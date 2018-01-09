'Вопросы к интервью
09 января 2018
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5 54 6 5373
Время выхода в эфир: 09 января 2018, 19:08
в гостях: Евгения Альбац Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
8читать #слушать 42:36 $ Cкачать 9.8 МБ ;смотреть

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Комментарии

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e_nexoma 09 января 2018 | 19:08

" Вот сижу я на крыльце с выраженьем на лице: выражаю на лице, что сижу я на крыльце" - 18 лет словоблудия и 148 млн. слушают и мусолят эту жвачку...

«Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:
- программа модернизации энергетического комплекса;
- массовое строительство индивидуального жилья;
- программа развития новой транспортной сети России;
- технологическая революция в российском сельском хозяйстве;
- быстрый рост доходов всех категорий граждан.

В результате, уже
- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас;
- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России;
- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии;
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода;
- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России;
- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие;
- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики.»

Стыдно-то как...

mongol_9 09 января 2018 | 19:08

Евгения Марковна, меня, как неравнодушного человека, очень заинтересовала Ваша статья, где Вы обличаете «Мужской Мир» садистов и насильников.

Вы таки пишите: «убеждение, что половые признаки у женщин работают лучше, чем мозги, — почти универсально даже среди самых либеральных и интеллектуально развитых представителей российского мужского сообщества».

Это просто крик души, Евгения Марковна. Только сейчас стало понятно, как Вам тяжело в кругу этих извращенцев.
Если Вы будете говорить не абстрактно, а брать пример с демократических, свободолюбивых дам, то Вы назовёте имена этих развитых представителей либерально-интеллектуальных мерзавцев.
Все должны знать этих негодяев и изгнать их с позором из либерального сообщества думающих лЮдей.

topotuschkin 09 января 2018 | 19:13

mongol_9: Добрый волшебник Пудвин - на самом деле злой мошенник Плешила Безмозглый, который боится света, воды с мылом и произношения вслух фамилии Железного Дровосека.
Какие смертельные битвы внутри попозитов разбушевались, типа: идти обеспечивать всенародную явку выборы на 86% или на 146%! Прямо смертоубийство внутри пополизного братства.))
И вдруг!
И вдруг Патриарх Кирилл сказал: «Я бы хотел призвать всех принять участие в выборах…».
В В-Ы-Б-О-Р-А-Х!!!
Всё! Точка поставлена.
Не в этом фарсовом балагане гротесковой буффонады типа "плебисцит-перевыборы Отца Народов по всенародному его обожанию с умилением и пиететом" с заранее заготовленными, спущенными сверху по разнарядке и вброшенными результатами.
Таперича осталось только организовать НАСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ.
А то народ волнуется, "Царь-НЕНАСТОЯЩЩЩИЙ"!
Теперь кто из поппозитов заикнётся против настоящих выборов – тот путинская мразь и гнидянка!...

romashka__ 09 января 2018 | 19:17

Чем больше выступлений против засидевшейся и потерявшей разум власти, тем лучше.
Но ядро должно быть. Особенно вначале. И нужен лидер. Лучше Алексея Навального нет. Учитывая размеры страны и особенности ее, надо сплотиться самым грамотным и надёжным. Помнить плюсы и минусы Ельцина и взять всё лучшее из прошлого.

topotuschkin 09 января 2018 | 19:23

romashka__: К сожалению, все плюсы уважаемого Первого Президента РФ Б. Ельцина напрочь перечеркиваются его одним-единственным минусом - ну совсем никудышным выбором самого недостойного и позорного преемника.
Есть все самые веские основания полагать, что даже совсем тухлый тандем Е. Примаков - Ю. Лужков и то смог бы добиться гораздо более впечатляющих и прогрессивных результатов гораздо меньшей и более приемлемой ценой без всех этих путинских войн, провалов, агрессий, оккупаций, блицкригов, катастроф, терроризмов, холодных войн 2.0 и холодных гражданских войн 20.18...

romashka__ 09 января 2018 | 19:39

topotuschkin: Тухлый тандем наворотил бы дел. Борис Немцов отказался. Он был очень молод, как и все реформаторы.Страна наша велика. Развал ее был неизбежен. Но не было человека, способного разрубить сталинские нити ТАК чтобы народы разошлись без крови. Жить при путинской ОПГ всю жизнь Н Е В Ы Н О С И М О.

mirandas 09 января 2018 | 19:46

romashka__:
Почитайте своего гуру ходорковского, старые борцуны!

///Почитайте Орешкина. Кратко: еще полпроцента на диване - небольшой приварок к пассивному большинству.
https://snob.ru/selected/entry/133119///

У Альбац ума не хватит это понять, так хоть вы прочитайте!

zs588 09 января 2018 | 19:53

mirandas: Бабац явно впала в маразм по поводу т.н. элит. Трамп год у власти, экономика растёт, обещания потихоньку выполняет. И это человек, не ждавший победы? Марковна, лузгай семечки!

topotuschkin 09 января 2018 | 19:47

romashka__: Б. Немцов не отказывался никогда.
Его сразу же оттерли.
Сначала долго рассматривали С. Степашина - вяловат, вторичен, несамостоятелен и подвержен опасным сторонним влияниям оказался.
Нет, тухлый тандем не посмел бы запустить нынешнюю Царь-Коррупцию, реставрацию и реваншизм мракобесного православнутого чекизма-сталинизма...

romashka__ 09 января 2018 | 19:56

При Брежневе рассказывали анектоты. Все смеялись. Самых смелых сажали в психушки. Была Чехословакия 68 года. Но строились брежневки.
Брежнев не был так противен, как стерх. И был скромнее , утопив Россию в холодной войне.

Путину надо уйти так, как Ельцин.
Как Собчак будет управлять страной, если ее отец не сумел без коррупции управлять Санкт-Петербургом.

Надо думать о переходном периоде.

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:39

topotuschkin:
Решившей стать президентом Собчак припомнили туалетное высказывание о России В соцсетях посмеялись над решением ведущей бороться за власть. «За Русь...О....бо....срусь. Какая гадость, эта Ксения Собчак!!!!

hryunmorzgov 09 января 2018 | 20:08

topotuschkin: ...даже совсем тухлый тандем Е. Примаков - Ю. Лужков и то смог бы добиться гораздо более ...
================================
Лайк поставил, Алекс, за первый абзац.

Со вторым поспорю: товарищ Примаков, хоча и из другого подъезда выходец, ан ведомство одно, так что был бы Он вместо пу витриной власти, а рулила бы та же вертикаль, та же контора.

Да и лужков давно, ещё с 90-х окучивал Крым, ходил кругами как кот вокруг сметаны...
Может, не так внаглую, но отжимал бы тоже - как пить дать - под ту же самую державно-патриотическую трескотню, - не будем тут гадать, лучше или хуже было бы, но тренд, думаю, в общем был бы таким же...

hryunmorzgov 09 января 2018 | 20:19

hryunmorzgov:
Да, чуть не забыл.
Должен сделать комплимент Евгении Марковне за правильный анализ последствий участия граждан в этих мартовских ""выборах.

Мы с Вами, Алекс, и с Ириной, давно тут говорим о бесполезности для людей участия в этом представлении, и Альбац сегодня подтвердила наши размышления о том, что высокая явка лишь повышает легитимность заранее известного результата.

Можно будет смело заявлять, - смотри, сечин, кто ты, и кто я, - у меня результат 75%, и это не в Чечне, а и в Мск. с другими городами-миллионниками явка под 70...

topotuschkin 09 января 2018 | 20:29

hryunmorzgov: Обязательно все надо оспорить и изучить самым доскональным образом.
Все претенденты там были из разных подъездов одной и той же самой конторы.
Кроме Б. Немцова.
Но у тандема Е. Примаков - Ю. Лужков все-таки могло хватить ума и государственной мудрости не проваливаться до примитивной оккупации Крыма с Донбассом, а просто создавать поводы, нагнетать давление и создавать возможности для более хитрого и изощренного экономического проникновения в интересующие Россию районы, сферы и области без явного и совсем уж нахального, нарочито демонстративного попрания ВСЕХ международных законов, пактов и актов.
Нет, это точно оказались бы похитрее и не такими тупыми, циничными и бесстыжими.
Особенно по части Царь-Коррупции.
Даже старик Батурин все же намного поскромнее, приличнее и порядочнее был, нежели ему приписывала запутинская пропаганда...

topotuschkin 09 января 2018 | 19:31

romashka__: Отчасти не согласен с уважаемой журналисткой-публицисткой Е. Альбац: при всем уважении к маститому политологу Орешкину, эти фокусники-клоуны запросто могут пририсовать к своим триумфальным результатам гораздо больше тех самых пресловутых 10% - 12%.
Все равно ни у кого во Вселенной нет вообще никаких средств ни проверить, ни подтверить, ни опровергнуть все эти официально объявляемые посредством этой шиш-проверишь горе-системы "ГАС Выборы" триумфальные результаты и итоги очередных путинских переизбраний.
До сих пор все тянутся эти путинские судилища по вполне обоснованно доказанному опротестованию и опровержению сплошь нарисованных результатов тех самых позорных на свете выборов 2011 - 2012 гг...

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:35

romashka__:
Навальный это Ёлкин №2. Не надо нам повторения 90х.... Знаем, плавали....

mirandas 09 января 2018 | 19:38

Неее!
Альбац я не вынесу уже!))

vezdehod 09 января 2018 | 19:44

mirandas:
Неее! Альбац я не вынесу уже!))
=====================================================================
Действительно...На ней многие Подавились - лучше вали отсюда. живее будешь.

aromatnay 09 января 2018 | 20:06

vezdehod: Дед, ты задолбал уже своим поносом по любому поводу. До сути обсуждения не дойдешь из-за твоих высеров.

ross1918 09 января 2018 | 19:55

romashka__: надо сплотиться самым грамотным и надёжным.

Может Альбац с Навальным начать с коитуса и достичь полного консенсуса? А мы будем посмотреть?

gladman__ 09 января 2018 | 20:31

romashka__: И нужен лидер. Лучше Алексея Навального нет. ..Помнить плюсы и минусы Ельцина и взять всё лучшее из прошлого.
======================
господи, Навальный почти Ельцин, ну только что пока не пьет, и правильно, рано еще, успеет, когда власть возьмет

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:49

topotuschkin:
Трамп ,конечно, не подарок. Но Клинтон это полный беспредел.... Чего стоит миллиард, полученный ей от Саудитов..... И плЮвать ей на 11 сентября.

e_nexoma 09 января 2018 | 19:13

mongol_9: Гвардейцы ордена "Мертвые уши от осла" на месте - как они могут пропустить сеанс разоблачения от Евгении Альбац - снимут с довольствия и разжалуют их патриотов.
Эй, ребята, пью за успех вашего гиблого дела. Вы под знаменем людоеда Сталина никак не угомонитесь в деле разрушения страны и мечтаете угробить ее окончательно, но ваша миссия невыполнима, не удалось вашему кумиру - ничего не получится и у вас!

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:18

e_nexoma:
Ну, ежели Альбац признала, что с ИГИЛ покончено, тоды ой.... Кто- то тут прикалывался над Адмиралом Кузнецовым. А против лома нет приёма!!!!!

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:30

mongol_9:
Госпожа Альбац устала от политики и подалась в борьбу за эмансипацию.

sgytre 09 января 2018 | 19:08

Несколько дней назад, когда Нью-Йорк был полностью парализован , а на Восточном Побережье были отменены тысячи рейсов , Иэхо сообщило своим адептам - баранам сенсационную новость
В Уфе задержан борт на Таиланд. НА 6 ЧАСОВ! На 6 !!!!!!!!
Цыля , вы тут окончательно крышей поехали , на почве ненависти к « это стране». Эт уже даже не смешно, убогие и глубоко неуважаемые....

topotuschkin 09 января 2018 | 19:19

sgytre: Все-таки самыми опасными придурками всегда были, есть и будут придурки с кнопками вместо головы.
А если эти придурки еще и кнопками да рубильниками меряться начинают, у кого они толще, краснее и опаснее, то тут уже совсем беда.
Нет, гражданское общество России еще не смогло выстроить свою надежную систему недопуска безответственных придурков, кретинов, идиотов, болванов, неадекватов, невменяемых-несменяемых недоумков-недомерков к своей большой красной толстой опасной кнопке с рубильником и паяльником...

e_nexoma 09 января 2018 | 19:21

sgytre: Где-то в Ю-тубе гуляет ролик, на котором можно видеть сбитые наши доблестными военно-космическими силами сирийские беспилотники. Наши тут же объявили, что де это пиндосы поставили эти самолетики. А меня при взгляде на них обуяла ностальгия по пионерскому детству - помнится, именно такие беспилотники мы мастерили в кружке "Умелые ручки" районного Дома пионеров.
И я чуть не расплакался - до чего пиндосы докатились...
Да будь там настоящие американские беспилотники - наши просто не успели бы сообразить что к чему - чисто из-за кривизны земли.

topotuschkin 09 января 2018 | 19:10

e_nexoma: В 1980 году вся советская страна, весь могучий советский народ будут жить при Коммунизме!..

e_nexoma 09 января 2018 | 19:19

topotuschkin: Бедная Россия и бедный народ, как ни вступит куда, так непременно окажется, что вступила в дерьмо. Прям чисто по Черномырдину - не было никогда и вот опять.

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:13

e_nexoma: То ,как Трамп и Ким Чен Ын мерялись кнопками похоже на измерение пи....рок. Трамп впадает в старческий маразм..... Пам это на руку. Вот сжиженый газ уже пиндосы покупают. А либерасты всё Санкции... Санкции....

e_nexoma 09 января 2018 | 19:17

n_a_t_a7777777: Смешная ты, бабка, Омерига купила полкубометра газа. Вот бестолковый народ - и невдомек, что это как с биологическими отходами, они исследуют его, генно проинженерят и впиндюрят обратно в наш трубопровод и у нас мгновенно пересохнут скважины - что вы тогда петь будете?

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:28

e_nexoma:
Вот умеют либерасты сказки про армагеддон рассказывать. Любят они про конец света....

mordechai_blinchikov 09 января 2018 | 20:12

n_a_t_a7777777: Любят они про конец света....
-
и не говори подруга, то ли дело шарахнуть ^бореем^ по Воронежу!

vezdehod 09 января 2018 | 19:24

n_a_t_a7777777:
Санкции... Санкции...
====================================================================================
Все почувствовали их ,кроме тебя дебилки - видимо имеешь побочный "заработок" на Кремлёвской панели.

n_a_t_a7777777 09 января 2018 | 19:22

e_nexoma:
Навальный выбрал самую неэффективную выборную тактику. Бюллетени не пришедших покидают куда надо,однозначно. Я голосую за Грудинина. Если в совхозе всё не покрал, значит надежда есть....

mordechai_blinchikov 09 января 2018 | 20:16

n_a_t_a7777777:- Если в совхозе всё не покрал, значит надежда есть.
-поаккуратней! емеля не простит , там же в роду бабка родственница Христа!

hryunmorzgov 09 января 2018 | 19:58

e_nexoma: Стыдно-то как...
=============================
Чего тут стыдного?

Выражает то лицо -
Чем садятся на крыльцо...

Так будет правильно закончить Вашу частушку в начале поста...

topotuschkin 09 января 2018 | 19:08

И все-таки сильно нервничает и дергается академик Кадавров из-за неустрашимой детельности общества "Мемориал" на территории Чеченского паханата...

e_nexoma 09 января 2018 | 19:10

topotuschkin:
Стонет мир,
Земля трясется,
Ким Чен Ын
Вперед несется…


vezdehod 09 января 2018 | 19:12

дядя Трамп собирается выставить себя на очередной срок. а кто то собирается отправить его в отставку..
Тьфю на вас - несколько раз.

shtirlitz77 09 января 2018 | 19:18

topotuschkin: "...все-таки сильно нервничает и дергается академик Кадавров..."

Но пока очень жалко мемориальца, попавшего в лапы этим людоедам.
Они его теперь не выпустят.

e_nexoma 09 января 2018 | 19:26

shtirlitz77: Меня удивляет - ну понятно, у Путина есть шанс умереть раньше, чем настигнет возмездие, а этот молодой цепной кобелек Кремля на что рассчитывает? Что успеет добежать до чьей-то границы? Так свои нукеры не дадут, растерзают и сбросят с самой высокой скалы в самое глубокое ущелье.

vezdehod 09 января 2018 | 19:40

До чего же ТУПЫЕ наши холопы и не зря их называют Бараны - вы только перешагните порог Избирательного участка а там вас зафиксируют и Явка будет обеспечена.

vezdehod 09 января 2018 | 19:08

Я тоже рад, что вы работайте вместе с Татьяной - удачи вам обеим.

vezdehod 09 января 2018 | 19:20

В России тоже много молодых людей, но они, пока не ловят Мух, а это чревато для них последствиями. Нужно активнее включаться в Политическую жизни и менять этот Загнивающий режим.

e_nexoma 09 января 2018 | 19:31

vezdehod: Согласен с Альбац - только один людоед Сталин сконцентрировал в своих руках столько власти, сколько Путин. Счастье Сталина было в том, что тогда миру было не до его личных приключений, в мировые процессы включился его коллега и единомышленник Гитлер. Сейчас не то время - мир не даст разгуляться наследнику узурпаторов и разжигателей войн.
А молодежь непременно проснется, вот только не проспала бы она свое будущее, иначе она обречена повторить путь своих предков.

ross1918 09 января 2018 | 20:00

vezdehod: Только восстание креативного класса спасет Россию! Все в банки и офисы поднимать народ на борьбу с кровавым режимом!

malorus_kiev133 09 января 2018 | 19:32

О Грудинине и прочем. Всё по чесноку, как оно и есть.

https://www.youtube.com/watch?v=gxTNxQ09pKg

vezdehod 09 января 2018 | 19:37

malorus_kiev133:
О Грудинине и прочем. Всё по чесноку, как оно и есть.
===================================================================================
Кого колышет какой-то Грудинин - это его трудности и пусть он с ними сам разбирается, как и "Против всех"..

topotuschkin 09 января 2018 | 19:40

malorus_kiev133: Очередной маленький спарринг-партнер мистер Клубничка для Царь-Самозванца никому не интересен.
Грудинин - Гудини.
И только.
Нет, явно вусмерть перепугался этот Царь-Самозванец единственного настоящего кандидата, аж прям до обмоченных порток...

vezdehod 09 января 2018 | 19:48

Евгения Марковна ...дядя Трам сгинет, когда придёт его время - вот наш Владимир Владимирович, после своего восхождения на престол в 2000 год - с нами Навсегда.

shtirlitz77 09 января 2018 | 19:37

ЕА: "Путину надо продемонстрировать любовь народа к нему. Для этого ему важно, чтобы на выборы пришло максимально народа в крупных городах."
Значит, ни шагу на избирательный участок!!!

(комментарий скрыт)

shtirlitz77 09 января 2018 | 20:27

Отношение Е.Альбац и С.Алексашенко к книге М.Вулфа "Огонь и ярость" подтверждает, что каждый видит и слышит то, что хочет. СА сказал, что даже читать ее не будет, т.к. она ему неинтересна из-за предвзятости автора. ЕА же, наоборот, очень серьезно отнеслась к этой книге и считает ее актуальной.

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Блоги

Алексей Мельников публицист

Есть ли страна? Ведь это наши военные – они выполняют приказ руководства страны. Это – наши граждане, они выполняют свой долг. При чем здесь деньги?..

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Рамзан Кадыров: Лицемерие в позиции США Госдепу не нравится, что я предельно честно и откровенно высказываю своё мнение о действиях США в странах исламского мира…

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