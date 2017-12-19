О.Журавлева― Добрый вечер! Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Сегодня у нас в гостях должна быть Евгения Альбац, главный редактор издания The New Times. Но, глядя а окно в городе Москве, понятно, что с движением всё очень сложно. Мы надеемся, что Евгения Марковна к нам приедет. А пока у нас в студии ветеран разведки и «Эха Москвы» Юрий Кобаладзе. Юрий Георгиевич, здравствуйте!

Ю.Кобаладзе― Добрый вечер!

О.Журавлева― Вас хочется немножко поспрашивать, что называется, по профилю.

Ю.Кобаладзе― Поспрашивайте.

О.Журавлева― Сегодня обсуждалась всячески новая стратегия национальной безопасности США. Вы ознакомились?

Ю.Кобаладзе― Я еще досконально не ознакомился. Просто не было времени. Но слышал и комментарии, и это лишнее доказательство того, что мы возвращаемся во времена «холодной войны»?

О.Журавлева― Вот прямо так?

Ю.Кобаладзе― Вот прямо так. Я считаю, что всё повторяется. Мы теперь главные противники снова. Думаю, что должна появится вот-вот и наша новая стратегия, и там будут такие же угрозы и такие же…

О.Журавлева― В предыдущей тоже наметки были.

Ю.Кобаладзе― Все то же самое. Ничего нового нет. И очень хотелось бы, чтобы, действительно, это всё не превратилось в эту жуткую гонку вооружений, и которая была в советские времена и которая очень плохо кончилась для Советского Союза и держала весь мир в напряжении, и особенно гонка ядерных вооружений. То есть пусть это будет в области риторики, чтобы не перетекала в реальные какие-то действия. Но, к сожалению, все больше и больше признаков того, что эти постоянные перехваты самолетов, ситуация в Сирии: не поймешь, кто там победил — мы, американцы, почему там невозможно было сотрудничество, ведь мы боролись с общим врагом. Постоянное испытание оружия, постоянные маневры и у нас и у них – это всё такие признаки обострения отношений, признаки новой «холодной войны». Я знаю, что есть люди, политологи, специалисты, что нет-нет¸ мы еще не дошли. Но, мне кажется, что уже дошли. И у меня такое неприятное чувство, потому что я ветеран «холодной войны», я ее прошел, на своей шкуре…

О.Журавлева― Так вы, наоборот, должны радоваться: здравствуй молодость!

Ю.Кобаладзе― Нет, я как раз не радуюсь. Я ветеран, я все это видел. Я видел начало 80-х годов. Я тогда работал в Англии. И от это постоянное напряжение: то корейский самолет, то Афганистан, то размещение ракет СС-20, эти крылатые ракеты. Движение за ядерное разоружение, когда весь мир уже просто на дыбы встал. Женщины «Гринэм-Коммон» вам ничего не говорит, но это были такие девушки, которые вокруг базы американской сидели протестовали. То есть мы жили в постоянном напряжении. И дело дошло до того – это я тоже знаю профессионально, что советское руководство дошло до паранойи. Была специальная программа: Внезапное ракетно-ядерное нападение – вариант, — когда мы реально готовились к термоядерной войне, что вот-вот она вспыхнет. Хотя мы понимали всю абсурдность… Как-то не хотелось верить, что найдется идиот, который нажмет на кнопку. Но меры, которые осуществлялись тогда, задания, которые мы получали, они свидетельствовали о том, что вот-вот грянет бой. Слава богу, этого не произошло…

О.Журавлева― А вы тщательно исполняли эти задания?

Ю.Кобаладзе― Тщательно, но с юмором.

О.Журавлева― То есть не совсем доверяли.

Ю.Кобаладзе― Мы не могли не доверять высокому руководству. Но были некоторые абсурдные задания. Например, мы должны были отслеживать, исчезли ли в английских магазинах продуктовых консервы… То есть если они исчезли, то значит, они готовятся…

О.Журавлева― То значит, они спасаются.

Ю.Кобаладзе― Да. И объяснить в Москве, что, «ребята, так устроена экономика Запада», что если завтра съедят все рыбные консервы, на второй день появятся новые. То есть это невозможно. Много всяких абсурдных: горилл ли свет на10-м этаже министерства иностранных дел; если говорит, значит, готовятся. Ну, и много таких…

О.Журавлева― Поразительно!

Ю.Кобаладзе― Хотя были и серьезные вещи. В то время американцы перестраивали свою армию. И много было инициативы, много мероприятий, которые потом и привели к созданию новой американской армии: и перевооружение и создание транспортных самолетов, и сил быстрого развертывания или реагирования, как они назывались. То есть всё это было.

О.Журавлева― Песков сегодня, когда комментировал эту стратегию, «при беглом прочтении, особенно тех частей стратегии, которые, так или иначе, упоминают нашу страну в целом, налицо имперский характер документа». Но тот же Песков говорит, что «в стратегии есть и скромные позитивные моменты».

Ю.Кобаладзе― Например?

О.Журавлева― «В частности, это готовность сотрудничать в тех областях, которые соответствуют интересам американцев. Это соотносится с российским подходом». От отметил, что «Москва также ищет сотрудничества с США там, где это выгодно нам и настолько, насколько готовы идти наши американские коллеги». Примером такого сотрудничества Песков назвал недавнюю помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге.

Объясните, как ЦРУ помогло предотвратить теракт в Санкт-Петербурге?

Ю.Кобаладзе― Вот как, я не знаю. А вот то, что я тут в данном случае полностью согласен с Песковым, как и с российским руководством, это точно. Потому что я тоже был у истоков этого нового сотрудничества между спецслужбами, когда после распада Советского Союза, упразднения, можно сказать, КГБ, когда разведка была выделена в самостоятельное ведомства. Тогда ведь по инициативе Примакова очень активно развивалось это сотрудничество, и мы говорили, что да, у нас могут не совпадать наши интересы и мы будем противниками в тех сферах, где они не совпадает, но есть много совпадающих интересов — и давайте сотрудничать. Тогда даже делегации ездили и оттуда и туда, и договаривались, и обменивались. А потом случилось дело Эймса, и как-то все ушло в песок. А потом, спустя 10-15 лет мы пришли к тому, к чему пришли. Но мы всегда говорили – руководство и разведки и спецслужбы, — что мы готовы к такому сотрудничеству. Например, с терроризмом невозможно бороться, если нет обмена информации, если нет кооперации, если нет постоянно действующих каналов связи. Маленький такой проблеск, я помню, был перед Олимпийскими играми. Тогда приезжал премьер-министр Великобритании Камерон, я помню, в Москве, в Сочи, по-моему, побывал и говорил, что «мы обязательно будет оказывать содействие российским спецслужбам по обеспечению безопасности Олимпийских игр, что тоже было позитивно. Но опять-таки, по-моему, ничем не кончилось. И вдруг – бах! – такой взрыв: американцы помогли предотвратить теракт. У меня тоже много вопросов, я не могу вам ответить…

О.Журавлева― Парочку вопросов задайте.

Ю.Кобаладзе― Ну вот, если меня слушает Трамп и американские спецслужбы, интересно, они где это установили, информацию получили – в Санкт-Петербурге? Это информацию получили в третьей стране или они там прослушивают? А когда мне говорят, что, это означает, что сотрудники ЦРУ работают в Санкт-Петербурге? — должны работать, если там есть представительство США – консульство или какое-то…

О.Журавлева― Там какой-нибудь секретарь… атташе по культуре…

Ю.Кобаладзе― Вполне. Ничего тут сверхъестественного нет, иначе разведки… ну, как им работать, если они не используют те прикрытия. Поэтому, когда обрушиваются на нашу разведку, что «как не стыдно, как они могли!» — мы ничего не делаем такого, чего бы не делали американцы. Вот на этой мажорной ноте вошла Евгения Марковна Альбац и меня выгонят, наверное, из студии – нет?

О.Журавлева― Подождите, у нас есть еще две минуты. Скажите мне только честно, может такое быть, что официально заявляют о помощи ЦРУ, а, на самом деле, это просто чтобы… ну, просто чисто дипломатический ход? ЦРУ там никакого отношения не имело.

Ю.Кобаладзе― Ну, вряд ли. Зачем такая игра, когда президенты Путин и Трамп говорят, благодарят и говорят о том, что да, это хороший пример, и Песков об этом говорит, что смотрите, есть все-таки примеры позитивные. Я не думаю, что это инсценировка. Я думаю, что это действительно американцы помогли, но как — это предстоит еще выяснить. Я думаю, пресса там и здесь это раскопает, докопается до правды. Но в любом случае, я еще раз подчеркиваю, что я согласен с Песковым, который говорит, что это, действительно, очень позитивно и многообещающий пример такого сотрудничества против общего врага, против терроризма.

О.Журавлева― Но мы вроде терроризм победили, просто мы доподлинно не знаем. Кстати говоря, Путин поблагодарил глав спецслужб СНГ за сотрудничество в борьбе с бременем терроризма. А спецслужбы СНГ — это серьезно?

Ю.Кобаладзе― Это серьезно. Тоже в свое время тогда подписывались и многосторонние и двухсторонние отношения, что страны содружества брали на себя обязательства не вести агентурную разведку друг против друга, то есть вербовочной работой не заниматься, обмениваться информацией. Но разведка же очень гибкая структура. Она сама себе задачи не определяет. Если власть потребует, значит, будет работать.

О.Журавлева― Если Родина скажет – надо.

Ю.Кобаладзе― Если Родина скажет – надо, а разведка ответит – да.

О.Журавлева― Это ветеран разведки и «Эха Москвы» Юрий Кобаладзе со своим кратким, но емким особым мнением. В следующей части вы встретитесь с Евгенией Альбац. Никуда не уходите.