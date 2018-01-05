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e_nexoma
05 января 2018 | 19:08
Ну что ты будешь тут делать! Патриотические портянки стали какими-то вялыми, скучными, блеклыми – не с кем переброситься живым полемическим словом. Видно - и на них стал сказываться экономический кризис и им уменьшили их пособия за патриотизм, либо назначили какие сборы с них в пользу опекающих их воров у власти.
А может (боюсь даже предположить) - и до них доходить стало?
e_nexoma
05 января 2018 | 19:33
Облом у ваты, они сосредоточиваются к встрече с Пархоменко - еще одним своим любимцем, а там Венедиктов впереди. А они хоть и его тоже не сильно жалуют, но холопские чувства субординации и своего места при нем перевешивают.
Порадуемся за них - хоть одну пятницу проведут по-человечески, не перенапрягаясь в холуйско-патриотическом рвении.
shtirlitz77
05 января 2018 | 19:52
e_nexoma: "Не с кем переброситься живым полемическим словом..."
Тс-с-с. Не буди лихо, пока оно тихо!!!
kriimsdyk
05 января 2018 | 20:35
e_nexoma: Они с Савушкина на Оптиков переезжают, мебель двигают.
vezdehod
05 января 2018 | 19:10
Я уже устал повторять - Оставлять свои подписи за "дорогого" Владимира Владимировича, можно оставлять во всех московских сортирах .
e_nexoma
05 января 2018 | 19:18
vezdehod: А я бы с удовольствием оставил свою подпись у него на плеши.
vezdehod
05 января 2018 | 19:24
e_nexoma:
А я бы с удовольствием оставил свою подпись у него на плеши.
======================================================================
Если только во сне и то - в кошмарном Он, слишком недоступен. для нас .
e_nexoma
05 января 2018 | 19:25
vezdehod: Согласен, у нас справедливо крылатое - к стыду народа тиран умер своей смертью.
vezdehod
05 января 2018 | 19:20
Перед своим самоназначением. на очередной Шестилетний срок, Владимир Владимирович, много чего наобещал, но - после своей коронации. вновь ПОШЛЁТ всех в "Светлое будущее".
shtirlitz77
05 января 2018 | 19:50
Д.Г. "Выборы без избирателей" - ценное рац. предложение.
Поддержим ДГ!!!
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Комментарии10
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e_nexoma 05 января 2018 | 19:08
Ну что ты будешь тут делать! Патриотические портянки стали какими-то вялыми, скучными, блеклыми – не с кем переброситься живым полемическим словом. Видно - и на них стал сказываться экономический кризис и им уменьшили их пособия за патриотизм, либо назначили какие сборы с них в пользу опекающих их воров у власти.
А может (боюсь даже предположить) - и до них доходить стало?
e_nexoma 05 января 2018 | 19:33
Облом у ваты, они сосредоточиваются к встрече с Пархоменко - еще одним своим любимцем, а там Венедиктов впереди. А они хоть и его тоже не сильно жалуют, но холопские чувства субординации и своего места при нем перевешивают.
Порадуемся за них - хоть одну пятницу проведут по-человечески, не перенапрягаясь в холуйско-патриотическом рвении.
shtirlitz77 05 января 2018 | 19:52
e_nexoma: "Не с кем переброситься живым полемическим словом..."
Тс-с-с. Не буди лихо, пока оно тихо!!!
kriimsdyk 05 января 2018 | 20:35
e_nexoma: Они с Савушкина на Оптиков переезжают, мебель двигают.
vezdehod 05 января 2018 | 19:10
Я уже устал повторять - Оставлять свои подписи за "дорогого" Владимира Владимировича, можно оставлять во всех московских сортирах .
e_nexoma 05 января 2018 | 19:18
vezdehod: А я бы с удовольствием оставил свою подпись у него на плеши.
vezdehod 05 января 2018 | 19:24
e_nexoma:
А я бы с удовольствием оставил свою подпись у него на плеши.
======================================================================
Если только во сне и то - в кошмарном Он, слишком недоступен. для нас .
e_nexoma 05 января 2018 | 19:25
vezdehod: Согласен, у нас справедливо крылатое - к стыду народа тиран умер своей смертью.
vezdehod 05 января 2018 | 19:20
Перед своим самоназначением. на очередной Шестилетний срок, Владимир Владимирович, много чего наобещал, но - после своей коронации. вновь ПОШЛЁТ всех в "Светлое будущее".
shtirlitz77 05 января 2018 | 19:50
Д.Г. "Выборы без избирателей" - ценное рац. предложение.
Поддержим ДГ!!!