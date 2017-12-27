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гость:
Виктор Ерофеев
писатель
Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ложная интерпретация
Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…
Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США
США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…
МОК показал эмблему, с которой предлагается выступать российским спортсменам на Олимпиаде
На белом фоне красными буквами написано по-английски «Олимпийский спортсмен из России»...
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«Всегда были настоящими государственниками и патриотами»
Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Заявление Госдепа — прямое вмешательство в процесс выборов
Я правильно поняла Госдеп: все, к кому «российское Правительство» не «применяет строгие меры» независимыми голосами не являются? Или это очень сложный вопрос?..
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Потеряна связь со спутником Анголы, о запуске которого ранее отчитался Роскосмос
Ракета-носитель «Зенит» была запущена накануне с космодрома Байконур…
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Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен
Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…
Центризбирком обвинил Алексея Навального в искажении сведений из биографии Эллы Памфиловой
В комиссии заявили «Эху Москвы», что политик также попытался ввести людей в заблуждение относительно доходов председателя Центризбиркома…
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Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади
В матче Ночной хоккейной лиги…
Удар по Евросоюзу
Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…
В СК рассказали о коррупционных схемах бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко
Он знакомился с бизнесменами, узнавал информацию об их фирмах, после чего с помощью своих подчиненных создавал этим компаниям проблемы и «помогал» их решить…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...
Александр Горный
блогер, Крым
Грудинин очень, очень опасен
Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…
гость:
Виктор Шендерович
писатель, журналист
Это репрессивная преступная организация. И через сто лет после ее возникновения все люди, которые испытывают ностальгию по этой организации, должны были бы просто сидеть в подполье…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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