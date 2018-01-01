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it_strannik
01 января 2018 | 17:08
В команде Лошади Ксю и Антуан и Стасик.
В каком больном сне вам , уродцы, приснилось что Россия проголосует за этот блядско-педиковато-кошерный коллективчик?
shplint_02
01 января 2018 | 17:50
Я за санкции. Может быть тогда всю эту либеральную мразь с их обслугой, всеми этими пидорами Красовскими и мандавошками Журавлёвыми, вырежут.
zs588
01 января 2018 | 18:05
shplint_02: Гыы, ты что-ли будешь резать, лишенец? У Антоши не задался новый год и он врезал всем запутинцам! Смешно:=)
it_strannik
01 января 2018 | 18:10
zs588: «Гыы» - интеллектуальная собственность лидера рейтинга, по кличке хер.
Хотел скоммуниздить, имбецил?
topotuschkin
01 января 2018 | 18:16
shplint_02: согласен с уважаемым журналистом-публицистом: трудновато, весьма и весьма трудновато обнаружить в кипучей деятельности путинской бригады хотя бы какие-то положительные черты и нюансы. Даже если в самый начальный период, скажем, первые года 2 - 3, где-то как-то и прослеживались некие обнадеживающие тенденции, так это, скорее, вопреки воле этого горе-деятеля и его шайки. Предположительно, в тот начальный период этой группировке не сразу удалось захватить все командные высоты в экономике, промышленности, бизнесе, масс-медиа, ВПК и прочих сферах, и наладить столь разрушительный демонтаж заложенных ранее перспективных явлений и тенденций...
vlavek
01 января 2018 | 18:54
shplint_02:Конечно элите хорошо бы ответить, но что у нас за элита Работаю в транспортной компании в Москве. Владелец Дагестанец, бывший бригадир грузчиков, фанат Сталина целыми днями пасет своих работников по видеокамерам, штрафует всех за каждую мелочь. Путин кажется специально создал условия что бы элитой стали такое быдло стали основой Российского государства. И нормальные русские люди ждут, когда прижмут такую вот "элиту"
nestor199
01 января 2018 | 19:22
vlavek: А Путин здесь с какого бока? ТО, что ВЫ считаете элитой это дерьмо на палочке. Понимаете, элитной может быть свиноматка или корова, но элитный хозяин транспортной компании?
vse_tam_budem
01 января 2018 | 19:25
shplint_02: всю эту либеральную мразь
-----------------------------
Погугли - Путин либерал......и если у портянки были бы мозги, они бы взорвались ))))))
Либерал №1 = Путин ВВ
it_strannik
01 января 2018 | 19:35
vse_tam_budem: Так и его тоже, дурилка картонная !
topotuschkin
01 января 2018 | 17:59
it_strannik: Итоги года: такса скончалась.
Ракеты протухли, космос утонул.
Окончательно сдохла старинная советская космонавтика 60-летней давности.
Нельзя ставить на оборонку идиотов с журфаковско-комсомольским образованием.
Таких оксюморонов - да выше крыши.
Путин - президент.
Рогозин - доктор технических наук.
Кадавров - академик.
Улюлюкаев - на дне.
Мединский - доктор.
Шойгу - полководец.
Глазьев - экономист.
Грызлов - ученый.
Петрик - человек-фильтр.
Сечин - человек-колбаска.
Собякин - мэр столицы
И т.д...
it_strannik
01 января 2018 | 18:04
topotuschkin: Этот высер я уже читал и не раз....
point3d
01 января 2018 | 18:44
it_strannik: А чем ты отличаешься от этого ущерба Стасика?
Ничем, такая же левоблевоблная и ущербная крыса.
mordechai_blinchikov
01 января 2018 | 19:15
it_strannik:
кружевными альбатцовскими труселями по твоей рязанской роже,
сойдутся ножницами стрелки
отрежут лишний лоскуток
твоих желаний прошлогодних
твоих несбывшихся надежд
mmmmmmmmm
01 января 2018 | 17:19
Неужели у Жирафа заблокируют его Бруклин Нетс или с учётом того, что его бойкая на язык сестрица активно тусуется в рядах пятой колонны, то над Куршевельским не зависнет дамоклов меч.
vezdehod
01 января 2018 | 17:31
пухленький Ын совсем оборзел, думает. что если он спит на "ядерной кнопке". то его не достанут.
Зря он на это надеется.
topotuschkin
01 января 2018 | 18:03
mmmmmmmmm: Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами: в преддверии неуклонно надвигающейся гражданской войны со 130-миллионной всенародной массой доведенных до отчаяния обывателей, рыщущих по свалкам и "Пятерочкам" в поисках уцененных и не таких ядовитых заплесневелых макарон за 49 руб. надо самым доскональным и скрупулезным образом разобраться с массой таких же типично рейдерских захватов, как в случае красногорского стрелка и сладкого "Меньшевика".
Не надо нагнетать эту самую гражданскую войну, не стоит доводить народ до отчаяния и открытого вооруженного сопротивления.
Мудрее, честнее надо быть.
Давно пора...
topotuschkin
01 января 2018 | 18:05
mmmmmmmmm: Вся бравурная отчетность о небывалой всенародной явке в 86% (а местами и в 146%) на этот препозорнейший фарс горе-перевыборов Царь-Самозванца, он же Царь-Фальсификатор, уже благополучно заготовлена и спущена во все ТИКи, УИКи, ЦИКи и эту шиш-проверишь систему "ГАС-Выборы"...
mmmmmmmmm
01 января 2018 | 17:33
О каких ЗАРАБОТАННЫХ миллиардах может идти речь, речь идёт у уворованных с народа России деньгах, да пусть горит синим пламенем вся эта олигархическая свора с их жёнами, детьми, любовницами...
vezdehod
01 января 2018 | 17:43
Пока в России правит товарищ из КГБ. то ей нечего ловить в мировом пространстве.- быть ей Изгоем до конца дней его жизни.
wrongway1
01 января 2018 | 17:58
vezdehod: ето как в сантехнике----надо менять систему, а не только сантехника
neon001
01 января 2018 | 17:36
интересно, как гос сми обставят наезд сша на наше жулье... типа " наших бьют"?
чтоб бухие беззубые рашковане рвали тельняхи и жгли амерский флаг??))) не тронь нашего ротенберга амерофашист !! искандеры искандеры москва-швея
mmmmmmmmm
01 января 2018 | 17:44
Красовский по его словам даже в новогоднюю ночь не бухал, но судя по его словоблудству реально обкуренный.
soldat777
01 января 2018 | 18:06
mmmmmmmmm: Судя по тому, как он возбудился к концу своёго ужастика, страх за корешков и его начинает парализовать. От не традиционной ориентации, политической вкупе, можно чего угодно ожидать. Но подобного, после новогодней ночи, трудно было ожидать, но вот дождались. Думаю, это был "ФАС!", на весенние выборы и избирателей также. Этот хмырь, точно знает, что 5-10тыс. под санкции, это много, а вот 2000 - мало! Откуда знает? Ну и во что, такие хотят превратить Россию, он тоже сказал: без ядерную, разоруженную... сдать её, меня, многих моих друзей. Ясное дело кому и зачем. Svoloцюга!
wrongway1
01 января 2018 | 17:55
Красовский где-то наслышался ужасов ....в первый же день Нового года описывает замечательные переспективы приближённих к телу,но ето всё подадут федеральные ТВ как "угнетение русского народа злобным западом",а нородонаселение как всегда сплотится возле вождя,даже не думая что ето можно изменить ,сидя на кухне будут за рюмочкой протестовать ,а выйдя на улицу будут с удовольствием ждать автозака ,чтоб сделать селфи с полицейским который его избивает.
verikosha
01 января 2018 | 18:36
Вот это выступление - действительно С Новым Годом !!! Очень эмоционально и очень конкретно - цифры с эмоциями работают... А по поводу новой волны санкций есть мнение, что Запад задолбало вмешательство российской власти в их внутренние дела, а вовсе не "плохое поведение" в связи с Донбассом и Крымом...
bibi
01 января 2018 | 18:48
Поздравляю Ольгу Журавлёву и Антона Красовского с Новым Годом! Люблю умных и хорошо образованных.
nestor199
01 января 2018 | 19:24
bibi: А вот Красовский Ольгу Журавлеву не любит.
bibi
01 января 2018 | 19:36
nestor199: "на вкус и на цвет товарищей нет"!
andysg86
01 января 2018 | 19:24
эфир огонь)))
slava_08275
01 января 2018 | 19:31
Приятно послушать Красовского. И спец по Ирану, и спец по отключению свифта. И вообще, похоже, разведчик покруче Джеймса Бонда и Штирлица вместе взятых.
a535868z
01 января 2018 | 19:44
Кто из ЭМОвцев в Иран поехал? Так и будете всю жизнь жопу в студии ПЛЮЩить! Варвар.
(none)
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Комментарии31
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it_strannik 01 января 2018 | 17:08
В команде Лошади Ксю и Антуан и Стасик.
В каком больном сне вам , уродцы, приснилось что Россия проголосует за этот блядско-педиковато-кошерный коллективчик?
shplint_02 01 января 2018 | 17:50
Я за санкции. Может быть тогда всю эту либеральную мразь с их обслугой, всеми этими пидорами Красовскими и мандавошками Журавлёвыми, вырежут.
zs588 01 января 2018 | 18:05
shplint_02: Гыы, ты что-ли будешь резать, лишенец? У Антоши не задался новый год и он врезал всем запутинцам! Смешно:=)
it_strannik 01 января 2018 | 18:10
zs588: «Гыы» - интеллектуальная собственность лидера рейтинга, по кличке хер.
Хотел скоммуниздить, имбецил?
topotuschkin 01 января 2018 | 18:16
shplint_02: согласен с уважаемым журналистом-публицистом: трудновато, весьма и весьма трудновато обнаружить в кипучей деятельности путинской бригады хотя бы какие-то положительные черты и нюансы. Даже если в самый начальный период, скажем, первые года 2 - 3, где-то как-то и прослеживались некие обнадеживающие тенденции, так это, скорее, вопреки воле этого горе-деятеля и его шайки. Предположительно, в тот начальный период этой группировке не сразу удалось захватить все командные высоты в экономике, промышленности, бизнесе, масс-медиа, ВПК и прочих сферах, и наладить столь разрушительный демонтаж заложенных ранее перспективных явлений и тенденций...
vlavek 01 января 2018 | 18:54
shplint_02:Конечно элите хорошо бы ответить, но что у нас за элита Работаю в транспортной компании в Москве. Владелец Дагестанец, бывший бригадир грузчиков, фанат Сталина целыми днями пасет своих работников по видеокамерам, штрафует всех за каждую мелочь. Путин кажется специально создал условия что бы элитой стали такое быдло стали основой Российского государства. И нормальные русские люди ждут, когда прижмут такую вот "элиту"
nestor199 01 января 2018 | 19:22
vlavek: А Путин здесь с какого бока? ТО, что ВЫ считаете элитой это дерьмо на палочке. Понимаете, элитной может быть свиноматка или корова, но элитный хозяин транспортной компании?
vse_tam_budem 01 января 2018 | 19:25
shplint_02: всю эту либеральную мразь
-----------------------------
Погугли - Путин либерал......и если у портянки были бы мозги, они бы взорвались ))))))
Либерал №1 = Путин ВВ
it_strannik 01 января 2018 | 19:35
vse_tam_budem: Так и его тоже, дурилка картонная !
topotuschkin 01 января 2018 | 17:59
it_strannik: Итоги года: такса скончалась.
Ракеты протухли, космос утонул.
Окончательно сдохла старинная советская космонавтика 60-летней давности.
Нельзя ставить на оборонку идиотов с журфаковско-комсомольским образованием.
Таких оксюморонов - да выше крыши.
Путин - президент.
Рогозин - доктор технических наук.
Кадавров - академик.
Улюлюкаев - на дне.
Мединский - доктор.
Шойгу - полководец.
Глазьев - экономист.
Грызлов - ученый.
Петрик - человек-фильтр.
Сечин - человек-колбаска.
Собякин - мэр столицы
И т.д...
it_strannik 01 января 2018 | 18:04
topotuschkin: Этот высер я уже читал и не раз....
point3d 01 января 2018 | 18:44
it_strannik: А чем ты отличаешься от этого ущерба Стасика?
Ничем, такая же левоблевоблная и ущербная крыса.
mordechai_blinchikov 01 января 2018 | 19:15
it_strannik:
кружевными альбатцовскими труселями по твоей рязанской роже,
сойдутся ножницами стрелки
отрежут лишний лоскуток
твоих желаний прошлогодних
твоих несбывшихся надежд
mmmmmmmmm 01 января 2018 | 17:19
Неужели у Жирафа заблокируют его Бруклин Нетс или с учётом того, что его бойкая на язык сестрица активно тусуется в рядах пятой колонны, то над Куршевельским не зависнет дамоклов меч.
vezdehod 01 января 2018 | 17:31
пухленький Ын совсем оборзел, думает. что если он спит на "ядерной кнопке". то его не достанут.
Зря он на это надеется.
topotuschkin 01 января 2018 | 18:03
mmmmmmmmm: Согласен с уважаемыми журналистами-публицистами: в преддверии неуклонно надвигающейся гражданской войны со 130-миллионной всенародной массой доведенных до отчаяния обывателей, рыщущих по свалкам и "Пятерочкам" в поисках уцененных и не таких ядовитых заплесневелых макарон за 49 руб. надо самым доскональным и скрупулезным образом разобраться с массой таких же типично рейдерских захватов, как в случае красногорского стрелка и сладкого "Меньшевика".
Не надо нагнетать эту самую гражданскую войну, не стоит доводить народ до отчаяния и открытого вооруженного сопротивления.
Мудрее, честнее надо быть.
Давно пора...
topotuschkin 01 января 2018 | 18:05
mmmmmmmmm: Вся бравурная отчетность о небывалой всенародной явке в 86% (а местами и в 146%) на этот препозорнейший фарс горе-перевыборов Царь-Самозванца, он же Царь-Фальсификатор, уже благополучно заготовлена и спущена во все ТИКи, УИКи, ЦИКи и эту шиш-проверишь систему "ГАС-Выборы"...
mmmmmmmmm 01 января 2018 | 17:33
О каких ЗАРАБОТАННЫХ миллиардах может идти речь, речь идёт у уворованных с народа России деньгах, да пусть горит синим пламенем вся эта олигархическая свора с их жёнами, детьми, любовницами...
vezdehod 01 января 2018 | 17:43
Пока в России правит товарищ из КГБ. то ей нечего ловить в мировом пространстве.- быть ей Изгоем до конца дней его жизни.
wrongway1 01 января 2018 | 17:58
vezdehod: ето как в сантехнике----надо менять систему, а не только сантехника
neon001 01 января 2018 | 17:36
интересно, как гос сми обставят наезд сша на наше жулье... типа " наших бьют"?
чтоб бухие беззубые рашковане рвали тельняхи и жгли амерский флаг??))) не тронь нашего ротенберга амерофашист !! искандеры искандеры москва-швея
mmmmmmmmm 01 января 2018 | 17:44
Красовский по его словам даже в новогоднюю ночь не бухал, но судя по его словоблудству реально обкуренный.
soldat777 01 января 2018 | 18:06
mmmmmmmmm: Судя по тому, как он возбудился к концу своёго ужастика, страх за корешков и его начинает парализовать. От не традиционной ориентации, политической вкупе, можно чего угодно ожидать. Но подобного, после новогодней ночи, трудно было ожидать, но вот дождались. Думаю, это был "ФАС!", на весенние выборы и избирателей также. Этот хмырь, точно знает, что 5-10тыс. под санкции, это много, а вот 2000 - мало! Откуда знает? Ну и во что, такие хотят превратить Россию, он тоже сказал: без ядерную, разоруженную... сдать её, меня, многих моих друзей. Ясное дело кому и зачем. Svoloцюга!
wrongway1 01 января 2018 | 17:55
Красовский где-то наслышался ужасов ....в первый же день Нового года описывает замечательные переспективы приближённих к телу,но ето всё подадут федеральные ТВ как "угнетение русского народа злобным западом",а нородонаселение как всегда сплотится возле вождя,даже не думая что ето можно изменить ,сидя на кухне будут за рюмочкой протестовать ,а выйдя на улицу будут с удовольствием ждать автозака ,чтоб сделать селфи с полицейским который его избивает.
verikosha 01 января 2018 | 18:36
Вот это выступление - действительно С Новым Годом !!! Очень эмоционально и очень конкретно - цифры с эмоциями работают... А по поводу новой волны санкций есть мнение, что Запад задолбало вмешательство российской власти в их внутренние дела, а вовсе не "плохое поведение" в связи с Донбассом и Крымом...
bibi 01 января 2018 | 18:48
Поздравляю Ольгу Журавлёву и Антона Красовского с Новым Годом! Люблю умных и хорошо образованных.
nestor199 01 января 2018 | 19:24
bibi: А вот Красовский Ольгу Журавлеву не любит.
bibi 01 января 2018 | 19:36
nestor199: "на вкус и на цвет товарищей нет"!
andysg86 01 января 2018 | 19:24
эфир огонь)))
slava_08275 01 января 2018 | 19:31
Приятно послушать Красовского. И спец по Ирану, и спец по отключению свифта. И вообще, похоже, разведчик покруче Джеймса Бонда и Штирлица вместе взятых.
a535868z 01 января 2018 | 19:44
Кто из ЭМОвцев в Иран поехал? Так и будете всю жизнь жопу в студии ПЛЮЩить! Варвар.