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Рожденные 19 декабря
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Рожденные 18 декабря
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Александр Бортников: Среди чекистов были самые разные люди
Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в т.ч. легших в основу открытых процессов…
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, в которой российские власти названы «оккупационными»
Поддержавшие документ государства осудили присоединение полуострова к нашей стране и нарушение прав человека в регионе…
Борис Вишневский
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)
Бойкот выборов, как «назло маме уши отморожу»
Чем успешнее призыв к бойкоту президентских выборов, тем больший процент голосов получит Путин…
Алексей Навальный
Год кампании. Больше о программе
Я очень надеюсь, что после нашей кампании политика формата «четыре года ничего не делаем, а за три месяца до выборов сняли видеоролик и сходили на телешоу» умрёт…
Генассамблея ООН осудила «временную оккупацию Россией части Украины»
Об этом говорится в резолюции о ситуации с правами человека в Крыму
Владимир Познер
журналист
Факты — упрямая вещь
Я считаю, что СССР выиграл войну не благодаря Сталину, а вопреки его ошибкам, и что из-за его ошибок заплатили такую высокую цену, что до сих пор, 70 с лишним лет спустя, страна все еще платит…
Депутаты Госдумы намерены списать долги с десятков миллионов россиян
Проект закона о налоговой амнистии парламентарии сегодня рассмотрят во втором чтении…
Илья Яшин
политик
День свободных выборов
Официально обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе Департамента безопасности мэрии…
Глава ФСБ Александр Бортников считает, что сталинские репрессии были оправданы
В качестве примера он привел планы сторонников Троцкого, которые собирались сместить и даже убить Сталина…
Кусок эфира
Евгений Ясин: Сталин и Ленин ошиблись
Пока у нас советская власть и плановая экономика, мы никаких серьезных шагов достичь не можем…
Михаил Саакашвили в открытом письме призвал Петра Порошенко уйти в отставку
«Даже лишившись меня, Вы не устраните главную угрозу для себя. Ваша главная угроза и враг — ваша бесконечная жадность, с которой не будет мириться народ Украины»...
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Инструмент для промывания мозгов мировому сообществу
Вот чудесная информация из США, в очередной раз дающая возможность заглянуть в истинные, а не показные глубины сознания американских законодателей…
гость:
Сергей Марков
политолог
Мы одна из немногих стран, которая осмелилась не слушаться американцев. Единственная страна, которая осмелилась принять у себя Сноудена…
Генассамблея ООН назвала Россию оккупирующей державой
В резолюции, за которую проголосовали участники заседания, говорится о временной оккупации части территории Украины…
гость:
Александр Невзоров
публицист
Только Путин может обеспечить полноценную патологичность всех внутриполитических процессов…
Александр Минкин
журналист
Общий сукин сын (Письма президенту)
Г-н президент, это настоящий скандал. На показания такого свидетеля полагаться невозможно. Если бы этот тип давал показания в уголовном суде, то ему неизбежно пришлось бы пройти психолого-психиатрическую экспертизу…
Александр Невзоров
публицист
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Искусство ксюшануть
Непонятная ошибка, которая отбросила Ксению из кандидата в президенты обратно в «Ксюши»...
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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