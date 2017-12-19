'Вопросы к интервью
19 декабря 2017Z Особое мнение Все выпуски
Время выхода в эфир: 19 декабря 2017, 19:19
Ведущий: Ольга Журавлева
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Рамзан Кадыров: Мы пехотинцы Президента России и готовы пешком пойти туда, куда он прикажет Благодаря президенту России российские дети спасены из пекла. Для нашей страны это очень важно, так как мы должны понимать, что если мы не будем заниматься возвращением к нормальной жизни наших граждан, то наши недруги могут использовать наших детей, наших граждан против нашей страны…
Комментарии6
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vezdehod 19 декабря 2017 | 19:09
"Холодная война" стучится к нам в окошко и Россия активно продвигает её.
vezdehod 19 декабря 2017 | 19:15
Дмитрий Песков хорош, когда он Глух и Слеп, а когда прозреет, то всё равно - ничего не видит и не слышит.
e_nexoma 19 декабря 2017 | 19:09
Вот сенсация - возвращаемся во времена холодной войны! Вы захотели вернуться в СССР - получите и бесплатное приложение к нему.
А что бы вы хотели - влезть на елку и не уколоть задницу?
e_nexoma 19 декабря 2017 | 19:17
ЦРУ работает вместо нашей ФСБ....
Вопрос, а нужна ли нам такая служба, может, проще доплачивать ЦРУ? Вернее - оплачивать ее более эффективные услуги?
vlabumur 19 декабря 2017 | 19:15
Из статьи в новой газете:
Андрея Зубова: Дух Октября.
После ликвидации последних очагов организованного сопротивления большевицкой власти, к концу октября 1922 года новый строй жизни утвердился на огромных пространствах — от Балтийского и Черного морей до Тихого океана и монгольских пустынь. Утвердился на сотню лет, до сего дня и, кажется, не собирается уходить в обозримом будущем. Конечно, за этот век «новый строй» менял свое обличье и в целом постепенно мягчал, слабел — через трещины тяжких бетонных плит пробивалась зелень жизни — тут трава, а там и чахлые деревца. Но бетон, в который заковал наше общество октябрь 1917-го, никогда не растает, как лед под дождем. И расколовшись на куски, и раскрошившись от времени в песок, он будет уродовать жизнь.
topotuschkin 19 декабря 2017 | 19:17
Вне всяких сомнений, грандиозный успех агентов ЦРУ по предотвращению теракта а Казанском соборе порождает слишком много крайне неудобных и чреватых для Путина и путинской охранки вопросов...