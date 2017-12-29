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Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ложная интерпретация
Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…
Лев Шлосберг
депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»
Выборы без Навального – это выборы?
Когда борьба политиков за демократию превращается в борьбу демократов за себя и против других демократов одновременно, это означает, что политиков поразил вирус политического эгоизма…
Григорий Меламедов
политолог
Вред от бойкота: только цифры
Именно там у Навального больше всего шансов уменьшить явку, — за счет неприхода тех, кто был за Прохорова. Кто будет в выигрыше?..
Илья Варламов
блогер
Ах, как хочется в Советский Союз!
Нельзя жить прошлым, нельзя жить старыми победами. У России есть вполне понятный путь развития…
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Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен
Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…
Александр Ведруссов
политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»
Ассиметричный экспорт: Россия положит конец терроризму и «цветным переворотам» в мире
По большому счету ничего не мешает России экспортировать не только вооружения, но и, например, те же механизмы предотвращения насильственных госпереворотов, осуществляемых извне…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов
Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..
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Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади
В матче Ночной хоккейной лиги…
Михаил Бобрышев
специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты
Вашингтон против всех?
Угроза Трампа, похоже, оказала некоторое влияние, поскольку больше чем обычно стран воздержались или голосовали против по вопросам связанным с резолюциями, касающимися палестинцев…
Заявление ЕС по поводу недопуска Алексея Навального на выборы
«Решение ЦИК РФ ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов»...
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Сталинским курсом?
Представляете, какая буря началась бы в Германии, если бы канцлер заявил «большинство гестаповцев были настоящими государственниками и патриотами»?..
Рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы
В ГИБДД пока нет информации о погибших…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...
Александр Горный
блогер, Крым
Грудинин очень, очень опасен
Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…
Евгений Ройзман
мэр Екатеринбурга
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Памфилова и Навальный. Трагедия в Москве. Бюджет Екатеринбурга
По ситуации Памфилова напоминает вахтёршу советских времён, а что касается Навального, то вся история только начинается…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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