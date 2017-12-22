Т. Фельгенгауэр― Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Я рада приветствовать в этой студии Николая Сванидзе, журналиста, телеведущего. Здравствуйте, Николай Карлович.
Н. Сванидзе― Здравствуйте, Таня, я очень рад приветствовать вас.
Т. Фельгенгауэр― Ну что, ЦИК начинает вовсю следить за этими бесконечными учредительными избирательными собраниями. Заявки отправляются, съезды проводятся. За кем будете вы следить?
Н. Сванидзе― Следить — это как-то в духе этой недели и столетия рождения ВЧК.
Т. Фельгенгауэр― Правильно, надо атмосферу поддерживать.
Н. Сванидзе― Я немножко не на эту тему. За мной может следят, хотя не думаю, может быть это я слишком шикарного о себе мнения. Я-то ни за кем не слежу.
Т. Фельгенгауэр― То есть вам неинтересен ни один из этих съездов. Кто кого как будет выдвигать
Н. Сванидзе― Да нет, ну посмотрим по итогам, господи. Чего там вся эта мышиная возня. Там, собственно, интерес может быть, пожалуй, только что у левых. Потому что выяснилось, что вроде Геннадий Андреевич Зюганов готов. А может быть и не готов, может быть такое у него выражение на лице, а на самом деле оно не соответствует действительности, что уступить в данном случае право этой избирательной ночи одному из достаточно молодых относительно и ярких членов КПРФ господину Грудинину.
Т. Фельгенгауэр― Но как раз сегодня обсуждали это товарищи. Павел Грудинин, как вы считаете, для коммунистов настала пора какого-то обновления.
Н. Сванидзе― Я думаю, я буду не первым, у кого коммунисты будут спрашивать совета. По данному вопросу, честно говоря, а, может быть, даже одним из последних буду. Но если бы спросили, я бы сказал, что настала очень давно эта пора. Очень давно.
Т. Фельгенгауэр― И не только у коммунистов, видимо.
Н. Сванидзе― И не только у коммунистов. А у коммунистов она настала, еще, пожалуй, даже еще до появления господина Зюганова. А уж сейчас-то подавно настала. Конечно, настала.
Т. Фельгенгауэр― А смысл какой менять Зюганова на Грудинина, если это все выборы, в которых участвует Владимир Путин.
Н. Сванидзе― Я скажу, какой смысл. Смыслов несколько. Для Зюганова есть смысл, ему неохота в очередной раз с треском проигрывать. Ну просто, он понимает, что для него такая обязанность тяжкая идти на выборы. С заведомым проигрышем. Мало того, уже по нынешним рейтингам он, скорее всего, во всяком случае, у него очень хорошие шансы проиграть не только Путину, а еще скажем и Жириновскому. А может еще по идее и К. А. Собчак проиграть. Но это совсем никуда. Это будет плохо для него, унизительно и неприятно. Поэтому, конечно, у него я думаю, есть желание подставить вместо себя кого-нибудь другого. Проиграет – не жалко, потому что не он же проиграет, а другой. А выиграет – слава богу, значит, партия сделала правильный выбор. Что касается партии, то она заинтересована, наверное, давно, кроме шуток в обновлении. Потому что невозможно. При всех достоинствах, а они, несомненно, есть Г. А. Зюганова, он договороспособен, он умерен, он консервативен, в хорошем смысле. Ну, в плохом тоже. Во всех смыслах. Опытен очень. Тем не менее, конечно, мухи-то дохнут, когда там слушают. А Грудинин довольно лично производит симпатичное впечатление, но вообще просто новое лицо. Просто новое лицо. Поэтому я думаю, что со всех сторон им было бы выгодно выставить Грудинина. И пусть заодно обкатается. Потому что на этих выборах в любом случае все ясно, а на следующих уже непонятно, что будет. В 24-м году. Поэтому я даже не исключаю, что они пойдут по этому пути. Если Зюганов в последний момент не испугается. Потому что выставить вместо себя кандидата в президенты это одно, а если тот неплохо выступит, то значит, что он имеет хорошие шансы оттереть Геннадия Андреевича уже от высот самой партии. Независимо от выборов. Этого бы ему не хотелось.
Т. Фельгенгауэр― Ну как, Григорий Явлинский же ушел со своего поста внутри партии «Яблоко». Эмилия Слабунова его заменила.
Н. Сванидзе― Ну знаете, во-первых, госпожа Слабунова не конкурентка Г. А. Явлинскому в том, что касается лидерства в партии. Реально. При всех своих достоинствах. Во-вторых, все-таки Явлинский не Зюганов. Конечно, обе партии в достаточной степени вождистского типа, Явлинского партия даже может быть в большей степени, как ни странно. Хотя она либеральная. Но я думаю, что Явлинский не боится конкуренции. Он очень яркий человек.
Т. Фельгенгауэр― За съездом, который попытается и за встречей этой, Алексей Навальный будете смотреть. От слова «следить».
Н. Сванидзе― Хорошо, что вы ушли от глагола «следить».
Т. Фельгенгауэр― Следить за ней будут другие люди, Николай Карлович.
Н.Сванидзе: Для Зюганова есть смысл, ему неохота в очередной раз с треском проигрывать
Н. Сванидзе― Тут точно найдется кому следить. Ну конечно, это любопытно, разумеется. При нулевых совершенно шансах самого Алексея Навального считаю на допуск к выборам, я думаю, что у него нет ни одного шанса быть допущенным. Поэтому просто интересно чисто как шахматисту-любителю, скажем так, мне интересно, какой здесь будет избран вариант.
Т. Фельгенгауэр― Какие тут могут быть варианты.
Н. Сванидзе― Не знаю. Мне интересно это.
Т. Фельгенгауэр― Про Ксению Собчак вы очень уверенно говорите, что она будет участвовать в выборах.
Н. Сванидзе― Нет. Не уверенно. Я думаю, что 50 на 50. Тоже никто никаких гарантий не давал. Потому что она тоже выступает ярко, сильно, она такой политический персонаж, который можно выпустить, но невозможно контролировать. И я думаю, что это уже поняли. Что она не контролируема. И это на взгляд тех людей, которые хотят, чтобы все было под контролем это плохо, поэтому, что она оживляет предвыборный пейзаж, несомненно. Не слишком ли она его оживит и не слишком ли много очков она получит. И потом не слишком ли много она чего говорит все-таки. Она говорит содержательные вещи, и она говорит их с очень высокой трибуны такой популярной трибуны федеральных каналов на минуточку. И никто с ней там пока справиться не может. Она выходит и говорит себе и говорит. И все, и с ней там и паясничают. И чего только там ни делают, а ничего с ней поделать не могут. Поэтому гарантий, что ее допустят, нет. Я думаю, то есть уверен, что это будет решаться первым лицом. И какое решение это лицо примет, не знаю.
Т. Фельгенгауэр― Интересно, Владимир Путин во время своей пресс-конференции сказал, что пойдет как самовыдвиженец, сегодня же мы узнали, что он посетит съезд «Единой России» 23 декабря.
Н. Сванидзе― Но он же не говорил, что он запрещает «Единую Россию». Правда.
Т. Фельгенгауэр― Да нет, конечно. Ну просто формально он к «Единой России» особо не имеет отношения.
Н. Сванидзе― Ну особо нет, то есть он идет не от нее.
Т. Фельгенгауэр― Лидером не является. Там Дмитрий Медведев лидер.
Н. Сванидзе― Тем не менее, мы понимаем, что Дмитрий Анатольевич Медведев лидер в значительной степени формальный, поставленный тем же Путиным. А реальный лидер там действующий президент, естественно. Это партия даже, в общем, идеологии как таковой не имеет. В чем ее слабость и сила с другой стороны. Потому что отсутствие идеологии тоже добавляет пластичности. Когда есть идеология, то кому-то это нравится, а кому-то нет. А когда нет идеологии, то вроде всем мил. Ни у кого идиосинкразии не вызываешь. А их идеология это позиция последняя Владимира Владимировича Путина. Вот сегодня Путин что-нибудь сказал, вот это идеология «Единой России». Поэтому понятно, конечно, что эта партия зависит от него полностью. Она будет поддерживать полностью. И уж совсем их бортовать зачем ему нужно. Да, он пойдет как самовыдвиженец. Но ни «Народный фронт», ни партию «Единая Россия», он конечно не будет уже совсем-то унижать.
Т. Фельгенгауэр― Никто не говорит про унижения, просто посещение съезда это какой-то очень…
Н. Сванидзе― Ну приятно посетить.
Т. Фельгенгауэр― Обычно съезд это то самое место, где говорят, что вот у нас есть лидер, мы его выдвигаем.
Н. Сванидзе― Такой радости…
Т. Фельгенгауэр― Я выдвигаюсь сам по себе, но к «единороссам» загляну.
Н. Сванидзе― Да, такой радости им не будет действительно, вы правы. А на огонек заглянет. Немножко все-таки он не то что большой такой пряник, но маленькую конфетку им даст.
Т. Фельгенгауэр― Хорошо. Вопрос задает один из наших слушателей, спрашивает: будете ли вы следить за событиями 24-го декабря, когда следите или нет, смотрите, читаете все споры по поводу праздника в Москве.
Н. Сванидзе― Все меня спрашивают: буду ли я следить. Что же такое сегодня делается.
Т. Фельгенгауэр― В хорошем смысле следить. Почему у вас какая-то негативная коннотация.
Н. Сванидзе― Не негативная. Почему негативная.
Т. Фельгенгауэр― Мы еще не начали про ВЧК говорить.
Н. Сванидзе― Я бы сказал, вот просто неделя же прошла под этим знаком.
Т. Фельгенгауэр― Рано.
Н. Сванидзе― Поэтому сразу возникают ассоциации. Так что там будет 24-го?
Т. Фельгенгауэр― Попытка провести городской праздник. Илья Яшин…
Н. Сванидзе― А, в этом смысле. Да, я буду.
Т. Фельгенгауэр― Все друг друга называют провокаторами.
Н. Сванидзе― Здесь отвечу утвердительно. Причем решительно утвердительно. Да, буду следить. Я туда пойду в качестве наблюдателя от совета по правам человека.
РЕКЛАМА
Т. Фельгенгауэр― Это программа «Особое мнение». В гостях у меня Николай Сванидзе. Мы с Николаем Карловичем хотим поправиться по поводу неверного представления Грудинина.
Н. Сванидзе― Да, то есть это, Таня, не ваша ошибка. Я назвал господина Грудинина членом КПРФ. Он не член КПРФ. Но он левый кандидат, кандидат от левых сил. И в этом смысле коммунисты могут его выставить от своей партии. Формально он не член КПРФ.
Т. Фельгенгауэр― Продолжая тему, которую мы начали, вы будете на мероприятии 24 декабря как наблюдатель.
Н. Сванидзе― Как наблюдатель.
Т. Фельгенгауэр― И будете следить…
Н.Сванидзе: Партия даже, в общем, идеологии как таковой не имеет. В чем ее слабость и сила с другой стороны
Н. Сванидзе― Да, вместе с моим уважаемым коллегой Андреем Бабушкиным, который вообще суперпрофессионал по этой части. Мы будем с ним смотреть, чтобы не было кровопролитиев никаких неприятных.
Т. Фельгенгауэр― У вас есть какие-то опасения?
Н. Сванидзе― Опасения, естественно, есть. Особенно когда неразрешенное официально мероприятие. То опасения всегда имеют право на существование. В наших условиях. Не хотелось бы, чтобы они оправдались. Может быть, они, даст бог, и не оправдаются. Но, конечно, они всегда есть.
Т. Фельгенгауэр― Сегодня в Москве проходит еще, по-моему, продолжается прощание с Арсением Рогинским. Я знаю, что вы сегодня там были. И несколько слов. Во-первых, что там было, и вообще вспомнить Арсения Рогинского мне кажется, сегодня было бы правильно.
Н. Сванидзе― Оно еще продолжается прощание в «Мемориале». На Каретном ряду. Там было очень много людей. Очень приличных. И хороших. Достойных. Потому что Арсений Борисович Рогинский человек, конечно, совершенно высочайшей золотой пробы. Человеческой. И его уход колоссальная потеря. Он такой человек, один из тех штучных людей, по которым как камертон, по которому можно сверять свое поведение. Сверять свою позицию, свои поступки. А как бы на это посмотрел Арсений Борисович Рогинский. Вот если одобрил бы, значит понятно, а не одобрил бы, значит нужно подумать. Человек очень хороший. Очень добрый. Очень сильный. Очень бесконечно спокойно мужественный. Абсолютно без пафоса. Абсолютно без позы. Скромный человек. От этого еще более масштабный. Он один из отцов-основателей «Мемориала». Он отсидел в свое время по ложному обвинению. Он сын ленинградского инженера, репрессированного при Сталине. И сам потом отсидел уже в другие времена. И вышел и стал одним из создателей «Мемориала» и с тех пор он его пестовал и возглавлял. И он историк очень высокого качества. И филолог, он один из любимых учеников великого Юрия Михайловича Лотмана. Он учился в Тартуском университете. И вообще человек для тех, кто его имел счастье и удачу жизненную его знать, конечно, человек, который обаятельный очень, производил сильнейшее впечатление помимо просто объективных оценок того, что он сделал, он был просветителем, в общем. Общественным деятелем и просветителем. Он собирал и собрал огромное количество, что такое «Мемориал» — это просветительская организация. И он собрал огромное количество материала о людях репрессированных, уничтоженных. Он знал практически сотни и тысяч людей сам, их биографии, судьбы. Он этим дышал, он этим жил. Он не давал нам о них забывать. Я считаю, что великий человек.
Т. Фельгенгауэр― Мы в понедельник с Константином Эггертом в этой студии вспоминали Арсения Рогинского, и тогда Константин сказал, что людей такого масштаба, которые внесли такой вклад серьезный в историю развития страны обычно приходят с ним прощаться первые лица государства.
Н. Сванидзе― Ну да, или приходят прощаться или уже, во всяком случае, что-то от себя присылают, скажем так. Некое послание. Я не знаю, имело ли место это, просто не в курсе. Когда я там был, там зачитали письмо от М. С. Горбачева. Больше при мне ничего не зачитывали. И никого из официальных лиц я там не видел.
Т. Фельгенгауэр― Ну как-то, наверное, логичная тема «Мемориала» поговорить и о столетии ВЧК. И не то чтобы стоит обсуждать именно эту дату, но удивительное интервью появилось в «Российской газете», глава ФСБ Бортников очень большой текст, очень большое интервью. Читали ли вы его.
Н. Сванидзе― Читал.
Т. Фельгенгауэр― И на что обратили в первую очередь внимание. Там много на самом деле.
Н. Сванидзе― Не бином Ньютона. Понятно, на что обратил внимание. Там большая историческая составляющая. Я здесь возьму на себя смелость даже, может быть, с вами в некую дискуссию вступить короткую. По поводу того, что само по себе столетие это как бы не так интересно. Это весьма интересно на мой взгляд. Таня. Потому что это организация…
Т. Фельгенгауэр― Я прошу прощения, уточните. Интересно, что продолжают эту историю и отмечают столетие?
Н. Сванидзе― И это интересно.
Т. Фельгенгауэр― Или возникновение этой службы.
Н. Сванидзе― Возникновение это ладно, для гурманов. Это не суть. Хотя само по себе интересно.
Т. Фельгенгауэр― Или то, что они длят эту историю сквозь все сто лет.
Н.Сванидзе: Кирилл Серебренников не похож на главного коррупционера в нашей стране
Н. Сванидзе― Совершенно верно. Интересно то, что они пережили даже государство, которое их родило, которому они служили. Они пережили тот строй, тот режим, который они защищали. Режим рухнул, а организация эта продолжает существовать. Мало того, она сейчас в такой силе, вот на наших глазах сегодня, в какой она, пожалуй, никогда еще не была. Потому что при Ленине, когда она возникла, она была мощной, при Сталине она была еще более мощной. Но она всякий раз уравновешивалась партийным аппаратом. Особенно после смерти Сталина. А сейчас она, на мой взгляд, никем не уравновешивается. Просто никем не уравновешивается. Поэтому она сейчас эта организация, которая сейчас самая сильная структура в нашей стране. Самая влиятельная, самая политически значимая. Имеющая самое непосредственное отношение к принятию любых важных государственных решений. Это мне кажется как историку и холодному наблюдателю, не всегда холодному, это мне кажется очень любопытным. Что касается интервью А. В. Бортникова, директора ФСБ, оно да, занятное. Я, честно говоря, не понимаю, зачем он его дал. Потому что он там защищает, фактически оправдывает, реально, называя вещи своими именами, оправдывает сталинские репрессии. Говоря, что в них были объективные причины. Он практически только что не цитирует краткий курс истории ВКПБ под личной редакцией И. В. Сталина. Когда говорит, что там Троцкий и его соратники хотели убить вождя, что они были связаны с иностранными…
Т. Фельгенгауэр― Разведками.
Н. Сванидзе― Иноспецструктурами. Это все какой-то совершенно архаичный текст. Который сейчас даже оспаривать неудобно, это все равно, что всерьез спорить с человеком, который утверждает, что земля квадратная или плоская, предположим. И кроме того, он говорит, что эти репрессии прекратились и называет дату – ноябрь 38-го года. Фактически после прихода к власти в этой организации Л. П. Берия. То есть получается, что при Ягоде, Ежове еще допускались некие перегибы, а как Лаврентий Павлович пришел, так все стало слава богу. Так и у Сталина глаза открылись. У орла нашего. Я, честно говоря, не понимаю, зачем А. В. Бортникову давать такое интервью. Я не понимаю, почему он это все говорил. Потому что если он знает, что это не так и говорил это сознательно, то это ложь. А зачем ему, человеку в таком положении на таком уважаемом месте лгать на тему давно минувших дней. Зачем. А если он действительно так думает, тогда это свидетельство его некомпетентности, что тоже очень странно, потому что он, хотя он не историк профессиональный, у него другая профессия, но он по определению максимально компетентен. Просто по должности он очень компетентен. Поэтому для меня большая, честно говоря, тайна, огромный такой кривой знак вопроса. Зачем Александр Васильевич Бортников, директор ФСБ дал это интервью. Вот не знаю. Почему он его дал. Но в результате он выступил в качестве крупного государственного деятеля, которым он является. И этот крупный государственный деятель оправдывает Сталина и оправдывает сталинский террор. На кой я прошу прощения и кому это надо, это еще один знак вопроса.
Т. Фельгенгауэр― Но там же он говорит, что неоднозначно в обществе относятся к чекистам. Мне интересно, должно быть это отношение к чекистам однозначным.
Н. Сванидзе― К чекистам, к организации к структуре с такой, мягко говоря, сложной политической биографией, однозначное отношение невозможно. Разумеется. Потому что и они гибли в большом количестве, и они убивали в еще большем количестве. В разные периоды нашей истории. И, разумеется, полагать, что все будут относиться к ним нежно, ну, как-то, в общем, не приходится. Странно было бы.
Т. Фельгенгауэр― Сейчас делаем небольшой перерыв. Мы вернемся и поговорим о встрече Владимира Путина с деятелями культуры.
НОВОСТИ
Т. Фельгенгауэр― Продолжается программа «Особое мнение». В гостях у меня Николай Сванидзе. Обещала я спросить про Владимира Путина, который встречался с деятелями культуры. И услышали мы вопрос от Александра Архангельского, который касался нескольких очень важных болезненных тем. Слышали ли вы этот вопрос, слышали ли вы ответ Владимира Путина. И удовлетворил ли вас этот ответ.
Н. Сванидзе― Я слышал и, по-моему, еще этой темы коснулся и Алексей Герман. Оба очень уважаемые мною люди. И талантливые. Да, был поднят вопрос о Кирилле Серебренникове. И президент на него ответил в своей манере. Что значит, удовлетворил, Таня. Он меня удовлетворил в том смысле, что я ожидал такого ответа. В этом смысле — да. Но в смысле подхода — нет, потому что здесь моя позиция отличается от позиции президента. Но я отдаю себе в этом отчет. Собственно, он и не обязан придерживаться моей позиции ни в коем случае. Так же как и я не обязан придерживаться его. Потому что я, например, считаю, что Кирилл Серебренников, какие бы обвинения в отношении него ни выдвигались, он не похож на главного коррупционера в нашей стране. Вот не похож. И поэтому вставать в такую формальную позицию, что, а чем он лучше других, это не преследование, а расследование. На мой взгляд, это действительно формальная позиция. Это не реальный ответ на реальный вопрос такой вполне конкретный, который был задан Александром Архангельским. Потому что Архангельский исходил как раз, на мой взгляд, из позиции, близкой к моей. А президент Путин как юрист ушел за такую юридическую форму. Сказал, ну что, он обычно так всегда и делает: суд разберется. Это не преследование. Вот если бы говорит, было преследование, то спектакля бы не было. Собственно говоря, а почему. Спектакль — спектакль, а Серебренников – Серебренников. А если бы было уже установлено, что он коррупционер, и он бы получил 48 лет строгого заключения…
Т. Фельгенгауэр― Что вы не знаете. Фильмы на полку. Спектакль запретить.
Н. Сванидзе― Да. Но формально почему бы его запрещать. Мало ли что. Спектакль он живет своей жизнью. И всё.
Т. Фельгенгауэр― Актриса уехала в США. Всё. Фильм на полку.
Н.Сванидзе: «Веселые ребята» — там половина группы сидела, когда фильм вышел на экраны. И ничего
Н. Сванидзе― Вот если актриса – фильм на полку. А если режиссер, то его снимали с титров. Или оператор – снимали из титров. «Веселые ребята» — там половина съемочной группы сидела, когда фильм вышел на экраны. И ничего. Во главе со сценаристом. И ничего, вышел. А просто титры немножко обеднели, широкий массовый зритель этого не заметил. Короче говоря, на мой взгляд, здесь есть элемент преследования. Но позиция президента именно такова. Она по-своему юридически вполне себе твердая.
Т. Фельгенгауэр― По-моему, еще, если ничего не путаю, упоминали и дело Юрия Дмитриева.
Н. Сванидзе― Совершенно верно. Дело Юрия Дмитриева совсем плохое. Потому что Юрий Дмитриев историк замечательный, который расследует дела, связанные с массовыми репрессиями. И он очень хороший историк, очень честный историк. Не молодой по возрасту человек. И ему вменяется вообще страшная и совершенно не имеющая отношение к реальности вещь. Я напомню, кто не видел, кого заинтересует, просто кликните на Юрия Дмитриева. У него девочка падчерица, насколько я помню, была в какой-то момент не вполне физически здорова. И врачи рекомендовали делать ее фотоснимки по мере выздоровления, чтобы каким-то образом отслеживать процесс. И он фотографировал. И его сейчас обвиняют в педофилии. Потому что он должен был ее фотографировать, естественно, не в зимней одежде. А так, чтобы можно было что-то определить по ней. То есть иначе говоря, она была голенькая. Девочка. То есть в принципе любого, вот у меня в телефоне тоже, наверное, если поискать есть, вот у меня сейчас внуку месяц. Какие-то фотографии если найти, меня, вероятно, можно обвинить в педофилии. Ровно с тем же успехом. Это, на мой взгляд, совершенно страшное и не имеющее никакого отношения к следованию законам РФ обвинение.
Т. Фельгенгауэр― Откуда как вы думаете вообще зачем это дело против Юрия Дмитриева? Он не ставит какие-нибудь скандальные спектакли и не живет богемной жизнью, никого особо не раздражал. Он изучает историю. Да, это серьезнейше открытие. Но это прошлое. Это наше прошлое.
Н. Сванидзе― Это прошлое. А Серебренников ставит спектакли. Ну и что. Спектакли. Кому они мешают, кого раздражают. Кроме кучки маргиналов. В конечном счете. Никого. Тем не менее, это люди, которые не контролируются. Это люди, которые раздражают своей внутренней свободой. Своей независимостью. И такие люди всегда в ситуации, когда контроль над свободой людей ужесточается, такие люди всегда находятся под угрозой. Самые яркие из них. Ну, кто-то попадается под руку, кто-то не попадается под руку. Но в принципе попасться под руку может любой. И историк, и режиссер. В данном случае режиссер с европейским именем. В данном случае историк с всероссийской репутацией. И, тем не менее, это не спасает и всегда можно действительно спрятаться, а что, у нас никто не может спрятаться от закона. Будь ты хоть кто, хоть режиссер, хоть министр, как известно. И это производит, кстати, на массовую публику очень хорошее впечатление. Вроде как действительно у нас закон един для всех.
Т. Фельгенгауэр― Как же он един для всех, если Руслана Геремеева так и не допросили по делу об убийстве Немцова.
Н. Сванидзе― Совершенно верно.
Т. Фельгенгауэр― Потому что следователей не пустили.
Н. Сванидзе― Я не первый человек, которому вы задаете этот вопрос. Я согласен с вашей постановкой вопроса. Но про Геремеева мало кто знает в широкой публике. Зато про Улюкаева знают. Вот у нас и министра посадили за коррупцию. У нас если ворье, так сядет. Это производит приятное впечатление на людей. На значительную часть. А значительная часть не самая информированная, как правило. Широкая аудитория не может быть хорошо информирована. На то она и широкая аудитория.
Т. Фельгенгауэр― Но получается, что апеллировать здесь к Владимиру Путину, в общем, бессмысленно.
Н. Сванидзе― Апеллировать нужно всегда на самом деле. На мой взгляд, всегда нужно стараться апеллировать к власти. Всегда. Потому что нужно использовать всегда все рычаги воздействия на ситуацию. На мой взгляд. Я в этом абсолютно убежден. Но для этого существует, иначе нет никакого смысла в существовании совета по правам человека, в котором я состою. Поговорите на эту тему с Людмилой Михайловной Алексеевой. Она вам значительно более веско и фундировано ответит на этот вопрос. У нас здесь с ней одна позиция.
Т. Фельгенгауэр― Если есть возможность, нужно рассказывать президенту, что происходит.
Н. Сванидзе― Да, нужно использовать все рычаги воздействия на ситуацию.
Т. Фельгенгауэр― Хоть раз это сработало в таких громких делах?
Н. Сванидзе― В таких громких. Ну, что вы называете громкими делами. Смотря. Может, и сработало, мы не знаем. Может быть, были бы другие громкие дела, а так их нет. Мы не знаем с вами. Потому что все-таки с этой стороны воздействие оказывается. Если бы с этой стороны на него не оказывалось никакого воздействия, может быть, атмосфера в стране была бы еще тяжелее, чем сейчас.
Т. Фельгенгауэр― Это к концу 2017 года особенно приятно слышать. В марте как раз президентские выборы. Можно идти под лозунгом «если вы не хотите, чтобы было еще тяжелее, чем сейчас».
Н.Сванидзе: Какие-то фотографии если найти, меня, вероятно, можно обвинить в педофилии
Н. Сванидзе― Под разными лозунгами нужно идти. Вообще главный лозунг выборов должен состоять в том, что выборы должны быть выборами.
Т. Фельгенгауэр― Они уже нет.
Н. Сванидзе― Это будут выборы мы знаем кого. Конечно.
Т. Фельгенгауэр― Алексей Навальный, кстати, сказал, что будет призывать к бойкоту выборов, если его не допустят. Насколько это эффективная стратегия?
Н. Сванидзе― Идут большие споры на этот счет. Я противник бойкота. В любом случае. Я считаю, что на выборы нужно идти. Бойкот это на обиженных воду возят. Я понимаю позицию Алексея Навального. Я ее психологически понимаю. Но я ее просто не поддерживаю. Я считаю, что это неправильно. Считаю, что на выборы нужно идти и голосовать так, как тебе велит совесть.
Т. Фельгенгауэр― Насколько здесь поможет активность в том, чтобы пойти поработать наблюдателем…
Н. Сванидзе― Поможет.
Т. Фельгенгауэр― Помните было всеобщее движение, когда все пошли в наблюдатели. Были очень воодушевлены.
Н. Сванидзе― Поможет, Таня, на мой взгляд, это не панацея. В нашей ситуации нынешней панацеи вообще нет. И искать ее бессмысленно. Тем не менее, это не значит, что нужно сидеть дома и ковырять в носу. Это все, так или иначе, мне кажется, это все следует шить, как поется в известной песне. Будет ли это носиться, я не знаю. Но шить следует.
Т. Фельгенгауэр― Но при этом очень странно, что кандидат в президенты Владимир Путин пока ничего не говорит ни про программу, ни про лозунги. Ни про что.
Н. Сванидзе― Но Путин сам по себе программа.
Т. Фельгенгауэр― Ну какая же это программа.
Н. Сванидзе― Путин?
Т. Фельгенгауэр― Вот что в программе под названием «Путин»?
Н.Сванидзе: На мой взгляд, всегда нужно стараться апеллировать к власти. Всегда
Н. Сванидзе― Оглянитесь вокруг.
Т. Фельгенгауэр― Санкции.
Н. Сванидзе― Почему только санкции. Все на свете. Все, что у нас есть это Путин. Путин у нас 18 лет. 17. Это все Путин. Какая вам еще программа. Что будет, я, конечно, понимаю, здесь скажем первый срок Путина и последний срок Путина разные. Но, тем не менее, я думаю, что до конца, может быть, он не знает, что он будет делать. Потому что он политик ситуативный и эмоциональный. И как там сложится, знал ли он про Крым, когда шел на свои последние выборы, знал ли — не знаю, не уверен. Знал ли он про Донбасс. Уверен, что не знал. Поэтому здесь какие могут быть программы. Конечно, нам было бы интересно, чтобы он сейчас изложил свою стратегию.
Т. Фельгенгауэр― Программа, как бог на душу положит.
Н. Сванидзе― Как ситуация на душу положит. Я так думаю. В основном международная ситуация. Потому что ему, насколько я понимаю, гораздо интереснее международная политика, нежели внутренняя.
Т. Фельгенгауэр― Прекрасно быть президентом, который интересуется только внешней политикой.
Н. Сванидзе― Она ему интереснее. Она ярче.
Т. Фельгенгауэр― Конечно. Внутри-то все уничтожили. Спасибо большое. Николай Сванидзе был гостем программы «Особое мнение». Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.
Н. Сванидзе― До свидания.
Комментарии68
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
topotuschkin 22 декабря 2017 | 17:08
Столетний юбилей ВЧК - вековой траур ликующей-торжествующей упивающейся своей мерзостью государственной тайной полиции гостапо.
Век воли не видать...
mongol_2 22 декабря 2017 | 17:08
Николай Карлыч, в Латвии принят закон, который уравнивает в правах советских и нацистских ветеранов. Цель этого закона признать заслуги граждан, которые воевали на стороне гитлеровской Германии.
Вы же типа правозащитник?
Таки как вам?
Николай таки Карлыч, вы так старались уровнять гитлера и Сталина, вы пожнёте плоды своих “трудов”. Ведь в заслуги новых “героев” входит и непосредственное участие в холокосте. Понимаете о чём я?
Когда это всё РВАНЁТ, ваши же соплеменники потом будут разбираться, кто создавал предпосылки к очередной трагедии еврейского народа.
Я в этот раз не буду предупреждать вас об опасности, вы большой мальчеГ.
e_nexoma 22 декабря 2017 | 17:11
mongol_2: Умничаешь, Монгол? Не зря ты уже второй, жаль, что мозгов не добавляется. Я с прибалтами совершенно согласен - для них что гитлеровцы, что советские солдаты были оккупантами. Но от первых им быстро удалось избавиться, а вот вторые попили у них кровушки больше, чем достаточно. Так что по Сеньке и шапка - за что боролись, на то и напоролись.
mongol_2 22 декабря 2017 | 17:14
e_nexoma: Я с прибалтами совершенно согласен - для них что гитлеровцы, что советские солдаты были оккупантами.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Баран, гитлеровцы были они сами.
e_nexoma 22 декабря 2017 | 17:17
mongol_2: Ну кто баран - это вопрос, если ты не в состоянии усвоить, что советских солдат они уравняли не с собой, а с гитлеровцами. А русских у Гитлера служило гораздо больше, чем есть на свете прибалтов, так ты на что намекиваешь, патриотическая душа из тебя вон?
mongol_2 22 декабря 2017 | 17:21
e_nexoma: советских солдат они уравняли не с собой, а с гитлеровцами.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Боже мой. Читай внимательно, тупень: «в Латвии принят закон, который уравнивает в правах советских и нацистских ветеранов». Имеется ввиду латышские ветераны воевавшие за Гитлера.
Теперь дошло? ))
mongol_2 22 декабря 2017 | 17:28
Карлыч уже затронул несколько “животрепещущих” тем. И в каждой, в каждой упомянул Сталина! В простонародье говорят так – приплёл.))
mongol_2 22 декабря 2017 | 17:45
Карлыч:
– Дело Юрия Дмитриева. Он историк! Его обвиняют в педофилии. У меня в телефоне…! Если поискать…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Карлыч, стоп! Поздно я… Карлыч уже сказал это. Как же так не осторожно то, а?
Теперь кто-то другой из “либералов” будет топить за Карлыча с криком: «Он историк!».))
nestor199 22 декабря 2017 | 20:41
mongol_2: В Волгограде был историк, точнее не историк, а учитель истории по имени Юрий, только фамилия другая - Бабкин. Личность со всех сторон положительная: депутат, секретарь райкома КПРФ - боюсь ошибиться по сроку, но лет пятнадцать за педофилию получил.
Педофилов надо топить, и тех кто за них топит тоже надо топить.
mongol_2 22 декабря 2017 | 18:56
naxal3333: Хм. Здесь много чего не обсуждают, что противоречит взглядам “либералов”.
И вообще «обсуждать» - это не их конёк, что видно из программ по ТВ где присутствуют “либералы”.
А как же тут обсуждать решение Генассамблеи ООН? Легче сказать: Путин купил ООН.))
super_demokpat 22 декабря 2017 | 18:58
mongol_2: Кому ты втираешь? Это же шабесгой - свинорыл. Организм стесняющийся , что он русский. Плюющий в глубь веков на своих прапрадедов и прапрабабушек . Мерзость , по совести, надлежащая к уничтожению....
mongol_2 22 декабря 2017 | 19:12
super_demokpat: Да не.. Сам свинорыл мне совершенно по барабану, тут другое, троллинг через свинорыла граждан особой национальности, когда он говорит: «Я с прибалтами совершенно согласен» – а эти самые граждане поддерживают его своими лайками, то получается, что они поддерживают холокост.
Забавно иногда наблюдать.))
s_talker002 22 декабря 2017 | 19:39
mongol_2:
\то получается, что они поддерживают холокост. ...\
Неужто опять случится очередной холокост?....хотя *дыма без огня не бывает*.
Главное чтобы остался хоть кто то , кто отключит комментарии в этот трагический момент.
nelibermot15 22 декабря 2017 | 20:14
"Кирилл Серебренников, какие бы обвинения в отношении него ни выдвигались, он не похож на главного коррупционера в нашей стране. Вот не похож"
Да-да, человек с таким лицом не мог украсть, методички у либеров не меняются
edyatel 23 декабря 2017 | 09:24
nelibermot15: По методичке Сванидзе сажать надо только главных коррупционеров.
А как же быть с мелкими?
kiever 23 декабря 2017 | 11:10
mongol_2: что с них взять, родись бы раньше, работали бы в юденрате или с нацистами бы сотрудничали...это ведь уму не постижимо, радоваться принятию подобного закона, в латвии, в стране, местное население которой, (это те которых там сегодня называют "борцами с советской оккупацией") вместе с нацистами вырезало практически всех своих еврейских сограждан
awatar_001__ 23 декабря 2017 | 07:20
e_nexoma:
А русских у Гитлера служило гораздо больше, чем есть на свете прибалтов,
=================================================
Отбросим женское население и детишек, и получается что все прибалты целиком служили Гитлеру. Потом их опять освобождали...
coba1879_ 23 декабря 2017 | 08:02
e_nexoma:
Карлыч: "Рогинский... производил сильнейшее впечатление помимо просто объективных оценок"
===============================================
Объективные оценки... по субъективному мнению Карлыча?
Рогинский посвятил всю свою жизнь борьбе с Советской властью и устроился на работу, лишь бы не быть тунеядцем... и не загреметь по статье "тунеядство"! Вот какой он "работник"?
А "Историк"? "Как "учёный" занимался историей России XX века, особенно 1920-х гг. — в частности, историей уничтожения партии эсеров и последующими политическими репрессиями". Так он "историк", или "следователь" распространяющий самиздат? Рогинский ушёл в глубь столетий? Так таких историков в настоящее время предостаточно. Всю пятую колонну можно причислить к "историкам", во главе с Карлычем.
Мавроди, Чумак тоже производили сильнейшее впечатление и запомнились... как высочайшего класса напёрсточники.
Карлыч естественно и себя причисляет, "объективно", к "историкам высочайшего класса". Завладел руководящей ролью в ВГТРК и начал распространять на всю страну свои субъективные "исторические хроники" - это уже не историк, это пропагандист-антисоветчик высочайшей пробы.
Ну а как Власть борется против искажения исторических фактов...
А всё в порядке: Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 года № 549 была создана "Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» (существовавшая в 2009—2012 годах...)
Благодаря Карлычу Указом Президента Российской Федерации от 14 февраля 2012 года № 183 указ № 549 в числе прочих признан утратившим силу.
Спасибо тАбе, Владимир Владимирович Путин...
coba1879_ 23 декабря 2017 | 08:25
topotushkinn:
Не держишь удар, Топтыгин?
Ну да, вполне "объективная" оценка твоего субъективного мнения.
Топтыгин, не гоношись, - чтобы быть объективным не употребляй оскорбительных выражений, в суде тебе это не засчитают.
Давай-ка рассмотрим более тщательно твою скоропалительную фразу - "Да сам ты гитлеровец, скотина!"
Эта фраза, как бы реабилитировала меня. Спасибо тебе, что отмазал меня от Гитлера.
Когда ты в запале, то даже забываешь, что я якобы дружбан Адольфа.
Иными словами, на подсознательном уровне, для тебя недоступном, ты говоришь правду.
В связи с этим я тебе хочу дать дельный совет: - а ты не рожай! Когда женщины рожают, то слово "мама" они всегда кричат только на русском языке...или на языке своей национальности...
n_a_t_a7777777 22 декабря 2017 | 17:16
e_nexoma:
Монгол, он умный. Это безумные автоматчики бегают туда - сюда....
e_nexoma 22 декабря 2017 | 17:22
n_a_t_a7777777: Ну куда мне с вами обоими тягаться, вы так умом светите, что ничего кроме вашей дури и не видно кругом. А где вся ваша сраная гвардия? Что-то вы слабовато сегодня выступаете, жидко.
super_demokpat 22 декабря 2017 | 19:27
e_nexoma: Зато ты густо и с запашком. Чем тебя дурака хозяева накормили
Ты чей кстати пехотинец, Фридмана или Коломойского?
topotushkinn 22 декабря 2017 | 17:27
n_a_t_a7777777: Все же, надо признать, невзирая ни на все эти славословия-суесловия, панегирики и эпиталамы гипоталамусу, медоточиво приторно угодливо расточаемые запутинскими агитпроповцами высоколобым интеллектуалам товарищам прапорщикам ФСБ во главе с А. Бортниковым вкупе с их юбилейными опусами - плодами мозгового штурма обломков коллективного разума, обсуждать там нечего абсолютно.
Особенно по количественным данным - скорее всего, очередная густо намешанная лапшевня.
Да и по качественным показателям, характеристикам, терминологии, эптетам, параболам-гиперболам, инверсиям-перверсиям - та еще лирика махровая развесистая.
С днем опричника вас, дорогие товарищи!
С престранным заявлением выступил еще один нынешний Царь-Весельчак и Царь-Любитель государственной тайной полиции гостапо про обоснованность и вынужденность чекистских репрессий в качестве ответочки.
Типа, осудили и покарали несколько миллионов (!) агентов-вредителей-диверсантов-фашистов, пособников-саботажников-мешавших свободному проходу граждан в здание ФСБ на Льюбьянка-призн.
Так это всегда была именно такая стандартная формулировочка во всех сфабрикованных горе-чекистами делишках: "... агент секретных спецслужб уругвайско-парагвайского (гондурасского, мозамбикского, занзибарского, папуасского, ... - нужное подчеркнуть) фашистского режима... рыл тоннели от Лондона до Бомбея ... в составе организованной бандитской шайки ... отравлял колодцы ... шашками рубил стены Кремля ... вставлял палки в колеса ... сбрасывал камни под откос .... собирал колоски на колхозных полях ... подсыпал стружку в моторы и песок в буксу ... подрезал приводные ремни социализма ... подпиливал доски в нужнике для передовиков ..."
Не, не катит эта ваша брехня, господа каратели!
С днем рождения, палачи!..
n_a_t_a7777777 22 декабря 2017 | 17:41
topotushkinn:
С днем рождения, палачи!..
----------------------------------------------------
ТОРОПЫШКИН, Я- ПАЛАЧ??? ВСЁ, товариСч весь белый, весь горячий....
awatar_001__ 23 декабря 2017 | 08:39
topotushkinn:
Ха-ха-ха!
Топтушкин-несушкин, папуас несчастный, как же тебя заколдобило!
Между прочим, раньше вместо обезболивающей анестезии применяли деревянную киянку...из дуба. Видно крепко тебя шандарахнули, дубовой киянкой!
А что, такое бывало, когда хирург рассчитывает на длительную операцию, он крепко глушит больного, да так, что потом проявляются "побочные фефекты".
С днём рождения, тебя, больной..!
Вишь как, тебя заколдобило, даже точки после восклицательного знака поставил, а это неправильно, поменял ориентацию..!
Ха-ха-ха..!
nestor199 22 декабря 2017 | 17:45
e_nexoma: А ведь Вы мелкий шулер. Говорите для них было одинаково, что гитлеровцы, что советские солдаты. Наверное поэтому они служили в вермахте, в СС, осуществляли карательные операции в Белоруссии, холокостили евреев.
doc8_vikt 22 декабря 2017 | 18:53
Карлыч! Максимальное наказание, которое грозит мужику, отрубившему 25-летней жене руки, 8 лет. Это я к чему. Улюкаев мог бы за те же деньги Сечину руки отрубить.
awatar_001__ 23 декабря 2017 | 08:49
doc8_vikt:
Карлычу такие мелочи, как судебная система применительно к наказанию преступников, по барабану.
Ему главное поменять судебную систему, отменить смертную казнь, посадить на 5 лет за мешок картошки бомжа, а смешные наказания настоящим убийцам, садистам и насильникам - это как раз результат деятельности Карлыча.
mongol_2 22 декабря 2017 | 17:11
Николай Карлыч, уже готовился смотреть ваш эфир, ничего как бы не предвещало… и вдруг неожиданная новость: «Партия Яблоко выдвинула кандидатом в президенты своего основателя Г.Явлинского».
Вот это да! Вот это неожиданность! Какой креатив! Ну теперь держись, Путин.
Ведь могут же, когда захотят…
oldcitizen 22 декабря 2017 | 19:30
mongol_2: «Партия Яблоко выдвинула кандидатом в президенты своего основателя Г.Явлинского».
Вот это да! Вот это неожиданность! Какой креатив!
==================================================
Ну какая же это неожиданность? Настоящей неожиданностью было выдвижение Путиным себя не то на 4-ый, не то на 5-ый срок. Вот этого, совершенно не ожидал!
topotuschkin 22 декабря 2017 | 17:21
mongol_2: Бедняги мангалы-ишаковичи надсаживаются с перенатуги изо всей мочи, аж до апоплексического удара, пытаясь найти отличия Гитлера от Сталина.
Зря стараются, только забрызгали тут всех своей дрызготней брехливой.
Как бы то ни было, тем не менее, против такой тупой бесчестной горе-власти надо бороться похитрее, поизобретательнее, покреативнее на самом деле.
Давно уже всем стало ясно, что эти Царь-Параноики маниакально боятся даже самого упоминания такого стрррашшного термина, как "СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ - А-А-А-А-А-А!!!".
Значит, надо было объявить Великий Издревле Всенародный Славянский Праздник - "День свободного выбора марьинского варенья», даниловского молочка или мармеладных мишек на Красных Воротах", а не нечто просто ужасающщщее, экстремистски терроризирующее и совсем убийственно иное — «День свободных выборов». - Эк, хватанули-то.
Не, при этих параноиках свободных выборов нет и еще долго не будет.
Пока сам народ не добьется настоящих свободных выборов, как и самой Свободы...
coba1879_ 23 декабря 2017 | 08:59
topotuschkin:
Топтыгин, всё-таки не удержался, даже киянка из дуба не помогла, вспомнил "всё".
Ты же только что рожал, кричал только что - "Гитлер капут"..!
И вот на тебе, больной проснулся, осмотрелся, и увидел Сталина..!
А может ты и есть Карлыч..!
Надо бы пригласить в палату, где ты лежишь, кузнеца-молотобойца, с настоящей кувалдой..!
Синтаксис, хотя бы изучил, грамотей от Матфея?!
shtirlitz77 22 декабря 2017 | 17:59
mongol_2: "Я в этот раз не буду предупреждать вас об опасности, вы большой мальчеГ."
Неужели НК просил вас предупреждать его об опасности?
nemo1980 22 декабря 2017 | 19:05
mongol_2: Николай таки Карлыч, вы так старались уровнять гитлера и Сталина, вы пожнёте плоды своих “трудов”.
============================
Каждый еврей (гражданин) в рашкегавняшке знает что, если бы не Сталин они бы сейчас пили настоящее баварское пиво а не этот шмурдяк рашкогавняшный. Посмотрите скока в Киеве хамона в магазинах.
n_a_t_a7777777 22 декабря 2017 | 17:12
topotuschkin:
Ну, уж это сказка, что Зюганов проиграет Собчак.... Ксюша 2 % ,однозначно!!!
n_a_t_a7777777 22 декабря 2017 | 17:22
topotuschkin:
Меня просто удивляет до каких заоблачных высот превозносит господин Сванидзе эту профурсетку Собчак, абсолютно лишённую политической репутации, поэтому её на митинге в Санкт -Петербурге и освистали.
vezdehod 22 декабря 2017 | 17:10
Геннадий Андреевич Зю, едва ли согласится уйти в сторону и наблюдать. как Жирик. без него рванёт в президенты - это его профессиональный престиж.
e_nexoma 22 декабря 2017 | 17:24
vezdehod: Эти старые мерины будут пахать-грести пока в бороздах с веслами в руках не поиздохнут - патриоты, как-никак, своих карманов и многочисленных родственников.
n_a_t_a7777777 22 декабря 2017 | 17:34
vezdehod:
О МЕМОРИАЛЕ.
Исходя из структуры организации, деятельность Мемориала делится на два основных направления: историческое и юридическое. В рамках первого аспекта научные сотрудники ведут такие исследовательские программы, как история социалистического сопротивления режиму, судьба политзеков, история инакомыслия в СССР и т.п. Результатами такой работы, например, стала «мемориальная» поддержка инициативы российского ЛГБТ-сообщества о признании осуждённых в Советском Союзе гомосексуалов жертвами политических репрессий (декабрь 2009 года). Достойно.
Что касается правозащитной деятельности, некоммерческая организация исследует нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права в зонах массовых конфликтов. В частности, «Мемориал» активно участвовал в информационной кампании западных политических сил по обвинению России в агрессии против Украины. Однако успехов в этом направлении НКО добиться не смогла.
Подобная антироссийская деятельность организации объясняется ее источниками финансирования. В списке доноров значатся 13 зарубежных «доброжелателей», среди которых министерство иностранных дел Польши, немецкие и английские университеты, а также небезызвестный «Европейский фонд поддержки демократии»
nestor199 22 декабря 2017 | 20:46
n_a_t_a7777777: О Мемориале надо знать одно - там собрались враги моей Родины.
oldcitizen 23 декабря 2017 | 09:14
nestor199: О Мемориале надо знать одно - там собрались враги моей Родины.
==================================================
А ы ФСБ собрались исключительные бескорыстные патриоты, готовые отдать за Родину всё, кроме бабок. Они уступают по патриотизму только сотрудникам центров "Э", которые день и ночь пекутся о том, чтобы никто даже и не думал посягать на свободу и независимость Отечества или "Вашего Превосходительства". Между этими понятиями они не делают различий. А в "Мемориале" только враги. Однозначно!
vlabumur 22 декабря 2017 | 17:15
«Общество в апатии: теряется надежда на обновление, конкретное решение перезревших экономических, социальных, политических проблем. На четвертом сроке властвования дождаться чего-то нового от, скажем, нового-старого президента, по меньшей мере, странно. И тут беспокоит жизнестойкость страны, останется ли она единой державой, или развалится на наделы?», — говорил Павел Грудинин в интервью «СП» в декабре 2017-го.
Если кто-то думает, что Газпром — народное достояние, то это неправда. Народное достояние не будет вкладывать бешеные деньги в заграничные футбольные клубы и платить зарплату себе любимому, чтобы одновременно всех оставить без газа, или цены сделать такие на газ, что жить станет невозможно», — считает Грудинин.
vezdehod 22 декабря 2017 | 17:47
Николай Карлович...О какой совести может идти речь, когда НЕТ твоего кандидата - Гундяев с вами. Я спокойно посижу дома, а надоест - погуляю в парке по воздуху и покормлю синиц и белок.
coba1879_ 23 декабря 2017 | 09:04
vezdehod:
Студебеккер, не забудь покормить и Карлыча, он как раз прыгает по ёлкам.
Угости его из рогатки, бузиной!
vlabumur 22 декабря 2017 | 17:25
«Я не хочу сказать, что власть 2000-х намеревалась реабилитировать Сталина – она всего лишь хотела предложить своим согражданам идею великой страны, которая в любые эпохи остаётся великой и с честью выходит изо всех испытаний. Образ счастливого и славного прошлого был нужен ей для консолидации населения, для восстановления непререкаемости авторитета государственной власти, для укрепления собственной «вертикали» и т.д. Но независимо от этих намерений, на фоне вновь возникшей панорамы великой державы, сегодня, как и прежде, «окруженной кольцом врагов», проступил усатый профиль великого вождя. Этот результат был неизбежным и закономерным».
- из доклада Арсения Рогинского «Память о сталинизме».
coba1879_ 23 декабря 2017 | 09:20
vlabumur:
Чебурашка, на фоне прошлой панорамы Рогинский - ярый антисоветчик и тунеядец!
А Путинская власть - вдвойне антисоветская, она позволяет фашистам, типа Карлыча, на протяжении своего существования с начала 90-х, замыливать историю построения капитализма на постсоветском пространстве.
vlabumur 23 декабря 2017 | 10:44
coba1879_: антисоветчик
Самый ярый антисоветчик был ёська джугашвили.
Реальная власть в стране принадлежала партийной элите,которая с радостью при удобном моменте променяли государственный капитализм на буржуазный.
А гимны и Путин и Сталин один играют,одна шайка лейка.
malorus_kiev132 22 декабря 2017 | 17:41
А почему раньше за Путиным был синий фон на пресс-конференции, а теперь оранжевый?
Песков переметнулся, что ли? Ну он своё получит, значит, этот мистер Навка. И как можно скорее, надеюсь.
shtirlitz77 22 декабря 2017 | 17:45
Почувствуйте разницу в отношениях к интервью Бортникова Н.Сванидзе и М.Шевченко.
Удивление, мягко говоря, Сванидзе оправданием преступлений чекистов со стороны Бортникова.
И восторг от этого же интервью со стороны Шевченко.
topotushkinn 22 декабря 2017 | 18:12
shtirlitz77: Безусловно, любого нормального человека и настоящего порядочного гражданина, да даже и многих самых пламенных запутинцев, должно только коробить и воротить с души от любых попыток оправдать или превознести "подвиги" чекистов по изведению народов СССР и всего мира.
Все-таки вчера даже Максик под конец не удержался и осторожно лягнул этих могущественных КГБ -властителей, аккуратно обозвав их "национал-большевиками".
Причем особо подчеркнул несколько раз, что уважает их как самую могущественную на данный момент государствообразующую силу.. То есть - чисто вынужденно, с петлей на шее.
Это все же практически "национал-социалисты" в переводе на нормальный язык.
Во-первых, плагиат.
Во-вторых - да пусть его, ну, хоть как-то все же показывает временами фигу в кармане, не все же паечку отрабатывать...
awatar_001__ 23 декабря 2017 | 09:11
topotushkinn:
Топтушкин-квакушкин, ты считаешь свой птичий язык нормальным?
Если обратиться к нормальному языку, то ты настоящий социал-дарвинист, со всеми вытекающими последствиями.
smaxsmaxsmax 22 декабря 2017 | 18:36
Правильно! Сидите дома с фигами наруках и ногах.
xqx2017 22 декабря 2017 | 17:51
Как лечит мозг про выборы путинский холуй Коля Сванидзе . Сванидзе : " Обернитесь вокруг , везде Путин , всё Путин " . Также Сванидзе против бойкота псевдовыборов и за Собчачку ))
groza002 22 декабря 2017 | 19:03
Бедный Буратино-Карло, сделал тебя Папа Карло деревянным! А Фельгенгауэр тоже из дерева той же породы...
vbrv 22 декабря 2017 | 19:38
На сей раз Татьяна Фельгенгауер была более адекватной чем осторожный Николай Сванидзе. Похоже нашему народу необходимо преставить нож к горлу что-бы он стал адекватно мыслить и осознавать ситуацию.
ass2606 22 декабря 2017 | 20:06
Как здорово, что Танечка в порядке! Боец! А по теме - очень неплохо выходит: Ленин-Сталин- Путин- Грудин! Ура товарищи!
nestor199 22 декабря 2017 | 20:48
ass2606: Шац, Мац, Кац, Альбац - круче.
karabay 22 декабря 2017 | 21:41
У Сванидзе, конечно, гибкий позвоночник, но я не соглашусь с определением "исключительно уважаемая должность" Бортникова... С какой поры должность председателя гильдии палачей стала уважаемой? Воры и проститутки стоят выше палачей, однако!
alex006 22 декабря 2017 | 23:33
Торговал бы виолончелями как все нормальные люди и все было бы ОК. А так, разумеется, по человеку тюрьма плачет :)
hub4love 23 декабря 2017 | 02:08
Николай Карлович, О деле Юрия Дмитриева. Вы знаете, что в медкарте падчерицы нет никаких записей, что ему поручается фотографировать ее без трусов.Кстати там же нет никаких фотографий6 которые он ,якобы был обязан предоставлять лечащему врачу. Ваш довод, сто дескать, Ю.Д. не молодой человек, не выдерживает никакой критики - именно не молодые имеют склонность к педофилии, Вы все время передергиваете, Когда говорите о Серебренникове, Вы говорите, дескать, ну какой же он коррупционер, Действительно, Серебренников не коррупционер, он самый обыкновенный вор. Стыдно Николой Карлович А все эти разговоры, что его, дескать оболгала его бухгалтер, - не стоят и гроша ломанного не стоят - она уже отсидела за мошенничество и прекрасно понимает, не сделай она этого признания, она получит по полной, в тч и за то что не имела права работать к качестве бухгалтера по решению предыдущего суда.
buva53 23 декабря 2017 | 02:31
Фелькенгауэр интересней и точней хихикалки Сванидзе.
prof57 23 декабря 2017 | 08:57
Серебрянников рядовой жулик и вор, каких в России тысячи крутится вокруг бюджета. Зачем ему давали деньги понятно - только "этим" на Западе и дадут премии... Непонятно только зачем он понты кидал и борзо себя вел? думал, что у него крутая крыша, если делится?
jetoma 23 декабря 2017 | 10:43
То есть в принципе любого, вот у меня в телефоне тоже, наверное, если поискать есть, вот у меня сейчас внуку месяц. Какие-то фотографии если найти, меня, вероятно, можно обвинить в педофилии
________________________________
Любопытно наблюдать, как взрослые и вроде бы вменяемые люди начинают включать коллективную дурку, типа, не могут увидеть разницу между фоткой голого пупса и фоткой голой школьницы-падчерицы.
А насчет врача, согласен, это обычная практика. Вот намедни я пожаловался врачу, что у жены кости чего-то ломят в непогоду. А он мне говорит: "А ты приноси мне ее голые фотки в чулочках, я по ним буду контролировать процесс выздоровления".
Мне кажется, что он просто дрочил на эту падчерицу. Со стариками это бывает. Вне зависимости от их политических убеждений.
aleksanderkobuladze 23 декабря 2017 | 11:30
Правильно говорит Виктор Ерофеев: либералы заражены ЛЮБОВЬЮ к НЕНАВИСТИ! Вот и ты, Коля(((, давно страдаешь ненавистью к ЛЮБИМЦУ народов РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ-СТАЛИНУ! Ты ослеплен ненавистью и не понял, кто твой любимец Троцкий. Посмотри на лицо ЛДТ...... . Посмотрел....? Глаза доисторического человека ( наполнены НЕНАВИСТЬЮ ко всему окружающему миру). А теперь подумай, какая его роль в истории. Он ЛИЧНО организовал БАНДИТСКИЙ, НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ в 17 году вместе с Антов-овсеенко и вся СТРАНА вместе с ЦАРЕМ, ЛЕНИНЫМ, СТАЛИНЫМ стали ЖЕРТВОЙ переворота. На его совести миллионы погибших в Гражданскую Войну, в году ВЕЛИКОГО ТЕРРОРА, в годы 2МВ, в годы повторного переворота в 91 году, в событиях в Украине и так далее. Пора понять: ЛЮБЫЕ ПЕРЕМЕНЫ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЭВОЛЮЦИОННО БЕЗ УЧАСТИЯ ШПАНЫ в норковых шубках с доисторическими, ДИКИМИ глазами и ЕМКИМИ челюстями.
aleksanderkobuladze 23 декабря 2017 | 13:11
aleksanderkobuladze: Кстати, Коля, и Арсений Рогинский-жертва твоего любимца Троцкого. Жили бы его родители и он сам спокойно, тихо, но , никто не знал, что найдется негодяй, который совершит поджог КОРОБЛЯ-ГОСУДАРСТВА и начнется паника-хаос , война всех против всех. Так в жизни бывает и искать кто лучше, кто хуже в таких случаях смешно. Все мы потомки МАМЫ-ШИМПАНЗЕ. Даааа, Ленин крепко стоял на палубе, не падал, не блевал, но РУГАЛСЯ! А как по другому? Сталин НАБЛЮДАЛ и делал ВЫВОДЫ. Сталин понял УЧИТЕЛЯ-ЛЕНИНА, что усмирить ХАОС на горящем корабле можно ТОЛЬКО беспощадными репрессиями. И как показывает новейшая история- ОН! был прав!!! И еще Сталин понял УЧИТЕЛЯ ПОДЖИГАТЕЛЯ-ТРОЦКОГО- власть , которая милосердна к ПОДЖИГАТЕЛЯМ обрекает свой народ и весь мир на ГЛОБАЛЬНУЮ БЕДУ. И новейшая история подтверждает-ОН! был прав !!!
pieter 23 декабря 2017 | 12:27
Сванидзе, идти на "выборы" это по-любому будет помощь гопнику,вору и убийце в очередной неконституционный раз вползти в Кремль!...И нечего морочить людям голову своей брехнёй!
nata_roo 23 декабря 2017 | 12:58
Умора. Фельгусик сделал проброс про Олежу Навального, хотя годами молчала о нем. Казалось бы, раз вспомнила об Олеже, должна была бы развить эту тему. Благо к передаче были вопросы об Олеже, а прямо перед ней сидит представитель СПЧ. Ничего...
Хомячки тупо и восторженно кушают... Так победим!
zolingen 23 декабря 2017 | 13:35
А он не главный коррупционер, обычный ворюга, местного масштаба.