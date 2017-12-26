'Вопросы к интервью
26 декабря 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 26 декабря 2017, 17:08
Ведущий: Александр Плющев
Самое обсуждаемое
ЕС опубликовал заявление с критикой российских властей, которые не допустили Навального на выборы в качестве кандидата Решение ЦИК РФ не допустить оппозиционного политика Алексея Навального к участию в президентских выборах 2018 года по причине его оспариваемой судимости ставит под серьезное сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность выборов…
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
e_nexoma 26 декабря 2017 | 17:08
Вынужден огорчить радетелей государственности, нравственности, патриотизма и совковых скреп несменямости власти. Навальный выиграл даже проиграв.
Ради чего и, главное, кого разыгрывается вся эта комедия в жанре «имитация имитации»? Ради своего народа, своего ядерного электората? Облизнется, он доволен и счастлив и без этих концертов, тем более, что мозгов у него не так много, чтобы столь изощренно его развлекать – он просто ничего не поймет. А вот те, ради кого этот клоунский балет танцуется и в круг которых так хочется попасть, окончательно поняли, что с этим клоуном-балеруном с ружьем для подводной охоты в руках, дела иметь не стоит, он не легитимен, он выскочка и самозванец, что демократией и свободой в его стране не пахло и, похоже, не запахнет никогда, во всяком случае - при нем.
Ничего нового в России - за что боролись, на то и напоролись. Хотели как лучше, а вышло как всегда. Никогда не было и вот опять. Бесконечные грабли, грабли, грабли...
Одно очевидно - тот нежизнеспособный гомункул, над созданием которого не покладая рук трудился наш неудачливый гребец на протяжении последних 18 лет, чувствует себя весьма скверно. Предчувствует, что следующий год начинается с понедельника…
patrik40 26 декабря 2017 | 17:12
Аркаша Дубнов - педофильская мафия на марше.
ogrig Олег Савин 26 декабря 2017 | 17:26
Дубнов молодец! Совершенно точная оценка вчерашнему действу в ЦИКе.
Панфилова - не Казанник. Вчера выступила как базарная баба, как недоученнаая училка.
Некролог свой она безвозвратно испортила.
topotuschkin 26 декабря 2017 | 17:27
ogrig: Честно говоря, не ожидал от уважаемой шоу-герл К. Собчак такого пренебрежительного отношения к уважаемому активисту-оптимисту А. Навальному с предложением ему, уважаемому авторитетному в народе политику-практику, стать ее доверенным лицом, типа, золотая рыбка на посылках.
Несолидно совсем...
ogrig Олег Савин 26 декабря 2017 | 17:37
topotuschkin :...не ожидал от уважаемой шоу-герл К. Собчак
============================================
Только этого и можно было от неё ожидать. Воспитанница крёстного.
patrik40 26 декабря 2017 | 17:38
Ксения Собчак информированная дама, она, как никто, знает цену каждому персонажу из московской либеральной тусовки, если она предложила Алексею Навальному стать её доверенным лицом, значит Ксения Анатольевна знает ему цену - ему цена грош, в хороший базарный день.
ogrig Олег Савин 26 декабря 2017 | 17:29
ogrig: И верная оценка предложению, которое Собчак сделала Навальному - доверять её лицо. Дурочка.
По-хорошему ей бы самой отказаться от выборов.
topotuschkin 26 декабря 2017 | 17:36
patrik40: Брехня этого гнусного петрика-"двухсотого".
Это все запутинские обслуживают всех желающих за 11.80.
Стандартный тариф по таксе.
И триста капель боярки...
ogrig Олег Савин 26 декабря 2017 | 17:47
topotuschkin: На патрика не надо размениваться. Работа у них такая, портяночная.
А вот Путин, который боится произнести имя НАВАЛЬНЫЙ, действительно нуждается в помощи невролога.
Если Путин - это вся политика России. То Навальный номер 2 - это вся реальная оппозиция Путину.
Скорее всего Навальный уже заменил Ганди в путинских мыслях.
topotuschkin 26 декабря 2017 | 19:00
ogrig: Да просто больной, конченый субъект.
Безумно боящийся Существа, Которого Нельзя Называть...
topotuschkin 26 декабря 2017 | 17:19
e_nexoma: Полный Триумф Царь-Триумфатора уже давно нарисован во всей своей красе и выпуклой очевидности в предусмотрительно заготовленной задолго загодя полной комплектности избирательной отчетности, заблаговременно проштампованной, завизированной, запечатанной и совершенно честно датированной 18.03.2018 г.
И все соответствующие даннные и алгоритмы загружены и забиты в эту шиш-проверишь Царь-Систему ГАС "Выборы".
Все равно ни у кого в мире нет никаких средств, шансов и возможностей сверить, препроверить, подтвердить или опровергнуть якобы скрупулезно подсчитанные с ее помощью итоговые показатели, особенно по явке и реальному волеизъявлению ликующих и плачущих умилением граждан...
topotuschkin 26 декабря 2017 | 17:32
e_nexoma: Достаточно вспомнить хотя бы те самые горе-Выборы 2011 - 2012, когда в рамках массового протестного вотума недоверия все честно пошли и дружно массово проголосовали за оказавшихся совершенно несправедливыми справедливороссов-спасо-выхухолей левичевых, совсем зачуханных вконец продажных коммуняк, тоскливых клоунов ЛжеДПР и т.д.
Но вот удалось тогда протащить в Горе-Думу парочку-троечку приличных товарищей, организовать парочку итальянских забастовок, парламентских акций и демонстраций.
Но сотрясти до основания Систему, до истерики, до припадков и родимчиков, до апоплексических ударов, удалось только массовыми выступлениями недовольных и несогласных явными фальсификациями ВСЕХ итогов этого фарса горе-перевыборов.
Как итог - мощнейшая акция 06.05.2012 г., когда только народ дрогнул и не поддержал своим миллионом передовую армию (150 тыс. протестующих граждан на площади - это уже самая настоящая армия, причем только от Москвы и Подмосковья).
И эта чудовищная прежде всего для самого Царь-Крысеныша (или Царь-Самозванца, как угодно) зачистка ВСЕЙ столицы в День Инаугурации 07.05.2012 г.
А бойкотов так или иначе всегда хватало, даже в самые невыносимо советские времена, когда в день всенародного празднования комедии советских выборов довольно многих избирателей было абсолютно невозможно отыскать по месту их прописки или проживания и принудить к исполнению своего гражданского долга.
Все равно во всей отчетности рисовались все заданные сверху показатели всенародной явки и ликования, переходящего в овацию. Все встают. Звучат здравицы в честь Ленинского Политбюро, пламенных ленинцев, Правительства, передового отряда революционного пролетариата и трудящихся и примкнувших к ним сознательных беспартийных в едином порыве...
vezdehod 26 декабря 2017 | 17:11
Юрия Дмитриева пытались сделать педофилом и это грозит Всем. кто очень любит своих детей. но - не любит Советскую власть.
vezdehod 26 декабря 2017 | 17:20
Призыв Навального к Бойкоту закончится тем. что терпение Плешивого лопнет и он пойдёт Ва-банк - уберёт его подальше на Зону, без права передачи. Ему важен процент Явки, а Алексей болтается под его ногами.
e_nexoma 26 декабря 2017 | 17:32
vezdehod: Страх - самый плохой советчик. Обезумевший сатрап много способен наделать такого, что неизбежно приведет страну к очередному развалу, а его самого к проклятию и осуждению потомками.
Делается все, чтобы политикой могли заниматься только избранные, чтобы напрочь отлучить народ от участия в ней. Но оболваненный веками народ когда-нибудь да проснется и воздаст должное тем, кто считал его стадом баранов.
shtirlitz77 26 декабря 2017 | 17:14
Тут надо вспомнить интервью главного чекиста нашей страны Бортникова.
Если он смеет оправдывать преступления чекистов, коих преемником он является, а Ю.Дмитриев возвращал имена невинно убиенных этими упырями, то не могут они простить ему этого.
Вот прокурор и потребовал назначить еще одну порнографическую экспертизу, хотя и для последней он выбирал компанию. Кроме того, прокурор настаивает на психиатрической экспертизе ЮД. Если попал к ним (чекистам) в клещи, не вырвешься.
e_nexoma 26 декабря 2017 | 17:25
shtirlitz77: НКВДешные людоеды-палачи через своих наследников и последователей протягиваю свои грязные руки к шеям современников, осмеливающимся вскрывать и обнародовать их преступления. Это становится возможным, что страна пе пережила катарсиса и раскаяния, не сделала для себя выводов и есть масса охотников, готовых вновь погрузить ее в пучину мракобесия и людоедства - дай каждой этой твари в руки судейскую мантию, пистолет и полномочия и по стране опять польются реки крови.
vezdehod 26 декабря 2017 | 17:26
Элла Александрона Памфилова "пахала" при Советской власти и - продолжает "пахать" при Путинизме, как сам Плешивый, семнадцать лет, гребцом на галере.
e_nexoma 26 декабря 2017 | 17:36
vezdehod: Да, тот еще пахарь. По морже и по заднице видно - где, как и чем она напахала на свое нынешнее чиновное положение. Позорище, а ведь долго удавалось втирать мозги насчет своей порядочности и честности. Но шила в мешке не утаишь и со временем все тайное становится явным.
captain_ 26 декабря 2017 | 17:15
Сечин не явился в суд, Пуйло не явился в ЦИК.
Зачем им приходить в созданный ими же цирк на представление, которое они сами срежиссировали?
Ггг...
e_nexoma 26 декабря 2017 | 17:28
captain_: Не царское дело - жить по законам страны, для которой они пишут свои законы.
Впору вспомнить старые лозунги - долой самодержавие, долой неконтролируемую антинародную власть!
vezdehod 26 декабря 2017 | 17:40
Меня не нужно призывать к бойкоту выборов - давно на них Не хожу. кроме выборов мэра Москвы. где я голосовал за Навального.
vezdehod 26 декабря 2017 | 17:29
У Ксении Собчак уже есть одно "Доверенное лицо" - это "Крестный отец" из питерской подворотни и Алексей Навальный. при нём лишний.
shtirlitz77 26 декабря 2017 | 17:34
captain_: "Зачем им приходить в созданный ими же цирк на представление..."
Вот и нам незачем приходить в созданный холуями Пуйла цирк для того, чтобы выбирать без выбора.
vlabumur 26 декабря 2017 | 17:42
Рабочее и Крестьянское правительство обращает внимание
населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой
фактически скрывается свобода для имущих классов, захватив в свои
руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и
вносить смуту в сознание масс.
Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из
могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в критический
момент, когда новая власть, власть рабочих и крестьян, только
упрочивается, невозможно было целиком оставить это оружие в руках
врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты, чем
бомбы и пулеметы.
Вот почему и были приняты временные и
экстренные меры для пресечения потока грязи и клеветы, в которых
охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин.
27 октября (9 ноября) 1917 г.
И вновь продолжается бой,
И кому то тревожно в кремле,
И Ленин такой молодой,
И юный Октябрь впереди.
shtirlitz77 26 декабря 2017 | 17:53
Предложение АН со стороны КС пойти к ней доверенным лицом не только глупое, но и наглое.
Посмотрим, сможет ли она понять это и отказаться от него.
sensei54 26 декабря 2017 | 18:53
Дубнов: «Главный политик боится произносить имя второго политика вслух. По-человечески это нездоровая ситуация.»
По-моему, дело не в здоровье главного политика, а в его ненависти к таким ребятам, как Немцов, Навальный...
Высокие, симпатичные, веселые и смелые. Всепоглощающая зависть и злоба.
С Немцовым он решил свою проблему. А здесь что-то, или кто-то ему явно мешает сделать то же самое. Вот и корёжит беднягу. Да так, что все уже в открытую вертят пальцем у виска.