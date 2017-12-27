'Вопросы к интервью
27 декабря 2017
Z Особое мнение Все выпуски
5 0 6 7064
Время выхода в эфир: 27 декабря 2017, 19:07
в гостях: Алексей Навальный Алексей Навальный политик
Ведущий: Алексей Соломин
8читать ;смотреть

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 26 декабря Поздравить…

5 451 6 6124 26.12
Kэхо москвы, праздники, общество, события
Блоги

Рождённые 22 декабря Поздравить…

5 308 6 9050 22.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 25 декабря Поздравить…

5 288 6 9372 25.12
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Интервью Особое мнение

Виктор Ерофеев гость: Виктор Ерофеев писатель

Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник

5 258 6 22594 20.12
#слушать 39:19 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, творчество, видео
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ложная интерпретация Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…

5 204 6 11928 23.12
Kукраина, рф, сша, оружие, конфликты, мнения
Голосование
О чём вы больше сожалеете?
5 135 6 8314 25.12
Блоги

Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…

5 156 6 14844 20.12
Kсша, чечня, санкции, события
Блоги

МОК показал эмблему, с которой предлагается выступать российским спортсменам на Олимпиаде На белом фоне красными буквами написано по-английски «Олимпийский спортсмен из России»...

5 167 6 25460 20.12
Kолимпиада-2018, спорт, рф, события
Блоги

+ «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» «Всегда были настоящими государственниками и патриотами» Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…

5 117 6 9016 21.12
8читать ;смотреть
Kфсб, общество, силовики, путин, видео, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..

5 277 6 22839 10:22
Kполитика, общество, выборы, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2866640

5 144 6 12192 22.12
#слушать 01:45:14 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Новости

Потеряна связь со спутником Анголы, о запуске которого ранее отчитался Роскосмос Ракета-носитель «Зенит» была запущена накануне с космодрома Байконур…

5 93 6 8593
Блоги

+ Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…

5 226 6 22051 23.12
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Новости

Центризбирком обвинил Алексея Навального в искажении сведений из биографии Эллы Памфиловой В комиссии заявили «Эху Москвы», что политик также попытался ввести людей в заблуждение относительно доходов председателя Центризбиркома…

5 64 6 6442
Блоги

+ Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади В матче Ночной хоккейной лиги…

5 310 6 31433 23.12
8читать ;смотреть
Kфото, видео, путин, спорт, хоккей, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Удар по Евросоюзу Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…

5 117 6 11918 22.12
Kевросоюз, испания, каталония, политика, сепаратизм, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

В СК рассказали о коррупционных схемах бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Он  знакомился с бизнесменами, узнавал информацию об их фирмах, после чего с помощью своих подчиненных создавал этим компаниям проблемы и «помогал» их решить…

5 52 6 26353
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...

5 132 6 146801 23.12
#слушать 47:31 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Kполитика, общество, навальный, видео, передачи
Голосование
По следам киноновинок уходящего года.
2867508
Выбираем процесс для программы «Не так!»
5 20 6 14655 24.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Грудинин очень, очень опасен Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…

5 546 6 367054 24.12
Kвыборы-2018, грудинин, политика, крым, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель, журналист

Это репрессивная преступная организация. И через сто лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье…

5 309 6 113639 21.12
#слушать 35:32 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kфсб, история, политика, власть, репрессии, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6564201
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3198682

Сегодня в эфире