рамку надежды". Мы в другом фрейме. И весь официоз корёжит: показывают собак, дышащих в воде, бредят про "цифровизацию всего", гордятся "хакерами", показывают сами себе новинки вооружений и т.д..
Ничего не смогли сделать в "хорошие годы". Владимир Владимирович и Медвежка, конечно, ходили туда-сюда, очень красиво водили руками, делали воодушевленные гримаски - но НИ-ЧЕ-ГО. Ни "университетов", ни "туристической привлекательности", ни одной "передовой отрасли", ни обновления "инфраструктуры", ни "долгосрочных институтов" - НИЧЕГОШЕНЬКИ. Просто вот взял Господь и зачислил в БРИК, а потом взял - да и выкинул оттуда. "Забурлило синее море, нахмурилось небо. Подплыла к берегу золотая рыбка..."
cmacuk_xaumckuu 10 января 2018 | 17:42
- Считаете ли вы, что в семье для лучшего материального достатка, кроме мужа должна работать еще и жена?
- Пусть оба мужика работают.
nagato_1 10 января 2018 | 18:45
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Честной ПАДЛОЙ мечтал быть "такава" по дури своей
НО, не нашёл он поддержки у местных еховских БЛЯДЕЙ.
Очередная МУДОСТЬ от любителя борщевика
Гласит: у щелкопёра "умственность" НИЗКа.
За умного хотел МОЛЧКОМ сойти ДЕБИЛ "такава"
НЕ СМОГ - болезнь Альцгеймера жидку МЕШАЛА.
Зоофильный "такава" взрастил на окошке ГЕРАНЬ
"lagerkvizt" на балконе лелеял какую-то ДРЯНЬ
Гортензия росла у "sirundi" на солнечной грядке
И всё у них с ентою флорою было в АЖУРЕ-ПОРЯДКЕ!
Пришёл агроном -"putriot_" и подложил дебилам СВИНЬЮ:
"Обработал" их грядки,горшочки,балконы вреднючей СРАНЬю.
Засохли,пожухли листочки гераней-гортензий в расцвете
И лишь муравьи там гуляют при солнечном свете.
У "такавы" есть, якобы, умницы дочки
Подросли у него и дебилы-сыночки
Обладает "такава" собачьею сворой
Кобелишки и сучки - мастифы в которой
Есть ещё у него "квадроцикл - мерседес",
На коем всю "живность" вывозит он в лес.
Ведь дачей-землёю владеет ШурОк под Москвою
Хотя БОРЩЕВИК процветает там летней порою.
На рынке блошином ЛОПАТУ дебил прикупил
Поставил весною в сарае, и к лету - забыл.
И! вместо того, шоб рубить сей сорняк по-весне,
"такава" погряз щелкопёрством на "Ехе" - в ГОВНЕ!
Стоит "takava" в лучах заката
Кругом "борщевник",в руках - ЛОПАТА.
Лопата эта - из шведской стали
Друзья по блоХу с трудом достали.
Всучили Сашке и наставленье дали:
Садись на "квадрик",крути педали в родные дали,
Сорняк пиндосский корчуй с корнями,дебил "takao"
Твоё НЫТЬЁ здесь уже в печёнках, уж всх достало.
Работай в поле,борись с осотом,торгуй навозом
На ниве этой сравниться сможешь...с плохим КОЛХОЗОМ!
e_nexoma 10 января 2018 | 17:37
cmacuk_xaumckuu: В связи с этим за выдающиеся заслуги на твое имя оформлен патент на название - "свисток звенящий, но мимо".
shtirlitz77 10 января 2018 | 18:47
nagato: "Гениальная афера с Пенсионным фондом."
Там всегда сидели аферисты.
Когда я выходила на пенсию, то для расчета пенсии был изобретен коэффициент, сейчас точно не помню, по-моему, отношение среднегодовой зарплаты пенсионера к среднегодовой по стране. Максимально этот коэффициент был равен 1,2. И при расчете пенсии твоя пенсия д.б. умножаться на этот коэф. Но тогда всем, у кого коэф. был больше 1 уменьшили до 1, сказав, что это временно, а у кого был меньше 1, думаю, что до 1 не увеличили.
Так что на том стоят!
nagato_1 10 января 2018 | 18:47
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.
Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.
Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.
Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.
Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.
Раззявил "takao"своё поганое ХАЙЛО
И ясно стало:"takao"- БЕЗМОЗГЛОЕ ХУЙЛО.
Публично тешился нарцисс - "takao" ОНАНИЗМОМ,
Поскольку обладал НЕПОЛНОЦЕННЫМ организмом
Эксбиционистка ДЕБИЛЬНАЯ "toma"
От ПСИХА давно пребывала в ИСТОМЕ.
Остальные ж еховские "дамы" и "тёти"
У парочки ентой НЕ были в почёте.
ДЕБИЛ оскорблял их по полной программе:
На каждую ОСОБЬ - говна наложИл килограммы.
Замутил БОРЩЕВИК - "takao" на "Ехе" ЭССЕ
Его дебилизм здесь,на сайте заметили ВСЕ!
Поскольку девизом служила "Лживая мораль"
Получилось: такава сам себя ОБОСРАЛЬ.
КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ В ПАХОВоЙ МОТИВАЦИИ (?)
Замутил здесь ДЕБИЛ, пребывая в ПРОСТРАЦИИ.
Не пора ли подвергнуть ПИСАКУ-дебила КАСТРАЦИИ,
За попытки здесь втюхать продукты своей МАСТУРБАЦИИ?
topotuschkin 10 января 2018 | 17:11
sgytre: Да плевать на запутинских идиотов!
Повсюду принуждают добровольно собирать подписи за выдвижение Царь-Кандидата в Царь-Самозванцы.
Вот только что обсуждали созванное по всем официальным правилам инициативное собрание в Тюмени по сбору подписей за честное всенародное выдвижение Царь-Кандидата.
Вот таких честных, чтобы не сотрудников внутренних и прочих органов, и не засланцев, с очень большим скрипом приперлось аж 7 (СЕМЬ!!!) человек верных истинных запутинцев.
Из всего многосотттысячного региона.
А ведь по всем официальным данным и отчетам именно по этому важнейшему региону всегда набиралось практически за 90% поголовно радостных запутинских подписантов, поддержантов и голосистов.
Все данные о повальной всенародной поддержке Путина в 86%, а местами даже и в 146%, сильно преувеличены.
От силы, процентов 17 - 19, не больше, в реальности.
Нет, недаром вся эта путинская шайка так вусмерть, до обмоченных порток, боится проведения честных прозрачных конкурентных выборов, референдумов, плебисцитов или даже дебатов.
Они не то что опасаются реальных конкурентов выпустить на ТВ, даже трусят фамилию произнести, как зачумленные...
vezdehod 10 января 2018 | 17:20
Дмитрий...Не стройте иллюзий по поводу своего выдвижения на пост мэра Москвы - пустые хлопоты.
hryunmorzgov 10 января 2018 | 20:19
vezdehod: Дмитрий...Не стройте иллюзий по поводу своего выдвижения на пост мэра Моск...
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Согласен.
Ну да, тока Гудков или не понимает, или дураком прикидывается.
Корпорация не допустит ни одного реального кандидата до выборов - мэра Мск, президента, в думу, - а допустит - победить не даст, и этот факт проверен всеми 18-ю годами. Почему осенью будет иначе?
Неужто и Гудкову не ясно?
Короче, сладкая пара - Соломин и Дмитрий - получилась...
И Дима нам опять жуёт, что он от Яблока, что если Яблоко допустят, надо голосовать, а если не допустят, то голосовать хотя бы за Ксюшу, что не беда, коли в марте пролёт, - есть выборы мэра, а нет, то в 21м году обратно будем думу выбирать...
А в 21-м не допустят - будем готовиться к 24-му...
Прям ишак и морковка перед носом. У меня начинают сомнения закрадываться, что не один Лех Валенса агентом был...
(справедливости ради замечу, что Лех одолел-таки чеку, там хоть церковь была не в лампасах...)
e_nexoma 10 января 2018 | 17:34
sgytre: "Казалось , более унылого..."
Вот насчет унылого ты, Емелюшко, прав без конца - унылее тебя сыскать вряд ли. Но хрен бы с этим - ты насилуешь свои мозги в потугах выдавить из них хоть что-то. Но как сам отставной ментяра, каковым ты являешься, употребляет это слово для опоносивания своих оппонентов - тайна сия покрыта для меня мраком. На что только не пойдешь, чтобы иметь хоть какой-то народный вид.
Ну и что ты хотел сказать своим Шедевром? Что, мол, старший был уныл, но вот родился молодой - и, судя по твоей логие, он-то не должен быть унылим? Емелька, ну когда ты начнешь дружить хоть с тем вонючим коричневым, чем набита твоя голова? Даже из это ничего вразумительного у тебя не выходит, а лезешь спасать Россию - при таких друзьях ей никакие враги не нужны - эти дураки переломают ее вдоль и поперек самостоятельно и без посторонней помощи.
liz1310 10 января 2018 | 17:56
sgytre: 11-80
captain_ 10 января 2018 | 18:00
Хм. Русские не понимают, почему янки назвали площадь в честь человека, всю свою жизнь положившего за идеалы свободы и демократии.
Почему мост в Питере назвали в честь Кадырова, вопросов у русских не возникло... Рабы.
topotuschkin 10 января 2018 | 17:08
Само собой, только и остается наблюдать изо всех сил за этим путиснким балаганом "типа перевыборы".
Бесспорно, эти фокусники-клоуны запросто могут пририсовать к своим триумфальным результатам гораздо больше тех самых пресловутых 10% - 12%.
Все равно ни у кого во Вселенной нет вообще никаких средств ни проверить, ни подтверить, ни опровергнуть все эти официально объявляемые посредством этой шиш-проверишь горе-системы "ГАС Выборы" триумфальные результаты и итоги очередных путинских переизбраний.
До сих пор все тянутся эти путинские судилища по вполне обоснованно доказанному опротестованию и опровержению сплошь нарисованных результатов тех самых позорных на свете выборов 2011 - 2012 гг...
vezdehod 10 января 2018 | 17:26
Не веляй задницей Дмитрий...Выборы в Дуру ОТЛИЧАЮТСЯ от выборов в президенты - Бойкот и только Бойкот. надо добиваться, чтобы Путин получит СВОИ 70 (семьдесят) процентов при явке 20 (двадцать) процентов и подавится ими на Шесть лет.
vezdehod 10 января 2018 | 17:35
Дмитрий Гудков собирается посмотреть, какой ему делать выбор, если не допустят Явлинского и Собчак...Ну-Ну - посмотри. а лучше посоветуй им снять свои кандидатуры и не помогать Путину. очередной раз взойти на престол.
vezdehod 10 января 2018 | 17:40
Дмитрий...Когда на этих выборах ОБДЕЛАЕШЬСЯ - то мы подмывать вашу задницу не собираемся и - не ведать вам мэрского кресла. Балабол вы Однако!
shtirlitz77 10 января 2018 | 18:09
vezdehod: "Дмитрий Гудков собирается посмотреть..."
Дмитрий кокетничает.
Он прекрасно знает, что и ГАЯ, и КС допустят до выборов.
Иначе, зачем бы Башни выпустили на арену КС.
Да и ГАЯ никакой угрозы ВВП не представляет, а какую-никакую явку дает.
e_nexoma 10 января 2018 | 17:40
vezdehod: Мечты, мечты... Дураков, дед, в стране 86% и все они на выборы явятся если не самостоятельно, то они позволят пригнать себя на них просто как стадо баранов, несмотря на все твои молитвы. Так что явка в 20% может присниться нам с тобой разве что во сне. Я сочувствую этой идее, но прекрасно понимаю несбыточность ее в нашей стране.
vezdehod 10 января 2018 | 17:46
e_nexoma:
Так что явка в 20% может присниться нам с тобой разве что во сне. Я сочувствую этой идее, но прекрасно понимаю несбыточность ее в нашей стране.
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Поймите меня правильно...Я малость утрирую - пусть будет 45%, но не за 80%. на которые расчитывает Кремль. Лично, моя совесть будет чиста.
shtirlitz77 10 января 2018 | 18:19
vezdehod: . "Лично, моя совесть будет чиста."
Согласна. А рассуждения Дмитрия о каком-то разочаровании избирателей из-за
того, что якобы неявка повышает % за ВВП, от лукавого. Ведь сам сказал, что понимает все про эти выборы. Так и все понимают, не он один такой умный. Тогда для чего тащиться на них?
hryunmorzgov 10 января 2018 | 20:29
shtirlitz77: Тогда для чего тащиться на них?
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Да, мэрские ""выборы ему мерещатся.
Вдруг не допустят, коли будет дюже топить за бойкот?
Вдруг людям бойкот понравится - не придут за него голосовать...
ПриходИте, Шура, приходИте, они настоящие (выборы).
Паниковский давно всё понял и последние пол часа водил ножовкой просто так, оттягивая час расплаты.
- Ничего не понимаю, это не золото, - сказал Шура держа в руках две половинки гири...
Разочаровал сегодня Гудков...
hryunmorzgov 10 января 2018 | 20:23
e_nexoma: ...явка в 20% может присниться нам с тобой разве что во сне. Я сочувствую этой идее, но прекрасно понимаю несбыточность ...
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А ты делай что дОлжно и не оглядывайся на результат...
Бог не яшка - увидит, кому тяжко...
e_nexoma 10 января 2018 | 17:08
Тупоумие клоунов от ЛДПР уже зашкаливает. На этот раз бляснул ихний клоун-юморист Дегтярев - давайте, де, переименуем место, где расположено посольство США, в Североамериканский тупик. Это-то попендикулярный ответ на то, что в Вашингтоне, площадь, на которой названо наше посольство, собираются назвать именем героя России Бориса Немцова. Юморист, нечего сказать, только несутся от него исключительно глупости и несуразности - не знаю насчет североамериканского тупика, а русский - благодаря усилиям таких радетелей - вот он - во всей своей красе.
shtirlitz77 10 января 2018 | 17:58
Оказывается общение с Яблоком не проходит бесследно.
Вот и Д.Гудков, подобно Мельникову, сравнивает кислое с соленым.
Как можно сравнивать псевдовыборы президента с муниципальными выборами?
Правильно ему заметил Соломин, что это совершенно разные случаи.
sergey1971 10 января 2018 | 18:45
shtirlitz77: да и политика власти на этих выборах совершенно разная. На муниципальных выборах они откровенно сушили явку. Об этих выборах не было почти никакой информации. Значит им явка была не нужна. На президентских выборах они напротив из каждого утюга призывают прийти на выборы, даже Гундяев к этому подключился. Правильно сказал Ройзман: они уже победили, теперь им нужна только явка.
shtirlitz77 10 января 2018 | 18:54
sergey1971: "...они уже победили, теперь им нужна только явка."
Еще разослали губерам указивки, сделать из выборов праздник, заманивая электорат всякими "коврижками". Лично я - чужая на этом "празднике жизни"!
hryunmorzgov 10 января 2018 | 20:34
sergey1971: Правильно сказал Ройзман: они уже победили, теперь им нужна только явка.
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Ройзман вообще умница, любо-дорого слушать, - сегодня в ютубе посмотрел его вчерашнее интервью Доренкову радио...
Под каждым словом можно подписаться...
hryunmorzgov 10 января 2018 | 20:31
shtirlitz77: ...и Д.Гудков, подобно Мельникову, сравнивает кислое с соленым.
Как можно сравнивать...
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Кислое с ЗЕлёным, Ирина...((
kriimsdyk 10 января 2018 | 18:09
Это НЕ ВЫБОРЫ, ни один кандидат не ставит себе целью стать президентом.
sergey1971 10 января 2018 | 18:47
kriimsdyk: почему же, один кандидат такую цель ставит.
olgastep 10 января 2018 | 18:16
Cколько можно объяснять очевидное- бойкот выборов на руку власти. Их люди все равно придут и проголосуют и Путин получит максимальное число голосов. И если нет нижнего порога явки, то любые выборы будут признаны действительными!
kriimsdyk 10 января 2018 | 18:52
да хрен с ними, но есть люди, которые не любят, когда их делают дураками.