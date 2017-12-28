'Вопросы к интервью
28 декабря 2017
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5 53 6 10231
Время выхода в эфир: 28 декабря 2017, 17:08
в гостях: Виктор Шендерович Виктор Шендерович писатель, журналист
Ведущий: Татьяна Фельгенгауэр
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Комментарии

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e_nexoma 28 декабря 2017 | 17:08

На детской елке, балагуря как дедушка с внучатами, благостный Путин заметил: "Мне легко управлять этой страной".
На это многие обратили внимание и мало кто заметил, что этот тронутый молью дедушка занимается элементарным копипастом без отсылки к автору. Один из его древних предшественников, некто самодержец Александр уже говорил эту фразу. Правда, нынешний радетель страны умолчал, что фраза не только украдена, но и не закончена, то есть извращена. А в оригинале она звучала так: «Россией управлять нетрудно, но бесполезно.»
Интересно, что имел в виду Путин, воруя и коверкая чужие слова? Не значит ли это, что в отличие от его предшественника, для него лично и его окружения управление страной было вовсе не бесполезным?

topotuschkin 28 декабря 2017 | 17:14

e_nexoma: Не согласен с воплями "Путин или смерть!".
Слишком много обратных примеров - просто провальных решений и схем, навязанных всей стране лично этим незадачливым, некультурным, необразованным, обидчивым, недалеким и неуравновешенным субъектом.
Наичная с той самой многажды неустанно провозглашаяемой вот уж 18 лет самой беспощаднейшей ррррешительно борьбы с терроризмом.
Ага, победили.
Насмерть.
Демократию со Свободой.
Невольно закрадываются смутные сомнения, что борьбу с терроризмой-экстремизьмой объявляют лишь чисто внешним предлогом удушения ТОЛЬКО Свободы с Демократией ради и дезинформации для.
Ну, реально мудрый правитель или хотя бы чуточку умный деятель разве будет тупо оккупировать Крым, развязывать войны, навязывать ответные продуктовые войны, авто-санкции и авто-эмбарго?
Просто такая вот бестолковая безнадежно больная головкой вывеска для очень опасной преступной группировки.
И очень удобная - потом все всегда можно свалить на дурака-вывеску, на козла отпущения.
Как после разгрома во Второй мировой битые гитлеровские генералы и фельдмаршалы все свои промахи, упущения и общую слабость Третьего Рейха свалили исключительно на фюрера...

patrik41 28 декабря 2017 | 17:18

Чего-то Витя вообще погнал, в своём русофобском запале, словно с цепи сорвался. Может умирает, а это у него, типа агония насекомого?

wetyilky 28 декабря 2017 | 17:21

У людей же Праздник, зачем этого уродца опять к микрофону подпустили?

ur_sus 28 декабря 2017 | 17:24

wetyilky:
//У людей же Праздник, зачем этого уродца опять к микрофону подпустили?//
А какой у тебя сегодня праздник? "боярышник" завезли?

pyx 28 декабря 2017 | 17:27

Виктор Анатольевич как-то заметил, что интеллект в неволе не размножается, чего не скажешь про инфузорий типа "патрика номерного" и прочих одноклеточных с известной конторы..

patrik41 28 декабря 2017 | 17:28

Все "шендеровичи", горой стоят за педофилов.

ur_sus 28 декабря 2017 | 17:34

patrik41:
//patrik41//
Падлик, ты лучше вот, что скажи: как там, в 41м? (не в смысле 1941м, а в patrik41м?)

cmacuk_xaumckuu 28 декабря 2017 | 17:41

Таки как приятно бывает увидеть разговор двух умных евреев! Даже, если один из них при этом уныло молчит.

patrik41 28 декабря 2017 | 17:48

Сто первое "Особое мнение" Витька Шендеровича и все как под копирку, слово в слово. Да и Танюська-расследовательница ничем не лучше - банальные вопросы.

topotuschkin 28 декабря 2017 | 17:43

patrik41: Вообще-то все борцы за Свободу и за Народ.
Неужто еще и за вас заступились?..

yasha_yasha 28 декабря 2017 | 18:58

topotuschkin: Ти же и есть , придурjк , барец за свабодю и за нарот , а вапьросы дурацкие задаёш . Ти чево , забыл , придурок ?

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 17:48

patrik41:
Во Витя загнул: " Собчак - лицо несвежее." ОБАЛДЕТЬ. Это после кокаиновых дорожек, о которых вещал Соловьёв на ютубе... Вечер перестаёт быть томным!!!

patrik41 28 декабря 2017 | 18:02

n_a_t_a7777777:

Ксюша за словом в карман не полезет, старый похотливый пердун ещё не раз пожалеет, за то что назвал Ксению Собчак - "старой и потасканной" и это не говоря уже про её крутого мужика Максима Виторгана, который заставит Шендеровича выйти замуж за Евгения Чичваркина.

assaassin 28 декабря 2017 | 18:01

pyx: Виктор Анатольевич как-то заметил, что интеллект в неволе не размножается


А как же шарашки, как же от сохи в космос, мирный атом, паритет с пиндосией, а как же Вы - наша интеллектуальная гордость?

topotuschkin 28 декабря 2017 | 17:46

ur_sus: Нет, реальный смысл имеют только действительно массовые многомиллионные акции протеста недовольных массовыми приписками, фальсификациями-махинациями и незаконным присвоением протестных голосов граждан.
Можно даже преположить, что плешивым клоунам даже больше на руку именно бойкот выборов со стороны самой активной, сознательной и протестной части общества.
А бойкот они даже не заметят, не повернув головы кочан И чувств никаких не изведав.
Все эти фальсификациии бойкотов и массовой протестной неявки у них давно уж предусмотрены.
Полный Триумф Царь-Триумфатора уже давно нарисован во всей своей красе и выпукло очевидной неприглядности во всей предусмотрительно заготовленной и тщательно сфабрикованной задолго загодя полной комплектности избирательной отчетности, заблаговременно проштампованной, штемпелеванной, завизированной, запечатанной и совершенно честно датированной 18.03.2018 г.
И все соответствующие даннные и алгоритмы загружены и забиты в эту шиш-проверишь Царь-Систему ГАС "Выборы".
Особенно по той самой пресловутой всенародной явке в 86%, а местами даже и до 146%.
Снова давным-давно поумиравшие покойнички и прочие мертвые души подтянутся на ТИКи стройными рядами, дружно проголосив за Родимого Царь-Солнышку.
Все равно ни у кого в мире нет никаких средств, шансов и возможностей сверить, препроверить, подтвердить или опровергнуть якобы скрупулезно подсчитанные и учтенные с ее помощью итоговые показатели, особенно по явке и реальному волеизъявлению ликующих и плачущих умилением граждан...

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 17:54

ur_sus:
А у демшизы свои праздники... Например, аншлаг господина Шендеровича.... Ну, очень смешно, если бы не было так грустно....
-----------------------------------------------------------------------------
"...Учил старец тому, что Русь есть плывущая в рай льдина, на которой жиды разжигают костры и топают ногами, чтобы льдина та треснула и весь народ потонул — а жидов ждут вокруг льдины в лодках" В. Пелевин, "t".

ur_sus 28 декабря 2017 | 18:24

n_a_t_a7777777:
//Учил старец тому//
А "старец" Проханыч, типа? или твой муж?

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 18:42

Э, батенька, Пелевина на антисемитизме голыми руками не возьмёшь!!!
Тут тебе и двухголовый старец Федор Кузьмич, и Оптина пустынь (соловьев), и Достоевский.
--------------------------------------------------------------------------------------------
А про солнцеликого у него ещё веселее
Врать с непроницаемым лицом вдоль силовых линий...

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mayk19 28 декабря 2017 | 17:25

wetyilky: У людей же праздник ,зачем же этого уродца опять к микроофону подпустили?
Емелин-это ты о выступлении Путина с требованием мочить террористов при малейшей угрозе?

yasha_yasha 28 декабря 2017 | 18:53

mayk19: Угу , даун , он пра Путина , все толька пра Путина . Кагда ти , даун , слишиш как ругаютса твои саседи , ето тожа на Путина .
Кашьмар пра Путина вь тваей тупой башьке , сьтарий дурак .

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 17:30

wetyilky:
Так. ВШ : У Путина бандитская логика." РОСКОМНАДЗОР - АУ!!! Оскорбление президента страны. ДОКОЛе местячковой станции всё можно. Это по РСН теперь Киркоров с Басковым поют... А ЙЕхе всё дозволено??? У меня деЦкий вопрос: "ПОЧЕМУ????"

nikmart001 28 декабря 2017 | 18:34

n_a_t_a7777777: Да просто хотят собрать всю пятую колонну в одном месте, чтобы по всей стране их не собирать! Поэтому и не закрывают ЭХО.

vezdehod 28 декабря 2017 | 17:32

wetyilky:
У людей же Праздник, зачем этого уродца опять к микрофону подпустили?
=========================================================================
Неужели зарплату выдали? Так беги придурок за "боярышником", пока подвальные сородичи не расхватали.

topotuschkin 28 декабря 2017 | 17:25

patrik41: Зачем эту стоедросину петрика41-го с его на редкость тупыми и препоганейшими излияниями ни о чем, прилепнутыми в 17.18, соответственно, принудительно подняли по дереву комментов над настоящими очередными комментами нормальных честных комментаторов, поступившими в период до 17.18?
Зачем ВООБЩЕ посетителям столь назойливо и очевидно волюнтаристски навязываются испражнения всех этих запутинских дефективных дефекаторов?
Все больше и больше принципиальных вопросов возникает в адрес администрации данного уважаемого сайта столь солидного ресурса, однако...

shtirlitz77 28 декабря 2017 | 17:54

topotuschkin: "Зачем эту стоедросину петрика41-го с его на редкость тупыми ..."

Глас ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ уже не первый месяц!!!

ur_sus 28 декабря 2017 | 17:28

patrik41:
// типа агония насекомого?//
Падлик, ты лучше скажи: в Питерском супермаркете "ваши" вчера с колен вставали? Говорят "неславянские", кадыровские штоле?

mmmmmmmmm 28 декабря 2017 | 17:30

patrik41: Витьке уже что и проститутки перестали давать, коли так весь желчью исходится.

bilrot 28 декабря 2017 | 18:21

mmmmmmmmm: Не думаю ,что он Вам что то предлагал .

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 17:39

patrik41: Так! Передача у нас сегодня назидательно - юмористическая.... Позволю внести себе серьёзную ноту. Я за Грудинина!!! А Карнавальный - ёлкин номер 2, ёще страшнее. Чубайса сажаем , ОДНОЗНАЧНО!!!

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 17:57

patrik41:
А я полагаю в Омерики на гастроль собрался с мыслью там задержаться. Душа поэта не вынесет закручивания гаек после выборов для демшизы....

yrich039 28 декабря 2017 | 17:20

Витя ну хватит уже народ смешить!
Прокукарекал свое про кровавый режим и пора в палату ! К Наполеону!
Он уже ждет , не с кем играть в домино!

mayk19 28 декабря 2017 | 17:27

yrich039: Юрич-вам с Наполеоном не с кем пульку расписать и козла прокурора забить в домино?

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 17:23

topotuschkin:
Не стареют душой ветераны... Всё так же весело взвизгивая господин Шендерович цитирует Герцена. Интересно, а ВШа записался в партизаны против государства??? Помниться Новодвоская записывалась в вооружённые отряды Яроша, не глядя!!!

e_nexoma 28 декабря 2017 | 17:33

n_a_t_a7777777: А вот и старушонка на подмогу портянкам подтянулась - как же, без нее мир пустоголовых патриотов не полон, не кинешь свои две копейки - заподозрят в нелояльности.
Унылая свора, ни одной свежей мысли и мысли вообще, лишь дежурно навонять.

n_a_t_a7777777 28 декабря 2017 | 17:44

e_nexoma:
Автоматчик, а ты уже партизанишь, судя по аватарке.... НУ-НУ. Скинь хомякам адреса, пароли ,явки....

ac_dc 28 декабря 2017 | 18:39

n_a_t_a7777777:
Што видаем, то играем

(комментарий скрыт)

topotuschkin 28 декабря 2017 | 17:08

Да нету у трусливого обидчивого плещивого карлика никакой сильной руки.
Эта его "сильная рука" только прогуливающихся по бульварам бабушек, детей и трясущихся интеллигентов в шляпах и пенсне сильна гонять.
Против "сладкого меньшевика" выехало две вооруженные до зубов дивизии ОМОНа и наци-гвардии на танках и винтолетах. Ловили практически сутки, объявили о поимке, что крайне сомнительно - уж больно врать горазды.
Обеспечить в стране порядок и спокойствие, устранить угрозу терроризма они не в состоянии категорически.
Для построения в стране хороших автострад и автобанов, крепкой обновленной экономики нужна мощщная светлая голова, а не крепкая рука, терроризирующая только свой собственный народ...

daos15 28 декабря 2017 | 17:08

Прикольное озлобленное существо) Посмотрю минут 5 )

e_nexoma 28 декабря 2017 | 17:12

daos15: Не стоит, тебе, чтобы окончательно сойти с ума, достаточно будет и трех. Не трать время понапрасну, твое время и твоя жизнь нужна путинской России - без дураков ей никак не устоять.

vezdehod 28 декабря 2017 | 17:14

daos15:
Прикольное озлобленное существо) Посмотрю минут 5 )
=================================================================================
Похрустишь "Чаппи" и быстренько прибежишь обратно - прикольно будет посмотреть.

mayk19 28 декабря 2017 | 17:17

daos15: Прикольное озлобленное сушество)
Посмотрю минут 5)-В зеркало?)

topotuschkin 28 декабря 2017 | 17:20

daos15: Больной, срочно отойдите от зеркала!
И покиньте немедленно столь токсичный для Вашей некрепкой психики медиа-ресурс!
Чем фигней страдать, сбегайте на пару путингов, денежку заработайте, тарелочку бесплатного супца накапают с бояркой, печеньками кремлевскими попотчуют...

assaassin 28 декабря 2017 | 18:04

daos15: озлобленное существо


Как точно Вы, прям в десятку!

vezdehod 28 декабря 2017 | 17:11

"А, вот Терроризм товарищи...Мы воспитаем в своём коллективе и - будем беспощадно его уничтожать"
президент РФ В.В.Путин

nikolashin2017 28 декабря 2017 | 17:13

мочи,вИктор,гнилой мордор...

vezdehod 28 декабря 2017 | 17:24

Первые заложники появились в 1917 году, когда образовалось "ВЧК", но продолжается и до сих пор при "ФСБ".Правда тогда их расстреливали. а сейчас дают "Двацаточку".

topotuschkin 28 декабря 2017 | 17:28

vezdehod: Сейчас тоже расстреливают.
И травят.
И из окон выбрасывают, типа, любимый унитаз через форточку на веревочке поднимают.
Борис Немцов, Н. Эстемирова, А. Политковская, ...

e_nexoma 28 декабря 2017 | 17:37

topotuschkin: Российские скрепы - как заложили их монголо-татары в святую Русь, так мы их свято сохраняем их и не изменяем им. Монголо-татар давно в помине нет, а монголо-татарство и выпестованое ими холуйство и раболепство, замешанное на кровожадности, процветают до сих пор.

vezdehod 28 декабря 2017 | 17:42

Можно много говорить о, так называемых. выборах но - их не будет, так как Владимир Владимирович ДАЛ своё согласие остаться грести Россией. ещё Шесть лет.

vezdehod 28 декабря 2017 | 17:48

Всё нормально Виктор...Уплывают из России УМНЫЕ люди, но - в замен к нам текут Тупые люди из дальних Аулов.

(комментарий скрыт)

malorus_kiev132 28 декабря 2017 | 17:51

"Они боятся, что станут жить жизнью тех людей, которых они довели до этого"

Причём этот матрасоёб прекрасно понимает, что он врёт.
А то как будто они до Путина прекрасно жили.
Это понятно, что на молодых болванов расзсчитано, которые 90- е не помнят и не знают.

shtirlitz77 28 декабря 2017 | 18:05

Очень доходчиво ВАШ объяснил для чего ВВП нужна легитимация "выборов" Путина.
Не просто нужна, а ОЧЕНЬ НУЖНА!
Значит на псевдовыборы - ни ногой!!!

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