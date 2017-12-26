'Вопросы к интервью
26 декабря 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 26 декабря 2017, 19:07
Ведущий: Ольга Журавлева
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ЕС опубликовал заявление с критикой российских властей, которые не допустили Навального на выборы в качестве кандидата Решение ЦИК РФ не допустить оппозиционного политика Алексея Навального к участию в президентских выборах 2018 года по причине его оспариваемой судимости ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов…
Комментарии12
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it_strannik 26 декабря 2017 | 19:07
Глебушка, помню наткнулся на тебя в Фаланстере, ты книжечку листал, а охрана паслась чуть поодаль.
Кого боимся? Как политик - ноль, как бизнесмен - не знаю. Кинул что ли кого, по старой еврейской привычке. Теперь боишься жопу отстрелят, философ?
topotuschkin 26 декабря 2017 | 19:10
it_strannik: Эти запутинские гнусы, к сожалению, все-все делают из рук вон плохо.
Даже облизывают зады своим хозяевам из рук вон плохо и слишком шершавыми гнойными заразными языками.
Недопуск уважаемого активиста-оптимиста А. Навального к выборам - прямое грубейшее нарушение Закона и Конституции РФ.
У кого-то ещё есть сомнения, кто является «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации» (ст. 3 п. 1 Конституции РФ)?
Вообще-то в России РФ народ является «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации» (ст. 3 п. 1 Конституции РФ).
Но это по Конституции РФ.
У кого-то ещё есть сомнения, кто окончательно наплевал на Конституцию РФ, растоптал ее и на самом деле является «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации» (ст. 3 п. 1 Конституции РФ) в прямое нарушение Основного Закона РФ, имеющего прямое и непосредственное действие?..
it_strannik 26 декабря 2017 | 19:13
topotuschkin: А где в Коституции написано, что бы уголовники баллотировались? Пальчиком ткни, Тупотушкин
vezdehod 26 декабря 2017 | 19:18
it_strannik:
А где в Коституции написано, что бы уголовники баллотировались? Пальчиком ткни, Тупотушкин
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Дебил холодной обработки...Навальный находится на СВОБОДЕ, а не на Зоне, читай Конституцию РФ.
topotuschkin 26 декабря 2017 | 19:20
it_strannik: Это на любителя-чаепителя Лугового намек? Или на опасного с 16 лет головореза академика головорезных наук Кадаврова? Или на героев расследования М. Салье?
Очень-очень плохо облизываете, гнусы запутинские...
e_nexoma 26 декабря 2017 | 19:10
it_strannik: Хамить всегда, хамит везде - вот истинный смысл существования настоящего патриота русского мира. Из-за таких "патриотов" страна и никак не вылезает из глубокой жопы.
e_nexoma 26 декабря 2017 | 19:07
Недопущение Навального до выборов - это больше, чем ошибка. Это глупость. И очень скоро мы будем пожимать плоды этой глупости.
vezdehod 26 декабря 2017 | 19:15
Сегодня, верный пёсик Владимира Владимировича, Дмитрий Песков, озаботился призывами Алексея Навального к "Бойкоту" этого цирка и его клоунов. Это уже интересно за этим. понаблюдать.
topotuschkin 26 декабря 2017 | 19:07
Требуем немедленно безусловно допустить кандидата в кандидаты активиста-оптимиста А. Навального к выборной и предвыборной кампании на замещение поста Президента РФ!
Все гонения на уважаемых активистов-оптимистов А. Навального, Д. Гудкова, И. Яшина, С. Удальцова и прочих борцов за Свободу - глубоко неконституционны и совершенно незаконны.
Преступный нью-большевистский чекистский режим пытается продлить свои предсмертные судороги преступными незаконными репрессиями и гонениями.
e_nexoma 26 декабря 2017 | 19:21
topotuschkin: Требовать от дурака, чтобы он поумнел - бесперспективное занятие - у него так устроена черепущка, что хуже он стать может, а лучше - никогда. Много еще над Россией протечет времени, прежде чем до нее дойдет, что дураки - не лучшие попутчики и помощники для процветающей страны.
vezdehod 26 декабря 2017 | 19:07
Не допуск Алексея Навального Не ошибка Плешивого, а Преступление против российского народа и это ему не пройдёт бесследно.
e_nexoma 26 декабря 2017 | 19:16
vezdehod: Дурак всегда копает себе яму сам. Но у него никогда не хватает ума понимать причинно-следственные связи. Совок никто не гробил, он угробил себя сам, но дураки от совка готовы раз за рази повторять провальный эксперимент, даже собственный опыт ничему их не учит. Очевидно, что стране предстоят очередные потрясения и потрясения эти вызовут не кто иные, как те же самые дураки, неспособные учиться на своих даже ошибках.