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e_nexoma
04 января 2018 | 19:08
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
А ну и хрен с ним, не помирать же ему от запора слов и мыслев.
Его же теперь не переделаешь, поумнеть не заставишь – не маленький. Хай функциклирует как может, чего уж там.
lt5555
04 января 2018 | 19:11
e_nexoma:
Где же вас таких убогих находят?
Идиот на идиоте и идиотом погоняет.
topotuschkin
04 января 2018 | 19:14
lt5555: Снова в зеркало посмотрелись?
У вас там пятиминутка самокритики?..
topotuschkin
04 января 2018 | 19:16
lt5555: Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами: почему-то иранцы, в отличие от наших дорогих россиян, наотрез отказались давиться и захлебываться слезами умиления, восхищения, пиетета и восторга от резкого удорожания яиц и прочих продуктов.
Типа, слезы вместо масла.
Нет, сильно настучал тихий богобоязненный иранский народ по тухлым яйкам этим своим несносным аятоллам за это...
topotuschkin
04 января 2018 | 19:22
lt5555: Хорошо, что в Иране девушки стали снимать платки с головы и показывать ножки из-под юбки...
e_nexoma
04 января 2018 | 19:22
lt5555: Как патриот - можно не сомневаться, что хам и ханыга.
lt5555
04 января 2018 | 19:27
lt5555:
Да эта нобелевская провокаторша сама сидит в омерике и ей, по большому счету, плевать на страну, как и нашим борцунам сбежавшим
e_nexoma
04 января 2018 | 19:30
lt5555: Ох уж мне эти болельщики за страну со своими медвежьими услугами - чем больше они страну любят, тем больше она хиреет и разваливается. Вы бы отдохнули от своей заботы - глядишь - и страна станет на ноги. Дурак ведь органически не способен ни на что хорошее, так оставьте в покое, не портите дальше.
kriko
04 января 2018 | 19:52
lt5555: Ты уже сама себе отвечаешь ?!
vezdehod
04 января 2018 | 19:08
Вот и Максим Леопольдович нарисовался - сразу принялся за Иран и теперь его хрен остановишь.
e_nexoma
04 января 2018 | 19:12
vezdehod: Он давно уже не максим, а Махмуд, Махмуд ибн Леопольд. Перекрасился, курва.
vezdehod
04 января 2018 | 19:16
Максимушка...Ну вы и дебил - Антонов. оказывается. был за советскую власть, но - его за это жестоко подавил "Красный маршал" товарищ Тухачевский. Странно, однако, не знать свою историю.
topotuschkin
04 января 2018 | 19:19
vezdehod: Было такое народное движение с лозкнгом "За Советскую власть, но без большевиков и коммунистов."
Такой вот советский народный фронт, однако...
e_nexoma
04 января 2018 | 19:27
topotuschkin: Страна советов. С тех пор, как монголо-татары осиротили Русь от своего присутствия и опеки, так она подалась в совдепию. Не только Антонов мечтал о совке без коммунистов, кронштадцы тоже на это уповали. Но не те ребята - коммунисты, они хуже репьев, хуже банного листа - прицепятся, не отлепишь. Да разве это не заметно по этому сайту? Как последователь этого крапивного семени, так хам и прилипала, ты его в дверь, он в окно. И непременно требует, скотиняка, чтобы его любили и с ним считались. И невдомек ему - а за что можно любить и уважать этих исчадий ада?.
vezdehod
04 января 2018 | 19:34
С каких это пор Максимушка стал "журналистом" и "историком" - демагог высшей пробы с признаками дебилизма.
vezdehod
04 января 2018 | 19:39
topotuschkin:
Было такое народное движение с лозкнгом "За Советскую власть, но без большевиков и коммунистов."
==========================================================================
Это не относится к тамбовскому Антонову - он никогда не поддерживал советскую власть, за что и был жестоко подавлен.
vezdehod
04 января 2018 | 19:25
Что базаришь о Иране -- переходи на Чечню, ведь там женщины не могут позволить себе то, что позволено иранским женщинам.
e_nexoma
04 января 2018 | 19:34
vezdehod: Махмуд настоящий патриот - в своем глазу он и бревна не видит, он специалист по соринкам в чужих глазах.
shtirlitz77
04 января 2018 | 19:37
Вот и МШ, как обычно, проговорился.
Оказывается, в Сирии мы совместно с Ираном, защищали не только христианские ценности, а и Хезболлу.
И, разумеется, от Израиля.
vezdehod
04 января 2018 | 19:43
Очень хреновые миномётчики у террористов - попадают только по Двум солдатикам. которые вышли на воздух пописать и не попали ни в один самолёт.
greying_eagle
04 января 2018 | 19:40
МаХимка, почему-то из всех пропагандонов ты вызываешь у меня наибольшее раздражение и отвращение. Когда путинизм падет, а это хоть и не произойдет до следующего вторника, но уже не за горами, я приеду и использую свои ресурсы, включая финансовые, что бы тебя примерно наказать. А, как ты понимаешь, времена настанут смутные, а бежать тебе, кроме С. Кореи, будет некуда. Геббельс ты наш ненаглядный.
vezdehod
04 января 2018 | 19:50
Долго ждал от Максимушки, что он может объявить американцев в этом обстреле и - дождался.Видимо американский "Бук" так же сбил "Боинг" в небе Донбасса и быстро убрался в Воронеж.
lt5555
04 января 2018 | 19:53
greying_eagle: /// я приеду и использую свои ресурсы, включая финансовые, что бы тебя примерно наказать. ///
Приезжалка, сидишь за бугром и сиди там, радуйся, что тебе в свое время удрать дали, а надо было пришибить, как бешенную собаку
shtirlitz77
04 января 2018 | 19:44
О! МШ, однако, карбонарий.
"Кто нам разрешит выходить на улицы и требовать отставки губернаторов?!
Кто нам разрешит, вообще, выходить на улицы без разрешения?"
Устами МШ глаголет истина?
shtirlitz77
04 января 2018 | 19:55
Если МШ говорит правду о положении в Сирии, то значит, что военные наши врут.
И что до победы там далеко, вернее, она не просматривается.
И опять наш солнцеликий стратег просчитался, и мы увязли там.
Об этом же сегодня говорил А.Шумилин.
yvl45
04 января 2018 | 19:59
Не надо России на свою задницу искать приключений. Пора бы на себя обратить все внимание...
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Комментарии26
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e_nexoma 04 января 2018 | 19:08
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!!
А ну и хрен с ним, не помирать же ему от запора слов и мыслев.
Его же теперь не переделаешь, поумнеть не заставишь – не маленький. Хай функциклирует как может, чего уж там.
lt5555 04 января 2018 | 19:11
e_nexoma:
Где же вас таких убогих находят?
Идиот на идиоте и идиотом погоняет.
topotuschkin 04 января 2018 | 19:14
lt5555: Снова в зеркало посмотрелись?
У вас там пятиминутка самокритики?..
topotuschkin 04 января 2018 | 19:16
lt5555: Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами: почему-то иранцы, в отличие от наших дорогих россиян, наотрез отказались давиться и захлебываться слезами умиления, восхищения, пиетета и восторга от резкого удорожания яиц и прочих продуктов.
Типа, слезы вместо масла.
Нет, сильно настучал тихий богобоязненный иранский народ по тухлым яйкам этим своим несносным аятоллам за это...
topotuschkin 04 января 2018 | 19:22
lt5555: Хорошо, что в Иране девушки стали снимать платки с головы и показывать ножки из-под юбки...
e_nexoma 04 января 2018 | 19:22
lt5555: Как патриот - можно не сомневаться, что хам и ханыга.
lt5555 04 января 2018 | 19:27
lt5555:
Да эта нобелевская провокаторша сама сидит в омерике и ей, по большому счету, плевать на страну, как и нашим борцунам сбежавшим
e_nexoma 04 января 2018 | 19:30
lt5555: Ох уж мне эти болельщики за страну со своими медвежьими услугами - чем больше они страну любят, тем больше она хиреет и разваливается. Вы бы отдохнули от своей заботы - глядишь - и страна станет на ноги. Дурак ведь органически не способен ни на что хорошее, так оставьте в покое, не портите дальше.
kriko 04 января 2018 | 19:52
lt5555: Ты уже сама себе отвечаешь ?!
vezdehod 04 января 2018 | 19:08
Вот и Максим Леопольдович нарисовался - сразу принялся за Иран и теперь его хрен остановишь.
e_nexoma 04 января 2018 | 19:12
vezdehod: Он давно уже не максим, а Махмуд, Махмуд ибн Леопольд. Перекрасился, курва.
vezdehod 04 января 2018 | 19:16
Максимушка...Ну вы и дебил - Антонов. оказывается. был за советскую власть, но - его за это жестоко подавил "Красный маршал" товарищ Тухачевский. Странно, однако, не знать свою историю.
topotuschkin 04 января 2018 | 19:19
vezdehod: Было такое народное движение с лозкнгом "За Советскую власть, но без большевиков и коммунистов."
Такой вот советский народный фронт, однако...
e_nexoma 04 января 2018 | 19:27
topotuschkin: Страна советов. С тех пор, как монголо-татары осиротили Русь от своего присутствия и опеки, так она подалась в совдепию. Не только Антонов мечтал о совке без коммунистов, кронштадцы тоже на это уповали. Но не те ребята - коммунисты, они хуже репьев, хуже банного листа - прицепятся, не отлепишь. Да разве это не заметно по этому сайту? Как последователь этого крапивного семени, так хам и прилипала, ты его в дверь, он в окно. И непременно требует, скотиняка, чтобы его любили и с ним считались. И невдомек ему - а за что можно любить и уважать этих исчадий ада?.
vezdehod 04 января 2018 | 19:34
С каких это пор Максимушка стал "журналистом" и "историком" - демагог высшей пробы с признаками дебилизма.
vezdehod 04 января 2018 | 19:39
topotuschkin:
Было такое народное движение с лозкнгом "За Советскую власть, но без большевиков и коммунистов."
==========================================================================
Это не относится к тамбовскому Антонову - он никогда не поддерживал советскую власть, за что и был жестоко подавлен.
vezdehod 04 января 2018 | 19:25
Что базаришь о Иране -- переходи на Чечню, ведь там женщины не могут позволить себе то, что позволено иранским женщинам.
e_nexoma 04 января 2018 | 19:34
vezdehod: Махмуд настоящий патриот - в своем глазу он и бревна не видит, он специалист по соринкам в чужих глазах.
shtirlitz77 04 января 2018 | 19:37
Вот и МШ, как обычно, проговорился.
Оказывается, в Сирии мы совместно с Ираном, защищали не только христианские ценности, а и Хезболлу.
И, разумеется, от Израиля.
vezdehod 04 января 2018 | 19:43
Очень хреновые миномётчики у террористов - попадают только по Двум солдатикам. которые вышли на воздух пописать и не попали ни в один самолёт.
greying_eagle 04 января 2018 | 19:40
МаХимка, почему-то из всех пропагандонов ты вызываешь у меня наибольшее раздражение и отвращение. Когда путинизм падет, а это хоть и не произойдет до следующего вторника, но уже не за горами, я приеду и использую свои ресурсы, включая финансовые, что бы тебя примерно наказать. А, как ты понимаешь, времена настанут смутные, а бежать тебе, кроме С. Кореи, будет некуда. Геббельс ты наш ненаглядный.
vezdehod 04 января 2018 | 19:50
Долго ждал от Максимушки, что он может объявить американцев в этом обстреле и - дождался.Видимо американский "Бук" так же сбил "Боинг" в небе Донбасса и быстро убрался в Воронеж.
lt5555 04 января 2018 | 19:53
greying_eagle: /// я приеду и использую свои ресурсы, включая финансовые, что бы тебя примерно наказать. ///
Приезжалка, сидишь за бугром и сиди там, радуйся, что тебе в свое время удрать дали, а надо было пришибить, как бешенную собаку
shtirlitz77 04 января 2018 | 19:44
О! МШ, однако, карбонарий.
"Кто нам разрешит выходить на улицы и требовать отставки губернаторов?!
Кто нам разрешит, вообще, выходить на улицы без разрешения?"
Устами МШ глаголет истина?
shtirlitz77 04 января 2018 | 19:55
Если МШ говорит правду о положении в Сирии, то значит, что военные наши врут.
И что до победы там далеко, вернее, она не просматривается.
И опять наш солнцеликий стратег просчитался, и мы увязли там.
Об этом же сегодня говорил А.Шумилин.
yvl45 04 января 2018 | 19:59
Не надо России на свою задницу искать приключений. Пора бы на себя обратить все внимание...