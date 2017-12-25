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e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:10
Комедия вокруг Навального началась, Памфилова приступила к оправданию доверия. Посмотрим, чем вся эта клоунада закончится.
vezdehod
25 декабря 2017 | 17:14
e_nexoma:
Комедия вокруг Навального началась, Памфилова приступила к оправданию доверия. Посмотрим, чем вся эта клоунада закончится.
==================================================================================================
Элла Памфилова стоит на перепутье, но - она правильно выгребит на нужную дорогу, иначе ей придёт окончательный КРАХ её Карьеры. при Плешивом.
vezdehod
25 декабря 2017 | 17:19
Александр...Хватит гнать пургу, так как Навальный не боится конкуренции со стороны Собчак и Грудинина - они те же спойлеры Кремля и этим всё сказано.
spikeyapples
Алекс Якубсон
25 декабря 2017 | 17:24
vezdehod: Грудинин если и спойлер Путина, то не потому что "сольёт" голоса коммунистов президенту. Наоборот, он может взбодрить "левых" и дать Путину повод выставить себя "либералом" и "вменяемым". Но именно поэтому я бы хотел чтобы Грудинин в этом "сравнении" выиграл. Пускай Россия на время снова станет полностью "красной", переболеет--вылечится. а то путинское "лучшее от всех миров" уже задолбало. Болезнь проходит после кризиса, когда температура сперва прыгает а потом спадает.
n_a_t_a7777777
25 декабря 2017 | 17:35
spikeyapples:
С Грудининым реально возможен второй тур. Россияне - не дураки, видят уровень коррупции. Одна отсидка Васильевой чего стоила при парикмахере иповаре на дому во время ареста....
oleg__
25 декабря 2017 | 17:55
n_a_t_a7777777: Скорее бегите на "выборы" !!!
Голоса "правильно" считать озёрные уже научились, а вот с массовкой на полупустых участках видно пока не очень. Так что вперёд !!! Поможем, чем сможем !!!
e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:42
spikeyapples: "Пускай Россия на время снова станет полностью "красной", переболеет--вылечится."
С первой попытки не вылечилась, давай ее заразим еще разок, авось не сдохнет и в этот раз. Логика интересная. Но не действует - ходьба по граблям - наш национальный вид спорта и он ровно ничему не учит.
oleg__
25 декабря 2017 | 17:32
vezdehod: О втирает! О втирает !!!
Грудинино - успешный директор, известный блоггер !!!
Кто знал эту марионетку ещё пару дней назад ???
Этот успешный приспособленец побывал уже и в ЕР, и в доверенных Пу! Теперь тут поманили!
И попробовал бы этот успешный директор сдавать в аренду совхозные земли не в дорогущем замкадье, а где нибудь в Тамбове !!!
e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:21
vezdehod: Да разве тут в этой даме дело. Это расходный материал и не настолько она глупа, чтобы этого не понимать, она себе почетную пенсию уже заработала и не ей нам с тобой завидовать в смысле ее размера.
Тут вопрос в Навальном - он сам по себе или таки такое же средство для обработки лошар, как и сама Памфилова.
Не надо недооценивать СС (спецслужбы), иногда они стараются так всем заморочить голову, что в дураках остаются сами.
vezdehod
25 декабря 2017 | 17:30
e_nexoma:
Не надо недооценивать СС (спецслужбы), иногда они стараются так всем заморочить голову, что в дураках остаются сами.
===========================================================================
Одно но...Брат Алексея Навального, Олег СИДИТ на Зоне и этим всё сказано.
e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:33
vezdehoЭтим не сказано ровно ничего - я не слышал ни от кого - как он сидит.
oleg__
25 декабря 2017 | 18:02
e_nexoma: Ещё один довод. Хрен с ними со всякими расследованиями про Плюшевого, быдло проглотит, но так бередить молодёжь, школьников вряд ли бы стали !!!
Правда 100% уверенности в Навальном пока нет, но надо хоть как то пытаться менять власть, ломать цементирующееся болото. Может Россия ещё и выживет !
n_a_t_a7777777
25 декабря 2017 | 17:32
vezdehod:
Замаскировали комментарии. Еле нашла. ГОЛОСУЮ ЗА ГРУДИНИНА!!!! ОДНОЗНАЧНО, По Йельскому гадёнышу- всё ожидаемо. Туда ему и дорога , вместе с Собчак!!!
vezdehod
25 декабря 2017 | 17:33
Как я и предполагал Элла Памфилова нашла Правильную дорогу и КРАХ карьеры минует её голову.
shplint_02
25 декабря 2017 | 17:17
Баунов считает, что для оппозиции закон не указ. Мелкая вошь, а пытается укусить.
vezdehod
25 декабря 2017 | 17:25
Элла Памфилова всю свою сознательную жизнь только ПЛАКАЛА и сколько я её помню она всегда была при должностях, а не "пахала" на производстве.
e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:25
shplint_02: Вынь из языка и головы жвачку и обозначь - что ты хотел сказать. Мешок муки сам по себе еще не хлеб, а чтобы он стал хлебом, нужны дрожжи - и много их не надо - достаточно пачки для того, чтобы сделать из общественного нужника ядерную бомбу. Не в количестве дело и не укусить она пытается. Чумная палочка невидна для невооруженных глаз, но последствия от встречи с ней фатальные.
n_a_t_a7777777
25 декабря 2017 | 17:39
e_nexoma:
Бойкот выборов Навальным - Цирк Терезы Дуровой!!!! Абсолютно неэффективен!!!!
e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:45
n_a_t_a7777777: С этим спорить не приходится - равнодушных идиотов, которым по барабану то, что происходит со страной, гораздо больше тех, кто болеет за ее судьбу, поэтому бойкот просто не состоится в нужных масштабах.
topotuschkin
25 декабря 2017 | 17:55
e_nexoma: Увы, комедия вокруг допуска уважаемого активиста-оптимиста А. Навального в кандидаты в кандидаты тут же и закончилась, не успев начаться.
ЦИК во главе с этой пламенной демократкой и светочем кристальной честности, неподкупности, приличности и порядочности Э. Памфиловой отнюдь не погнушалась пойти на прямое нарушение действующей Конституции РФ и совершенно незаконно не допустила уважаемого А. Навального к участию в выборах.
Любой бойкот при отсутствии нижнего порога явки - просто гомерически смешон.
Интересная сложилась ситуация.
Реальный цугцванг.
И голосовать идти на эту унылую комедию масок бессмысленно.
И бойкотировать бесполезно, ибо пассивно и просто глупо при отсутствии нижнего предела явки.
Заметьте, в Кремле засел на редкость боязливый, ужасно обидчивый и чертовски стеснительный горе-режим. И никакие 86% или 146% могучей всенародной поддержки почему-то ну никак не могут излечить этих кремлевских вояк-бояк, этих трусишек заек сереньких-сероводородненьких, от этого всепроникающего парализующего напрочь их волю и разум (если таковые и были хоть когда-нибудь) липкого леденящим трусливым вонючим потом кошмарного страха. Боятся всего-всего на свете, начиная со свободы слова, печати, собраний, мирных безоружных прогулок свободных граждан свободной страны.
А теперь еще и Конституции РФ страшно боятся и ужасно стесняются-обижаются намеков на честные выборы.
К сожалению, в программе увлекательных культурно-массовых мероприятий и прочих обещанных мадам Э. Памфиловой приятных сюрпризов буффонады "Горе-Выборы-2018" по поводу всенародного Царь-Мандата отсутствуют самые полезные зрелища: массовый стриптиз членов ТИК, УИК и ЦИК, показательные эротические танцы на льду дуэта МИД во главе с фрау М. Захаровой, и прочие не менее сногсшибательно увлекательные увеселения, хэппенинги, арт-прорывы и действа...
spikeyapples
Алекс Якубсон
25 декабря 2017 | 17:22
вот интересно: чем Путин пост-2012 отличается от Путина до 2012? НТВ не громил, с Грузией не воевал, ЮКОС не дербанил, оппозицию не давил, Мюнхенской речи не произносил?
e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:38
spikeyapples: Чтобы понравиться нашему народу, вовсе не надо что-либо делать, достатчно уметь хорошо брехать в прямом и переносном смысле.
Напомню обещания 2002 года об очередной попытке построения коммунизма в отдельно взятой стране:
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:
- программа модернизации энергетического комплекса
- массовое строительство индивидуального жилья
- программа развития новой транспортной сети России
- технологическая революция в российском сельском хозяйстве
- быстрый рост доходов всех категорий граждан
В результате, уже
- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России
- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие
- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики.
Абсолютно все оказалось голимой брехней и что? Уменьшилась народная любовь?
vezdehod
25 декабря 2017 | 17:39
Алексею Навальному не с кем объединяться и кооперироваться, даже с Собчак и у него остался единственный путь - БОЙКОТ. Власть сама нарывается на Грубость.
e_nexoma
25 декабря 2017 | 17:47
vezdehod: Как это ни прискорбно, но забойкотировать пока он в состоянии только самого себя. Выборы у нас в основном делаются в сельской местности, а боюсь, что там о нем и не слышали.
dgordano10
25 декабря 2017 | 17:46
Без Навального назвать это выборами никак нельзя ; разве что холуйство Путину !!! (((((
arb40
25 декабря 2017 | 17:55
Какая скукота! Жевал, жевал....Вроде молодой мужик, а всего боится! Каждое слово обсасывал....
(none)
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Комментарии26
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e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:10
Комедия вокруг Навального началась, Памфилова приступила к оправданию доверия. Посмотрим, чем вся эта клоунада закончится.
vezdehod 25 декабря 2017 | 17:14
e_nexoma:
Комедия вокруг Навального началась, Памфилова приступила к оправданию доверия. Посмотрим, чем вся эта клоунада закончится.
==================================================================================================
Элла Памфилова стоит на перепутье, но - она правильно выгребит на нужную дорогу, иначе ей придёт окончательный КРАХ её Карьеры. при Плешивом.
vezdehod 25 декабря 2017 | 17:19
Александр...Хватит гнать пургу, так как Навальный не боится конкуренции со стороны Собчак и Грудинина - они те же спойлеры Кремля и этим всё сказано.
spikeyapples Алекс Якубсон 25 декабря 2017 | 17:24
vezdehod: Грудинин если и спойлер Путина, то не потому что "сольёт" голоса коммунистов президенту. Наоборот, он может взбодрить "левых" и дать Путину повод выставить себя "либералом" и "вменяемым". Но именно поэтому я бы хотел чтобы Грудинин в этом "сравнении" выиграл. Пускай Россия на время снова станет полностью "красной", переболеет--вылечится. а то путинское "лучшее от всех миров" уже задолбало. Болезнь проходит после кризиса, когда температура сперва прыгает а потом спадает.
n_a_t_a7777777 25 декабря 2017 | 17:35
spikeyapples:
С Грудининым реально возможен второй тур. Россияне - не дураки, видят уровень коррупции. Одна отсидка Васильевой чего стоила при парикмахере иповаре на дому во время ареста....
oleg__ 25 декабря 2017 | 17:55
n_a_t_a7777777: Скорее бегите на "выборы" !!!
Голоса "правильно" считать озёрные уже научились, а вот с массовкой на полупустых участках видно пока не очень. Так что вперёд !!! Поможем, чем сможем !!!
e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:42
spikeyapples: "Пускай Россия на время снова станет полностью "красной", переболеет--вылечится."
С первой попытки не вылечилась, давай ее заразим еще разок, авось не сдохнет и в этот раз. Логика интересная. Но не действует - ходьба по граблям - наш национальный вид спорта и он ровно ничему не учит.
oleg__ 25 декабря 2017 | 17:32
vezdehod: О втирает! О втирает !!!
Грудинино - успешный директор, известный блоггер !!!
Кто знал эту марионетку ещё пару дней назад ???
Этот успешный приспособленец побывал уже и в ЕР, и в доверенных Пу! Теперь тут поманили!
И попробовал бы этот успешный директор сдавать в аренду совхозные земли не в дорогущем замкадье, а где нибудь в Тамбове !!!
e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:21
vezdehod: Да разве тут в этой даме дело. Это расходный материал и не настолько она глупа, чтобы этого не понимать, она себе почетную пенсию уже заработала и не ей нам с тобой завидовать в смысле ее размера.
Тут вопрос в Навальном - он сам по себе или таки такое же средство для обработки лошар, как и сама Памфилова.
Не надо недооценивать СС (спецслужбы), иногда они стараются так всем заморочить голову, что в дураках остаются сами.
vezdehod 25 декабря 2017 | 17:30
e_nexoma:
Не надо недооценивать СС (спецслужбы), иногда они стараются так всем заморочить голову, что в дураках остаются сами.
===========================================================================
Одно но...Брат Алексея Навального, Олег СИДИТ на Зоне и этим всё сказано.
e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:33
vezdehoЭтим не сказано ровно ничего - я не слышал ни от кого - как он сидит.
oleg__ 25 декабря 2017 | 18:02
e_nexoma: Ещё один довод. Хрен с ними со всякими расследованиями про Плюшевого, быдло проглотит, но так бередить молодёжь, школьников вряд ли бы стали !!!
Правда 100% уверенности в Навальном пока нет, но надо хоть как то пытаться менять власть, ломать цементирующееся болото. Может Россия ещё и выживет !
n_a_t_a7777777 25 декабря 2017 | 17:32
vezdehod:
Замаскировали комментарии. Еле нашла. ГОЛОСУЮ ЗА ГРУДИНИНА!!!! ОДНОЗНАЧНО, По Йельскому гадёнышу- всё ожидаемо. Туда ему и дорога , вместе с Собчак!!!
vezdehod 25 декабря 2017 | 17:33
Как я и предполагал Элла Памфилова нашла Правильную дорогу и КРАХ карьеры минует её голову.
shplint_02 25 декабря 2017 | 17:17
Баунов считает, что для оппозиции закон не указ. Мелкая вошь, а пытается укусить.
vezdehod 25 декабря 2017 | 17:25
Элла Памфилова всю свою сознательную жизнь только ПЛАКАЛА и сколько я её помню она всегда была при должностях, а не "пахала" на производстве.
e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:25
shplint_02: Вынь из языка и головы жвачку и обозначь - что ты хотел сказать. Мешок муки сам по себе еще не хлеб, а чтобы он стал хлебом, нужны дрожжи - и много их не надо - достаточно пачки для того, чтобы сделать из общественного нужника ядерную бомбу. Не в количестве дело и не укусить она пытается. Чумная палочка невидна для невооруженных глаз, но последствия от встречи с ней фатальные.
n_a_t_a7777777 25 декабря 2017 | 17:39
e_nexoma:
Бойкот выборов Навальным - Цирк Терезы Дуровой!!!! Абсолютно неэффективен!!!!
e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:45
n_a_t_a7777777: С этим спорить не приходится - равнодушных идиотов, которым по барабану то, что происходит со страной, гораздо больше тех, кто болеет за ее судьбу, поэтому бойкот просто не состоится в нужных масштабах.
topotuschkin 25 декабря 2017 | 17:55
e_nexoma: Увы, комедия вокруг допуска уважаемого активиста-оптимиста А. Навального в кандидаты в кандидаты тут же и закончилась, не успев начаться.
ЦИК во главе с этой пламенной демократкой и светочем кристальной честности, неподкупности, приличности и порядочности Э. Памфиловой отнюдь не погнушалась пойти на прямое нарушение действующей Конституции РФ и совершенно незаконно не допустила уважаемого А. Навального к участию в выборах.
Любой бойкот при отсутствии нижнего порога явки - просто гомерически смешон.
Интересная сложилась ситуация.
Реальный цугцванг.
И голосовать идти на эту унылую комедию масок бессмысленно.
И бойкотировать бесполезно, ибо пассивно и просто глупо при отсутствии нижнего предела явки.
Заметьте, в Кремле засел на редкость боязливый, ужасно обидчивый и чертовски стеснительный горе-режим. И никакие 86% или 146% могучей всенародной поддержки почему-то ну никак не могут излечить этих кремлевских вояк-бояк, этих трусишек заек сереньких-сероводородненьких, от этого всепроникающего парализующего напрочь их волю и разум (если таковые и были хоть когда-нибудь) липкого леденящим трусливым вонючим потом кошмарного страха. Боятся всего-всего на свете, начиная со свободы слова, печати, собраний, мирных безоружных прогулок свободных граждан свободной страны.
А теперь еще и Конституции РФ страшно боятся и ужасно стесняются-обижаются намеков на честные выборы.
К сожалению, в программе увлекательных культурно-массовых мероприятий и прочих обещанных мадам Э. Памфиловой приятных сюрпризов буффонады "Горе-Выборы-2018" по поводу всенародного Царь-Мандата отсутствуют самые полезные зрелища: массовый стриптиз членов ТИК, УИК и ЦИК, показательные эротические танцы на льду дуэта МИД во главе с фрау М. Захаровой, и прочие не менее сногсшибательно увлекательные увеселения, хэппенинги, арт-прорывы и действа...
spikeyapples Алекс Якубсон 25 декабря 2017 | 17:22
вот интересно: чем Путин пост-2012 отличается от Путина до 2012? НТВ не громил, с Грузией не воевал, ЮКОС не дербанил, оппозицию не давил, Мюнхенской речи не произносил?
e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:38
spikeyapples: Чтобы понравиться нашему народу, вовсе не надо что-либо делать, достатчно уметь хорошо брехать в прямом и переносном смысле.
Напомню обещания 2002 года об очередной попытке построения коммунизма в отдельно взятой стране:
Наша конкретная программа такова. После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:
- программа модернизации энергетического комплекса
- массовое строительство индивидуального жилья
- программа развития новой транспортной сети России
- технологическая революция в российском сельском хозяйстве
- быстрый рост доходов всех категорий граждан
В результате, уже
- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас
- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России
- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии
- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода
- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России
- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие
- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики.
Абсолютно все оказалось голимой брехней и что? Уменьшилась народная любовь?
vezdehod 25 декабря 2017 | 17:39
Алексею Навальному не с кем объединяться и кооперироваться, даже с Собчак и у него остался единственный путь - БОЙКОТ. Власть сама нарывается на Грубость.
e_nexoma 25 декабря 2017 | 17:47
vezdehod: Как это ни прискорбно, но забойкотировать пока он в состоянии только самого себя. Выборы у нас в основном делаются в сельской местности, а боюсь, что там о нем и не слышали.
dgordano10 25 декабря 2017 | 17:46
Без Навального назвать это выборами никак нельзя ; разве что холуйство Путину !!! (((((
arb40 25 декабря 2017 | 17:55
Какая скукота! Жевал, жевал....Вроде молодой мужик, а всего боится! Каждое слово обсасывал....