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vezdehod
27 декабря 2017 | 17:09
Предприниматель ЗАЩИЩАЛ самого себя и свою собственность, а остальное от лукавого.
natogrek
27 декабря 2017 | 17:48
vezdehod: И своих восьмерых детей
shtirlitz77
27 декабря 2017 | 18:10
natogrek: "И своих восьмерых детей..."
Но все равно окажется виноватым во ВСЕМ, а не только в том, что застрелил человека.
Что, разумеется, ужасно.
e_nexoma
27 декабря 2017 | 17:09
Государство занято своими проблемами, ему не до проблем народа, поэтому народ вынужден брать на себя государственные функции в том числе и по защите бизнеса.
shtirlitz77
27 декабря 2017 | 18:16
e_nexoma: "Государство занято своими проблемами, ему не до проблем народа..."
Даже наоборот, все отдано на откуп чиновникам-силовикам, которые крышует бизнес.
И если бизнесмен не соглашается с их "условиями", то наступает вот такая развязка.
Вспомним аналогичный случай годичной давности в Красногорске.
topotuschkin
27 декабря 2017 | 17:11
Можно предположить, что некорректная трактовка доходов уважаемой мадам профсоюзного босса "МосЭнерго" Э. Памфиловой была допущена лишь в сторону недооценки.
Давно уже все привыкли, что все эти официальные декларации о доходах-расходах с большим трудом крайне бледненько отражают лишь самую незначительную видимую часть верхушечки айсберга.
Что лишний раз подтверждают примерно такие же расклады с уважаемыми способными филологами, приватизаторами и бормотологами И. Сечиным, И. Шуваловым, Д. Песковым и прочими акторами нынешнего горе-режима...
vezdehod
27 декабря 2017 | 17:16
Станислав...Вы некрасивый еврейский мужчина и я с вами полностью согласен, но Белковский считает себя "политологом. хоть и на пенсии.- не зная Конституции РФ..
e_nexoma
27 декабря 2017 | 17:22
vezdehod: Все он прекрасно знает, в том числе и то, на кого он сейчас работает - на самого себя - наплевав на порядочность, мораль и нравственность. Политика всегда грязное дело, но не стоит разводить слишком много грязи рядом с политикой.
romashka__
27 декабря 2017 | 17:34
Белковский и Собчак - глупость.
Навальный честный политик.
А Собчак , её отец, её муж, Витторган с новой женой - все путинисты.
Белковский совершенно не понимает Навального.
Бездельник и болтун.
sergeya48
27 декабря 2017 | 17:47
romashka__:Всё он понимает, задание такое.
hryunmorzgov
27 декабря 2017 | 17:45
e_nexoma: : Все он прекрасно знает...
_________________
Согласен.
Поэтому вынужден возразить политологу на пенсии.
Настоящие, не липовые 20% Навального, ещё отнюдь не легитимизируют прогнозируемые 56% у кандидата пу.
Эти 20 будут получены в добровольном порядке, несмотря на опасность репрессий в виде отчислений из вузов, увольнений и прочих неприятностей.
Тогда как предполагаемые путинские 56% - в большинстве своем будут в лучшем случае куплены (трансферами в регионы, подачками гражданам), а в худшем - получены под угрозой неприятностей в виде тех же увольнений каких-либо ФГУПешников или служивых правоохраны, сидельцев СИЗО, и прочих подобных избирателей.
Реальная поддержка ""на гражданке - тоже вряд ли превышает те же 20%.
Так что шансы сопоставимы, на мой взгляд...
natogrek
27 декабря 2017 | 17:51
e_nexoma: Совершенно я вами согласна. Умнейший Стасик страдает неприятной привычкой , когда один пишут, а "другой на ум идет"
svetla_ya
27 декабря 2017 | 17:14
Белковский оправдывает Эллочку... Что и требовалось понять про Белковского. Шкурный дядечка...
e_nexoma
27 декабря 2017 | 17:20
svetla_ya: Ничего личного - просто бизнес. Одно дело, когда он балабонит по поводу политаналитики, а тут откровенно попахивает провокаторством и продажностью.
svetla_ya
27 декабря 2017 | 17:28
e_nexoma: А Навального как Белковский изысканно топит... Просто и деспот и тиран и все закроет и вообще... ужас на крыльях ночи...
nikmart001
27 декабря 2017 | 17:57
svetla_ya: Тут все логично, Навальный из конкурирующей команды, к тому же отказался от сотрудничества. А пошел бы с Ксюшей работать , попал бы на центральные каналы, и его знала бы вся страна, а не только слушатели ЭХО!
А то, что Навальный и Путин очень похожи. так это я и раньше тут говорил, да оно так и есть, и программы у них похожие, и систему он менять не хочет. Он хочет только сменить команду, и самому оказаться наверху.
Только смена команды для России ничего не даст, систему надо менять, а не команду!
svetla_ya
27 декабря 2017 | 18:41
nikmart001: Так Навальный много раз говорил, что хочет менять систему. Но поменять систему может только волевой стойкий человек, это тоже верно. А в нашей ситуации сингапурский вариант бы не помешал. Вот есть уже 20 лет рафинированный европеец Явлинский, и что с того?
zebumniza
27 декабря 2017 | 17:33
e_nexoma: Может дали много денег и пообещали показывать по телевизору. Не удержался, поддался :))
natogrek
27 декабря 2017 | 17:55
zebumniza: "Не удержался, поддался :" /////// Не первый раз. Почитайте о его возмутительных реакциях на МБХ, в самые трудные для последнего времена.
vezdehod
27 декабря 2017 | 17:20
svetla_ya:
Белковский оправдывает Эллочку... Что и требовалось понять про Белковского. Шкурный дядечка...
===============================================================================================
"политолог2 на пенсии Отрабаывает свою зарплату в Штабе "Против всех" и он будет мочить Навального до конца Циркового представления, как и Нарышкин.
spikeyapples
Алекс Якубсон
27 декабря 2017 | 17:22
Обвинение в легитимации власти участием в выборах глупое. Наоборот, имея 20% на нечестных выборах можно говорить что нс честных победил бы
vezdehod
27 декабря 2017 | 17:26
Белковский...Вы старый "политолог" и вам не понять, что Алексей Навальный не собирается быть "доверенным лицом" крестнице Владимира Владимировича - даже допуском на "Кисель-ТВ".
shtirlitz77
27 декабря 2017 | 17:23
Согласна с СБ, что участие АН в президентских выборах является такой же легитимацией, как и участие ГАЯ и КС.
Поэтому приняла решение не идти на выборы независимо от участия или неучастия в них АН, чтобы не увеличивать явку, которая так НУЖНА ВВП.
e_nexoma
27 декабря 2017 | 17:31
shtirlitz77: Да, чем больше знакомишь с кухней, тем больше пропадает аппетит. Тут дело в том, что и наша явка, и наша неявка если и значат что для кого, то только исключительно для нас самих, на объявленные результаты выборов это не повлияет никак. Как говорил людоед Сталин - неважно как голосуют, важно как считают.
armageddon
27 декабря 2017 | 17:24
«Политолог»-словоблуд Белковский представляя кремлевскую женщину и нападая на Навального сильно переоценивает свою значимость и значимость этой женщины…
armageddon
27 декабря 2017 | 17:34
armageddon: Этот юродствующий пенсионер-провокатор не понимает, что в сегодняшней России не может быть никакой оппозиции (в демократическом понимании), а только диссиденты. Его кремлевская женщина к диссидентам не относится…
zolingen
27 декабря 2017 | 17:26
Омерзительный персонаж во всех отношениях. Кстати он чудесно бы смотрелся в ЦИК.
runo
27 декабря 2017 | 17:30
zolingen: да просто на ура!
как удаётся не лопаться от самодовольства - вопрос?
vezdehod
27 декабря 2017 | 17:42
Белковский...Все штабы созданные Алексеем Навальным останутся и будут Действовать по всей России, невзирая на ваши "политологические умозаключения" и старческую глупость.
e_nexoma
27 декабря 2017 | 17:35
zolingen: "Кстати он чудесно бы смотрелся в ЦИК."
В любом месте, где хорошо платят. Этот из тех, для кого деньги не пахнут.
vezdehod
27 декабря 2017 | 17:39
Эх Белковский...То. что не успел сделать Плешивый за Семнадцать лет - он доделает в ближайшие Шесть лет и. возможно. займётся и "Эхо". Тьфу на него.!
natogrek
27 декабря 2017 | 17:59
zolingen: "Кстати он чудесно бы смотрелся в ЦИК." //////// Это нет. У него хоть чувство юмора отменное, а те совсем тупые и преувеличенно серьезные - все до одного.
zolingen
27 декабря 2017 | 18:06
natogrek: Юмор скоро отменят законодательно,как инструмент вражеского вмешательства в столь ответственный для страны период.
zebumniza
27 декабря 2017 | 17:30
Каюсь - в прошлом предполагал в белковском ум и порядочность, но как он сейчас примитивен и неприятен. Жаль, ведь не старый ещё.
runo
27 декабря 2017 | 17:34
zebumniza: надо бы радоваться! пелена спала :)
Ум -да... порядочность? она передумала при рождении находиться в ентом теле... не по сеньке шапка :)))
e_nexoma
27 декабря 2017 | 17:38
zebumniza: Сочувствую. Насчет ума спорить не приходится, умен на самом деле. А вот о его порядочности достаточно четко все написано на его лице - надо было повнимательнее смотреть, а не только слушать - играть словами гораздо проще, чем управлять своим лицом..
vasko_de_gama
27 декабря 2017 | 17:36
Господин Белковский! Спросите свою Собчак, какая у нее вероятность победы на выборах??? Ответ: нулевая!
Тогда зачем она пошла на эти выборы? Ответ: Кремль приказал.
svetla_ya
27 декабря 2017 | 17:43
vasko_de_gama: У Собчак и Кремля интересы чудесно совпали, одному - явка, а другой вообще сплошная выгода: популярность за границей, повышение статуса, и много чего другого.
vezdehod
27 декабря 2017 | 17:46
vasko_de_gama:
Господин Белковский! Спросите свою Собчак, какая у нее вероятность победы на выборах??? Ответ: нулевая!
Тогда зачем она пошла на эти выборы? Ответ: Кремль приказал.
==============================================================================================
Ксения Собчак не могла отказать Крестному отцу поучаствовать в ЕГО выборе на очередной Шестилетний срок, но - она многое получит от этого. после его восхождения на Престол.
marfa60
27 декабря 2017 | 17:44
Белковский по одному ему известному календарю на осень предрекал грандиозные события...
и где они? что говорит календарь?
nikmart001
27 декабря 2017 | 17:50
Да уж, похоже Стас сегодня - "ни в одном глазу", хотя как и прежде активен!
nalix
27 декабря 2017 | 17:51
Пустое. Умеет говорить быстро, бойко и уверенно. Но это не свидетельство ума.
shtirlitz77
27 декабря 2017 | 18:05
По Белковскому достижение ВВП в том, что он сохранил остатки свободы.
Ну и шутник же он (СБ)!
nadejdin
27 декабря 2017 | 18:10
Я вспоминаю про росу
Басня
Енот с ежом лису в лесу,
Ту рыжеватую красу,
Для разговора пригласили,
Она, с трудом, но согласилась.
Расселись, микрофон включили,
И сразу же лису спросили:
- Зовут вас почему-то вором,
Но вы ж начальник Избирсворы? -
Такой вопрос задал Енот,
Добавив к этому: - Вот-вот!
Лиса, потупив взгляд: - Скромна,
Такая я в лесу одна,
Двенадцать лет пашу в лесу,
Меня ж все знают, как лису,
Напрасно вы меня так скоро,
Причислили к разряду вора,
Я, извините, уточнюсь -
Я делу этому учусь.
- Я для Лисы припас вопрос, -
Еж почесал иголкой нос, -
Когда лису за воровство,
Возьмут за лисье естество?
- Отвечу просто, как лиса,
Мне в глаз поссы, скажу роса.
- Мы, как-то провели опрос, -
И Ёж привычно чешет нос, -
Считают все, что в Избирсворе,
Сидят волшебники и воры?
- Я повторю вам, как лиса,
Тут ссы, не ссы – нам все роса…
Сначала Еж Лису пытал,
Потом Енот вопрос задАл:
- Я про один такой прикол,
Вы подменили протокол?
- Вы как-то странно говорите,
Как будто на лесном иврите,
Все было честно, как обычно,
Демократично и прилично.
Я ж говорила, как Лиса,
По мне все божия роса.
Мораль:
Когда такая власть в лесу,
Я вспоминаю про росу,
Здесь этой басне и конец,
Или по-нашему - ЛИСЕЦ
*- Для справки: рыжая лиса
Считать умела голоса,
И так умела мухлевать,
Что было трудно разобрать
naxal3333
27 декабря 2017 | 18:17
Белковский, как косящий под православного еврей, остается жиденьким сторонником ""великого израЭля" И поэтому ему больно говорить о том, что США и Израиль несмотря на шантаж на Генассамблее ООН против всего мира остались в компании Гватемалы и 6 островных мелких "государств", продавшихся за деньги. За свою глупость Трамп дорого заплатит: импичмент не за горами!
netot_
27 декабря 2017 | 18:24
Белковский становится не только ангажированным, но и просто мерзким....
ergep
27 декабря 2017 | 18:52
Даже слушать его эфиры никакого желания, а ведь был мой любимчик)
degele
27 декабря 2017 | 18:55
С трудом дослушал до середины. Ну как тут не вспомнить про национальность Белковского. На лбу написано кто ему сейчас платит. Продажен до мозга костей, но создает ощущение объективности, работая на грани. Белковский будет таким при любой власти. Это не диагноз, это национальность со всеми вытекающими.
(none)
Рожденные 26 декабря
Поздравить…
Рождённые 22 декабря
Поздравить…
Рождённые 25 декабря
Поздравить…
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Комментарии48
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vezdehod 27 декабря 2017 | 17:09
Предприниматель ЗАЩИЩАЛ самого себя и свою собственность, а остальное от лукавого.
natogrek 27 декабря 2017 | 17:48
vezdehod: И своих восьмерых детей
shtirlitz77 27 декабря 2017 | 18:10
natogrek: "И своих восьмерых детей..."
Но все равно окажется виноватым во ВСЕМ, а не только в том, что застрелил человека.
Что, разумеется, ужасно.
e_nexoma 27 декабря 2017 | 17:09
Государство занято своими проблемами, ему не до проблем народа, поэтому народ вынужден брать на себя государственные функции в том числе и по защите бизнеса.
shtirlitz77 27 декабря 2017 | 18:16
e_nexoma: "Государство занято своими проблемами, ему не до проблем народа..."
Даже наоборот, все отдано на откуп чиновникам-силовикам, которые крышует бизнес.
И если бизнесмен не соглашается с их "условиями", то наступает вот такая развязка.
Вспомним аналогичный случай годичной давности в Красногорске.
topotuschkin 27 декабря 2017 | 17:11
Можно предположить, что некорректная трактовка доходов уважаемой мадам профсоюзного босса "МосЭнерго" Э. Памфиловой была допущена лишь в сторону недооценки.
Давно уже все привыкли, что все эти официальные декларации о доходах-расходах с большим трудом крайне бледненько отражают лишь самую незначительную видимую часть верхушечки айсберга.
Что лишний раз подтверждают примерно такие же расклады с уважаемыми способными филологами, приватизаторами и бормотологами И. Сечиным, И. Шуваловым, Д. Песковым и прочими акторами нынешнего горе-режима...
vezdehod 27 декабря 2017 | 17:16
Станислав...Вы некрасивый еврейский мужчина и я с вами полностью согласен, но Белковский считает себя "политологом. хоть и на пенсии.- не зная Конституции РФ..
e_nexoma 27 декабря 2017 | 17:22
vezdehod: Все он прекрасно знает, в том числе и то, на кого он сейчас работает - на самого себя - наплевав на порядочность, мораль и нравственность. Политика всегда грязное дело, но не стоит разводить слишком много грязи рядом с политикой.
romashka__ 27 декабря 2017 | 17:34
Белковский и Собчак - глупость.
Навальный честный политик.
А Собчак , её отец, её муж, Витторган с новой женой - все путинисты.
Белковский совершенно не понимает Навального.
Бездельник и болтун.
sergeya48 27 декабря 2017 | 17:47
romashka__:Всё он понимает, задание такое.
hryunmorzgov 27 декабря 2017 | 17:45
e_nexoma: : Все он прекрасно знает...
_________________
Согласен.
Поэтому вынужден возразить политологу на пенсии.
Настоящие, не липовые 20% Навального, ещё отнюдь не легитимизируют прогнозируемые 56% у кандидата пу.
Эти 20 будут получены в добровольном порядке, несмотря на опасность репрессий в виде отчислений из вузов, увольнений и прочих неприятностей.
Тогда как предполагаемые путинские 56% - в большинстве своем будут в лучшем случае куплены (трансферами в регионы, подачками гражданам), а в худшем - получены под угрозой неприятностей в виде тех же увольнений каких-либо ФГУПешников или служивых правоохраны, сидельцев СИЗО, и прочих подобных избирателей.
Реальная поддержка ""на гражданке - тоже вряд ли превышает те же 20%.
Так что шансы сопоставимы, на мой взгляд...
natogrek 27 декабря 2017 | 17:51
e_nexoma: Совершенно я вами согласна. Умнейший Стасик страдает неприятной привычкой , когда один пишут, а "другой на ум идет"
svetla_ya 27 декабря 2017 | 17:14
Белковский оправдывает Эллочку... Что и требовалось понять про Белковского. Шкурный дядечка...
e_nexoma 27 декабря 2017 | 17:20
svetla_ya: Ничего личного - просто бизнес. Одно дело, когда он балабонит по поводу политаналитики, а тут откровенно попахивает провокаторством и продажностью.
svetla_ya 27 декабря 2017 | 17:28
e_nexoma: А Навального как Белковский изысканно топит... Просто и деспот и тиран и все закроет и вообще... ужас на крыльях ночи...
nikmart001 27 декабря 2017 | 17:57
svetla_ya: Тут все логично, Навальный из конкурирующей команды, к тому же отказался от сотрудничества. А пошел бы с Ксюшей работать , попал бы на центральные каналы, и его знала бы вся страна, а не только слушатели ЭХО!
А то, что Навальный и Путин очень похожи. так это я и раньше тут говорил, да оно так и есть, и программы у них похожие, и систему он менять не хочет. Он хочет только сменить команду, и самому оказаться наверху.
Только смена команды для России ничего не даст, систему надо менять, а не команду!
svetla_ya 27 декабря 2017 | 18:41
nikmart001: Так Навальный много раз говорил, что хочет менять систему. Но поменять систему может только волевой стойкий человек, это тоже верно. А в нашей ситуации сингапурский вариант бы не помешал. Вот есть уже 20 лет рафинированный европеец Явлинский, и что с того?
zebumniza 27 декабря 2017 | 17:33
e_nexoma: Может дали много денег и пообещали показывать по телевизору. Не удержался, поддался :))
natogrek 27 декабря 2017 | 17:55
zebumniza: "Не удержался, поддался :" /////// Не первый раз. Почитайте о его возмутительных реакциях на МБХ, в самые трудные для последнего времена.
vezdehod 27 декабря 2017 | 17:20
svetla_ya:
Белковский оправдывает Эллочку... Что и требовалось понять про Белковского. Шкурный дядечка...
===============================================================================================
"политолог2 на пенсии Отрабаывает свою зарплату в Штабе "Против всех" и он будет мочить Навального до конца Циркового представления, как и Нарышкин.
spikeyapples Алекс Якубсон 27 декабря 2017 | 17:22
Обвинение в легитимации власти участием в выборах глупое. Наоборот, имея 20% на нечестных выборах можно говорить что нс честных победил бы
vezdehod 27 декабря 2017 | 17:26
Белковский...Вы старый "политолог" и вам не понять, что Алексей Навальный не собирается быть "доверенным лицом" крестнице Владимира Владимировича - даже допуском на "Кисель-ТВ".
shtirlitz77 27 декабря 2017 | 17:23
Согласна с СБ, что участие АН в президентских выборах является такой же легитимацией, как и участие ГАЯ и КС.
Поэтому приняла решение не идти на выборы независимо от участия или неучастия в них АН, чтобы не увеличивать явку, которая так НУЖНА ВВП.
e_nexoma 27 декабря 2017 | 17:31
shtirlitz77: Да, чем больше знакомишь с кухней, тем больше пропадает аппетит. Тут дело в том, что и наша явка, и наша неявка если и значат что для кого, то только исключительно для нас самих, на объявленные результаты выборов это не повлияет никак. Как говорил людоед Сталин - неважно как голосуют, важно как считают.
armageddon 27 декабря 2017 | 17:24
«Политолог»-словоблуд Белковский представляя кремлевскую женщину и нападая на Навального сильно переоценивает свою значимость и значимость этой женщины…
armageddon 27 декабря 2017 | 17:34
armageddon: Этот юродствующий пенсионер-провокатор не понимает, что в сегодняшней России не может быть никакой оппозиции (в демократическом понимании), а только диссиденты. Его кремлевская женщина к диссидентам не относится…
zolingen 27 декабря 2017 | 17:26
Омерзительный персонаж во всех отношениях. Кстати он чудесно бы смотрелся в ЦИК.
runo 27 декабря 2017 | 17:30
zolingen: да просто на ура!
как удаётся не лопаться от самодовольства - вопрос?
vezdehod 27 декабря 2017 | 17:42
Белковский...Все штабы созданные Алексеем Навальным останутся и будут Действовать по всей России, невзирая на ваши "политологические умозаключения" и старческую глупость.
e_nexoma 27 декабря 2017 | 17:35
zolingen: "Кстати он чудесно бы смотрелся в ЦИК."
В любом месте, где хорошо платят. Этот из тех, для кого деньги не пахнут.
vezdehod 27 декабря 2017 | 17:39
Эх Белковский...То. что не успел сделать Плешивый за Семнадцать лет - он доделает в ближайшие Шесть лет и. возможно. займётся и "Эхо". Тьфу на него.!
natogrek 27 декабря 2017 | 17:59
zolingen: "Кстати он чудесно бы смотрелся в ЦИК." //////// Это нет. У него хоть чувство юмора отменное, а те совсем тупые и преувеличенно серьезные - все до одного.
zolingen 27 декабря 2017 | 18:06
natogrek: Юмор скоро отменят законодательно,как инструмент вражеского вмешательства в столь ответственный для страны период.
zebumniza 27 декабря 2017 | 17:30
Каюсь - в прошлом предполагал в белковском ум и порядочность, но как он сейчас примитивен и неприятен. Жаль, ведь не старый ещё.
runo 27 декабря 2017 | 17:34
zebumniza: надо бы радоваться! пелена спала :)
Ум -да... порядочность? она передумала при рождении находиться в ентом теле... не по сеньке шапка :)))
e_nexoma 27 декабря 2017 | 17:38
zebumniza: Сочувствую. Насчет ума спорить не приходится, умен на самом деле. А вот о его порядочности достаточно четко все написано на его лице - надо было повнимательнее смотреть, а не только слушать - играть словами гораздо проще, чем управлять своим лицом..
vasko_de_gama 27 декабря 2017 | 17:36
Господин Белковский! Спросите свою Собчак, какая у нее вероятность победы на выборах??? Ответ: нулевая!
Тогда зачем она пошла на эти выборы? Ответ: Кремль приказал.
svetla_ya 27 декабря 2017 | 17:43
vasko_de_gama: У Собчак и Кремля интересы чудесно совпали, одному - явка, а другой вообще сплошная выгода: популярность за границей, повышение статуса, и много чего другого.
vezdehod 27 декабря 2017 | 17:46
vasko_de_gama:
Господин Белковский! Спросите свою Собчак, какая у нее вероятность победы на выборах??? Ответ: нулевая!
Тогда зачем она пошла на эти выборы? Ответ: Кремль приказал.
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Ксения Собчак не могла отказать Крестному отцу поучаствовать в ЕГО выборе на очередной Шестилетний срок, но - она многое получит от этого. после его восхождения на Престол.
marfa60 27 декабря 2017 | 17:44
Белковский по одному ему известному календарю на осень предрекал грандиозные события...
и где они? что говорит календарь?
nikmart001 27 декабря 2017 | 17:50
Да уж, похоже Стас сегодня - "ни в одном глазу", хотя как и прежде активен!
nalix 27 декабря 2017 | 17:51
Пустое. Умеет говорить быстро, бойко и уверенно. Но это не свидетельство ума.
shtirlitz77 27 декабря 2017 | 18:05
По Белковскому достижение ВВП в том, что он сохранил остатки свободы.
Ну и шутник же он (СБ)!
nadejdin 27 декабря 2017 | 18:10
Я вспоминаю про росу
Басня
Енот с ежом лису в лесу,
Ту рыжеватую красу,
Для разговора пригласили,
Она, с трудом, но согласилась.
Расселись, микрофон включили,
И сразу же лису спросили:
- Зовут вас почему-то вором,
Но вы ж начальник Избирсворы? -
Такой вопрос задал Енот,
Добавив к этому: - Вот-вот!
Лиса, потупив взгляд: - Скромна,
Такая я в лесу одна,
Двенадцать лет пашу в лесу,
Меня ж все знают, как лису,
Напрасно вы меня так скоро,
Причислили к разряду вора,
Я, извините, уточнюсь -
Я делу этому учусь.
- Я для Лисы припас вопрос, -
Еж почесал иголкой нос, -
Когда лису за воровство,
Возьмут за лисье естество?
- Отвечу просто, как лиса,
Мне в глаз поссы, скажу роса.
- Мы, как-то провели опрос, -
И Ёж привычно чешет нос, -
Считают все, что в Избирсворе,
Сидят волшебники и воры?
- Я повторю вам, как лиса,
Тут ссы, не ссы – нам все роса…
Сначала Еж Лису пытал,
Потом Енот вопрос задАл:
- Я про один такой прикол,
Вы подменили протокол?
- Вы как-то странно говорите,
Как будто на лесном иврите,
Все было честно, как обычно,
Демократично и прилично.
Я ж говорила, как Лиса,
По мне все божия роса.
Мораль:
Когда такая власть в лесу,
Я вспоминаю про росу,
Здесь этой басне и конец,
Или по-нашему - ЛИСЕЦ
*- Для справки: рыжая лиса
Считать умела голоса,
И так умела мухлевать,
Что было трудно разобрать
naxal3333 27 декабря 2017 | 18:17
Белковский, как косящий под православного еврей, остается жиденьким сторонником ""великого израЭля" И поэтому ему больно говорить о том, что США и Израиль несмотря на шантаж на Генассамблее ООН против всего мира остались в компании Гватемалы и 6 островных мелких "государств", продавшихся за деньги. За свою глупость Трамп дорого заплатит: импичмент не за горами!
netot_ 27 декабря 2017 | 18:24
Белковский становится не только ангажированным, но и просто мерзким....
ergep 27 декабря 2017 | 18:52
Даже слушать его эфиры никакого желания, а ведь был мой любимчик)
degele 27 декабря 2017 | 18:55
С трудом дослушал до середины. Ну как тут не вспомнить про национальность Белковского. На лбу написано кто ему сейчас платит. Продажен до мозга костей, но создает ощущение объективности, работая на грани. Белковский будет таким при любой власти. Это не диагноз, это национальность со всеми вытекающими.