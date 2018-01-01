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topotuschkin
01 января 2018 | 19:08
Вся страна, весь мир отмечает, весело встречает Новый 2018 год, а эти запутинские кретины все дурее и дурее.
Все эти запутинские обслуживают всех желающих за 11.80.
Стандартный тариф по таксе.
И триста капель боярки.
Характерно, что отважный вооруженный дло зубов горе-режим вусмерть перепугался отметить сто дет 17 года
Больные люди, эти фашизоидные параноики-клептоманы.
И еще эта повальная эпидемия благородно негодующих оскорбленцев.
От ингушей-мальчишей до буддистов-эгоистов...
it_strannik
01 января 2018 | 19:11
Новости свободного мира
В немецком городе Кандель (земля Рейнланд-Пфальц) 15-летний беженец из Афганистана зарезал ровесницу-немку. Об этом сообщает Bild.
Как отмечается, выходец из Афганистана Абдул Д. нанес девушке по имени Миа удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где в тот момент находились от 15 до 20 человек.
topotuschkin
01 января 2018 | 19:21
it_strannik: Согласен с уважаемым музыкальным критиком А. Троицким: нечего было слушать на Новый Год. Музыки хорошей вообще (ВАААЩЩЩЩЕ!!!) не было никакой. В советское время хоть "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" и "Вам улыбаются звезды" крутили после 04.00.
Хорошо еще хоть на этот раз не совсем вырезанные и замазанные гайдаевские классические киноленты прокрутили, не стали заклеивать задницу А. Папанова с нимбами у Максика Никулина и все такое прочее сомнительное, хотя все снова и снова обрезают зачем-то концовку первой серии "Бриллиантовой руки".
А вот сентенции нашего драгоценного В. Путина про никчемность накрашивания, оштукатуривания и напудривания телеперсонажей на телеэкране прозвучали более чем надсмехательски, даже если не учитывать, что его самого готовят к телесъемкам вообще по 4 - 5 часов...
topotuschkin
01 января 2018 | 19:23
it_strannik: Согласен с уважаемым музыкальным критиком А. Троицким: про выборы при Путине можно забыть НАВСЕГДА.
Вся бравурная отчетность о небывалой всенародной явке в 86% (а местами и в 146%) на этот препозорнейший фарс горе-перевыборов Царь-Самозванца, он же Царь-Фальсификатор, уже благополучно заготовлена и спущена во все ТИКи, УИКи, ЦИКи и эту шиш-проверишь систему "ГАС-Выборы"...
mordechai_blinchikov
01 января 2018 | 19:37
it_strannik:
-Salzgitter – Silvesterdrama in Niedersachsen! Ein Mädchen (12) ist in Salzgitter durch einen Schuss schwer verletzt worden. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest, darunter einen 68-Jährigen.
-В немецком Канделе предположительно несовершеннолетний беженец из Афганистана убил бывшую подругу.
-немка была турчанка-
ogrig
Олег Савин
01 января 2018 | 19:14
topotuschkin: Артемий жжет. То, что нужно в редкий по унылости Новый год. Политический.
it_strannik
01 января 2018 | 19:08
Этот наркоша и синяк раньше числа двадцатого никогда в себя не приходил, а нынче первого объявился. И уже говорит!
Поиздержался, глист местечковый, или в завязке, организьм наконец надломился?
topotuschkin
01 января 2018 | 19:12
it_strannik: Не согласен.
Категорически.
Согласен с очаровательными радиоведущими и уважаемыми историками-публицистами: категорический отказ Путина регистрировать уважаемого активиста-оптимиста А. Навального не просто грубейшая тактическая, оперативно-тактическая и стратегическая ошибка, но и сильно смахивает на самую банальную трусость до полного кошмара и обмоченных порток.
Мистер "Клубничка" и нахрен никому не упал и не сдался.
Никудышная из него получилась пародия на коммуниста.
Просто такой эрзац-заменитель истинного твердокаменного православного сталиниста-реваншиста, путинского пособника-коллаборациониста, дешевого наймита Кремля, соглашателя-двурушника, ренегата-дегенерата, политической проститутки Иудушки папы Зю.
Халтурят нынче запутинские, злостно манкируют.
Уже упились все, инфузории лапоточки, боярки с метанольчиком, политурочкой залакировав.
Рановато Новый 2018 год встретили, однако...
hodak47
01 января 2018 | 19:13
it_strannik: Вам тоже боярышник вреден...
nestor199
01 января 2018 | 19:28
it_strannik: Все просто- у него деньги закончились, а в долг уже никто не верит.
vezdehod
01 января 2018 | 19:11
Как только выяснилось. что товарищ Путин Владимир Владимирович изъявил желание остаться на очередной Шестилетний срок - так называемые "выборы. для меня закончились.на начинаясь.
it_strannik
01 января 2018 | 19:13
vezdehod: ВездеВход, на тебя всем насрать....
anemon
01 января 2018 | 19:18
it_strannik: Ну, и сри себе в сторонке.
vezdehod
01 января 2018 | 19:25
Сейчас все средства массовой информации Уже подключились с Призывами. обязательно придти в Цирк и единодушно поаплодировать Владимиру Владимировичу на его очередной Шестилетний срок.
it_strannik
01 января 2018 | 19:32
anemon: С вашего позволения , буду воспринимать вас , как «в сторонке»...
anemon
01 января 2018 | 19:39
it_strannik: В меру своей испорченности, как грится...
ogrig
Олег Савин
01 января 2018 | 19:12
Оценка Троицкого выборов и списка клоунов мне понятна и близка.
Повеселимся бойкотом.
vezdehod
01 января 2018 | 19:18
ogrig:
Оценка Троицкого выборов и списка клоунов мне понятна и близка. Повеселимся бойкотом.
===============================================================================================
О каком веселье можно говорить - просто СПОКОЙНО проигнорировать их. как будто их и не существует.Когда в цирке. слишком много Клоунов. то его посещают одни бараны.
ogrig
Олег Савин
01 января 2018 | 19:27
vezdehod: то его посещают одни бараны.
====================================================
Эка Вы меня! Между тем я использовал термин Троицкого.
С которым и в стилистике согласен.
Действительно, что нам остается - заламывать руки и рвать волосы? Или смеяться?
Смех жизненней и продуктивней.
verikosha
01 января 2018 | 19:43
Да, уж по поводу мундиаля Артемий прав - после всех разоблачений, на которые и пальцев не хватит загибать, на фиг он нам сейчас сдался....потраченные средства даже реклама не вернет... а вот по поводу собчак - не думаю, что она уйдет из политики... в любом случае приятно послушать умного человека - спасибо!
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Комментарии20
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topotuschkin 01 января 2018 | 19:08
Вся страна, весь мир отмечает, весело встречает Новый 2018 год, а эти запутинские кретины все дурее и дурее.
Все эти запутинские обслуживают всех желающих за 11.80.
Стандартный тариф по таксе.
И триста капель боярки.
Характерно, что отважный вооруженный дло зубов горе-режим вусмерть перепугался отметить сто дет 17 года
Больные люди, эти фашизоидные параноики-клептоманы.
И еще эта повальная эпидемия благородно негодующих оскорбленцев.
От ингушей-мальчишей до буддистов-эгоистов...
it_strannik 01 января 2018 | 19:11
Новости свободного мира
В немецком городе Кандель (земля Рейнланд-Пфальц) 15-летний беженец из Афганистана зарезал ровесницу-немку. Об этом сообщает Bild.
Как отмечается, выходец из Афганистана Абдул Д. нанес девушке по имени Миа удар 20-сантиметровым кухонным ножом в одной из городских аптек, где в тот момент находились от 15 до 20 человек.
topotuschkin 01 января 2018 | 19:21
it_strannik: Согласен с уважаемым музыкальным критиком А. Троицким: нечего было слушать на Новый Год. Музыки хорошей вообще (ВАААЩЩЩЩЕ!!!) не было никакой. В советское время хоть "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" и "Вам улыбаются звезды" крутили после 04.00.
Хорошо еще хоть на этот раз не совсем вырезанные и замазанные гайдаевские классические киноленты прокрутили, не стали заклеивать задницу А. Папанова с нимбами у Максика Никулина и все такое прочее сомнительное, хотя все снова и снова обрезают зачем-то концовку первой серии "Бриллиантовой руки".
А вот сентенции нашего драгоценного В. Путина про никчемность накрашивания, оштукатуривания и напудривания телеперсонажей на телеэкране прозвучали более чем надсмехательски, даже если не учитывать, что его самого готовят к телесъемкам вообще по 4 - 5 часов...
topotuschkin 01 января 2018 | 19:23
it_strannik: Согласен с уважаемым музыкальным критиком А. Троицким: про выборы при Путине можно забыть НАВСЕГДА.
Вся бравурная отчетность о небывалой всенародной явке в 86% (а местами и в 146%) на этот препозорнейший фарс горе-перевыборов Царь-Самозванца, он же Царь-Фальсификатор, уже благополучно заготовлена и спущена во все ТИКи, УИКи, ЦИКи и эту шиш-проверишь систему "ГАС-Выборы"...
mordechai_blinchikov 01 января 2018 | 19:37
it_strannik:
-Salzgitter – Silvesterdrama in Niedersachsen! Ein Mädchen (12) ist in Salzgitter durch einen Schuss schwer verletzt worden. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest, darunter einen 68-Jährigen.
-В немецком Канделе предположительно несовершеннолетний беженец из Афганистана убил бывшую подругу.
-немка была турчанка-
ogrig Олег Савин 01 января 2018 | 19:14
topotuschkin: Артемий жжет. То, что нужно в редкий по унылости Новый год. Политический.
it_strannik 01 января 2018 | 19:08
Этот наркоша и синяк раньше числа двадцатого никогда в себя не приходил, а нынче первого объявился. И уже говорит!
Поиздержался, глист местечковый, или в завязке, организьм наконец надломился?
topotuschkin 01 января 2018 | 19:12
it_strannik: Не согласен.
Категорически.
Согласен с очаровательными радиоведущими и уважаемыми историками-публицистами: категорический отказ Путина регистрировать уважаемого активиста-оптимиста А. Навального не просто грубейшая тактическая, оперативно-тактическая и стратегическая ошибка, но и сильно смахивает на самую банальную трусость до полного кошмара и обмоченных порток.
Мистер "Клубничка" и нахрен никому не упал и не сдался.
Никудышная из него получилась пародия на коммуниста.
Просто такой эрзац-заменитель истинного твердокаменного православного сталиниста-реваншиста, путинского пособника-коллаборациониста, дешевого наймита Кремля, соглашателя-двурушника, ренегата-дегенерата, политической проститутки Иудушки папы Зю.
Халтурят нынче запутинские, злостно манкируют.
Уже упились все, инфузории лапоточки, боярки с метанольчиком, политурочкой залакировав.
Рановато Новый 2018 год встретили, однако...
hodak47 01 января 2018 | 19:13
it_strannik: Вам тоже боярышник вреден...
nestor199 01 января 2018 | 19:28
it_strannik: Все просто- у него деньги закончились, а в долг уже никто не верит.
vezdehod 01 января 2018 | 19:11
Как только выяснилось. что товарищ Путин Владимир Владимирович изъявил желание остаться на очередной Шестилетний срок - так называемые "выборы. для меня закончились.на начинаясь.
it_strannik 01 января 2018 | 19:13
vezdehod: ВездеВход, на тебя всем насрать....
anemon 01 января 2018 | 19:18
it_strannik: Ну, и сри себе в сторонке.
vezdehod 01 января 2018 | 19:25
Сейчас все средства массовой информации Уже подключились с Призывами. обязательно придти в Цирк и единодушно поаплодировать Владимиру Владимировичу на его очередной Шестилетний срок.
it_strannik 01 января 2018 | 19:32
anemon: С вашего позволения , буду воспринимать вас , как «в сторонке»...
anemon 01 января 2018 | 19:39
it_strannik: В меру своей испорченности, как грится...
ogrig Олег Савин 01 января 2018 | 19:12
Оценка Троицкого выборов и списка клоунов мне понятна и близка.
Повеселимся бойкотом.
vezdehod 01 января 2018 | 19:18
ogrig:
Оценка Троицкого выборов и списка клоунов мне понятна и близка. Повеселимся бойкотом.
===============================================================================================
О каком веселье можно говорить - просто СПОКОЙНО проигнорировать их. как будто их и не существует.Когда в цирке. слишком много Клоунов. то его посещают одни бараны.
ogrig Олег Савин 01 января 2018 | 19:27
vezdehod: то его посещают одни бараны.
====================================================
Эка Вы меня! Между тем я использовал термин Троицкого.
С которым и в стилистике согласен.
Действительно, что нам остается - заламывать руки и рвать волосы? Или смеяться?
Смех жизненней и продуктивней.
verikosha 01 января 2018 | 19:43
Да, уж по поводу мундиаля Артемий прав - после всех разоблачений, на которые и пальцев не хватит загибать, на фиг он нам сейчас сдался....потраченные средства даже реклама не вернет... а вот по поводу собчак - не думаю, что она уйдет из политики... в любом случае приятно послушать умного человека - спасибо!