'Вопросы к интервью
28 декабря 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 28 декабря 2017, 19:08
Ведущий: Александр Плющев
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Путин: При угрозе своей жизни силовики не должны брать в плен террористов – их надо ликвидировать на месте При угрозе своей жизни силовики не должны брать в плен террористов – их надо ликвидировать на месте. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, действовать нужно в рамках закона, но решительно
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