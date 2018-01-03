'Вопросы к интервью
03 января 2018
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Время выхода в эфир: 03 января 2018, 17:08
в гостях: Александр Баунов Александр Баунов журналист, главный редактор сайта Carnegie.ru
Ведущий: Алексей Нарышкин
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Комментарии

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topotuschkin 03 января 2018 | 17:08

Все-таки самыми опасными придурками всегда были, есть и будут придурки с кнопками.
А если эти придурки еще и кнопками меряться начинают, у кого она толще, краснее и опаснее, то тут уже совсем беда.
Нет, гражданское общество России еще не смогла выстроить свою надежную систему недопуска безответственных придурков, кретинов, идиотов, болванов, неадекватов, невменяемых-несменяемых недоумков-недомерков к своей большой красной толстой опасной кнопке...

vezdehod 03 января 2018 | 17:15

Россию будут наказывать. пока у власти будет её бессменный лидер Кремлёвской стены. но страдать будем МЫ, а не он лично и его кооператив "Озеро".

e_nexoma 03 января 2018 | 17:16

topotuschkin: Я бы пошел дальше - каждому дураку по красной кнопке! И пусть соревнуются - кто проворнее. Жить нормальным людям они все равно не дадут, так чем быстрей, тем лучше пусть выясняют лидерство в шустрости.

vezdehod 03 января 2018 | 17:09

"Альфа банк" хочет жить. а не выживать и не хочет загнуться раньше времени из-за этой Оборонки.

e_nexoma 03 января 2018 | 17:18

vezdehod: Эти ребята норовят и на елку влезть и морду не поцарапать. Но на всякую хитрую дырку всегда находится кривая заклепка - допляшутся и эти мудрецы.

vezdehod 03 января 2018 | 17:27

e_nexoma:
Эти ребята норовят и на елку влезть и морду не поцарапать. Но на всякую хитрую дырку всегда находится кривая заклепка - допляшутся и эти мудрецы.
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Вы правы, но - пока он . полностью Частный банк. то он будет сопротивляться до последнего. хотя. уничтожить его можно элементарно.

e_nexoma 03 января 2018 | 17:10

Эй, который тут знаток правоты! Баунов прав, по твоему мнению, или нет? Мучаюсь без твоего мнения - никак определиться не могу, то ли мне в ваш дурацкий стан податься, либо по-прежнему стоит иметь свое мнение? Не мучай, отвечай скорей.

vezdehod 03 января 2018 | 17:22

Все, здравомыслящие люди заметили, что Владимир Владимирович оказался Изгоем в среде европейских лидеров и. думаю. что он им и останется.

e_nexoma 03 января 2018 | 17:26

vezdehod: Дураку все равно, что о нем думают окружающие.

zamorysh 03 января 2018 | 17:37

e_nexoma: умному, в общем, тоже.

mmmmmmmmm 03 января 2018 | 17:46

vezdehod: как говорила Екатерина Великая, Россия это настолько целая Вселенная, что она ни в ком не нуждается в этом мире, ей европейке по происхождению как никому это было виднее.

shtirlitz77 03 января 2018 | 19:04

mmmmmmmmm: "...говорила Екатерина Великая..."

Прошло несколько веков, а Вы считаете, что за это время ничего не изменилось?!

neon001 03 января 2018 | 17:20

неужели жулики, которые считают себя полностью безнаказанными, получат ответку?
было бы замечательно. особенно на фоне новых 6 лет бесконечного процветания.

shtirlitz77 03 января 2018 | 18:16

neon001: "...неужели жулики, которые считают себя полностью безнаказанными, получат ответку?"

Алексашенко в ПВ говорил, чтобы не больно-то обольщались.
Жулье себя, как могло, уже обезопасило.
Во всяком случае, денюжки свои пристроило.
Вы что думаете, что они сидят, сложа руки, и ждут, когда до них доберутся.
Вот и Керимов, м.б., должен был пристроить общак.
Не зря же вся скрепнутая элитка по его поводу так возбудилась.
А точечные санкции, какие бы они ни были точечными,все равно ударят по обычным людям.
Другое дело, что скрепнутым на людей наплевать, они только за свою .... трясутся.

mmmmmmmmm 03 января 2018 | 17:23

А тут Чичваркин давече говорил, что русские под санкциями совершенно спокойно покупают дорогущее спиртное в его винном магазине в Лондоне и как это понимать.

e_nexoma 03 января 2018 | 17:29

mmmmmmmmm: А что тут понимать? У этих русских под санкциями столько добровольных мальчиков на побегушках, что удивляться ничему не приходится.

mmmmmmmmm 03 января 2018 | 17:40

e_nexoma: так они собственными персоналиями появляются в его магазине.

e_nexoma 03 января 2018 | 17:45

mmmmmmmmm: Вот пристал... Им санкциями вискарь покупать запретили?

mmmmmmmmm 03 января 2018 | 18:05

e_nexoma: им конкретным имярекам запретили появляться в западных странах, а они туда преспокойно являются, допёрло до тебя или нет.

vlabumur 03 января 2018 | 17:30

Убийство правозащитницы Ноздровской

Полиция назвала предварительную причину смерти Ирины Ноздровской.По предварительным данным экспертизы тела юриста Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.
Тело Ноздровской нашли утром в понедельник в реке в Киевской области. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство".

shtirlitz77 03 января 2018 | 17:34

Интересно, сможет ли еще какой-нибудь банк, кроме Альфа-банка, так напрямую показать действие санкций.

vezdehod 03 января 2018 | 17:44

Если простые иранцы вышли на улицу из за того. что подорожали яйца, 63 коп. за штуку. бензин, который покупали. почти задаром, то - российские холопы Очень терпеливы и готовы терпеть бесконечно.

topotuschkin 03 января 2018 | 17:47

shtirlitz77: Да сам Сбербанк и Аэрофлот прекрасно показывают эффективность действия этих санкций. Все уже давно смеются, что в Крыму нет ни одного отделения сего официального российского системообразующего учреждения. То есть, тем самым сам СберБанк с Г. Грефом напрямую открыто вполне официально заявляют, что на самом деле Крым не имеет никакого отношения к РФии...

shtirlitz77 03 января 2018 | 19:08

topotuschkin: "Да сам Сбербанк и Аэрофлот прекрасно показывают эффективность действия этих санкций."

Думаю, что эти уважаемые государственные компании все-таки кое с кем посоветовались.

mmmmmmmmm 03 января 2018 | 17:35

Запад не понимает главное, чем больше он начинает давить на Россию, тем сильнее он заполучит нехилую обратку, впервые в жизни пойдём всем нашим большим семейным кланом голосовать за Путина, раньше за него никогда не голосовали и именно по причине давления Запада ныне на Путина и Россию, кстати, это наилучший индикатор, что страна при всех её издержках на правильном пути, урок, когда нас при Горбачёве и Ельцине Запад лобызал аж по самые гланды, когда мы при этом теряли все свои национальные интересы, народом ныне хорошо усвоен.

vezdehod 03 января 2018 | 17:47

Сколько пухленького Ына не корми - всё равно у дяди Трампа "Ядерная кнопка" толще.

e_nexoma 03 января 2018 | 17:49

mmmmmmmmm: Вот америкосы расстроятся,что дураки добровольно согласятся жить хуже, чем жили до этого. С их точки зрения - объединяйтесь, не объединяйтесь, какая для них разница? Лишь бы страна нищала и теряла мощь - в этом и есть смысл санкций. Ну а если вы в эти силки еще и добровольно прыгаете и ликуете при этом - так только господь вам навстречу, а у них хватит терпения дождаться очередного экономического краха.

mmmmmmmmm 03 января 2018 | 18:09

e_nexoma: это только для либерастни жизнь сводиться исключительно ВВП на душу населения, типа каким количеством калорий можно набить своё брюхо, я была в Америке, там понятно, что все относительно симпотные и относительно худые собрались в Голливуде, в своей массе на основной народ

mmmmmmmmm 03 января 2018 | 18:17

mmmmmmmmm: комп заглючил, продолжаю, на народ там в массе без слёз не взглянешь, жутко ожиревшие и на хрена весь этот ВВП на душу населения, по красоте с нашими русскими женщинами там даже рядом не стоял и чему я очень удивилась, что даже наши мужики, ну если их хорошенько отмыть и отжать в стиральной машине всем американцам и европейцам то точно фору дадут.

commeilfaut 03 января 2018 | 19:29

mmmmmmmmm: да вот беда-наши-то дамы все больше среди тех ищут жизненных попутчиков, даже китайцы на Дальнем Востоке элегантны, как "рояль". Бесполезно отмывать, не котируются медведи.

commeilfaut 03 января 2018 | 19:24

mmmmmmmmm: не пробовали к великому и ужасному Джастину обратиться?

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