'Вопросы к интервью
05 января 2018
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Время выхода в эфир: 05 января 2018, 19:08
в гостях: Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский писатель
Ведущий: Оксана Пашина
8читать #слушать 36:30 $ Cкачать 8.4 МБ ;смотреть

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Комментарии

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e_nexoma 05 января 2018 | 19:08

Ну что ты будешь тут делать! Патриотические портянки стали какими-то вялыми, скучными, блеклыми – не с кем переброситься живым полемическим словом. Видно - и на них стал сказываться экономический кризис и им уменьшили их пособия за патриотизм, либо назначили какие сборы с них в пользу опекающих их воров у власти.
А может (боюсь даже предположить) - и до них доходить стало?

e_nexoma 05 января 2018 | 19:33

Облом у ваты, они сосредоточиваются к встрече с Пархоменко - еще одним своим любимцем, а там Венедиктов впереди. А они хоть и его тоже не сильно жалуют, но холопские чувства субординации и своего места при нем перевешивают.
Порадуемся за них - хоть одну пятницу проведут по-человечески, не перенапрягаясь в холуйско-патриотическом рвении.

shtirlitz77 05 января 2018 | 19:52

e_nexoma: "Не с кем переброситься живым полемическим словом..."

Тс-с-с. Не буди лихо, пока оно тихо!!!

kriimsdyk 05 января 2018 | 20:35

e_nexoma: Они с Савушкина на Оптиков переезжают, мебель двигают.

vezdehod 05 января 2018 | 19:10

Я уже устал повторять - Оставлять свои подписи за "дорогого" Владимира Владимировича, можно оставлять во всех московских сортирах .

e_nexoma 05 января 2018 | 19:18

vezdehod: А я бы с удовольствием оставил свою подпись у него на плеши.

vezdehod 05 января 2018 | 19:24

e_nexoma:
А я бы с удовольствием оставил свою подпись у него на плеши.
======================================================================
Если только во сне и то - в кошмарном Он, слишком недоступен. для нас .

e_nexoma 05 января 2018 | 19:25

vezdehod: Согласен, у нас справедливо крылатое - к стыду народа тиран умер своей смертью.

(комментарий скрыт)

vezdehod 05 января 2018 | 19:20

Перед своим самоназначением. на очередной Шестилетний срок, Владимир Владимирович, много чего наобещал, но - после своей коронации. вновь ПОШЛЁТ всех в "Светлое будущее".

shtirlitz77 05 января 2018 | 19:50

Д.Г. "Выборы без избирателей" - ценное рац. предложение.
Поддержим ДГ!!!

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