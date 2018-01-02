'Вопросы к интервью
02 января 2018
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Время выхода в эфир: 02 января 2018, 17:06
в гостях: Сергей Смирнов Сергей Смирнов журналист, главный редактор Медиазоны
Ведущий: Ольга Журавлева
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Комментарии

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vezdehod 02 января 2018 | 17:11

Украина живёт своей жизнью и это очень настораживает Кремлёвскую стену - так не должно быть, иначе у ВВП открывается Диарея.

vezdehod 02 января 2018 | 17:20

Список "кандидатов в президенты" уже готов - остальные могут не волноваться и гордятся тем что их допустили до порога Избиркома.

cmapoccma 02 января 2018 | 17:22

Забубнил лысый черт про какие-то 300 тыс подписей... Коммунисты вон уже два раза подписи собрали
Да для Навального 300 тыс их их собрать - просто плюнуть в интернет!
Это не 2 автобуса в Кострому привезти....

Навальный - Наш г......президент. Судимого на Трон! Стране зеков - Президента зека!

e_nexoma 02 января 2018 | 17:29

cmapoccma: "Коммунисты вон уже два раза подписи собрали"

Сдуру и морковку можно сломать. Зачем коммунистам собирать подписи, если парламентские партии от этого освобождены. А Подписи за Навального кто мешает завернуть назад под любым благовидным предлогом? У нас есть независимые структуры, которые определяют подлинность подписей?
А насчет зека - надо будет и из тебя завтра зека сделают и не поморщатся, так что не стоить зубоскалить на эту тему - злая шутка может вернуться шлепком по собственному лбу, это не раз имело место на просторах нашей отчизны.

vezdehod 02 января 2018 | 17:38

cmapoccma:
Навальный - Наш г......президент. Судимого на Трон! Стране зеков - Президента зека!
============================================================================
Я то думал. что в Новом году подвальные гниды. хоть малость поумнеют. но. видимо. ошибся - становятся ещё Тупее и Тупее. Хотя...Что с них возьмёшь - кому то нужно вонять на сайте.

awatar_001___ 02 января 2018 | 19:22

vezdehod:

Ты успешно воняешь, но у тебя не получается, чтобы было смачно и смешно, как у Луи де Фюнеса и Жана Карме в фильме "Суп из капусты".

Так что попёрдывай для тренировки, предварительно попив прокисшего квасу и кока-колы одновременно, хотя бы литров пять...

r88w556xl4 02 января 2018 | 18:00

vezdehod: Украина живёт своей жизнью
==============
И жизнь эта весьма забавна.

Жители Украины раскритиковали новогоднее обращение президента страны Петра Порошенко. Они назвали его очередными агрессивным антироссийским роликом.

В своем обращении Порошенко перечислил свои достижения за последний год, включая «Марш в вышиванках в Одессе», парад сила НАТО в Киеве и поставки вооружения из США. Украинцы отметили, что поздравление российского президента Владимира Путина, напротив, почти не касалось политики и было посвящено почти исключительно семейным ценностям и любви к Родине.

По мнению юриста и правозащитницы Татьяна Монтян, послание Порошенко сигнализирует о том, что он чувствует безвыходность ситуации и понимает, что его ждут серьезные проблемы уже в самом ближайшем будущем.

Бывший ведущий киевскго антимайдана Юрий Кот также раскритиковал обращение Порошенко.

«Такого позорища я ещё никогда не видел… Его трясущаяся голова и дергающееся тело во время речи — яркий признак вранья. Это вам любой психолог скажет», – отметил Кот.

daos15 02 января 2018 | 17:34

Ну раком болеет, жалко....

e_nexoma 02 января 2018 | 17:43

daos15: А ты не орлом ли болеешь?

vezdehod 02 января 2018 | 17:43

daos15:
Ну раком болеет, жалко....
=============================================================================
Кто это тебя Раком имеет? Пожалуйся народу, но мне тебя не жалко - заслужил.

vezdehod 02 января 2018 | 17:48

Хороший "Подарок" приготовил Иран Владимиру Владимировичу ко Дню ег Очередной коронации 18 марта 2018 года.
СРОЧНАЯ новость...Президент Молдовы Додон отстранён от власти.

r88w556xl4 02 января 2018 | 18:03

vezdehod: СРОЧНАЯ новость...Президент Молдовы Додон отстранён от власти.
===================
Президент Молдавии готов к временному отстранению от должности. По словам главы государства, «это лучше, чем назначить воров и бандитов на должности министров».

Игоря Додона уже второй раз временно отстраняют от должности, в октябре без учета его мнения указом спикера парламента Молдавии был назначен новый министр обороны.

shtirlitz77 02 января 2018 | 18:00

Для наших скрепнутых события в Иране, который был для них образцом стабильности, где соблюден баланс интересов всех слоев общества, - как снег на голову. Как бы эти события не послужили для вертикальщиков сигналом для еще больших репрессий. Хотя, куда уж больше.

shtirlitz77 02 января 2018 | 18:05

Будет замечательно, если СС не ошибется и дело Ю.Дмитриева под давлением общественности будет рассмотрено честно, по справедливости и тогда оно развалится, как и дело математика Богатова.

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