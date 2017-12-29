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topotuschkin
29 декабря 2017 | 17:08
Даже самых закоренелых непримиримых противников путинского режима не может оставить равнодушным пакет предвыборных мер, послаблений и обещаний, спешно принятых одним самым незаметным Царь-Кандидатом в преддверии своего очередного давно предвкушаеемого Царь-Переизбрания.
Особенно умиляют лыжи, подаренные девочкам 11 и 14 лет от роду.
И мост через реку.
Надо почаще переизбирать Царь-Претендента, тогда мостов и лыж в стране существенно прибавится...
it_strannik
29 декабря 2017 | 17:09
Коленька гнида а чего не в маямах. Транш госдеповские задерживают?
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:22
it_strannik: Маяма ждет тебя, Емеля - там еще такого чуда верхом на пече не видили - успех будет сногосшибательным. Заодно блеснешь там своей дурью - там на эту диковинку из России тоже зело любят дивоваться. Только поосторожней, когда будешь на своей печке океан пересекать - смотри не столкнись с каким айсбергом - потерю тебя будут оплакивать все людоеды - и Ленин, и Сталин, и Путин - представляешь горе всей ваты?
yasha_yasha
29 декабря 2017 | 17:58
Сванидза вь эфире ?
Так ведь забасьтовка !
С 28 яньваря Навалинай обьявиль забасьтовку .
Сванидза не потчинился ? Вот веть гат такой , ево точна Сабачак купиля .
ychitel_demokratii
29 декабря 2017 | 18:00
it_strannik: Коленька гнида а чего не в маямах. Транш госдеповские задерживают?
Идиот, а почему ты не Мухосранске? Или дефолт в Ольгино? Вычеркнули тебя Емеля из платежной ведомости. Постить любую херню, состоящую из одних избитый и сто раз пережеванных клише каждый ольгинский дурак может, даже конченные олигофрены патрики и монголы.
gladman__
29 декабря 2017 | 18:01
it_strannik: пресмыкающимся и паразитирующим везде в кайф
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:10
topotuschkin: Лыжи.. оно,конечно, умиляют. А главное - какой хозяин и слова и страны. С мостом сложнее - а хрен его знает, что выйдет с этим мостом - воруют, не самому же браться за рычаги крана и мастерок. Боюсь, что выйдет ровно как с майскими указами - обещан был рост производительности труда в полтора раза и 25 000 высокотехнологичных рабочих мест, но в реале остался лишь звон и эхо от обещаний, а с мостами и прочими дорогами, увы, по-прежнему.
doc8_vikt
29 декабря 2017 | 17:16
Карлыч,а ты знаешь что "Всё дело в том, что у Америки нет в российском понимании наземных средств ПВО. Если в гипотетическом конфликте наши "Калибры" ударят по территории США, точнее, по штатовским электростанциям, то инфраструктура Соединенных Штатов будет выведена из строя на долгое время. Так, для уничтожения всей атомной электроэнергетики Соединенных Штатов потребуется 103 точных неядерных удара. А чтобы на долгие годы погрузить во тьму всю территорию Америки, потребуется 500−700 крылатых ракет"
Как же теперь нам либерастам жить?
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:26
doc8_vikt: Гляжу я на тебя и диву даюсь - насколько дурак может богатеть дурацкими думками! А, может, просто остановить вращение Земли в точке, чтобы там была вечная темень и холод? Тебе такая идея в голову не приходила? Дарю, я позаимствовал ее специально для тебя у одного из пациентов психдиспнсера.
ychitel_demokratii
29 декабря 2017 | 18:03
e_nexoma: Гляжу я на тебя и диву даюсь - насколько дурак
Он действительно клинический дурак. И если раньше олицетворением глупости был почивший в бозе ватсон, то теперь этот санитар поднял упавшее знамя.
hodak47
29 декабря 2017 | 17:41
doc8_vikt: Ответку по кремлю не хочешь?
yasha_yasha
29 декабря 2017 | 18:05
hodak47: Ви же ис Беларуси , уважаемий лошара . Беларусия жахнет па Кремлю ?
Или Ви самастоятельно , из личнава дупла жахнете ?
ета же третья миравая , засьранец .
topotuschkin
29 декабря 2017 | 17:21
e_nexoma: Согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе: категорический отказ Путина регистрировать уважаемого активиста-оптимиста А. Навального не просто грубейшая тактическая, оперативно-тактическая и стратегическая ошибка, но и сильно смахивает на самую банальную трусость до полного кошмара и обмоченных порток...
vezdehod
29 декабря 2017 | 17:12
Николай Карлович...Кукиш вам. а не Голосование - можете идти куда угодно, но, лично я Не собираюсь обеспечивать рейтинг Плешивому.
ross1917
29 декабря 2017 | 17:18
vezdehod: Какой ужос! Если исчо баба Данко с heroм не придут - это будет БАЙКОТ!
vezdehod
29 декабря 2017 | 17:26
ross1917:
Какой ужос! Если исчо баба Данко с heroм не придут - это будет БАЙКОТ!
==========================================================================
Цыплят по осени считают...Будем посмотреть 18 марта 2018 года - вот тогда вам и будет УЖАС.
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:29
ross1917: Да уж, да уж, твоя явка сильно подкосит их шансы. Но как зато вырастут твои! Правда, если и ты не придешь или придешь три раза подряд, от этого тоже ничего не изменится, твои охи и ахи - мертвому припарка. Твое дело горло и клаву рвать, а решит тот, кому надо решать. Ты-то дкмаешь, что что-то из себя представляешь, а на самом деле - пустое место и ничего больше.
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:08
Сине-фиолетовый снег в Питере - это единственное новое слово в предвыборной тактике несменяемого президента.
ross1917
29 декабря 2017 | 17:11
e_nexoma: Ленин - бяка,
Сталин - бяка,
Грудинин - подстава,
Собчак - проект Кремля,
Сванидзе - балабол.
ЗА НАВАЛЬНОГО ИЗ ДЕРЬМА!
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:18
ross1917: Ну кто из них там из дерьма - тебе гораздо видней, вы ведь видный специалист по этого сорта товару - ничем другим твоя голова не занята, кроме как извилинами из дерьма. Чем тут время терять, лучше помечтл бы на досуге, как хорошо бы жилось тебе при людоедах Ленине-Сталине и продолжателе их дела Грудинине. Ничто так не укрепляет дух русского патриота, как вызывание духов людоедов и разрушителей отечества.
ross1917
29 декабря 2017 | 17:30
e_nexoma: А что вы так перевозбудились? Бром пить надо, батенька! Кстати, фраза НАВАЛЬНЫЙ ИЗ ДЕРЬМА принадлежит видной либералке Ромашке, так что это к ней, она специалист по дерьму.
perrkele_sattan
29 декабря 2017 | 17:09
сегодня, очередной раз, слушать не стану. ЭТО, сказанное кислым и нудным голосом (молоко скисает), с заиканиями и бесконечными повторениями я уже слышал.
Николай Карлович не виноват в том, что родился в семье сталинских пополизов, не виноват в том, что вся его "карьера", равно как и сытая жизнь - наследие сталинского "счастья".
Но, как же нудно, переливая из пустого в порожнее, много лет подряд.... одно и то же.
Не могу сказать, что от Сванидзе тошнит больше чем от Путина. Иначе, но тошнит
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:14
perrkele_sattan: Отдохни, молок, ты и так сильно запарился, высасывая из пальца свой очередной понос. А заодно не забудь помешать своими вилами смолу в чане, в котором варится людоед Сталин. Если случайно зацепишься за усы - я на тебя в претензии не буду. Заодно по привычке можешь лизнуть - ваша братия лизунов это оценит и отметит особо. Удачи.
vezdehod
29 декабря 2017 | 17:33
Ну вот ...Пашу Грудинина допустили к телу Владимира Владимировича и теперь он может прикоснутся к его Тени.18 марта 2018 года.
perrkele_sattan
29 декабря 2017 | 17:35
e_nexoma: голубчик, как-то вы уж больно много гадите: закакали начало ветки (без смысла, без связи, лишь бы испортить). Судя по вашим "комментам" вы специалист по какашкам. Живете в какашках, кушаете какашки и сам какашка.
Что сказать-то хотел, ты, жертва аборта?
vlabumur
29 декабря 2017 | 17:15
29 декабря 1958 г. из уголовного кодекса РСФСР изъяли понятие «враг народа».
Как живем без этого понятия.загадка.
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:33
vlabumur: Изъяли-то только из кодекса, а из реальной жизни это понятие и применение его не делось никуда. Можно Машку вытащить из деревни, но как из Машки вытащить деревню - наука пока бессильна.
shtirlitz77
29 декабря 2017 | 17:17
Почему Сванидзе уверен, что бойкот непродуктивен.
Глупость говорит, что не явка на выборы - это оправдание собственной лени.
На выборы не пойду, а на акцию пойду.
На акцию идти не лень, хотя это гораздо хлопотнее.
shtirlitz77
29 декабря 2017 | 17:24
shtirlitz77: Исправление: НЕЯВКА
vezdehod
29 декабря 2017 | 17:29
shtirlitz77:
Почему Сванидзе уверен, что бойкот непродуктивен.
==========================================================================================
У Николая Карловича, очень. гибкий позвоночник - поэтому он и бойкотирует Наш БОЙКОТ
ross1917
29 декабря 2017 | 17:37
vezdehod: Колюня - портянка? Какой ужос! Куды нам, либералам, податься, везде портянки!
shtirlitz77
29 декабря 2017 | 17:22
НК, зачем подыгрывать ВВП!
Только в насмешку можно голосовать за тех, кого Вы перечислили.
ВЫБОРАМ Путина - только ИГНОР!
e_nexoma
29 декабря 2017 | 17:36
shtirlitz77: Игнорь не игнорь... Голосуй не голосуй... Пока среди населения страны ваты больше, чем граждан, ничем не испугать и не поколебать Россию с своем неуклонном стремлении к максимально энтропии и хаосу в конечном итоге.
answer42
29 декабря 2017 | 17:31
Кому-то еще интересно мнение этого зачетного ссыкла?
vezdehod
29 декабря 2017 | 17:48
Чем меньше придёт народа. тем больше Плешивый вдохнёт кислорода и - задохнётся им, Поможем ему..
shtirlitz77
29 декабря 2017 | 17:33
Заявлению Пескова о том, что у нас экономика подросла, нечего удивляться.
Ведь к его заявлениям надо относиться по поговорке "послушай женщину и сделай наоборот".
Послушай Пескова и "пойми наоборот".
shtirlitz77
29 декабря 2017 | 17:49
НС: Не участвовать в выборах позиция постыдная.
А на мой взгляд участвовать в "выборах" Путина, еще постыднее!!!
yasha_yasha
29 декабря 2017 | 18:15
shtirlitz77: Ви забыли упомянуть: для апазиции .
Значит вибирая ис двух вариантов , апазиция всё равно аказывается вь постыдном палажении .
А Яша зьнает пачему . Патам ушта посьтыдная апазиция .
хихихи
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Комментарии38
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topotuschkin 29 декабря 2017 | 17:08
Даже самых закоренелых непримиримых противников путинского режима не может оставить равнодушным пакет предвыборных мер, послаблений и обещаний, спешно принятых одним самым незаметным Царь-Кандидатом в преддверии своего очередного давно предвкушаеемого Царь-Переизбрания.
Особенно умиляют лыжи, подаренные девочкам 11 и 14 лет от роду.
И мост через реку.
Надо почаще переизбирать Царь-Претендента, тогда мостов и лыж в стране существенно прибавится...
it_strannik 29 декабря 2017 | 17:09
Коленька гнида а чего не в маямах. Транш госдеповские задерживают?
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:22
it_strannik: Маяма ждет тебя, Емеля - там еще такого чуда верхом на пече не видили - успех будет сногосшибательным. Заодно блеснешь там своей дурью - там на эту диковинку из России тоже зело любят дивоваться. Только поосторожней, когда будешь на своей печке океан пересекать - смотри не столкнись с каким айсбергом - потерю тебя будут оплакивать все людоеды - и Ленин, и Сталин, и Путин - представляешь горе всей ваты?
yasha_yasha 29 декабря 2017 | 17:58
Сванидза вь эфире ?
Так ведь забасьтовка !
С 28 яньваря Навалинай обьявиль забасьтовку .
Сванидза не потчинился ? Вот веть гат такой , ево точна Сабачак купиля .
ychitel_demokratii 29 декабря 2017 | 18:00
it_strannik: Коленька гнида а чего не в маямах. Транш госдеповские задерживают?
Идиот, а почему ты не Мухосранске? Или дефолт в Ольгино? Вычеркнули тебя Емеля из платежной ведомости. Постить любую херню, состоящую из одних избитый и сто раз пережеванных клише каждый ольгинский дурак может, даже конченные олигофрены патрики и монголы.
gladman__ 29 декабря 2017 | 18:01
it_strannik: пресмыкающимся и паразитирующим везде в кайф
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:10
topotuschkin: Лыжи.. оно,конечно, умиляют. А главное - какой хозяин и слова и страны. С мостом сложнее - а хрен его знает, что выйдет с этим мостом - воруют, не самому же браться за рычаги крана и мастерок. Боюсь, что выйдет ровно как с майскими указами - обещан был рост производительности труда в полтора раза и 25 000 высокотехнологичных рабочих мест, но в реале остался лишь звон и эхо от обещаний, а с мостами и прочими дорогами, увы, по-прежнему.
doc8_vikt 29 декабря 2017 | 17:16
Карлыч,а ты знаешь что "Всё дело в том, что у Америки нет в российском понимании наземных средств ПВО. Если в гипотетическом конфликте наши "Калибры" ударят по территории США, точнее, по штатовским электростанциям, то инфраструктура Соединенных Штатов будет выведена из строя на долгое время. Так, для уничтожения всей атомной электроэнергетики Соединенных Штатов потребуется 103 точных неядерных удара. А чтобы на долгие годы погрузить во тьму всю территорию Америки, потребуется 500−700 крылатых ракет"
Как же теперь нам либерастам жить?
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:26
doc8_vikt: Гляжу я на тебя и диву даюсь - насколько дурак может богатеть дурацкими думками! А, может, просто остановить вращение Земли в точке, чтобы там была вечная темень и холод? Тебе такая идея в голову не приходила? Дарю, я позаимствовал ее специально для тебя у одного из пациентов психдиспнсера.
ychitel_demokratii 29 декабря 2017 | 18:03
e_nexoma: Гляжу я на тебя и диву даюсь - насколько дурак
Он действительно клинический дурак. И если раньше олицетворением глупости был почивший в бозе ватсон, то теперь этот санитар поднял упавшее знамя.
hodak47 29 декабря 2017 | 17:41
doc8_vikt: Ответку по кремлю не хочешь?
yasha_yasha 29 декабря 2017 | 18:05
hodak47: Ви же ис Беларуси , уважаемий лошара . Беларусия жахнет па Кремлю ?
Или Ви самастоятельно , из личнава дупла жахнете ?
ета же третья миравая , засьранец .
topotuschkin 29 декабря 2017 | 17:21
e_nexoma: Согласен с уважаемым историком-публицистом Н. Сванидзе: категорический отказ Путина регистрировать уважаемого активиста-оптимиста А. Навального не просто грубейшая тактическая, оперативно-тактическая и стратегическая ошибка, но и сильно смахивает на самую банальную трусость до полного кошмара и обмоченных порток...
vezdehod 29 декабря 2017 | 17:12
Николай Карлович...Кукиш вам. а не Голосование - можете идти куда угодно, но, лично я Не собираюсь обеспечивать рейтинг Плешивому.
ross1917 29 декабря 2017 | 17:18
vezdehod: Какой ужос! Если исчо баба Данко с heroм не придут - это будет БАЙКОТ!
vezdehod 29 декабря 2017 | 17:26
ross1917:
Какой ужос! Если исчо баба Данко с heroм не придут - это будет БАЙКОТ!
==========================================================================
Цыплят по осени считают...Будем посмотреть 18 марта 2018 года - вот тогда вам и будет УЖАС.
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:29
ross1917: Да уж, да уж, твоя явка сильно подкосит их шансы. Но как зато вырастут твои! Правда, если и ты не придешь или придешь три раза подряд, от этого тоже ничего не изменится, твои охи и ахи - мертвому припарка. Твое дело горло и клаву рвать, а решит тот, кому надо решать. Ты-то дкмаешь, что что-то из себя представляешь, а на самом деле - пустое место и ничего больше.
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:08
Сине-фиолетовый снег в Питере - это единственное новое слово в предвыборной тактике несменяемого президента.
ross1917 29 декабря 2017 | 17:11
e_nexoma: Ленин - бяка,
Сталин - бяка,
Грудинин - подстава,
Собчак - проект Кремля,
Сванидзе - балабол.
ЗА НАВАЛЬНОГО ИЗ ДЕРЬМА!
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:18
ross1917: Ну кто из них там из дерьма - тебе гораздо видней, вы ведь видный специалист по этого сорта товару - ничем другим твоя голова не занята, кроме как извилинами из дерьма. Чем тут время терять, лучше помечтл бы на досуге, как хорошо бы жилось тебе при людоедах Ленине-Сталине и продолжателе их дела Грудинине. Ничто так не укрепляет дух русского патриота, как вызывание духов людоедов и разрушителей отечества.
ross1917 29 декабря 2017 | 17:30
e_nexoma: А что вы так перевозбудились? Бром пить надо, батенька! Кстати, фраза НАВАЛЬНЫЙ ИЗ ДЕРЬМА принадлежит видной либералке Ромашке, так что это к ней, она специалист по дерьму.
perrkele_sattan 29 декабря 2017 | 17:09
сегодня, очередной раз, слушать не стану. ЭТО, сказанное кислым и нудным голосом (молоко скисает), с заиканиями и бесконечными повторениями я уже слышал.
Николай Карлович не виноват в том, что родился в семье сталинских пополизов, не виноват в том, что вся его "карьера", равно как и сытая жизнь - наследие сталинского "счастья".
Но, как же нудно, переливая из пустого в порожнее, много лет подряд.... одно и то же.
Не могу сказать, что от Сванидзе тошнит больше чем от Путина. Иначе, но тошнит
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:14
perrkele_sattan: Отдохни, молок, ты и так сильно запарился, высасывая из пальца свой очередной понос. А заодно не забудь помешать своими вилами смолу в чане, в котором варится людоед Сталин. Если случайно зацепишься за усы - я на тебя в претензии не буду. Заодно по привычке можешь лизнуть - ваша братия лизунов это оценит и отметит особо. Удачи.
vezdehod 29 декабря 2017 | 17:33
Ну вот ...Пашу Грудинина допустили к телу Владимира Владимировича и теперь он может прикоснутся к его Тени.18 марта 2018 года.
perrkele_sattan 29 декабря 2017 | 17:35
e_nexoma: голубчик, как-то вы уж больно много гадите: закакали начало ветки (без смысла, без связи, лишь бы испортить). Судя по вашим "комментам" вы специалист по какашкам. Живете в какашках, кушаете какашки и сам какашка.
Что сказать-то хотел, ты, жертва аборта?
vlabumur 29 декабря 2017 | 17:15
29 декабря 1958 г. из уголовного кодекса РСФСР изъяли понятие «враг народа».
Как живем без этого понятия.загадка.
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:33
vlabumur: Изъяли-то только из кодекса, а из реальной жизни это понятие и применение его не делось никуда. Можно Машку вытащить из деревни, но как из Машки вытащить деревню - наука пока бессильна.
shtirlitz77 29 декабря 2017 | 17:17
Почему Сванидзе уверен, что бойкот непродуктивен.
Глупость говорит, что не явка на выборы - это оправдание собственной лени.
На выборы не пойду, а на акцию пойду.
На акцию идти не лень, хотя это гораздо хлопотнее.
shtirlitz77 29 декабря 2017 | 17:24
shtirlitz77: Исправление: НЕЯВКА
vezdehod 29 декабря 2017 | 17:29
shtirlitz77:
Почему Сванидзе уверен, что бойкот непродуктивен.
==========================================================================================
У Николая Карловича, очень. гибкий позвоночник - поэтому он и бойкотирует Наш БОЙКОТ
ross1917 29 декабря 2017 | 17:37
vezdehod: Колюня - портянка? Какой ужос! Куды нам, либералам, податься, везде портянки!
shtirlitz77 29 декабря 2017 | 17:22
НК, зачем подыгрывать ВВП!
Только в насмешку можно голосовать за тех, кого Вы перечислили.
ВЫБОРАМ Путина - только ИГНОР!
e_nexoma 29 декабря 2017 | 17:36
shtirlitz77: Игнорь не игнорь... Голосуй не голосуй... Пока среди населения страны ваты больше, чем граждан, ничем не испугать и не поколебать Россию с своем неуклонном стремлении к максимально энтропии и хаосу в конечном итоге.
answer42 29 декабря 2017 | 17:31
Кому-то еще интересно мнение этого зачетного ссыкла?
vezdehod 29 декабря 2017 | 17:48
Чем меньше придёт народа. тем больше Плешивый вдохнёт кислорода и - задохнётся им, Поможем ему..
shtirlitz77 29 декабря 2017 | 17:33
Заявлению Пескова о том, что у нас экономика подросла, нечего удивляться.
Ведь к его заявлениям надо относиться по поговорке "послушай женщину и сделай наоборот".
Послушай Пескова и "пойми наоборот".
shtirlitz77 29 декабря 2017 | 17:49
НС: Не участвовать в выборах позиция постыдная.
А на мой взгляд участвовать в "выборах" Путина, еще постыднее!!!
yasha_yasha 29 декабря 2017 | 18:15
shtirlitz77: Ви забыли упомянуть: для апазиции .
Значит вибирая ис двух вариантов , апазиция всё равно аказывается вь постыдном палажении .
А Яша зьнает пачему . Патам ушта посьтыдная апазиция .
хихихи