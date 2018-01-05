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topotuschkin
05 января 2018 | 17:08
Вот только что обсуждали созванное по всем официальным правилам инициативное собрание в Тюмени по сбору подписей за честное всенародное выдвижение Царь-Кандидата.
Вот таких честных, чтобы не сотрудников внутренних и прочих органов, и не засланцев, с очень большим скрипом приперлось аж 7 (СЕМЬ!!!) человек верных истинных запутинцев.
Из всего многосотттысячного региона.
А ведь по всем официальным данным и отчетам именно по этому важнейшему региону всегда набиралось практически за 90% поголовно радостных запутинских подписантов, поддержантов и голосовантов....
mongol_9
05 января 2018 | 17:08
Николай Карлыч, тут Гозман разработал план, типа написать письмо: «Это не мой президент!», – под которым подпишутся знаменитости. Как он сказал: «подлинная элита страны».
Николай Карлыч, представляю какая будет драчка среди кучки рукопожатных долгоносиков, чтобы поставить свой иероглиф под этим архи важнейшим документом.
Торопитесь, Николай Карлыч, торопитесь, один росчерк пера и вы знаменитость, стесняюсь сказать – подлинная элита страны!
dfhrty
05 января 2018 | 17:08
Николай Калыч , тут вчерась ВША опять бредила нашим покаянием. Так ему о нем мечтается, места себе не находит. Думаю , кончит, если мы таки его бзик осуществим.
У меня по этому случаю другой вопрос.
Вы, столь настойчиво требующие покаяния от других, сами то когда в последний раз каялись? Будьте добры , озвучьте даты и причины публичных самоуничижений вашего рукопожатного народца. Или вы тут все в белых одеждах и невинны , как младенцы истреблённые поголовно вами же в древнем Ханаане?
mongol_9
05 января 2018 | 17:18
Карлыч:
– Это не тебе решать, милочка моя!
Это Карлыч объясняет глупой ведущей, что всё в России делается по команде.
Короче, даже чтобы за хлебом сходить, нужно ждать команды.
Николая Карлыч, ваше особое мнение, мягко говоря примитивно…
mongol_9
05 января 2018 | 17:33
Карлыча спрашивают, правда ли что Порошенко, Грузия и Путин сговорились против Саакашвили?
– Я не присутствовал при этом разговоре, поэтому я не знаю. Но вполне возможно.
Господа, я правда не могу сказать, что даже самый отмороженный хомяк, не поверит в этот бред, возможно и проглотит, но Карлыч просто откровенно закосил под придурка.
Это уже не интересно слушать. Полная деградация лектора.))
kmamonov_2
05 января 2018 | 17:34
mongol_9: Николая Карлыч, ваше особое мнение, мягко говоря примитивно…
===========================================
А жестко говоря: нетути никакого особого мнения. А так, болтовня на лавочке с ведущей.
Верните Ларину! С ней хоть драйв был и юморок.
mordechai_blinchikov
05 января 2018 | 17:29
dfhrty: Николай Калыч
Мы живём в стране, где народ не решает ничего. Русский точно. Идиоты могут начать обвинять меня в шовинизме, национализме и расизме, путая понятия как обычно... но это и есть многолетняя популистская защита тех, кто сам ненавидит представителей других национальностей.
У нас давно украли страну, мы давно просто рабы. Демократическо - рабовладельческий строй ...
Каждый третий населенный пункт в России до сих пор не газифицирован.
Уровень газификации в нашей стране по итогам 2017 года вырос всего на 0,9% — с 67,2% до 68,1% («Газпром»).
Зато экспорт газа в Европу в 2017-м вырос аж на 8,1% — до 193,6 млрд куб. м. По словам Алексея Миллера, 2017-й стал «годом новых экспортных рекордов "Газпрома"».
Пока «Газпром» ставит рекорды на Западе, россияне продолжают запасаться дровами на зиму в ожидании момента, когда «национальное достояние» согреет и их дом.
Будьте добры , озвучьте даты и причины публичных самовозвеличиваний нашего не рукопожатного стада
спасибо.
e_nexoma
05 января 2018 | 17:13
mongol_9: dfhrty: Первые два г-на (не господина)пошли!
kmamonov_2
05 января 2018 | 17:22
Чот Кока Карлыч стал записным демагогом! Ни о чем.
Как уныло-то. Верните Ларину!
spikeyapples
Алекс Якубсон
05 января 2018 | 17:28
kmamonov_2: так причём тут Ларина или Пашина, если демагогом стал Карлыч. гость фуфло, а виновата ведущая?
mongol_9
05 января 2018 | 18:00
spikeyapples: ТоварисЧ Якубсон, вот вы там ниже пишите:
spikeyapples: «Сванидзе дурак. Даже самая либеральная страна имеет право затыкать рты откровенным лжецам, провокаторам и просто информационным агрессорам».
А я таки заступлюсь за Карлыча. Да. Сванидзе не дурак. Он отлично понимает, что ЭМ могут прикрыть как источник провокации, лжи и информационной агрессии, как вы говорите.
И как тогда поднимать вселенский вой?
Карлыч ненавидит Россию, её историю, её народ, но он не дурак, в отличии от вас, простофили.
kmamonov_2
05 января 2018 | 17:30
За Путина ждут приказа сверху! – ККС
==================================
А тетеньки – кандидатки сами бьются. Бедолажки)))
//Кандидат в президенты Екатерина Гордон намерена вернуть фамилию Прокофьева
Она также добавила, что ее команда активно ведет сбор подписей, но денег пока мало.
Гордон ранее подала в ЦИК России документы для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, (С)//
пысь; … и хомяков персонально!
«Вот ведь, пусти бабу в эфир!» Хомке! Катя – ваш кандидат!
kmamonov_2
05 января 2018 | 17:37
О, про Иран заговорили!
ККС: повышенная духовность задолбала!
=====================================
Да-а-а-а??? «А мужики-то и не знали!»
Спасибки, Кока Карлыч.
hryunmorzgov
05 января 2018 | 19:00
kmamonov_2: /Кандидат в президенты Екатерина Гордон намерена вернуть фамилию Прокофьева
Она также добавила, что ее команда активно ведет сбор подписей, но денег пока мало.
=================================
А вы там среди своих шапку по кругу пустИте и помогите даме.
Особо налегайте на предпринимателя Емелю - пусть продаст пару своих кадиллаков класса Е, и девушка в случае избрания пожалует его генералом, а то и министром...
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:35
kmamonov_2:
Да, мы помним полёт мысли Николая Карловича под чутким руководством Лариной....
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:43
e_nexoma:
Да при чём здесь Крым. Красть элите надо меньше. ( Сердюков, Васильева, Улюкаев, Двокович(с калием) ипр... пр... пр... Как говорил Задорнов: " Мы с нетерпением ждём Чубайса на нарах.." Так 20 годочек пошёл ожидания.
hryunmorzgov
05 января 2018 | 19:04
n_a_t_a7777777: ...ждём Чубайса на нарах.."
======================
Чубайс с Улюкаевым - по сравнению с сечиным, Ната, - пенсионер колхозного значения...
kalkush
05 января 2018 | 18:29
mongol_9:. Карлыч и без подписи уважаемый человек. Не лизоблюд в отличии от Киселева или Пометного, поющего соловьинными. Трелями. Я понимаю, что таким русофобам как ты это не понять.
e_nexoma
05 января 2018 | 17:10
topotuschkin: «Сирия — страна-загадка: там ИГИЛ, который мы уничтожили, продолжает убивать наших военных, которых там не было и которых мы оттуда вывели.» (с)
e_nexoma
05 января 2018 | 17:18
«Это же символично, что Рогозин перед наступающим годом собаки, утопил именно собаку, а не утопился сам. Стало быть перемен к лучшему в наступившем году ожидать не приходится.» (с)
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:17
topotuschkin: Только вчера Павловский рассуждал, что народу нужна кремлёвская директива, сегодня эту тему подхватил господин Сванидзе.... Не иначе Клетчатый про это уже политинфомацию провел. Теперь гости Йеха в ОМ кинулись выполнять директиву....
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:25
topotuschkin:
По- моему, Саакашвили - не совсем здоровый человек, опять же агент СШП.
vezdehod
05 января 2018 | 17:37
n_a_t_a7777777:
По- моему, Саакашвили - не совсем здоровый человек, опять же агент СШП.
===================================================================================
По моему ты тоже не совсем здорова, но - Аптека за углом и можно принять дозу Пургена.
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:58
vezdehod:
Самокат, ты безнадёжно отстал от жизни.В 1999 году установлено, что . Пурген - слабительное (инструкция это разъясняет) на основе фенолфталеина.ведёт к раку. Извести меня хочешь, не выйдет.... - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/132617/lekarstvo-purgen-slabitelnoe-ili-yad
captain_
05 января 2018 | 17:25
Глава Сбербанка России, некто Греф, пригрозил непредсказуемыми последствиями в случае усиления санкций. Первым среагировал Альфа-банк и прекратил сотрудничество с российским ВПК.
Страшно представить, чем же ответит своим вкладчикам сам Сбербанк. Ггггг...
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 18:05
captain_:
Дмитрий Рогозин
✔
@Rogozin
Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа https://twitter.com/interfax_news/status/948905700490608640 …
e_nexoma
05 января 2018 | 17:08
Поздравляю сталинистов-сатанистов с очередной их встречей с уважаемым гражданином и историком Сванидзе. Сам того не подозревая, он очень благотворно воздействует на их здоровье - у них учащается сердцебиение, ускоряется кровоток, усиливается отделение слюны, мочи, желчи и прочих биологических остатков, что приводит к очищению их организмов и просветлению серого вещества или что там у них вместо него. Не зря они с нетерпением ждут этих встреч и их активность на них заметно достойна иного применения, если бы они умели себя хоть как-то продуктивно применять. Я прямо-таки рад за них и желаю всяческих успехов и хотел бы надеяться, что под благотворным влиянием Николая Карловича они научатся и делать что-то полезное, а не просто ломать и портить все, что ни попадется им под руки.
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:08
А вот и светоч российского либерализма, Николай Карлович, собственной персоной.... Как -то особенно противно выглядит в канун Рождества его визави Ксения Анатольевна Собчак
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Ролик Ксении Собчак, в котором она на фоне русского пейзажа с березками, наряженная в сарафан, приняв театральную позу неприлично рифмует слово «Русь», (о...бос...русь) возмутил Сеть. На эпатаж телеведущей отозвался актер Дмитрий Быковский, известный по роли подполковника Евгения Иванова в сериале «Ментовские войны». Он рассказал «360», что особенно возмущен нарядом Собчак и добавил : " Не будите русского медведя.".
vezdehod
05 января 2018 | 17:13
Ну вот и "монгол" прискакал из монгольских степей на лихом "девятом коне" - ждём. когда подтянется местная подвальная шушера.
e_nexoma
05 января 2018 | 17:15
n_a_t_a7777777: " Не будите русского медведя."
Он может усраться со страха сам. Берегите живую природу и дураков - скоро они тоже станут редкостью.
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:21
e_nexoma:
Автоматчик! Когда сказать нечего, лучше молчать....
e_nexoma
05 января 2018 | 17:24
n_a_t_a7777777: Во-во, уж кому-кому, а тебе не стоило бы об этом забывать. Мастера вы советы давать вместо того, чтобы следовать в заданном направлении самим.
Впрочем, дурак не учится, дурак учит.
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 17:32
e_nexoma: Ходит Спесь, надуваючись, С боку на бок переваливаясь. Ростом-то Спесь аршин с четвертью, Шапка-то на нем во целу сажень, Пузо-то его все в жемчуге, Сзади-то у него раззолочено. А и зашел бы Спесь к отцу, к матери, Да ворота некрашены! А и помолился б Спесь во церкви божией, Да пол не метен! Идет Спесь, видит: на небе радуга; Повернул Спесь во другую сторону: Не пригоже-де мне нагибатися!
Алексей Толстой.
mordechai_blinchikov
05 января 2018 | 17:41
Ходит n_a_t_a7777777: . надуваючись.С боку на бок переваливаясь
- Существует внеземные цивилизации?
- Существуют.
- Разумные?
- Очень даже разумные.
- Почему же они молчат? Почему контакт не устанавливают?
- Вот потому и не устанавливают, что разумные. На хрена мы им сдались?"
© С. Довлатов "Записки на "Ундервуде".
n_a_t_a7777777
05 января 2018 | 18:12
mordechai_blinchikov:
Не смешно и не по делу....
groza002
05 января 2018 | 18:34
n_a_t_a7777777: // Ходит Спесь, надуваючись, С боку на бок переваливаясь. Ростом-то Спесь аршин с четвертью...//
Папа - Карл, сыночек Карл(ик), даже Карл(уша)...
Потому и сплетни одни подзаборные: "...а вот ещё говорят...".
Хм, "особое мнение" ? Ну, умора!
spikeyapples
Алекс Якубсон
05 января 2018 | 17:30
e_nexoma: e_nexoma: ну и пусть усрётся, почву удобрит :))
vezdehod
05 января 2018 | 17:21
Николай Карлович...Если мне скажут отдать свой голос за "дорогого" Владимира Владимировича. то я спокойно пошлю его в "Ту степь" - пусть ему будет от этого лучше. Не все имеют Гибкий позвоночник, как вы.
vezdehod
05 января 2018 | 17:09
Впервые не пошёл на Новый год прогуляться по Москве - тошнит от её вида и не хотел портить себе настроение.
e_nexoma
05 января 2018 | 17:21
vezdehod: Скоро уже Москва превратится в зону из "Пикника на обочине". Не только тоска по людоеду Сталину, но и тоска по зоне-ГУЛАГу не дает спокойно спать скрепнутым патриотам.
mahris
05 января 2018 | 17:19
Заглянул в страницу МГУ. Оказывается, зоны переименовали в сектора,
vezdehod
05 января 2018 | 17:28
Естественно...Пока в Донбассе "Нет" российских соединений - то санкции будут до тех пор, когда они там появятся.
e_nexoma
05 января 2018 | 17:29
mahris: А сектора скоро переименуют по старинке в лагеря.
spikeyapples
Алекс Якубсон
05 января 2018 | 17:27
Сванидзе дурак. Даже самая либеральная страна имеет право затыкать рты откровенным лжецам, провокаторам и просто информационным агрессорам. иначе будет 5-я колонна в изначальном смысле: фашистская пропаганда на демократическом поле, ещё и в период практической войны, пусть и слава Б-гу холодной
vezdehod
05 января 2018 | 17:42
Николай Карлович...Последних ШЕСТЬ лет не будет - будет Вечная песня о Главном и будет она о "дорогом" Владимире Владимировиче.
spikeyapples
Алекс Якубсон
05 января 2018 | 17:45
эй Карлыч, Америка не проигрывала во Вьетнаме. на поле боя--не проигрывала.
vezdehod
05 января 2018 | 17:51
дядя Трамп, довольно. спокойно отсидит свой срок в Овальном доме, после чего он превратится, вновь, в свободного миллиардера, а вот нашему это не грозит.
s_talker002
05 января 2018 | 19:26
spikeyapples:
\Америка не проигрывала во Вьетнаме...\
Она там выиграла, но по ошибке получила под зад. Более того: даже Маккейна никто не сбивал......сам упал.
sergei_tn
05 января 2018 | 19:50
Но Путин как духовный лидер, это в рамках какой духовности?
naxal3333
05 января 2018 | 20:29
Сванидзе-СКУКОТИЩА!
(none)
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topotuschkin 05 января 2018 | 17:08
Вот только что обсуждали созванное по всем официальным правилам инициативное собрание в Тюмени по сбору подписей за честное всенародное выдвижение Царь-Кандидата.
Вот таких честных, чтобы не сотрудников внутренних и прочих органов, и не засланцев, с очень большим скрипом приперлось аж 7 (СЕМЬ!!!) человек верных истинных запутинцев.
Из всего многосотттысячного региона.
А ведь по всем официальным данным и отчетам именно по этому важнейшему региону всегда набиралось практически за 90% поголовно радостных запутинских подписантов, поддержантов и голосовантов....
mongol_9 05 января 2018 | 17:08
Николай Карлыч, тут Гозман разработал план, типа написать письмо: «Это не мой президент!», – под которым подпишутся знаменитости. Как он сказал: «подлинная элита страны».
Николай Карлыч, представляю какая будет драчка среди кучки рукопожатных долгоносиков, чтобы поставить свой иероглиф под этим архи важнейшим документом.
Торопитесь, Николай Карлыч, торопитесь, один росчерк пера и вы знаменитость, стесняюсь сказать – подлинная элита страны!
dfhrty 05 января 2018 | 17:08
Николай Калыч , тут вчерась ВША опять бредила нашим покаянием. Так ему о нем мечтается, места себе не находит. Думаю , кончит, если мы таки его бзик осуществим.
У меня по этому случаю другой вопрос.
Вы, столь настойчиво требующие покаяния от других, сами то когда в последний раз каялись? Будьте добры , озвучьте даты и причины публичных самоуничижений вашего рукопожатного народца. Или вы тут все в белых одеждах и невинны , как младенцы истреблённые поголовно вами же в древнем Ханаане?
mongol_9 05 января 2018 | 17:18
Карлыч:
– Это не тебе решать, милочка моя!
Это Карлыч объясняет глупой ведущей, что всё в России делается по команде.
Короче, даже чтобы за хлебом сходить, нужно ждать команды.
Николая Карлыч, ваше особое мнение, мягко говоря примитивно…
mongol_9 05 января 2018 | 17:33
Карлыча спрашивают, правда ли что Порошенко, Грузия и Путин сговорились против Саакашвили?
– Я не присутствовал при этом разговоре, поэтому я не знаю. Но вполне возможно.
Господа, я правда не могу сказать, что даже самый отмороженный хомяк, не поверит в этот бред, возможно и проглотит, но Карлыч просто откровенно закосил под придурка.
Это уже не интересно слушать. Полная деградация лектора.))
kmamonov_2 05 января 2018 | 17:34
mongol_9: Николая Карлыч, ваше особое мнение, мягко говоря примитивно…
===========================================
А жестко говоря: нетути никакого особого мнения. А так, болтовня на лавочке с ведущей.
Верните Ларину! С ней хоть драйв был и юморок.
mordechai_blinchikov 05 января 2018 | 17:29
dfhrty: Николай Калыч
Мы живём в стране, где народ не решает ничего. Русский точно. Идиоты могут начать обвинять меня в шовинизме, национализме и расизме, путая понятия как обычно... но это и есть многолетняя популистская защита тех, кто сам ненавидит представителей других национальностей.
У нас давно украли страну, мы давно просто рабы. Демократическо - рабовладельческий строй ...
Каждый третий населенный пункт в России до сих пор не газифицирован.
Уровень газификации в нашей стране по итогам 2017 года вырос всего на 0,9% — с 67,2% до 68,1% («Газпром»).
Зато экспорт газа в Европу в 2017-м вырос аж на 8,1% — до 193,6 млрд куб. м. По словам Алексея Миллера, 2017-й стал «годом новых экспортных рекордов "Газпрома"».
Пока «Газпром» ставит рекорды на Западе, россияне продолжают запасаться дровами на зиму в ожидании момента, когда «национальное достояние» согреет и их дом.
Будьте добры , озвучьте даты и причины публичных самовозвеличиваний нашего не рукопожатного стада
спасибо.
e_nexoma 05 января 2018 | 17:13
mongol_9: dfhrty: Первые два г-на (не господина)пошли!
kmamonov_2 05 января 2018 | 17:22
Чот Кока Карлыч стал записным демагогом! Ни о чем.
Как уныло-то. Верните Ларину!
spikeyapples Алекс Якубсон 05 января 2018 | 17:28
kmamonov_2: так причём тут Ларина или Пашина, если демагогом стал Карлыч. гость фуфло, а виновата ведущая?
mongol_9 05 января 2018 | 18:00
spikeyapples: ТоварисЧ Якубсон, вот вы там ниже пишите:
spikeyapples: «Сванидзе дурак. Даже самая либеральная страна имеет право затыкать рты откровенным лжецам, провокаторам и просто информационным агрессорам».
А я таки заступлюсь за Карлыча. Да. Сванидзе не дурак. Он отлично понимает, что ЭМ могут прикрыть как источник провокации, лжи и информационной агрессии, как вы говорите.
И как тогда поднимать вселенский вой?
Карлыч ненавидит Россию, её историю, её народ, но он не дурак, в отличии от вас, простофили.
kmamonov_2 05 января 2018 | 17:30
За Путина ждут приказа сверху! – ККС
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А тетеньки – кандидатки сами бьются. Бедолажки)))
//Кандидат в президенты Екатерина Гордон намерена вернуть фамилию Прокофьева
Она также добавила, что ее команда активно ведет сбор подписей, но денег пока мало.
Гордон ранее подала в ЦИК России документы для выдвижения на выборах главы государства в 2018 году от Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, (С)//
пысь; … и хомяков персонально!
«Вот ведь, пусти бабу в эфир!» Хомке! Катя – ваш кандидат!
kmamonov_2 05 января 2018 | 17:37
О, про Иран заговорили!
ККС: повышенная духовность задолбала!
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Да-а-а-а??? «А мужики-то и не знали!»
Спасибки, Кока Карлыч.
hryunmorzgov 05 января 2018 | 19:00
kmamonov_2: /Кандидат в президенты Екатерина Гордон намерена вернуть фамилию Прокофьева
Она также добавила, что ее команда активно ведет сбор подписей, но денег пока мало.
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А вы там среди своих шапку по кругу пустИте и помогите даме.
Особо налегайте на предпринимателя Емелю - пусть продаст пару своих кадиллаков класса Е, и девушка в случае избрания пожалует его генералом, а то и министром...
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:35
kmamonov_2:
Да, мы помним полёт мысли Николая Карловича под чутким руководством Лариной....
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:43
e_nexoma:
Да при чём здесь Крым. Красть элите надо меньше. ( Сердюков, Васильева, Улюкаев, Двокович(с калием) ипр... пр... пр... Как говорил Задорнов: " Мы с нетерпением ждём Чубайса на нарах.." Так 20 годочек пошёл ожидания.
hryunmorzgov 05 января 2018 | 19:04
n_a_t_a7777777: ...ждём Чубайса на нарах.."
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Чубайс с Улюкаевым - по сравнению с сечиным, Ната, - пенсионер колхозного значения...
kalkush 05 января 2018 | 18:29
mongol_9:. Карлыч и без подписи уважаемый человек. Не лизоблюд в отличии от Киселева или Пометного, поющего соловьинными. Трелями. Я понимаю, что таким русофобам как ты это не понять.
e_nexoma 05 января 2018 | 17:10
topotuschkin: «Сирия — страна-загадка: там ИГИЛ, который мы уничтожили, продолжает убивать наших военных, которых там не было и которых мы оттуда вывели.» (с)
e_nexoma 05 января 2018 | 17:18
«Это же символично, что Рогозин перед наступающим годом собаки, утопил именно собаку, а не утопился сам. Стало быть перемен к лучшему в наступившем году ожидать не приходится.» (с)
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:17
topotuschkin: Только вчера Павловский рассуждал, что народу нужна кремлёвская директива, сегодня эту тему подхватил господин Сванидзе.... Не иначе Клетчатый про это уже политинфомацию провел. Теперь гости Йеха в ОМ кинулись выполнять директиву....
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:25
topotuschkin:
По- моему, Саакашвили - не совсем здоровый человек, опять же агент СШП.
vezdehod 05 января 2018 | 17:37
n_a_t_a7777777:
По- моему, Саакашвили - не совсем здоровый человек, опять же агент СШП.
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По моему ты тоже не совсем здорова, но - Аптека за углом и можно принять дозу Пургена.
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:58
vezdehod:
Самокат, ты безнадёжно отстал от жизни.В 1999 году установлено, что . Пурген - слабительное (инструкция это разъясняет) на основе фенолфталеина.ведёт к раку. Извести меня хочешь, не выйдет.... - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/132617/lekarstvo-purgen-slabitelnoe-ili-yad
captain_ 05 января 2018 | 17:25
Глава Сбербанка России, некто Греф, пригрозил непредсказуемыми последствиями в случае усиления санкций. Первым среагировал Альфа-банк и прекратил сотрудничество с российским ВПК.
Страшно представить, чем же ответит своим вкладчикам сам Сбербанк. Ггггг...
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 18:05
captain_:
Дмитрий Рогозин
✔
@Rogozin
Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа https://twitter.com/interfax_news/status/948905700490608640 …
e_nexoma 05 января 2018 | 17:08
Поздравляю сталинистов-сатанистов с очередной их встречей с уважаемым гражданином и историком Сванидзе. Сам того не подозревая, он очень благотворно воздействует на их здоровье - у них учащается сердцебиение, ускоряется кровоток, усиливается отделение слюны, мочи, желчи и прочих биологических остатков, что приводит к очищению их организмов и просветлению серого вещества или что там у них вместо него. Не зря они с нетерпением ждут этих встреч и их активность на них заметно достойна иного применения, если бы они умели себя хоть как-то продуктивно применять. Я прямо-таки рад за них и желаю всяческих успехов и хотел бы надеяться, что под благотворным влиянием Николая Карловича они научатся и делать что-то полезное, а не просто ломать и портить все, что ни попадется им под руки.
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:08
А вот и светоч российского либерализма, Николай Карлович, собственной персоной.... Как -то особенно противно выглядит в канун Рождества его визави Ксения Анатольевна Собчак
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Ролик Ксении Собчак, в котором она на фоне русского пейзажа с березками, наряженная в сарафан, приняв театральную позу неприлично рифмует слово «Русь», (о...бос...русь) возмутил Сеть. На эпатаж телеведущей отозвался актер Дмитрий Быковский, известный по роли подполковника Евгения Иванова в сериале «Ментовские войны». Он рассказал «360», что особенно возмущен нарядом Собчак и добавил : " Не будите русского медведя.".
vezdehod 05 января 2018 | 17:13
Ну вот и "монгол" прискакал из монгольских степей на лихом "девятом коне" - ждём. когда подтянется местная подвальная шушера.
e_nexoma 05 января 2018 | 17:15
n_a_t_a7777777: " Не будите русского медведя."
Он может усраться со страха сам. Берегите живую природу и дураков - скоро они тоже станут редкостью.
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:21
e_nexoma:
Автоматчик! Когда сказать нечего, лучше молчать....
e_nexoma 05 января 2018 | 17:24
n_a_t_a7777777: Во-во, уж кому-кому, а тебе не стоило бы об этом забывать. Мастера вы советы давать вместо того, чтобы следовать в заданном направлении самим.
Впрочем, дурак не учится, дурак учит.
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 17:32
e_nexoma: Ходит Спесь, надуваючись, С боку на бок переваливаясь. Ростом-то Спесь аршин с четвертью, Шапка-то на нем во целу сажень, Пузо-то его все в жемчуге, Сзади-то у него раззолочено. А и зашел бы Спесь к отцу, к матери, Да ворота некрашены! А и помолился б Спесь во церкви божией, Да пол не метен! Идет Спесь, видит: на небе радуга; Повернул Спесь во другую сторону: Не пригоже-де мне нагибатися!
Алексей Толстой.
mordechai_blinchikov 05 января 2018 | 17:41
Ходит n_a_t_a7777777: . надуваючись.С боку на бок переваливаясь
- Существует внеземные цивилизации?
- Существуют.
- Разумные?
- Очень даже разумные.
- Почему же они молчат? Почему контакт не устанавливают?
- Вот потому и не устанавливают, что разумные. На хрена мы им сдались?"
© С. Довлатов "Записки на "Ундервуде".
n_a_t_a7777777 05 января 2018 | 18:12
mordechai_blinchikov:
Не смешно и не по делу....
groza002 05 января 2018 | 18:34
n_a_t_a7777777: // Ходит Спесь, надуваючись, С боку на бок переваливаясь. Ростом-то Спесь аршин с четвертью...//
Папа - Карл, сыночек Карл(ик), даже Карл(уша)...
Потому и сплетни одни подзаборные: "...а вот ещё говорят...".
Хм, "особое мнение" ? Ну, умора!
spikeyapples Алекс Якубсон 05 января 2018 | 17:30
e_nexoma: e_nexoma: ну и пусть усрётся, почву удобрит :))
vezdehod 05 января 2018 | 17:21
Николай Карлович...Если мне скажут отдать свой голос за "дорогого" Владимира Владимировича. то я спокойно пошлю его в "Ту степь" - пусть ему будет от этого лучше. Не все имеют Гибкий позвоночник, как вы.
vezdehod 05 января 2018 | 17:09
Впервые не пошёл на Новый год прогуляться по Москве - тошнит от её вида и не хотел портить себе настроение.
e_nexoma 05 января 2018 | 17:21
vezdehod: Скоро уже Москва превратится в зону из "Пикника на обочине". Не только тоска по людоеду Сталину, но и тоска по зоне-ГУЛАГу не дает спокойно спать скрепнутым патриотам.
mahris 05 января 2018 | 17:19
Заглянул в страницу МГУ. Оказывается, зоны переименовали в сектора,
vezdehod 05 января 2018 | 17:28
Естественно...Пока в Донбассе "Нет" российских соединений - то санкции будут до тех пор, когда они там появятся.
e_nexoma 05 января 2018 | 17:29
mahris: А сектора скоро переименуют по старинке в лагеря.
spikeyapples Алекс Якубсон 05 января 2018 | 17:27
Сванидзе дурак. Даже самая либеральная страна имеет право затыкать рты откровенным лжецам, провокаторам и просто информационным агрессорам. иначе будет 5-я колонна в изначальном смысле: фашистская пропаганда на демократическом поле, ещё и в период практической войны, пусть и слава Б-гу холодной
vezdehod 05 января 2018 | 17:42
Николай Карлович...Последних ШЕСТЬ лет не будет - будет Вечная песня о Главном и будет она о "дорогом" Владимире Владимировиче.
spikeyapples Алекс Якубсон 05 января 2018 | 17:45
эй Карлыч, Америка не проигрывала во Вьетнаме. на поле боя--не проигрывала.
vezdehod 05 января 2018 | 17:51
дядя Трамп, довольно. спокойно отсидит свой срок в Овальном доме, после чего он превратится, вновь, в свободного миллиардера, а вот нашему это не грозит.
s_talker002 05 января 2018 | 19:26
spikeyapples:
\Америка не проигрывала во Вьетнаме...\
Она там выиграла, но по ошибке получила под зад. Более того: даже Маккейна никто не сбивал......сам упал.
sergei_tn 05 января 2018 | 19:50
Но Путин как духовный лидер, это в рамках какой духовности?
naxal3333 05 января 2018 | 20:29
Сванидзе-СКУКОТИЩА!