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Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Ложная интерпретация
Людей на Юго-Востоке, с точки зрения американоукраинцев, либо вовсе нет — пустынная окулированная территория, подлежащая огневой зачистке, либо они порабощены и зомбированы, поэтому, опять же, их нужно срочно вызволять из неволи ракетными установками…
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«Всегда были настоящими государственниками и патриотами»
Речь Владимира Путина на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов безопасности…
гость:
Виктор Ерофеев
писатель
Если Путин уходит от власти по какой-то причине послезавтра, то народ тоже все 80% передает другому начальнику. Это любовь к начальнику, потому что это перенос ответственности на начальник
ПАРНАС
Продолжатели черного дела
Миллионы наших соотечественников были морально и физически искалечены в тюрьмах и лагерях НКВД-КГБ. До развала СССР КГБ продолжал нещадно подавлять свободомыслие , не гнушаясь ни убийством, ни провокацией…
Украина объявила о введении биометрического контроля на границе с Россией
На въезде в страну будут в том числе снимать отпечатки пальцев…
Рамзан Кадыров: Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США
США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб…
Удар по Евросоюзу
Это тот случай, когда «евродемократам» должно быть не грешно поинтересоваться опытом России, научившейся блестяще решать проблемы сохранения этнического и культурного многообразия…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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Владимир Путин: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необратимость перемен
Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина…
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Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади
В матче Ночной хоккейной лиги…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Сталинским курсом?
Представляете, какая буря началась бы в Германии, если бы канцлер заявил «большинство гестаповцев были настоящими государственниками и патриотами»?..
Рамзан Кадыров: Трампы приходят и уходят, а Иерусалим будет существовать вечно
Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях ничего не оставалось, как поддакивать США…
Леонид Гозман
политик
Свободу врагам свободы!
Письма и петиции не меняют реальность, они меняют самих людей, помогают им сохранить чувство собственного достоинства и, в конечном счете, пережить эти времена…
Глава Сбербанка Герман Греф предсказывает страшные последствия от новых американских санкций
В этом случае, «холодная война» покажется детской забавой, заявил Греф…
гость:
Алексей Венедиктов
главный редактор «Эха Москвы»
Конфликт вокруг митинга 24 декабря
Не надо думать, что человек, который отстаивает демократические взгляды, всегда будет честным политиком. Яшин поступил нечестно по отношение к Гудкову…
Александр Горный
блогер, Крым
Грудинин очень, очень опасен
Если Кремль хотел добавить интриги для повышения явки, то на мой взгляд, он переборщил. Товарищ-то реальный…
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Ну какое у духов умерших занятие? Правильно: послушать пресс-конференцию Путина и написать о ней с хештегом «Путин крут» под логотипом «Молодой гвардии»...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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