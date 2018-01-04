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topotuschkin
04 января 2018 | 17:08
Все данные о повальной всенародной поддержке Путина в 86%, а местами даже и в 146%, сильно преувеличены.
От силы, процентов 17 - 19, не больше, в реальности.
Нет, недаром вся эта путинская шайка так вусмерть, до обмоченных порток, боится проведения честных прозрачных конкурентных выборов, референдумов, плебисцитов или даже дебатов.
Они не то что опасаются реальных конкурентов выпустить на ТВ, даже трусят фамилию произнести, как зачумленные...
mongol_9
04 января 2018 | 17:09
– Пропал человек!
– Кто?
– Шендерович!
– Тьфу ты, блин… да вон в сетевизоре он, бидон с дерьмом. А человека там и не было никогда.
lt5555
04 января 2018 | 17:13
mongol_9:
Ну началось сравнение с Германией!
Щас каяться будет призывать.
mongol_9
04 января 2018 | 17:14
Сегодня в своём блоге Шендерович практически разоблачил “кровавый рЭжим”, который на самом деле никто не поддерживает.
Связав свою логическую цепочку с падением ракеты в С.Корее на город, всем “думающим лЮдям”, а в простонародье – хомякам, стало ясно, что Шендерович, как всегда, глаголет истину.
Праздник! Праздник! У “либералов” праздник!!!
lt5555
04 января 2018 | 17:17
mongol_9:
Еще не читала его галиматью, но, думаю, порадовал местных борцунов 80-летних.
mongol_9
04 января 2018 | 17:18
lt5555:
Вчерашняя новость на эхе:
– Саакашвили полагает, что Порошенко и Путин сговорились против него.
Так Шендерович тоже полагает, что крошка Цахес и петрушка сговорились против него. Инфа 100%, матрас нашептал Виктору Анатольевичу.
lt5555
04 января 2018 | 17:21
mongol_9:
Вот для меня вся эта шушера просто враги!
Враги всего российского.
lt5555
04 января 2018 | 17:27
Кто бы вообще говорил об идеологии)))
Уничтожить за 90-е все человеческие ценности - уважение к старости, уважение к своей истории, уважение к участникам войны, и, как итог - полнейшее разложение молодежи и общества в целом.
Вот итог вашего правления ВАШ
lt5555
04 января 2018 | 17:29
Хороший стукач и полицай получился бы из ВАШа, послушаешь и поймешь, как же хорошо, что эти ... не у власти.
mongol_9
04 января 2018 | 17:30
lt5555:
Вот Шендерович нам все время истории, типа от таксистов, рассказывает… правдивые. Вот и я решил.
Спрашиваю таксиста:
– Как этот Шендер умудряется на такси всё время ездить, он же жмот?
– Как-как, он ещё и наваривается, гад такой.
– Как это? – спрашиваю.
– Да подвозил я этого м… проехал за 300, а шапку мою спёр за 500, встречу, убью гада.
lt5555
04 января 2018 | 17:35
mongol_9:
)))
Николай!)))
moderator_super
04 января 2018 | 17:38
"телевизор паноптикум , а по ЦТ надо крутить круглосуточно" - Новогоднее аберрация сознания - медиофрения у Витюши !
lt5555
04 января 2018 | 17:42
moderator_super:
Если бы люди знали, что в 90-х пришли такие ..., как вы, ВША, то ни один человек не вышел бы против коммунистов тогда!
lt5555
04 января 2018 | 17:47
У ВША поддержка больше, чем у Пу!))))
Новый анекдот!)))
Щас культуру будет делить на богоизбранных и нет)
Ооо! Начал про хапуг))
Это не про Кирюшку ли?
Свои воры, это наши воры!- вот ваш лозунг по жизни ВАШ!
Вы точно такой же вор, как и те, кто сейчас у власти, просто вас оторвали от кормушки!
Как же вы достали все, ненажравшиеся!!!
lt5555
04 января 2018 | 17:33
Что же за мудрец есть у ВВП в советниках, который рекомендовал не закрывать этот рассадник руссофобства - «Эхо М». Это же классно, что есть одно место, где вся .... изливает свою ненависть к России и к российскому народу.
Все в одном месте!))
Вроде и плюрализЬм соблюдён и враги явные в одном месте)
Умно.
e_nexoma
04 января 2018 | 17:33
lt5555: У тебя семечки с лотка сперли, пензеская барышница, а ты тут пеной по совку исходишь. Иди воров ловить, хватит монголу и ишаку подмахивать.
malcontent
04 января 2018 | 18:26
e_nexoma: Какая же огромная пропасть между интеллектом Виктора Шендеровича, настоящего гражданина и человека и умишком этих платных шавок на службе у воровской и криминальной власти.
ychitel_demokratii
04 января 2018 | 19:22
e_nexoma: хватит монголу и ишаку подмахивать.
На безрыбье и монгол с емелей подойдет. Пусть подмахивает. В её то возрасте, да ради бога!
satt
04 января 2018 | 19:50
Чтоб в стране торжествовало право
и жилось привольно человеку,
нужно поменять и переправу,
и коня, и всадника, и реку.
lt5555
04 января 2018 | 17:38
Мне, конечно, вся хрень из телефизора на Новый год тоже не нДравится, но вот очень интересно, а шо бы выдал нам ВАШ на Новый год будь он у власти?)
Есть мысли по этому поводу?)))
dfhrty
04 января 2018 | 17:43
Что то Наматрасник никак из страны не съедет.
Активы зависли, пять московских квартир не продаются?
Тут бы и цену скинуть. Но не таков Друг Таксистов..,.
lt5555
04 января 2018 | 17:51
dfhrty:
Да он жадный, удавится, но цену не сбросит, вот и сидит на всем нажитом непосильным трудом, а так бы давно слинял.
mordechai_blinchikov
04 января 2018 | 19:47
dfhrty: -Но не таков Друг Таксистов..
почему емелин-русский!? А емельКин таки нет!?
vezdehod
04 января 2018 | 17:28
lt5555:
Вот для меня вся эта шушера просто враги! Враги всего российского.
==========================================================================
Вот, лично для меня. вы подвальные гниды и с вами даже не хочется вести полемику. Что с Дерьма взять.
malcontent
04 января 2018 | 18:30
vezdehod: Да уж какая может быть полемика с нанятыми базарными скандалистами.
topotuschkin
04 января 2018 | 17:51
mongol_9: Итоги года: такса скончалась.
Ракеты протухли, космос утонул.
Окончательно сдохла старинная советская космонавтика 60-летней давности.
Нельзя ставить на оборонку идиотов с журфаковско-комсомольским образованием.
Таких оксюморонов - да выше крыши.
Путин - президент.
Рогозин - доктор технических наук.
Кадавров - академик.
Улюлюкаев - на дне.
Мединский - доктор.
Шойгу - полководец.
Глазьев - экономист.
Грызлов - ученый.
Петрик - человек-фильтр.
Сечин - человек-колбаска.
Собякин - мэр столицы
И т.д...
chubazzl
04 января 2018 | 18:23
topotuschkin: Навальный - адвокат, Савченко - лётчица.
nikolashin2017
04 января 2018 | 19:16
topotuschkin:
медведёв - недимон,
его шеф сортира дон...
lt5555
04 января 2018 | 17:19
Надо правду говорить!)))
Какую?
Которая нравится таким типам, как ШВА?
Уже начитались этой истории в 90-х и до сих пор продолжаем пожинать плоды той истории.
ychitel_demokratii
04 января 2018 | 19:41
lt5555: Уже начитались этой истории в 90-х и до сих пор продолжаем пожинать плоды той истории.
Где бы ты была, чучело деревенское, если бы не 90-е?! Так бы и сидела на рынке с мешком семечек. А сейчас вас с Емелиным послушаешь, то сплошь "бизнесмены и бизнесвумены", хоть и сутками сидящих на сайте Эха. Понтярщики дешевые!
topotuschkin
04 января 2018 | 17:49
lt5555: согласен с уважаемым журналистом-публицистом: трудновато, весьма и весьма трудновато обнаружить в кипучей деятельности путинской бригады хотя бы какие-то положительные черты и нюансы. Даже если в самый начальный период, скажем, первые года 2 - 3, где-то как-то и прослеживались некие обнадеживающие тенденции, так это, скорее, вопреки воле этого горе-деятеля и его шайки. Предположительно, в тот начальный период этой группировке не сразу удалось захватить все командные высоты в экономике, промышленности, бизнесе, масс-медиа, ВПК и прочих сферах, и наладить столь разрушительный демонтаж заложенных ранее перспективных явлений и тенденций...
demokratia
04 января 2018 | 18:13
Ну! Шендерович !!! Ну! Молодец !!!
"Патриотам" надо бы прочитать/послушать "Особое мнение" Шендеровича. Может что-то поймёте для себя.
moderator_super
04 января 2018 | 17:21
ЦТ ! Миазмы , за 10 мин. 3 раза !
в 1996 году , напоминаю : Борис Николаевич не допустите к власти коммунистов !
Вероятно , коммунисты разные бывают ! Разве , Зюганов у власти ?
А речи те же !
déjà vu !
e_nexoma
04 января 2018 | 17:28
moderator_super: lt5555: mongol_9: Освоили ребята методу засирания веток и ну стараться. А что еще убогим делать? Больше-то голов ни на что не хватает, кроме как гадить и портить.
Усбагойтесь - эта ваша клопиная метода давно уже известна, читающая публика пропускает то, что плавает поверху и ведет разговор дальше. Как вы не поймете, что с вашими мозгами только в сортире сидеть и кричать занято?
topotuschkin
04 января 2018 | 17:29
moderator_super: Брехня.
Никого и ничего Путин не устраивает.
За такую пургу народ от сохи любого запутинского брехуна только сохой по его сохатой плешивой башке настучит, грязно сквернословя и сокрушаясь при этом,
Никуда это путинский караван не идет.
Только глину месит и тину пучит, захлебываясь из последних сил, как такса в сероводороде.
Так и потонул с 1999 г. в путинском едином помете по самое некуда.
Корпоратив "О! Зеро!" - это та самая трясина, в которой Путин сотоварищи утопили Россию по самое некуда...
vezdehod
04 января 2018 | 17:23
Российское население превратилось не в народ, а в Электорат, который ещё не созрел до Вацлева Гавела и готов чтобы им правил "вождь и учитель" Владимир Владимирович - пока он Сам не протянет ноги.
mmmmmmmmm
04 января 2018 | 18:00
vezdehod: наш народ всегда в адеквате пребывает, ему по большому счёту начхать, что там наверху шумят, он своё дело знает, как соленьями- вареньями и прочими разносолами на зиму запастись.
malcontent
04 января 2018 | 18:34
vezdehod: Уточните, кто не протянет ноги ? Ладим ладимыч или электорат ?
topotuschkin
04 января 2018 | 17:26
lt5555: Согласен с уважаемыми журналистами-пудлицистами: почему-то иранцы, в отличие от наших дорогих россиян, наотрез отказались давиться и захлебываться слезами умиления, восхищения, пиетета и восторга от резкого удорожания яиц и прочих продуктов.
Типа, слезы вместо масла.
Нет, сильно настучал тихий богобоязненный иранский народ по тухлым яйкам этим своим несносным аятоллам за это...
klar_01
04 января 2018 | 18:22
lt5555: А чем Вам не нравится сравнение с Германией? А покаяться не мешало бы, а то загордились не в меру не своими заслугами.
lt5555
04 января 2018 | 18:45
klar_01:
Так и кайтесь!
Мне не за что каяться.
mordechai_blinchikov
04 января 2018 | 19:27
lt5555: -Мне не за что каяться.
-свЯтая?
-А *ули ?!
raffal
04 января 2018 | 19:39
lt5555: Мне не за что каяться.
____________________________
Вы что, не принадлежите к народу России, который и есть Россия? А каяться России, ох как есть за что. А иначе мы не народ, а сброд.
klar_01
04 января 2018 | 19:51
lt5555: Безгрешная? Людей совсем без грехов не бывает.
topotuschkin
04 января 2018 | 17:23
mongol_9: Вранье это все у запутинских.
Не согласен.
Категорически.
Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем и психиатром-карикатуристом А. Бильжо: народ России давно уже заслужил гораздо более достойной жизни и гораздо-гораздо-гораздо более мудрых и достойных правителей.
А вот Нью-Йорк на самом деле представляет собой гораздо более лакомый кусочек для террористов, нежели все российские города, вместе взятые.
Нет, именно в столице и Питере устраивают концлагерь вместо веселой встречи Нового Года.
Нет, с этими наследничками тов. Н. Рыжкова, Зайкова, Райкова, Слюнькова, Слюняева и прочих пламенных коммунистов толку никогда не будет никакого.
Нет, эти убийственно ядовитые цветочки давно пора уж выполоть со всеми корнями...
vezdehod
04 января 2018 | 17:35
Владимир Владимрович прибыл в Хакасию, где его ждал в юрте сам "маршал" Шойгу Зимний отдых обещает быть плодотворным - надеюсь, что те звери на кого они поохотятся. будут Упитанными и не падать от голода.
malcontent
04 января 2018 | 18:41
topotuschkin: Уж более даже не надо чтоб мудрых. Пусть хотя бы будут просто честные, которые не будут воровать у народа и страны. И уже тогда они будут достойные в сравнительном варианте.
captain_
04 января 2018 | 18:34
Слышали? Резервный фонд РФии, которого УЖЕ нет, объединили с Фондом народного благосостояния, которого никогда не было. 0 + 0 = 0 Гггг... Все правильно, "народ"?
moncegorskyi
04 января 2018 | 18:43
mongol_9: а что по существу лишнехромосомное можешь пролепетать, о чем говорилось в сетевизоре, ась? Наверное что -то интеллектуальное а ля шариковское - "взять все и ... поделить"!.
naxal3333
04 января 2018 | 19:58
mongol_9: Самое интересное, как ШВА(ль) "громил" Путина за те, родимые пятна, которые оставили в России предки ШВА швондеры!
mmmmmmmmm
04 января 2018 | 17:54
topotuschkin: topotuschkin: вы очень удивитесь, но мы всем нашим огромным семейным кланом впервые все пойдём голосовать за Путина по очень банальной причине, чем больше Запад начинает давить на нас, тем сильнее заполучит обратку и таких в моём крае подавляющее большинство.
leomosk16
04 января 2018 | 18:45
mmmmmmmmm:
Ну да, чем больше из интеллигентсвующих шендеровичей и прочей либероидно-фашистской шушеры ротом лезет лживого русофобского и антироссийского говна в истерически-хамской форме, тем больше к ним проявляется чувство искренней брезгливости.
Что переносится и на любого персонажа, которого они хвалят-пиарят-поддерживают...
mordechai_blinchikov
04 января 2018 | 19:41
mmmmmmmmm: -таких в моём крае подавляющее большинство.
-мммммуууудддааааккккооооввв!!!
nikolashin2017
04 января 2018 | 19:12
topotuschkin: две портянки вечерком говорили матерком:
пусть цензурные слова,но дерьмовая молва...
e_nexoma
04 января 2018 | 17:08
Даже зима отказывается заглядывать в страну - даже погода против несменяемости власти.
e_nexoma
04 января 2018 | 17:39
Согласен с уважаемым Виктором - дебилами легко управлять, можно и самому блеском мысли не отличаться. Кинул им немного импортозамещенного продукта, чтобы с голодухи ног не протянул, накатил ему боярки в стакан и телевизор и спи спокойно - ничего тебя не потревожит.
vezdehod
04 января 2018 | 17:11
Виктор Анатольевич...С Новым годом и - доброго вам здоровья. Жду когда вас начнут поливать подвальные крысы, которые тоже всегда ждут вас.
vezdehod
04 января 2018 | 17:15
Впервые в своей жизни на Новый год не поехал гулять по моей Москве - не хотел почувствовать себя в Резервации. под наблюдением "бдительных" полицаев. Ограничился своим лесопарком "Кусково"
e_nexoma
04 января 2018 | 17:36
vezdehod: Какая страна, такие и праздники - унылая страна, унылы и праздники. Народ наперся боярки под оливье и спит беспробудным сном, как медведь в берлоге, ничто не колышет этого болота.
mmmmmmmmm
04 января 2018 | 18:09
e_nexoma:
piterjanis
04 января 2018 | 17:29
выключил этого дакающего типа.
mmm_333
04 января 2018 | 17:38
piterjanis: А зачем включали?
piterjanis
04 января 2018 | 17:49
mmm_333: думал,что он не с бодуна,а он злющий и в ДП.
vezdehod
04 января 2018 | 17:40
piterjanis:
выключил этого дакающего типа.
==========================================================================
Это не для Дебилов. а они обитают в другом месте - типа "КП",, так что вали туда.
vlabumur
04 января 2018 | 17:31
Катрин Якобсдоуттир — исландская политическая деятельница левого толка. Премьер-министр Исландии с 30 ноября 2017 года.
+++++++++++++++++++++++++
Я не сторонник левых,но убить левую идею это уже паранойя.
ly4_sveta
04 января 2018 | 17:34
Великолепный, отличный, восхитительный и неповторимый,
храбрый, правдивый и мужественный г-н Шендерович!!!
Здоровья и всех благ в 2018 году!
vezdehod
04 января 2018 | 17:48
Виктор Анатольевич...В России НЕТ элиты - когда у тебя свой театр, своя маленькая студия и так по мелочи. то ты Обязан лизать пыльный ботинок своего "Властелина".
boogoo
04 января 2018 | 17:36
От аномального тепла проснулся Ленин в мавзолее
mmmmmmmmm
04 января 2018 | 17:46
С удивлением узнала, что Шендерович всего лишь 1958 года рождения, мой отец 1925 года рождения, по пластунски пропахавший пол Европы, выглядит моложе его, видно потому, что никогда такой желчью не исходился в отношении своей России.
ly4_sveta
04 января 2018 | 18:00
У Е.Евтушенко есть такое высказывание, поддерживающее
взгляды и мнение Шендеровича, - ,,Национальная гордость без
национального исторического стыда за преступления превращается
в шовинизм. Исторический стыд становится не разрушительной, а
созидательной силой, когда его верная союзница - национальная
гордость."
Но тупой президент не в курсе, он плохо учился не только в
школе, но и в инсттуте, в который его продвинули через спорт.
malcontent
04 января 2018 | 18:18
Мадам Журавлёва, ну что же Вы такая непонятливая? Ведь Виктор Анатольевич прямо и открытым текстом, называя вещи своими именами, популярно и доходчиво всё объясняет, уже в который раз. Вы словно приехали из северной кореи с грузом чучхе в голове. Вы, ведущая популярной политической программы на интеллектуальной радиостанции, обладаете живым умом, интеллектом и кругозором в диалоге с вашими различными гостями в студии, неужели прикидываетесь правоверной комсомолкой, которая всё понимает, но вынужденно говорит так как велит чучхе. Может Вы боитесь говорить правду и воспринимать правду и здравый смысл Вашего гостя? Не могу никак Вас понять. Играете ли Вы свою такую роль или Вашими устами говорит сама искренность и внутренняя суть. Почему в беседе с Виктором Шендеровичем чувствуется Ваше противопоставление во мнении? Вам действительно более по душе сталинизм-ленинизм, диктатура, бесправие, закрытость общества и его запропагандированность совковыми идеями, которые уже объективно дискредитировали себя во всём мире и у которых нет перспектив для цивилизованного развития. Дайте намёк или скажите что вы читаете "Комсомольскую правду" ? Так ???. Хотелось бы на самом деле до конца разобраться в Ваших политических предпочтениях, чтобы соответственно к Вам относиться.
klar_01
04 января 2018 | 20:03
malcontent: Журавлёва сегодня почему-то постоянно и упорно тупила.
chubazzl
04 января 2018 | 18:18
Наш либеральный "друг" всё время вопил, что мол оппоненты всё время говорят в режиме монолога, а я вот сколько его слушаю - сам всё время говорит только в режиме монолога, попробовал бы поговорить с оппонентом в режиме диалога, а то постоянно получает тихую поддержку от либеральных журналистов, которые его интервьюируют.
mixanazarov
04 января 2018 | 18:55
Год про Ленина я не разу не вспомнил , но два дебила просто достали.
kochetkovv9
04 января 2018 | 19:06
Дурак ты, братец. «Пройти путь Германии». Путин немец. Греф немец. Миллер немец. Эрнст немец. Франц немец. Они все там, на самом верху немцы. Вы кому поверили? Фашистам. Тем, кто занимают первое место по вранью. Очнитесь. Идиоты. Укрепят положение Трампа, дедушка и бабушка которого по легенде чистокровные немцы, и передадут бомбу движению ФАТХ, пока тренируются на Корее, а уж как ее доставить в Израиль, бойцы ФАНХа сами сообразят, на пароходе ли, на самолете ли, или на грузовике. Только бомба будет в десять раз мощнее, и будет стерт с лица земли не только Израиль, но и половина Иордании. И то, что погибнут не только евреи, но и палестинцы, фашистов только позабавит, для них и те, и эти нелюди.
За столько времени не понять, кто стоит за Путиным? Верх кретинизма. Надо будет, еще на коленках постоят, им не жалко.
(none)
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Ведь это наши военные – они выполняют приказ руководства страны. Это – наши граждане, они выполняют свой долг. При чем здесь деньги?..
Организаторы бойкота не говорят всей правды
Навальный вынужден играть на обострение. Каждое его действие должно быть радикальнее предыдущего, иначе он потеряет темп…
В ходе минометной атаки на российскую базу в Сирии потеряны как минимум семь самолетов
Сведения о ЧП на аэродроме Хмеймим поступили из двух военно-дипломатических источников…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Одно из основных следствий, если бы Навального зарегистрировали на выборах, было бы то, что национальная элита стала бы переходить на его сторону, он стал бы легитимным политиком…
Александр Горный
блогер, Крым
Москва превратилась в зону специального режима
Народ просто не понимал, что происходит. Люди как «бараны» шли в метро и уезжали крайне недовольные…
Ксения Собчак
политик
+
Новогоднее обращение
СМОТРЕТЬ…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Комментарии75
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topotuschkin 04 января 2018 | 17:08
Все данные о повальной всенародной поддержке Путина в 86%, а местами даже и в 146%, сильно преувеличены.
От силы, процентов 17 - 19, не больше, в реальности.
Нет, недаром вся эта путинская шайка так вусмерть, до обмоченных порток, боится проведения честных прозрачных конкурентных выборов, референдумов, плебисцитов или даже дебатов.
Они не то что опасаются реальных конкурентов выпустить на ТВ, даже трусят фамилию произнести, как зачумленные...
mongol_9 04 января 2018 | 17:09
– Пропал человек!
– Кто?
– Шендерович!
– Тьфу ты, блин… да вон в сетевизоре он, бидон с дерьмом. А человека там и не было никогда.
lt5555 04 января 2018 | 17:13
mongol_9:
Ну началось сравнение с Германией!
Щас каяться будет призывать.
mongol_9 04 января 2018 | 17:14
Сегодня в своём блоге Шендерович практически разоблачил “кровавый рЭжим”, который на самом деле никто не поддерживает.
Связав свою логическую цепочку с падением ракеты в С.Корее на город, всем “думающим лЮдям”, а в простонародье – хомякам, стало ясно, что Шендерович, как всегда, глаголет истину.
Праздник! Праздник! У “либералов” праздник!!!
lt5555 04 января 2018 | 17:17
mongol_9:
Еще не читала его галиматью, но, думаю, порадовал местных борцунов 80-летних.
mongol_9 04 января 2018 | 17:18
lt5555:
Вчерашняя новость на эхе:
– Саакашвили полагает, что Порошенко и Путин сговорились против него.
Так Шендерович тоже полагает, что крошка Цахес и петрушка сговорились против него. Инфа 100%, матрас нашептал Виктору Анатольевичу.
lt5555 04 января 2018 | 17:21
mongol_9:
Вот для меня вся эта шушера просто враги!
Враги всего российского.
lt5555 04 января 2018 | 17:27
Кто бы вообще говорил об идеологии)))
Уничтожить за 90-е все человеческие ценности - уважение к старости, уважение к своей истории, уважение к участникам войны, и, как итог - полнейшее разложение молодежи и общества в целом.
Вот итог вашего правления ВАШ
lt5555 04 января 2018 | 17:29
Хороший стукач и полицай получился бы из ВАШа, послушаешь и поймешь, как же хорошо, что эти ... не у власти.
mongol_9 04 января 2018 | 17:30
lt5555:
Вот Шендерович нам все время истории, типа от таксистов, рассказывает… правдивые. Вот и я решил.
Спрашиваю таксиста:
– Как этот Шендер умудряется на такси всё время ездить, он же жмот?
– Как-как, он ещё и наваривается, гад такой.
– Как это? – спрашиваю.
– Да подвозил я этого м… проехал за 300, а шапку мою спёр за 500, встречу, убью гада.
lt5555 04 января 2018 | 17:35
mongol_9:
)))
Николай!)))
moderator_super 04 января 2018 | 17:38
"телевизор паноптикум , а по ЦТ надо крутить круглосуточно" - Новогоднее аберрация сознания - медиофрения у Витюши !
lt5555 04 января 2018 | 17:42
moderator_super:
Если бы люди знали, что в 90-х пришли такие ..., как вы, ВША, то ни один человек не вышел бы против коммунистов тогда!
lt5555 04 января 2018 | 17:47
У ВША поддержка больше, чем у Пу!))))
Новый анекдот!)))
Щас культуру будет делить на богоизбранных и нет)
Ооо! Начал про хапуг))
Это не про Кирюшку ли?
Свои воры, это наши воры!- вот ваш лозунг по жизни ВАШ!
Вы точно такой же вор, как и те, кто сейчас у власти, просто вас оторвали от кормушки!
Как же вы достали все, ненажравшиеся!!!
lt5555 04 января 2018 | 17:33
Что же за мудрец есть у ВВП в советниках, который рекомендовал не закрывать этот рассадник руссофобства - «Эхо М». Это же классно, что есть одно место, где вся .... изливает свою ненависть к России и к российскому народу.
Все в одном месте!))
Вроде и плюрализЬм соблюдён и враги явные в одном месте)
Умно.
e_nexoma 04 января 2018 | 17:33
lt5555: У тебя семечки с лотка сперли, пензеская барышница, а ты тут пеной по совку исходишь. Иди воров ловить, хватит монголу и ишаку подмахивать.
malcontent 04 января 2018 | 18:26
e_nexoma: Какая же огромная пропасть между интеллектом Виктора Шендеровича, настоящего гражданина и человека и умишком этих платных шавок на службе у воровской и криминальной власти.
ychitel_demokratii 04 января 2018 | 19:22
e_nexoma: хватит монголу и ишаку подмахивать.
На безрыбье и монгол с емелей подойдет. Пусть подмахивает. В её то возрасте, да ради бога!
satt 04 января 2018 | 19:50
Чтоб в стране торжествовало право
и жилось привольно человеку,
нужно поменять и переправу,
и коня, и всадника, и реку.
lt5555 04 января 2018 | 17:38
Мне, конечно, вся хрень из телефизора на Новый год тоже не нДравится, но вот очень интересно, а шо бы выдал нам ВАШ на Новый год будь он у власти?)
Есть мысли по этому поводу?)))
dfhrty 04 января 2018 | 17:43
Что то Наматрасник никак из страны не съедет.
Активы зависли, пять московских квартир не продаются?
Тут бы и цену скинуть. Но не таков Друг Таксистов..,.
lt5555 04 января 2018 | 17:51
dfhrty:
Да он жадный, удавится, но цену не сбросит, вот и сидит на всем нажитом непосильным трудом, а так бы давно слинял.
mordechai_blinchikov 04 января 2018 | 19:47
dfhrty: -Но не таков Друг Таксистов..
почему емелин-русский!? А емельКин таки нет!?
vezdehod 04 января 2018 | 17:28
lt5555:
Вот для меня вся эта шушера просто враги! Враги всего российского.
==========================================================================
Вот, лично для меня. вы подвальные гниды и с вами даже не хочется вести полемику. Что с Дерьма взять.
malcontent 04 января 2018 | 18:30
vezdehod: Да уж какая может быть полемика с нанятыми базарными скандалистами.
topotuschkin 04 января 2018 | 17:51
mongol_9: Итоги года: такса скончалась.
Ракеты протухли, космос утонул.
Окончательно сдохла старинная советская космонавтика 60-летней давности.
Нельзя ставить на оборонку идиотов с журфаковско-комсомольским образованием.
Таких оксюморонов - да выше крыши.
Путин - президент.
Рогозин - доктор технических наук.
Кадавров - академик.
Улюлюкаев - на дне.
Мединский - доктор.
Шойгу - полководец.
Глазьев - экономист.
Грызлов - ученый.
Петрик - человек-фильтр.
Сечин - человек-колбаска.
Собякин - мэр столицы
И т.д...
chubazzl 04 января 2018 | 18:23
topotuschkin: Навальный - адвокат, Савченко - лётчица.
nikolashin2017 04 января 2018 | 19:16
topotuschkin:
медведёв - недимон,
его шеф сортира дон...
lt5555 04 января 2018 | 17:19
Надо правду говорить!)))
Какую?
Которая нравится таким типам, как ШВА?
Уже начитались этой истории в 90-х и до сих пор продолжаем пожинать плоды той истории.
ychitel_demokratii 04 января 2018 | 19:41
lt5555: Уже начитались этой истории в 90-х и до сих пор продолжаем пожинать плоды той истории.
Где бы ты была, чучело деревенское, если бы не 90-е?! Так бы и сидела на рынке с мешком семечек. А сейчас вас с Емелиным послушаешь, то сплошь "бизнесмены и бизнесвумены", хоть и сутками сидящих на сайте Эха. Понтярщики дешевые!
topotuschkin 04 января 2018 | 17:49
lt5555: согласен с уважаемым журналистом-публицистом: трудновато, весьма и весьма трудновато обнаружить в кипучей деятельности путинской бригады хотя бы какие-то положительные черты и нюансы. Даже если в самый начальный период, скажем, первые года 2 - 3, где-то как-то и прослеживались некие обнадеживающие тенденции, так это, скорее, вопреки воле этого горе-деятеля и его шайки. Предположительно, в тот начальный период этой группировке не сразу удалось захватить все командные высоты в экономике, промышленности, бизнесе, масс-медиа, ВПК и прочих сферах, и наладить столь разрушительный демонтаж заложенных ранее перспективных явлений и тенденций...
demokratia 04 января 2018 | 18:13
Ну! Шендерович !!! Ну! Молодец !!!
"Патриотам" надо бы прочитать/послушать "Особое мнение" Шендеровича. Может что-то поймёте для себя.
moderator_super 04 января 2018 | 17:21
ЦТ ! Миазмы , за 10 мин. 3 раза !
в 1996 году , напоминаю : Борис Николаевич не допустите к власти коммунистов !
Вероятно , коммунисты разные бывают ! Разве , Зюганов у власти ?
А речи те же !
déjà vu !
e_nexoma 04 января 2018 | 17:28
moderator_super: lt5555: mongol_9: Освоили ребята методу засирания веток и ну стараться. А что еще убогим делать? Больше-то голов ни на что не хватает, кроме как гадить и портить.
Усбагойтесь - эта ваша клопиная метода давно уже известна, читающая публика пропускает то, что плавает поверху и ведет разговор дальше. Как вы не поймете, что с вашими мозгами только в сортире сидеть и кричать занято?
topotuschkin 04 января 2018 | 17:29
moderator_super: Брехня.
Никого и ничего Путин не устраивает.
За такую пургу народ от сохи любого запутинского брехуна только сохой по его сохатой плешивой башке настучит, грязно сквернословя и сокрушаясь при этом,
Никуда это путинский караван не идет.
Только глину месит и тину пучит, захлебываясь из последних сил, как такса в сероводороде.
Так и потонул с 1999 г. в путинском едином помете по самое некуда.
Корпоратив "О! Зеро!" - это та самая трясина, в которой Путин сотоварищи утопили Россию по самое некуда...
vezdehod 04 января 2018 | 17:23
Российское население превратилось не в народ, а в Электорат, который ещё не созрел до Вацлева Гавела и готов чтобы им правил "вождь и учитель" Владимир Владимирович - пока он Сам не протянет ноги.
mmmmmmmmm 04 января 2018 | 18:00
vezdehod: наш народ всегда в адеквате пребывает, ему по большому счёту начхать, что там наверху шумят, он своё дело знает, как соленьями- вареньями и прочими разносолами на зиму запастись.
malcontent 04 января 2018 | 18:34
vezdehod: Уточните, кто не протянет ноги ? Ладим ладимыч или электорат ?
topotuschkin 04 января 2018 | 17:26
lt5555: Согласен с уважаемыми журналистами-пудлицистами: почему-то иранцы, в отличие от наших дорогих россиян, наотрез отказались давиться и захлебываться слезами умиления, восхищения, пиетета и восторга от резкого удорожания яиц и прочих продуктов.
Типа, слезы вместо масла.
Нет, сильно настучал тихий богобоязненный иранский народ по тухлым яйкам этим своим несносным аятоллам за это...
klar_01 04 января 2018 | 18:22
lt5555: А чем Вам не нравится сравнение с Германией? А покаяться не мешало бы, а то загордились не в меру не своими заслугами.
lt5555 04 января 2018 | 18:45
klar_01:
Так и кайтесь!
Мне не за что каяться.
mordechai_blinchikov 04 января 2018 | 19:27
lt5555: -Мне не за что каяться.
-свЯтая?
-А *ули ?!
raffal 04 января 2018 | 19:39
lt5555: Мне не за что каяться.
____________________________
Вы что, не принадлежите к народу России, который и есть Россия? А каяться России, ох как есть за что. А иначе мы не народ, а сброд.
klar_01 04 января 2018 | 19:51
lt5555: Безгрешная? Людей совсем без грехов не бывает.
topotuschkin 04 января 2018 | 17:23
mongol_9: Вранье это все у запутинских.
Не согласен.
Категорически.
Согласен с уважаемым писателем-сатириком В. Шендеровичем и психиатром-карикатуристом А. Бильжо: народ России давно уже заслужил гораздо более достойной жизни и гораздо-гораздо-гораздо более мудрых и достойных правителей.
А вот Нью-Йорк на самом деле представляет собой гораздо более лакомый кусочек для террористов, нежели все российские города, вместе взятые.
Нет, именно в столице и Питере устраивают концлагерь вместо веселой встречи Нового Года.
Нет, с этими наследничками тов. Н. Рыжкова, Зайкова, Райкова, Слюнькова, Слюняева и прочих пламенных коммунистов толку никогда не будет никакого.
Нет, эти убийственно ядовитые цветочки давно пора уж выполоть со всеми корнями...
vezdehod 04 января 2018 | 17:35
Владимир Владимрович прибыл в Хакасию, где его ждал в юрте сам "маршал" Шойгу Зимний отдых обещает быть плодотворным - надеюсь, что те звери на кого они поохотятся. будут Упитанными и не падать от голода.
malcontent 04 января 2018 | 18:41
topotuschkin: Уж более даже не надо чтоб мудрых. Пусть хотя бы будут просто честные, которые не будут воровать у народа и страны. И уже тогда они будут достойные в сравнительном варианте.
captain_ 04 января 2018 | 18:34
Слышали? Резервный фонд РФии, которого УЖЕ нет, объединили с Фондом народного благосостояния, которого никогда не было. 0 + 0 = 0 Гггг... Все правильно, "народ"?
moncegorskyi 04 января 2018 | 18:43
mongol_9: а что по существу лишнехромосомное можешь пролепетать, о чем говорилось в сетевизоре, ась? Наверное что -то интеллектуальное а ля шариковское - "взять все и ... поделить"!.
naxal3333 04 января 2018 | 19:58
mongol_9: Самое интересное, как ШВА(ль) "громил" Путина за те, родимые пятна, которые оставили в России предки ШВА швондеры!
mmmmmmmmm 04 января 2018 | 17:54
topotuschkin: topotuschkin: вы очень удивитесь, но мы всем нашим огромным семейным кланом впервые все пойдём голосовать за Путина по очень банальной причине, чем больше Запад начинает давить на нас, тем сильнее заполучит обратку и таких в моём крае подавляющее большинство.
leomosk16 04 января 2018 | 18:45
mmmmmmmmm:
Ну да, чем больше из интеллигентсвующих шендеровичей и прочей либероидно-фашистской шушеры ротом лезет лживого русофобского и антироссийского говна в истерически-хамской форме, тем больше к ним проявляется чувство искренней брезгливости.
Что переносится и на любого персонажа, которого они хвалят-пиарят-поддерживают...
mordechai_blinchikov 04 января 2018 | 19:41
mmmmmmmmm: -таких в моём крае подавляющее большинство.
-мммммуууудддааааккккооооввв!!!
nikolashin2017 04 января 2018 | 19:12
topotuschkin: две портянки вечерком говорили матерком:
пусть цензурные слова,но дерьмовая молва...
e_nexoma 04 января 2018 | 17:08
Даже зима отказывается заглядывать в страну - даже погода против несменяемости власти.
e_nexoma 04 января 2018 | 17:39
Согласен с уважаемым Виктором - дебилами легко управлять, можно и самому блеском мысли не отличаться. Кинул им немного импортозамещенного продукта, чтобы с голодухи ног не протянул, накатил ему боярки в стакан и телевизор и спи спокойно - ничего тебя не потревожит.
vezdehod 04 января 2018 | 17:11
Виктор Анатольевич...С Новым годом и - доброго вам здоровья. Жду когда вас начнут поливать подвальные крысы, которые тоже всегда ждут вас.
vezdehod 04 января 2018 | 17:15
Впервые в своей жизни на Новый год не поехал гулять по моей Москве - не хотел почувствовать себя в Резервации. под наблюдением "бдительных" полицаев. Ограничился своим лесопарком "Кусково"
e_nexoma 04 января 2018 | 17:36
vezdehod: Какая страна, такие и праздники - унылая страна, унылы и праздники. Народ наперся боярки под оливье и спит беспробудным сном, как медведь в берлоге, ничто не колышет этого болота.
mmmmmmmmm 04 января 2018 | 18:09
e_nexoma:
piterjanis 04 января 2018 | 17:29
выключил этого дакающего типа.
mmm_333 04 января 2018 | 17:38
piterjanis: А зачем включали?
piterjanis 04 января 2018 | 17:49
mmm_333: думал,что он не с бодуна,а он злющий и в ДП.
vezdehod 04 января 2018 | 17:40
piterjanis:
выключил этого дакающего типа.
==========================================================================
Это не для Дебилов. а они обитают в другом месте - типа "КП",, так что вали туда.
vlabumur 04 января 2018 | 17:31
Катрин Якобсдоуттир — исландская политическая деятельница левого толка. Премьер-министр Исландии с 30 ноября 2017 года.
+++++++++++++++++++++++++
Я не сторонник левых,но убить левую идею это уже паранойя.
ly4_sveta 04 января 2018 | 17:34
Великолепный, отличный, восхитительный и неповторимый,
храбрый, правдивый и мужественный г-н Шендерович!!!
Здоровья и всех благ в 2018 году!
vezdehod 04 января 2018 | 17:48
Виктор Анатольевич...В России НЕТ элиты - когда у тебя свой театр, своя маленькая студия и так по мелочи. то ты Обязан лизать пыльный ботинок своего "Властелина".
boogoo 04 января 2018 | 17:36
От аномального тепла проснулся Ленин в мавзолее
mmmmmmmmm 04 января 2018 | 17:46
С удивлением узнала, что Шендерович всего лишь 1958 года рождения, мой отец 1925 года рождения, по пластунски пропахавший пол Европы, выглядит моложе его, видно потому, что никогда такой желчью не исходился в отношении своей России.
ly4_sveta 04 января 2018 | 18:00
У Е.Евтушенко есть такое высказывание, поддерживающее
взгляды и мнение Шендеровича, - ,,Национальная гордость без
национального исторического стыда за преступления превращается
в шовинизм. Исторический стыд становится не разрушительной, а
созидательной силой, когда его верная союзница - национальная
гордость."
Но тупой президент не в курсе, он плохо учился не только в
школе, но и в инсттуте, в который его продвинули через спорт.
malcontent 04 января 2018 | 18:18
Мадам Журавлёва, ну что же Вы такая непонятливая? Ведь Виктор Анатольевич прямо и открытым текстом, называя вещи своими именами, популярно и доходчиво всё объясняет, уже в который раз. Вы словно приехали из северной кореи с грузом чучхе в голове. Вы, ведущая популярной политической программы на интеллектуальной радиостанции, обладаете живым умом, интеллектом и кругозором в диалоге с вашими различными гостями в студии, неужели прикидываетесь правоверной комсомолкой, которая всё понимает, но вынужденно говорит так как велит чучхе. Может Вы боитесь говорить правду и воспринимать правду и здравый смысл Вашего гостя? Не могу никак Вас понять. Играете ли Вы свою такую роль или Вашими устами говорит сама искренность и внутренняя суть. Почему в беседе с Виктором Шендеровичем чувствуется Ваше противопоставление во мнении? Вам действительно более по душе сталинизм-ленинизм, диктатура, бесправие, закрытость общества и его запропагандированность совковыми идеями, которые уже объективно дискредитировали себя во всём мире и у которых нет перспектив для цивилизованного развития. Дайте намёк или скажите что вы читаете "Комсомольскую правду" ? Так ???. Хотелось бы на самом деле до конца разобраться в Ваших политических предпочтениях, чтобы соответственно к Вам относиться.
klar_01 04 января 2018 | 20:03
malcontent: Журавлёва сегодня почему-то постоянно и упорно тупила.
chubazzl 04 января 2018 | 18:18
Наш либеральный "друг" всё время вопил, что мол оппоненты всё время говорят в режиме монолога, а я вот сколько его слушаю - сам всё время говорит только в режиме монолога, попробовал бы поговорить с оппонентом в режиме диалога, а то постоянно получает тихую поддержку от либеральных журналистов, которые его интервьюируют.
mixanazarov 04 января 2018 | 18:55
Год про Ленина я не разу не вспомнил , но два дебила просто достали.
kochetkovv9 04 января 2018 | 19:06
Дурак ты, братец. «Пройти путь Германии». Путин немец. Греф немец. Миллер немец. Эрнст немец. Франц немец. Они все там, на самом верху немцы. Вы кому поверили? Фашистам. Тем, кто занимают первое место по вранью. Очнитесь. Идиоты. Укрепят положение Трампа, дедушка и бабушка которого по легенде чистокровные немцы, и передадут бомбу движению ФАТХ, пока тренируются на Корее, а уж как ее доставить в Израиль, бойцы ФАНХа сами сообразят, на пароходе ли, на самолете ли, или на грузовике. Только бомба будет в десять раз мощнее, и будет стерт с лица земли не только Израиль, но и половина Иордании. И то, что погибнут не только евреи, но и палестинцы, фашистов только позабавит, для них и те, и эти нелюди.
За столько времени не понять, кто стоит за Путиным? Верх кретинизма. Надо будет, еще на коленках постоят, им не жалко.