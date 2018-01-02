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e_nexoma
02 января 2018 | 19:08
Что-то не очень верится, что Белковский слал вертеться вокруг Ксении за-за того, что очаровался ее раскосыми глазами. Под песни о том, что денег нет, она потратила уже на свою кампанию больше, чем все остальные претенденты.
Я категорически не против ее участия в выборах – как и любого другого претендента. Но сильно уж много в ее кампании надуманного, выдуманного, гуттаперчево-кукольного и не последнюю роль в создании этого пустого звона играет как раз именно Белковский. Вряд ли при всех ее претензиях из Ксении получится серьезный политик, а Стас наверняка из разряда политических аналитиков окончательно перейдет в разряд шоу-мэнов от около политики.
it_strannik
02 января 2018 | 19:08
Судя по пурге , которую тут обычно несёт обдолбанный Стасик , ему надо взять псевдоним Желтковский.
Как влитой на нем будет сидеть...
e_nexoma
02 января 2018 | 19:16
it_strannik: Эта прическа и для тебя не была бы лишней. Просто ты, как настоящий русский патриот, не любишь смотреться в зеркало и если иногда и делаешь это, то предпочитаешь не узнавать себя в своем отражении.
mmmmmmmmm
02 января 2018 | 19:17
it_strannik: Собчачка то точно обдолбанная, когда со своим муженьком-увальнем и с каким-то третьим с бутылкой в руках выкобеливались на фоне храма в новогоднюю ночь.
mordechai_blinchikov
02 января 2018 | 19:25
it_strannik: -Как влитой на нем будет сидеть...
.. И не надувай её слишком быстро. А то получится: дама готова к сексу, а у тебя голова болит!
vezdehod
02 января 2018 | 19:17
Белковский...На этот раз вы крупно ошибаетесь - Плешивый Не пошлёт своих "зелёных человечков" в Молдову. это ему уже не под силу.
shtirlitz77
02 января 2018 | 19:39
e_nexoma: "Вряд ли при всех ее претензиях из Ксении получится серьезный политик..."
Белковский вовсю пиарит КС.
Она хочет быть объединителем оппозиционных сил,
хочет в обозримом будущем стать президентом.
Мало чего она хочет, перехочет.
Кроме желания и амбиций надо еще иметь умение объединять людей.
А люди должны желание идти за тобой и верить тебе.
mordechai_blinchikov
02 января 2018 | 19:59
shtirlitz77:- хочет в обозримом будущем стать президентом
почему бы и нет,может быть она единственная, кто сможет гарантировать неприкосновенность солнцевеликому?...
vezdehod
02 января 2018 | 19:12
Зря Додон приезжал на День Победы в гости к Владимиру Владимировичу и стоять с ним на трибуне, принимая парад Победы - теперь за это приходится отвечать.
e_nexoma
02 января 2018 | 19:20
vezdehod: Додон - он и есть Додон. Не удалось бедолаге обзавестись золотым петушком для того, чтобы иметь возможность царствовать лежа на боку, поэтому и получает по этим самым бокам от всего молдавского сердца, которое не очень сильно рвется в объятия своего старшего медведя.
spikeyapples
Алекс Якубсон
02 января 2018 | 19:34
e_nexoma: я бы не был так уверен, увы. кто знает что там на парламентских выборах случится
e_nexoma
02 января 2018 | 19:38
spikeyapples: Я, конечно, не гадалка, но увы - слишкой большой тяги молдован на восток как-то не ощущается, чего нельзя сказать о тяге на запад, к объединению с румынами. А зов крови - дело тонкое...
vezdehod
02 января 2018 | 19:22
Белковский...А, как насчёт "Против всех" - неужели она решила действительно стать президентом, а не спойлером своего Крестного отца? Ну-Ну!
vezdehod
02 января 2018 | 19:26
Правильно товарищ Белковский...Зарплату нужно отрабатывать - это хорошая добавка к пенсии. отставному "политологу".
vezdehod
02 января 2018 | 19:41
Белковский привык гнать Пургу, но сейчас он. особенно. в Ударе и - вроде бы трезвый.
spikeyapples
Алекс Якубсон
02 января 2018 | 19:32
Белковский всю передачу держался в рамках вменяемости, но когда речь зашла о Навальном и Собчак, его таки сорвало :)))
e_nexoma
02 января 2018 | 19:40
spikeyapples: Правильно заметил старожил Вездеход - надо отрабатывать зеленое доверие.
savvaruban
02 января 2018 | 19:38
Нельзя тебя больше слушать, потому как уронил ты себя.
spikeyapples
Алекс Якубсон
02 января 2018 | 19:41
чушь про Трампа и Обаму, предпосылки происходящего сейчас созданы при Рейгане а затем при Буше-младшем
spikeyapples
Алекс Якубсон
02 января 2018 | 19:49
этот телячий ультрапрогрессистский задор смешон, особенно в исполнении вроде бы проницательного человека. "скрепы", консерватизм--такой же элемент демократии, так "прогресс". низкий рейтинг Трампа в год, когда он только притирался к работе и постоянно скандалил, ничего не говорит. цыплят по осени считают, в американской политике эта осень бывает каждый второй год. экономика цветёт, налоговая реформа продавлена, и скорее всего тоже будет достаточно успешной, а если демократы будут ещё более дрейфовать влево, то пролетят как фанера. что касается других регионов мира: Восточная Европа, Филиппины, чем не "скрепы"?
(none)
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Комментарии20
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e_nexoma 02 января 2018 | 19:08
Что-то не очень верится, что Белковский слал вертеться вокруг Ксении за-за того, что очаровался ее раскосыми глазами. Под песни о том, что денег нет, она потратила уже на свою кампанию больше, чем все остальные претенденты.
Я категорически не против ее участия в выборах – как и любого другого претендента. Но сильно уж много в ее кампании надуманного, выдуманного, гуттаперчево-кукольного и не последнюю роль в создании этого пустого звона играет как раз именно Белковский. Вряд ли при всех ее претензиях из Ксении получится серьезный политик, а Стас наверняка из разряда политических аналитиков окончательно перейдет в разряд шоу-мэнов от около политики.
it_strannik 02 января 2018 | 19:08
Судя по пурге , которую тут обычно несёт обдолбанный Стасик , ему надо взять псевдоним Желтковский.
Как влитой на нем будет сидеть...
e_nexoma 02 января 2018 | 19:16
it_strannik: Эта прическа и для тебя не была бы лишней. Просто ты, как настоящий русский патриот, не любишь смотреться в зеркало и если иногда и делаешь это, то предпочитаешь не узнавать себя в своем отражении.
mmmmmmmmm 02 января 2018 | 19:17
it_strannik: Собчачка то точно обдолбанная, когда со своим муженьком-увальнем и с каким-то третьим с бутылкой в руках выкобеливались на фоне храма в новогоднюю ночь.
mordechai_blinchikov 02 января 2018 | 19:25
it_strannik: -Как влитой на нем будет сидеть...
.. И не надувай её слишком быстро. А то получится: дама готова к сексу, а у тебя голова болит!
vezdehod 02 января 2018 | 19:17
Белковский...На этот раз вы крупно ошибаетесь - Плешивый Не пошлёт своих "зелёных человечков" в Молдову. это ему уже не под силу.
shtirlitz77 02 января 2018 | 19:39
e_nexoma: "Вряд ли при всех ее претензиях из Ксении получится серьезный политик..."
Белковский вовсю пиарит КС.
Она хочет быть объединителем оппозиционных сил,
хочет в обозримом будущем стать президентом.
Мало чего она хочет, перехочет.
Кроме желания и амбиций надо еще иметь умение объединять людей.
А люди должны желание идти за тобой и верить тебе.
mordechai_blinchikov 02 января 2018 | 19:59
shtirlitz77:- хочет в обозримом будущем стать президентом
почему бы и нет,может быть она единственная, кто сможет гарантировать неприкосновенность солнцевеликому?...
vezdehod 02 января 2018 | 19:12
Зря Додон приезжал на День Победы в гости к Владимиру Владимировичу и стоять с ним на трибуне, принимая парад Победы - теперь за это приходится отвечать.
e_nexoma 02 января 2018 | 19:20
vezdehod: Додон - он и есть Додон. Не удалось бедолаге обзавестись золотым петушком для того, чтобы иметь возможность царствовать лежа на боку, поэтому и получает по этим самым бокам от всего молдавского сердца, которое не очень сильно рвется в объятия своего старшего медведя.
spikeyapples Алекс Якубсон 02 января 2018 | 19:34
e_nexoma: я бы не был так уверен, увы. кто знает что там на парламентских выборах случится
e_nexoma 02 января 2018 | 19:38
spikeyapples: Я, конечно, не гадалка, но увы - слишкой большой тяги молдован на восток как-то не ощущается, чего нельзя сказать о тяге на запад, к объединению с румынами. А зов крови - дело тонкое...
vezdehod 02 января 2018 | 19:22
Белковский...А, как насчёт "Против всех" - неужели она решила действительно стать президентом, а не спойлером своего Крестного отца? Ну-Ну!
vezdehod 02 января 2018 | 19:26
Правильно товарищ Белковский...Зарплату нужно отрабатывать - это хорошая добавка к пенсии. отставному "политологу".
vezdehod 02 января 2018 | 19:41
Белковский привык гнать Пургу, но сейчас он. особенно. в Ударе и - вроде бы трезвый.
spikeyapples Алекс Якубсон 02 января 2018 | 19:32
Белковский всю передачу держался в рамках вменяемости, но когда речь зашла о Навальном и Собчак, его таки сорвало :)))
e_nexoma 02 января 2018 | 19:40
spikeyapples: Правильно заметил старожил Вездеход - надо отрабатывать зеленое доверие.
savvaruban 02 января 2018 | 19:38
Нельзя тебя больше слушать, потому как уронил ты себя.
spikeyapples Алекс Якубсон 02 января 2018 | 19:41
чушь про Трампа и Обаму, предпосылки происходящего сейчас созданы при Рейгане а затем при Буше-младшем
spikeyapples Алекс Якубсон 02 января 2018 | 19:49
этот телячий ультрапрогрессистский задор смешон, особенно в исполнении вроде бы проницательного человека. "скрепы", консерватизм--такой же элемент демократии, так "прогресс". низкий рейтинг Трампа в год, когда он только притирался к работе и постоянно скандалил, ничего не говорит. цыплят по осени считают, в американской политике эта осень бывает каждый второй год. экономика цветёт, налоговая реформа продавлена, и скорее всего тоже будет достаточно успешной, а если демократы будут ещё более дрейфовать влево, то пролетят как фанера. что касается других регионов мира: Восточная Европа, Филиппины, чем не "скрепы"?