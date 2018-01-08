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e_nexoma
08 января 2018 | 19:08
Какие Выборы ? Помилуй !
Всё подтасуют и замнут !
И снова будет царь постылый,
А недовольным рот заткнут.
Идёт разгул вранья, обмана.
Вокруг мошенники снуют,
Чтобы набить свои карманы -
Страну и совесть продают.
Им кое-кто безумно верит.
За них свой голос отдают.
Сбылось старинное поверье-
Обман как правду подают.
Альберт Галимов
zemljanka
08 января 2018 | 19:14
"Путин похож на народ.
А народ на путина."
topotuschkin
08 января 2018 | 19:19
zemljanka: У народа осталась одна задача: хоть как-то выжить и постараться все-таки дожить до настоящих выборов...
e_nexoma
08 января 2018 | 19:20
zemljanka: Старая как мир истина - каждый народ заслуживает своего правителя. А наш еще и любит его - не взирая на все его свойства и качества. Правда, недолго, до тех пор, пока не появится новый. А потом начинает ненавидеть старого и любить нового - извечный русский круг.
zemljanka
08 января 2018 | 20:01
Я так не думаю.
Ли Куань Ю - тому порукой.
Лилипуты людоеды во главе.
Сострадание народам России и планеты.
Саранча - казнь не египетская.
vezdehod
08 января 2018 | 19:16
Путин не похож на НАРОД - он похож на своих холопов, а они похожи на него, потому его следует называть Управляющий холопами.
e_nexoma
08 января 2018 | 19:22
vezdehod: Так холопов аж 86% - о каком народе приходится тут говорить?
vezdehod
08 января 2018 | 19:32
e_nexoma:
Так холопов аж 86% - о каком народе приходится тут говорить?
===============================================================
Я согласен с вами, но мы не узнаем об этих процентах,, пока на выборах не появится Навальный. Повторюсь для Ремчукова - Навальный не против всех,а он против тех, кто двигает Путина на очередной Шестилетний срок и не вам его учить политике.
zemljanka
08 января 2018 | 20:20
vezdehod: Ремчуков всегда за победителя. Даже за Трампа. "Победителя не судит". Сам каръерист. И у Юлии те же ноты. И мерзавцы побеждают.
vezdehod
08 января 2018 | 19:11
Чем больше участников по выборам, так называемого, президента РФ - тем больше шансов остаться старому Плешивому.
Другого не дано.
vezdehod
08 января 2018 | 19:22
Константин...Алексей Навальный не Против всех - н против СИСТЕМЫ и тех, кто в неё встроен и тех, кто участвует в этой Клоунаде.
e_nexoma
08 января 2018 | 19:47
vezdehod: Хртелось бы верить. Но как говорил мой старинный приятель, ровесник моего отца - ручаться у нас можно за печь и за мерина - печь не уведут, мерина не уе.ут.
shtirlitz77
08 января 2018 | 19:28
Ремчуков считает, что у нас демократия.
Но т.к. видов демократий много, у нас просто не тот вид (не инклюзивный).
А по мне так у нас демократией и не пахнет.
vezdehod
08 января 2018 | 19:37
shtirlitz77:
А по мне так у нас демократией и не пахнет.
==========================================================================================
Демократией пахнет в Северной Корее - вот Россия туда и стремится. Молоденький Ын и старенький Пу, будут очень хорошо смотреться рядышком.
mmmmmmmmm
08 января 2018 | 19:35
Мы впервые всем нашим огромным семейным кланом проголосуем в марте этого года за Путина, раньше за него не голосовали, просто уже так достали вся эта наша пятая колонна и Запад с его наездами, чтобы голосовать за эту страшилку Собчак, ну я не знаю, сколько мужикам при этом надо выпить спиртного. За Навального голосовать, боже упаси, за этого урода-нацика.
e_nexoma
08 января 2018 | 19:44
mmmmmmmmm: Да езжайте всем своим благословленным семейством сразу в Северную Корею - чего ждать счастья и коммунизма тут, не ровен час помрет плешивый - тогда как? Да и от Запада там дальше всего, а у нас ведь только на словах поносят его, а душой, женой, детьми и капиталами наши патриоты давно там.
mmmmmmmmm
08 января 2018 | 20:07
e_nexoma: лично вся моя семья прекрасно живёт при Путине, все мои дети при очень хороших зарплатах, мы с мужем ныне на пенсии при них как рантье очень даже неплохо живём, а если у вас жизнь по каким-то причинам не задалась, то это ваши проблемы.
vezdehod
08 января 2018 | 19:45
товарищ Ремчуков...То, что произошло с дядей Трампом в США - никогда не пройдёт с Навальным в России. Был бы Трамп в России. то его постигла судьба Алексея.
vezdehod
08 января 2018 | 19:49
Трудно представить себе нашего Путина на допросе у генерала от юстиции Чайки - если Игорь Иванович Сечин пилюёт на Басманный суд.
armageddon
08 января 2018 | 19:40
Ремчуков предлагал кинуть в эту выборную помойку жену Навального.
И тогда, типа, Навальный смог бы вещать на федеральных ТВ-каналах, как доверенное лицо. Умный человек и ведь понимает, что цель власти не пустить Навального в федеральный эфир. Тогда зачем эти фантазии с семейной рокировкой, вроде как Навальный сам не хочет…
mmmmmmmmm
08 января 2018 | 19:45
Ремчуков из наших либералов более или менее чем вменяемый, но даже он не просекает наш народ от сохи, ну не меряет наш народ вс
mmmmmmmmm
08 января 2018 | 19:55
mmmmmmmmm: комп заглючил, Ремчуков из наших либералов более или менее чем вменяемый будет, но даже он не просекает, что наш народ от сохи ну не меряет всё ВВП на душу населения, количеством сожранной колбасы и парой колготок, он меряет другим, ради кого ты живёшь на этом свете, ради своих родителей, детей, внуков...но .либералам вся эта материя просто не по мозгам будет.
(none)
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Комментарии22
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e_nexoma 08 января 2018 | 19:08
Какие Выборы ? Помилуй !
Всё подтасуют и замнут !
И снова будет царь постылый,
А недовольным рот заткнут.
Идёт разгул вранья, обмана.
Вокруг мошенники снуют,
Чтобы набить свои карманы -
Страну и совесть продают.
Им кое-кто безумно верит.
За них свой голос отдают.
Сбылось старинное поверье-
Обман как правду подают.
Альберт Галимов
zemljanka 08 января 2018 | 19:14
"Путин похож на народ.
А народ на путина."
topotuschkin 08 января 2018 | 19:19
zemljanka: У народа осталась одна задача: хоть как-то выжить и постараться все-таки дожить до настоящих выборов...
e_nexoma 08 января 2018 | 19:20
zemljanka: Старая как мир истина - каждый народ заслуживает своего правителя. А наш еще и любит его - не взирая на все его свойства и качества. Правда, недолго, до тех пор, пока не появится новый. А потом начинает ненавидеть старого и любить нового - извечный русский круг.
zemljanka 08 января 2018 | 20:01
Я так не думаю.
Ли Куань Ю - тому порукой.
Лилипуты людоеды во главе.
Сострадание народам России и планеты.
Саранча - казнь не египетская.
vezdehod 08 января 2018 | 19:16
Путин не похож на НАРОД - он похож на своих холопов, а они похожи на него, потому его следует называть Управляющий холопами.
e_nexoma 08 января 2018 | 19:22
vezdehod: Так холопов аж 86% - о каком народе приходится тут говорить?
vezdehod 08 января 2018 | 19:32
e_nexoma:
Так холопов аж 86% - о каком народе приходится тут говорить?
===============================================================
Я согласен с вами, но мы не узнаем об этих процентах,, пока на выборах не появится Навальный. Повторюсь для Ремчукова - Навальный не против всех,а он против тех, кто двигает Путина на очередной Шестилетний срок и не вам его учить политике.
zemljanka 08 января 2018 | 20:20
vezdehod: Ремчуков всегда за победителя. Даже за Трампа. "Победителя не судит". Сам каръерист. И у Юлии те же ноты. И мерзавцы побеждают.
vezdehod 08 января 2018 | 19:11
Чем больше участников по выборам, так называемого, президента РФ - тем больше шансов остаться старому Плешивому.
Другого не дано.
vezdehod 08 января 2018 | 19:22
Константин...Алексей Навальный не Против всех - н против СИСТЕМЫ и тех, кто в неё встроен и тех, кто участвует в этой Клоунаде.
e_nexoma 08 января 2018 | 19:47
vezdehod: Хртелось бы верить. Но как говорил мой старинный приятель, ровесник моего отца - ручаться у нас можно за печь и за мерина - печь не уведут, мерина не уе.ут.
shtirlitz77 08 января 2018 | 19:28
Ремчуков считает, что у нас демократия.
Но т.к. видов демократий много, у нас просто не тот вид (не инклюзивный).
А по мне так у нас демократией и не пахнет.
vezdehod 08 января 2018 | 19:37
shtirlitz77:
А по мне так у нас демократией и не пахнет.
==========================================================================================
Демократией пахнет в Северной Корее - вот Россия туда и стремится. Молоденький Ын и старенький Пу, будут очень хорошо смотреться рядышком.
mmmmmmmmm 08 января 2018 | 19:35
Мы впервые всем нашим огромным семейным кланом проголосуем в марте этого года за Путина, раньше за него не голосовали, просто уже так достали вся эта наша пятая колонна и Запад с его наездами, чтобы голосовать за эту страшилку Собчак, ну я не знаю, сколько мужикам при этом надо выпить спиртного. За Навального голосовать, боже упаси, за этого урода-нацика.
e_nexoma 08 января 2018 | 19:44
mmmmmmmmm: Да езжайте всем своим благословленным семейством сразу в Северную Корею - чего ждать счастья и коммунизма тут, не ровен час помрет плешивый - тогда как? Да и от Запада там дальше всего, а у нас ведь только на словах поносят его, а душой, женой, детьми и капиталами наши патриоты давно там.
mmmmmmmmm 08 января 2018 | 20:07
e_nexoma: лично вся моя семья прекрасно живёт при Путине, все мои дети при очень хороших зарплатах, мы с мужем ныне на пенсии при них как рантье очень даже неплохо живём, а если у вас жизнь по каким-то причинам не задалась, то это ваши проблемы.
vezdehod 08 января 2018 | 19:45
товарищ Ремчуков...То, что произошло с дядей Трампом в США - никогда не пройдёт с Навальным в России. Был бы Трамп в России. то его постигла судьба Алексея.
vezdehod 08 января 2018 | 19:49
Трудно представить себе нашего Путина на допросе у генерала от юстиции Чайки - если Игорь Иванович Сечин пилюёт на Басманный суд.
armageddon 08 января 2018 | 19:40
Ремчуков предлагал кинуть в эту выборную помойку жену Навального.
И тогда, типа, Навальный смог бы вещать на федеральных ТВ-каналах, как доверенное лицо. Умный человек и ведь понимает, что цель власти не пустить Навального в федеральный эфир. Тогда зачем эти фантазии с семейной рокировкой, вроде как Навальный сам не хочет…
mmmmmmmmm 08 января 2018 | 19:45
Ремчуков из наших либералов более или менее чем вменяемый, но даже он не просекает наш народ от сохи, ну не меряет наш народ вс
mmmmmmmmm 08 января 2018 | 19:55
mmmmmmmmm: комп заглючил, Ремчуков из наших либералов более или менее чем вменяемый будет, но даже он не просекает, что наш народ от сохи ну не меряет всё ВВП на душу населения, количеством сожранной колбасы и парой колготок, он меряет другим, ради кого ты живёшь на этом свете, ради своих родителей, детей, внуков...но .либералам вся эта материя просто не по мозгам будет.