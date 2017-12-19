'Вопросы к интервью
19 декабря 2017
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Время выхода в эфир: 19 декабря 2017, 19:19
в гостях: Евгения Альбац Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»
Ведущий: Ольга Журавлева
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Комментарии

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vezdehod 19 декабря 2017 | 19:09

"Холодная война" стучится к нам в окошко и Россия активно продвигает её.

vezdehod 19 декабря 2017 | 19:15

Дмитрий Песков хорош, когда он Глух и Слеп, а когда прозреет, то всё равно - ничего не видит и не слышит.

e_nexoma 19 декабря 2017 | 19:09

Вот сенсация - возвращаемся во времена холодной войны! Вы захотели вернуться в СССР - получите и бесплатное приложение к нему.
А что бы вы хотели - влезть на елку и не уколоть задницу?

e_nexoma 19 декабря 2017 | 19:17

ЦРУ работает вместо нашей ФСБ....
Вопрос, а нужна ли нам такая служба, может, проще доплачивать ЦРУ? Вернее - оплачивать ее более эффективные услуги?

vlabumur 19 декабря 2017 | 19:15

Из статьи в новой газете:
Андрея Зубова: Дух Октября.

После ликвидации последних очагов организованного сопротивления большевицкой власти, к концу октября 1922 года новый строй жизни утвердился на огромных пространствах — от Балтийского и Черного морей до Тихого океана и монгольских пустынь. Утвердился на сотню лет, до сего дня и, кажется, не собирается уходить в обозримом будущем. Конечно, за этот век «новый строй» менял свое обличье и в целом постепенно мягчал, слабел — через трещины тяжких бетонных плит пробивалась зелень жизни — тут трава, а там и чахлые деревца. Но бетон, в который заковал наше общество октябрь 1917-го, никогда не растает, как лед под дождем. И расколовшись на куски, и раскрошившись от времени в песок, он будет уродовать жизнь.

topotuschkin 19 декабря 2017 | 19:17

Вне всяких сомнений, грандиозный успех агентов ЦРУ по предотвращению теракта а Казанском соборе порождает слишком много крайне неудобных и чреватых для Путина и путинской охранки вопросов...

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