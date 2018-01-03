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e_nexoma
03 января 2018 | 19:09
Ждали, ждали с нетерпением новый год и что? Что нового?
vezdehod
03 января 2018 | 19:16
e_nexoma:
Ждали, ждали с нетерпением новый год и что? Что нового?
=====================================================================================
Неужели вам неизвестно. что Новое,- это хорошо забытое старое. Это ждёт Россию и ближайшие Шесть лет.
e_nexoma
03 января 2018 | 19:23
vezdehod: "Новое,- это хорошо забытое старое."
Вот это-то и тревожит больше всего. Россия как ни наладится строить какой рай на земле, неизменно это заканчивается ее развалом.
topotuschkin
03 января 2018 | 19:47
e_nexoma: Отчасти не согласен с уважаемым политологом-пенсионером Г. Павловским: нет, при жизни нашего драгоценного В. Путина никаких позитивных перемен не начнется и вряд ли стоит надеяться.
Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами и музыкальными критикамим: про выборы и реформы при Путине можно забыть НАВСЕГДА.
Вся бравурная отчетность о небывалой всенародной явке в 86% (а местами и в 146%) на этот препозорнейший фарс горе-перевыборов Царь-Самозванца, он же Царь-Фальсификатор, уже благополучно заготовлена и спущена во все ТИКи, УИКи, ЦИКи и эту шиш-проверишь систему "ГАС-Выборы".
Нет, народ вправе предпринимать любые меры против узурпации власти горе-хунтой, вплоть до бойкота и публичного отказа от соучастия в этом фарсе, буффонаде и опереточном гротеске.
А уважаемая шоу-герл К. Собчак все-таки такой кокетливо игривый проект Кремля, типа, очередной такой разговорчиво крикливый лже-партизанский отряд фрондерствующий, которому даже высочайше дозволено напомнить, что по всем международным законам КрымНеНаш...
zemljanka
03 января 2018 | 19:51
Завидую Белковскому. - Самый короткий анекдот.(с)
vezdehod
03 января 2018 | 19:12
Ближнее окружение Путина - все как на подбор из кооператива "Озеро", ведь не зря он его создавал в лихие 90-е.
e_nexoma
03 января 2018 | 19:17
vezdehod: Ему теперь с этим окружение комфортно разве что утопиться в этом самом озере - другие перспективы просматриваются плохо.
zemljanka
03 января 2018 | 19:53
кубышка триллионов - хорошая гарантия безопасности.
satt
03 января 2018 | 19:59
e_nexoma:
НАВAльНый
Режим не одолеть ему,
не сделать весь народ счастливым,
не выпить море одному..
Но ОЗЕРО - вполне по силам!
topotuschkin
03 января 2018 | 19:17
vezdehod: Корпоратив "О! Зеро!" - это та самаятрясина, в которой Путин сотоварищи утопили Россию по самое некуда...
vezdehod
03 января 2018 | 19:27
Служил в армии, когда программа "Время" показала нам Убийство Джона Кеннеди и,довольно подробно.и правдоподобно.
irharry
03 января 2018 | 19:54
vezdehod: Пардонте, убийство в 1963, а начало программы Время -1968. Что- то не так. А убийство кто только не показывал.
topotuschkin
03 января 2018 | 19:57
vezdehod: Убийство JFK в Далласе было еще в 1963 г., задолго до появления программы "Время".
Эта печально памятная горе-программа на самом деле была запущена после 1967 г...
mmmmmmmmm
03 января 2018 | 19:16
Путин на сегодняшний день в массе устраивает народ от сохи, в элите могут как угодно бодаться между собой, но когда народ попрёт, а это никому не дано понять, когда это произойдёт, не устоит никакая власть, никакая элита, всё это мы уже проходили.
topotuschkin
03 января 2018 | 19:19
mmmmmmmmm: Брехня. Никого и ничего Путин не устраивает.
За такую пургу народ от сохи любого запутинского брехуна только сохой по его сохатой плешивой башке настучит, грязно сквернословя и сокрушаясь при этом,..
e_nexoma
03 января 2018 | 19:25
mmmmmmmmm: Народ от сохи так ничему и не научился. Он так и не понял, что его ротозейство на происходящее кончается только тем, что у него чуб трещит. А как никогда народ ни на что не влиял, так и не будет влиять и использовался он и будет использоваться только в роли пушечного мяса. Нагнали дуракам гордыни пролетарскими сказками.
svoboda_ili_smert
03 января 2018 | 19:17
Не в тему: -Художник, что рисует дождь, художник, что рисует дождь...))
mmmmmmmmm
03 января 2018 | 19:21
Слушайте, а когда это русский народ от земли шёл ко дну, ко дну могут пойти только все эти графья и князья, а русский народ он непотопляем по определению.
e_nexoma
03 января 2018 | 19:27
mmmmmmmmm: Эй ты, русский народ! Ты давно от лучины, лаптей и курной избы избавился? И в перспективе мало что тебе светит, если и впредь не поймешь, зачем человечеству нужны мозги. Ты не забыл еще, что не тонет никогда?
mmmmmmmmm
03 января 2018 | 19:33
e_nexoma: понятно, что вся эта либерастня подобно говну не тонет, но веками окромя говна , чему вся наша история учит, либерастня никакого другого статуса обрести не может в России.
e_nexoma
03 января 2018 | 19:44
mmmmmmmmm: Полай, народ, это так на тебя похоже. Только караван, как тебе известно, не обращает внимания на лай шавок.
mmmmmmmmm
03 января 2018 | 19:50
e_nexoma: всё правильно, шавки не Эхе уже второй десяток лают на Эхе, а путинский караван как шёл так и идёт.
topotuschkin
03 января 2018 | 19:55
mmmmmmmmm: Брехня.
Никуда это путинский караван не идет.
Только глину месит и тину пучит, захлебываясь из последних сил, как такса в сероводороде.
Так и потонул с 1999 г. в путинском едином помете по самое некуда...
vezdehod
03 января 2018 | 19:38
Нарышкин...Вы не жалейте Алексея Навального - он ПОЛИТИК, а не "журналист" радио "Эха" и не вам его обсуждать и осуждать. Здесь Глеб Павловский говорит чистую правду.
svoboda_ili_smert
03 января 2018 | 19:34
Вау! Олегович жжот! Встретимся в декабре 18-го!)
vezdehod
03 января 2018 | 19:46
Кандидатов в президенты навалом, но что они там делают, когда - Кино уже закончилось и Герой уже известен.
e_nexoma
03 января 2018 | 19:47
svoboda_ili_smert: Конечно встретимся, это болото не может существовать вечно. Либо оно само окончательно зацветет и пересохнет, либо его осушат принудительно. История не может остановиться, а у нынешнего клептократического режима нет никаких перспектив.
mmmmmmmmm
03 января 2018 | 19:46
В сухом остатке на выборах Путин однозначно выходит на первое место, Грудинин на второе, Жириновский на третье...обдолбанная страшилка Собчак, что пьяной выкобеливалась на фоне храма в новогоднюю ночь, не наберёт и миллиона.
irharry
03 января 2018 | 19:47
Скотина нарышинская, так и провоцирует на разговоры против Навального. Правильно Павловский ему указал на некомпетентность в вопросах о дебатах Навального.
(none)
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Комментарии29
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e_nexoma 03 января 2018 | 19:09
Ждали, ждали с нетерпением новый год и что? Что нового?
vezdehod 03 января 2018 | 19:16
e_nexoma:
Ждали, ждали с нетерпением новый год и что? Что нового?
=====================================================================================
Неужели вам неизвестно. что Новое,- это хорошо забытое старое. Это ждёт Россию и ближайшие Шесть лет.
e_nexoma 03 января 2018 | 19:23
vezdehod: "Новое,- это хорошо забытое старое."
Вот это-то и тревожит больше всего. Россия как ни наладится строить какой рай на земле, неизменно это заканчивается ее развалом.
topotuschkin 03 января 2018 | 19:47
e_nexoma: Отчасти не согласен с уважаемым политологом-пенсионером Г. Павловским: нет, при жизни нашего драгоценного В. Путина никаких позитивных перемен не начнется и вряд ли стоит надеяться.
Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами и музыкальными критикамим: про выборы и реформы при Путине можно забыть НАВСЕГДА.
Вся бравурная отчетность о небывалой всенародной явке в 86% (а местами и в 146%) на этот препозорнейший фарс горе-перевыборов Царь-Самозванца, он же Царь-Фальсификатор, уже благополучно заготовлена и спущена во все ТИКи, УИКи, ЦИКи и эту шиш-проверишь систему "ГАС-Выборы".
Нет, народ вправе предпринимать любые меры против узурпации власти горе-хунтой, вплоть до бойкота и публичного отказа от соучастия в этом фарсе, буффонаде и опереточном гротеске.
А уважаемая шоу-герл К. Собчак все-таки такой кокетливо игривый проект Кремля, типа, очередной такой разговорчиво крикливый лже-партизанский отряд фрондерствующий, которому даже высочайше дозволено напомнить, что по всем международным законам КрымНеНаш...
zemljanka 03 января 2018 | 19:51
Завидую Белковскому. - Самый короткий анекдот.(с)
vezdehod 03 января 2018 | 19:12
Ближнее окружение Путина - все как на подбор из кооператива "Озеро", ведь не зря он его создавал в лихие 90-е.
e_nexoma 03 января 2018 | 19:17
vezdehod: Ему теперь с этим окружение комфортно разве что утопиться в этом самом озере - другие перспективы просматриваются плохо.
zemljanka 03 января 2018 | 19:53
кубышка триллионов - хорошая гарантия безопасности.
satt 03 января 2018 | 19:59
e_nexoma:
НАВAльНый
Режим не одолеть ему,
не сделать весь народ счастливым,
не выпить море одному..
Но ОЗЕРО - вполне по силам!
topotuschkin 03 января 2018 | 19:17
vezdehod: Корпоратив "О! Зеро!" - это та самаятрясина, в которой Путин сотоварищи утопили Россию по самое некуда...
vezdehod 03 января 2018 | 19:27
Служил в армии, когда программа "Время" показала нам Убийство Джона Кеннеди и,довольно подробно.и правдоподобно.
irharry 03 января 2018 | 19:54
vezdehod: Пардонте, убийство в 1963, а начало программы Время -1968. Что- то не так. А убийство кто только не показывал.
topotuschkin 03 января 2018 | 19:57
vezdehod: Убийство JFK в Далласе было еще в 1963 г., задолго до появления программы "Время".
Эта печально памятная горе-программа на самом деле была запущена после 1967 г...
mmmmmmmmm 03 января 2018 | 19:16
Путин на сегодняшний день в массе устраивает народ от сохи, в элите могут как угодно бодаться между собой, но когда народ попрёт, а это никому не дано понять, когда это произойдёт, не устоит никакая власть, никакая элита, всё это мы уже проходили.
topotuschkin 03 января 2018 | 19:19
mmmmmmmmm: Брехня. Никого и ничего Путин не устраивает.
За такую пургу народ от сохи любого запутинского брехуна только сохой по его сохатой плешивой башке настучит, грязно сквернословя и сокрушаясь при этом,..
e_nexoma 03 января 2018 | 19:25
mmmmmmmmm: Народ от сохи так ничему и не научился. Он так и не понял, что его ротозейство на происходящее кончается только тем, что у него чуб трещит. А как никогда народ ни на что не влиял, так и не будет влиять и использовался он и будет использоваться только в роли пушечного мяса. Нагнали дуракам гордыни пролетарскими сказками.
svoboda_ili_smert 03 января 2018 | 19:17
Не в тему: -Художник, что рисует дождь, художник, что рисует дождь...))
mmmmmmmmm 03 января 2018 | 19:21
Слушайте, а когда это русский народ от земли шёл ко дну, ко дну могут пойти только все эти графья и князья, а русский народ он непотопляем по определению.
e_nexoma 03 января 2018 | 19:27
mmmmmmmmm: Эй ты, русский народ! Ты давно от лучины, лаптей и курной избы избавился? И в перспективе мало что тебе светит, если и впредь не поймешь, зачем человечеству нужны мозги. Ты не забыл еще, что не тонет никогда?
mmmmmmmmm 03 января 2018 | 19:33
e_nexoma: понятно, что вся эта либерастня подобно говну не тонет, но веками окромя говна , чему вся наша история учит, либерастня никакого другого статуса обрести не может в России.
e_nexoma 03 января 2018 | 19:44
mmmmmmmmm: Полай, народ, это так на тебя похоже. Только караван, как тебе известно, не обращает внимания на лай шавок.
mmmmmmmmm 03 января 2018 | 19:50
e_nexoma: всё правильно, шавки не Эхе уже второй десяток лают на Эхе, а путинский караван как шёл так и идёт.
topotuschkin 03 января 2018 | 19:55
mmmmmmmmm: Брехня.
Никуда это путинский караван не идет.
Только глину месит и тину пучит, захлебываясь из последних сил, как такса в сероводороде.
Так и потонул с 1999 г. в путинском едином помете по самое некуда...
vezdehod 03 января 2018 | 19:38
Нарышкин...Вы не жалейте Алексея Навального - он ПОЛИТИК, а не "журналист" радио "Эха" и не вам его обсуждать и осуждать. Здесь Глеб Павловский говорит чистую правду.
svoboda_ili_smert 03 января 2018 | 19:34
Вау! Олегович жжот! Встретимся в декабре 18-го!)
vezdehod 03 января 2018 | 19:46
Кандидатов в президенты навалом, но что они там делают, когда - Кино уже закончилось и Герой уже известен.
e_nexoma 03 января 2018 | 19:47
svoboda_ili_smert: Конечно встретимся, это болото не может существовать вечно. Либо оно само окончательно зацветет и пересохнет, либо его осушат принудительно. История не может остановиться, а у нынешнего клептократического режима нет никаких перспектив.
mmmmmmmmm 03 января 2018 | 19:46
В сухом остатке на выборах Путин однозначно выходит на первое место, Грудинин на второе, Жириновский на третье...обдолбанная страшилка Собчак, что пьяной выкобеливалась на фоне храма в новогоднюю ночь, не наберёт и миллиона.
irharry 03 января 2018 | 19:47
Скотина нарышинская, так и провоцирует на разговоры против Навального. Правильно Павловский ему указал на некомпетентность в вопросах о дебатах Навального.